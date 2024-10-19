تبسيط عمليات الموارد البشرية: أفضل 10 برامج لقواعد بيانات الموظفين في عام 2025

برنامج قاعدة بيانات الموظفين هو العمود الفقري لعمليات الموارد البشرية الفعالة. فبدون الأداة المناسبة، قد تجد فرق الموارد البشرية والمديرون أنفسهم بدون الأداة الصحيحة يعالجون بيانات الموظفين القديمة، ويكافحون من أجل تتبع الإجازات، ويصارعون مع تقارير غير دقيقة.

هذه برنامج الموارد البشرية توفر أدوات الحلول كل ما تحتاج إليه لتخزين جميع بيانات موظفيك بكفاءة - دليل ملفات تعريف الموظفين ومخطط تنظيمي، وبوابة الخدمة الذاتية. كما أنها تبسيط إدارة الموظفين وحماية بيانات الموظفين الحساسة، من التفاصيل الشخصية إلى المؤهلات والإجازات.

في هذه المقالة، سنعرض لك أفضل 10 اختيارات لـ أفضل برامج قواعد بيانات الموظفين. سنقوم بتغطية إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل لعملك! 🌟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج قاعدة بيانات الموظفين الجيد؟

عند اختيار نظام إدارة قاعدة بيانات الموظفين لشركتك، ابحث عن هذه الميزات الرئيسية

خيارات التخصيص: يجب أن تكون قادراً على تكييف برنامج قاعدة بيانات الموظفين الخاص بك ليناسب احتياجاتك الخاصة بالموارد البشرية من خلال الحقول القابلة للتخصيص أو خيارات إعداد التقارير

يجب أن تكون قادراً على تكييف برنامج قاعدة بيانات الموظفين الخاص بك ليناسب احتياجاتك الخاصة بالموارد البشرية من خلال الحقول القابلة للتخصيص أو خيارات إعداد التقارير إدارة مستندات الموارد البشرية: ابحث عن برنامج يتيح لك حفظ جميع مستندات الموظفين رقمياً، مما يسهل العثور عليها عند الحاجة

ابحث عن برنامج يتيح لك حفظ جميع مستندات الموظفين رقمياً، مما يسهل العثور عليها عند الحاجة إمكانية الوصول: يجب أن يصل كل من المديرين والموظفين إلى بياناتهم بسهولة. تسمح البرامج التي تعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة لفريقك بتحديث معلوماتهم وعرضها من أي مكان

يجب أن يصل كل من المديرين والموظفين إلى بياناتهم بسهولة. تسمح البرامج التي تعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة لفريقك بتحديث معلوماتهم وعرضها من أي مكان قاعدة معارف الموظفين: تأكد من أن البرنامج يمكنه تخزين المستندات الأساسية للموظفين للرجوع إليها، مثل قواعد الشركة ومواد التدريب والكتيبات

تأكد من أن البرنامج يمكنه تخزين المستندات الأساسية للموظفين للرجوع إليها، مثل قواعد الشركة ومواد التدريب والكتيبات دليل الموظفين: يجب أن يحتوي البرنامج الجيد على دليل مفصل للموظفين حيث يمكنك الاحتفاظ بمعلومات الاتصال، وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، ومواقع العمل، وغيرها من التفاصيل المهمة في مكان واحد

يجب أن يحتوي البرنامج الجيد على دليل مفصل للموظفين حيث يمكنك الاحتفاظ بمعلومات الاتصال، وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، ومواقع العمل، وغيرها من التفاصيل المهمة في مكان واحد التحليلات وإعداد التقارير: ابحث عن الأدوات التي تسمح بتحليل البيانات وإعداد التقارير لاستخلاص الرؤى واتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الموارد البشرية

أفضل 10 برامج لقواعد بيانات الموظفين لاستخدامها في عام 2024

لا تتشابه جميع برامج قواعد بيانات الموظفين. لقد قمنا بتجميع مجموعة من أفضل الحلول لتبسيط عمليات الموارد البشرية لديك. دعنا نستكشف نقاط القوة والضعف والتسعير للعثور على أفضل ما يناسبك! 👌

1. انقر فوق

قم بإدارة جميع بيانات الموظفين وتبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع، وأتمتة المهام، والقوالب المصممة مسبقًا في ClickUp

ClickUp هو الحل المفضل لديك من أجل عمليات الموارد البشرية ! يوفر أدوات قاعدة بيانات قوية للموظفين مثالية للتوظيف والتأهيل ورعاية نمو فريقك. وبفضل أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، فهو متجر شامل لمراقبة أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم.

