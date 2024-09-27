أفضل 10 أدوات لإدارة القوى العاملة &؛ برامج إدارة القوى العاملة في عام 2025

إدارة القوى العاملة ليست بالمهمة السهلة. فالتوفيق بين الجداول الزمنية، والتأكد من إنجاز الأعمال الورقية باستمرار، وتحسين سير العمل، كلها مهام يكافح حتى أكثر المديرين مهارة في إنجازها بشكل صحيح.

وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن المزيد والمزيد من الأشخاص يعملون عبر الإنترنت، فلا عجب أن تتجه الشركات إلى أنظمة إدارة القوى العاملة المتخصصة وأدوات البرمجيات لمساعدتها على تحقيق أقصى استفادة من فرق العمل لديها.

برنامج إدارة القوى العاملة هو برنامج مصمم لمساعدة الأشخاص على إدارة الموظفين في أعمالهم. يمكنه تتبع ساعات عمل الموظفين وجداولهم الزمنية وغيرها من المعلومات المهمة.

تقدم العديد من هذه الأدوات أيضاً المساعدة في مجالات أخرى تتعلق بإدارة القوى العاملة. يمكن أن يشمل ذلك حلول إدارة المهام والتحليلات المتقدمة وأدوات الاتصال.

ومع ذلك، ليست كل أدوات إدارة القوى العاملة مفيدة بنفس القدر في جميع الحالات. فبعضها موجه للشركات الصغيرة، والبعض الآخر مناسب بشكل أفضل للشركات العملاقة في الصناعة الكبيرة.

ستساعدك هذه القائمة التي تضم أفضل عشر أدوات لإدارة القوى العاملة على فرز جميع خياراتك بكفاءة للعثور على النظام الأساسي المثالي لإدارة القوى العاملة المناسب لحالتك. لذا، بغض النظر عن عدد الموظفين الذين تديرهم أو المجال الذي تعمل فيه، ستحصل على المساعدة التي تحتاجها للحفاظ على عملك وقوتك العاملة على المسار الصحيح.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة القوى العاملة

ميزات الإدارة عن بُعد: يجب أن توفر أدوات إدارة القوى العاملة ميزات متقدمة مثل الوصول عن بُعد، وتعيين المهام، وإعداد التقارير.

التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن تكون هذه الأدوات قادرة على تتبع أداء الموظفين، وتحليل الاتجاهات والأنماط في البيانات، وتقديم ملاحظات حول تحسين العمليات.

ميزات سهلة الاستخدام: تبسيط جميع عملياتك المتعلقة بإدارة الموظفين. ويشمل ذلك أدوات لإرسال البريد الإلكتروني، وجدولة الاجتماعات والأحداث، وتتبع تقدم المشروع.

الأتمتة: تبسيط العمليات وتقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية والتأكد من عدم وقوع أي شيء في الثغرات. ما هي فوائد استخدام أداة إدارة القوى العاملة؟

## أفضل 10 برامج لإدارة القوى العاملة (أدوات إدارة القوى العاملة)

هذه ليست بأي حال من الأحوال قائمة شاملة لـ جميع برامج إدارة القوى العاملة الموجودة في السوق اليوم، بل هي مجموعة مختارة من أفضلها. لقد قمنا بتضمين معلومات التسعير والمراجعة والميزات حتى تتمكن من معرفة الخيارات التي قد تكون برامج إدارة القوى العاملة المناسبة لشركتك بسرعة.

1. ClickUp

البدء

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ClickUp 3.0 عرض الصفحة الرئيسية مبسطة

ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع مع ميزات مصممة خصيصًا لمساعدة الأشخاص على إدارة القوى العاملة لديهم. ويمكنه القيام عملياً بأي شيء تحتاج إليه، مع أدوات متخصصة لإدارة المهام والمشاريع، وتتبع الوقت، وتحليلات البيانات.

