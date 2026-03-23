15 نموذجًا مجانيًا للمخزون اليومي في Excel و ClickUp

تشير دراسة أجرتها الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة إلى أن انخفاض المخزون يكلف تجار التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من 112 مليار دولار سنويًا. ما يقرب من 27% من هذه الخسائر ناتجة عن إخفاقات في العمليات والضوابط الداخلية — وبشكل أساسي، سوء حفظ السجلات الذي يمكن لمنظومة إدارة مخزون أفضل أن تمنعه.

ترشدك هذه المقالة إلى اختيار نموذج Excel اليومي المناسب للمخزون، وتشرح أيضًا سبب تجاوز معظم الفرق في نهاية المطاف لاستخدام جداول البيانات. كما تقدم نماذج بديلة للمخزون في ClickUp تمنحك بنية Excel مع أتمتة مدمجة وتعاون في الوقت الفعلي.

مقارنة قوالب إدارة المخزون في لمحة سريعة

ما الذي يجب البحث عنه في نموذج Excel للمخزون اليومي

قالب المخزون اليومي في Excel هو جدول بيانات جاهز مصمم لتسجيل تحركات المخزون — ما يدخل، وما يخرج، وما يتبقى — على أساس يومي. وهو نقطة انطلاق شائعة لمديري المستودعات وأصحاب متاجر البيع بالتجزئة وفرق العمليات الذين يحتاجون إلى رؤية واضحة لمستويات المخزون دون الاستثمار في برامج مخصصة.

المشكلة الأساسية التي ستواجهها هي أن معظم جداول البيانات العامة تفتقر إلى البنية اللازمة لمنع أخطاء إدخال البيانات، أو تتبع فئات المنتجات المتعددة، أو التوسع مع زيادة عدد وحدات التخزين (SKU).

وبدون الأعمدة والصيغ الصحيحة، ستواجه بيانات غير متسقة وأخطاء في الحسابات اليدوية، ولن يكون لديك سجل تدقيق واضح لتباينات المخزون. وهذا يؤدي إلى إحصاءات غير دقيقة للمخزون، مما قد يتسبب في نفاد الأصناف الشائعة أو إهدار المال على المنتجات الزائدة عن الحاجة.

تمنع جدول بيانات تتبع المخزون المنظم جيدًا حدوث هذه الفوضى.

فيما يلي العناصر التي يجب أن يتضمنها النموذج الجيد:

أعمدة معدة مسبقًا للعناصر الأساسية: يجب أن يحتوي القالب الخاص بك على أعمدة مخصصة لـ "اسم العنصر/SKU"، و"المخزون الافتتاحي"، و"الكمية المستلمة"، و"الكمية الصادرة"، و"المخزون الختامي"، و"التاريخ"، و"الملاحظات". تضمن هذه البنية تسجيل كل حركة مخزون مع السياق الضروري

الحسابات التلقائية: ابحث عن القوالب التي تحتوي على صيغ مدمجة تحسب الرصيد الختامي (المخزون الافتتاحي + الكمية المستلمة – الكمية الصادرة). وهذا يقلل من مخاطر الأخطاء الحسابية اليدوية ويوفر لك الوقت

التحقق من صحة البيانات: يستخدم النموذج الجيد يستخدم النموذج الجيد ميزة التحقق من صحة البيانات مع قوائم منسدلة أو قيود الإدخال لتوحيد الإدخالات. وهذا يمنع الأخطاء المطبعية ويضمن أن يستخدم كل فرد في فريقك نفس المصطلحات الخاصة بالمنتجات أو الفئات

التصفية والفرز: تحتاج إلى القدرة على تصفية جدول بيانات المخزون حسب النطاق الزمني أو فئة المنتج أو موقع المستودع. وهذا يسهل العثور على معلومات محددة دون الحاجة إلى التمرير عبر مئات الصفوف

قابلية التوسع: يجب أن يسمح لك النموذج بإضافة رموز SKU أو فئات أو مواقع جديدة بسهولة دون الإخلال بالصيغ الحالية. فالبنية الصارمة ستصبح عائقًا مع توسع أعمالك

الإشارات المرئية: يعد يعد التنسيق الشرطي ميزة أساسية تستخدم الألوان لتمييز البيانات المهمة. على سبيل المثال، يمكنه تمييز الصفوف باللون الأحمر تلقائيًا عندما تنخفض كمية أحد العناصر عن نقطة إعادة الطلب المحددة

לא ינבגי שאן תעני ידורה העבודה מרדיפה אחר עדכונים

8 قوالب مجانية لإدارة المخزون اليومي في Excel

إذا كنت بحاجة إلى طريقة سريعة لتتبع المخزون في Excel، فهناك الكثير من قوالب المخزون القابلة للتنزيل عبر الإنترنت. تم تصميم بعضها لسجلات المخزون البسيطة لكل عنصر على حدة، بينما تضيف قوالب أخرى تنبيهات لإعادة الطلب وتفاصيل المورد وصيغ تقييم المخزون. لكن المشكلة هي أن جداول البيانات الأكثر دقة لا تزال تعتمد على التحديثات اليدوية، مما يجعل صيانتها أكثر صعوبة مع نمو المخزون عبر المنتجات أو الفرق أو المواقع.