تنشئ هذه المنصة قاعدة بيانات سرية لمعلومات الموظفين وتعزز التواصل المباشر بين المديرين وأعضاء فريقهم.

لا يقتصر دور ClickUp على تنظيم بيانات المرشحين فحسب، بل إن نظامه أيضًا يدير التطبيقات والتوعية. يوفر وقتًا ثمينًا مع القوالب المصممة مسبقًا و أتمتة عمليات الموارد البشرية التي تدفع بالمرشحين من خلال خط التعيين الخاص بك. 🛫

كليك أب حل الإعداد يزود الموظفين الجدد بكل ما يحتاجون إليه ليصبحوا أعضاءً في فريقك. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وحدة التدريب الخاصة به على تبسيط العملية من خلال المهام القابلة للتتبع و مستندات تعاونية .

يمكن لفريق الموارد البشرية لديك الاستفادة من مجموعة أدوات ClickUp من أجل:

تنظيم استطلاعات الرأي والاستبيانات والطلبات باستخدام نماذج قابلة للتخصيص

تتبع الأداء وعبء العمل عبر لوحات معلومات قابلة للتخصيص

مواكبة المقابلات والاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق من خلال التقويم 📅

حافظ على تنظيم بيانات الموظفين من خلال جداول قابلة للتخصيص في ClickUp

علاوة على ذلك، فإن عرض جدول ClickUp هو منجم ذهب ل جداول البيانات وقواعد البيانات الديناميكية، حيث يتعامل مع كل شيء من قوائم المهام التفصيلية إلى الميزانيات وبيانات العميل. تلتقط الحقول المخصصة المعلومات المهمة مثل الأولويات وتقدم المهام، مما يقلل من التبديل بين السياقات.

إن القدرة على ربط المهام والمستندات والتبعيات تُغيّر قواعد اللعبة. تحرير المهام بالجملة، وتصدير البيانات، وروابط الجداول القابلة للمشاركة العامة تجعل التعاون مع الشركاء الخارجيين أمرًا في غاية السهولة.

قم بإدارة المهام مثل المحترفين من خلال خيارات التصفية والتجميع، وخصص طريقة العرض الخاصة بك عن طريق إخفاء الأعمدة أو تثبيتها، واستخدم قوة سحب وإفلات الأعمدة لإنشاء الإعداد المثالي. 🖱️

ClickUp أفضل الميزات

العديد من قوالب مجانية لفرق الموارد البشرية لتحسين العمليات، بما في ذلكقالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية لتخزين جميع معارف الموارد البشرية في مكان واحد

أكثر من 100 عملية تلقائية لأتمتة عمليات الموارد البشرية

15+ طريقة عرض المشروع لمراقبة العمليات من جميع الزوايا

قوائم للفرز والتصفية وتجميع المهام

سهولة تحديد الأهداف لفرق الموارد البشرية عرض الجدول لتجربة إدارة بيانات تشبه جداول البيانات

عرض التقويم لإدارة الجداول الزمنية والإجازات

لوحات المعلومات لسهولة تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية والمعالم الرئيسية

أكثر من 1,000 عملية تكامل

قيود ClickUp

قد يكون من الصعب تنفيذ بعض الأتمتة (ولكن ClickUp يبسِّط العملية من خلال تقديم البرامج التعليمية)

قد يكون التنقل بين ميزات المنصة مربكاً في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. BambooHR

عبر BambooHR BambooHR هي منصة آمنة ومركزية تتابع سجلات الموظفين بكفاءة. وتمنح المستخدمين التحكم في لوحة التحكم، مما يتيح لفرق الموارد البشرية إضافة معلومات الموظفين الشخصية والمالية بسلاسة.

