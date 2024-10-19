أفضل 10 برامج لأوامر العمل لطلبات الصيانة في عام 2025

تعمل الأعمال التجارية على تبادل القيمة. عندما تنشئ قيمة من خلال منتج أو خدمة، يدفع عملاؤك مقابل ذلك. التمثيل اليومي لذلك هو أوامر العمل.

وسواء أكانت الطلبات صادرة من العميل أو داخلية، وقائية أو تصحيحية، فإن معالجة طلبات أوامر العمل بكفاءة تضمن سلاسة دورات العمل.

يساعدك برنامج أوامر العمل على التعامل مع أوامر العمل بسهولة دون العمل اليدوي الشاق الذي يؤدي غالبًا إلى الأخطاء والتكرار وعدم الامتثال. يمكن أن تواجه تدقيقًا في أي وقت - ستحتاج إلى التأكد من أن لديك سجلًا واضحًا لجميع المعلومات، واتباع العمليات الصحيحة، ووضع حواجز حماية مناسبة.

سيساعدك برنامج أوامر العمل الصحيح على معالجة وتتبع أوامر العمل الواردة والصادرة، وتحسين تنسيق الفريق وإدارة الأصول.

لقد قمنا بإدراج أفضل 10 برامج لأوامر العمل لعام 2024. تتضمن هذه القائمة خيارات متنوعة، من الوظائف المتقدمة إلى التصاميم سهلة الاستخدام، وستساعدك في العثور على الخيار الأمثل لاحتياجات مؤسستك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج أوامر العمل؟

عند اختيار برنامج أوامر العمل، ضع في اعتبارك الميزات التي تعمل على تبسيط إدارة الصيانة وتحسين الكفاءة التشغيلية. فيما يلي الجوانب الحيوية التي يجب البحث عنها:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يحتوي البرنامج على لوحات تحكم بسيطة وسير عملية بديهية، مما يسهل عليك التنقل فيها

يجب أن يحتوي البرنامج على لوحات تحكم بسيطة وسير عملية بديهية، مما يسهل عليك التنقل فيها إدارة شاملة للصيانة: ابحث عن إمكانيات مثل جدولة الصيانة الآلية وتحديثات الحالة في الوقت الفعلي التي تدعم التتبع التفصيلي لطلبات الصيانة والجدولة والتنفيذ

ابحث عن إمكانيات مثل جدولة الصيانة الآلية وتحديثات الحالة في الوقت الفعلي التي تدعم التتبع التفصيلي لطلبات الصيانة والجدولة والتنفيذ أدوات الاتصال في الوقت الحقيقي: ستعزز قنوات الاتصال مثل الرسائل داخل التطبيق وتنبيهات الإشعارات داخل البرنامج التنسيق بين أعضاء الفريق

ستعزز قنوات الاتصال مثل الرسائل داخل التطبيق وتنبيهات الإشعارات داخل البرنامج التنسيق بين أعضاء الفريق إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: تتيح الميزات المتوافقة مع الهاتف المحمول مثل الإشعارات الفورية والتصميم المتجاوب مع الهاتف المحمول إمكانية الوصول والتحديثات عن بُعد

تتيح الميزات المتوافقة مع الهاتف المحمول مثل الإشعارات الفورية والتصميم المتجاوب مع الهاتف المحمول إمكانية الوصول والتحديثات عن بُعد التقارير والتحليلات: تعتبر الرؤى حول أنشطة الصيانة، مثل تتبع وقت التعطل وتحليل التكلفة، وتأثيراتها ضرورية للتحسين المستمر

تعتبر الرؤى حول أنشطة الصيانة، مثل تتبع وقت التعطل وتحليل التكلفة، وتأثيراتها ضرورية للتحسين المستمر مهام سير عمل قابلة للتخصيص: القدرة على تكييف البرنامج مع عملياتك التشغيلية المحددة، مثل تعديل قواعد تحديد أولويات المهام أو تخصيص نماذج الطلبات

