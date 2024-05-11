أفضل 10 أدوات توظيف بالذكاء الاصطناعي لفرق التوظيف في عام 2025

يمكن أن تساعدك أدوات التوظيف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) في تبسيط عملية التوظيف والعثور على أفضل المرشحين بسرعة. تستخدم أدوات التوظيف هذه التعلم الآلي المتقدم والذكاء الاصطناعي للعثور على أنسب المرشحين لمتطلبات وظيفتك.

إن منصة الذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك ستساعدك على تحقيق نتائج أفضل بكثير في جهود التوظيف لديك. سيساعدك هذا الدليل على تحديد ما يجب أن تبحث عنه في منصة التوظيف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويوضح لك بعض أفضل الخيارات المتاحة في السوق.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التوظيف بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن أن تستفيد عملية التوظيف لديك بشكل كبير من تقنية الذكاء الاصطناعي. سوف يتوافق المرشحون المهتمون بشكل أكبر مع توصيفات الوظائف لديك، ويمكنك تبسيط العديد من عمليات التوظيف الأخرى. ومع ذلك، ليست كل منصات التوظيف بالذكاء الاصطناعي متساوية. ضع العوامل التالية في الاعتبار عند اختيار واحدة منها:

الدقة وجودة المطابقة : تهدف منصات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى العثور على المرشحين الأكثر تأهيلاً. ابحث عن الأدوات التي تسلط الضوء على الدقة العالية في مطابقة الملفات الشخصية للمرشحين مع الوصف الوظيفي

: تهدف منصات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى العثور على المرشحين الأكثر تأهيلاً. ابحث عن الأدوات التي تسلط الضوء على الدقة العالية في مطابقة الملفات الشخصية للمرشحين مع الوصف الوظيفي المرونة : لكل شركة عملية توظيف فريدة من نوعها. يجب أن تكون أداة التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي مرنة بما يكفي لمطابقة المرشحين مع معاييرك مع ملاءمتها لسير عملك

: لكل شركة عملية توظيف فريدة من نوعها. يجب أن تكون أداة التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي مرنة بما يكفي لمطابقة المرشحين مع معاييرك مع ملاءمتها لسير عملك تكامل البيانات : يعد نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) ولوحات الوظائف ومنصات التواصل الاجتماعي مصادر بيانات مهمة في عملية التوظيف. يجب أن تتكامل أدواتك المختارة معها

: يعد نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) ولوحات الوظائف ومنصات التواصل الاجتماعي مصادر بيانات مهمة في عملية التوظيف. يجب أن تتكامل أدواتك المختارة معها التخفيف من التحيز : يكون التوظيف المتنوع أسهل إذا كان برنامج التوظيف يوفر الشفافية في كيفية تقليل التحيز

: يكون التوظيف المتنوع أسهل إذا كان برنامج التوظيف يوفر الشفافية في كيفية تقليل التحيز القابلية للتطوير : حتى لو كانت شركتك صغيرة، فمن المحتمل أنك تأمل في تنميتها. يمكن لأفضل أدوات التوظيف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعامل مع التوظيف بكميات كبيرة

: حتى لو كانت شركتك صغيرة، فمن المحتمل أنك تأمل في تنميتها. يمكن لأفضل أدوات التوظيف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعامل مع التوظيف بكميات كبيرة إشراك المرشح : تحتوي العديد من برامج التوظيف بالذكاء الاصطناعي على ميزات متقدمة لإدارة العلاقات مع المرشحين، مثل الجدولة التلقائية للمقابلات، مما يجعل كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف أسهل

: تحتوي العديد من برامج التوظيف بالذكاء الاصطناعي على ميزات متقدمة لإدارة العلاقات مع المرشحين، مثل الجدولة التلقائية للمقابلات، مما يجعل كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف أسهل التحليلات وإعداد التقارير: تسهل البيانات التفصيلية تتبع نجاحاتك وتوجيه قرارات العمل. ابحث عن برامج التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي مع تحليلات عميقة للمواهب

## أفضل 10 برامج توظيف قائمة على الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

على الرغم من أنه مجال جديد نسبيًا، إلا أن عددًا متزايدًا من أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي تعد بمساعدتك في مطابقة المرشحين واكتساب المواهب. لمساعدتك في البحث عن البرامج التي تناسب عملية التوظيف لديك، قمنا بتجميع قائمة ببعض أفضل أدوات التوظيف بالذكاء الاصطناعي في السوق.

