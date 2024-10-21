أفضل 10 برامج لنظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) في عام 2025

يعد الحصول على أفضل المواهب أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أعمالك - ولكن العثور على أفضل المواهب وتوظيفها يستغرق وقتًا طويلاً للغاية. لتبسيط عملية التوظيف، تعتمد العديد من إدارات الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف ومديري التوظيف على برامج تتبع مقدمي الطلبات (ATS). برامج الموارد البشرية يمكن أن تدعمك من خلال تنسيق الوصف الوظيفي، وتحديد المرشحين المحتملين من مجموعة المواهب الأوسع، وإدارة طلبات التوظيف. كما تستخدم أفضل أنظمة ATS أيضًا الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لأتمتة تحليل السيرة الذاتية، مما يساعدك على فحص المرشحين لإنشاء قائمة مختصرة من أولئك الذين تتميز مجموعة مهاراتهم وخبراتهم العملية عن غيرهم.

كما تساعد بعض أنظمة تتبع مقدمي الطلبات في جدولة المقابلات، وإنشاء التقييمات، وإرسال خطاب عرض العمل عبر البريد الإلكتروني، و تأهيل موظفك الجديد .

دعنا نستكشف كيف تعمل أدوات التوظيف مثل برنامج ATS على أتمتة عملية التوظيف، وتحسين سير العمل لديك، وتسهيل قرارات التوظيف. سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على الميزات والوظائف التي يجب أن تفكر فيها ونلقي نظرة على بعض أفضل خيارات نظام ATS لمساعدتك في العثور على النظام المناسب لك. ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أنظمة تتبع مقدمي الطلبات؟

يساعدك برنامج التوظيف الجيد على إدارة عملية تقديم طلبات التوظيف من بداية خطة تنفيذ التوظيف الخاصة بك حتى النهاية.

فيما يلي بعض الميزات والوظائف الرئيسية لأنظمة تتبع المتقدمين للوظائف التي يجب مراعاتها عندما تبحث عن نظام استقطاب المواهب المناسب لعملك:

تحديد مصادر المرشحين بشكل مبسط من خلال النشر التلقائي للوظائف على مواقع التوظيف المتعددة ولوحات الوظائف عبر الإنترنت

نظام مُحسَّن قائم على السحابة يمكنك الوصول إليه من أي مكان وعلى أي جهاز

A قاعدة بيانات قابلة للبحث حتى تتمكن من العثور بسهولة على المرشح الذي تبحث عنه

خيارات قابلة للتخصيص حتى تتمكن من رؤية البيانات بالطريقة التي تفضلها

لوحة تحكم تساعدك على تتبع أدائك مقابل أهداف التوظيف الخاصة بك

## أفضل 10 برامج لتتبع مقدمي الطلبات لاستخدامها في عام 2024

لحسن الحظ هناك الكثير من أفضل أنظمة تتبع مقدمي الطلبات لحالات الاستخدام المختلفة. لقد قمنا بتقسيم مقدمي الخدمة إلى فئات مختلفة، اعتمادًا على ما قدرات إدارة المواهب -أو مجموعة من المهام التي تحتاجها.

بعض أدوات التوظيف مجانية، وإذا كنت شركة صغيرة، فقد تكون هذه الأدوات هي ما تحتاج إليه. أما برامج تتبع مقدمي الطلبات الأخرى فستحتاج إلى الدفع مقابلها، لذا عليك أن تقرر ما إذا كان ذلك يستحق العناء بالنسبة لك. 💵

دعنا نقسمها

1. ClickUp #### الأفضل لتتبع مقدمي الطلبات مع إدارة المشاريع

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

طريقة عرض ClickUp الشاملة

منصة إدارة الموارد البشرية

تمنحك كل ما تحتاجه لبناء فريق أحلامك وتطوير مواهبهم وإدارة أدائهم.

