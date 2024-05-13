أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للموارد البشرية في 2025

وفقاً لـ 2021 دراسة حول اعتماد الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية لا تقتصر فوائد أدوات الذكاء الاصطناعي على توفير الوقت والتكاليف. فهي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في القضاء على الأخطاء البشرية والتحيز، مما يعزز المشاركة والإنتاجية في مكان العمل.

مع وجود

أدوات الذكاء الاصطناعي

، يمكن لفرق الموارد البشرية تسهيل المهام اليومية مثل تحسين التوظيف,

تأهيل الموظفين الجدد

وتعزيز مشاركة الموظفين. وهذا يترك المزيد من الوقت للتركيز على المهام الاستراتيجية عالية القيمة.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للموارد البشرية المتوفرة في عام 2024، ونستكشف قدراتها وفوائدها بالتفصيل. استعرض مراجعاتنا المصغرة لاكتشاف البرنامج المثالي لتمكين قسم الموارد البشرية لديك!

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية؟

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية فرق العمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم مختلف المهام المتعلقة بالأفراد. تم تصميم الذكاء الاصطناعي في البداية لتسريع المهام الإدارية التي تستغرق جزءًا كبيرًا من وقتك، مثل الحفاظ على بيانات الموظفين. على مدى السنوات القليلة الماضية، تم تحسين أدوات الذكاء الاصطناعي لتولي مجموعة من المهام وتطوير وجهات نظر معقدة.

ستجد هذه الأدوات تستخدم أطر عمل مفاهيمية، مثل الدراسات السلوكية والاستجابات اللغوية، لإعادة تشكيل عمليات الموارد البشرية المعرفية مثل كتابة التوصيف الوظيفي أو تلخيص مراجعات الأداء.

كيف تستخدم إدارات الموارد البشرية حلول الذكاء الاصطناعي

فيما يلي أهم ست حالات استخدام لأنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة من أجل

فرق الموارد البشرية

:

نظام تتبع المتقدمين للوظائف: يمكن أن تساعد هذه التقنية في جذب المواهب المناسبة من خلال دعم المراحل المختلفة لدورة التوظيف. وتشمل التطبيقات الممكنة كتابة منشورات الوظائف الجذابة والفرز الذكي للسير الذاتية تأهيل الموظفين وإعدادهم: الحفاظ على تجارب إيجابية للموظفين أثناء انتقال الموظفين من وإلى المؤسسة باستخدام موارد مثل قوائم المراجعة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا الحد من التحيز: المساعدة في إزالة عوامل التحيز مثل العمر والجنس والعرق والدين من طريقة تواصلك مع المرشحين والموظفين، مما يعزز بدوره جاذبية علامتك التجارية أداء الموظفين ومشاركتهم: دمج أدوات التحليل التنبؤي في جهود الأداء والمشاركة لتقليل معدل تخبط الموظفين أتمتة المهام: أتمتة المهام مثل فحص السيرة الذاتية, كتابة رسائل البريد الإلكتروني الداخلية ، وتجميع البيانات لتقليل عبء العمل الإداري إدارة الجدول الزمني التعاوني : يساعد في تأمين خانات الاجتماعات المثالية من خلال المعالجة الذكية للجداول الزمنية الفردية

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة الموارد البشرية في عام 2024

اطّلع على قائمتنا لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية المتوفرة في السوق. من أتمتة المهام الدنيوية إلى التعمق في الرؤى، فهي تعد بمجموعة من القدرات التي

تحسين إدارة الموظفين

عبر المؤسسة 🌐

1.

ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية و

حل لمحترفي الموارد البشرية

الذين يتطلعون إلى أتمتة المهام الشاقة، وإشراك الموظفين، وإضفاء الطابع الهيكلي على سير العمل المتعدد. 🛠️

الرافعة المالية

ClickUp AI

وهو مساعد مدمج للذكاء الاصطناعي مدمج في المنصة، لتبسيط جهود التواصل لديك. تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي على استخدام مطالبات مدمجة خاصة بالدور لتحليل البيانات وإنشاء التقارير والتوصية بالحلول المحتملة.

