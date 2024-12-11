قوالب طلبات شراء Excel مجانية لعمليات شراء أكثر سلاسة

اجعل عملية الشراء الخاصة بك أسهل بكثير وأكثر قابلية للإدارة مع نموذج طلب الشراء.

هذا المستند سهل الاستخدام وقابل للتخصيص، وهو يبسّط عملية الشراء بأكملها - مما يساعدك على التحقق من مستويات المخزون وإنشاء أوامر الشراء وتوفير الوقت وتقليل الأخطاء. 💯

اقرأ هذه المدونة للعثور على قالب أمر الشراء (قالب أمر الشراء) الأنسب من Excel لشركتك الصغيرة أو الكبيرة. اقفز مباشرةً!

ما الذي يجعل قالب أمر الشراء في Excel جيدًا؟

ستجد العديد من قوالب أوامر الشراء المجانية في Excel على الإنترنت. ولكن كيف يمكنك معرفة أي منها تختار؟

حسنًا، إليك بعض السمات التي يجب أن تبحث عنها في قالب طلب الشراء الجيد:

تصميم واضح: اختر قالب أمر شراء بهيكل نظيف ومنظم. هذا يجعل من السهل على الشركة ملء المعلومات ذات الصلة ✍️

اختر قالب أمر شراء بهيكل نظيف ومنظم. هذا يجعل من السهل على الشركة ملء المعلومات ذات الصلة ✍️ التفاصيل الأساسية: تأكد من أن القالب يحتوي على جميع الحقول الضرورية المتعلقة بعملية طلب الشراء، مثل رقم أمر الشراء واسم الشركة وتفاصيل المورد وشروط الشحن والكمية والدفع ومعلومات التسليم وما إلى ذلك. هذا يجعله شاملاً ومتعدد الاستخدامات

تأكد من أن القالب يحتوي على جميع الحقول الضرورية المتعلقة بعملية طلب الشراء، مثل رقم أمر الشراء واسم الشركة وتفاصيل المورد وشروط الشحن والكمية والدفع ومعلومات التسليم وما إلى ذلك. هذا يجعله شاملاً ومتعدد الاستخدامات العمليات الحسابية الآلية: اختر قالب أمر الشراء الذي يقوم بأتمتة جميع العمليات الحسابية الأساسية مثل الضرائب ورسوم الشحن والتكلفة الإجمالية وما إلى ذلك، للقضاء على فرص حدوث أخطاء

اختر قالب أمر الشراء الذي يقوم بأتمتة جميع العمليات الحسابية الأساسية مثل الضرائب ورسوم الشحن والتكلفة الإجمالية وما إلى ذلك، للقضاء على فرص حدوث أخطاء أقسام قابلة للتخصيص: اختر قالبًا يتيح لك تخصيص كل بند حتى تتمكن من إضافة/حذف التفاصيل وفقًا لاحتياجات أعمالك الكبيرة أو الصغيرة

اختر قالبًا يتيح لك تخصيص كل بند حتى تتمكن من إضافة/حذف التفاصيل وفقًا لاحتياجات أعمالك الكبيرة أو الصغيرة إمكانيات تتبع الحالة: اختر قالب أمر شراء لتتبع أوامر الشراء. وهذا يضمن حصولك على كل التحديثات المتعلقة بأماكن وجودها

➡️Read المزيد: 10 قوالب مجانية لنماذج الطلبات في Excel و ClickUp

قوالب طلبات الشراء المجانية في Excel

بدون مزيد من اللغط، دعنا نقدم لك أفضل قوالب طلبات الشراء المجانية في MS Excel:

1. قالب طلب شراء Excel من Vertex42

via Vertex42 هل تبحث عن قالب متعدد الاستخدامات لإنشاء طلبات شراء منفصلة لمختلف الموردين؟ قد يكون قالب طلب الشراء Excel لأوامر الشراء من ProjectManager هو الخيار المناسب لك. مع تصميمه النظيف والاحترافي، يمكنك إنشاء أمر شراء لكل مورد تعمل معه.

يتيح لك القالب إضافة جميع المعلومات ذات الصلة للتنفيذ السلس: معلومات الطلب، وتفاصيل الاتصال، وشروط الشحن، وتاريخ التسليم. علاوة على ذلك، يمكنك جمع إجمالي السطر لحساب التكاليف والأرقام الأخرى.

