أفضل 20 برنامج لإدارة الأعمال لعام 2025 –؛ المراجعات والأسعار

ما هو أكثر شيء يريده فريقك؟ عطلة في لوس كابوس؟ (ألسنا جميعًا كذلك!) ولكن الأهم من ذلك أن فريقك يريد أدوات تساعده على إنجاز عمله بشكل أسرع.

الأعمال برامج الإدارة هي إحدى الطرق لمساعدة فريقك على تحقيق هذا الهدف. فمع البرامج القوية، يمكن لفريقك أن يبقى على رأس الأمور، بحيث لا ينزلق أي شيء من خلال الانشغال.

سواء كان الأمر يتعلق بتعيين المهام، أو التعاون في المشاريع، أو تتبع الوقت , توثيق العمليات من أجل عمليات داخلية أكثر سلاسة، أو إنشاء مركز المعرفة للعملاء، هناك الكثير مما يمكنك القيام به مع برامج إدارة الأعمال.

ما هو برنامج إدارة الأعمال؟

برمجيات إدارة الأعمال هي مجموعة من البرامج والتقنيات والتطبيقات التي تمكّن الشركة من إدارة عملياتها وعملياتها وأتمتتها وتحسينها.

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة الأعمال؟

يجب أن توفر برامج إدارة الأعمال ما يلي:

إدارة علاقات العملاء

التخزين السحابي وإدارة البيانات

إدارة المشاريع المؤسسية

تتبع مقاييس الأعمال

إعداد الفواتير والميزانية

التحليلات وإعداد التقارير

أتمتة سير العمل

بلغت قيمة سوق برمجيات الأعمال العالمية 429.59 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.7% من 2022 إلى 2030. إنه سوق ضخم يضم العديد من اللاعبين. ولكن، على الجانب الإيجابي، يمنحك هذا العديد من الخيارات للاختيار من بينها.

إليك أفضل الأعمال برامج لمساعدتك في عملياتك وإدارة فريقك !

## أفضل 20 نظام برمجيات لإدارة الأعمال في عام 2024

أفضل برامج إدارة الأعمال تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. على سبيل المثال، قد تكون مهتمًا أكثر بـ cRM قوي بينما قد يقدّر آخر أتمتة سير العمل بشكل أكبر.

لقد قمنا بتجميع منصات إدارة الأعمال الأكثر شيوعًا لمساعدتك في العثور على منصة تناسب احتياجاتك.

لنبدأ العمل!

1. كليك أب

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة لكل شيء حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد.

يتيح ClickUp، الذي يسهل تخصيصه ببضع نقرات فقط، للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.

إذا كنت تبحث عن تطبيق مجاني وبديهي وفعال وسهل الاستخدام برنامج إدارة الأعمال ، فإن ClickUp هو الحل الأمثل. فمع الإصدار المجاني، يمكنك الوصول إلى الميزات التي قد تضطر إلى الدفع مقابلها مع برامج الأعمال الأخرى.

سواء كنت إدارة شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة تضم آلاف الموظفين، فإن ClickUp لديه كل شيء.

وبفضل ميزات الاتصال والتعاون المتقدمة، يمكنك الحصول على أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وإنشاء أكبر عدد ممكن من المهام، والتعاون في كل خطوة.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

مستندات ClickUp : إنشاء مستندات إجراءات التشغيل الموحدة ومشاركتها مع الفرق المعنية. تعاون مع الأعضاء على أي مستندات مع الاستمرار في تحسين عمليات الشركة

التعليقات المعينة :: إبقاء الجميع على اطلاع ومسؤولية من خلال إسناد المهام إلى أعضاء الفريق في المحادثات

انقر فوق الخرائط الذهنية و اللوحات البيضاء :: سد الفجوة من مرحلة التفكير إلى التنفيذ من خلال إنشاء مهام ClickUp مباشرةً من اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية

أكثر من 1,000 عملية تكامل : قم بتنفيذ كل نشاط تجاري من لوحة معلومات ClickUp من خلال توسيع الوظائف

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص : عرضالمشاريع والمهام في Kanban أو Gantt أو الجدول أو التقويم أو اللوحة أو عرض القائمة

قوالب سير العمل :: إنشاء تحسينات لسير العمل بمساعدة القوالب لجميع أنواع حالات الاستخدام - تتبع المشكلات، وتخطيط البناء، وتطوير البرمجيات، والمزيد!

تم تصميم قالب خطة عمل ClickUp لمساعدتك في إنشاء خطة عمل شاملة وتتبعها.

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي) لوحات كانبان مهام وأعضاء غير محدودين مستندات تعاونية دعم 24/7، والمزيد

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهرياً) كل شيء في الباقة المجانية للأبد إدارة الموارد تخزين غير محدود، ولوحات معلومات، وحقول مخصصة تقارير رشيقة، والمزيد

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهرياً) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم والفرق المتعددة (12 دولارًا/عضو شهريًا) كل شيء في الباقة غير المحدودة تقارير مخصصة الأتمتة المتقدمة وتتبع الوقت وميزات لوحة المعلومات الجداول الزمنية والخرائط الذهنية والمزيد

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم والفرق المتعددة (12 دولارًا/عضو شهريًا)

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون مستعداً

تقييمات ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,409 تقييمات)

: 4.7/5 (4,409 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (2,810 تقييمات)

ماذا يقول العملاء عن ClickUp

"أحب بساطة إنشاء المهام وتنظيمها وجدولتها. بالنسبة لفريقنا، كانت طرق العرض السريعة هي الأفضل. أيضًا، كانت القدرة على عرض نفس المهام في طرق عرض مخصصة مختلفة، حتى لكل عضو هي الأفضل. نحن لا ننظر دائماً إلى نفس طريقة العرض، وكان هذا مغيراً لقواعد اللعبة. فشلت البرامج المشابهة مثل Asana أو Trello، أو Event Project في تحقيق ذلك وفهمه: "نريد أن نرى نفس البيانات، ولكن بأعيننا نحن" - مراجعة Capterra "ClickUp هو برنامج إدارة العمل الوحيد الذي يتيح لك استخدام جميع ميزاته مجانًا. أحب القدرة على استخدام التقويم والقائمة وكانبان في نفس الوقت. بالإضافة إلى أن التخصيص لا نهاية له! أوصي به بشدة." - مراجعة G2

2. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24Bitrix24 هي أداة لإدارة الأعمال تساعد الشركات على إدارة المشاريع، واكتساب رؤى إدارة علاقات العملاء، وأتمتة ممارسات الموارد البشرية. الاتصالات وإدارة علاقات العملاء والتعاون هي مجالات التركيز الرئيسية الثلاثة في Bitrix24.

