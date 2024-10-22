أفضل 10 برامج ذكاء الأعمال (BI) في عام 2025

تُعد البيانات جزءًا لا يتجزأ من أي عمل، حيث تساعدك على فهم ما يحدث خلف الكواليس وتقدم رؤى حول المقاييس القيّمة. ولكن قد تكون إدارة البيانات أمرًا مرهقًا، خاصةً إذا لم يكن لدى فريقك عمليات تعتمد على البيانات.

في الواقع، تُظهر الدراسات أن 74% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع شعروا بعدم الرضا عن العمل مع البيانات. وهنا يأتي دور أدوات ذكاء الأعمال.

إنها العقل المدبر للعملية. 🧠

تأخذ برمجيات ذكاء الأعمال (BI) حقائق وأرقام الشركة وتتعمق في تحليلها وتصنع تقارير بيانات مرئية يمكنك استخدامها لتوجيه قرارات العمل. ذكرت نفس الدراسة المذكورة أعلاه أن الشركات التي تستخدم برمجيات ذكاء الأعمال تشهد زيادة بمقدار خمسة أضعاف في احتمالية اتخاذ قرارات أسرع.

هل أنت مستعد لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة باستخدام بيانات الشركة ذات الصلة؟ إليك أفضل 10 برامج ذكاء الأعمال لإنجاز المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، سنسلط الضوء على أدوات إضافية مثل أفضل برامج إدارة المشاريع ويوضح لك ما الذي تبحث عنه عند اختيار النظام الأساسي المناسب. 🤩

ما هو برنامج ذكاء الأعمال؟

برنامج ذكاء الأعمال هو أداة تجمع بيانات الشركة وتحللها وتقدمها في رسوم بيانية وتقارير ومخططات سهلة الفهم. تستخدم هذه البرمجيات التنقيب في البيانات لكشط المعلومات، وتستخدم تحليلات البيانات لتقييم التفاصيل، وتنتج تصورات للبيانات لتوضيح الاستنتاجات

باستخدام أدوات ذكاء الأعمال هذه، يمكن لأي شخص جمع المعلومات القائمة على البيانات، وليس فقط المحللين ذوي المهارات العالية. لا يقوم هذا النوع من البرامج بجمع البيانات فحسب، بل يحتفظ بجميع بياناتك مخزنة في مكان واحد مناسب.

هذا يعني أن لديك جميع الرؤى التي تحتاجها في مكان واحد - دون التبديل بين المنتجات - مما يجعل تصور البيانات والوصول إلى مصادر البيانات المتعددة أسهل بكثير.

تسمح لك معظم أدوات ذكاء الأعمال بتخصيص مصادر البيانات لإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ في المجالات الأكثر أهمية لأعمالك. اسحب تقارير مخصصة وتعمق أكثر في المقاييس التي يمكن أن تؤثر على نجاح أعمالك باستخدام هذه الأدوات الذكية. 💪

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج ذكاء الأعمال؟

عندما يتعلق الأمر بأدوات ذكاء الأعمال، هناك الكثير من الخيارات في السوق، ولكن ليست جميعها متساوية. 👀

إليك ما يجب البحث عنه في أدوات ذكاء الأعمال:

لوحات معلومات بديهية وتفاعلية: تبسيط البيانات المعقدة وتسهيل الحصول على تأييد أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتصور البيانات

تبسيط البيانات المعقدة وتسهيل الحصول على تأييد أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتصور البيانات الذكاء الاصطناعي المدمج: أدوات الذكاء الاصطناعي تقديم رؤى أعمق وتقييم البيانات من زوايا مختلفة، مما يجعلها أكثر شمولاً

أدوات الذكاء الاصطناعي تقديم رؤى أعمق وتقييم البيانات من زوايا مختلفة، مما يجعلها أكثر شمولاً عمليات التكامل: تعمل أفضل أدوات ذكاء الأعمال مع منصات وتطبيقات البيانات الأخرى من أجل تدفقات عمل محسّنة أدوات التنقيب عن البيانات: ابحث عن البرامج القادرة على تحليل مجموعة واسعة من مجموعات البيانات باستخدام أدوات تحليلية متنوعة ومتقدمة