استخدم هذا البرنامج المجاني لتتبع المتقدمين للوظائف للحصول على الوظائف الشاغرة التي تحتاج إلى شغلها في المخطط التنظيمي . ثم خطط لعملية التوظيف مع أداة تخطيط العملية . يمكنك إنشاء مهام لكل شيء بدءًا من نشر الوظائف عبر الإنترنت وجدولة مقابلات الفيديو في الوقت الفعلي إلى إرسال خطاب عرض و تأهيل موظفك الجديد .

يساعدك النظام على إدارة الملفات الشخصية للمرشحين ومعلومات الاتصال بهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأتمتة المدمجة على نقل جميع المتقدمين من خلال خط سير المتقدمين حتى تتمكن من تحديد أفضل مرشح للوظيفة.

مع مجموعة من قوالب الموارد البشرية المجانية لدعمك - من خطة التوظيف، و قالب خطة تنفيذ التوظيف ClickUp للتوظيف ووثائق عمليات الشركة وسياسات الموارد البشرية إلى استبيانات مشاركة الموظفين ونماذج الإجراءات التصحيحية - كل جانب من جوانب عملية التوظيف والإدارة مغطى. 🙌

انقر فوق أفضل الميزات

قوالب مخصصة تساعدك على الانتقال خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة التوظيف

تُظهر لك الحالات المخصصة في لمحة سريعة عن مكانك في كل مهمة

ClickUp CRM لتتبع المتقدمين وتنظيم معلومات الاتصال الخاصة بهم

طرق عرض قابلة للتخصيص تجعل من السهل رؤية التقدم والمقاييس بالتفصيل أو كنظرة عامة

التعاون بسيط، بحيث يمكن لفريق التوظيف بأكمله العمل معاً للعثور على المرشح المناسب

يعني النظام القائم على السحابة أنه يمكنك الوصول إلى نظام تتبع الطلبات من أي مكان

قيود ClickUp

هناك مجموعة كبيرة من الميزات وخيارات التخصيص التي قد يكون التعامل معها جميعاً بمثابة منحنى تعليمي

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن على جميع وظائف إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. منسم الموارد البشرية

أفضل نظام مجاني لتتبع المتقدمين

عبر منسم الموارد البشرية يعمل نظام تتبع مقدمي الطلبات هذا بشكل جيد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم بالتوظيف على مدار العام، مثل شركات التوظيف والمتاجر التقليدية والامتيازات.

يساعدك Breezy على إنشاء صفحة وظائف ونشر إعلانات الوظائف الشاغرة لديك على أكثر من 50 موقعاً من أفضل مواقع التوظيف حول العالم.

يقدم كل مستوى تسعير لبرنامج ATS هذا المزيد من الميزات. على سبيل المثال، بينما توفر جميعها النشر الآلي على مواقع الوظائف وتحليل السيرة الذاتية، تساعد الخطط المدفوعة أيضاً في أتمتة الفحص المسبق للمرشحين، وإدارة جدولة المقابلات من خلال اجتماعات الفيديو، والتعامل مع المهام المتكررة الأخرى.

تقدم خطة الأعمال ميزات أكثر تقدماً مثل مقارنة المرشحين، والموافقات على الوظائف، وإدارة العروض. 🛠️

Breezy HR أفضل الميزات

إنه نظام بسيط وسهل الاستخدام والتخصيص

تمنحك لوحة التحكم والتحليلات معاً الكثير من المعلومات

يسمح النظام بالتوظيف التعاوني حتى يتمكن جميع أعضاء فريق التوظيف من المشاركة

قيود الموارد البشرية المنسم

في الإصدار المجاني من Bootstrap، يمكنك فقط رؤية المرشحين الذين تقدموا بطلبات في آخر 30 يوماً

لا يتكامل مع LinkedIn Recruiter، لذلك تحتاج إلى إضافة الملفات الشخصية يدوياً

تسعير Breezy HR

الإصدار التمهيدي: مجاني

مجاني بدء التشغيل: يبدأ من 157 دولارًا شهريًا

يبدأ من 157 دولارًا شهريًا النمو: يبدأ من 273 دولارًا شهريًا

يبدأ من 273 دولارًا شهريًا الشركات: تبدأ من 439 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات الموارد البشرية المنسم:

G2: 4.4/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,390+ تقييم)

3. مايتي ريكرويتر

أفضل نظام مجاني لتتبع المتقدمين

عبر مايتي ريكرويتر MightyRecruiter هو أحد أنظمة تتبع طلبات التوظيف المجانية المصممة لمساعدة مدير التوظيف في الحصول على الباحثين عن عمل النشطين والمرشحين السلبيين.