القدرة على تكييف البرنامج مع عملياتك التشغيلية المحددة، مثل تعديل قواعد تحديد أولويات المهام أو تخصيص نماذج الطلبات قابلية التوسعة: ضمان تعامل البرنامج مع عبء العمل المتزايد والميزات الإضافية مثل إدارة المواقع المتعددة والتخصيص المتقدم لأدوار المستخدمين

ضمان تعامل البرنامج مع عبء العمل المتزايد والميزات الإضافية مثل إدارة المواقع المتعددة والتخصيص المتقدم لأدوار المستخدمين الفعالية من حيث التكلفة: ضع في اعتبارك هيكلية التسعير للتأكد من أنها تتماشى مع ميزانيتك وتوفر قيمة مقابل المال

## أفضل 10 برامج لأوامر العمل لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 حلول برمجية لأوامر العمل. يساعد تصميم هذه الأدوات على تبسيط العمليات ويعزز تنسيق الفريق، مما يضمن إدارة فعالة للصيانة.

1. انقر فوق

ClickUp هو برنامج شهير متعدد الإمكانات برنامج إدارة المشاريع . يحتوي على كل ما تحتاجه المؤسسة لإدارة المشاريع ومساعدة فرق الصيانة على التعاون.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك ميزة عرض النماذج في ClickUp مثالية للتعامل مع طلبات أوامر العمل. وبفضل العرض الشامل الذي يوفره، يمكنك إدارة أوامر العمل وجمع المعلومات التفصيلية دون عناء. فهي تلتقط الردود وتوجّه العمل على الفور إلى الفريق المناسب في الوقت المناسب.

إنشاء نماذج متعمقة داخل ClickUp 3.0 مع إمكانات السحب والإفلات لإدراج الحقول وإضافة منطق شرطي لجمع ملاحظات أفضل

تساعد ميزة عرض النماذج في إنشاء نماذج مخصصة لالتقاط بيانات أو معلومات محددة وذات صلة مطلوبة لطلبات الصيانة.

يمكن لمديري الصيانة تخصيص النماذج بحقول مخصصة لتصنيف أنواع البيانات وتنظيمها. فهم يتلقون ملاحظات الخدمة لتحسينات الطلبات وطلبات الصيانة وطلبات الخدمة.

تتميز طريقة عرض النماذج بوظائفها لإنشاء مهام قابلة للتتبع تلقائيًا من استجابات النماذج. وهذا يترجم جميع المعلومات من طلب أمر العمل إلى مهام قابلة للتنفيذ.

إن التشغيل الآلي تعمل الميزة على توفير الوقت بشكل استباقي مع تنظيم جميع الاتصالات والبيانات داخل منصة واحدة.

تخصيص أتمتة مهامك باستخدام ClickUp

للمستخدمين ذوي الخبرة، يوفر ClickUp Form View المرونة في التقاط البيانات ذات الصلة باستخدام المنطق الشرطي. يتم تحديث النماذج ديناميكيًا بناءً على الردود، مما يجعلها أفضل في التقاط المعلومات ذات الصلة.

إذا واجهتك مشكلة مع ميزة عرض النماذج أو وجدت أي شيء معقد, قالب نموذج طلب العمل الخاص ب ClickUp مفيد. يساعدك استخدام قالب نموذج طلب العمل على التخلص من الحاجة إلى طلبات البريد الإلكتروني، وإدارة الموارد بشكل جيد، وتتبع التقدم المحرز في المشاريع المختلفة بسهولة.

مثال على المنطق الشرطي في نماذج النقر فوق نماذج ملاحظات المنتج

هذه قوالب نموذج الطلب تساعدك على استخدام نموذج لاستيعاب العمل المحتمل، وجمع المتطلبات قبل الموافقة على المهام، وتتبع العمل من البداية إلى النهاية.