تعمل أفضل أدوات ذكاء الأعمال مع منصات وتطبيقات البيانات الأخرى من أجل تدفقات عمل محسّنة تنبيهات البيانات الذكية: تشغيل الإشعارات لنقاط البيانات الجيدة والسيئة حتى لا تنحرف تقاريرك بسبب المقاييس غير الدقيقة

أفضل 10 برامج لذكاء الأعمال لاستخدامها في عام 2024

ابدأ في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات مع أفضل 10 خيارات لبرامج ذكاء الأعمال هذه. من محركات ETL ومستودعات البيانات إلى أدوات تصور البيانات، فهي تقدم مجموعة كبيرة من المزايا للشركات التي تقوم بتحليل بيانات الشركة.

لكل واحد منها، قمنا بتسليط الضوء على الميزات الرئيسية، والعيوب المحتملة، والأسعار، ومعلومات التقييم حتى تتمكن من اختيار ما يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل. ✨

1. ذكاء الأعمال SAP BusinessObjects Business Intelligence

عبر SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects هي مجموعة ذكاء الأعمال التي توفر منصة قابلة للتطوير والتحكم في رؤى البيانات في مكان واحد مناسب. يتيح لك التصميم المرن جمع البيانات سواء كنت شركة صغيرة تضم عددًا قليلًا من الموظفين أو شركة كبيرة تضم الآلاف من أعضاء الفريق. 🙇‍♀️

تحظى إمكانات ذكاء الأعمال الخاصة بها بثقة بعض أكبر الشركات والصناعات في جميع أنحاء العالم - مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات ذكاء الأعمال لمستخدمي الأعمال التجارية في المؤسسات.

أفضل ميزات ذكاء الأعمال من SAP BusinessObjects Business Intelligence

توفر البيانات في الوقت الفعلي رؤى محدثة وتحليلات متقدمة حول المقاييس الأكثر أهمية لأعمالك

يتجاوز إعداد التقارير ميزات الأرقام لتقييم الأسباب الجذرية والاستعلامات المخصصة للحصول على الإجابات التي تحتاجها بسرعة (حتى عبر مصادر بيانات متعددة)

تمنحك إمكانات ذكاء الأعمال ذاتية الخدمة وأدوات تصور البيانات القدرة على التحكم في البيانات والطريقة التي تريد رؤيتها بها

تتيح لك مشاركة الأذونات التعاون مع الأقسام المختلفة أو داخل فريقك للحصول على أفضل عمليات اتخاذ القرار قيود ذكاء الأعمال في SAP BusinessObjects Business Intelligence

في حين أن التسعير مخصص، إلا أنه يميل إلى أن يكون في النهاية الأعلى

تمنى بعض المستخدمين لو كانت عمليات التكامل أكثر سلاسة وسهولة

تسعير ذكاء الأعمال من SAP BusinessObjects Business Intelligence

اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SAP BusinessObjects Business Intelligence

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

2. مايكروسوفت باور بي آي

عبر Power BI تقدم مايكروسوفت Power BI، وهي أداة تحليل بيانات تتيح لك تصور المقاييس لاتخاذ قرارات ترتقي بأعمالك إلى آفاق جديدة. قم بإجراء تحليل للبيانات من خلال ربط مصادر القياس وإضافتها إلى مركز بيانات OneLake باستخدام أدوات ذكاء الأعمال الخاصة به.

ومن هناك، يمكنك تخصيص لوحات المعلومات للاطلاع على بياناتك وتوليد الرؤى.