ما يميز ClickUp عن غيره من المنصات المماثلة هو تركيزه على التخصيص. فهي تقدم الكثير من الخيارات المختلفة ل تخصيص طرق عرض لوحة التحكم والإعدادات حتى تتمكن من تحسين سير عملك وتحقيق أقصى استفادة من فريقك.

وأخيراً، يبذل ClickUp قصارى جهده للحفاظ على تنظيم مشاريعك. يقوم ClickUp بتقسيم كل ما تقوم به إلى تسلسل هرمي منطقي مع الهيكل التالي:

مساحة العمل

مساحة

مجلد

القوائم

المهام

مهام فرعية

من خلال منحك كل هذه المستويات التنظيمية، يكون لكل شيء مساحة خاصة به، وبالتالي يمكن إدارة عملك بسهولة أكبر.

الميزات:

تعرف بالضبط على حجم العمل الذي يقوم به أحد أعضاء الفريق خلال فترة زمنية معينة من خلال عرض عبء العمل عرض المهام والمشاريع في عرض تقويم ClickUp للتخطيط للمستقبل وتجنب الاختناقات المحتملة

إنشاء لوحة تحكم مخصصة لمعرفة مقاييس الأداء على أعلى مستوى وتخصيص القوى العاملة بسرعة

حدِّد مهام سير العمل في وقت قصير للغاية من خلال عناصر تحكم السحب والإفلات البسيطة التي نقدمها

استفد من العديد من القوالب المجانية لدينا، بما في ذلك قوالب الموارد البشرية . ابدأ باستخدامنموذج الملفات الشخصية للموظفين في ClickUp

قالب الملفات الشخصية للموظفين في ClickUp

المحترفين

واجهة سهلة وبديهية ستوفر لك البيانات التي تحتاجها لإدارة فريقك وتحسين مشاركة الموظفين يتيح لك القيام بكل شيء بدءًا من تعيين المهام إلى إدارة موارد الفريق كل ذلك في مكان واحد

تسمح عمليات التكامل بتجربة سلسة بين بقية حزمة التكنولوجيا الخاصة بك

سلبيات:

لا تحتوي تطبيقات الأجهزة المحمولة (حتى الآن) على جميع الوظائف التي توفرها إصدارات سطح المكتب

يستغرق بعض الوقت للتعرف على جميع طرق العرض والموارد المتاحة لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك

التسعير:

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. BambooHR

عبر BambooHR BambooHR هو برنامج موارد بشرية يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في مساعدة الشركات على إدارة القوى العاملة لديها.

على الرغم من أنه معروف في الغالب باستخداماته الأكثر تركيزاً على الموارد البشرية، مثل ميزات التوظيف، والإعداد، والتدريب، إلا أنه يمكن أن يكون مفيداً أيضاً في مجالات أخرى لإدارة القوى العاملة.

على سبيل المثال، يشتمل BambooHR على أدوات تحليلية لمساعدة المديرين على فهم مدى جودة أداء الفرق المختلفة أو الأفراد.

إحدى الميزات التي يفتقر إليها BambooHR هي أي نوع من نظام إدارة المهام. لذلك لا يمكنك استخدام هذا البرنامج لتحسين سير العمل أو تخطيط المشاريع. ستحتاج إلى استخدام برنامج آخر للقيام بذلك.

الميزات:

يتضمن قاعدة بيانات مركزية للموظفين، وهي مفيدة بشكل خاص للشركات الكبيرة التي تضم مئات الموظفين

يسمح لك بإنشاء تقارير تحليلية للموارد البشرية على الفور تساعدك على فهم فريقك بشكل أفضل، وكيفية أدائه، ومشاركة الموظفين

يجعل من السهل التعرف على شعور الموظفين تجاه الشركة من خلال استبيانات eNPS

الإيجابيات:

تجربة المستخدم النظيفة سهلة التنقل للمديرين والموظفين

يجعل تتبع أهم ما لديك مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية سهلاً للغاية

مورد رائع للموظفين لأنه يتضمن خيارات خدمة ذاتية مفيدة للمشاكل الشائعة مثل أخذ إجازة أو العثور على وثائق التوظيف

سلبيات:

عدم وجود خيارات التخصيص قد يحبط المديرين الذين يريدون الأشياء كما هي

قد يكون السعر مكلفاً للغاية، خاصة للشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة

بعض الميزات متوفرة فقط للشركات الموجودة في الولايات المتحدة.