1.

ClickUp

ابقَ على اطلاع على مهام التوظيف من خلال المطالبات وسهولة التنظيم والدعم التأهيلي من خلال أدوات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp هو حل شامل لإدارة المشاريع والتعاون. يمكنك تخصيص ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp للدور الوظيفي وتسريع العديد من المهام اليومية، مما يساعدك على إنجازها في ثوانٍ وليس دقائق. إن مطالبات ClickUp AI لمسؤولي التوظيف اجعل الأمر سهلاً على فريق الموارد البشرية (HR) للعثور على الكلمات المناسبة لوصف الوظائف والتفاعل مع المتقدمين المحتملين.

شكرًا لـ تخزين مستندات ClickUp ، يمكنك حفظ كل محادثة تجريها مع مرشحيك، بدءاً من توظيفهم الأولي وحتى يوم تقاعدهم، في مكان واحد مناسب ويسهل العثور عليه. إذا كنت بحاجة إلى شيء لا يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp مساعدتك فيه,

قوالب الموارد البشرية المجانية

متاحة لزيادة تحسين الكفاءة.

تدعم ميزات ClickUp الشاملة أهدافه الأساسية في إدارة المهام والتعاون، مما يجعله أداة ممتازة

برنامج الموارد البشرية

حل للفرق التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على منتجات برمجية متعددة.

أفضل ميزات #### ClickUp

إدارة المشاريع، وإدارة المهام، والتعاون في منصة واحدة

سير عمل وعروض قابلة للتخصيص

تكامل قوي مع التطبيقات الأخرى

أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع، بما في ذلك التقويمات ومخططات جانت والجداول الزمنية والمزيد

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد بسبب الميزات الواسعة

عدم وجود بعض الوظائف في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. تورينج

عبر تورينج Turing هي واحدة من أفضل أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي للعثور على مطوري البرامج. تعمل منصة التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه على تحسين عملية التوظيف. فهي تستخدم التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لفحص لوحات الوظائف والسير الذاتية للمرشحين للعثور على أفضل المرشحين لمتطلبات وظائف محددة.

ويستخدم البرنامج تقنية الذكاء الاصطناعي لتفسير بيانات المرشحين بذكاء للحصول على تطابق مثالي مع الوصف الوظيفي. وهذا يمنح مديري التوظيف وفرق استقطاب المواهب أفضل المرشحين للاختيار من بينهم، مما يوفر الوقت في جهود التوظيف.

تركز الأداة فقط على مطوري البرمجيات والمواهب التقنية ذات الصلة. إذا كان ذلك يناسب احتياجاتك، ستوفر لك المنصة مجموعة كبيرة من المرشحين المحتملين.

أفضل ميزات تورينج

مجموعة مواهب عالمية من المهندسين الذين تم فحصهم مسبقاً

توظيف سريع ومرن

أدوات الإدارة، مثل روبوت مدير تورينج

الدفع مقابل النتائج فقط

قيود تورينج

تقتصر على توظيف مطوري البرامج

مكلف مقارنة بالتوظيف الداخلي

يمكن أن تختلف جودة المواهب

تسعير تورينج

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تورينج

G2: 4.1/5 (17 مراجعة)

3. Findem

عبر فايندم يركز برنامج Findem للتوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي على تحديث عملية استقطاب المواهب. وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لتزويد فرق التوظيف بقدرات فائقة في البحث عن المرشحين وفحصهم.

باستخدام Findem، يمكن لمديري التوظيف تحديد المرشحين المناسبين للوظائف الشاغرة بسهولة. تتميز المنصة بما يلي

أدوات الذكاء الاصطناعي

استكشاف مواقع التوظيف ولوحات الوظائف تلقائيًا، والعثور على ملفات تعريف المرشحين التي تتوافق مع متطلبات الوظيفة.