إنها أداة متعددة الاستخدامات، ولكن هذا التنوع يأتي بتكلفة بسيطة. لا يمكن الوصول إلى كل الميزات، لذلك هناك قيود.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء موقع شركتك على الويب باستخدام Bitrix24 . ولكن سيتعين عليك التعامل مع قيود شديدة مثل التخزين والسرعة والتخصيص والاستجابة.

الميزات الرئيسية لـ Bitrix24

خيار الاستضافة الذاتية، والذي يمنحك التحكم الكامل في بياناتك، والوصول إلى التعليمات البرمجية المصدرية، والقدرة على إنشاء أدوات أصلية إضافية

يمكنك إنشاء المهام والمشروعات وتعيينها والإشراف على تقدم المهام والمشروعات على لوحة تحكم واحدة

أدوات إدارة الموارد البشرية لتتبع الجداول الزمنية للموظفين، وجدولة الإجازات، وإنشاء التقارير

إجراء مكالمات أو مؤتمرات فيديو أو الدردشة مع العملاء دون مغادرة Bitrix24

سلبيات Bitrix24

لا يتوفر إنشاء مهام متكررة إلا في الخيار المدفوع فقط

لا توجد قوالب مشاريع في الإصدار المجاني

واجهة مستخدم معقدة

💸 تسعير Bitrix24

مجاني للأبد: عدد غير محدود من المستخدمين، وتعاون (دردشة، ومكالمات فيديو، ومساحة عمل الشركة)، ومنشئ مواقع الويب، وإدارة المهام والمشاريع، وإدارة علاقات العملاء، ومساحة تخزين 5 جيجابايت

أساسي: 49 دولارًا شهريًا، و5 مستخدمين، وتعاون، وإدارة مشروعات، ومركز اتصال، ومتجر إلكتروني، ومنشئ مواقع إلكترونية، ومساحة تخزين 24 جيجابايت

القياسية: 99 دولارًا شهريًا، كل ما في الباقة المجانية، و50 مستخدمًا، وإدارة ودعم العملاء، ووثائق عبر الإنترنت، ودعم التسويق، ومساحة تخزين 100 جيجابايت

احترافي: 199 دولارًا في الشهر، كل ذلك في الباقة المجانية، وعدد غير محدود من المستخدمين، وذكاء المبيعات,أتمتة العمليات التجاريةوأتمتة الموارد البشرية و1024 جيجابايت

تقييمات بيتريكس 24

G2 : 4.1/5 (451 تقييم)

: 4.1/5 (451 تقييم) Capterra: 4.1/5 (513 تقييم)

ماذا يقول العملاء عن Bitrix24

"التجربة بشكل عام إيجابية، ولكن ليس من السهل استخدام جميع الوظائف لأنها غير قابلة للتشغيل المتبادل مع بعضها البعض (على سبيل المثال: إدارة المشاريع مع إدارة علاقات العملاء)." - مراجعة Capterra "يمكن أن تكون صفحة الهبوط الخاصة ب Bitrix24 مزدحمة وتربك المستخدمين الجدد بالخيارات. ونظرًا لوجود قدر كبير من الوظائف والازدواجية المحتملة مع أنظمة أخرى (مثل Outlook، وما إلى ذلك)، لا يتم استخدام البرنامج باستمرار إلى أقصى إمكاناته من قبل الأعضاء." - مراجعة G2 تحقق من هذه بدائل_بيتريكس24 !

3. شانتي

عبر شانتي Chanty هي أداة تعاون جماعي تعمل على تعزيز إنتاجية الفريق من خلال تبسيط التواصل الجماعي.

تجعل هذه الأداة التعاونية من عقد مؤتمرات الفيديو والمكالمات أمراً سهلاً. حتى أنها تحتوي على مكالمات جماعية صوتية!

تشانتي بديهية، ولن تتسبب واجهة المستخدم في إحباطات غير ضرورية. باستخدام Chanty، يمكن للفرق مشاركة الشاشات والمستندات والتعاون في المهام.

الميزات الرئيسية لتشانتي

لوحة تحكم مركزية (Teambook) لتنظيم المهام والمحادثات والملفات

تثبيت الرسائل للتركيز على المواعيد النهائية والأفكار والمهام الأكثر أهمية

إمكانية تعيين الأدوار والأذونات والامتيازات بسهولة بين أعضاء الفريق

بسيط وبديهي وسهل التخصيص حسب احتياجات العمل

تحويل الرسائل إلى مهام في لحظة

سلبيات شانتي

لا توجد مشاركة للشاشة في الباقة المجانية، وهو أمر غير مناسب للفرق الصغيرة

طرق عرض محدودة للمهام. ليس لديك سوى خيارات كانبان والتقويم فقط

لا يمكنك تعيين الأدوار وعناصر التحكم في الأذونات في الإصدار المجاني

تسعير #### شانتي

خطة مجانية: مجاني للأبد، محادثات غير محدودة، وإدارة مهام مدمجة، وما يصل إلى 10 أعضاء، ومستخدم ضيف واحد، وما يصل إلى 10 عمليات تكامل

باقة الأعمال: 3 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، مكالمات فيديو جماعية غير محدودة، 3 ضيوف لكل عضو مجانًا، خط دعم مخصص، تكامل غير محدود

تقييمات شانتي

G2 : 4.5/5 (35 تقييمًا)

: 4.5/5 (35 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (31 مراجعة)

