10 قوالب جرد مجانية لـ Excel، وجداول البيانات، و ClickUp

إدارة المخزون ضرورية لأي عمل تجاري من أجل البقاء في صدارة المنافسة . سواء كنت تدير متجرًا صغيرًا أو تدير عملية تصنيع واسعة النطاق، فإن عملية الجرد الفعالة والدقيقة تقلل من تكاليف الإنتاج والمخاطر.

باستخدام أدوات التتبع الصحيحة، مثل نماذج المخزون، يمكنك القيام بأكثر من مجرد تحديث أرقام المخزون. سيكون لدى موظفيك رؤى البيانات اللازمة لتوسيع نطاق العمل والارتقاء بالإنتاجية إلى المستوى التالي! ⚡️

في هذا الدليل، سوف نستكشف جميع الطرق التي يمكن أن تساعدك بها قوالب جرد ClickUp وExcel وجداول بيانات Google Sheets في تبسيط عملية إدارة المخزون لديك، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.

هيا بنا نبدأ!

ما هو قالب الجرد؟

قالب الجرد هو قالب جرد مهيأ مسبقاً مستند أو جدول بيانات الذي ينظم قوائم مفصلة لتتبع المخزون وإعداد الميزانية والتدقيق. يحتوي عادةً على أعمدة لأسماء الأصناف، والرموز الرقمية، والأوصاف، ومواقع التخزين، والكميات، والمجاميع، والتسعير.

سحب المهام وإفلاتها على جدول النقر فوق عرض جدول النقر لإدارة المخزون ببساطة

قوالب المخزون متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص لتناسب احتياجات أي شركة في أي مجال. من شركة صغيرة إلى شركة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات، يعد تتبع المخزون جزءًا أساسيًا من نجاح أي مؤسسة لأسباب مهمة، بما في ذلك:

تحسين الدقة : مع وجود سجلات محدثة ودقيقة للمخزون، تقل فرصة حدوث أخطاء بشرية مكلفة

: مع وجود سجلات محدثة ودقيقة للمخزون، تقل فرصة حدوث أخطاء بشرية مكلفة وفورات في التكلفة : تتحرك المخزونات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى توفير في التكاليف من انخفاض تكاليف العمالة والتكاليف العامة

: تتحرك المخزونات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى توفير في التكاليف من انخفاض تكاليف العمالة والتكاليف العامة تقليل مخاطر تخزين سلع قديمة : يمكن للشركات تجنب طلب مخزون غير مرغوب فيه أو قديم

: يمكن للشركات تجنب طلب مخزون غير مرغوب فيه أو قديم تقليل هدر المنتجات : التتبع السليم يساعد الشركات على طلب الكمية الدقيقة من المخزون المطلوب، أو الطلب في الوقت المناسب عندما يكون المخزون الموجود أقل من المتوقع

: التتبع السليم يساعد الشركات على طلب الكمية الدقيقة من المخزون المطلوب، أو الطلب في الوقت المناسب عندما يكون المخزون الموجود أقل من المتوقع سلاسل التوريد المحسّنة : تحسّن تنبؤات الطلب وبيانات المخزون من تواصل الفريق وعمليات التسليم

: تحسّن تنبؤات الطلب وبيانات المخزون من تواصل الفريق وعمليات التسليم تحسين استراتيجيات المخزون الموسمي: تمتلك الشركات بيانات متسقة لبناء استراتيجيات فعالة لإدارة الطلبات الموسمية من خلال تتبع اتجاهات المبيعات خلال فترات الذروة

المكافأة: *قوالب جداول البيانات*

ما الذي يجعل قالب الجرد جيدًا؟

قالب جرد جيد يسجل المنتجات، نماذج الطلبات والشحنات وبيانات العملاء للمساعدة في تقليل تكاليف العمالة اليدوية وتحسين عمليات الجرد.

يقوم قالب المخزون الخاص بك بإنشاء إطار عمل نظام تتبع المخزون الخاص بك. ولكن العثور على القالب المناسب الذي يلبي احتياجات عملك مع سهولة استخدامه من قبل الفريق بأكمله هو المفتاح. 🧑‍💻

هناك بعض الصفات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن قالب الجرد الجيد:

تصميم قالب بديهي

اختيار قالب بتخطيطات متعددة وميزات تخصيص للعثور على المعلومات الصحيحة عندما تحتاج إليها سيوفر لك الوقت. تعد المرونة في إضافة حقول جديدة إلى إطار عملك دون الحاجة إلى إعادة بنائه من الصفر عندما تتطور محفظة منتجاتك أو خدماتك ميزة! 📈

توافق البرامج

نظرًا لأن الأنظمة أصبحت أكثر ترابطًا وضرورية للنمو، يجب أن تكون قوالب المخزون قادرة على التكامل مع المنصات الأخرى، مثل المبيعات والمحاسبة و إدارة علاقات العملاء (CRM) أنظمة إدارة علاقات العملاء.