أكثر من مجرد أداة بحث فاخرة عن المرشحين، يتفاعل الذكاء الاصطناعي التحادثي من Findem مع المرشحين المحتملين للوظائف، مما يخلق تجربة قوية لمشاركة المرشحين. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية التوظيف بأكملها، مما يترك لمديري التوظيف حرية الاستفادة من وقتهم بشكل أفضل.

أفضل ميزات Findem

البحث عن المواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوظيف الخارجي

ملفات تعريف تفصيلية للمرشحين وتتبع الأنشطة

الجدولة التلقائية للمقابلات وتسلسل البريد الإلكتروني

امتداد كروم للتوظيف على LinkedIn

قيود #### قيود Findem

تهيئة مسبقة واسعة النطاق

منحنى تعليمي حاد

عمليات تكامل محدودة

تسعير

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

العثور على التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (11 مراجعة)

: 4.7/5 (11 مراجعة) Capterra: 4.3/5 (10 مراجعات)

4. تالنتور: **5

عبر Talenture RS من بلاتينا سوفتوير Talenture RS من Platina Software عبارة عن منصة توظيف ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتركز على التفاعل مع الباحثين عن عمل وجدولة المقابلات. تسمح لها قدرات معالجة اللغة الطبيعية بتفسير متطلبات الوظيفة ومطابقتها مع المرشحين المؤهلين من مختلف لوحات الوظائف ومواقع التوظيف، مما يوفر لفرق التوظيف أفضل المواهب التي تتوافق مع احتياجاتهم.

تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في Talenture على تحسين عملية التوظيف من خلال أتمتة المهام الشاقة لفرق التوظيف، مثل تحديد مصادر المرشحين وفرزهم.

يمكن لأدوات الإدارة الذكية للمرشحين في المنصة أن تقوم بما يلي

أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي

للتحقق عندما يكون هناك ملفان شخصيان من لوحتين مختلفتين هما نفس الشخص، مما يزيل الإدخالات المكررة. كما يتضمن أيضاً ميزات لمساعدتك على تعزيز العلاقات مع الموظفين المحتملين، مما يساعدك على التفوق على منافسيك في كسبهم.

أفضل ميزات Talenture

نظام ATS، وإدارة علاقات العملاء بالمحتوى، وأتمتة التوظيف في منصة واحدة

المطابقة الذكية وترتيب المرشحين بذكاء

موقع وظيفي قابل للتخصيص وسير عمل طلبات التوظيف

تحليلات وتقارير قوية

قيود تالنتشر

قد يكون الإعداد والتكوين معقدًا

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام

إمكانيات الهاتف المحمول محدودة

تسعير Talenture

قياسي : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Talenture

لا توجد تقييمات

5. مراجع

عبر الباحث Fetcher هي أداة توظيف أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية استقطاب المواهب. وبفضل خوارزميات التعلُّم الآلي المتقدمة، تعمل هذه الأداة على أتمتة عملية البحث عن المرشحين، مما يجعلها الأداة المفضلة لدى وكالات التوظيف. تحدد المنصة المرشحين السلبيين، مما يوسع نطاق مجموعة المرشحين المحتملين.

تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات المرشحين وتوصيفات الوظائف للعثور على الباحثين عن عمل الذين يتطابقون تماماً مع الوظائف الشاغرة لديك. كما تعمل المنصة على تبسيط عملية التوظيف من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لتحسين إدارة المواهب.

وتمنحك ميزات التتبع والتحليلات القوية للبرنامج رؤى حول كل جانب من جوانب عملية التوظيف لديك. ويمكنك قياس مدى نجاح عملياتك بفعالية منذ بداية البحث وحتى تعيين موظف جديد.