فيما يلي نظرة عن قرب على بعض قوالب المخزون الشائعة الاستخدام في Excel والأغراض التي تناسبها بشكل أفضل:

1. نموذج مراقبة مخزون Excel من Smartsheet

عبر Smartsheet

يعد نموذج Smartsheet لمراقبة مخزون Excel خيارًا قويًا لمن يحتاجون إلى طريقة مفصلة لإدارة كميات كبيرة من قطع الغيار أو المنتجات. ويوفر بيئة منظمة لتتبع مستويات المخزون ونقاط إعادة الطلب ومعلومات الموردين، كل ذلك في مكان واحد.

لماذا ستعجبك هذه القالب

تتبع قيمة المخزون باستخدام الأعمدة المدمجة لتكلفة الوحدة والقيمة الإجمالية للمخزون

تجنب نفاد المخزون باستخدام عمود مستوى إعادة الطلب المخصص للإشارة إلى الوقت المناسب لإعادة التزويد

قم بتنظيم العناصر حسب رمز المنتج (SKU) والاسم وموقع الحاوية لتبسيط التنقل داخل المستودع

القالب شامل، ولكنه قد يصبح مزدحماً ويصعب التنقل فيه إذا كان لديك آلاف البنود. ونظراً لأنه ملف ثابت، فستحتاج إلى تحديث الكميات يدوياً في كل مرة تحدث فيها عملية بيع أو شحن.

🚀 مثالي لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى عرض تفصيلي لقيمة مخزونها.

2. تقرير يومي عن دخول وخروج المخزون بواسطة WPS

عبر WPS

إذا كانت شركتك تتعامل مع المخزون بسرعة، فإن "التقرير اليومي لعمليات دخول وخروج المخزون" من WPS هو الخيار الأمثل. يركز هذا النموذج بشكل خاص على الحركة اليومية للبضائع، مما يتيح لك تسجيل ما يصل إلى منشأتك وما يغادرها بدقة خلال فترة 24 ساعة.

لماذا ستعجبك هذه القالب

بسّط عملية المطابقة اليومية بفضل تصميم واضح لمعاملات "الاستلام" و"التسليم"

حافظ على رصيد جاري لكل عنصر لترى مخزونك الختامي في لمحة

اعرض بياناتك بتنسيق واضح وعالي التباين يسهل قراءته على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي

يتمثل القيد الرئيسي في نطاقها المحدود؛ فهي مصممة للتتبع اليومي بدلاً من التنبؤ بالمخزون على المدى الطويل أو التحليل التاريخي. كما أنها تفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل مسح الباركود أو الإشعارات التلقائية عند انخفاض المخزون.

🚀 مثالي لـ: تجار التجزئة أو مديري المستودعات الذين يحتاجون إلى تتبع تحركات المخزون اليومية المتكررة.

3. قائمة المخزون الزرقاء من Microsoft

عبر Microsoft

قائمة المخزون الزرقاء هي قالب Excel احترافي وجذاب بصريًا مصمم للتتبع العام. يستخدم نظام ألوان أزرق وأبيض بسيط وجداول مهيأة مسبقًا لمساعدتك على تنظيم مخزونك بسرعة دون الحاجة إلى إنشاء ورقة من الصفر.

لماذا ستعجبك هذه القالب

استمتع بمظهر أنيق واحترافي جاهز للعرض على أصحاب المصلحة أو الإدارة

استخدم عمود "الحالة" لمعرفة العناصر المتوفرة في المخزون أو التي تم طلبها بسرعة

يمكنك فرز المخزون وتصفيته بسهولة بفضل تنسيق جدول Excel المُعد مسبقًا

على الرغم من مظهرها الرائع، إلا أنها مجرد قائمة أساسية. فهي لا تتضمن صيغًا معقدة لحساب الاستهلاك أو فترات التسليم، ومثل معظم الأدوات القائمة على Excel، تفتقر إلى القدرة على مزامنة البيانات عبر منصات مختلفة في الوقت الفعلي.

🚀 مثالي لـ: المستخدمين الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وجميلة لتنظيم قائمة المنتجات الأساسية.

4. قائمة مخزون المعدات من Microsoft

عبر Microsoft

صُممت قائمة جرد المعدات من Microsoft خصيصًا للأصول المادية بدلاً من مخزون البيع بالتجزئة، وهي مثالية لتتبع ممتلكات الشركة. من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الآلات الثقيلة، يساعدك هذا النموذج في الاحتفاظ بسجل للأرقام التسلسلية وتواريخ الشراء والحالة الحالية.