الأمن الشامل

يتضمن ذلك إعدادات الأذونات للمسؤولين لعرض وتنفيذ إجراءات معينة، بالإضافة إلى مسارات التدقيق لتتبع من قام بالوصول إلى عناصر معينة في المخزون أو تعديلها. تعمل كل هذه الميزات معًا لإنشاء قالب جرد موثوق وآمن في نفس الوقت! 🔐

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

لقد وضعنا قائمة مختصرة بأفضل قوالب تخطيط المخزون في ClickUp، وجداول البيانات، وExcel لنمنحك الأدوات اللازمة لإدارة جميع أنشطة المخزون - من التوريد إلى التسليم!

## 10 قوالب جرد مجانية لفهرسة وفهرسة وإدراج العناصر أو المهام الأساسية الخاصة بك

1. قالب جرد ClickUp

إنشاء ورقة جرد قابلة للمشاركة في ClickUp

نبدأ بقوالب إدارة المخزون لدينا قالب المخزون الخاص ب ClickUp -أفضل بديل لورقة مراقبة مخزون المخزون!

قالب المخزون الخاص بنا مليء بالأدوات التي تساعدك على إنشاء وتخزين طرق عرض مخصصة - مما يوفر وصولاً سريعًا إلى البيانات التي تحتاجها بشدة! لبدء العملية الخاصة بك، لقد قمنا بالفعل بتضمين خمس طرق عرض معدة مسبقًا:

طريقة عرض قائمة المخزون : نظّم أهم تفاصيل المخزون لكل عنصر باستخدام الحقول المخصصة لـ ClickUp بواسطة عرض قائمة حالة الدفع :تجميع المخزون بناءً على حالة معينة لاتخاذ إجراء (مدفوع بالكامل أو مدفوع جزئيًا أو غير مدفوع)

: نظّم أهم تفاصيل المخزون لكل عنصر باستخدام الحقول المخصصة لـ ClickUp بواسطة قائمة البائعين عرض: توحيد جهود الشراء مع عرض شفاف للموردين الحاليين

عرض: توحيد جهود الشراء مع عرض شفاف للموردين الحاليين عرض خريطة موقع البائعين: إدارة مهام سير العمل الخاصة بالموقع واحتياجات التخزين على الخريطة

إدارة مهام سير العمل الخاصة بالموقع واحتياجات التخزين على الخريطة نموذج الطلب عرض: إرسال نموذج انقر فوق نموذج لاستلام الطلبات وأتمتة إنشاء المهام

تتبع المواد الواردة ومستويات المخزون الحالي والعناصر غير المتوفرة في المخزون. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بسير عمل فعال مع ميزة حقل الصيغة البسيطة لإجراء العمليات الحسابية بسهولة بين الحقول الرقمية والتاريخ والوقت في أحد العناصر. تنزيل هذا القالب

2. قالب إدارة المخزون ClickUp

تتبع أداء المخزون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp

سواء كنت تدير شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة متعددة الأقسام, قالب إدارة المخزون من ClickUp هو المورد المثالي للحصول على رؤية واضحة للعمليات اليومية. قم بتعيين المهام المتكررة، أو اضبط مستويات المخزون بناءً على بيانات المبيعات، أو راجع البيانات التاريخية للتعرف على الاتجاهات والتنبؤ! 📈

والبحث عن عنصر مخزون المخزون في ClickUp سهل للغاية. يمكنك إنشاء عمليات بحث وتصفية محفوظة بسهولة بناءً على أي معايير، بما في ذلك العناصر الموسمية والعروض الخاصة الأسبوعية ومنتجات التصفية، حتى تتمكن من العثور بسرعة على المنتج المناسب في كل مرة.

يمكنك بسهولة تتبع تحديثات التوافر والتسعير والاتجاهات المستمرة حتى تتمكن دائمًا من البقاء على اطلاع دائم بالطلب وضمان عدم نفاد المخزون أبدًا. تنزيل هذا القالب اكتشف المزيد قوالب تخطيط الموارد !