ميزات #### ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

ClickUp AI : استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المهام، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص الملاحظات، وتعيين التذكيرات لتعزيز إدارة مشروع العميل إدارة المشاريع الرشيقة : الاستفادة من ميزات إدارة المشاريع الرشيقة المناسبة لمجموعة متنوعة من المشاريع

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المهام، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص الملاحظات، وتعيين التذكيرات لتعزيز إدارة مشروع العميل المستندات : استفد من أسلوب مستندات Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ مستند تعاوني إنشاء المستندات وإدارتها

استفد من أسلوب مستندات Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ مستند تعاوني إنشاء المستندات وإدارتها طرق العرض المتنوعة : الوصول إلى أكثر من 15 طريقة لعرض تقدم المشروع، بما في ذلك طرق عرض القائمة والمربع والتقويم واللوحة وجانت والخريطة الذهنية وعبء العمل وطريقة عرض النشاط

الوصول إلى أكثر من 15 طريقة لعرض تقدم المشروع، بما في ذلك طرق عرض القائمة والمربع والتقويم واللوحة وجانت والخريطة الذهنية وعبء العمل وطريقة عرض النشاط خيارات بدون تعليمات برمجية: توظيف خيارات تخصيص واسعة النطاق مع الحقول المخصصة ولوحات المعلومات للتكيف مع مختلف تدفقات العمل ونماذج الأعمال

توظيف خيارات تخصيص واسعة النطاق مع الحقول المخصصة ولوحات المعلومات للتكيف مع مختلف تدفقات العمل ونماذج الأعمال تقارير في الوقت الفعلي : استخدم إمكانيات إعداد التقارير المتقدمة مع لوحات المعلومات المخصصة للحصول على نظرة عامة شاملة للمشاريع والمهام

استخدم إمكانيات إعداد التقارير المتقدمة مع لوحات المعلومات المخصصة للحصول على نظرة عامة شاملة للمشاريع والمهام التعاون : شارك في تعاون الفريق والتواصل مع ميزات مثل عرض الدردشة وتحرير المستندات وتكامل البريد الإلكتروني

شارك في تعاون الفريق والتواصل مع ميزات مثل عرض الدردشة وتحرير المستندات وتكامل البريد الإلكتروني تتبع الوقت : استفد من ميزات تتبع الوقت المرنة، بما في ذلك خيارات تحديد الساعات القابلة للفوترة وتعديل الوقت المتعقب

استفد من ميزات تتبع الوقت المرنة، بما في ذلك خيارات تحديد الساعات القابلة للفوترة وتعديل الوقت المتعقب تطبيق الهاتف المحمول : إدارة المهام والمشروعات أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال سريع الاستجابة بالكامل

قيود ClickUp

توفر الباقة المجانية سعة تخزين محدودة

الباقات المميزة ذات المستوى الأعلى باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. MaintainX

عبر MaintainX BlueFolder هو برنامج شامل لإدارة الخدمة الميدانية معروف بسهولة إعداده وتخصيصه.

فهو يعمل على تحسين عمليات صيانة الخدمة من خلال ميزات سهلة الاستخدام، بدءًا من تتبع أوامر العمل وحتى مشاركة العملاء.

أفضل ميزات BlueFolder

تتبع أوامر العمل من البداية إلى النهاية، بما في ذلك التعيينات والسجلات

مزامنة الفريق جداول إعادة العمل والإرسال مع Outlook وتقويم Google

إدارة الأصول وتتبع سجل الخدمة وإرفاق الصور

دعم مهام متعددة لكل أمر عمل

إعداد المهام المتكررة للمهام المتكررة

إنشاء عميل- مهام سير عمل الموافقة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