التسعير:

الأساسيات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار مزايا: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل BambooHR

3. الاثنين

عبر الاثنينMonday.com هو منصة شاملة لإدارة المشاريع مع جميع الأدوات اللازمة لمساعدتك على إبقاء فريقك على المسار الصحيح والعمل بكفاءة.

ما يميز الاثنين عن غيرها من برنامج إدارة المشاريع هو تركيزه على التعاون والمرونة. فهو يوفر ميزات مثل وظيفة السحب والإفلات ولوحات المشاريع المرئية التي تسهل على أعضاء الفريق رؤية المكان الذي يجب أن يكونوا فيه، وما يجب القيام به، ومع من يتحدثون.

كما أنه يتضمن إمكانات جدولة الموظفين القوية التي تتيح لك التخطيط للمشاريع المعقدة وتحسينها سير عمل الفريق .

الميزات:

تجعل لوحات جانت وكانبان من السهل على فريقك الالتزام بالجدول الزمني لجميع مهامهم اليومية

تُظهر لك طرق عرض لوحة المعلومات من يعمل على ماذا في الوقت الحالي

تسمح المستندات للفرق بالتعاون في الوقت الفعلي في مشروع أو قائمة أوجلسة عصف ذهني المحترفين:

يوفر تعدد الاستخدامات للمديرين دون أن يكون مرهقًا

نظام أتمتة رائع يجعل من السهل تطوير مهام سير العمل

أطنان من عمليات التكامل تضيف الكثير من الوظائف إلى المنتج الأساسي

سلبيات

الميزات المتقدمة يمكن أن تكلف الكثير من المال

يعتقد بعض المستخدمين أنه ليس مصمماً بشكل جيد من وجهة نظر تجربة المستخدم مثل التطبيقات الأخرى في هذه القائمة

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الكثير من الميزات التي من الأفضل تضمينها

التسعير:

فرد : مجاناً

: مجاناً الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف : 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: عقد للتسعير

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

ما زلت غير متأكد من يوم الاثنين؟ تحقق من بعض أفلامنا المفضلة بدائل الاثنين للعثور على منصة تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

4. نيس

عبر NICE إدارة القوى العاملة NICE هو حل قائم على السحابة لتحسين القوى العاملة يساعد المديرين على تخطيط جداول الموظفين وتحسينها. وهو يتضمن ميزات مثل التحليلات المتقدمة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإمكانيات التنبؤ حتى تتمكن من التنبؤ باحتياجات الموظفين بشكل أفضل واتخاذ القرارات بناءً على البيانات الفعلية.

كما يتضمن أيضاً أدوات لإدارة الجداول الزمنية وطلبات الإجازات لضمان أن يكون موظفوك دائماً في حالة راحة وإنتاجية جيدة.

من المهم ملاحظة أن نظام إدارة القوى العاملة من NICE هو مجرد جزء واحد من خط إنتاج NICE الأكبر. قد ترغب على الأرجح في الشراء في نظامهم البيئي بأكمله للحصول على معظم مزايا استخدام NICE.