أفضل ميزات الباحث عن عمل

مصادر الذكاء الاصطناعي لتحديد المرشحين السلبيين والتفاعل معهم

روبوتات المحادثة للفرز والجدولة

إعادة الاكتشاف الآلي للمرشحين

التكامل مع نظم معلومات الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية (HRIS)

قيود الباحث

قدرات محدودة تتجاوز البحث عن المصادر

مشكلات جودة البيانات

منحنى التعلم الحاد

تسعير التحديد

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الباحث

G2 : 4.7/5 (14 مراجعة)

: 4.7/5 (14 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (21 مراجعة)

6. إنساني*

عبر بشري تهدف هيومانلي إلى تمييز تجربة التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز بقوة على فحص المرشحين والتفاعل معهم باستخدام ذكاء اصطناعي قوي للمحادثة يتفاعل مع المرشحين المحتملين للوظائف.

على غرار المنصات الأخرى في القائمة، تبحث Humanly في السير الذاتية للمرشحين ولوحات الوظائف للعثور على المرشحين الأكثر ملاءمة لكل وظيفة. يتفاعل الذكاء الاصطناعي التخاطبي مع المرشح، ويطرح جميع الأسئلة الصحيحة. كما أن إمكانات جدولة المقابلات تجلب لك المرشحين المؤهلين للوظائف، بل وتربطهم بثقافة شركتك.

كما أنها تتجاوز المقابلة الشخصية أيضاً. كما أن خدمات تدوين الملاحظات والمتابعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي تجعل منه مساعداً مثالياً للتوظيف بكميات كبيرة وتحليل المرشحين بعد إجراء المقابلات.

أفضل الميزات البشرية

التواصل الآلي مع المرشحين وجدولة المواعيد

فحوصات ومقابلات الدردشة في الوقت الفعلي

تحليل الذكاء الاصطناعي لمقابلات الفيديو

التكامل عبر سير عمل التوظيف

القيود البشرية

باهظة الثمن مقارنة بالأدوات الأخرى

الإعداد والتدريب يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير بشري

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إنسانية

G2: 4.9/5 (22 تقييم)

7. مناتال*

عبر ماناتال Manatal هو برنامج توظيف قوي يستخدم التعلم الآلي لتحويل بيانات المرشحين إلى رؤى قابلة للتنفيذ. تتيح لك خوارزميات التعلُّم الآلي الخاصة به سهولة تحديد أفضل المواهب التي تتطابق تمامًا مع متطلبات وظيفتك. تعمل منصة Manatal في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف، بدءًا من البحث عن المرشحين إلى الفرز.

تبحث أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي في مواقع العمل للعثور على أكثر الباحثين عن عمل المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة لديك. ويمكنك العثور على معلومات حول هؤلاء المرشحين وكل خطوة من خطوات عملية التوظيف الخاصة بك على لوحة تحكم سهلة الاستخدام للغاية.

تركز الشركة تركيزاً كبيراً على سهولة الاستخدام حتى يتمكن فريق استقطاب المواهب لديك من بدء العمل مع المنصة على الفور وإجراء تغييرات مفيدة على عملية التوظيف. يمكن تعديل خط أنابيب المواهب القابل للتخصيص بالكامل باستخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة.

أفضل ميزات #### أفضل الميزات

تحديد المصادر والفرز وإجراء المقابلات باستخدام الذكاء الاصطناعي

المشاركة الآلية عبر روبوت المحادثة

مهام سير عمل التوظيف القابلة للتخصيص

التكامل مع لوحات الوظائف الرئيسية وأنظمة ATSs

القيود المفروضة على التوظيف

منحنى تعليمي حاد للتكوين

تسعير ماناتال

احترافي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التخصيص: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات: تقييمات ومراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. تيربو هاير

عبر TurboHire TurboHire هي واحدة من أفضل أدوات برامج التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي. وكما يوحي الاسم، فهو يهدف إلى تسريع عملية التوظيف. وباستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، يطابق TurboHire بكفاءة بين إعلانات الوظائف الشاغرة والمرشحين المناسبين.

أثناء قيامها بمسح الوظائف المعلنة، تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بتفسير الملفات الشخصية للمرشحين بذكاء لتحديد ما إذا كانوا يتطابقون مع الوصف الوظيفي. تساعد مطابقة المرشحين المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق التوظيف على العثور بسهولة على أفضل المواهب في السوق، مما يجعل عملية التوظيف أسرع وأكثر فعالية.