لماذا ستعجبك هذه القالب

تتبع عمر أصولك باستخدام حقول مخصصة لسعر الشراء ومعلومات الطراز

راقب موقع العناصر المحددة، حتى تعرف دائمًا أي قسم يمتلك أي أداة

أضف ملاحظات حول الصيانة أو الإصلاحات لضمان بقاء معداتك في حالة عمل جيدة

هذا النموذج غير مُحسّن لـ"المواد الاستهلاكية" أو منتجات البيع بالتجزئة التي تتغير مستويات مخزونها كل ساعة. إنه أداة لحفظ السجلات وليس نظامًا نشطًا لتتبع المبيعات.

🚀 مثالي لـ: مديري تكنولوجيا المعلومات أو مسؤولي المكاتب الذين يتتبعون أجهزة الشركة وأصولها.

👀 هل تعلم: أظهرت دراسة حديثة أن 90% من المؤسسات لا تزال تعتمد على التقنيات القديمة — بما في ذلك جداول البيانات.

5. قائمة المخزون مع تمييز من Microsoft

عبر Microsoft

إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد المخزون المنخفض بنظرة سريعة، فإن "قائمة المخزون مع التمييز" ستغير قواعد اللعبة. فهي تستخدم التنسيق الشرطي لتمييز الصفوف تلقائيًا عندما ينخفض المخزون عن مستوى معين، مما يوفر "تحذيرًا" مرئيًا بأن الوقت قد حان لإعادة الطلب.

لماذا ستعجبك هذه القالب

حدد احتياجات إعادة التزويد العاجلة على الفور من خلال تمييز الصفوف بألوان مختلفة

تتبع كميات إعادة الطلب جنبًا إلى جنب مع مستويات المخزون الحالية لتبسيط عملية الشراء

احسب القيمة الإجمالية للمخزون تلقائيًا باستخدام الصيغ الحسابية المدمجة

ونظرًا لأن هذه الورقة تعتمد على التنسيق الشرطي في Excel، فقد تصبح بطيئة أو تعاني من أخطاء إذا حاولت إضافة عدد كبير جدًا من القواعد المخصصة أو آلاف الصفوف. كما تتطلب فهمًا جيدًا لبرنامج Excel لإصلاح الأخطاء في حالة توقف التمييز عن العمل.

🚀 مثالي لـ: المتعلمين البصريين الذين يرغبون في أن "تُشير" جداول البيانات الخاصة بهم إلى المشكلات.

6. نموذج مخزون فارغ من Template.net

يعد نموذج المخزون الفارغ من Template.net نقطة انطلاق "أساسية" لأولئك الذين يرغبون في إنشاء نظامهم الخاص دون عناء تنسيق الخلايا. فهو يوفر الأعمدة الأساسية — العنصر، الوصف، الكمية — ويترك الباقي لك.

لماذا ستعجبك هذه القالب

ابدأ من الصفر دون أن تشغل بالك بميزات لا تحتاجها

قم بتنزيل الملف بعدة صيغ، بما في ذلك PDF وWord وGoogle Docs

اطبع النموذج لإنشاء أوراق الجرد الفعلي لإجراء عمليات تدقيق يدوية للمستودعات

يوفر هذا النموذج القليل جدًا من الأتمتة. لا توجد صيغ لحساب الإجماليات أو نقاط إعادة الطلب، مما يعني أنك ستضطر إلى القيام بالجزء الأكبر من العمل عندما يتعلق الأمر بتحليل البيانات.

🚀 مثالي لـ: البسطاء الذين يحتاجون إلى نموذج مادي أو رقمي بسيط لإجراء العد اليدوي.

7. نموذج قائمة المخزون من Template.net

للحصول على نهج أكثر تنظيماً، يوفر نموذج قائمة المخزون من Template.net تصميماً احترافياً مع حقول موسعة. وقد تم تصميمه ليكون مستنداً متعدد الاستخدامات يعمل كأداة تتبع رقمية بنفس كفاءة التقرير المطبوع للشركات الصغيرة.

لماذا ستعجبك هذه القالب

وفر الوقت بفضل العنوان والتصميم الاحترافيين الجاهزين للاستخدام التجاري

يمكنك تخصيص المستند بسهولة عبر تطبيقات مختلفة مثل Apple Pages أو Google Sheets

احتفظ بسجل واضح لأسعار الوحدات ومواقع المخزون من أجل تنظيم أفضل

ونظرًا لكونه قالبًا على غرار المستندات، فإنه لا يوفر القدرة على معالجة البيانات التي توفرها قاعدة البيانات المخصصة أو برامج إدارة المخزون.

🚀 مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحتاجون إلى مستند مخزون ذي مظهر احترافي.

8. نموذج مراقبة المخزون مع ورقة الجرد من Vertex42

عبر Vertex42

يعد نموذج مراقبة المخزون من Vertex42 أداة عالية الكفاءة تربط بين القائمة البسيطة والبرامج المعقدة. ويتميز بورقة "تحديث المخزون" حيث يمكنك تسجيل الإضافات والطرح، مما يؤدي تلقائيًا إلى تحديث مستويات المخزون الرئيسية.