ينشر MightyRecruiter فرص العمل الشاغرة على أكثر من 29 لوحة وظيفية بما في ذلك LinkedIn وGlassdoor و CareerBuilder. كما أنه يبحث أيضاً من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد المرشحين المحتملين، مما يساعدك على الاستفادة من شبكة علاقاتك.

ثم عندما تبدأ الطلبات في الوصول، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر المتقدمين المؤهلين للوظائف ويأخذهم إلى مرحلة التوظيف.

أفضل ميزات MightyRecruiter

الحصول على المرشحين النشطين وغير النشطين من العديد من المنصات المختلفة

استخراج معلومات المرشحين مباشرةً من الملفات الشخصية الاجتماعية

دمج برنامج MightyRecruiter مع نظام تتبع مقدمي طلبات التوظيف الحاليين

إرسال رسائل مخصصة وآلية إلى المرشحين من داخل النظام، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد

قيود MightyRecruiter

يرغب بعض المستخدمين في رؤية تقارير أكثر تفصيلاً

لا يوجد الكثير من التخصيص المتاح في رسائل البريد الإلكتروني إلى المتقدمين

تسعير MightyRecruiter

مجاني

تقييمات ومراجعات MightyRecruiter MightyRecruiter

G2: 4.1/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. جرين هاوس

أفضل نظام لتتبع مقدمي الطلبات للشركات متوسطة وكبيرة الحجم

عبر الدفيئة يوفر Greenhouse عملية توظيف منظمة تعمل على تحسين الكفاءة والفعالية حتى تتمكن من توظيف الأشخاص المناسبين لمساعدتك في بناء أعمالك. يضمن لك الحد من التحيز وتعزيز الشمول المزيد من التنوع - والمزيد من الإبداع والتأثير على الأعمال أيضًا.

يركز نظام تتبع مقدمي الطلبات هذا تركيزاً قوياً على العدالة والتعاون في عملية التوظيف. كما أنه يأخذ بعين الاعتبار تجربة المرشحين، بدءاً من إجراء المقابلات وحتى مرحلة التأهيل، مما يساعدهم على الاندماج بسرعة في فريقهم الجديد.

أفضل ميزات #### Greenhouse

البرنامج سهل الاستخدام للغاية، حتى لو لم تكن خبيراً في التوظيف

يساعدك النظام على إعداد المهام لكل خطوة من خطوات العملية وقياس نجاحك في النهاية

يمكنك إنشاء بطاقات تقييم بناءً على خبرة المرشحين، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل المهارات الشخصية، بحيث يمكنك بسهولة تحديد أفضل الأشخاص لتوصيفات الوظائف المختلفة

تقارير وتحليلات تُبقي الجميع على اطلاع دائم أثناء عملية التوظيف

قيود الدفيئة

يمكن تحسين وظيفة إعداد التقارير، وقد تحتاج إلى استخدام تكامل طرف ثالث للحصول على البيانات التي تريدها بالطريقة التي تريدها

واجهة المستخدم - خاصة لوحة التحكم - ليست بديهية كما ينبغي أن تكون

تسعير #### تسعير الدفيئة

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الدفيئة

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

5. بامبو إتش آر

أفضل نظام لتتبع مقدمي الطلبات للشركات متوسطة وكبيرة الحجم

عبر BambooHR BambooHR هو نظام موارد بشرية متكامل يتضمن برنامج تتبع المتقدمين. وهو يعمل من مصدر واحد وآمن للبيانات داخل النظام، ويدعم التوظيف والإلحاق بالوظيفة بالإضافة إلى أداء الموظفين وكشوف المرتبات والمزايا.