ماذا يقول العملاء عن Chanty

"ميزة Chanty الرائعة هي أنه يحتوي على ميزة دفتر الفريق التي تسمح لأي فريق بإنشاء وتنظيم المهام والمحادثات والرسائل المشروحة وكل ما تتم مشاركته. إلى جانب ذلك، من الممكن أيضًا إرسال رسائل فورية مباشرة إلى أي من أعضاء الفريق. على الرغم من أنه يتيح خيارات التواصل الخاص والعام، إلا أنه من المستحيل إنشاء أنواع مختلفة من القنوات، وهذا أحد الجوانب السلبية حسب تجربتي." - مراجعة G2 "نحن ندير فريقًا موزعًا مكونًا من 30 شخصًا من جميع أنحاء العالم، منتشرين في خمس مناطق زمنية مختلفة. لقد كان Chanty أداتنا المفضلة للبقاء على اتصال ومناقشة القضايا المتعلقة بالعمل بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاركة الميمات والصور المتحركة. إنه يعمل بشكل لا تشوبه شائبة وقد أوصينا به لفرق العمل الأخرى الموزعة عن بُعد. إن إدارة المهام ميزة أساسية للغاية - أود أن أرى القدرة على تتبع المهام ومعرفة من يعمل عليها، وما هي حالتها، وتعيين المهام الفرعية، والمواعيد النهائية والمزيد. بدلاً من ذلك، سيكون تكامل Trello الأصلي أمرًا رائعًا." - مراجعة Capterra

4. فريش بوكس

عبر الدفاتر الجديدة وقت موسم الضرائب ليس الوقت المفضل للعديد من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الحرة.

وقد لا يكون المفضل لديك أيضاً. لذا، عندما تسمع عن حل المحاسبة السحابية، نعتقد أنك ستركض نحوه.

أدخل Freshbooks.

Freshbooks هو برنامج محاسبة للشركات الصغيرة والعاملين المستقلين الذين يقسمون به. باستخدام FreshBooks، يمكنك تتبُّع الوقت المدفوع كموظف مستقل أو صاحب شركة صغيرة. يمكنك أيضاً إعداد فواتير متكررة وتتبع النفقات.

وإذا كنت تخرج دائماً عن الميزانية، يمكن ل Freshbooks مساعدتك في التنبؤ المالي.

الميزات الرئيسية لـ Freshbooks

فرص تكامل متنوعة لشركات التجارة الإلكترونية التي تعمل على Squarespace و eBay و Shopify، إلخ.

كما أن القدرة على قبول المدفوعات عبر الإنترنت هي أيضًا صفقة جيدة للعاملين المستقلين الذين يعملون مع عملاء عالميين

إنشاء الفواتير بسهولة وإرسال تذكيرات تلقائية للمدفوعات المتأخرة

تطبيق الهاتف المحمول ميزة مفيدة للفواتير المحاسبية أثناء التنقل

وظيفة محاسبة القيد المزدوج

سلبيات Freshbooks

التقارير المتعلقة بالتوقعات وتقديرات النفقات ليست قوية مثل البدائل الأخرى

ليس مثاليًا للشركات ذات المخزونات الكبيرة التي تبحث عن ميزات إدارة سلسلة التوريد

محدودية الدردشة والتعاون في المشاريع

عدد محدود من العملاء القابلين للفوترة

تسعير #### تسعير Freshbooks

لايت: 15 دولارًا شهريًا، 5 عملاء قابلين للفوترة، تتبع نفقات غير محدودة، تتبع تقارير المبيعات

زائد: 25 دولارًا شهريًا، 50 عميلًا قابلين للفوترة، تسجيل تلقائي لبيانات الإيصالات، فواتير متكررة وتوكيلات العملاء، إمكانية دعوة محاسب، تقارير محاسبية مزدوجة القيد

بريميوم: 50 دولارًا شهريًا، عدد غير محدود من العملاء، الكل في زائد، توقيعات بريد إلكتروني مخصصة، رسائل بريد إلكتروني مخصصة، تقارير عن حالة الأعمال

اختر: تسعير مخصص، رسوم ACH محددة، مدير حساب مخصص، حسابان لأعضاء الفريق، تتبع تلقائي للنفقات

تقييمات Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 تقييم)

: 4.5/5 (645 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,6666 تقييم)

ماذا يقول العملاء عن Freshbooks

"يقوم Freshbooks بما تحتاج إليه، ولكن الإصدار البسيط ليس قوياً للغاية.

مراجعة تم جمعها واستضافتها على G2.com. لا يعجبني أنه لا يحتوي على جميع عمليات التكامل التي أحتاجها. على سبيل المثال، عليّ إدخال جميع مبيعاتي من موقع الويب الخاص بي (عبر Paypal) يدويًا لأنني لست خبيرًا في التكنولوجيا ولا أعرف كيفية إنشاء "رمز" أو شيء ما مطلوب للقيام بذلك تلقائيًا - مراجعة G2 "التكلفة باهظة بعض الشيء، لذا قد لا أستمر في استخدامهم - أنا متردد في الوقت الحالي. إذا كانوا يقدمون قيمة أكبر مقابل التكلفة فسأعتبره استثمارًا جيدًا، لكن الدفع مقابل إدارة علاقات العملاء فوق ذلك مكلف. وعموماً أنا أحب البرنامج!" - مراجعة Capterra

5. هب سبوت

عبر هبسبوتهبسبوت هو اسم مألوف في إدارة علاقات العملاء (CRM). النسخة المجانية من Hubspot CRM مليئة بالميزات للشركات والفرق الصغيرة.

ونظرًا لأننا جميعًا نحب البرامج سهلة الاستخدام، فإن HubSpot لا يخيب ظنك.

لوحة التحكم بسيطة وبديهية، ولكن ميزات إعداد التقارير متقدمة بالنسبة لأداة مجانية.