إليك سبب إعجابك به:

تخصيص حقول لتفاصيل الشحن وشروط الدفع

تتبع حالات الطلبات وتواريخ التسليم في عرض واحد

التصدير إلى جداول بيانات جوجل أو PDF لسهولة المشاركة والأرشفة

مثالي ل: مديري المشاريع وفرق المشتريات التي تحتاج إلى نموذج طلب شراء قياسي لعدة بائعين.

3. قالب طلب شراء التجارة الإلكترونية من CIN7

عبر

_/مرجع/ _https://www.cin7.com/blog/5-free-purchase-order-templates-for-google-sheets-excel-and-pdf/ CIN7 /%href/

قالب طلب شراء التجارة الإلكترونية CIN7 مصمم خصيصًا للأعمال التجارية عبر الإنترنت. مثل أمر الشراء العادي، فهو يحتوي على حقول لإضافة معلومات المنتج، ومعلومات الشحن، وشروط الدفع، وتواريخ التسليم، إلخ.

مظهر القالب مصمم بعناية من أجل البساطة. يتم تقديم جميع التفاصيل بشكل شامل وأنيق، مما يجعله مناسبًا لكل من بائعي المنتجات والخدمات .

إليك سبب إعجابك بها:

إضافة المزيد من الحقول التفصيلية مثل تراخيص البرامج ورموز الوصول للمنتجات الرقمية

تتبّع دورة حياة كل طلب مع تضمين تحديثات الحالة

حفظ بتنسيقات مختلفة للوصول إليها على منصات مختلفة

مثالي ل: تجار التجزئة عبر الإنترنت وشركات التجارة الإلكترونية التي تبحث عن نموذج سهل الاستخدام لإدارة طلبات شراء المنتجات والخدمات.

تنزيل هذا القالب

4. قالب طلب شراء التصنيع من CIN7

via

/مرجع/ https://www.cin7.com/blog/5-free-purchase-order-templates-for-google-sheets-excel-and-pdf/ CIN7 /%href/

تشتهر أوامر الشراء التصنيعية بكونها معقدة. ومع ذلك، فإن يهدف قالب طلب شراء التصنيع CIN7 إلى تقديم حل مبسط.

مثل نموذج أمر الشراء التصنيعي النموذجي، تناول متطلبات الشراء الخاصة بك وحدد التفاصيل الأساسية الأخرى مثل رمز المنتج والوصف والكمية وتفاصيل الشحن. كما يوجد أيضًا بند لإضافة متطلبات مراقبة الجودة، مما يساعد على إنشاء إطار للمساءلة لتلبية معايير الجودة.

إليك سبب إعجابك بها:

تأكد من أن الموردين يفهمون احتياجاتك وتجنب التأخير والأخطاء من خلال قسم فاتورة المواد (BOM) الذي يحدد المواد الخام والمكونات والتجميعات الفرعية

تنسيق وتخصيص الموارد بكفاءة للوفاء بالمواعيد النهائية للتسليم باستخدام جدول الإنتاج

اكتب تعليمات محددة تحت التعليقات لطلبات معينة تتطلب خدمات خاصة

مثالي لـ: المصنعين الذين يحتاجون إلى جدول بيانات مبسط لطلبات الشراء، متوفر في Excel أو جداول بيانات Google أو نسخة PDF، لتلبية احتياجات المشتريات المعقدة، بما في ذلك رموز المنتجات والأوصاف وتفاصيل الشحن.

5. قالب طلب شراء الإنشاءات من TemplateLAB

via

_/مرجع/ _https://templatelab.com/purchase-order-templates/ TemplateLAB /%href/

إن طلب شراء الإنشاءات من TemplateLAB يلتقط جميع تفاصيل المنتج الأساسية لتسهيل تأكيد السلع والخدمات المتعلقة بالإنشاءات من المشتري إلى المورد. وهو يرسي الأساس لتواصل واضح وفعال بين المشتري والمورد ويتضمن أقسامًا لتفاصيل الاتصال، وأوصاف الخدمات والمواد، والتسعير، وحساب الضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التصميم الواضح مع الأقسام المنفصلة يجعلها سهلة الفهم والاستخدام.

