أهم مقاييس إدارة المخزون ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب تتبعها

يمكن لحادث واحد مؤسف في عمليات الجرد أن يخلق تأثيرًا مضاعفًا في جميع أنحاء عملك.

لنفترض أنك توقعت طلب مبيعات 1000 وحدة من أحد المنتجات، لكن الطلب الفعلي كان 2000 وحدة. والنتيجة؟ نفاذ المخزون، وعدم رضا العملاء، وزيادة تكاليف الشحن، وخسارة في الإيرادات، وغير ذلك من أوجه القصور التشغيلية الأخرى.

لهذا السبب يجب عليك تتبع مقاييس المخزون الصحيحة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للحفاظ على توازن المخزون وتقليل تكاليف التشغيل والأخطاء وتحسين كفاءة عملية إدارة المخزون بشكل عام.

في هذا الدليل الشامل، سنشرح في هذا الدليل الشامل المقاييس الرئيسية التي يجب عليك تتبعها لضمان سلاسة عمليات المخزون وتقديم الخطوات اللازمة لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية بفعالية.

⏰ ملخص 60 ثانية

يؤدي سوء إدارة المخزون إلى نفاذ المخزون وعدم رضا العملاء وخسارة الإيرادات

يعد تتبع مقاييس المخزون/مؤشرات الأداء الرئيسية أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستويات المخزون المثلى والكفاءة

تشمل فئات المقاييس الرئيسية المبيعات، والاستلام، والعمليات، وأداء الموظفين، وغيرها من المقاييس المهمة مثل معدلات الانكماش ومعدلات الطلبات المتأخرة

يجب أن يكون اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية وثيق الصلة بأهداف العمل، وأن يوفر رؤى قابلة للتنفيذ، وأن يتماشى مع تفاصيل الصناعة

يتضمن التنفيذ الفعال لمؤشرات الأداء الرئيسية وضع أهداف ذكية وذات أهداف محددة وقابلة للقياس والتركيز على المقاييس التي تجيب على أسئلة العمل الرئيسية

تجنب مقاييس الغرور وتتبع الاتجاهات بمرور الوقت للحصول على رؤى أعمق حول أداء المخزون

## فهم مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المخزون

مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المخزون هي مقاييس قابلة للقياس الكمي لتقييم فعالية إدارة المخزون. فهي تساعدك على مراقبة وتحليل مستويات المخزون ومعدلات الدوران وصحة المخزون بشكل عام لتحقيق أهداف عملك.

يساعد تتبع مقاييس إدارة المخزون ومؤشرات الأداء الرئيسية أيضًا في التحكم في تكاليف المخزون والتنبؤ بطلب العملاء وضمان الكفاءة التشغيلية.

على سبيل المثال، يمكنك تحليل تكاليف الاحتفاظ بالمخزون لتحديد التكاليف المرتبطة بتخزين المخزون واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت التكاليف مرتفعة للغاية.

فوائد تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الخاصة بالمخزون

مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس مثل الكرات البلورية. فهي تساعدك على التنبؤ والوقاية.

بمجرد أن تبدأ في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، ستعرف ما الذي يعمل بشكل جيد وما لا يعمل بشكل جيد. فيما يلي بعض فوائد تتبع مقاييس المخزون ومؤشرات الأداء الرئيسية.

🌟 تحسين درجة رضا العملاء

لنفترض أن درجة رضا العملاء لديك تبلغ 70%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن الربع الأخير بسبب نفاذ المخزون المتكرر. تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدل التعبئة ووقت التسليم ومعدل دوران المخزون ومستويات المخزون الآمن ونسبة المخزون إلى المبيعات ل منع نقص المخزون وإنشاء مخزون احتياطي للزيادات غير المتوقعة في الطلب. ونتيجة لذلك، يمكنك تقديم تجربة خالية من المتاعب للعملاء، مما يزيد من درجة الرضا العام.

📊 مستوى خدمة محسّن وتقليل حالات نفاد المخزون

يُظهر تتبع مقاييس المخزون مدى جودة خدماتك. على سبيل المثال، إذا كانت معدلات التعبئة والطلب المثالي لديك أعلى من 95%، فاعلم أنك تفوقت في الخدمة. عمليات التسليم الخاصة بك في الوقت المحدد، وهناك دائمًا مخزون كافٍ من المخزون، وانخفضت شكاوى العملاء بشكل كبير.

🎯 دقة وكفاءة أفضل في المخزون

تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية للمخزون على تحسين الكفاءة الإجمالية وضمان دقة توقعات الطلب من خلال تسليط الضوء على مجالات التحسين.

على سبيل المثال، إذا كان لديك نسبة دوران منخفضة للمخزون، فقد يعني ذلك سوء ممارسات الشراء أو الإفراط في التخزين أو تغير طلبات العملاء أو اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتالي، يمكنك تتبع دقة التنبؤ بالطلب، وتقييم مشترياتك من المخزون، وتنفيذ أفضل الممارسات لمنع الإفراط في التخزين.

🧠 هل تعلم؟ هل تعلم؟ وول مارت حددت الشركة التأخيرات في سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال تتبع مستويات المخزون الحالية ومعدلات الدوران. وقد ساعد ذلك الشركة على التحول إلى نموذج المخزون المُدار من قبل البائعين الذي قلل من التأخير في حركة المخزون وخفض مقياس الوقت اللازم للاستلام.