يحب مديرو الموارد البشرية كيف يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي ClickUp AI تغيير نبرة الرسائل والموجزات تلقائياً بناءً على الشخص الذي يتواصلون معه!

استخدم أدوات ClickUp للذكاء الاصطناعي للعثور على مطالبات جاهزة للاستخدام خاصة بالأدوار

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل سير عمل الموارد البشرية. على سبيل المثال، يمكنه مساعدتك في إنشاء

التوصيف الوظيفي

مواد التأهيل ومحتوى التدريب

كتيبات الموظفين

أدلة مراجعة الأداء

ملخصات المهام

مع مستندات ClickUp يمكنك تخزين جميع معارفك المتعلقة بالموارد البشرية في مكان واحد وإدارة عناصر التحكم في الوصول. ربط المستندات بسير العمل، وتصور مهام الفريق، وتخطيط الأحداث الداخلية، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لإدارة الأداء على منصة لوحة تحكم بديهية .

لا تنسى أن تستخدم خاصية ClickUp

الأتمتة المبنية مسبقًا

لتبسيط مهام الموارد البشرية المتكررة مثل إرسال إشعارات قبول الوظائف إلى مديري التوظيف أو

استبيانات مشاركة الموظفين

لزملاء العمل

ClickUp أفضل الميزات

مجاناً نماذج وقوالب الموارد البشرية لدعم تدريب الموظفين والإنتاجية والعمليات داخل فرق الموارد البشرية

15+ طرق العرض القابلة للتخصيص للإشراف على سير العمل وبناء تجارب تعليمية مخصصة

أدوات تحديد الأهداف لوضع أهداف قابلة للقياس لدورة حياة الموظف بأكملها

1,000+ تكامل مع أدوات مكتبية أخرى (مثل Outlook وToggl وSlack)

أكثر من 50 عملية أتمتة للمهام لتصفية استفسارات الموظفين إلى موظفي الموارد البشرية المناسبين

أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء التوصيف الوظيفي وكتابة التقارير وصياغة الملاحظات

تأهيل الموظفين أدوات لأتمتة المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً

التنظيم التلقائي لـ أنظمة تتبع مقدمي الطلبات

قيود ClickUp

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. جوس بوكس

عبر

صندوق العصير

JuiceBox هو

برنامج ذكاء الأعمال

الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي لإنشاء عملية اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات. يهدف منشئو المنصة إلى تمكين تصور البيانات للمستخدمين الذين قد لا يكونون على دراية كبيرة بالتكنولوجيا.

باستخدام JuiceBox، يمكن لفريق الموارد البشرية لديك أتمتة عملية جمع البيانات من جداول بيانات متعددة، مثل سجلات الموظفين ومراجعات الأداء ونتائج الاستبيانات. يحول الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة مجموعات البيانات المعقدة إلى قصص وتقارير سياقية.

يمكن أن تكشف هذه الرؤى المدعومة بمعالجة اللغة الطبيعية عن الاتجاهات والأنماط في أداء الموظفين ومشاركتهم ورضاهم، والتي بدورها تؤثر على ممارسات الموارد البشرية لديك.

استناداً إلى الحزمة المصممة لك، يمكن أن تأتي منصة JuiceBox بالعديد من الميزات المدمجة من أجل

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية

وبطاقات أداء الموظفين، والمقارنات المعيارية، واستيراد البيانات وتصديرها.