لا يتوقف BambooHR على تخزين البيانات فقط - فهو يوفر أيضًا أدوات مخصصة لإعداد التقارير . بالاعتماد على المعلومات المستقاة من قاعدة بيانات الموظفين، يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير ثاقبة حول مقاييس مختلفة مثل معدل دوران الموظفين ومدة الخدمة وأسباب إنهاء الخدمة.

يتضمن BambooHR ميزات تتبع الوقت والحضور لمراقبة ساعات عمل الموظفين، وتسهيل إدارة الموظفين من أي مكان من خلال أدوات إدارة الوقت الرقمية . بالإضافة إلى ذلك، يضمن التصدير السلس للجداول الزمنية تبسيط معالجة كشوف المرتبات . 💰

BambooHR أفضل الميزات

إعداد تقارير البيانات

تخزين المستندات وإدارتها

أكثر من 125 تكامل مثل Checkr و Slack

تتبع الوقت والحضور

تطبيق الهاتف المحمول

قيود BambooHR

قد يكون من الصعب تصفح تطبيق الهاتف المحمول

قد يكون من المفيد إضافة المزيد من خيارات التخصيص للإعلانات

BambooHR تسعير BambooHR

متاح عند الطلب

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

3. ميهرتولكيت

عن طريق: مايهرتولكيت يعمل Myhrtoolkit على تبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال إدارة سجلات الموظفين، من المواعيد إلى جداول التدريب. الموارد البشرية برنامج إدارة المستندات يبسط عملية إصدار وثائق الموارد البشرية المهمة وتتبعها وتخزينها الآمن. 📋

تعمل مكتبة إدارة مستندات الموظفين الخاصة بالمنصة كمركز مركزي لتخزين جميع مستندات الشركة ومشاركتها. من ملفات الموظفين الفردية مثل العقود والسير الذاتية ووثائق الهوية إلى وثائق الموارد البشرية الأوسع نطاقاً مثل الكتيبات والتوصيفات الوظيفية والإجراءات التأديبية - فهي تنظم كل شيء في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على تحديث النظام وتحديثه أمر سهل، وذلك بفضل الأرشفة السهلة للوثائق القديمة.

يوفر Myhrtoolkit أيضاً مجموعة من الأدوات لتخطيط العطلات وإدارة الغياب وإعداد التقارير الثاقبة, تبسيط عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية .

Myhrtoolkit أفضل الميزات

إدارة البيانات المجمعة

أدوات إعداد تقارير الموارد البشرية

مكتبة إدارة الوثائق

الأرشفة البسيطة

تتبع الغياب

قيود Myhrtoolkit

يمكن أن يكون البرنامج أكثر سهولة

قد يكون من المفيد إضافة المزيد من خيارات التصفية

أسعار Myhrtoolkit

من 0-5 موظفين: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا 6-10 موظفين: 46 دولارًا في الشهر

46 دولارًا في الشهر 11-20 موظفًا: 92 دولارًا أمريكيًا في الشهر

92 دولارًا أمريكيًا في الشهر 21-50 موظفًا: 168 دولارًا أمريكيًا في الشهر

168 دولارًا أمريكيًا في الشهر 50-100 موظف: 221$/شهرًا: 221$/شهرًا

221$/شهرًا: 221$/شهرًا 101-150 موظفًا: 341 دولارًا/شهرًا: 341 دولارًا/شهرًا

341 دولارًا/شهرًا: 341 دولارًا/شهرًا 151-200 موظف: 390 دولاراً/شهرياً

390 دولاراً/شهرياً 201-400 موظف: 484 دولارًا أمريكيًا في الشهر

484 دولارًا أمريكيًا في الشهر 401 موظف فأكثر: متوفرة عند الاتصال بنا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

Myhrtoolkit التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أقل من 10 مراجعات)

4.5/5 (أقل من 10 مراجعات) Capterra: 4.1/5 (أقل من 10 مراجعات)

4. فريش سيرفيس

عبر خدمة جديدة Freshservice عبارة عن خدمة سحابية حل مكتب الخدمة أن تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات . بالإضافة إلى وظيفته الأساسية، فهو يحتوي على العديد من الميزات التي تبسط عمليات الموارد البشرية بشكل كبير.