الميزات:

يساعدك تطبيق الهاتف المحمول على متابعة القوى العاملة لديك

تتيح لك النصائح المضمنة تقديم المشورة لموظفيك أثناء عملهم

يستخدم محرك التنبؤ متعدد القنوات من NICE الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على جدولة أعمالك بكفاءة

المحترفين:

نظام قوي يحتوي على جميع الميزات والصفارات التي قد تحتاجها من أداة إدارة علاقات العمل

مثالي للشركات الكبيرة، خاصة تلك التي لديها مراكز اتصال أو قنوات اتصال متعددة القنوات نجاح العملاء الفرق

سلبيات:

يمكن أن يتعطل نظامه بشكل غير متوقع، مما يجعله غير موثوق إلى حد ما

واجهة المستخدم تبدو قديمة بعض الشيء مقارنة بخيارات برامج إدارة القوى العاملة الأخرى

قد يكون من الصعب التكامل مع الأدوات الأخرى

التسعير:

عقد للتسعير

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (78 تقييمًا)

4.3/5 (78 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (4 مراجعات)

5. كونيكتيم

ميزة تتبع الوقت عبر Connecteam Connecteam هو برنامج للخدمة الميدانية وإدارة القوى العاملة على الهاتف المحمول يساعد الشركات على إدارة موظفيها، سواء كانوا في الميدان أو يعملون عن بُعد. وهو يتضمن إدارة المهام والجدولة و أدوات التواصل للمساعدة في الحفاظ على مزامنة الفرق مع بعضها البعض

يحتوي Connecteam أيضًا على ميزات متقدمة، مثل تتبع الحضور والوقت و تقارير النفقات وحتى أدوات كشوف المرتبات. وهذا يجعلها أداة رائعة للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إدارة فرق من الموظفين في جميع أنحاء العالم.

علاوة على كل ذلك، يتضمن Connecteam أيضًا مجموعة من التحليلات و أدوات إعداد التقارير التي ستتيح لك اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين أعمالك.

الميزات:

تقارير نهاية الوردية تجعل من الملائم للموظفين والمديرين البقاء على نفس الصفحة

تتيح لك وظيفة الساعة الزمنية تتبع أداء الموظفين

تبقيك الرسائل على مستوى الفريق على اتصال مع فريقك

الإيجابيات:

تعني الأسعار المرنة أنه يمكن للشركات اختيار الحزمة التي تناسب احتياجاتها وميزانيتها

التصميم الأول للجوال يجعله رائعاً للفرق التي تعمل في الميدان أو من المنزل

يستحوذ على الكثير من الأعمال الورقية المتكررة التي تحتاج الشركات إلى القيام بها لإدارة مهام الموظفين وتوقيعاتهم

السلبيات:

يمكن أن يكون عدد التخصيصات هائلاً إذا كنت تريد حلاً "خارج الصندوق"

البيانات مجزأة بين أجزاء مختلفة من التطبيق، مما يضطرك للانتقال إلى شاشة جديدة للعثور على ما تحتاج إليه

يمكن أن يبطئ التطبيق، خاصة إذا كنت في مناطق ذات اتصالات إنترنت ضعيفة

التسعير:

الأعمال الصغيرة: $0

$0 الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا متقدم: 49 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

49 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا خبير: 99 دولارًا أمريكيًا لأول 30 مستخدمًا

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (39 تقييمًا)

4.3/5 (39 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (222 تقييم)

6. جيبل

عبر Jibble جيبل هو برنامج لإدارة القوى العاملة قائم على الحوسبة السحابية يعمل على تبسيط تتبع ساعات عمل الموظفين وحضورهم. وهو يقوم بذلك من خلال أدوات متخصصة لتسجيل الحضور والانصراف، وجدولة المناوبات، وإدارة العمل الإضافي.

ومع ذلك، فإن Jibble ليس مجرد طريقة رائعة لتتبع ساعات عمل الموظفين. فهو يتضمن أيضًا أداة تحليلات متقدمة لمساعدة المديرين على تتبع إنتاجية الموظفين وأدائهم .

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي يجب أن تبقى على رأس موظفيها الموزعين في مواقع متعددة. تُعد Jibble أداة رائعة للشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة، حيث إنها تأتي بخطة مجانية تتضمن جميع الميزات الأساسية اللازمة لإدارة القوى العاملة لديك بفعالية.