أفضل ميزات صندوق العصير

قصص بيانات متماسكة للمعلومات غير المنظمة

رؤى تنبؤية لتوجيه عملية إدارة المواهب

أتمتة المهام الروتينية للتخلص من المهام المتكررة

أدوات إنشاء التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود صندوق العصير

قد يكون العثور على المقاييس ذات الصلة بموقف ما مربكًا

محدودية عمليات التكامل والوظائف المتقدمة

أسعار صندوق العصير

متاح عند الاتصال بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات صندوق العصير

G2: 4.5/5 (أقل من 5 تقييمات)

4.5/5 (أقل من 5 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. عملي

عبر

قابل للتطبيق

يوفر Workable مجموعة شاملة من الأدوات لدعم مسؤولي التوظيف. من خلال واجهته البديهية وميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تحسين خط التوظيف الخاص بك من أجل البحث عن المرشحين.

تتميز المنصة بمجموعة كاملة من تقنيات أتمتة التوظيف. انشر وظائفك الشاغرة على أكثر من 200 موقع وظيفي، وابحث عن ملفات تعريف المرشحين التي تتطابق مع مواصفاتك، وقم بالتوظيف دون تحيزات. أضف الأتمتة إلى كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف، بما في ذلك:

ترتيب المقابلات

تعيين الاختبارات

إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالرفض

جدولة المكالمات الهاتفية

إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي البارزة في Workable هي الفحص الآلي للمرشحين. يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بأداء المرشح من خلال تحليل السير الذاتية والمؤهلات، مما يسرّع عملية التقييم بشكل كبير. جرّب خاصية الجدولة الذكية لمواءمة توافر المرشح والمقابلة الشخصية. 🧑‍💼

أفضل الميزات القابلة للتطبيق

الفرز الآلي للمرشحين

البحث عن أفضل المرشحين السلبيين المناسبين باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحسينات التنوع والشمول

تحليلات في الوقت الفعلي

دعم نماذج التوظيف التنبؤية

قيود قابلة للتطبيق

قد تكون المنصة بطيئة ومليئة بالأخطاء في بعض الأحيان

يمكن أن تكون إمكانيات البحث عن المرشحين والتصفية أفضل

تسعير عملي

المبتدئ: 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 موظفًا

149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 موظفًا المعيار: يبدأ من 299 دولارًا شهريًا

يبدأ من 299 دولارًا شهريًا الرئيسي: يبدأ من 599 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 430 تقييم)

4. توبتال

عبر

توبتال

Toptal هي منصة ممتازة للتوظيف والعمل الحر في قائمتنا. هذه الأداة مثالية لاكتشاف المواهب التي تبحث عن موظفين مستقلين من جميع أنحاء العالم، في المجالات التالية بشكل أساسي

تطوير البرمجيات التمويل التصميم وواجهة المستخدم إدارة المنتجات إدارة المشروع

كما يوفر أيضاً ميزات تخطيط المهارات وقياس الأداء التي توفر رؤى أكبر للفرق الحالية وتساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات ذكية بشأن الموظفين.

يقدم معظم العاملين المستقلين في Toptal خدماتهم عن بُعد، ولكن يمكنك طلب التواجد في الموقع لفترة محددة.

أفضل ميزات Toptal

مطابقة الوظائف آلياً

التحليل التنبؤي لتحديد الفجوات في المهارات

تتبع الأداء والمشاركة

فترة تجريبية مدتها أسبوعان لكل مشاركة

قيود Toptal

يمكن تحسين واجهة المستخدم

بعض المستخدمين غير راضين عن التسعير القائم على العمولة

تسعير Toptal

تواصل مع فريق المبيعات

تقييمات ومراجعات Toptal

G2: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) Trustpilot: 4.8/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

5. زوهو للتوظيف

عبر:

زوهو للتوظيف

Zoho Recruit هي أداة توظيف مبتكرة وقابلة للتطوير تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين ميزات نظام تتبع التوظيف وإدارة علاقات المرشحين (CRM) لفريق الموارد البشرية أو وكالة التوظيف لديك. وعلى غرار العديد من المنصات الأخرى في قائمتنا، تستخدم هذه الأداة التحليل التنبؤي لضبط عملية التوظيف لديك. 🤸

توفر المنصة تحسين نشر الوظائف وفحص السير الذاتية تلقائياً لتقليل العمل اليدوي أثناء عملية التوظيف. ويمكنها تحليل السير الذاتية تلقائياً واستخراج المعلومات الأساسية مثل المهارات والخبرة والتعليم. استخدم ميزة Radius Search للعثور على مرشحين ضمن منطقة جغرافية أو رمز بريدي محدد.