لماذا ستعجبك هذه القالب

قم بإدارة مستويات المخزون عبر مواقع متعددة أو صناديق تخزين داخل مصنف واحد

أتمتة عمليات جرد "المخزون الحالي" عن طريق تسجيل معاملات "الدخول" و"الخروج" بشكل فردي

انتقل إلى علامة التبويب "البيانات" لتخصيص قوائم العناصر والفئات لتسهيل إدخال البيانات

على الرغم من قوة هذا البرنامج كجدول بيانات، إلا أنه قد يبدو صعبًا للمبتدئين بسبب علامات التبويب المتعددة والصيغ المترابطة. إذا تم حذف صيغة عن طريق الخطأ، فقد يتعطل نظام التتبع بأكمله.

🚀 مثالي لـ: المستخدمين المتمرسين الذين يرغبون في تجربة "برامج خفيفة" داخل Excel.

ورغم أن هذه القوالب المجانية تعد خطوة أولى جيدة، إلا أنها تشترك جميعها في نقطة ضعف واحدة: فهي تعتمد كليًا على الصيانة اليدوية. ومع نمو مخزونك، ستجد سريعًا أن صيانة جدول البيانات أصبحت مهمة بحد ذاتها، وهذه هي العلامة الأولى على أنك تجاوزت حدود Excel.

📮رؤية ClickUp: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل — وتشير IDC إلى أن 80 في المائة من وقت فرق التحليلات يُهدر في اكتشاف البيانات وإعدادها — أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تُضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومواضيع Slack والملفات المتناثرة.

قيود استخدام Excel في إدارة المخزون

برنامج Excel مألوف، لكن هذا الراحة تختفي بمجرد أن يصبح المخزون أكثر تعقيدًا. تبدأ في قضاء ساعات في البحث عن خطأ واحد في إدخال البيانات أو محاولة معرفة أي إصدار من جدول البيانات هو الأحدث. هذا الوقت الضائع والإحباط المتزايد علامات على أن الأداة لم تعد تعمل لصالحك.

👀 هل تعلم: أظهرت دراسة أجريت عام 2024 أن 94 في المائة من جداول البيانات التجارية تحتوي على أخطاء فادحة 😨

هذه هي العقبات التي تواجهها معظم الفرق:

أخطاء الإدخال اليدوي للبيانات: قد يؤدي عدم قد يؤدي عدم سلامة البيانات ، سواء بسبب خطأ مطبعي بسيط أو صيغة تم استبدالها عن طريق الخطأ، إلى إفساد عملية جرد المخزون بالكامل. وهذا يؤدي إلى طلب كميات زائدة أو ناقصة، وكلاهما يكلفك المال

عدم وجود تعاون في الوقت الفعلي: عندما يحتاج عدة أشخاص إلى تحديث ورقة المخزون، تضطر إلى تبادل الملفات عبر البريد الإلكتروني. وهذا يؤدي إلى عندما يحتاج عدة أشخاص إلى تحديث ورقة المخزون، تضطر إلى تبادل الملفات عبر البريد الإلكتروني. وهذا يؤدي إلى فوضى في إدارة الإصدارات، حيث يعمل أحدهم حتمًا على ملف قديم، وتضيع تحديثاته

أتمتة محدودة: تحتاج إلى معرفة على الفور عندما يوشك أحد الأصناف على النفاد، لكن إعداد تنبيهات إعادة الطلب في Excel يتطلب ماكروات معقدة وهشة وسهلة التعطل. لا توجد طريقة بسيطة لأتمتة الإشعارات

حد القابلية للتوسع: يصبح ملف Excel الذي يحتوي على آلاف الصفوف التي تمثل منتجات مختلفة ومعاملات يومية بطيئًا للغاية. وتصبح عمليات التصفية والفرز وإنشاء التقارير تجربة بطيئة ومحبطة

عدم وجود سجل تدقيق: إذا كان رقم المخزون خاطئًا، فلن يكون لديك أي وسيلة لمعرفة من قام بتغييره أو متى. هذا النقص في إذا كان رقم المخزون خاطئًا، فلن يكون لديك أي وسيلة لمعرفة من قام بتغييره أو متى. هذا النقص في سجل التدقيق يجعل من المستحيل تتبع التباينات ومعالجة السبب الجذري للمشكلة

ثغرات التكامل: لا تعمل بيانات المخزون في فراغ. فأنت بحاجة إلى ربطها بمنصة المبيعات وطلبات الموردين وبرامج المحاسبة، لكن Excel يتطلب منك تصدير البيانات واستيرادها يدويًا بين الأنظمة

هذه القيود هي بالضبط السبب الذي يدفع الفرق إلى البحث عن نظام أفضل لإدارة المخزون — نظام يبدو سهل الاستخدام مثل جدول البيانات، ولكنه يضيف ميزات التعاون والأتمتة والموثوقية التي يفتقر إليها Excel.