مقاييس المخزون الرئيسية التي يجب تتبعها

دعونا نلقي نظرة على الأنواع المختلفة من مقاييس المخزون التي يجب عليك تتبعها لاتخاذ قرارات مستنيرة.

🌱 مقاييس المخزون: مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات

تُظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات مدى سرعة تحول مخزونك إلى مبيعات. إنها بمثابة نقطة فحص، تساعدك على تحديد ما إذا كان مخزونك يتماشى مع ما يريده العملاء، وتسعير المنتج صحيح، ولديك مستويات المخزون المثلى.

بشكل أساسي، فهي تخبرك ما إذا كان مخزونك يساعدك على تحقيق أهداف مبيعاتك أو يعيقك. فيما يلي أهم مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات لمساعدتك في مراقبة أهداف مبيعاتك:

معدل دوران المخزون

يقيس معدل دوران المخزون عدد مرات بيع المخزون واستبداله خلال فترة محددة. فكر في الأمر كطريقة للتحقق مما إذا كانت منتجاتك يتم تصفيتها بسرعة أو أنها تجلس هناك تجمع الغبار.

فهو يحدد مقدار ما يتم بيعه من مخزون الشركة وما إذا كان هناك مخزون أكثر من اللازم مقارنة بالمبيعات. يساعد المقياس أيضًا في تحديد المنتجات بطيئة الحركة، مما يسمح لك بتحسين مستويات المخزون.

معدل دوران المخزون = تكلفة البضائع المباعة (COGS) / متوسط المخزون

ملاحظة: تكلفة البضائع المباعة هي التكلفة المباشرة لإنتاج السلع/الخدمات. وتشمل تكاليف المواد والعمالة والنفقات العامة المباشرة للمصنع.

📌 📌مثال: إذا كانت تكلفة السلع الأساسية المباشرة تبلغ 300,000 دولار أمريكي والمخزون في بداية ونهاية السنة 100,000 دولار أمريكي و8,000 دولار أمريكي على التوالي، فإن معدل دوران المخزون الخاص بك هو [ 300,000 دولار أمريكي / (100,000 + 8000) / 2 ] = 5.55

استخدم نموذج تحليل التكلفة الخاص ب ClickUp للحصول على عرض تفصيلي للمواد والعمالة والتكاليف المباشرة الأخرى حتى تتمكن من تحديد التكاليف غير الضرورية ومجالات التوفير المحتملة.

نموذج تحليل تكاليف ClickUp

معدل البيع

يحسب معدل البيع إلى البيع النسبة المئوية للمخزون المباع مقارنة بالمخزون المستلم. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة البيع إلى المخزون 70%، فهذا يعني أنك قمت ببيع 70 من كل 100 وحدة من المنتج.

عادةً ما يعني معدل البيع المرتفع أن منتجاتك مطلوبة، في حين أن المعدل المنخفض قد يكون علامة على إعادة التفكير في مخزونك أو استراتيجية التسويق الخاصة بك. يمكن أن يساعدك في تحديد المنتجات الأكثر شعبية والأقل أداءً واتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

معدل البيع = (عدد الوحدات المباعة / عدد الوحدات المستلمة) × 100

الهامش الإجمالي حسب المنتج

يُظهر لك الهامش الإجمالي حسب المنتج مقدار الربح الذي تحققه من كل صنف بعد تغطية تكاليف إنتاجه. وهو في الأساس الفرق بين سعر بيع المنتج وما يكلفك إنتاجه.

لذلك، إذا كنت تبيع منتجًا مقابل 100 دولار وتكلفة الإنتاج 60 دولارًا، فإن إجمالي الهامش هو 40 دولارًا. إنها طريقة مباشرة لمعرفة مدى جودة أداء كل منتج. تساعدك على تحديد المنتجات الأكثر ربحية، وبناء استراتيجيات التسعير، وتحسين مزيج المنتجات.

هامش الربح الإجمالي حسب المنتج = (إيرادات المبيعات - إجمالي إيرادات المبيعات / إيرادات المبيعات) × 100

📌 📌مثال: إذا كانت إيرادات مبيعاتك من نوع معين من المنتجات هي 10000 دولار أمريكي وإيرادات المبيعات من نوع معين من المنتجات هي 10000 دولار أمريكي وإيرادات المبيعات التكلفة الإجمالية حسب المنتج هي [(10000-2000) / 10000 ] × 100 = 80%.

استفد من نموذج تعقب المبيعات ClickUp لتتبع هامش الربح الإجمالي لكل وحدة من وحدات المنتجات. يمكنك وضع أهداف المبيعات ومراجعتها، وتتبع أداء المنتج، وقياس الأرباح، وإجراء المبيعات والعمليات القرارات

تتبع المبيعات والهامش الإجمالي باستخدام قالب ClickUp لتعقب المبيعات

الإيرادات لكل وحدة

تدور الإيرادات لكل وحدة حول معرفة كم من المال الذي يجلبه كل منتج في المتوسط خلال فترة معينة. فهو يمنحك صورة واضحة عن مدى جودة أداء كل منتج وما يساهم به في مبيعاتك الإجمالية.

على سبيل المثال، إذا كنت تبيع منتجًا مقابل 50 دولارًا وبعت 100 وحدة في الشهر، فإن إيراداتك لكل وحدة هي 50 دولارًا. يساعدك هذا المقياس على تحديد أفضل المنتجات أداءً لديك وفهم أين قد ترغب في تركيز جهود مبيعاتك لتحقيق ربحية أفضل!