أفضل ميزات Microsoft PowerBI

ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة تجيب عن الأسئلة، وتُنشئ تقارير على الفور، وتبرز الأنماط في البيانات لتحليل أسرع

مشاركة التقارير وتضمينها عبر مجموعة أدوات Microsoft، بما في ذلك جداول بيانات Excel وPowerPoint و الفرق تحمي ميزات الحوكمة والأمان والامتثال من Microsoft بياناتك وتوفر رؤية شاملة

تعني موارد التدريب المجانية أنه يمكن لأي شخص في الفريق تعلم كيفية استخدام الأداة والتعمق في التحليلات

قيود Microsoft PowerBI

وجد بعض المستخدمين أن الأداة تواجه صعوبات في التعامل مع مجموعات البيانات المعقدة أو الكبيرة للغاية

إنها ليست حلاً محلياً لأنها أداة قائمة على السحابة

تسعير Microsoft PowerBI

باور بي آي في مايكروسوفت مجموعات البيانات: مجانًا

مجانًا Power BI Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم باور باور بي آي بريميوم: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft PowerBI

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

3. زوهو أناليتكس

عبر زوهوزوهو هي شركة برمجيات موثوقة تقدم مجموعة برمجيات تتضمن إدارة علاقات العملاء, أدوات أتمتة العمليات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات. تكتشف أداة البيانات الخاصة بهم، والمعروفة باسم Zoho Analytics، الرؤى المخفية من البيانات المتصلة.

تحليل النتائج وإنشاء التقارير بفضل أدوات التصور المخصصة التي يمكن مشاركتها بسهولة مع الفريق بأكمله. 📈

أفضل ميزات Zoho Analytics

ربط البيانات الأولية باستخدام مجموعة كبيرة من عمليات التكامل وتطبيقات الأعمال ومختلف الملفات ومصادر البيانات باستخدام أدوات ذكاء الأعمال الخاصة به

استخدام أدوات إعداد بيانات الخدمة الذاتية لتخصيص التقارير وتنظيف البيانات وفهرسة المعلومات

عزِّز البيانات برؤى مدعومة بأدوات التعلُّم الآلي التي تتنبأ بالاتجاهات المستقبلية وتوفر تحليلات البيانات الافتراضية

تضمين التحليلات دون الحاجة إلى دعم SQL، وذلك بفضل النماذج التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ونماذج منخفضة التعليمات البرمجية

قيود Zoho Analytics

وجد بعض المستخدمين أن مزامنة البيانات تستغرق عدة ساعات حتى تكتمل

لا تتضمن جميع التقارير سجلات الأنشطة، والتي يمكن أن تكون محدودة لأغراض التدقيق

تسعير Zoho Analytics

الأسعار الأساسية: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا المعيار: 48 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

48 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا القسط: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسة: 455 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

455 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

Zoho Analytics التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. تابلو

عبر تابلوتابلو من Salesforce يتيح لك تصور التحليلات من خلال تكامل أدوات إعداد التقارير والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة لأدوات ذكاء الأعمال، فتتميز Tableau لأنها تأخذ البيانات الضخمة ومؤشرات الأداء الرئيسية وتحولها إلى تقارير وتخلق رؤى قابلة للتنفيذ.

يقدم عشرات المنتجات، ويمكنك الاختيار من بين إدارة البيانات والتحليلات المضمنة وتحليلات إدارة علاقات العملاء لتوليد المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات العمل.

أفضل ميزات Tableau

تصورات البيانات أكثر قوة من الأدوات الأخرى مع درجة عالية من التخصيص

تتيح لك وظيفة السحب والإفلات سحب البيانات التي تريد أن تراها بالضبط، بينما تمنع مسارات الحماية المدمجة أخطاء تصور البيانات التي تتعارض مع أفضل الممارسات

يجعل منحنى التعلّم الأصغر حجمًا من السهل الوصول إلى السرعة واستخدام منصة تحليلات الأعمال

تتفوق Tableau في جمع وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، حتى إذا كانت أعمالك تعتمد على مقاييس معقدة

قيود تابلو

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من التخصيص عندما يتعلق الأمر بالتنسيق

يمكن أن تكون الأسعار أعلى من الحد الأدنى، وعليك أن تدفع مقابل المشاهدين

تسعير تابلو

المُنشئ: 75 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

75 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المستكشف: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المستعرض: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

Tableau التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. أوراكل لذكاء الأعمال

عبر أوراكل توفر منصة ذكاء الأعمال هذه إدارة مركزية للبيانات إلى جانب مجموعة كبيرة من خدمات ذكاء الأعمال، بما في ذلك الاستعلامات المخصصة ولوحات المعلومات والتقارير المالية. تعمل مجموعة الأدوات على تسهيل تحليل البيانات، ومشاركتها في التقارير، وتحفيز الرؤى القابلة للتنفيذ والخطوات التالية من أجل عمليات تجارية أسرع.