📮رؤية ClickUp: 92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشات والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. وبدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية الحاسمة وسط الضجيج الرقمي. بفضل إمكانيات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق أبدًا بشأن هذا الأمر. أنشئ مهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

9 قوالب بديلة لإدارة المخزون

عندما تتعب من التعامل مع الصيغ المعطلة والملفات القديمة، فقد حان الوقت لاستخدام نظام يقوم بالأعمال الشاقة نيابة عنك. بدلاً من الصراع مع قيود جداول بيانات المخزون الثابتة، يمكنك استخدام منصة تعاونية توفر تخطيطًا مألوفًا قائمًا على الشبكة مع ميزات مدمجة قوية.

تم تصميم قوالب إدارة المخزون في ClickUp لحل المشكلات المحددة التي تجعل استخدام Excel أمرًا محبطًا. فهي توفر طريقة منظمة وقابلة للتطوير وآلية للحفاظ على المخزون اليومي دون الحاجة إلى الجهد اليدوي. وبفضل ميزات مثل ClickUp Brain، مساعدك الذكي، يمكنك حتى إنشاء تقارير أو صياغة أوامر شراء بمجرد طرح سؤال.

1. نموذج إدارة المخزون من ClickUp

تتبع تحركات المخزون وتوافره وتغيرات التكلفة باستخدام نموذج إدارة المخزون في ClickUp

يعد نموذج إدارة المخزون من ClickUp مركز التحكم الشامل الخاص بك للمخزون. وقد تم تصميمه للفرق التي تدير مخزونات متوسطة إلى كبيرة عبر مواقع متعددة والتي سئمت من عزل البيانات والتتبع اليدوي.

وهي تتجاوز مجرد جرد المخزون لتشمل معلومات الموردين ونقاط إعادة الطلب والقيمة الإجمالية للمخزون، مما يمنحك صورة مالية كاملة.

لماذا ستعجبك:

تأكد من اتساق البيانات عن طريق إضافة معلومات منظمة مثل SKU والكمية والتكلفة لكل عنصر وتفاصيل المورد باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

استمتع بتجربة تحرير مألوفة على غرار جداول البيانات، حيث يمكنك تحديث الإدخالات بسهولة من خلال العمل في عرض القائمة في ClickUp أو عرض الجدول في ClickUp

امنع نفاد المخزون عن طريق تشغيل تنبيهات إعادة الطلب التلقائية عندما ينخفض حقل الكمية عن الحد الأدنى المحدد باستخدام ClickUp Automations

لخص حالة المخزون الحالية أو قم بصياغة أمر شراء على الفور عن طريق كتابة @brain في أي مهمة أو تعليق باستخدام ClickUp Brain

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تدير مخزونات متوسطة إلى كبيرة في مواقع متعددة

2. نموذج المخزون من ClickUp

تم تصميم نموذج المخزون في ClickUp لجعل تتبع المخزون سريعًا وسهلاً وفعالاً.

إذا كنت تعمل ضمن فريق صغير أو شركة ذات موقع واحد وتستعد لتجاوز استخدام جدول Excel الأساسي، فهذه هي نقطة البداية المثالية لك. يركز نموذج المخزون من ClickUp على العناصر الأساسية لتتبع المخزون: اسم العنصر، والكمية المتوفرة، والموقع، والحالة. وقد تم تصميمه ليكون بسيطًا وسهل الاستخدام.

لماذا ستعجبك:

احصل على واجهة نظيفة تشبه جدول البيانات مع صفوف وأعمدة لإدخال بياناتك وتحريرها في عرض الجدول في ClickUp

اطلع على الفور على ما يحتاج إلى اهتمامك من خلال تصفية المخزون حسب الحالة — مثل متوفر، أو مخزون منخفض، أو نفد من المخزون

ابدأ في غضون دقائق من خلال إعداد بسيط لا يتطلب تكوينًا معقدًا أو تدريبًا مكثفًا لفريقك

🚀 مثالي لـ: الفرق الصغيرة أو الشركات التي تعمل في موقع واحد وترغب في تجاوز استخدام جداول البيانات

3. نموذج سجل مخزون الأعمال البسيط من ClickUp

نظم أعمالك باستخدام نموذج سجل المخزون التجاري البسيط هذا من ClickUp

هذا النموذج مناسب لك إذا كنت تحب تنسيق سجل المخزون اليومي التقليدي ولكنك تكره الحسابات اليدوية ونقص التعاون.

يعكس نموذج سجل المخزون التجاري البسيط من ClickUp التصميم الكلاسيكي لتسجيل تحركات المخزون اليومية — الرصيد الافتتاحي، والمستلم، والمصرف، والرصيد الختامي. يمنحك هذا النموذج مظهر نموذج المخزون في Excel مع قوة منصة قائمة على السحابة.