الإيرادات لكل وحدة = إجمالي الإيرادات / إجمالي الوحدات المباعة

📌 📌 مثال: يمكنك استخدام الإيرادات لكل وحدة لحساب الإيرادات الناتجة عن كل فئة من فئات التسعير - الأساسية والاحترافية والمؤسسية في الشهر.

مستويات الاشتراك إجمالي المشتركين إجمالي الإيرادات الشهرية (بالدولار) الإيرادات لكل وحدة في الشهر (بالدولار) أساسي 7000 42,000 6 احترافي 5000 25,000 5 المؤسسات 3000 24,000 8

يحقق مستوى المؤسسات أعلى إيرادات لكل وحدة على الرغم من وجود أقل عدد من المشتركين. وهذا يشير إلى مدى نجاح استراتيجية التسعير المتميز. وبالتالي، يمكنك تقسيم قيمة كل فئة من فئات التسعير واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن التسعير واستهداف العملاء والعروض الترويجية وغيرها.

🌱 مقاييس المخزون: استلام مؤشرات الأداء الرئيسية

تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية لاستلام المخزون على تقييم مدى فعالية إدارتك لعملية جلب مخزون جديد. فهي توفر رؤى حول كيفية تعاملك مع المخزون الوارد، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائك التشغيلي العام.

وقت الاستلام

الوقت اللازم للاستلام يقيس الوقت الذي يستغرقه الفريق لتجهيز المخزون الوارد للمبيعات. وهو يقيّم كفاءة عملية استلام المخزون لديك. يعني وقت الاستلام الأقصر توافر المخزون بشكل أسرع، وانخفاض تكاليف الاحتفاظ بالمخزون في المستودعات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقت الاستلام = إجمالي الوقت المستغرق من وصول المخزون إلى المخزون الجاهز للبيع (وقت التحقق من المخزون + وقت تسجيل المخزون + وقت تجهيز المخزون للبيع)

📌مثال: افترض وصول المخزون في الساعة 9:00 صباحًا. يبدأ التفريغ في الساعة 9:05 صباحًا، ويتم التحقق من المخزون وفحص الجودة في الساعة 11:00 صباحًا. ثم يتم وسم المخزون وتجهيزه للبيع في الساعة 11:30 صباحًا. إجمالي الوقت = 9:00 صباحًا إلى 11:30 صباحًا = 1.5 ساعة.

وقت التخزين

يحسب وقت التخزين الوقت المستغرق لنقل المخزون من منطقة الاستلام وتخزينه في مكانه النهائي في المستودع. عندما يتم تخزين المنتجات بسرعة وبشكل صحيح، فإن ذلك يقلل من فرص وضع الأصناف في غير مكانها ويوفر مساحة استلام أكبر للمخزون الجديد.

وقت التخزين = إجمالي الوقت المستغرق من استلام المخزون إلى نقله إلى موقع التخزين

📌مثال: إذا كنت تستلم المخزون في الساعة 10:00 صباحًا وتنقله إلى المخزن في الساعة 11:30 صباحًا، فإن وقت الترحيل سيكون 1.5 ساعة.

جرب تتبع وقت ClickUp لسهولة مراقبة وتحليل الوقت المستغرق في أنشطة المخزون مثل التخزين وفحص الجودة وتسجيل المخزون وتحسين الكفاءة التشغيلية.

_تتبع وقت المخزون وتحسين الكفاءة التشغيلية مع تتبع وقت ClickUp

🌱 مقاييس المخزون: مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية

تخبرك مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية بمدى جودة عمليات المخزون لديك. فهي تساعدك على قياس كفاءتها وتحسينها حسب الحاجة.

نسبة المخزون إلى المبيعات

تقيس نسبة المخزون إلى المبيعات العلاقة بين قيمة المخزون الموجود في متناول اليد والمبيعات التي تمت خلال فترة محددة. يساعدك على فهم مدى كفاءة تحويل مخزونك إلى مبيعات.

إذا كانت نسبة المخزون إلى المبيعات منخفضة، فهذا يعني أنك لا تحتفظ بمخزون كافٍ لتلبية طلبات العملاء. من ناحية أخرى، إذا كانت النسبة مرتفعة، فقد يشير ذلك إلى الإفراط في التخزين وزيادة تكاليف الاحتفاظ بالمخزون.

نسبة المخزون إلى المبيعات = إجمالي قيمة المخزون في نهاية الفترة / إجمالي المبيعات للفترة

📌 📌مثال: إذا كان إجمالي قيمة المخزون في نهاية السنة 4000 دولار وإجمالي المبيعات للسنة 10000 دولار، فإن نسبة المخزون إلى المبيعات ستكون 4000/10000 = 0.4 أو 40%

زمن دورة الطلبات

يقيس زمن دورة الطلب المدة التي يستغرقها تنفيذ طلب العميل. وهو يقيّم كفاءة عملياتك الداخلية، بما في ذلك الإرسال وجاهزية الشحن والتسليم.

وبالمثل، يمكنك أيضًا استخدام هذا المقياس لقياس الوقت الذي يستغرقه استلام طلب من المورد. يعكس هذا المقياس كفاءة عملية الطلب ويساعد في تحديد مشكلات سلسلة التوريد.