الميزات الرئيسية لـ HubSpot

تتبع البريد الإلكتروني وإشعارات التفاعل مع العملاء المحتملين ببساطة وإدارة العملاء المحتملين مواد تدريبية غنية، بما في ذلك مركز معرفي مفصل، وندوات عبر الإنترنت، ومقاطع فيديو

تسهّل الدردشة المباشرة على العملاء الوصول إلى فريق المبيعات لديك

عرض في الوقت الفعلي لخط أنابيب المبيعات مثير للإعجاب للغاية

قوالب بريد إلكتروني لتبسيط متابعة العملاء المحتملين

سلبيات HubSpot

الخطة المجانية ليست الخيار الأقوى لإدارة علاقات العملاء للشركات الكبيرة

ستكلفك الخطط المميزة تكلفة باهظة الثمن

لا يوجد دعم هاتفي للنسخة المجانية

تسعير HubSpot

المبتدئ: 45 دولارًا شهريًا، تخلص من علامة Hubspot التجارية على (النماذج ورسائل البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة) والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق

محترف: 800 دولار شهريًا، كل ذلك في البداية بالإضافة إلى التخصيص والأتمتة عبر القنوات، واختبار A / B، وإنشاء تقارير مخصصة، ودعم عبر الهاتف، وتكامل Salesforce

المؤسسات: 3200 دولار شهريًا، احترافي بالإضافة إلى ذلك,إدارة الفرق والعلامات التجاريةوالتحكم في الأذونات وإعداد التقارير المتقدمة والاختبارات التكيفية

تقييمات HubSpot

G2 : 4.4/5 (8,912 تقييم)

: 4.4/5 (8,912 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,213 تقييم)

ماذا يقول العملاء عن HubSpot

"إنه مفيد لأساسيات وظائف إدارة علاقات العملاء مع فرق المبيعات التي بدأت للتو. ليس لديه القدرة على التوسع مع الشركة للعمل على نطاق واسع خارج منصة التسويق." - مراجعة Capterra "CRM استثنائي. هناك سبب يجعلها تبرز كأداة CRM رائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن أن تكون القيمة مقابل المال باهظة الثمن بعض الشيء. ومع ذلك ، فإنه يثبت أنه يستحق بعد استخدام مجموعة واسعة من الميزات. تمنيت أن تكون الأتمتة و أدوات إعداد التقارير أكثر تطورًا. توفر ميزة سير العمل إمكانات التشغيل الآلي، ومع ذلك، بعد الدخول في بعض التعمق، فإنها في النهاية لا تفي بالغرض." - مراجعة Capterra تحقق من هذه بدائل_هوبسبوت !

6. التكامل

عبر التكامل Integrify هو رمز منخفض إدارة سير العمل برنامج. وهو الأنسب للشركات التي ترغب في أتمتة العمليات التجارية المعقدة والمتكررة لخلق بيئة منتجة لفرق العمل.

يمكّنك برنامج Integrify من تعيين المهام للشخص المناسب في الوقت المناسب. وبهذه الطريقة، يمكنك توفير التكاليف وتجنب الأخطاء المكلفة في المستقبل.

المزايا الرئيسية لـ Integrify

إن وجود مدير حساب مخصص يسهل أيضاً عملية الإعداد والتخصيص للعملاء

نحن من محبي القوالب، لذلك فإنتطبيق سير العمل قوالب المبتدئين منقذة للحياة

القدرة على ربط جميع تطبيقاتك وبرامجك مع Integrify باستخدام واجهات برمجة التطبيقات

مسارات تدقيق غير محدودة لإظهار أتمتة العمليات

تخزين الملفات والمستندات القابلة للتوسيع

سلبيات Integrify

معقدة للغاية وليست بديهية للمستخدمين الأقل خبرة

ضعف قابلية التوسع مع زيادة تعقيد العمليات

معلومات التسعير غير متاحة بسهولة

تسعير التكامل

استفسر من Integrify لمعرفة الأسعار

Integrify التقييمات

G2: 4.4/5 (31 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (19 تقييم)

ماذا يقول العملاء عن Integrify

" يمكن أن يسمح البرنامج ببعض التصميم الأفضل. لديك القدرة على التحكم في CSS ولكن لا يمكنك تغيير الشكل والمظهر العام بشكل كبير. كما أن وحدة إعداد التقارير تفتقر إلى الوظائف؛ ولكن يمكنك التغلب على ذلك من خلال إعداد تقارير مخصصة لأنها توفر لك إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات SQL." - مراجعة G2 "في الواقع استغرق الأمر مني أسابيع لفهم كيفية العمل على Integrify. لهذا السبب أطلب بعض التحسينات في تجربة العملاء لتكون أبسط وفي صلب الموضوع. حتى أنني يجب أن أقول إن لديهم فريق دعم مثالي ساعدني في إنجاز ذلك." - مراجعة Capterra

7. MS OneDrive

عبر مايكروسوفت ون درايف Microsoft OneDrive هو نظام أساسي لإدارة الأصول الرقمية للشركات. وباستخدام MS OneDrive، يمكن للشركات إدارة ملفات العلامات التجارية المختلفة ومشاركتها والتعاون بشأنها.

الميزات الرئيسية لـ MS OneDrive

مسح المستندات ضوئيًا لنسخ المستندات والإيصالات المهمة احتياطيًا

وصول متعدد القنوات من خلال هاتفك والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي

التعاون في التحرير وإنشاء المستندات بشكل رائع

مزامنة سريعة للملفات

سلبيات MS OneDrive

مساحة تخزين أقل مقارنة بالمنافسين

تقتصر المزامنة على مجلدات محددة

تسعير MS OneDrive ل MS OneDrive

خطة OneDrive للأعمال 1: 5 دولارات/مستخدم/شهرًا، ومشاركة الملفات، وتخزين OneDrive

خطة One Drive للأعمال 2: 10 دولارات/مستخدم/شهرًا، كل ما في الخطة 1، وإمكانات أمان وتوافق متقدمة

تقييمات MS OneDrive MS OneDrive

G2 : 4.3/5 (9,098 تقييم)

: 4.3/5 (9,098 تقييم) Capterra: 4.5/5 (10,526 تقييم)

ما يقوله العملاء عن MS OneDrive

"بشكل عام، لم أواجه أي مشاكل في عمل OneDrive أو وظائفه. فهو يقوم بالضبط بما هو معلن عنه، ويقوم به بشكل جيد. لا تعجبني حقيقة أنني أتلقى تنبيهات باستمرار بأشياء مختلفة متعلقة ب OneDrive على مدار اليوم. يبدو أن هناك دائمًا تحديثات أو حدوث خطأ ما. وعلى الرغم من أن التفاعل مع المنتجات الأخرى هو نقطة بيع، إلا أنه جعل المؤسسة مجبرة على شراء بقية مجموعة Microsoft من أجل الحصول على الإمكانات الكاملة من OneDrive." - مراجعة Capterra "هناك مشاكل عرضية تتعلق بتأخر الوقت عند التبديل بين البرامج والملفات. ولكن بشكل عام، انخفضت هذه المشكلة بمرور الوقت. يمكن أن تكون إدارة المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى المجلدات والمستندات وما إلى ذلك صعبة بعض الشيء إذا كنت تحاول تنظيم ذلك بإحكام." - مراجعة G2

8. نتسويت

عبر نتسويت نتسويت هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات وبرامج إدارة الأعمال التي تساعد الشركات إدارة تخطيط موارد المؤسسة . وهي عبارة عن منصة قائمة على السحابة تقدم إدارة علاقات العملاء، والمالية، وإدارة التجارة الإلكترونية.