لماذا ستعجبك:

احصل على نفس الأعمدة التي كنت ستنشئها في ورقة Excel الخاصة بصيانة المخزون اليومية، مما يجعل الانتقال سلسًا

وفر الوقت وتخلص من الأخطاء من خلال حسابات الرصيد الختامي التلقائية باستخدام صيغ ClickUp، وهي نوع من الحقول المخصصة التي تقوم بإجراء الحسابات نيابة عنك

احتفظ بالسجلات التاريخية عن طريق نسخ القالب بسهولة لإنشاء لقطات يومية أو أسبوعية لمخزونك

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تفضل تنسيق سجل المخزون اليومي التقليدي

4. نموذج مخزون المكتب من ClickUp

ابقَ على اطلاع بما يحتاجه فريقك باستخدام نموذج مخزون المكتب من ClickUp

تم تصميم هذا النموذج لتتبع الأصول الثابتة مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية، وليس المخزون القابل للاستهلاك.

يعد نموذج مخزون المكتب من ClickUp مثاليًا لمديري المكاتب وفرق المرافق الذين يحتاجون إلى معرفة مكان كل أصل من أصول الشركة، ومن يمتلكه، والحالة التي هو عليها. وهذا يمنع ضياع الأصول أثناء عمليات نقل المكاتب أو تغييرات الفريق.

لماذا ستعجبك:

تتبع الموظف المسؤول عن كل قطعة من المعدات باستخدام حقل "المسؤول " في ClickUp

راقب قيمة الأصول بمرور الوقت لأغراض تتبع الاستهلاك والمحاسبة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

احصل على تذكيرات صيانة تلقائية بناءً على تواريخ الشراء أو شروط أخرى باستخدام ClickUp Automations

🚀 مثالي لـ: مديري المكاتب وفرق المرافق الذين يتتبعون أصول الشركة

💡 نصيحة للمحترفين: تخلص من التنقل بين علامات التبويب باستخدام ClickUp Brain MAX. يمتلك مساعد الذكاء الاصطناعي هذا على سطح المكتب سياق جميع أعمالك، بالإضافة إلى التطبيقات المتصلة. احصل على سياق المخزون من أدوات متعددة، وقم بصياغة التحديثات أو وثائق المخزون دون استخدام اليدين باستخدام ميزة "Talk to Text".

5. نموذج جرد اللوازم المكتبية من ClickUp

استخدم نموذج مخزون اللوازم المكتبية من ClickUp لتنظيم المواد الاستهلاكية في مكان عملك وأتمتتها والتحكم فيها.

لا تدع الأقلام وورق الطباعة ينفد منك. تم تصميم نموذج مخزون اللوازم المكتبية من ClickUp لفرق الإدارة التي تدير الطلبات المتكررة من اللوازم المكتبية الاستهلاكية. يساعدك هذا النموذج على تتبع ما لديك وما تحتاجه ومقدار ما تنفقه، حتى تتمكن من الالتزام بالميزانية والحفاظ على سير العمل في المكتب بسلاسة.

لماذا ستعجبك:

لا تنفد منك المستلزمات أبدًا — احصل على تنبيهات انخفاض المخزون عندما تنخفض كميات العناصر مثل الحبر أو الورق عن مستوى محدد باستخدام ClickUp Automations

تتبع معلومات الموردين والتكاليف بسهولة، مما يسهل إعادة الطلب من المورد المناسب بالسعر المناسب، باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

تجنب الاندفاع في اللحظات الأخيرة من خلال مراقبة أنماط الاستخدام الشهرية للتنبؤ بدقة باحتياجات التوريد المستقبلية

🚀 مثالي لـ: فرق الإدارة التي تدير طلبات شراء اللوازم المكتبية المتكررة

6. نموذج تقرير المخزون من ClickUp

قم بإدراج بيانات المخزون في مكان مركزي باستخدام نموذج تقرير المخزون في ClickUp

يعد تجميع تقارير المخزون يدويًا مهمة تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء. يعمل نموذج تقرير المخزون من ClickUp على أتمتة العملية من خلال تجميع بيانات المخزون الخاصة بك في عروض ملخصة عالية المستوى. وهو مثالي لمديري العمليات وفرق الشؤون المالية الذين يحتاجون إلى تقديم المقاييس الرئيسية إلى أصحاب المصلحة دون قضاء ساعات في جداول البيانات.

لماذا ستعجبك:

اطلع على المقاييس الرئيسية في لمحة سريعة — إجمالي قيمة المخزون ومعدلات دوران المخزون والبنود ذات المخزون المنخفض — باستخدام أدوات لوحة معلومات ClickUp

قم بإنشاء ملخصات وصفية لبيانات المخزون تلقائيًا لإعداد تقارير أسبوعية أو شهرية باستخدام ClickUp Brain

شارك التقارير مع أصحاب المصلحة الذين ليسوا في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك عن طريق تصديرها بسهولة

🚀 مثالي لـ: فرق العمليات والمالية التي تقوم بإعداد ملخصات المخزون

7. نموذج أوامر الشراء والمخزون من ClickUp

تتبع أوامر الشراء ومستويات المخزون باستخدام قالب أوامر الشراء والمخزون من ClickUp

يخلق نموذج أوامر الشراء والمخزون من ClickUp مصدرًا واحدًا موثوقًا للمعلومات من خلال ربط أوامر الشراء الخاصة بك مباشرةً بمخزونك. عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على أمر الشراء، يتم تحديث مستويات المخزون تلقائيًا، مما يمنع حدوث أي تباينات.