قيود BlueFolder

منحنى التعلم المحتمل للمستخدمين الجدد

يختلف التوافق مع الأنظمة الحالية أو متطلبات الأعمال المحددة

تسعير BlueFolder

الإحترافية: تبدأ من 100 دولار شهرياً/شهرياً

تبدأ من 100 دولار شهرياً/شهرياً الإيجابي بلس: يبدأ من 210 دولار شهريًا

يبدأ من 210 دولار شهريًا المؤسسات: يبدأ من 440 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات BlueFolder

G2: 4.3/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. UpKeep

عبر لوحة معلومات الصيانة يقدم برنامج أوامر العمل من UpKeep حلاً كاملاً لإدارة أوامر عمل الصيانة. فهو يساعد في تنظيم جداول الصيانة ويبسط تحسين سير العمل تحسين الإنتاجية

يُمكّن البرنامج المستخدمين من إدارة أوامر العمل مباشرةً من الهواتف الذكية وتسهيل التعامل مع المهام على الفور.

UpKeep أفضل الميزات

تبسيط عملية إنشاء أوامر عمل الصيانة وتقييمها وتحديد أولوياتها وقياسها

تعيين أوامر العمل وتصنيفها حسب معايير مثل الفني والموقع والأولوية

تقليل أوقات الحل وأتمتة جمع البيانات وإعداد التقارير

ميزات متوافقة مع الأجهزة المحمولة لإدارة أوامر العمل أثناء التنقل

قيود UpKeep

منحنى التعلم المحتمل للمستخدمين الجدد

التوافق مع الأنظمة الحالية أو احتياجات العمل المحددة يتطلب جهود تخصيص أو تكامل إضافية

تسعير #### تسعير UpKeep

لايت: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لإدارة الطلبات الأساسية

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لإدارة الطلبات الأساسية المبتدئ: 45 دولارًا شهريًا مع إدارة المخزون

45 دولارًا شهريًا مع إدارة المخزون احترافي: 75 دولارًا شهريًا مع تحليلات متقدمة

75 دولارًا شهريًا مع تحليلات متقدمة أعمال +: تسعير مخصص

فوقحافظ على التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

5. فراكتال

عبر فراكتال Fracttal One، برنامج إدارة أوامر العمل من Fracttal، هو حل لتخطيط وتوثيق وتتبع واستكمال مهام الصيانة وأوامر العمل.

إنه حل متاح على الأجهزة المحمولة أولاً على أنظمة التشغيل الرئيسية مثل Android و iOS. ويتميز بتصميمه سريع الاستجابة لإدارة أوامر العمل بشكل مريح وتحقيق أقصى قدر من الراحة في إدارة أوامر العمل استخدام الموارد .

Fracttal أفضل الميزات

إنشاء خطط صيانة بناءً على مواقع محددة، وتعيين المهام والأصول

رقمنة عمليات الإدارة لتحسين تتبع المهام وأوامر العمل

دعم التكامل الآمن مع البرامج الأخرى

تمكين إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول للتشغيل واتخاذ القرارات من أي جهاز

قيود فراكتال

يشعر بعض المستخدمين أن طريقة حساب متوسط القيمة التقديرية للمتر غير كافية

يفتقر إلى وظيفة الإيقاف المؤقت للمهام ولا يقدم أسبابًا للتوقف المؤقت عند حدوثها

تسعير Fracttal

المجتمع: مجاني

مجاني المبتدئين: 229 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا أو 2,748 دولارًا في السنة

229 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا أو 2,748 دولارًا في السنة الخطة الاحترافية: 539 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا أو 6,468 دولارًا سنويًا

539 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا أو 6,468 دولارًا سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fracttal

G2: 4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 850 تقييم)

6. كونيكتيم

عبر فريق الاتصال Connecteam هو برنامج لإدارة الموظفين وأوامر العمل يعمل على تبسيط إدارة القوى العاملة. فهو يبسط الجدولة والاتصالات ونمو الموظفين.

يشتهر Connecteam بأدواته التي تركز على الموظفين لتعزيز إنتاجية الفريق ومشاركته. تضمن الميزات الشاملة للمنصة سلاسة العمليات اليومية وتساعد على تطوير القوى العاملة لديك.