إليك سبب إعجابك به:

احصل على تحليل تفصيلي مع أقسام منفصلة للخدمات والمواد، بما في ذلك النطاقات الزمنية وأسعار الساعة والكميات والأسعار

مراجعة النفقات بسرعة من خلال ملخص التكاليف باستخدام حاسبة الضرائب والتكاليف

ضمان التوثيق والمساءلة من خلال قسم مخصص لتوقيعات الموافقة والقبول من كل من المشتري والمورد، على التوالي

مثالي ل: شركات الإنشاءات التي تبحث عن قالب طلب شراء يلتقط تفاصيل المشروع مع توفير مساحة لمزيد من التخصيص التفصيلي.

6. قالب طلب شراء أزياء من TemplateLAB

via

_/مرجع/ _https://templatelab.com/purchase-order-templates/ TemplateLAB /%href/

قالب طلب شراء الأزياء من TemplateLAB هو مستند قابل للتخصيص ومناسب لشركات الأزياء.

وهي مقسمة إلى خمسة أجزاء، تتناول بشكل شامل التفاصيل المتعلقة بالعميل والطلب والشحن والدفع. علاوة على ذلك، قالب نموذج طلب الشراء هذا متاح للتنزيل بتنسيقات MS Word وMS Excel القياسية وPDF.

إليك سبب إعجابك به:

تتبع عناصر الموضة بدقة من خلال أعمدة لاسم المنتج ورقم الصنف والسعر والكمية والحجم واللون

استخدم قسم الملاحظات للرسائل أو الاتفاقات المخصصة، مما يوفر مرونة للشروط أو التعليمات الإضافية

قم بتعديل وإضافة حقول للاحتياجات الخاصة بصناعة الأزياء بسهولة

مثالي ل: شركات الأزياء التي تحتاج إلى قالب نموذج طلب شراء متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص يتناول تفاصيل العميل والطلب والشحن والدفع مع السماح بتنسيق مرن في أنواع ملفات متعددة.

7. قالب طلب شراء التصميم الداخلي من TemplateLAB

via

_/مرجع/ _https://templatelab.com/purchase-order-templates/ TemplateLAB /%href/

قالب طلب شراء التصميم الداخلي من TemplateLAB مصمم بأناقة لخدمات التصميم الداخلي مثل شراء الأثاث. يجمع قالب نموذج طلب الشراء هذا بين التنسيق الواضح والمراجع المرئية لتبسيط إدارة الطلبات لمشاريع التصميم الداخلي.

يمكنك أيضًا تخصيص كل عنصر - من الخط إلى أنظمة الألوان - لأغراض العلامة التجارية.

إليك لماذا ستحبه:

تمثيل العناصر المطلوبة بصريًا من خلال دمج الصور لزيادة الوضوح وتقليل الغموض

تقسيم السعر الإجمالي مع هيكل تسعير مفصل يتضمن التكاليف الفردية ورسوم التوصيل ورسوم الخدمة

تسليط الضوء على خدمات التصميم الداخلي الإضافية مثل تخطيط المساحة والتصميم

مثالي ل: الشركات التي تتطلع إلى تبسيط الطلبات في قالب مركزي واحد لعرض العناصر المختلفة بتنسيق مرئي سريع لسهولة التنقل بين العناصر المختلفة، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات الكبيرة.

➡️ اقرأ أيضًا: ما هي مذكرة استلام البضائع (GRN) وما أهميتها؟

قيود استخدام قالب طلب الشراء في برنامج Excel

على الرغم من أن نماذج وقوالب طلبات الشراء المستندة إلى Microsoft Excel جيدة، إلا أنها قد لا تكون مناسبة لجميع المستخدمين. 👀

فيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية وراء ذلك:

تحديات التعاون: إذا كان لديك فريق يدير نظام طلبات الشراء الخاص بك، فقد لا تكون قوالب Excel هي الأفضل في تسهيل التعاون في الوقت الفعلي بين الأعضاء، مما يزيد من تعقيدات أمر العمل التشغيل الآلي المحدود: تفتقر قوالب أوامر الشراء المستندة إلى Excel إلى ميزات التشغيل الآلي المضمنة. لذا إدارة الطلبات تصبح مضيعة للوقت وغير فعالة