لماذا ستعجبك:

اربط مهمة أمر الشراء مباشرةً بالبند المقابل في المخزون لتحقيق التتبع الكامل باستخدام المهام المرتبطة في ClickUp

اضبط حقل "الكمية المتوفرة" تلقائيًا عندما تتغير حالة أمر الشراء إلى "مكتمل" باستخدام ClickUp Automations

تتبع تفاصيل المورد وتواريخ التسليم المتوقعة جنبًا إلى جنب مع بيانات المخزون

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تربط بين سير عمل المشتريات والمخزون

8. نموذج جدول بيانات من ClickUp

سواء كنت تراقب المخزون أو تتتبع طلبات العملاء، فإن نموذج جدول البيانات من ClickUp يعد أداة لا غنى عنها لأي فريق!

إذا كان فريقك يحب مرونة جداول البيانات ولكنه سئم من الفوضى التي تسببها الأسئلة من نوع "أي إصدار هو الأحدث؟"، فإن قالب الجداول البيانية من ClickUp هو الخيار الأمثل لك. فهو يوفر تجربة جداول بيانات للأغراض العامة داخل عرض الجدول في ClickUp، ولكن مع إضافة مهمة تتمثل في التعاون في الوقت الفعلي. حيث يرى كل فرد في الفريق نفس البيانات في نفس الوقت.

لماذا ستعجبك:

اعمل في بيئة مألوفة — تعمل واجهة الشبكة التي تحتوي على صفوف وأعمدة وخلايا تمامًا كما تتوقع في أي برنامج جداول بيانات

تخلص من الحسابات اليدوية عن طريق إجراء الحسابات مباشرةً داخل الجدول باستخدام صيغ ClickUp

لا تقلق أبدًا بشأن الكتابة فوق عمل شخص آخر — يمكن لعدة مستخدمين التحرير في وقت واحد باستخدام ميزة "اكتشاف التعاون" في ClickUp

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تريد مرونة جداول البيانات مع إمكانية التعاون المباشر

9. نموذج جرد تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

قم بتركيز إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لديك باستخدام نموذج ClickUp IT Inventory Template

تم تصميم هذا النموذج خصيصًا لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. يساعد نموذج مخزون تكنولوجيا المعلومات من ClickUp أقسام تكنولوجيا المعلومات على تتبع جميع الأجهزة وتراخيص البرامج والضمانات في جميع أنحاء المؤسسة. وهذا يضمن الامتثال، ويساعد في تخطيط الميزانية، ويجعل من السهل إدارة تخصيص الأجهزة للموظفين الجدد والمغادرين.

لماذا ستعجبك:

تتبع البيانات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات مثل الأرقام التسلسلية وتواريخ انتهاء صلاحية الضمان وتواريخ تجديد الترخيص باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

لا تفوت أي تجديد أبدًا — احصل على تذكيرات تلقائية قبل انتهاء صلاحية الضمان أو ترخيص البرنامج باستخدام ClickUp Automations

استوفِ متطلبات الامتثال وبسّط إعداد تقارير أصول تكنولوجيا المعلومات باستخدام سجلات دقيقة وقابلة للتدقيق

🚀 مثالي لـ: فرق تكنولوجيا المعلومات التي تدير الأجهزة والتراخيص والضمانات

أفضل الممارسات لتتبع المخزون اليومي

سواء اخترت الاستمرار في استخدام نموذج المخزون في Excel أو الانتقال إلى نظام أكثر قوة، فإن جودة بياناتك تعتمد على جودة عملياتك. سيساعدك تبني هذه العادات في الحفاظ على سجلات دقيقة وتجنب متاعب تسوية التباينات في المستقبل. ✨

توحيد قواعد تسمية وحدات تخزين المخزون (SKU): قم بإنشاء تنسيق موحد لوحدات تخزين المخزون (SKU). يمنع ذلك تكرار الإدخالات لنفس العنصر ويجعل عملية التصفية والبحث في جدول تتبع المخزون أسهل بكثير

تسجيل المعاملات في الوقت الفعلي: لا تنتظر حتى نهاية اليوم أو الأسبوع لتسجيل تحركات المخزون. إن تسجيل المبيعات والمرتجعات والتسليمات الجديدة فور حدوثها يقلل بشكل كبير من مخاطر الأخطاء