يمكن أن يتكامل TurboHire مع المنشطات الأمفيتامينية (أنظمة تتبع المتقدمين)، مما يجعله حلاً شاملاً للتوظيف.

أفضل ميزات TurboHire

فحص السير الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة مختصرة

الجدولة الآلية وإعداد المقابلات الشخصية

رؤى وتحليلات في الوقت الفعلي للمقابلات

بطاقات تقييم وتقييمات قابلة للتخصيص

قيود TurboHire على التوظيف

يركز على التوظيف بكميات كبيرة

قدرات محدودة للتوظيف المتخصص

أسعار باهظة للفرق الصغيرة

تسعير TurboHire

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات توربو هاير

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (77 مراجعة)

9. ثمانية أضعاف

عبر ثمانية أضعاف Eightfold هي أداة توظيف أخرى شائعة للذكاء الاصطناعي لفرق إدارة المواهب التي ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن المرشحين وتبسيط عملية الفرز. وهي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية للعثور على مرشحين للوظائف الشاغرة.

يمكن أن تساعد قدرتها على مطابقة مسميات الوظائف وأوصافها مع الملفات الشخصية للمرشحين فريق استقطاب المواهب لديك على تحديد المرشحين المحتملين والتفاعل معهم. يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص للتوظيف المتنوع عندما تبحث عن مرشحين من خلفيات مختلفة وتحتاج إلى توسيع نطاق بحثك إلى ما هو أبعد من المرشحين النشطين.

يمكن أن تساعد أداة الذكاء الاصطناعي هذه في إدارة الموظفين من خلال الاندماج مع نظام تتبع التوظيف الآلي الحالي الخاص بك، مما يسمح له بالتوافق بشكل أكثر فعالية مع عمليات التوظيف لديك حتى لا يفلت المرشحون ذوو الجودة العالية من بين يديك.

أفضل الميزات الثمانية

البحث عن المواهب والمطابقة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

رؤى التنوع والمساواة والشمول

التكامل مع أنظمة ATSs ونظم معلومات الموارد البشرية الرئيسية

قيود ثمانية أضعاف

سعر مرتفع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

منحنى تعليمي حاد للتكوين

سعر ثمانية أضعاف

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.1/5 (12 مراجعة)

10. ابحث عن

عبر SeekOut هذا برنامج توظيف آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدمه الكثير من الشركات. مثل البرامج الأخرى، فهو يطبق الذكاء الاصطناعي لمطابقة المرشحين مع الوظائف الشاغرة في شركتك.

يتجاوز SeekOut عملية التوظيف، حيث يوفر أدوات ليس فقط لاكتساب المواهب ولكن أيضاً لإدارة المواهب والتحليلات. إن مشاركة الموظفين تساعدك الميزات على جذب المرشحين ذوي الجودة العالية وتوظيفهم والاحتفاظ بهم.

ابحث عن أفضل الميزات

البحث عن المواهب المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التفاعل الآلي مع المرشحين

إثراء البيانات وتحليلها

التكامل مع أنظمة ATS ونظم معلومات الموارد البشرية والأدوات الأخرى

قيود البحث عن المواهب

مشكلات طفيفة في جودة البيانات في تحديد المصادر

قدرات محدودة خارج نطاق المصادر

أسعار البحث عن المصادر

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

ابحث عن التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

## قم ببناء فريقك باستخدام أدوات التوظيف بالذكاء الاصطناعي

تقلل ممارسات التوظيف الفعالة من معدل الدوران وتزيد الإنتاجية وتجعل إنشاء فرق عمل عالية التفاعل أسهل من أي وقت مضى. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة أتمتة المهام الشاقة ومساعدتك في فرز بيانات المتقدمين لإدارة التوظيف بشكل كامل.

صمم توصيفك الوظيفي وعمليات التوظيف والتأهيل لتكون مبسطة وقابلة للتكيف مع آلاف القوالب والأدوات المجانية في ClickUp. اشترك اليوم لإنشاء حسابك وعزز إجراءات التوظيف في شركتك!