الميزات:

الموظف تطبيق ساعة الوقت مجاني للاستخدام ويساعد المديرين على رؤية ساعات عمل الموظفين في لمحة سريعة

تتبع مباشر للموقع يتتبع أعضاء الفريق حتى عندما يكونون في الميدان

تسجيل ساعات عمل المشروع عبر أعضاء الفريق المتعددين حتى تتمكن من محاسبة العملاء بدقة

الايجابيات:

الكثير من الميزات المجانية المثالية للشركات الصغيرة

يتكامل مع Slack حتى يتمكن الموظفون من تسجيل ساعات العمل من أي مكان

واجهة مستخدم بسيطة مما يعني أنه يمكن لأي شخص التقاطها واستخدامها

سلبيات:

ستبدأ التكاليف بالارتفاع مع إضافة المزيد من الموظفين

عدم وجود ميزات متقدمة لإعداد التقارير أو التحليلات مقارنة بالمنافسين

خيارات التخصيص نادرة

التسعير:

الخطة المجانية: 0 دولار

0 دولار الباقة المميزة: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الخطة الممتازة: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: عقد للتسعير

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (487 تقييم)

7. أوراكل

عبر Oracle إدارة القوى العاملة من أوراكل هو حل متكامل لإدارة القوى العاملة يعمل على تبسيط العمليات التجارية وزيادة الكفاءة. وهو يتضمن تحليلات متقدمة وجدولة آلية وتتبع الوقت, قوالب كشوف المرتبات والمزيد

تُعد Oracle Workforce Management الأنسب للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى أقوى الأنظمة وأكثرها اتصالاً لإدارة موظفيها. لهذا السبب، فإن Oracle باهظة الثمن، ولكنها قد تستحق الأموال الإضافية للشركات التي تحتاج إلى جميع ميزاتها.

الميزات:

يوفر نظام إدارة الأداء الداخلي مكانًا لكل موظف لتتبع الأهداف والحصول على مراجعات الأداء

جداول المناوبات، وإدارة الغياب، وحسابات الأجور، وكلها تشترك في البيانات للحصول على تجربة موارد بشرية سلسة

تدفقات متكاملة لإلحاق الموظفين وإلغاء التحاقهم بالعمل تجعل من السهل إدارة القوى العاملة المتغيرة باستمرار

الإيجابيات:

حل قديم يمكن أن يكون حلاً شاملاً رائعاً للشركات الكبرى

مزود بمجموعة كاملة من أدوات التحليلات والموارد البشرية المتكاملة

السلبيات:

يتضمن الكثير من الميزات التي قد لا تكون مفيدة للشركات العادية

واجهة المستخدم القديمة تجعل هذا النظام يبدو بطيئاً وعشوائياً

قد يستغرق وصول التحديثات والتصحيحات وقتاً طويلاً

التسعير:

عقد للتسعير

التقييمات والمراجعات:

G2: 3.5/5 (494 مراجعة)

3.5/5 (494 مراجعة) Capterra: 3.9/5 (59 مراجعة)

8. سكيدولو

عبر سكيدولو سكيدولو هو حل لإدارة القوى العاملة قائم على الحوسبة السحابية يمنح الشركات القدرة على إدارة جداول الموظفين وتخطيط المشاريع وتحسين سير العمل.

ما يميز Skedulo عن غيره من حلول إدارة القوى العاملة الأخرى هو تركيزه على الهاتف المحمول. يُعد تطبيق Skedulo للهواتف المحمولة مصدراً كاملاً للموظفين في الميدان حيث يمكنهم التحقق من المواعيد والتواصل مع المديرين.

وهذا يعني أن Skedulo مفيد بشكل خاص للشركات التي غالباً ما تقوم بجدولة مكالمات الخدمة أو العمل على الطريق.