إذا كان لديك فريق يدير نظام طلبات الشراء الخاص بك، فقد لا تكون قوالب Excel هي الأفضل في تسهيل التعاون في الوقت الفعلي بين الأعضاء، مما يزيد من تعقيدات أمر العمل صعوبة في تتبع التغييرات: لا يوفر برنامج MS Excel ميزات مضمونة للتحكم في الإصدار، لذلك يصبح تتبع التغييرات صعبًا للغاية

💡 نصيحة احترافية:يجب أن تحصل على عملية الشراء المناسبة لعملك قبل الشراء. إحدى الطرق الفعالة للقيام بذلك هي تتبع وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات . 🎯

قوالب طلبات الشراء البديلة

يمكن أن تكون إدارة طلبات الشراء عملية معقدة، لكن الموارد المناسبة يمكن أن تجعلها سلسة. وهنا يأتي دور ClickUp لتبسيط وتبسيط سير العمل بأكمله.

ClickUp أداة فعالة لإدارة العمل، تحتوي ClickUp على العديد من الميزات التي تعمل على تحسين جدول طلبات الشراء وتوفير الوقت الثمين.

إليك بعض نماذج طلبات الشراء التي تقدمها ClickUp لتسهيل الأمور على عملك:

1. قالب نموذج طلب شراء منتج ClickUp

قالب طلب الشراء Excel قالب نموذج طلب منتج ClickUp ClickUp

هل تبحث عن أداة تعقب طلبات الشراء التي تبقيك على اطلاع دائم؟ احصل على قالب نموذج طلب المنتج ClickUp !

يصور هذا القالب الرحلة الكاملة لطلب الشراء الخاص بك. بهذه الطريقة، يمكنك على الفور تحديد وإزالة المشكلات التي تعيق تنفيذ الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، وكونه مؤتمتاً بالكامل، فلا حاجة لإدخال البيانات يدوياً أو إجراء عمليات حسابية داخل القالب.

كما أن أقسامه على غرار كانبان غير معقدة للتنقل وتعاونية للغاية، حيث يمكن استخدام القالب بسهولة كقالب أمر شراء شامل.

إليك سبب إعجابك به:

تتبع حالات الطلبات باستخدام تسميات مخصصة مثل "قيد النقل" و"تم التنفيذ" للحصول على تحديثات دقيقة

احفظ معلومات الطلبات المهمة، بما في ذلك نوع المنتج وجهة اتصال العميل، مع 14 حقلاً مخصصاً فريداً

تنظيم كل شيء باستخدام خمس طرق عرض مخصصة، من حالة الطلب إلى الطلبات الجديدة، للوصول السريع

استخدم تتبع الوقت وتحذيرات التبعية لتبسيط إدارة الطلبات

مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى نموذج طلب شراء لتتبع طلبات المنتجات وإدارتها وأتمتة العملية.

🧠 حقيقة ممتعة: أمر الشراء الشامل (BPO) يشبه اشتراك Netflix للمشتريات! فبدلاً من تقديم طلبات متعددة للاحتياجات المتكررة، يسمح طلب الشراء المجمع للشركات بتوفير الوقت وطلب السلع أو الخدمات بشكل متكرر بموجب اتفاقية واحدة حتى حد معين! 🦾

2. انقر فوق قالب طلب الشراء والجرد

ClickUp طلب الشراء وقوالب الجرد قالب طلب الشراء اكسل

عملية إدارة المخزون النموذجية مملة وتتطلب مراقبة وفحصًا منتظمًا. ولكن قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp يجعل الأمر أقل إرهاقًا بكثير.

يعمل القالب على أتمتة معظم مهام إدارة المخزون، مثل مراقبة مستوى المخزون وإعادة الطلب، ويرسل إشعارات دورية لإبقائك على اطلاع دائم.

بالإضافة إلى ذلك، قم بإنشاء مهام مفصلة عمليات الشراء قائمة لتجنب أزمة التوريد في اللحظة الأخيرة.