إحدى ميزاته البارزة هي إدارة المعرفة والتي تتيح للمستخدمين إنشاء قاعدة معرفية مع حلول للحوادث والمشاكل. يتيح هذا المورد للفنيين والموظفين حل استفساراتهم بسرعة من خلال بحث بسيط. 🔎

تساعد وحدة تأهيل الموظفين داخل Freshservice أخصائيي الموارد البشرية على بدء طلبات التأهيل مباشرةً من بوابة الخدمة الذاتية. ويشمل ذلك إرسال نماذج التأهيل إلى مدير التقارير والموظف في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوحدة بتتبع تقدم الطلب، وإرسال رسائل تذكير، وإجراء عملية تأهيل الموظفين بشكل جماعي.

Freshservice أفضل الميزات

تأهيل سلس للموظفين

قاعدة بيانات معرفية

أتمتة سير عمل الموارد البشرية

إدارة قائمة على السحابة

يتكامل مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams

قيود خدمة Freshservice

يمكن أن تتضمن ميزة الأتمتة المزيد من العمليات

قد يكون الإعداد الأولي معقداً بعض الشيء

تسعير خدمة Freshservice

البداية: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا النمو: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا المحترف: 95 دولارًا في الشهر

95 دولارًا في الشهر المؤسسات: 119 دولارًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات خدمة Freshservice

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. جوكو

عبر جوكو يعمل GoCo على تبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال جمع جميع العمليات والبيانات الأساسية في مكان واحد مناسب. 🎯

تتيح لك تقنية MagicDocs تخصيص جميع المستندات، مما يجعلها قابلة للتعبئة والتوقيع، بل وإنشاء تقارير منها. كما تقوم MagicDocs بتخزين البيانات التي يمكن أن تظهر تلقائيًا في المستندات المستقبلية، مما يجعل عمل الموارد البشرية أكثر سلاسة وسهولة في الإدارة.

يوفر نظام معلومات الموارد البشرية في GoCo رؤية شاملة لجميع المستندات لسهولة تتبع حالة الإنجاز. تعمل أداة سحب وإسقاط منشئ سير العمل على تبسيط المهام مثل إنشاء حزم التوظيف، وإجراء توجيهات التوظيف الجديدة، وإدارة قوائم مراجعة إنهاء الخدمة.

تساعد أداة تتبع الوقت الموظفين على تسجيل ساعات العمل وإرسال الجداول الزمنية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة دعمًا لإدارة سياسات الإجازات الأسبوعية، بما في ذلك استحقاق الإجازات الأسبوعية وطلبها والموافقة عليها.

أفضل ميزات #### GoCo

إدارة بسيطة للمستندات باستخدام MagicDocs

واجهة سهلة الاستخدام

سير العمل الآلي للتوظيف والتأهيل

إدارة الرواتب

نظام معلومات الموارد البشرية للحصول على نظرة عامة عالية المستوى للعمليات

قيود GoCo

يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد

يمكن لبعض الميزات استخدام بعض التحسينات

تسعير GoCo

يبدأ من 5 دولارات شهرياً لكل موظف

السعر المخصص متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات GoCo

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. زوهو بيبول

عبر: زوهو بيبول Zoho People هو برنامج قاعدة بيانات للموظفين قائم على السحابة مصمم لتبسيط إدارة القوى العاملة العالمية. وهو يتميز بميزات مفيدة مثل تتبع إجازة العمل الإضافية المدمجة، وجدولة المناوبات السهلة، و أدوات لإدارة أداء الموظفين . 🛠️

تقدم المنصة عرضًا مركزيًا لمعلومات كل موظف، مرتبة حسب النوع والموقع والدور ومستوى الخبرة. يمكنك تخصيصها بشكل أكبر عن طريق إضافة نماذج وعلامات تبويب جديدة بإجراءات سحب وإفلات بسيطة. كما يمكنك تخصيص أنواع الإجازات لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بمؤسستك بمرونة.