زمن دورة الطلب = (تاريخ تسليم الطلب - تاريخ تقديم الطلب) / إجمالي الطلبات التي تم شحنها

📌📌مثال: إذا كان تاريخ الطلب هو 1 يناير 2025 وتاريخ التسليم هو 31 يناير 2025 وإجمالي الطلبات التي تم شحنها هو 6000 وحدة، فإن زمن دورة الطلب سيكون 31 / 6000 = 0.00517 يوم × 24 × 60 = 7.44 دقيقة. الحقول المخصصة لـ ClickUp و الحالات المخصصة ل ClickUp يمكن أن تساعدك على تبسيط عمليات المخزون. يمكنك استخدام الحقول المخصصة لـ التقاط تفاصيل الطلبات مثل المعرف وتواريخ التسليم والطلب المقدم ومواصفات الطلب والموردين وما إلى ذلك. تمكّنك الحالات المخصصة، مثل "قيد الانتظار" و"طلب جديد" و"تم التسليم" من تتبع التقدم في الوقت الفعلي لأي طلب.

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معدل التعبئة

يقيس مقياس معدل الملء النسبة المئوية لطلبات العملاء التي تم تلبيتها بالكامل من المخزون الموجود، دون نفاد المخزون أو الطلبات المتأخرة.

يقيس مقياس أداء المخزون هذا فعالية عملياتك، ويحدد مشكلات توافر المخزون، ويساعد في إدارة استراتيجيات تجديد المخزون. يشير معدل الملء المرتفع إلى أن لديك المنتجات المناسبة متوفرة عندما يريدها العملاء، بينما يشير معدل الملء المنخفض إلى وجود مشكلات محتملة في توافر المخزون.

معدل الملء = (عدد الطلبات التي تم تنفيذها بالكامل / إجمالي عدد الطلبات) × 100

📌مثال: إذا كان عدد الطلبات التي تم الوفاء بها 10,000 طلب وإجمالي عدد الطلبات 12,000 طلب، فإن معدل الملء الخاص بك هو (10,000 / 12,000) × 100 = 83%.

ملاحظة: يتراوح معدل التعبئة الجيد عادةً بين 85 إلى 95%. ومع ذلك، تهدف العلامات التجارية عالية الأداء إلى تحقيق معدل تعبئة أعلى من 95%.

المهلة الزمنية المهلة الزمنية يقيس إجمالي الوقت المستغرق بين تقديم الطلب واستلامه. يمكنك استخدام هذا المقياس لقياس الوقت المستغرق لتنفيذ طلب العميل واستلام المخزون من الموردين بعد تقديم الطلب.

يساعد مقياس المخزون هذا في التخطيط الإجمالي والتنبؤ بالطلب، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

المهلة الزمنية = وقت الشراء + وقت معالجة الطلبات + وقت التسليم

أو

المهلة الزمنية = تاريخ تسليم الطلب - تاريخ تقديم الطلب

📌مثال: إذا كنت تستغرق 15 يومًا لمعالجة طلب العميل وتنفيذه، يمكنك تقييم عملياتك الداخلية لتقليل المهلة الزمنية. قم بتحسين إدارة المخزون، واحصل على رؤى حول سلسلة التوريد، واتخذ قرارات استراتيجية للشراء والمبيعات.

🌱 مقاييس المخزون: مؤشرات الأداء الرئيسية للموظفين

على عكس مقاييس المخزون الأخرى، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية هذه تقيس إنتاجية الموظفين وأدائهم. كلما زادت الإنتاجية، كان أداء الأعمال أفضل بشكل عام.

تكلفة العمالة لكل صنف

تحسب تكلفة العمالة لكل صنف المبلغ المنفق على إنتاج وحدة واحدة من المنتج. وهي تشمل أجور العمالة وتكاليف الإنتاج الإضافية التي يتم تكبدها خلال عملية الإنتاج إلى البيع.

سيساعدك قياس تكلفة العمالة لكل صنف على تقليل النفقات غير الضرورية، وتحديد أسعار تنافسية للمنتجات، وتنفيذ عمليات لتقليل تكاليف العمالة.

تكلفة العمالة لكل صنف = إجمالي تكلفة العمالة / عدد الوحدات الإجمالية

📌 📌مثال: إذا كان إجمالي تكلفة العمالة لديك 10,000 دولار شهرياً لإنتاج 500 وحدة، فإن تكلفة العمالة لديك هي 10,000 دولار / 500 = 20 دولاراً.

كفاءة نظام إدارة المستودعات الداخلية (WMS)

يقيس مقياس كفاءة نظام إدارة المستودعات الداخلي (WMS) العائد على الاستثمار (العائد على الاستثمار) لنظام إدارة المستودعات الداخلي الخاص بك برنامج إدارة المخزون . يقوم بحساب الربح أو الخسارة المتكبدة من شراء نظام إدارة المخازن.