إليك سبب إعجابك بها:

إنشاء مهام فردية وتعيينها بناءً على كل طلب شراء لأعضاء الفريق المعنيين

نظّم بيانات الشراء والمخزون مثل الكمية وتاريخ التسليم وما إلى ذلك في مكان واحد باستخدام حقول مخصصة مصممة خصيصًا

اكتساب رؤى مع طرق العرض القابلة للتخصيص التي تقدم وجهات نظر متعددة حول الطلبات والمخزون

أتمتة العمليات لتقليل المهام اليدوية باستخدام مهام سير العمل والتنبيهات المضمنة

مثالي ل: الشركات التي تحتاج إلى حل لإدارة المخزون لتتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات وتبسيط عمليات الشراء.

➡️Read المزيد: 10 قوالب جرد مجانية لـ Excel وجداول البيانات و ClickUp

3. قالب نموذج أمر التغيير الخاص بتجديدات ClickUp

ClickUp نموذج طلب تغيير نموذج طلب التجديدات قالب أمر الشراء إكسل

تخيل أنك تعمل في مشروع بناء أو تصميم داخلي وتحتاج إلى مورد للمساعدة في إنشاء أوامر التغيير. إن انقر فوق قالب نموذج أمر تغيير تجديدات نموذج ClickUp مثالي لهذا الغرض. هذا القالب سهل الاستخدام وتعاوني للغاية، وهو حل شامل لإدارة التغيير في مشروعك الإنشائي.

قم بمعالجة وتوثيق أي تغييرات يتم إجراؤها أثناء مشروعك بكفاءة. يمكنك حتى التعاون مع الأطراف الأخرى لضمان توافق الجميع مع التعديلات.

إليك سبب إعجابك به:

مراقبة التغييرات الجديدة المطلوبة والموافقة عليها وعلى تقدمها مع الحالات المخصصة

إدارة مهام التجديد مع حقول للأثر وتغييرات الأسعار وتفاصيل العقد الأصلي

حافظ على تنظيم أوامر التغيير من خلال خمس طرق عرض مميزة

تحسين الإشراف على المشروع من خلال وضع العلامات وتتبع الوقت وإشعارات البريد الإلكتروني

مثالي لـ: المقاولون الذين يديرون تغييرات مشروع التجديد والذين يحتاجون إلى قالب يوفر تنسيقًا تعاونيًا سهل الاستخدام لتوثيق التغييرات ومواءمتها.

4. قالب نموذج طلب توريد كليك أب

قالب نموذج طلب توريد ClickUp طلب توريد قالب أمر شراء إكسل

إذا كنت بحاجة إلى قالب أمر شراء يتناول الفروق الدقيقة في مشتريات المنتجات والخدمات، فاختر قالب نموذج طلب توريد ClickUp .

صُمم هذا القالب كنموذج قياسي، ويتمثل USP الخاص بالقالب في مظهره البسيط. فهو يتميز بنقاط قصيرة وسهلة الفهم تسجل تفاصيل أي شيء تحتاجه - مستلزمات المكتب أو المواد الخام أو الأثاث.

يمكنك أيضًا تحديد الكميات وأسعار الوحدات وغيرها من الأساسيات الأخرى. يساعدك هذا على إرسال طلبات طلب واضحة ومختصرة إلى المورد لسرعة الشراء.

إليك سبب إعجابك بها:

احصل على ملخصات ومرئيات واضحة للمساعدة في تنظيم المخزون والخدمات اللوجستية

تقليل العبء الإداري والأعمال الورقية من خلال هذا النموذج الآلي

أبقِ أصحاب المصلحة على اطلاع من خلال تحديث الحالات مع تقدم الطلبات

استخدم أكثر من 10 حالات وحقول مخصصة لتتبع الطلبات وتسميتها

مثالي ل: الشركات التي تسعى إلى تبسيط إدارة الموردين من خلال نماذج سهلة الاستخدام للتعامل مع الطلبات وتتبع عمليات التسليم وإدارة جهات الاتصال.

➡️Read المزيد: 3 أنواع رئيسية من عقود المشتريات تحتاج إلى معرفتها

5. نموذج استيفاء الطلبات من ClickUp

قالب استيفاء طلبات الشراء من ClickUp قالب أمر الشراء إكسل

الـ قالب استيفاء الطلبات ClickUp يعزز ويحسن عملية تنفيذ الطلبات في أي عمل تجاري إلكتروني. يعد هذا القالب حلاً شاملاً لإدارة كل ما يتعلق بتنفيذ الطلبات، بدءًا من تتبع المهل الزمنية لتنفيذ الطلبات إلى مراقبة تقدم الطلبات.