يمكنك أتمتة عمليات سير العمل، والوصول إلى بيانات ذكاء الأعمال القوية، والوصول إلى أدائك المالي والتشغيلي من لوحة تحكم مركزية.

الميزات الرئيسية لـ Netsuite

عروض شاشة متعددة تمكنك من فتح ميزات مختلفة في وقت واحد

يمكن للمستخدمين التصويت على التغييرات نصف السنوية وتحديثات الميزات

ذكاء الأعمال الأصلي

سلبيات نتسويت

إزالة ميزات من حين لآخر قد تكون مفيدة لبعض المستخدمين

إضافات مكلفة يمكن أن تكون جزءًا من الحل الأساسي

واسعة النطاق ولكنها مربكةوثائق العملية تجربة ضعيفة على الهاتف المحمول



أسعار نتسويت

استفسر من Netsuite لمعرفة الأسعار

تقييمات Netsuite

G2 : 3.9/5 (1,866 تقييم)

: 3.9/5 (1,866 تقييم) Capterra: 4.1/5 (828 تقييم)

ماذا يقول العملاء عن Netsuite

"تتمتع NetSuite بإمكانيات تخصيص وتخصيص قوية وتقدم قيمة كبيرة لعملائها. NetSuite سهل الاستخدام ويوفر مرونة كبيرة. بعض الوظائف القياسية ليست كاملة مما يؤدي إلى الإحباط في بعض الأحيان." - مراجعة G2 "يتيح لنا Netsuite أن نكون مرنين حسب الحاجة - فهو جيد في الكثير من الأشياء المختلفة، ولكنه رائع في كونه قابلاً للتخصيص. يمكننا تغيير النظام بما يتناسب مع احتياجاتنا والتكيف بسرعة مع تغير المتطلبات. عملية الاختبار لجدول الترقية تترك القليل مما هو مرغوب فيه. تجربة الهاتف المحمول ليست رائعة - من الأفضل أن تكون على متصفح حقيقي (التطبيق أكثر مواجهة للأمام بدلاً من المعالجة الخلفية). كما أنني لست معجبًا كبيرًا بجميع الوظائف الإضافية التي يجب تضمينها مع الإضافة "القياسية"." - مراجعة G2

9. nTask

عبر ن مهمة nTask هو برنامج إدارة المشاريع تسهيل التعاون والتخطيط وإدارة المهام اليومية. باستخدام nTask، يمكنك تخصيص الموارد، وإنشاء الميزانية والتقارير المالية، وتعيين معالم المهام.

لا يتوقف nTask عند هذا الحد.

فهو يوفر أيضًا ميزات قوية لإدارة الاجتماعات حتى تتمكن من عقد اجتماعات سريعة من أي مكان.

nTask الميزات الرئيسية

القدرة على إدارة الاجتماعات ووضع جداول الأعمال وتعيين الاجتماعات المتكررة

مراقبة إدارة المخاطر مع مصفوفة المخاطر

متتبع الوقت لتتبع وقتك عن بُعد

nTask سلبيات

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة لفريق أكبر

السحب عند إرفاق أو تحميل ملفات كبيرة الحجم

تسعير nTask

أساسي: مجاني للأبد، 100 ميغابايت حتى 5 أعضاء في الفريق، مساحات عمل ومهام غير محدودة، اجتماعات، تتبع الوقت,تتبع المشكلات بريميوم: 3 دولارات شهريًا/مستخدم، مساحة تخزين 5 جيجابايت

الأعمال: 8 دولارات شهريًا/مستخدم، مساحة تخزين 10 جيجابايت، أدوار وأذونات مخصصة، تأهيل مجاني، حفظ الفلاتر المخصصة

المؤسسات: تسعير مخصص، وسعة تخزين 100 جيجابايت، والتحكم في الأذونات، وإعداد تقارير متقدمة، ومدير حساب مخصص

تقييمات #### nTask

G2 : 4.4/5 (16 تقييم)

: 4.4/5 (16 تقييم) Capterra: 3.9/5 (19 مراجعة)

ماذا يقول العملاء عن nTask

"إنه ذو قيمة جيدة وتوفر النسخة المجانية منه الكثير من الوظائف بما في ذلك التعاون متعدد الوكلاء. الواجهة ليست بديهية للغاية ووجدت نفسي أفضل الحلول الأخرى أو برنامج إكسل على هذا البرنامج لأنه ليس من السهل معاينة المعلومات." - مراجعة G2 "بالنظر إلى الجانب الآخر من العملات، يعد nTask بشكل عام منتجًا رائعًا ولكن هناك بعض العوائق. فهو يقدم عمليات تكامل محدودة ومنحنى تعليمي حاد. يمكن للمرء أن يواجه بعض المشاكل عند استخدامه لأول مرة. يجب أن تكون وظيفة عرض التقويم أكثر تفصيلاً. يزداد مستوى النفقات مع مستوى الخطة. كما أنه من الصعب إعداد وإنشاء تقارير عليه. يبدو أن التخطيطات قديمة." - مراجعة G2

10. بايبيدرايف

عبر Pipedrive وظيفة Pipedrive الأساسية هي منصة إدارة علاقات العملاء. يتيح لك هذا البرنامج إنشاء خط أنابيب مبيعات ونقل صفقاتك عبر مسار التحويل.

أكبر ميزة لاستخدام Pipedrive هي قدرات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على أتمتة المهام وإغلاق المزيد من المبيعات.