يأخذ هذا المقياس في الاعتبار تكلفة البرنامج، وتكاليف الأجهزة الإضافية، والمكاسب غير المحققة (على سبيل المثال، الوقت الذي تم توفيره في تسجيل المخزون)، والفرص الجديدة (على سبيل المثال، تلبية احتياجات عملاء أكثر من ذي قبل). باستخدام هذا المقياس، يمكنك:

تقييم ما إذا كان نظام إدارة المخزون يحقق نتائج مرضية أم لا

تحديد المجالات وعمليات المستودعات من أجل تحسينها

اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات التقنية

الكفاءة الداخلية لنظام إدارة نظم الإدارة العالمية = (المكاسب على الاستثمار - التكلفة على الاستثمار) / التكلفة على الاستثمار

📌 📌مثال: إذا كان مكسبك وتكلفة الاستثمار 5000 دولار وتكلفة الاستثمار 10000 دولار على التوالي، فإن كفاءة نظام إدارة نظم إدارة WMS لديك هي [(15000 - 10000) / 10000] × 10000 = 50٪.

استخدم عرض الجدول الخاص ب ClickUp لتصور المكاسب والتكاليف في نظام إدارة WMS بتنسيق يشبه جداول البيانات وحساب كفاءة نظام إدارة WMS بسهولة. كما يمكنك أيضًا تنظيم مقاييس كفاءة نظام إدارة WMS في جداول لتقييم نتائجها وتحديد المشكلات المحتملة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

تصور التكاليف والمكاسب ونقاط البيانات الأخرى بتنسيق جدول بيانات باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

🌱 مؤشرات أداء رئيسية إضافية مهمة لإدارة المخزون

فيما يلي بعض مقاييس المخزون الإضافية أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية لمساعدتك في الحصول على فهم أعمق لأداء مخزونك.

أيام في متناول اليد / أسابيع في متناول اليد

تقيس مقاييس أيام وأسابيع المخزون المتوفر عدد الأيام والأسابيع التي سيستمر فيها المخزون الحالي. وبعبارة أخرى، فإنها تحسب الأيام/الأسابيع التي تستغرقها الشركة لبيع مخزونها.

الأيام في متناول اليد = (متوسط المخزون/ تكلفة المبيعات) × 365

أسابيع في متناول اليد = (متوسط المخزون/ تكلفة المبيعات) × 52

📌 📌مثال: إذا كان متوسط المخزون لديك 10000 دولار وتكلفة المبيعات 2000 دولار، فإن الأيام والأسابيع المتوفرة ستكون 1825 يومًا و260 أسبوعًا على التوالي.

معدل الطلبات المتأخرة

يُظهر مقياس المخزون هذا النسبة المئوية لطلبات العملاء التي لا يمكن تلبيتها على الفور من المخزون الحالي. يوضح هذا المقياس مدى جودة إدارتك للمخزون عند الطلب ومواءمة الطلب والعرض لديك.

معدل الطلبات المتأخرة = (عدد المنتجات التي تم طلبها متأخرًا / إجمالي عدد الطلبات) × 100

📌 📌مثال: إذا كان لديك 500 منتج في الطلبات المتأخرة وإجمالي عدد الطلبات هو 10000، فإن معدل الطلبات المتأخرة لديك هو 5%.

دقة الطلبات المتوقعة

تقارن دقة التنبؤ بالطلب المخزون الفعلي المتوفر مع التوقعات للتحقق من دقتها.

دقة الطلب المتوقع = [{الطلب الفعلي - (الفعلي - المتوقع)} / الفعلي] × 100

📌مثال: إذا كان الطلب المتوقع لديك هو 10000 وحدة والمبيعات الفعلية تبلغ 9000 وحدة. عندئذ، ستكون دقة توقعاتك للطلب [10000 - (10000 - 9000) ] / 10000 = 0.9 × 100 = دقة 90%.

معدل العائد / نسبة المبيعات المفقودة

معدل المرتجعات هو النسبة المئوية للمنتجات المباعة التي يعيدها العملاء. يساعدك هذا المقياس على قياس مدى رضا العملاء عن المنتجات.

معدل المرتجعات = (عدد المنتجات المرتجعة / إجمالي المنتجات المباعة) × 100

📌📌مثال: إذا قام العملاء بإرجاع 500 منتج من أصل 10,000 منتج تم بيعه، فإن معدل الإرجاع الخاص بك هو 5%.

من ناحية أخرى، فإن نسبة المبيعات المفقودة تقيس المبيعات المحتملة التي تفشل في تحقيقها بسبب نفاد المخزون. يساعدك هذا المقياس على فهم فعالية عمليات إدارة المخزون لديك وتأثيرها على الإيرادات.

نسبة المبيعات المفقودة = (عدد أيام نفاذ مخزون المنتج / 365) × 100

📌 📌مثال: إذا كان عدد أيام نفاد المخزون لديك 20 يومًا، فإن نسبة المبيعات المفقودة هي 5.45.

معدل الطلبات المثالي / انكماش المخزون

يحتسب معدل الطلبات المثالي النسبة المئوية للطلبات التي تم تنفيذها بشكل مثالي دون أي مشاكل أو أخطاء.

معدل الطلبات المثالية = (عدد الطلبات المثالية / إجمالي عدد الطلبات) × 100

📌مثال: إذا قمت بتنفيذ 5000 طلب بشكل مثالي من أصل 8000 طلب، فإن معدل الطلبات المثالية لديك هو 62.5%.

يُظهر مقياس انكماش المخزون فقدان المخزون بسبب التلف أو الفقد أثناء النقل أو السرقة أو الأخطاء الأخرى. يسلط هذا المقياس الضوء على المشكلات المتعلقة بدقة مخزونك و العمليات اللوجستية .