تحديد وإزالة أي مشكلات محتملة قد تنشأ في وقت مبكر من عملية التنفيذ وإزالتها.

إليك سبب إعجابك به:

مراقبة حالة المنتج مع حالات مخصصة مثل في المخزون ونفاد المخزون لمنع التأخير

تنظيم الطلبات باستخدام حقول للتكلفة وكمية الطلب والاتصال بالعميل

توثيق تفاصيل الطلبات بشكل شامل مع رقم طلب الشراء ونقطة الشحن ووصف المنتج وما إلى ذلك.

تمثيل تنفيذ الطلبات والمخزون بشكل مرئي من خلال التكامل مع ميزات ClickUp الأخرى مثل مخططات جانت و لوحات كانبان .

مثالية ل: لفرق العمليات وشركات التجارة الإلكترونية التي تتابع تنفيذ الطلبات. تساعد معالجة المشكلات مبكرًا في إدارة المهل الزمنية ومنع نقص المخزون.

6. قالب طلبات هدايا شركة ClickUp Swag Order

ClickUp شركة ClickUp قالب أوامر شراء غنيمة قالب أمر شراء إكسل

هل قدمت طلبًا لبضائع مخصصة مع المورد الخاص بك؟ قم بإدارته باستخدام قالب طلبات بضائع شركة ClickUp Swag !

تم تصميم هذا القالب لإدارة طلبات الهدايا الترويجية. يعمل كموقع مركزي لتنظيم وتتبع كل شيء - طلبات شراء البضائع والشحنات وتصميمات المتجر وحتى تاريخ التسليم المتوقع.

لذا، ابدأ بمراقبة مخزونك من الهدايا الترويجية للحصول على علامة تجارية وجودة متسقة.

إليك لماذا ستحبها:

قم بتحسين عملية طلب الهدايا الترويجية لتقليل الوقت والمال المنفق

إدارة طلبات الهدايا الترويجية وعرضها من خلال خمس طرق عرض مختلفة على ClickUp، مثل طريقة العرض الفريدة من نوعها "احتياجات الدفع

تنظيم وتخزين جميع طلبات الهدايا الترويجية من الموظفين في قاعدة بيانات مركزية واحدة

تخزين التفاصيل الأساسية مثل معلومات الاتصال بالبائع من أجل التواصل السلس

مثالية لـ: فرق الموارد البشرية التي تدير طلبات الشراء الشاملة لبضائع الشركة وتتبع جداول التسليم

7. قالب اتفاقية الشراء والبيع بالنقر فوق

7. ClickUp قالب اتفاقية الشراء والمبيعات قالب أمر الشراء إكسل

بينما تقوم قوالب أوامر الشراء بتسجيل معلومات الشراء، فإن نموذج اتفاقية الشراء والمبيعات ClickUp أوسع نطاقاً ويوفر سجلاً رسمياً لكل من شراء وبيع البضائع.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك إدارة جميع مشترياتك ومبيعاتك بأمان في مكان واحد. إنه يدمج جميع الأوراق والتفاصيل والشروط والأحكام والشروط الأساسية حتى تتمكن من تصفح الطلبات والموافقة عليها/رفضها بسرعة. يتيح لك هذا القالب إنشاء اتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونيًا دون أي جهد إضافي.

إليك لماذا ستحبه:

تخزين جميع معلومات الموردين والعملاء في مكان واحد للرجوع إليها في المستقبل

بناء سير عملك باستخدام طرق عرض مخصصة، بما في ذلك القائمة وجانت والتقويم

قم بتحسين تتبع المشتريات والمبيعات بمساعدة الأتمتة المدمجة والذكاء الاصطناعي ClickUp, الدماغ تعاون في الوقت الفعلي مع المستندات المشتركة وردود الفعل على التعليقات للحصول على تعليقات فورية



مثالي ل: فرق المشتريات والمبيعات التي تدير اتفاقيات الشراء والمبيعات حيث يجمع هذا القالب جميع تفاصيل العقد لسهولة الموافقة والتتبع.