الميزات الرئيسية لـ Pipedrive

يتيح لك خط أنابيب المبيعات المرئي بالسحب والإفلات معرفة وضع مبيعاتك في لمحة سريعة

تصفية وتصنيف العملاء المحتملين للحصول على متابعة أكثر تخصيصًا

يمكنك إضافة مراحل وحقول مخصصة إلى خط سير المبيعات الخاص بك

تقارير في الوقت الفعلي لتحديد أولوياتك بشكل صحيح

سلبيات Pipedrive

تحتاج إلى برنامج إضافي للتعامل مع أشياء مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني المتقدم

تقتصر ميزات CRM على الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير Pipedrive

أساسي: 9 دولارات/مستخدم/شهرًا، وإدارة التقويم وخطوط الأنابيب، وتخصيص محدود وترحيل البيانات، و30 حقلاً مخصصًا

متقدم: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا، مزامنة البريد الإلكتروني مع القوالب والجدولة، إرسال بريد إلكتروني جماعي، تتبع النقرات، منشئ سير العمل، 100 حقل مخصص

احترافي: 39 دولارًا/مستخدم/شهرًا، الاتصال والتتبع بنقرة واحدة، إدارة وإنشاء مستندات الراية، توقعات الإيرادات، 1000 حقل مخصص

مؤسسي: 59 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تقارير متقدمة ومخصصة، تفضيلات أمان مشددة، حقول مخصصة غير محدودة

تقييمات Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,523 تقييم)

: 4.2/5 (1,523 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,402 تقييم)

ما يقوله العملاء عن Pipedrive: 5/5 (403 تقييمات)

"لقد كنت لسنوات عديدة من كبار المعجبين بـ Pipedrive نظرًا لسهولة إعداده واستخدامه على أساس يومي. كان من السهل تعديله والتلاعب به وإعداده بنفسك دون الحاجة إلى شريك سخيف لتنفيذ Salesforce وتكلفته. إنه يتعطل ويتعطل أكثر ويتعطل مرة أخرى. لا تهتم خدمة العملاء حقًا بالأمر وينتهي بك الأمر بعناصر مختلفة من النظام لا تعمل، مما يجعل المنصة زائدة عن الحاجة. حتى مع وجود العديد من المشكلات التي أثيرت، ما زلت لا أستطيع التحدث إلى شخص ما عبر مشاركة الشاشة، ويتم إرساله إلى روبوت الدردشة مرارًا وتكرارًا." - مراجعة G2 "إنه سهل الاستخدام للغاية، مقارنة بالحلول الأخرى المماثلة. لقد انتقلنا من نظام CRM باهظ الثمن مع مجموعة من الميزات القوية (التي لم نستخدمها أبدًا) إلى Pipedrive الذي نستخدمه بالفعل يوميًا. كان الإعداد بسيطًا إلى حد ما. دعم العملاء - رائع! ليس مثاليًا لنموذج الإيرادات المتكررة. يتعين على عملائنا تجديد عقودهم سنويًا، لذلك يتعين علينا إنشاء عملاء محتملين جدد لكل عام، على الرغم من أنه نفس العميل. ولكن قد نكون نحن فقط من لم نجد طريقة أفضل للقيام بذلك." - مراجعة Capterra تحقق من هذه بدائل_Pipedrive !

11. بلوتيو

عبر بلوتيو يجمع بلوتيو بين إدارة المشاريع وإدارة المهام اليومية والمبيعات في منصة واحدة سهلة الاستخدام. إنه تطبيق مرن للغاية ويمكن أن يعمل مع رائد أعمال منفرد أو فريق في شركة أكبر.

وإذا كنت تبحث عن برنامج مترجم، فقد يكون بلوتيو هو الحل المناسب لك. يعمل هذا البرنامج المتكامل لإدارة الأعمال الصغيرة بأكثر من 25 لغة.

ميزات بلوتيو

قوالب لمشاريعك ومهامك وفواتيرك وعقود مبيعاتك ومقترحاتك

إنشاء لوحات معلومات لكل مستخدم، بحيث يرى الجميع ما يتعلق بهم

مشاركة الفواتير والإيصالات تلقائياً

سلبيات بلوتيو

غير مصمم للفرق الكبيرة

القليل من عمليات تكامل الدفع

تسعير بلوتيو

فردي: 19 دولارًا، دعوة ما يصل إلى 3 عملاء

استوديو: 39 دولارًا، دعوة عدد غير محدود من العملاء، 10 مساهمين

الوكالة: 99 دولارًا، عدد غير محدود من العملاء، 30 مساهمًا

المؤسسات: تسعير مخصص، عدد غير محدود من العملاء، تسجيل دخول واحد، تسجيل دخول مخصص، مدير حساب مخصص

تقييمات بلوتيو

G2: 4.5/5 (45 تقييمًا)

كابيترا: 4.6/5 (147 تقييمًا)

ماذا يقول العملاء عن بلوتيو

"بلوتيو هو طريقة فعالة من حيث التكلفة للتفاعل مع فرق العمل عن بُعد، ويحتوي على الكثير من الميزات التي لا يوفرها Trello، مثل تتبع الوقت وتقدير التكاليف أو المقترحات أو الفواتير. قد يكون تحديث النظام بطيئًا في بعض الأحيان، ولكن لم يواجه أي تعطل كبير حتى الآن. كما أنه من المربك أحيانًا تصفية النتائج ولا يتم تحديثها تلقائيًا." - مراجعة G2 "الميزات قوية. الأشياء القليلة غير الموجودة بالفعل موجودة على خارطة الطريق. في بعض الأحيان يتم الرد على طلبات الدعم بسرعة - في غضون ساعة أو نحو ذلك، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر أيامًا. ومع نمو بلوتيو، آمل أن أرى المزيد من الدعم." - مراجعة Capterra تحقق من هذه بدائل_بلوتيو !

13. دوبسادو

عبر دوبسادو Dubsado هي المنصة التي تُبقي فريقك في حالة تدفق. باستخدام هذا التطبيق المفيد، يمكنك إنشاء مهام سير العمل وجدولة المواعيد وإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

ميزات #### Dubsado

إدارة علاقات العملاء بسهولة من خلال رسائل البريد الإلكتروني المدمجة وبوابات العملاء ولوحات المهام

مدفوعات متكررة وتذكيرات بالدفع لمزيد من الأتمتة

يتيح برنامج الجدولة للعملاء حجز مكالمة من نماذج موقعك الإلكتروني

سلبيات دوبسادو

مشاركة محدودة للمستندات حيث لا يمكنك المشاركة خارج مساحة عمل المشروع

منحنى تعليمي حاد

لا يوجد تطبيق جوال

تسعير #### دوبسادو

المبتدئ: 200 دولار في السنة، عدد غير محدود من المشاريع والعملاء، نماذج النماذج والبريد الإلكتروني، الفواتير والدفع

Premier: 400 دولار في السنة، كل شيء في البداية بالإضافة إلى سير العمل الآلي، ونماذج غير محدودة لالتقاط العملاء المحتملين

تقييمات Dubsado

G2 : 4.4/5 (53 تقييم)

: 4.4/5 (53 تقييم) Capterra: 4.3/5 (27 مراجعة)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/61590/undefined/ بدائلدوبسادو_ %/%href/_

!