انكماش المخزون = \[(المخزون المسجل - المخزون الفعلي) / المخزون المسجل] × 100

📌 📌مثال: إذا كان المخزون المسجل لديك هو 80,000 دولار أمريكي والمخزون الفعلي هو 75000 دولار أمريكي، فإن معدل الانكماش هو 6.25%.

عوامل ومقاييس أخرى في إدارة المخزون

فيما يلي بعض العوامل والمقاييس الأخرى في إدارة المخزون لإضافتها إلى لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية .

التكلفة لكل وحدة ومتوسط المخزون

تحسب التكلفة لكل وحدة التكلفة الإجمالية المتكبدة في إنتاج وحدة واحدة من المنتج. هذا المقياس مهم للشركات التي تصنع منتجات بكميات كبيرة.

التكلفة لكل وحدة = (التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة) / عدد الوحدات المنتجة

📌 📌مثال: إذا كانت التكاليف الثابتة والمتغيرة المتكبدة هي 500 دولار و300 دولار على التوالي، وعدد الوحدات هو 1000 وحدة، فإن التكلفة لكل وحدة هي (500 + 3000) / 1000 = 3.5 دولار.

أما متوسط المخزون، من ناحية أخرى، فهو مقياس لـ تقدير قيمة المخزون لديك خلال فترة محددة.

متوسط المخزون = (المخزون في بداية الفترة + قيمة المخزون في نهاية الفترة) / 2

📌 📌مثال: إذا كانت قيمة المخزون في بداية الفترة 4000 دولار وفي نهاية الفترة 500 دولار، فإن متوسط المخزون سيكون 2250 دولار.

التكلفة الدفترية للمخزون

تكلفة حمل المخزون هي إجمالي التكلفة المتكبدة في الاحتفاظ بالمخزون في مستودع أو مخزن حتى يتم بيعه. يتضمن هذا المقياس عادةً رأس المال والتخزين وخدمة المخزون وتكاليف مخاطر المخزون.

يساعدك تتبع هذا المقياس على تحديد نفقات المخزون المخفية وتكاليف الاحتفاظ غير الضرورية، وتوجيه استراتيجيات تخطيط المخزون.

تكلفة حمل المخزون = [(تكاليف التخزين + تكاليف التخزين + تكاليف التأمين + تكاليف الفرصة البديلة + تكاليف الخدمة) / إجمالي قيمة المخزون ] × 100

📌 📌مثال: إذا كانت تكلفة التخزين لديك 500 دولار، وتكلفة الخدمة 200 دولار، وتكلفة التأمين 300 دولار، وإجمالي قيمة المخزون 20,000 دولار، فإن التكلفة الدفترية للمخزون كنسبة مئوية هي (500 + 300 + 200) / 20,000 ] × 100 = 5%.

عائد الهامش الإجمالي على الاستثمار

يقيس العائد على الاستثمار في الهامش الإجمالي مقدار ما تكسبه الشركة مقارنةً بكمية المخزون الذي تم شراؤه. يوضح هذا المقياس كفاءتك في شراء المنتجات وبيعها.

إجمالي عائد الهامش على الاستثمار = (إجمالي الهامش / متوسط تكلفة المخزون) × 100

📌مثال: إذا كان الهامش الإجمالي 2000 دولار ومتوسط تكلفة المخزون 10000 دولار، فإن إجمالي عائد الاستثمار في الهامش الإجمالي هو 20%.

كيف تختار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة لإدارة المخزون؟

تماماً كما لا يمكنك ضمان نجاح المشروع بالتركيز فقط على مورد أو مهارة واحدة، فإن الإدارة الفعالة للمخزون تتطلب اختياراً متوازناً لمؤشرات الأداء الرئيسية.

إليك كيفية اختيار المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة لإدارة المخزون.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية

ضع في اعتبارك العوامل التالية عند اختيار مقاييس المخزون ومؤشرات الأداء الرئيسية:

🚀 الصلة بأهداف العمل

اختر مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية لشركتك. وهذا يضمن تتبع المقاييس التي تساهم في تحسين أداء الأعمال.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تحسين رضا العملاء، فتتبع وقت دورة الطلب (الوقت بين تقديم الطلب وتسليمه). سيساعدك تقصير مدة الدورة الزمنية على تحسين رضا العملاء.

💡 رؤى قابلة للتنفيذ

اختر مقاييس المخزون ومؤشرات الأداء الرئيسية التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ وتساعدك على التحسين. احرص على اختيار المقاييس التي تسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى اهتمام

على سبيل المثال، يُظهر تتبع نسبة المخزون إلى المبيعات مقدار المخزون المتاح للبيع. يمكن أن يساعدك هذا المقياس في تحديد مشكلات التخزين الزائد وكذلك منع نفاد المخزون.

📑 متطلبات الصناعة

ضع في اعتبارك متطلبات الصناعة عند اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية للمخزون. على سبيل المثال، يمكن أن تساعدك الإيرادات لكل وحدة على تحليل وإنشاء استراتيجيات التسعير إذا كنت تعمل في مجال الأعمال القائمة على الاشتراك.

وبالمثل، إذا كنت شركة سيارات، فإن تتبع المقاييس مثل مهلة الموردين أمر حيوي للإنتاج في الوقت المناسب.

مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية مع أهداف العمل

بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، تأكد من توافق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك مع أهداف عملك. إليك كيفية مواءمتها.