مكافأة: هل أنت مستعد للتحكم في الشؤون المالية لمشروعك؟ ابدأ إدارة ميزانيتك كالمحترفين اليوم!

8. قالب فاتورة ClickUp

8. قالب فاتورة النقر فوق قالب أمر الشراء إكسل

هل أنت بائع سئمت من طلب المدفوعات ?

بدلاً من التذكير الشفهي، استخدم نموذج فاتورة ClickUp لإرسال فاتورة رسمية وملزمة قانونًا وضمان الدفع في الوقت المناسب. حتى إذا لم تكن قد اكتسبت أي خبرة في إعداد الفواتير، فإن هذا القالب سهل الاستخدام سيساعدك على إنشاء فاتورة احترافية بسرعة.

قم بتوثيق معلومات الشركة وعنوان المشتري والعناصر المباعة والتسعير وما إلى ذلك. تتبّع حالة كل دفعة وقم بتسوية الحسابات دون عناء.

إليك سبب إعجابك به:

إنشاء فواتير مخصصة وذات علامة تجارية بسرعة وبدون عناء

ضمان الدقة والامتثال من خلال مراجعة الفواتير بانتظام

تقليل الأخطاء في ملء حقول الفواتير بفضل التنسيق الموحد لهذا القالب

قم بأتمتة تذكيرات الفواتير وتقليل وقت المتابعة باستخدام تنبيهات المهام والموعد النهائي

مثالي ل: الشركات والعاملين لحسابهم الخاص الذين يحتاجون إلى نموذج لتلقي المدفوعات في الوقت المناسب وتتبع الفواتير وإدارة حالات الدفع.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إصدار الفواتير للعميل: طرق احترافية للتعامل مع عملية الفوترة

9. نموذج فاتورة مقاول ClickUp للمقاول

9. قالب فاتورة المقاول ClickUp قالب أمر الشراء اكسل

القالب قالب فاتورة المقاول ClickUp المقاول مصمم حصرياً لطلب مدفوعات المقاولين. يتيح لك هذا القالب الملائم للمبتدئين، إنشاء وإرسال فواتير احترافية تحتوي على تفاصيل مثل وصف المنتج، والفئة، وسعر الوحدة، والمبلغ المستحق، وما إلى ذلك.

يوفر نظرة عامة سريعة على الفواتير المستحقة، مما يسمح لك بإرسال المزيد من التذكيرات ووضع علامة على المدفوعات على أنها مستلمة بمجرد معالجتها.

إليك سبب إعجابك به:

استخدام الحقول المخصصة لإدارة تفاصيل المقاول وتواريخ استحقاق الدفع والمزيد

إضافة مهام وتعيين مهام لعناصر محددة في الفاتورة ليتم حلها من قبل المقاول المعني

تعاون مع المقاولين وفرق العمل باستخدام التعليقات وردود الفعل والمستندات المشتركة للتوضيح

إرسال فواتير احترافية ودقيقة توضح توقعات السداد

مثالي لـ: الشركات الناشئة والفرق الصغيرة التي تدير المعاملات التجارية، وإنشاء فواتير المقاولين والعملاء، وتتبع المدفوعات.

تحسين نظام طلبات الشراء بالكامل باستخدام ClickUp

قد تبدو إدارة طلبات الشراء مربكة. فمع وجود طبقات متعددة من التعقيدات والحاجة إلى المراقبة المستمرة، فإن التعامل معها بكفاءة يمكن أن يمثل تحديًا.

يمكن أن تؤثر العملية الخاطئة على مستويات المخزون والعمليات التجارية. لهذا السبب من الضروري أن تكون دقيقاً وتتجنب الأخطاء.

وهنا يأتي دور ClickUp لمساعدتك من خلال مجموعة إدارة العمل القوية وخيارات قوالب طلبات الشراء المجانية. جرب كيف يمكن أن تعزز الكفاءة والإنتاجية والتنظيم بينما تتحكم في نظام إدارة أوامر الشراء الخاص بك. 🎯 اشترك هنا واكتشف تأثير ClickUp التحويلي على نظام طلبات الشراء الخاص بك! ✅