3. قالب جرد مكتب ClickUp

تقليل الأعمال الورقية عن طريق تسجيل جميع تفاصيل المخزون في قائمة جرد ClickUp

مع قالب جرد مكتب ClickUp ، من السهل تحديث بيانات المخزون المكتبي من مواقع متعددة في نفس الوقت، مما يجعله مناسبًا تمامًا للمسؤولين الذين يحتاجون إلى إدارة المخزون من موقع مركزي.

يساعد قالب المخزون هذا أيضاً الشركات على مراقبة ميزانيات المخزون والنفقات الإجمالية حسب الفئات. يمكن تتبع إنفاق الميزانية بسهولة لكل عنصر في المخزون، بالإضافة إلى إجمالي النفقات. من خلال تحديد التناقضات بين الميزانيات الفعلية والميزانيات المخطط لها، يمكنك تحسين إدارة الميزانية.

كما أنه يتتبع أيضاً تواريخ الشراء وأصناف المخزون التي يتم شراؤها بأي سعر. يمكن للإدارة استخدام هذه المعلومات لتحسين الميزانيات للمشتريات المستقبلية بناءً على اتجاهات الإنفاق! 💰 تنزيل هذا النموذج

4. انقر فوق قالب جرد اللوازم المكتبية

مشاركة قائمة جرد المخزون في ClickUp مع أعضاء الفريق

هل أحد أرفف خزانة المكتب مكتظ بأكوام من الدباسات والشريط اللاصق غير المستخدمة؟ جرب قالب جرد اللوازم المكتبية الخاص ب ClickUp للمساعدة في الإنفاق الزائد!

للبدء، قم بإعداد قائمة باللوازم: اللوازم المكتبية العامة مثل الدفاتر والأقلام، بالإضافة إلى العناصر الأكثر تخصصاً مثل أجهزة الكمبيوتر لفرق التصميم والإبداع. يأتي القالب مع حقول مخصصة مسبقة الإنشاء، بحيث يمكنك البدء في إضافة تفاصيل لكل عنصر.

وبفضل خيارات المشاركة في ClickUp، يمكنك التحكم الكامل في من يرى ماذا وما هي الأذونات التي لديهم. قم بتعيين الأذونات للتأكد من وصول الأشخاص المناسبين (منسقو الفريق أو قادة الأقسام) إلى العناصر المناسبة. اجعله مرئيًا لفريقك، حتى يعرفوا مداخل ومخارج مستويات المخزون، ومنع إساءة الاستخدام من خلال وضع حدود للوصول، والشعور بالأمان لمعرفة أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يمكنهم رؤية ما يحتاجون إليه! تنزيل هذا النموذج

5. قالب جرد تكنولوجيا المعلومات ClickUp

قم بتنظيم المخزون الزائد باستخدام لوحة ClickUp للسحب والإفلات ClickUp

تدعم فرق تكنولوجيا المعلومات كل قسم في المؤسسة. وتشمل أصول المخزون الخاصة بهم الأجهزة والبرامج والتراخيص وغيرها من العناصر عبر مواقع متعددة. مع قالب جرد تكنولوجيا المعلومات ClickUp ، فإن متخصصي تكنولوجيا المعلومات قادرون على استخدام لوحة كانبان لمراقبة وتسجيل المعلومات المهمة بسرعة مثل التكلفة وتفاصيل الضمان والمواقع وأرقام الطرازات وجهات الاتصال بالموردين. 👤

يحتوي ClickUp على المئات من خيارات التخصيص، بحيث يمكن لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات تخصيص مساحة العمل الخاصة بهم لتلبية الاحتياجات المحددة لمؤسستهم. تسمح الواجهة سهلة الاستخدام بالوصول إلى المعلومات وتحديثها بسرعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات مشاركة الموارد مع الآخرين تنزيل هذا القالب

6. قالب تقرير الجرد ClickUp Inventory Report

إنشاء قائمة بالمواد الخام للرجوع إليها بسرعة في مستند ClickUp

الـ نموذج تقرير الجرد ClickUp Inventory Report هو الأداة المثالية للشركات التي ترغب في تتبع نشاط الشراء بمرور الوقت. إن الاحتفاظ ببياناته بشكل آمن في شكل مستند يجعل من السهل تضمين جميع المعلومات الضرورية، مثل مواصفات المنتجات، والأسعار، والمراجعات، والتقييمات، مما يمنح العملاء صورة كاملة عن السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة. 🌐