يحتوي Zoho People على بوابة موظف الخدمة الذاتية و إمكانات مشاركة الملفات . يمكن للموظفين تحميل المستندات المهمة من أي مكان والاحتفاظ بمعلوماتهم الشخصية، مثل العناوين وتفاصيل الاتصال، محدثة في أي وقت حتى يتمكن الجميع من البقاء على اتصال وتنظيم أنفسهم بسهولة.

أفضل ميزات Zoho People

تتبع الأداء

الخدمة الذاتية للموظفين

مزامنة البيانات وتكاملها

تتبُّع وقت العمل الإضافي

سهولة إدارة وحدات العمل المتعددة

قيود Zoho People

يمكن تحسين واجهة المستخدم الخاصة بالإشعارات

لا توجد خيارات متاحة للدردشة والمكالمات

تسعير Zoho People

الموارد البشرية الأساسية: 1.4 دولار شهريًا لكل مستخدم

1.4 دولار شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 2.21 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.21 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 3.31 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.31 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 4.97 دولار/شهرياً لكل مستخدم

4.97 دولار/شهرياً لكل مستخدم People Plus: 9.94 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Zoho People

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. أوراكل لإدارة رأس المال البشري

عن طريق: أوراكل لإدارة رأس المال البشري Oracle Fusion Cloud HCM هو حل سحابي شامل يربط جميع عمليات الموارد البشرية عبر مؤسستك. إنه أداة قوية لـ تخطيط عمليات الموارد البشرية العالمية وإدارتها وتعزيزها، كل ذلك من مصدر بيانات واحد.

تشجع هذه المنصة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتضفي طابعاً شخصياً على تجارب الموظفين، وتوفر عمليات سير عمل قابلة للتكيف تتطور مع احتياجاتك. بالإضافة إلى ربط عمليات الموارد البشرية، فهي رائعة لجذب أفضل المواهب, تعزيز الإنتاجية واتخاذ قرارات مستنيرة في جميع أنحاء إدارة المواهب دورة الحياة 🔄

من التوريد والتوظيف إلى التأهيل وإدارة الأداء التطوير الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي - كل شيء يحدث تحت سقف واحد. وبفضل التحليلات الجاهزة والقابلة للتخصيص، يمكنك بسهولة تتبع ومواءمة والتصرف بناءً على رؤى القوى العاملة المهمة.

أفضل ميزات Oracle HCM

تدفقات عمل قابلة للتخصيص

إدارة المواهب

معالجة كشوف المرتبات بكفاءة

منصة قابلة للتطوير

تحليلات متعمقة لإدارة رأس المال البشري

قيود Oracle HCM

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

سيكون من المفيد إضافة المزيد من خيارات التخصيص

تسعير Oracle HCM

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات Oracle HCM

G2: 3.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

3.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

8. وركنيس

ووركنايس عبر الحصول على تطبيق يوفر Worknice برنامجاً آمناً ومتكاملاً لقاعدة بيانات الموظفين يسهّل تتبع سجلات الموظفين. تُمكِّن هذه المنصة فرق الموارد البشرية من جمع وتنظيم وفرز معلومات الموظفين الحيوية. وتمنح الشركات تحكمًا كاملاً في البيانات المركزية التي يمكن الوصول إليها عالميًا. 🌎

يغطي Worknice كل شيء، من تأهيل سريع للموظفين والمتعاقدين لتوحيد بيانات الموظفين، وإدارة التغييرات، وأتمتة عمليات الموارد البشرية. وهو مزود بأدوات حديثة تضمن إدارة الامتثال الفعالة للسياسات والمؤهلات والموافقات.

تعمل المنصة على تعميم إدارة المستندات من خلال السماح لك بإنشاء مستندات الموارد البشرية المهمة وتتبعها وتخزينها عبر الإنترنت. تأتي مستندات البرنامج أيضاً مزودة بحقول ديناميكية تملأ تلقائياً بيانات الموظفين الشخصية مثل الأسماء أو المواقع أو ترددات الدفع.