أثناء عملية التوظيف، يدير نظام تتبع الطلبات هذا جميع بيانات المرشحين، بما في ذلك معلومات الاتصال الخاصة بهم. كما أنه يتتبع تفاصيل الوظيفة، مثل المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي.

تخبرك تحديثات الحالة بمكان وجود المرشح بالضبط في العملية وتصنيفه الحالي في الترتيب للوظيفة. وكتذكير إضافي بالتقدم المحرز في طلبهم، من السهل الرجوع إلى آخر اتصال مع ذلك المرشح. 📫

BambooHR أفضل الميزات

أتمتة تتبع وإدارة معلومات المرشح، مما يوفر لك الوقت

يساعدك على التواصل مع المرشح في كل مرحلة من مراحل العملية، مما يخلق تجربة رائعة لهم

يفتح باب التعاون مع أصحاب المصلحة من خلال السماح بأذونات مخصصة

يتكامل مع تطبيقات Bamboo الأخرى بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية الملائمة ل ATS، مثل إنديد، وجرين هاوس، وبريزي

قيود BambooHR

أفاد بعض المستخدمين أن الدعم المقدم بطيء وغير مفيد دائماً

لا يتكامل BambooHR مع QuickBooks Online، لذا إذا كان هذا هو نظام المحاسبة الخاص بك، ستحتاج إلى إدخال البيانات يدوياً أو استخدام وسيط لنقل معلومات الموظفين إلى QuickBooks

تسعير BambooHR

اتصل لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,450+ تقييم)

4.5/5 (1,450+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

6. ريبلينج

أفضل نظام لتتبع مقدمي الطلبات للشركات الناشئة

عبر التموج يساعدك Rippling في الحصول على المواهب من منصات متعددة ثم إعداد عمليات التوظيف وسير العمل لإدارة العملية بسلاسة من البداية إلى النهاية.

يجعل برنامج تتبع مقدمي الطلبات هذا كل خطوة أسهل، بدءاً من تخصيص مراحل المقابلات وفقاً للأقدمية إلى جدولة تلك المقابلات في التقويمات مثل Outlook وGoogle وiCal.

ثم بمجرد أن تصبح جاهزاً للتوظيف، يساعدك هذا البرنامج على إرسال خطابات العرض وجميع الأوراق ذات الصلة، مثل المسمى الوظيفي والتوصيف الوظيفي، إلى الموظف الجديد. كما أنه يسجل الموظف الجديد في جميع الأنظمة اللازمة، مثل كشوف المرتبات والتأمين الصحي. 📝

Rippling أفضل الميزات

يقوم تلقائياً بإضافة إعلانات الوظائف الشاغرة إلى منصات مثل LinkedIn وEndeed

يمكنك تخصيص التقارير لتزويدك بالبيانات التي تريدها - على سبيل المثال، الوقت المتاح لشغل وظيفة أو ردود الفعل من المرشحين

تعمل أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف على دمج إدارة التعلُّم حتى تتمكن من الحصول على الموظفين الجدد بسرعة

قيود التموج

اشتكى بعض العملاء من إمكانية تحسين الدعم أثناء التنفيذ

ستحتاج إلى استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية من أجل إدارة الأداء تسعير التموج

الاتصال للتسعير

ريبلينج التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2,000+ تقييم)

4.8/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

7. جاز HR

أفضل نظام لتتبع مقدمي الطلبات للشركات متوسطة الحجم

عبر JazzHR يستهدف JazzHR الشركات متوسطة الحجم والشركات على مستوى المؤسسات، ويساعدك JazzHR على البحث عن وظائف من مواقع عمل متعددة بنقرة واحدة. ثم يستخدم التقييمات والمقابلات للمساعدة في تصنيف المرشحين وفقاً لمعاييرك الخاصة.

يمكنك أيضاً استخدام المنصة للحصول على مدخلات بشأن المرشحين من جميع أعضاء فريق التوظيف من أجل عملية تعاونية حقيقية.