الخطوة 1: ضع أهداف عمل ذكية وذات أهداف محددة وذكية

توفر أهداف SMART إطار عمل واضح لتحديد الأهداف وتحقيقها، مما يضمن أن تكون أهداف المخزون الخاصة بك قابلة للتنفيذ. يتيح لك هذا التركيز العمل بفعالية نحو تحسين عمليات المخزون بشكل عام.

لذا، حدد أهداف عملك قبل تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية. فهو يضمن أن تدعم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك أهدافك بشكل مباشر

إليك بعض الأمثلة على أهداف SMART:

خفض معدل إرجاع المنتجات بنسبة 10% خلال الربع القادم لتحسين سمعة العلامة التجارية

تقليل نفاد المخزون من المنتجات التي يكثر عليها الطلب بنسبة 15% خلال الربع القادم لتحسين درجة رضا العملاء

استخدام أهداف النقر لتحديد أهداف عملك وأتمتة تتبع التقدم المحرز. يمكنك تنظيم أهدافك في مكان واحد، وتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية، وتتبع الأهداف، وغير ذلك الكثير.

حدد أهداف العمل وتتبع تقدمها باستخدام ClickUp Goals

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب تحديد الأهداف لتحديد أهداف وغايات SMART بطريقة منظمة. تتيح لك هذه القوالب تصور أهدافك وتتبع التقدم المحرز وإدارتها في مكان واحد.

الخطوة 2: ضع قائمة بأسئلة العمل

عند اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية للمخزون، قم بإدراج أسئلة العمل التي تريد إجابات لها وتأكد من أن مؤشرات الأداء الرئيسية تجيب على هذه الأسئلة المدرجة. على سبيل المثال:

لماذا نواجه تأخيرات في التسليم؟

لماذا هناك نفاد متكرر للمخزون؟

ما هو معدل العائد الحالي؟

ثم، اختر مؤشرات الأداء الرئيسية التي تجيب على الأسئلة المذكورة أعلاه - معدل نفاد المخزون، ووقت التسليم، ووقت دورة الطلب، ومعدل العائد، وما إلى ذلك. ستساعدك مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية هذه باستمرار على تحديد الأسباب الكامنة وراء عدم الكفاءة التشغيلية.

الخطوة 3: توقف عن مطاردة المقاييس الزائفة

مقاييس الغرور هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي تبدو رائعة ولكنها لا توفر رؤى قابلة للتنفيذ لتوجيه عملية اتخاذ القرار. على سبيل المثال، يعتبر إجمالي قيمة المخزون مقياسًا زائفًا لأنه لا يعكس كفاءة إدارة المخزون. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يخفي هذا المقياس العناصر بطيئة الحركة ومشاكل التخزين الزائد.

الخطوة 4: تتبع الاتجاهات

راقب اتجاهات مؤشرات الأداء الرئيسية لمخزونك على مدار أشهر وسنوات للحصول على رؤى أعمق حول أداء عملك. على سبيل المثال، إذا لاحظت انخفاضاً في معدل دوران المخزون، فقد يشير ذلك إلى بطء البيع. يمكنك البحث بشكل أعمق لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب الإفراط في التخزين أو استراتيجيات التسويق غير الفعالة أو التغييرات في طلبات العملاء.

كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المخزون؟

إن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المخزون يتطلب الكثير من العمل، كما نرى. أنت بحاجة إلى تحديد أهداف العمل، وتعيين مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وعتبات ومعايير واضحة، وإنشاء لوحات معلومات، وغير ذلك. لذا، فإن الطريقة السهلة هي تنفيذ برنامج مؤشرات الأداء الرئيسية . انقر فوق هو تطبيق كل شيء للعمل مع إمكانات قوية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. فهو لا يقتصر على يدير موارد إدارة المشاريع ولكنه يقدم مجموعة واسعة من الميزات لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبعها، وتحديد الأهداف، ومراقبة التقدم المحرز، وإدارة المهام، والتعاون عبر فرق متعددة.

الاستفادة من لوحات معلومات ClickUp ل مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي. نظّم مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر صلة في مكان واحد، واستخدم المخططات والرسوم البيانية وأشرطة التقدم لترى بسرعة موقفك مقابل أهداف محددة.

تساعدك لوحات المعلومات المخصصة هذه على تصوير البيانات لسهولة فهمها، وتحديد مجالات المشاكل، والتصرف على الفور. علاوة على ذلك، فهي توجه عملية اتخاذ القرار وتضمن الشفافية بين الفرق وأصحاب المصلحة.

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمخزون باستخدام ClickUp Dashboards

هل أنت مستعد للارتقاء قليلاً؟ ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، الذي يجعل العمل مع مؤشرات الأداء الرئيسية أسهل. ويمكنه اقتراح مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب عليك تتبعها، ومساعدتك في تحديدها بوضوح، ثم سحب جميع المعلومات اللازمة من مساحة عمل ClickUp (مثل المهام والحقول المخصصة وتتبع الوقت) لحسابها فعليًا.

بعد ذلك، يبدأ البرنامج في العمل على تحليل البيانات، واكتشاف الاتجاهات والقيم المتطرفة الغريبة، وحتى معرفة ما تعنيه البيانات. يمكنك حرفيًا طرح أسئلة مثل "كيف كان أداؤنا في مؤشر الأداء الرئيسي هذا الشهر الماضي؟ بالإضافة إلى أنه يساعدك على إنشاء تقارير ووضع كل شيء على لوحات المعلومات حتى تتمكن من رؤية تقدمك في لمحة سريعة!