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي وروبوت الدردشة الآلي (Zia) الخاص بالمنصة كوسيط بينك وبين المرشحين المطلوبين، مما يحسِّن من تجربة التوظيف بشكل عام. وتحدِّد خوارزميات التعلُّم الآلي المتقدمة الخاصة به الأنماط المخفية في البيانات المجمَّعة للتنبؤ بدقة بأفضل المرشحين المطابقين في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Zoho Recruit

الإعلانات التلقائية عن الوظائف الشاغرة في أكثر من 100 لوحة توظيف

تقليل الوقت اللازم للتوظيف

روبوت الدردشة الآلية Zia يبقي المرشحين على اطلاع دائم

أدوات أتمتة مدمجة للتذكيرات والاجتماعات وغيرها

تحليل المواهب القابل للتكوين يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن أنماط التوظيف

يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن أنماط التوظيف أدوات التعلُّم الآلي للتنبؤ

قيود Zoho Recruit

دعم فني محدود

تجربة المستخدم تحتاج إلى تحسين

تسعير Zoho Recruit

مجانًا إلى الأبد

قياسي: 25 دولارًا في الشهر

25 دولارًا في الشهر المحترف: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا المؤسسات: 75 دولارًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

Zoho Recruit التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,500+ تقييم)

4.4/5 (1,500+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 850 تقييم)

6. فيتشر

عبر

الباحث

Fetcher عبارة عن أداة متكاملة للبحث عن المواهب حيث يعمل البحث القائم على الذكاء الاصطناعي القابل للتطوير على أتمتة عملية البحث عن المواهب والتواصل معها. يمكنك عرض مجموعات بيانات مختلفة مع كل عملية بحث، مما يساعدك على الاستفادة من مجموعة متنوعة من المواهب.

يمكنك الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها للمرشحين المحتملين. يمكنك قياس معدلات استجابتهم باستخدام مقاييس مثل معدلات الفتح والرد والاهتمام.

تُحرِّر عمليات التحقق من الأداء التلقائية من Fetcher قادة الموارد البشرية من المراقبة اليدوية المستهلكة للوقت وجدولة المهام. والجدير بالذكر أن عمليات التحقق هذه مثالية لتقديم الملاحظات للموظفين ومساعدتهم على تحسين استراتيجيات أدائهم.

أفضل ميزات برنامج Fetcher

تحديد مصادر المواهب آلياً

تحسين المواهب استناداً إلى الذكاء الاصطناعي لقياس الملفات الشخصية للموظفين مقارنةً بأقرانهم

عمليات التحقق الآلي من الأداء على فترات زمنية قابلة للتخصيص

تتبع مركزي لمؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف وغير ذلك الكثير

حلقات تغذية راجعة تعاونية للفريق

قيود برنامج Fetcher

عادةً ما تتطلب مجموعات البحث عن المرشحين ذوي الجودة العالية تغذية مكثفة للبيانات

قد يحدث خلل في البرامج وعمليات التكامل في بعض الأحيان

تسعير #### Fetcher

اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات Fetcher #### Fetcher

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. القاعدة القبلية

عبر

القاعدة القبلية

تعرف الفرق التي تستخدم Slack للتواصل مدى الفوضى التي يمكن أن تصبح عليها مع وجود العديد من القنوات المشتركة والمواضيع والرسائل المباشرة ورسائل الروبوتات التي تغمر يوم عمل عادي. يمكن أن يكون الوضع مثيرًا للقلق تقريبًا لمديري الموارد البشرية الذين يكافحون من أجل اللحاق بـ Slack المجازي مجرى الوعي. 💫

هنا يمكن لـ TribalBase إنقاذ الموقف. حيث يقوم مساعد Slack المحسّن بالذكاء الاصطناعي بتجميع محادثات فريقك وتحويلها إلى مستودع للمعرفة. قاعدة البيانات مفهرسة وقابلة للبحث - في الأساس، إنها بمثابة جوجل لسلاك!