Worknice أفضل الميزات

قواعد بيانات آمنة ومنظمة للموارد البشرية

إدارة بسيطة لوثائق الموظفين

تسليم المستندات آلياً

العديد من قوالب الموارد البشرية

تسجيل سريع للموظفين

قيود Worknice

قد تحتاج ميزة تحليلات التقارير إلى المزيد من التطوير

قد تكون خيارات التخصيص في البرنامج محدودة

أسعار Worknice

الأساسية: 4.8 دولار شهريًا

4.8 دولار شهريًا القسط: متاح عند الاتصال

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Worknice

G2: 5/5 (أكثر من 15 تقييم)

5/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. ريبلينج

عبر تموج يحافظ تطبيق Rippling على أمان جميع بيانات الموظفين ويضمن تحديث كل شيء باستمرار، بدءاً من الوظائف المتاحة وحتى التعيينات الجديدة. يتيح لك تخصيص البيانات مثل الحقول المخصصة والمستندات والعملات لتناسب مواقع عمل محددة. 🗺️

سواء كان أتمتة المهام البسيطة مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل أو تنظيم عمليات الموافقة المعقدة متعددة الخطوات من خلال تدفقات العمل المتسلسلة، تقوم Rippling بكل ذلك دون الحاجة إلى الترميز أو مساعدة تكنولوجيا المعلومات.

كما يتعامل Rippling أيضاً مع عدد لا يحصى من وظائف الموارد البشرية المهمة مثل إدارة الأداء وكشوف الرواتب العالمية والمزايا والحضور. كما يوفر أيضًا مكتبة من قوالب سير العمل المبنية مسبقًا. يمكنك استخدام هذه النماذج مباشرة من على الرف أو تخصيصها لتناسب متطلباتك بالضبط.

Rippling أفضل الميزات

الأذونات الآلية القائمة على الأدوار والمرنة

مئات القوالب

أتمتة المهام بدون تعليمات برمجية

التوظيف الآلي

إدارة الرواتب العالمية

قيود التموجات

يمكن تحسين خدمة العملاء

وظيفة البحث في المنصة ليست متطورة كما يجب

تسعير الريبلينج

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات الريبلينج

G2: 4.8/5 (2,000+ تقييم)

4.8/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. داي فورس

داي فورس عبر الحصول على تطبيق يُعد برنامج إدارة رأس المال البشري من Ceridian's Dayforce HCM حلاً عالميًا شاملاً لإدارة رأس المال البشري يساعد في توجيه أقسام الموارد البشرية خلال رحلة الموظف بأكملها، بدءًا من التوظيف وحتى إنهاء إجراءات التوظيف. فهو يدمج الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا والقوى العاملة وإدارة المواهب في تطبيق واحد سلس. 📱

توفر المنصة وصولاً في الوقت الفعلي إلى جميع بيانات الموارد البشرية في مكان واحد، مما يسهل عملية استكشاف المرشحين المثاليين وتوظيفهم, الجداول الزمنية الحرفية التي تعزز التوازن بين العمل والحياة ورعاية نمو الموظفين، والتعامل مع المدفوعات، والإشراف على إدارة المزايا.

يبسّط Dayforce HCM حياة الموظفين أيضًا. من خلال بوابة الخدمة الذاتية سهلة الاستخدام، يمكنهم التعامل مع المهام الروتينية بشكل مستقل، مما يحرر موظفي الموارد البشرية للتركيز على المبادرات الأكثر أهمية.

أفضل ميزات داي فورس #### أفضل ميزات داي فورس

سهولة تأهيل المرشحين

بوابة الخدمة الذاتية

إدارة الرواتب

واجهة سهلة الاستخدام

تقارير فورية

قيود داي فورس

قد يستغرق إنشاء تقارير مخصصة وقتًا طويلاً بعض الشيء

يمكن تحسين دعم العملاء

تسعير داي فورس

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات داي فورس #### تقييمات ومراجعات داي فورس

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

تعظيم كفاءة عملية الموارد البشرية مع برنامج قاعدة بيانات الموظفين من الدرجة الأولى

خفف عبء عمل فريق الموارد البشرية لديك مع هذه أفضل 10 حلول برمجية لقاعدة بيانات الموظفين. لا مزيد من التنقل بين تطبيقات متعددة - احتفظ بجميع بيانات الموظفين في مكان واحد، بدءاً من مرحلة الإعداد وحتى مرحلة الخروج من الخدمة.

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