ماذا يقول العملاء عن Dubsado

"أحب الطريقة التي يتم بها تنظيم كل شيء حول المشاريع. لقد كان نموذج التقاط العملاء المحتملين طريقة رائعة لتبسيط الاستفسارات. كنت أقوم بتجميع العديد من الأدوات المجانية، وتكلفة Dubsado تستحق أن أكون قادرًا على دمج الأشياء مع نمو عملي. السلبيات: هناك بالتأكيد منحنى تعليمي وعليك مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو لمعرفة كيفية إعداد الأشياء على النحو الأمثل. الفيديوهات مفيدة، ولكنها كثيرة!" - مراجعة Capterra "لا يبدو أنه مصمم للشركات التي لديها أكثر من عدد قليل من الموظفين أو التي تستخدم مقاولين من الباطن قد يحتاجون إلى التواصل مع العملاء إذا كنت ترغب في تتبع جميع الاتصالات." - مراجعة G2

14. تريللو

عبر تريلو لقد سمعت عن تريلو أثناء البحث عن أفضل أداة لإدارة الأعمال. إنها منصة شائعة لإدارة المشاريع والمهام مع ميزات مفيدة.

الواجهة حديثة ومباشرة، ومنحنى التعلم ليس معقداً مثل معظم برامج إدارة المشاريع.

الميزات الرئيسية لـ Trello

مجتمع ضخم وقوالب لتبسيط استخدام Trello

الكثير من التكامل مع جهات خارجية لتوسيع الوظائف

تطبيقات جوال سهلة الاستخدام لمساعدتك على العمل أثناء التنقل

سعر معقول بالنسبة للميزات المتوفرة

سلبيات Trello

يفتقر إلى المرونة للفرق الكبيرة

ميزات إعداد التقارير أساسية

مساحة تخزين محدودة

تحقق من هذهبدائل Trello تسعير #### تسعير Trello

مجاني للأبد: بطاقات غير محدودة، ما يصل إلى 10 لوحات، وحجم ملف 10 ميغابايت لكل تحميل وخلفيات مخصصة وتطبيقات الجوال و250 أمر تشغيل مساحة عمل

قياسي: 5 دولارات/مستخدم/شهر، لوحات غير محدودة، 250 ميغابايت لكل تحميل ملف، عمليات البحث المحفوظة، الحقول المخصصة، قوائم المراجعة المتقدمة، الضيوف من لوحة واحدة

قسط: 10 دولارات/مستخدم/شهرًا، طرق عرض متعددة (لوحة التحكم، والجدول الزمني، وعرض الخريطة، وطرق عرض الجدول)، ودعم ذو أولوية، وتصدير بيانات بسيط

المؤسسات: 17.50 دولارًا/مستخدم/شهرًا، أذونات على مستوى المؤسسة، إدارة اللوحة العامة، ضيوف متعددو اللوحة

تقييمات Trello

G2 : 4.4/5 (12,685 تقييم)

: 4.4/5 (12,685 تقييم) Capterra: 4.5/5 (21,085 تقييم)

ماذا يقول العملاء عن Trello

"نحن نحب الجانب المرئي فيه: تتيح لك اللوحات المختلفة تقدير كل مشروع على حدة. يمكنك الانتقال وتعديل ترتيب العناصر أو إعطاء الأولوية لبعض المهام بوضعها في الأعلى. إنه برنامج أساسي جداً وسهل الاستخدام. إذا كان لديك مشروع كبير، فإن Trello ليس هو الحل. هذا البرنامج موجه في الغالب للعمليات الصغيرة والوكالات الإبداعية الصغيرة. إذا كنت بحاجة إلى تتبع تطوير البرامج، فهذا ليس الخيار الأفضل." - مراجعة Capterra "Trello ليس سهل الاستخدام كما يبدو. يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه، لذا فهو ليس مثاليًا لمن يريد البدء في مشاريعه على الفور باستخدام اللوحات. ولكن بصرف النظر عن منحنى التعلم، فإن Trello ممتاز ولا توجد أي مشاكل أجدها فيه." - مراجعة G2

15. Connecteam

عبر فريق الاتصال Connecteam هو برنامج متعدد الاستخدامات قائم على الهاتف المحمول لإدارة الأعمال والخدمة الميدانية يمكّن الشركات من إدارة موظفيها، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون عن بُعد أو في الميدان. يأتي البرنامج مع مجموعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام والجدولة وأدوات الاتصال لتعزيز العمل الجماعي وتبسيط العمليات التجارية.

بالإضافة إلى هذه الميزات القياسية، يوفر Connecteam أيضاً خيارات متقدمة مثل تتبع الحضور, تقارير الوقت والمصروفات وأدوات كشوف المرتبات. وهذا يجعله مناسبًا تمامًا للشركات الصغيرة التي تتطلب إدارة عالمية للموظفين.

يوفر Connecteam أيضاً مجموعة من أدوات التحليل وإعداد التقارير التي تمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة استناداً إلى رؤى البيانات من أجل نمو مؤسستك.

الميزات الرئيسية لـ Connecteam

تقارير نهاية المناوبة تعزز التعاون بين الموظفين والمديرين

تساعدك ميزة الساعة الزمنية على مراقبة أداء الموظفين بفعالية

تتيح لك المراسلة على مستوى الفريق التواصل السلس مع فريقك

سلبيات Connecteam

كمية كبيرة من التخصيصات التي يمكن أن تكون مربكة

البيانات مجزأة بين أجزاء مختلفة من التطبيق، مما يضطرك للانتقال إلى شاشة جديدة للعثور على ما تحتاج إليه

في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت، قد يتباطأ أداء البرنامج في بعض الأحيان

تسعير #### Connecteam

الأعمال الصغيرة: $0

$0 الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا متقدم: 49 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

49 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا الخبير: 99 دولارًا لأول 30 مستخدمًا

تقييمات #### Connecteam

G2: 4.3/5 (39 تقييمًا)

4.3/5 (39 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (222 تقييم)

16. تايم كامب

عبر تايم كامب TimeCamp هو برنامج شامل لإدارة الأعمال يقدم مجموعة واسعة من الميزات لمساعدة الشركات على إدارة عملياتها بفعالية.