على سبيل المثال، قد تتذكر بشكل غامض دينا من قسم التوظيف وهي تتحدث عن إرسال أدلة تأهيلية للموظفين الجدد. فقط اسأل الروبوت الخاص بـ TribalBase: هل أرسلنا أدلة تأهيلية للموظفين الجدد؟ ستحصل على إجابة على الفور!

تتمحور الأداة حول الخصوصية. يمكنك تحديد المحادثات التي تريد فهرستها، وتستبعد الرسائل المباشرة والقنوات الخاصة من المزيج بشكل افتراضي.

أفضل ميزات #### TribalBase

تحويل رسائل سلاك إلى مصدر معلومات

بيانات مفهرسة وقابلة للبحث لتبسيط العمليات

يدعم البحث في التاريخ من خلال الأسئلة

يلخص المحادثات

قيود TribalBase

يدعم سلاك فقط في الوقت الحالي

لديه حد للمستخدمين

تسعير #### تسعير TribalBase

تجربة مجانية

بدء التشغيل: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: 299 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات #### تقييمات ومراجعات TribalBase

لا توجد تقييمات متاحة حتى الآن

8. إيفي

عبر

إيفي

إن كتابة مراجعات الأداء التفصيلية أو نماذج الملاحظات 360 درجة للموظفين طوال اليوم يؤثر سلبًا على قدرتك على التحمل الذهني. مع Effy AI، يمكنك التعامل مع أي عمل مراجعة في دقائق! ⏱️

تقدم المنصة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد رؤى قيمة ومراجعات للأداء. تُعد لك Effy 20 استبياناً مصممة بطريقة علمية لأربعة أنواع من التقييمات:

مراجعة المديرين مراجعة الأقران التقييم الذاتي التقييم التصاعدي

تتكامل المنصة مع Slack و MS Teams بحيث يمكن للموظفين الوصول إلى الملاحظات بسهولة. يساعد Effy أيضاً في مهام إشراك الموظفين، مثل إعداد اجتماعات فردية مع خيار إرسال الدعوات تلقائياً لأعضاء الفريق الجدد.

أفضل ميزات Effy

أدوات دعم مراجعة الأداء

ملخص المراجعة الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي بناءً على الردود

استبيانات تقييم متعددة

بنية قائمة تنقل مخصصة بناءً على الدور

ملصقاتملصقاتميموجيوالصور الرمزيةالحيوانية_الرائعة

قيود #### قيود إيفي

تحليلات مدمجة محدودة

لا يوجد تكامل مع تقويم جوجل

تسعير #### تسعير إيفي

مجاناً لما يصل إلى خمس مراجعات

لما يصل إلى خمس مراجعات المحترف: 540 دولاراً في السنة لما يصل إلى 30 مراجعة

540 دولاراً في السنة لما يصل إلى 30 مراجعة المؤسسات: اتصل بالدعم

تقييمات ومراجعات إيفي

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. ريكرويت

عبر

ريكرويت

Recroooit هي أداة ذكاء اصطناعي للموارد البشرية تساعد الفرق على إزالة جميع أنواع الاحتكاك من عمليات التوظيف. تتيح لك المنصة إنشاء لوحة متطلبات الوظيفة الخاصة بك دون معرفة مسبقة بالبرمجة.