تعيين نقاط إعادة الطلب لكل عنصر: نقطة إعادة الطلب هي الحد الأدنى للكمية التي يجب أن يصل إليها العنصر قبل أن تطلب المزيد. يضمن تحديد هذه الحدود تنبيهك قبل نفاد أحد المنتجات الشائعة نقطة إعادة الطلب هي الحد الأدنى للكمية التي يجب أن يصل إليها العنصر قبل أن تطلب المزيد. يضمن تحديد هذه الحدود تنبيهك قبل نفاد أحد المنتجات الشائعة

إجراء عمليات جرد مادي منتظمة: لا يوجد نظام مثالي. يساعدك إجراء عمليات جرد مادي دورية لمخزونك ( لا يوجد نظام مثالي. يساعدك إجراء عمليات جرد مادي دورية لمخزونك ( الجرد الدوري ) على اكتشاف التباينات بين المخزون المسجل وما هو موجود فعليًا على الرفوف

تقييد حق الوصول للتحرير: ليس كل أفراد فريقك بحاجة إلى تعديل بيانات المخزون. إن تقييد أذونات التحرير على الموظفين المدربين يقلل من احتمالية الكتابة فوق البيانات عن طريق الخطأ أو إدخال بيانات غير صحيحة

احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك: سواء كنت تستخدم ملف Excel محليًا أو أداة قائمة على السحابة، احرص دائمًا على إجراء نسخ احتياطية منتظمة. فهذا يحميك من فقدان البيانات بشكل كارثي في حالة تعطل النظام أو حدوث خطأ بشري

مراجعة البيانات وتنظيفها شهريًا: خصص وقتًا كل شهر لمراجعة بيانات المخزون. قم بإزالة رموز SKU القديمة، وصحح أي أخطاء تجدها، وأرشِف السجلات القديمة للحفاظ على كفاءة تشغيل نظامك

يصبح تنفيذ هذه الممارسات أسهل بكثير باستخدام أداة مثل ClickUp، التي توفر أتمتة مدمجة وسجلات تدقيق، مما يعزز قيمة الانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد جدول بيانات بسيط.

💡 نصيحة للمحترفين: أنشئ "وكيلًا خارقًا" لإعادة طلب المخزون وملخص المخزون في ClickUp! قم بإعداد ClickUp Super Agent لمسح بيانات المخزون، وتمييز العناصر ذات المخزون المنخفض، وصياغة توصيات إعادة الطلب، ومشاركة ملخص المخزون الجاهز للمراجعة مع فريقك، حتى تتمكن من تحويل تتبع المخزون إلى سير عمل آلي بدلاً من مهمة يدوية على جدول البيانات. تعرف على كيفية إعداد أول "Super Agent" اليوم!

بسّط إدارة المخزون باستخدام ClickUp

على الرغم من أن Excel هو أداة مألوفة لبدء عملية إدارة المخزون، إلا أن قيوده المتعلقة بالتعاون والأتمتة وسلامة البيانات غالبًا ما تخلق عبئًا إضافيًا على العمل بدلاً من توفيره. أفضل نهج هو توحيد العمليات، وتتبع كل شيء في الوقت الفعلي، ومراجعة البيانات بانتظام.

يؤدي تتبع المخزون يدويًا إلى اختناقات مستمرة وأخطاء مكلفة. كل ساعة تقضيها في مطابقة جداول البيانات المعطلة هي ساعة تُسلب من نمو أعمالك الفعلية. قم بتركيز عملياتك باستخدام مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp — وهي منصة واحدة آمنة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والتحليلات مع دمج الذكاء الاصطناعي كطبقة ذكاء تفهم عملك وتساعد على المضي قدمًا.

يمكنك التخلص من تشتت الأدوات، والحصول على رؤية كاملة لمخزونك، وتوفير ساعات من العمل الإداري اليدوي كل أسبوع. 🤩

الأسئلة الشائعة

يجب أن يتضمن سجل المخزون اليومي الأساسي دائمًا أعمدة للتاريخ واسم العنصر/رمز المنتج (SKU) والمخزون الافتتاحي والكمية المستلمة والكمية الصادرة والمخزون الختامي والملاحظات.

يُعد القالب الثابت في Excel ملفًا واحدًا يعمل دون اتصال بالإنترنت، مما يسبب مشكلات في التحكم في الإصدارات، في حين أن الأداة التعاونية هي منصة قائمة على السحابة تتيح التحرير والأتمتة في الوقت الفعلي لعدة مستخدمين.

تتمثل الطرق الأكثر فعالية في استخدام ميزات التحقق من صحة البيانات مثل القوائم المنسدلة لتوحيد المدخلات وأتمتة الحسابات باستخدام الصيغ للتخلص من العمليات الحسابية اليدوية.

يجب أن تفكر في التغيير عندما تجد أخطاء في البيانات بشكل متكرر، أو تضيع الوقت في تحديد إصدار جدول البيانات الحالي، أو تحتاج إلى ميزات آلية مثل تنبيهات انخفاض المخزون.