الميزات:

استخدم Skedulo MasterMind لجدولة المكالمات المنزلية تلقائياً مع موظف متاح

يتضمن تطبيق جوال للموظفين بحيث يعرف أعضاء الفريق جدولهم الزمني ويمكنهم التواصل بغض النظر عن موقعهم

يتكامل مع تطبيقات الخرائط لمساعدة الموظفين على الطريق للوصول إلى موعدهم التالي بسرعة

إيجابيات

يمكن للموظفين البقاء على اتصال مع المكتب الرئيسي، مما يسمح بتحسين السلامة والتواصل والكفاءة

تجربة سهلة الاستخدام تعمل على أي هاتف ذكي حديث

السلبيات:

لا يتم تحديث التطبيق دائماً بسرعة، مما يعني أن إلغاء الوظائف قد يفوتك

الميزات المتقدمة تستغرق الكثير من الوقت لاكتشافها وتعلم كيفية استخدامها بشكل صحيح

التسعير:

عقد للتسعير

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.2/5 (293 مراجعة)

4.2/5 (293 مراجعة) Capterra: 4.3/5 (11 مراجعة)

9. بيتريكس24

عبر Bitrix24 بيتريكس24 هي مساحة عمل متكاملة عبر الإنترنت تريد إحداث ثورة في كيفية إنجاز العمل عبر الإنترنت. تتضمن هذه المنصة مجموعة كاملة من أدوات التعاون وإدارة علاقات العملاء وإدارة المهام لضمان دعم فريقك بالكامل، سواء كانوا في المكتب أو في منازلهم.

ما الذي يميز Bitrix24 عن غيره من أدوات إدارة المشاريع هو تركيزها على محاولة استبدال مجموعة أدواتك التقنية بأكملها. على الرغم من أن هذا يبدو طموحًا للغاية (لأنه كذلك)، إلا أنها تنجح في القيام بعمل مثير للإعجاب.

يحتوي Bitrix24 على عدد مثير للإعجاب من الميزات، بعضها لا تفكر فيه معظم أدوات إدارة العمل الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء موقع الويب الخاص بك، ومعالجة المدفوعات عبر الإنترنت، وحتى استضافة محادثات الفريق كل ذلك من خلال هذه الخدمة.

الميزات:

استخدم قاعدة بيانات التعليم الإلكتروني لتحميل الوثائق التعليمية لأعضاء الفريق للتعلم منها والرجوع إليها

قم بتجميع التقارير على الفور حتى تتمكن من مشاركة نتائج الفريق بسهولة

إنشاء المهام مباشرةً من رسائل البريد الإلكتروني، حتى لا ينسى فريقك متابعة طلب عميل مرة أخرى أبداً

الايجابيات:

ميزات إدارة علاقات العملاء الكاملة تجعل من السهل إدارة أعباء العمل ومواكبة المهام، وتحسين سير العمل

تساعد الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت على زيادة التعاون بين الفرق

تتيح لك طرق العرض المتعددة رؤية بياناتك بطرق فريدة من نوعها للحصول على رؤى أفضل لإدارة القوى العاملة

سلبيات:

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول بطيئاً ويفتقر إلى الكثير من الميزات التي تأتي مع إصدار سطح المكتب

تبدو التقارير قديمة بعض الشيء

قد يجد المستخدمون غير المتمرسين في التكنولوجيا صعوبة في تحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج

التسعير:

مجاني: 0 دولار لمستخدمين غير محدودين

0 دولار لمستخدمين غير محدودين الأساسي: 61 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

61 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين قياسي: 124 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

124 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافي: 249 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

249 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم المؤسسات: 499 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.1/5 (489 تقييمًا)

4.1/5 (489 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (639 تقييم)

10. بايكوم

عبر Paycom بايكوم هي خدمة دفع الرواتب عبر الإنترنت و أداة الموارد البشرية مصممة لمساعدة الشركات على إدارة موظفيها ومهام الرواتب. وهي تتضمن ميزات خاصة بالتأهيل والتدريب، وتتبع الوقت، وإدارة الحضور، وإدارة المزايا، وغير ذلك الكثير.