تعمل ميزة إدارة العروض الرقمية على أتمتة وتسريع عملية التأهيل، بينما تساعد العلامة التجارية الواضحة لصاحب العمل على ضمان أن تكون تجارب المرشحين متسقة وإيجابية في كل نقطة اتصال

أفضل ميزات JazzHR

جميع خطط التسعير تسمح بعدد غير محدود من المستخدمين

يسمح لك النظام بإنشاء حلول مخصصة لتتناسب مع احتياجات التوظيف الخاصة بك

يتكامل JazzHR مع العديد من الأنظمة الأخرى ذات الصلة، مثل JobTarget و Criteria و Recruiting.com

قيود JazzHR JazzHR

لا يتكامل مع مواقع الخدمات عن بُعد مثل Fiverr أو Upwork، لذلك لن تجد بسهولة متعاقدين عن بُعد

لا يستجيب الدعم دائماً بسرعة عند الإبلاغ عن المشكلات التقنية

تسعير JazzHR

إصدار تجريبي مجاني

الخيار الأول: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا بالإضافة إلى: 239 دولارًا أمريكيًا في الشهر

239 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحترف: 359 دولارًا شهريًا

JazzHR تقييمات ومراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم)

8. مجند

الأفضل لتوظيف المتقدمين

عبر مجند يبدأ موقع Recruitee بمساعدتك في إنشاء موقع وظيفي بعلامتك التجارية لصاحب العمل باستخدام محرر سهل الاستخدام. ثم يستخدم العديد من أدوات البحث عن المصادر، بما في ذلك مواقع الوظائف، وروابط وسائل التواصل الاجتماعي القابلة للمشاركة، وإحالات الموظفين للحصول على المرشحين المؤهلين.

يزيل برنامج الجدولة متاعب جدولة المقابلات، وتضمن قوالب المقابلات والملاحظات في النظام الاتساق والشفافية. كما أنه يحافظ على كل شيء في نفس المكان لسهولة الوصول إليه ويدعم التعاون داخل فريق التوظيف. 📚

Recruitee أفضل الميزات

تساعد الأتمتة والقوالب على تسهيل سير العمل وتوفير الوقت

يمكنك تخصيص تقاريرك ولوحات المعلومات لتتبع العملية ومعرفة الأماكن التي قد تحتاج إلى تحسين بسهولة

يتكامل برنامج تتبع مقدمي الطلبات هذا مع العديد من المنصات الأخرى، بما في ذلك Google وTeams وEnde وZapier

قيود برنامج Recruitee

لم يتم تطوير تطبيق الهاتف المحمول بشكل كامل مثل تطبيق سطح المكتب

تلبي الوظيفة احتياجات سوق الولايات المتحدة ولا يمكن تخصيصها بسهولة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعمليات التوظيف في البلدان الأخرى

أسعار تطبيق Recruitee

تجربة مجانية

الإطلاق: 224 دولار/شهريًا

224 دولار/شهريًا السعر: 399 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

399 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإصدار: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المجندين

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

9. بولهورن

الأفضل لتوظيف المتقدمين

عبر بولهورن يركز Bullhorn على تجربة المرشح وإنشاء علاقات عالية المستوى. ويقترن ذلك بالحلول الآلية عالية التقنية للمساعدة في الحصول على المرشحين المناسبين في الوظائف المناسبة.

يستهدف برنامج تتبع مقدمي الطلبات هذا شركات التوظيف، ويدعم مسؤولي التوظيف خلال عملية التوظيف بأكملها، بدءاً من البحث عن المرشحين إلى إعداد الفواتير للعملاء. والهدف منه هو تبسيط عملياتك ومساعدتك على توظيف المزيد من المرشحين، وبالتالي تحقيق المزيد من المبيعات. 📈

من خلال نظام مركزي يدير الوظائف والمرشحين والمهام، يمكنك دائماً معرفة مكانك بالضبط في العملية. يمكنك أيضًا إعداد تذكيرات لإكمال المهام في أوقات معينة، بحيث تكون دائمًا على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التوظيف الخاصة بك.