أفضل ميزات Connecteam

إنشاء جداول زمنية وتتبع ساعات العمل والتكامل بسهولة مع أنظمة الرواتب

إنشاء نماذج وقوائم مراجعة مخصصة لإدارة الوظائف والتقارير الميدانية في الوقت الفعلي

احصل على أدوات متعددة لربط الموظفين، بما في ذلك الدردشة في العمل والاستبيانات ومدير الأحداث

سهِّل عملية التأهيل والتدريب وتقدير الموظفين للحفاظ على قوة عاملة متحمسة

قيود Connecteam

تتطلب بعض الميزات المتقدمة خططاً ذات مستوى أعلى

يجب تقييم مدى التوافق مع الأنظمة الحالية أو متطلبات العمل المحددة

أسعار Connecteam

خطة الأعمال الصغيرة: مجانية

مجانية الأساسية: 29$/شهريًا

29$/شهريًا المتقدمة: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر خبير: 99$/شهرًا: 99$/شهرًا

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. إف إم إكس

عبر FMX يزوِّد برنامج أوامر عمل الصيانة من FMX الفنيين بالأدوات اللازمة للعمليات الميدانية الفعالة.

يعزز البرنامج إدارة المهام, إدارة العقود والتنسيق، مما يضمن الإنجاز في الوقت المناسب والتواصل الفعال بين الفريق. إن قدرته على التكامل مع العديد من أنظمة البرمجيات مع تقديم خدمات تكامل مخصصة تجعله برنامجاً جديراً بالاهتمام لأوامر العمل.

FMX أفضل ميزاته

إنشاء نماذج الطلبات وتحريرها لالتقاط التفاصيل الأساسية

الوصول إلى منتج FMX الكامل على الأجهزة المحمولة

تبسيط عمليات طلبات العمل من خلال التوجيه التلقائي

إدارة المخزون وتتبعه بفعالية

أرفق الرموز الشريطية بالمعدات لسهولة الوصول إلى المعلومات باستخدام وضع علامات رمز الاستجابة السريعة

إنشاء تقارير في الوقت الفعلي للحصول على رؤى حول مقاييس الأداء باستخدام لوحات معلومات التقارير

قيود FMX

تأخيرات عرضية في الحقول المنسدلة

عمليات التفتيش لا تنشئ أوامر عمل تلقائيًا لعمليات التفتيش الفاشلة

أسعار FMX

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات FMX

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. مدير بلس

عبر ManagerPlus يعمل برنامج أوامر العمل ManagerPlus على تبسيط عمليات نظام إدارة الصيانة المحوسبة من خلال منصة مركزية لإنشاء أوامر العمل وتعيينها وتتبعها وتخزينها.

وهو معروف بتضمينه إمكانية الوصول المستند إلى السحابة، مما يسمح لمديري الصيانة والمشغلين والفنيين باسترداد البيانات الأساسية من الأجهزة المتصلة باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة.

يتميز البرنامج أيضاً بقدرات إدارة المخزون وتتبع القطع اللازمة لأوامر العمل وتحسين برامج الصيانة.

أفضل ميزات #### ManagerPlus

تخطيط أعمال الصيانة الحرجة والوقائية لتجنب الأعطال وتتبع تكاليف أوامر العمل

تأمين ومشاركة معارف الصيانة مع التخصيص قوالب أوامر العمل تبسيط نظام إدارة أوامر عمل البائعين من خلال أتمتة العمليات ومركزيتها

تحسين الأصول لتحقيق عائد أفضل على الاستثمار من خلال الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي المستند إلى السحابة

قيود برنامج ManagerPlus

يجد بعض المستخدمين صعوبة في تصفح البرنامج

يفتقر إلى المرونة في إنشاء تقارير مخصصة للحصول على معلومات محددة

عدم وجود تقارير عن وقت التعطل

تسعير برنامج ManagerPlus

لايتنينج بلس: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لايتنينج إكسبيرينس: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ManagerPlus ManagerPlus

G2: 3.4/5 (أكثر من 9 تقييمات)

3.4/5 (أكثر من 9 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. وريك

عبر وريك Wrike هي أداة لإدارة المشاريع كخدمة (SaaS) تدعم المستخدمين في إدارة وتتبع المشاريع والمواعيد النهائية, جداول العمل وعمليات سير العمل المختلفة.