كما يتضمن أيضاً أدوات تحليلية يمكن استخدامها لتتبع أداء الموظفين و أدوات التنبوء للتنبؤ باحتياجات التوظيف المستقبلية.

تُعد Paycom أداة رائعة للموارد البشرية، ولكنها تفتقر إلى بعض الميزات الرئيسية لإدارة الموارد البشرية التي ستحتاج إليها. على سبيل المثال، لا يمكن ل Paycom مساعدتك في إنشاء تدفقات عمل أو تعيين مهام لموظفين محددين، مما يعني أنك ستحتاج إلى دمج أداة أخرى في مجموعتك التقنية للحصول على هذه الميزات المهمة.

الميزات:

أتمتة تتبع الوقت والعمالة في مكان واحد لزيادة الكفاءة

أدوات تقييم استباقية تحسب تلقائياً مقدار الأموال التي تنفقها على مجالات معينة من القوى العاملة لديك

أداة برمجية مبسطة للتوظيف تبسط عملية التوظيف والتأهيل

المحترفين

كل ما تحتاجه لإدارة كشوف المرتبات وتتبع الوقت في أداة واحدة

يساعدك على التعامل تلقائياً مع ضرائب الولاية ومشكلات الامتثال الحكومي في الولايات المتحدة

الدعم على استعداد لمساعدتك في تحسين النظام بما يتناسب مع احتياجاتك

سلبيات:

يفتقر إلى أدوات تتبع المشاريع والمهام التي تريدها لتسخير الإمكانات الحقيقية لفريقك

يمكن أن تتسبب العيوب أو الأعطال العرضية في هذا النظام الشامل في حدوث مشكلات متتالية

التسعير:

عقد للتسعير

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (755 تقييم)

الأسئلة الشائعة حول برامج إدارة القوى العاملة

ما هي فوائد استخدام أداة إدارة القوى العاملة؟

يمكن أن يساعد استخدام أداة إدارة القوى العاملة الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف العمالة وتعزيز إنتاجية الموظفين. يمكن أن يساعد أيضًا في ضمان الامتثال لقوانين ولوائح العمل.

ما هي أنواع الشركات التي يمكن أن تستفيد من استخدام أداة إدارة القوى العاملة؟

يمكن لأي شركة لديها موظفين الاستفادة من استخدام أداة إدارة القوى العاملة. وهذا يشمل الشركات الصغيرة وأصحاب الامتيازات والشركات الكبيرة في مجموعة متنوعة من الصناعات, بما في ذلك الرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة.

كيف يمكن لبرامج إدارة القوى العاملة أن تفيد فرق العمل؟

يمكن أن يساعد الحل الشامل لإدارة القوى العاملة الفرق على تتبع أدائها وتحديد مجالات التحسين. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تعتمد على مقاييس أداء الموظفين، مثل مراكز الاتصال أو فرق المبيعات. من خلال الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي، يمكن للفرق تحديد مجالات التحسين وتطوير استراتيجيات لتحسين مهاراتهم وأدائهم الوظيفي.

العثور على حل إدارة القوى العاملة المناسب لفريقك

قد يكون العثور على أداة إدارة القوى العاملة المناسبة لعملك مهمة شاقة. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، من المهم أن تأخذ الوقت الكافي للبحث و ومقارنة الخيارات المختلفة للعثور على واحد يلبي جميع احتياجاتك.

إحدى أفضل الطرق لتحديد ما إذا كان المنتج مناسباً لك هي تجربته. مع ClickUp، يمكنك التسجيل للحصول على حسابك المجاني اليوم والتعرف على ميزات إدارة القوى العاملة لدينا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون حسابك مجانيًا إلى الأبد، لذا خذ وقتك وجربنا لترى ما الذي يمكن ل ClickUp أن يقدمه لك .