أفضل الميزات #### Bullhorn

النظام القائم على الحوسبة السحابية آمن ويمكن الوصول إليه أينما كنت

النظام المدمج أداة إدارة علاقات العملاء تساعدك على البقاء على اطلاع على الاحتياجات المتغيرة لعملائك

هناك تركيز قوي على دعم العملاء ومساعدة العملاء في الحصول على أفضل النتائج من النظام

قيود #### قيود Bullhorn

الواجهة ليست سهلة الاستخدام مقارنة بأنظمة تتبع مقدمي الطلبات الأخرى في هذه القائمة

هناك العديد من الميزات التي يمكن أن تكون مربكة، خاصة بالنسبة لمستخدمي أنظمة تتبع المتقدمين الجدد

تسعير #### تسعير Bullhorn

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Bullhorn

G2: 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

10. تجنيد CRM

الأفضل لتوظيف المتقدمين

عبر توظيف إدارة علاقات العملاء تم تصميم Recruit CRM أيضًا لوكالات التوظيف والتوظيف، وهو مصمم أيضًا لوكالات التوظيف والتوظيف، حيث يعمل على أتمتة سير عمل التوظيف لديك، مما يجعلك أكثر فعالية.

يقوم برنامج تتبع مقدمي الطلبات هذا بتحديد مصادر المرشحين المحتملين مباشرةً من منصات مثل Outlook وGmail وLinkedIn. بمجرد دخولهم إلى النظام، يمكن لهؤلاء المرشحين الجدد تحديث معلومات ملفاتهم الشخصية بنقرة زر واحدة. وبعد ذلك يستخدم برنامج Recruit CRM الذكاء الاصطناعي لغربلة سيرهم الذاتية، وفحص أفضل المرشحين. 🏆

تمنحك كل خطة تسعير متتالية القدرة على تتبع المزيد من المتقدمين. توفر خطة الأعمال إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات وتقرير البحث التنفيذي. وتتيح خطة المؤسسات إمكانية وضع علامة تجارية مخصصة واتفاقيات مستوى الخدمة وتدريب مباشر غير محدود ومدير حساب مخصص.

Recruit CRM أفضل الميزات

نظام تتبع مقدمي الطلبات بديهي وسهل الاستخدام

لوحات كانبان للسحب والإفلات تجعل من السهل تصور خط سير المرشحين لديك

البرنامج قابل للتخصيص بنسبة 100%، حيث يتوفر أكثر من 5,000 تكامل متاح

فريقي الدعم والتطوير متعاونان ومتجاوبان للغاية

قيود إدارة علاقات العملاء الخاصة بالتوظيف

يرغب بعض المستخدمين في رؤية المزيد من خيارات الأتمتة والتكامل

يمكن أن تستفيد وظيفة إعداد التقارير من بعض الميزات الإضافية

تسعير #### Recruit CRM

تجربة مجانية

المحترف: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

توظيف CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 45 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 330 تقييم)

اجعل التوظيف سهلاً مع برنامج تتبع مقدمي الطلبات

عندما تقوم بتعيين موظفين جدد بانتظام، فمن المنطقي أن تجد الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية. يساعدك نظام تتبع مقدم الطلب على إدارة عملية التوظيف من البداية إلى النهاية.

فهو يحتفظ بجميع معلومات المرشحين في مكان واحد، ويساعدك على فرز ملفاتهم الشخصية، ويسهل التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين. كما يعمل نظام تتبع المتقدمين للوظائف على أتمتة المهام، وتسهيل سير العمل لديك، ويساعدك على اتخاذ قرارات توظيف استثنائية لعملك. ✨

عندما تبحث عن برنامج ATS الذي يلبي جميع احتياجاتك في التوظيف، فلن تجد أفضل من ClickUp، فهو يساعدك في كل جانب من جوانب عملك بدءًا من التوظيف وحتى التأهيل، وذلك بفضل مجموعة كبيرة من النماذج والمعلومات التي يوفرها لك. 🤩

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