أفضل ميزات Oracle BI

يوفر الاتصال بالتطبيقات المستندة إلى الويب مثل J2EE و .NET تكاملاً ثريًا للبيانات والوصول إلى مجموعات البيانات الكبيرة

تسهّل إجابات Oracle BI إنشاء المخططات والجداول المحورية ولوحات المعلومات لنمذجة البيانات والتحليلات المرئية التفاعلية

BI Delivers هي ميزة خاصة ترسل على الفور إشعارات وتنبيهات قائمة على البيانات لتحسين سير العمل

أداة الناشر تسهّل مشاركة بيانات الأعمال مع أصحاب المصلحة والمستثمرين والعملاء والفريق الداخلي

قيود Oracle BI

متطلبات النظام، بما في ذلك الذاكرة ومساحة القرص، يمكن أن تكون محدودة

محدودية تخصيص لوحة المعلومات مقارنةً بأدوات ذكاء الأعمال الأخرى

تسعير أوراكل لذكاء الأعمال

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أوراكل BI

G2: 3.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3.3/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

6. كليك سينس

عبر كليك سينس صُممت هذه الأداة التحليلية السحابية لمستخدمي الأعمال من جميع المهارات، وهي مصممة لمستخدمي الأعمال من جميع الأجيال، وتوفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتُنشئ تقارير بناءً على بيانات شركتك. توفر أدوات التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي إعداد البيانات وتفاعلات اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية. ✅

أفضل ميزات Qlik Sense

تتيح لك موصلات SAP المتنوعة دمج أدوات OLAP وBEx وETL وأدوات الاستعلام لتحليلات أعمق للبيانات

تقوم أتمتة مستودع البيانات باستمرار بكشط بيانات الأعمال وتنقيح النماذج وإنشاء كتالوج بيانات موثوق به

تتيح لك أتمتة التنبيهات والإجراءات إرسال إشعارات وإنشاء مهام بناءً على رؤى البيانات

توفر منصة SaaS الوحيدة واجهة سحابية مختلطة، مما يوفر تحكمًا أكبر في الأمان والمشاركة وتخزين البيانات

قيود Qlik Sense

يمكن أن يؤدي تحليل البيانات الكبيرة ومجموعات البيانات إلى إبطاء الأداة

تكلف بعض الإضافات والمكونات الإضافية تكلفة إضافية، كما أن أسعار الخطة مرتفعة، وهو ما يمثل تحديًا للميزانيات الصغيرة

تسعير Qlik Sense

القياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 2,700 دولار/شهريًا

2,700 دولار/شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Qlik Sense #### تقييمات ومراجعات Qlik Sense

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. الزعنفة الصفراء BI

عبر الزعنفة الصفراء BI تصوَّر البيانات وافهمها بفضل لوحات المعلومات المذهلة وخيار الخدمة الذاتية أو التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Yellowfin BI. صُممت هذه الأداة لجميع المستخدمين، ولست بحاجة إلى أن تكون شخصًا تقنيًا لتشغيلها.

أفضل ميزات Yellowfin BI

تدفقات العمل التشغيلية المضمنة تجعل من السهل إنشاء عناصر العمل استنادًا إلى بيانات الأعمال والتقارير

قم بإعداد تنبيهات بناءً على العتبات أو استخدم رؤى الذكاء الاصطناعي لمراقبة أعمالك وأتمتة الإشعارات عند تشغيل الإشارات الحرجة

تعمل تصورات البيانات بالسحب والإفلات على تقليل الوقت المستغرق لإنشاء تقارير جذابة

اختر من بين العديد من أدوات إنشاء التقارير والرسوم البيانية لتسهيل الأمر على جميع أعضاء الفريق لإنشاء لوحات معلومات ومرئيات