استخدم ClickUp Brain لتحليل بيانات المخزون والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضًا الاستفادة من قوالب ClickUp لبدء عمليات الجرد الخاصة بك. تأتي قوالب ClickUp للمخزون مزودة بإطار عمل مُعد مسبقًا لمساعدتك على تتبع الأساسيات، والحفاظ على سجلات المخزون وقوائم البائعين، وأتمتة إعداد التقارير، ومراقبة وتحليل المقاييس، وغير ذلك الكثير.

على سبيل المثال، فإن قالب إدارة المخزون ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه لتنظيم وتتبع وتحديث بيانات المخزون. علاوة على ذلك، فإن هذا القالب يعمل على أتمتة تتبع المخزون ويجعل من السهل البقاء على اطلاع دائم. يمكنك أيضًا تعيين تنبيهات تلقائية لإعادة الطلبات.

قالب إدارة المخزون من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تتبع مستويات المخزون وتوافر المخزون وحركته

تسجيل الأسعار مع صور المنتجات في قاعدة بيانات

تحليل اتجاهات المخزون لاتخاذ قرارات مستنيرة

تحديد التكاليف غير الضرورية ومصادر الهدر والمبيعات المفقودة

🍭 مكافأة: استخدم قالب مقاييس مشروع ClickUp الخاص ب ClickUp لإنشاء عملية تحقق سلسة من جودة مخرجاتك. سيساعدك هذا القالب على تحديد مجالات التحسين وضمان خفض معدل العائد.

بالإضافة إلى ذلك, قالب مؤشر الأداء الرئيسي الخاص ب ClickUp يتيح تتبع جميع مقاييس نجاحك في مكان واحد. يمكنك عرض تقدم فريقك نحو الأهداف المحددة، وتتبع الأداء، والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.

ومع ذلك، فإن تنفيذ برنامج إدارة المخزون الصحيح ليس كافياً. هناك بعض الخطوات وأفضل الممارسات لمراقبة مقاييس المخزون بفعالية.

تنفيذ أفضل ممارسات مقاييس المخزون

فيما يلي الخطوات اللازمة لتنفيذ ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للمخزون بفعالية.

🙌 استخدم الأداة المناسبة: إنشاء نظام إدارة المخزون باستخدام البرنامج المناسب لتنظيم بيانات المخزون وتتبعها وإعداد تقارير عن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة

🙌 تدريب الفرق: تأكد من أن فريقك يفهم البرنامج ويستخدمه بكامل إمكاناته. قم بإجراء دورات تدريبية وتلقي الملاحظات وحساب العائد على الاستثمار في النظام لتقييم المكاسب والخسائر

🙌 قم بمراجعة وتعديل مؤشرات الأداء الرئيسية: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية واستمر في تعديل الاستراتيجيات بناءً على النتائج. على سبيل المثال، قد تشعر أن هدف معدل دوران المخزون الخاص بك غير واقعي بعد مراجعة الأداء. لذا، قم بإجراء التعديلات وفقًا لذلك

إلى جانب تنفيذ أفضل الممارسات، احذر من هذه التحديات الشائعة في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية.

⚠️ عدم الاتساق: يمثل تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستمرار تحديًا. ضع نظامًا روتينيًا لتتبع المقاييس بانتظام أو استخدم نظام تتبع المخزون الآلي للحفاظ على الاتساق

⚠️ محدودية رؤية البيانات: غالبًا ما تكافح الشركات للحصول على رؤية شاملة للبيانات عبر الفرق والمستودعات. استخدام أنظمة مركزية لإدارة المخزون لعرض البيانات في مكان واحد والحفاظ على الشفافية بين الفرق

⚠️ مقاييس معقدة للغاية: يمكن أن يؤدي استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الكثيرة أو المعقدة للغاية إلى إرباك الفرق وحجب الرؤى القابلة للتنفيذ. ركز على عدد قليل من مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتنفيذ التي تتوافق بشكل وثيق مع أهداف العمل

💡 نصيحة احترافية: نصيحة تعاونية من ClickUp قوالب المخزون تتيح لك إدارة المخزون عبر مستودعات متعددة. فهي توفر عرضًا مركزيًا لجميع البيانات وتجعل تتبع مواقع المنتجات ومستويات المخزون وما إلى ذلك أسهل.

تبسيط مقاييس المخزون وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام ClickUp

يعد تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة المخزون وأداء المخزون الخاص بك. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي عدم اتساق البيانات وعدم وجود أدوات فعالة إلى مقاييس غير دقيقة.

وهنا تحتاج إلى ClickUp كحل لإدارة المخزون. باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تحديد أهداف إدارة المخزون، والقيام بالتخطيط الفعال للمخزون، وإنشاء لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، والتعاون مع فرق العمل، وضمان التوثيق الدقيق، والاحتفاظ بسجلات المخزون، وأتمتة تقارير المخزون، وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على عدد كبير من القوالب المجانية لتوحيد عمليات تتبع المخزون وتقليل الأخطاء.

إذاً، ماذا تنتظر؟ اشترك مجاناً لاستكشاف ميزات ClickUp الآن وتحسين كفاءة المخزون!