استفد من الوصف الوظيفي في Recroooit

مولد الذكاء الاصطناعي

لإنشاء أوصاف دقيقة مع المسمى الوظيفي المناسب ومعلومات الشركة والكلمات الرئيسية. كل ما عليك فعله هو ملء النموذج المتوفر بالتفاصيل المهمة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي باستحضار إعلان وظيفة شاغرة بمظهر احترافي وواضح وشامل في لمح البصر!

انشر الوظائف على لوحة التحكم الخاصة بك ببضع نقرات. يمكنك مشاركة معرّف الوظيفة على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المواهب من شبكتك.

يمكنك أيضاً أن تكون مسؤول توظيف مستقل مع Recrooit. قم بإحالة الأصدقاء والزملاء إلى الوظائف واحصل على ما يسمى بـ "المكافأة" عبر PayPal أو التحويل المباشر!

أفضل ميزات Recroooit

منشئ الوصف الوظيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يسمح بمشاركة وسائل التواصل الاجتماعي للوظائف

يدعم التوظيف المستقل

قيود Recrooit

يمكن أن تكون الاستجابة على الهواتف والأجهزة اللوحية أفضل

طرق الدفع المحدودة

تسعير #### Recroooit

الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإضافي: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

249 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأعمال: 589 دولارًا شهريًا

Recroooit التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (أقل من 5 تقييمات)

10. تكستيو

عبر

تكستيو

Textio هي عبارة عن منصة كتابة معززة تساعد المتخصصين في الموارد البشرية على تحسين إعلانات الوظائف الشاغرة وتحسينها. وتوفر تقنية التحليل المتطورة الخاصة بها ملاحظات في الوقت الفعلي من خلال تحديد الثغرات النغمية في الوصف الوظيفي واقتراح لغة محايدة من حيث النوع الاجتماعي لتوسيع نطاق جمهورك الإعلاني.

يتمحور تطبيق Textio حول تسهيل مسار التوظيف الشامل. يحب مسؤولو التوظيف متابعة نتائج Textio Score لمعرفة مدى تنوع خط التوظيف الذي يحافظون عليه. تكتشف أداة مقاطعة التحيز المدمجة ما إذا كان منشورك غير جذاب لمجموعة معينة، مثل الباحثين عن عمل فوق سن الأربعين أو المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يمكن لضمانات الذكاء الاصطناعي الدؤوبة في Textio أن تساعدك على تجنب استخدام الكلمات المحفزة دون علمك من خلال تمييزها باللون البرتقالي. 🟠

على سبيل المثال، إذا كان منشور الوظيفة الخاص بك يستخدم كلمة "_القبيلة"، فقد تشير الأداة إلى أنها قد تكون مهينة لمجتمعات السكان الأصليين وتقترح عليك اختيار بديل متعدد الاستخدامات في السياق.

Textio أفضل الميزات

دعم الكتابة المعزز لمنشورات الوظائف

يكشف عن الكلمات المتحيزة أو غير المناسبة

تحليلات الذكاء الاصطناعي لمراقبة شمولية التوظيف

قائمة كبيرة من الإضافات والتكاملات

قيود Textio

دعم العملاء المحدود

باهظ الثمن نسبيًا مقارنة بمجموعة ميزاته مقارنة بالأدوات الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تسعير تكستيو

متاح عند طلب عرض توضيحي

تقييمات ومراجعات Textio

G2: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

شاهد مصافحة الموارد البشرية الكبرى والذكاء الاصطناعي

كما رأينا، يترك الذكاء الاصطناعي أثرًا لا يمحى على العديد من عمليات الموارد البشرية. وتتمحور أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية حول دعم المهام اليومية التي تستهلك وقتنا وطاقتنا الذهنية من العمل الذي يحرك الإبرة.

لذا، جرب واحداً أو أكثر من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المدرجة لدينا وخفف عبء العمل عن مديري الموارد البشرية لديك! وإذا كنت بحاجة إلى نظام أساسي شامل يدمج قوة الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من مهام الموارد البشرية، فابدأ مساحة عمل مجانية في ClickUp اليوم!

اشترك في ClickUp {: .btn-blue}