قيود ذكاء الأعمال من Yellowfin BI

قد يستغرق استخراج البيانات بعض الوقت، خاصة مع مجموعات البيانات الأكبر حجمًا

يمكن أن تكون بعض عمليات التكامل أكثر سلاسة

تسعير يلوفن BI

اتصل للحصول على أسعار وخطط مخصصة

تقييمات ومراجعات Yellowfin BI

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. دونداس بي آي

عبر برنامج Insightsoftware تتخطى Dundas BI لوحات المعلومات المرئية مع عمليات التكامل وأدوات بنية البيانات التي توفر رؤية أفضل وقدرات تحليلية محسّنة.

تركز الأداة المتميزة على تجارب المستخدم، مما يضمن سهولة مشاركة رؤى البيانات مع أعضاء الفريق وفي الأداة التي تستخدمها كل يوم.

أفضل ميزات Dundas BI

يقلل اتصال البيانات ودعم التكامل من الوقت المستغرق في التبديل بين الأدوات حتى تحصل على رؤى البيانات بشكل أسرع

تتيح لك أدوات التصور التفاعلية التحكم في كيفية رؤية البيانات والاستجابة لها

توفر الواجهة سهلة الاستخدام التخصيص ودعم الخدمة الذاتية للوصول إلى البيانات الأكثر أهمية

تتيح لك مرونة تخزين البيانات المرنة تحكمًا أكبر في تخزين المعلومات واستخراجها وفهرستها

قيود Dundas BI

يريد بعض المستخدمين المزيد من مرشحات تحليل البيانات عند التجزئة

قد تؤدي مجموعات البيانات الكبيرة إلى إبطاء الأمور والتسبب في حدوث خلل

تسعير Dundas BI

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Dundas BI #### تقييمات ومراجعات Dundas BI

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. داتابين

عبر داتابين توفر هذه المنصة الحديثة لذكاء الأعمال أمان البيانات مع تسهيل إنشاء التقارير ولوحات المعلومات والرؤى بناءً على مقاييس الشركة. وهي مصممة بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل على الفريق بأكمله استخدامها. وهذا يعني أن الجميع يعرف كيفية جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير لإثراء عملية اتخاذ القرار على جميع مستويات العمل. 🛠️

Datapine أفضل الميزات

اختر من قوالب لوحة المعلومات بناءً على الوظيفة والمجال والمنصة لإنشاء مرئيات أكثر استهدافًا

موصلات البيانات السهلة تجعل من السهل جمع البيانات في مكان واحد دون التبديل بين الأدوات ذهابًا وإيابًا

أدوات التحليلات التنبؤية تأخذ البيانات وتحولها إلى سيناريوهات واقعية حتى تتمكن من التخطيط للمستقبل

تُبقيك تنبيهات البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على اطلاع دائم بالتغييرات التي يمكن أن تؤثر على أعمالك

قيود داتابين

تصميم لوحة المعلومات على الهاتف المحمول ليس تفاعلياً مثل إصدار سطح المكتب

هناك منحنى تعليمي لاستكشاف المجموعة الكاملة من الميزات

أسعار داتابين

تجربة مجانية : 14 يومًا

: 14 يومًا اتصل لمعرفة الأسعار

Datapine التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. سيسينس

عبر سيسينس Sisense هي أداة لتحليل البيانات مصممة للمطورين لبناء البيانات في المنتجات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وحزم تطوير البرمجيات. تتعمق أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة وأدوات التعلم الآلي في المقاييس لتقديم رؤى قائمة على البيانات. استخدم لوحات المعلومات والتصورات المخصصة لمشاركة عناصر العمل والنتائج الرئيسية استناداً إلى الأرقام الثابتة.