وهي تتميز بنهجها الرأسي - وهي أداة مصممة لوظائف متخصصة تقدم تجربة أكثر تعمقًا من منافسيها.

أفضل ميزات Wrike

احصل على أكثر من 400 تكامل مع تطبيقات مختلفة

الاطلاع على خيارات عرض متعددة مثل مخططات جانت ولوحات كانبان

استخدم إمكانيات إعداد التقارير المتقدمة لخطط المؤسسات وخطط Pinnacle

استخدم جداول زمنية مرنة لتتبع تقدم المشروع

استكشف إمكانيات تتبع المشكلات

قيود Wrike

ميزات الأمان المتقدمة متوفرة فقط في خطة المؤسسة

أكثر تكلفة بالمقارنة مع منافسو Wrike تسعير Wrike

مجانًا: عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع، سعة تخزين 2 جيجابايت

عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع، سعة تخزين 2 جيجابايت الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم للفرق الصغيرة

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم للفرق الصغيرة الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للأدوات المتقدمة

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للأدوات المتقدمة المؤسسات: تسعير مخصص للأمان المتقدم وقابلية التوسع

تسعير مخصص للأمان المتقدم وقابلية التوسع Pinnacle: تسعير مخصص للوصول إلى الميزات الكاملة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

10. EZOfficeInventory

عبر EZOfficeInventory EZOfficeInventory هو برنامج قائم على السحابة الرائدة في مجال إدارة أوامر العمل والأصول والصيانة وهو مناسب للشركات من جميع الأحجام.

وهو يوفر ميزات مثل تتبع العناصر عبر المواقع، ومسح الباركود عبر الهاتف المحمول، وإدارة محسّنة لمستويات المخزون، وإدارة شاملة للمستخدمين والبائعين. يُعد تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مثاليًا لمراقبة مواقع الأصول.

EZOfficeInventory أفضل الميزات

تتبع جميع تراخيصك في موقع واحد

تجربة الوصول متعدد المستخدمين المستند إلى السحابة

تصميم وطباعة علامات الأصول، ودعم الرموز الشريطية، ورموز QR، وعلامات RFID

قيود EZOfficeInventory

جدران الحماية على بعض الميزات الرئيسية

تطبيق الهاتف المحمول الخاطئ

تسعير EZOfficeInventory

أساسي: 35$/شهريًا

35$/شهريًا متقدم: 45 دولارًا في الشهر

45 دولارًا في الشهر القسط: 55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات EZOfficeInventory

G2: 4.4/5 (190+ تقييم)

4.4/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

## طريقك إلى إدارة أوامر العمل والصيانة الأكثر ذكاءً

لقد رأيت أفضل برنامج لأوامر العمل لعام 2024، ويمكن للأداة المناسبة أن تغير طريقة تعاملك مع طلبات الصيانة. لا يتعلق الأمر فقط بإصلاح الأشياء بشكل أسرع؛ بل يتعلق الأمر بالإدارة الذكية والتواصل الواضح والبقاء في المقدمة.

سواء كنت فريقًا صغيرًا أو عملية كبيرة، فإن الحل هنا يناسبك تمامًا. ومع ذلك، إذا كنت تريد شيئًا لا يناسبك فحسب، بل يجلب لك شيئًا إضافيًا, اشترك في ClickUp وشاهد بنفسك! 🎉