حيث يتيح تتبع الوقت، وإدارة المشاريع، و أدوات إدارة الموارد تمكّن الشركات من تحسين الإنتاجية، بينما توفر ميزات الفوترة وإعداد التقارير رؤى قيمة حول أداء الأعمال.

تسهّل واجهة TimeCamp سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص على الشركات تكييف البرنامج حسب احتياجاتها الخاصة.

الميزات الرئيسية لبرنامج TimeCamp

التتبع التلقائي للوقت

إدارة المهام وتتبع تقدم المشروع وأدوات تعاون الفريق

إعداد التقارير والتحليلات لإنشاء تقارير مفصّلة واكتساب رؤى قيّمة حول مختلف جوانب أعمالهم

سلبيات TimeCamp

واجهة معقدة للمستخدمين الجدد

لوحات المعلومات غير قابلة للتخصيص

مرونة محدودة

تسعير TimeCamp

يقدم TimeCamp ثلاث خطط تسعير. تبدأ الخطة الأساسية من 7 لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ تقييم)

4.7/5 (530+ تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/48408/بدائل-timecamp/ بدائل المخيم الزمني* *%/مرجع/_

!

17. أودو

عبر أودو أودو هو برنامج شامل لإدارة الأعمال يقدم مجموعة واسعة من الميزات لمساعدة الشركات على إدارة عملياتها بفعالية. يوفر مجموعة من الميزات لإدارة جوانب مختلفة من الأعمال التجارية. يتميز أودو بهيكله المعياري، مما يعني أنه يمكن للشركات أن تبدأ ببعض التطبيقات وإضافة المزيد مع نموها.

ميزات أودو الرئيسية

وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) تساعد الشركات على إدارة تفاعلات العملاء وخط أنابيب المبيعات بكفاءة

تسمح إدارة المخزون للشركات بتتبع مستويات مخزونها ومراقبة تحركات المخزون وإدارة مستودعاتها بفعالية

مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة شؤونها المالية

سلبيات أودو

منحنى التعلم

غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى توضيح بشأن نموذج التسعير حيث أن كل تطبيق ومستخدم إضافي يضيف إلى التكلفة

تسعير أودو

مجاني: لتطبيق واحد فقط

لتطبيق واحد فقط قياسي: 24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: 37.40 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات أودو

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/113834/undefined/ بدائلأودو_ %/%href/_

!

18. كتاب العسل

عبر كتاب العسل كتاب العسل هو إدارة العملاء منصة توفر أدوات للفوترة والعقود والجدولة. يعد Honeybook خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن برنامج لإدارة الأعمال.

يحتوي برنامج Honeybook على عناصر للتمويل وأتمتة التسويق والاتصالات لمساعدة الشركات على التعامل مع مهام إدارة عملائها بكفاءة.

الميزات الرئيسية لـ Honeybook

تساعد ميزة إدارة العملاء في HoneyBook الشركات على إدارة معلومات عملائها واتصالاتهم ومشاريعهم

أتمتة سير العمل لتبسيط المهام المتكررة

ميزات تعاون الفريق لتمكين الفرق من العمل معاً

سلبيات Honeybook

التخصيص المحدود

منحنى تعليمي حاد

تسعير هانيبوك

المبتدئين: 12.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسيات: 25.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 52.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات هوني بوك

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/76002/بدائل-دفتر-العسل/ بدائل كتاب العسل *%/%href/_

!

19. جيرا

عبر أطلسيان Jira هي أداة شائعة لإدارة الأعمال توفر للفرق منصة تعاونية لإدارة المشاريع وسير العمل والمهام. تم تصميمها في الأصل لفرق تطوير البرمجيات، ولكن هيكلها المرن يسمح باستخدامها في مختلف الصناعات والقطاعات.

الميزات الرئيسية لـ #### جيرا

التبديل بين طرق عرض سير عمل كانبان أو سكروم

منشئ أتمتة سير العمل لتبسيط العمل

منهجيات رشيقة مدعومة

سلبيات Jira

قد لا يجد غير المطوّرين أن Jira مفيدًا

لا توجد ميزات المراسلة الفورية أو مؤتمرات الفيديو لإدارة الأعمال

تسعير جيرا

مجاني: حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات #### تقييمات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا %/%href/_

!

20. وريك

عبر وريك Wrike هي أداة إدارة أعمال قائمة على السحابة مصممة لمساعدة الفرق على تبسيط سير العمل وتحسين التعاون. وهي توفر للمستخدمين مجموعة شاملة من ميزات إدارة المشاريع، بما في ذلك إدارة المهام وتخطيط المشاريع والتعاون بين الفرق وإعداد التقارير.

الميزات الرئيسية لـ Wrike

ميزات إدارة المهام التي تتيح للشركات إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها عبر مشاريع وفرق متعددة

أكثر من 400 تكامل

تقارير المشروع التي تزود الشركات برؤى قيمة حول أداء مشاريعها

Wrike سلبيات

واجهة غنية بالميزات يمكن أن تكون معقدة للمستخدمين الجدد

تخصيص محدود

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1798/undefined/ بدائل Wrike %/%href/_

!

## إدارة فريقك باستخدام أدوات إدارة الأعمال

تحتوي جميع الأدوات في هذه القائمة على بعض الميزات المفيدة. ولكن، إذا كنت لا تضحي بميزة مهمة، فإنك تدفع الكثير من المال. تتكفل ClickUp بهذا التحدي.

مع ClickUp، ستحصل على ميزات رئيسية، بما في ذلك أتمتة العمليات، وتعاون الفريق، والتواصل السلس، وقدرات إدارة المشاريع البديهية. جرّب ClickUp اليوم وشاهد فريقك أن تكون أكثر إنتاجية كما لم يحدث من قبل!