أفضل ميزات Sisense

تصور البيانات باستخدام مخططات تفاعلية مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية وغيرها من المقاييس المهمة للمستخدمين والعملاء

تبرز الرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي الاتجاهات، وتحدد مجالات المشاكل، وتؤكد على النجاحات الرئيسية

تنبيهات وتنبؤات تبقيك على اطلاع دائم بالمشكلات المحتملة والاستعداد للابتكار

تتيح لك موصلات البيانات التحكم في أنواع مصادر البيانات المستخدمة في إعداد التقارير

قيود Sisense

واجه بعض المستخدمين بعض الأخطاء في استخدام الأدوات والموصلات

هناك العديد من الخطط للاختيار من بينها، لكن الأسعار قد تكون محدودة للفرق الصغيرة

تسعير Sisense

اتصل للحصول على حلول مخصصة

تقييمات ومراجعات Sisense

G2: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

أدوات الأعمال الأخرى

بينما توفر هذه الأدوات دعمًا لذكاء الأعمال، تقدم برامج مثل ClickUp ميزات أكثر شمولاً لجعل التعاون أكثر بساطة وتبسيط سير العمل وتوفير تحكم أكبر في إدارة المشاريع.

انقر فوق

تحديث النطاقات الزمنية وتعديلها تلقائيًا على الطلبات أو التذاكر الواردة باستخدام الفترة الزمنية المتجددة في ClickUp Dashboards

ClickUp هو أداة مرئية لإدارة المشاريع التي تتيح لك التحكم في كيفية مشاركة رؤى البيانات وإنشاء مهام سير العمل بناءً على عناصر العمل. استخدم لوحات معلومات ClickUp لإنشاء مخططات وتقارير تعكس بيانات شركتك. باستخدام هذه المرئيات، يمكنك تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي في الأهداف، وإدارة الموارد، وتحليل الجداول لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. 👨🏽‍💻

ثم ارتقِ بالأمور خطوة إلى الأمام مع انقر فوق طرق العرض التي تتيح لك تجاوز تحليلات البيانات. أتمتة المهام على الفور استنادًا إلى رؤى البيانات، وإنشاء مهام سير عمل بديهية.

استخدم طريقة عرض القائمة للحصول على تفاصيل المهام ومن يعمل على ماذا. انتقل إلى عرض اللوحة للحصول على تصور كانبان للمهام، أو انتقل إلى عرض التقويم لمشاهدة جدول زمني للعمل المستند إلى البيانات.

قم بتوصيل جميع أدواتك المفضلة في مكان واحد مع تكامل ClickUp . يمكنك مزامنة أدوات تحليل البيانات المفضلة لديك لاتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال، وربط تطبيقات التواصل لإبقاء الفريق على اطلاع دائم بالتغييرات.

ClickUp أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل الاستفادة من قوة التنظيم

يتيح لك التعاون في الوقت الفعلي العمل مع الفريق على الفور عندما يكون لديك رؤى جديدة للبيانات أو ترغب في مراجعة المخططات والتقارير

أكثر من 1,000 نموذج، بما في ذلك قوالب صنع القرار توفير الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بمشاركة البيانات

تتيح لك عمليات التكامل ربط الأدوات التي تستخدمها كل يوم للحصول على بيئة عمل سلسة

تقدم ClickUp AI اقتراحات وأفكارًا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ البيانات في مهام سير العمل

قيود ClickUp

العدد الهائل من الميزات يعني أن الاستفادة الكاملة من الأداة تستغرق بعض الوقت

لا يتوفر ClickUp AI إلا مع الخطط المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

قم ببناء قرارات وسير عمل قائم على البيانات باستخدام ClickUp

مع أدوات ذكاء الأعمال هذه، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتوليد رؤى قيمة لدفع أعمالك إلى الأمام. ولكن معظمها يقتصر على الرؤى فقط، ستحتاج إلى أداة أخرى لجدولة المهام فعلياً وإنشاء تدفقات عمل لإنجاز المهام.

وهنا يأتي دور أدوات إدارة المشاريع مثل مساعدة ClickUp اشترك في ClickUp اليوم لأخذ رؤى بياناتك وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ لكل عضو في فريقك. تجعل لوحات المعلومات المدمجة والأدوات المرئية من السهل التعمق في التحليلات وإنشاء خطة عمل لتوسيع نطاق عملك. 🙌