إن وجود إطار العمل المناسب يمنح الشركات القدرة على الوصول إلى البيانات المتعلقة بعادات الشراء، مما يتيح لها اتخاذ الخيارات الأكثر فعالية بأقل جهد ووقت ممكن. وبفضل هذه الرؤية، تستطيع الشركات فهم أنماط الشراء بشكل أفضل وتعظيم العائد على استثماراتها! تنزيل هذا النموذج

7. قالب جرد مطعم كليك أب

إدارة المخزون، والتنبؤ بالإنفاق، ووضع ميزانيات أكثر دقة باستخدام ClickUp

إدارة مخزون المخزون في المطاعم أمر ضروري للنجاح ورضا العملاء. تساعد المراقبة المستمرة وإعادة تخزين الإمدادات على منع التلف أو الإفراط في الطلب. من خلال ضمان توافر الكثير من عناصر القائمة المطلوبة، يمكن للمطاعم إرضاء العملاء مع تجنب الهدر والخسارة. مع الإدارة السليمة للمخزون، سيكون العملاء سعداء دائمًا بوفرة الخيارات المتاحة لهم. 🤩 قالب جرد المطاعم في ClickUp مصمم لتبسيط عملية تتبع المخزون، مما يبعد تعقيدات إدارة المخزون الكبير عن مديري المطاعم المشغولين. يساعد المستخدمين على تنظيم وإدارة وتتبع مخزون المطاعم بسهولة. يأتي القالب مع ست طرق عرض قائمة وجدول ولوحة معدة مسبقًا لالتقاط بيانات المخزون بطرق مختلفة:

المخزون التتبع: طريقة عرض قائمة بجميع العناصر مجمعة حسب الحالة

طريقة عرض قائمة بجميع العناصر مجمعة حسب الحالة أسبوعيًا الاستهلاك : طريقة عرض قائمة لكل عنصر مجمعة حسب الحالة

: طريقة عرض قائمة لكل عنصر مجمعة حسب الحالة أسبوعياً التخصيص : طريقة عرض قائمة لكل عنصر مجمعة حسب الحالة

: طريقة عرض قائمة لكل عنصر مجمعة حسب الحالة عناصر لإعادة الترتيب : عرض جدول لجميع عناصر إعادة الطلب

: عرض جدول لجميع عناصر إعادة الطلب غير متوفر في المخزون : طريقة عرض جدول لجميع العناصر غير المتوفرة في المخزون

: طريقة عرض جدول لجميع العناصر غير المتوفرة في المخزون مخزن العناصر: طريقة عرض لوحة لجميع العناصر مجمعة حسب موقع التخزين تنزيل هذا القالب ### 8. قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp

قم بتحسين توقيت أوامر الشراء لتحسين التدفق النقدي باستخدام طرق عرض Clickup

قالب تقرير المخزون هو أداة أساسية للشركات لإدارة مخزونها، وتتبع أوامر الشراء والبقاء منظمًا مع مستويات المخزون والمنتجات الخاصة بهم. يوفر النموذج نظرة عامة شاملة لمستويات المخزون الحالية، بالإضافة إلى تفاصيل الشحنات الواردة والصادرة.

يوفر قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp هو نظام شامل لمراقبة طلب واستلام السلع والخدمات والمواد داخل الشركة من أجل دعم جميع الأقسام. يتضمن المعلومات الأساسية حول الطلب: اسم البائع وتاريخ الشراء وتاريخ الشحن. هذا يجعل من السهل تحديد أي اختناقات محتملة في عملية الشراء ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات المخزون أكثر صحة! 🌱 تنزيل هذا النموذج

9. قالب جدول بيانات جرد Excel الجرد

عبر مايكروسوفت

جرد قاعدة بيانات في Excel تساعد الشركات على البقاء منظمة وعلى رأس طلباتها من خلال توفير سجل مفصل للعناصر. وتساعد هذه القائمة الشركة على تتبع ما طلبته بسهولة، وكمية كل صنف من كل صنف في المخزون، ومتى يجب تقديم الطلبات المستقبلية.

باستخدام برنامج جدول بيانات مثل Excel، يمكن للشركات توفير الوقت عن طريق حساب مستويات المخزون الحالية ومتى يحتاجون إلى إعادة ترتيب العناصر باستخدام معادلات حسابية. كما يسمح لهم بإضافة ملاحظات لكل صنف إذا كانت لديهم أي مخاوف أو أسئلة محددة. تنزيل هذا القالب

10. قالب قائمة جرد جداول بيانات جوجل

عبر Smartsheet

يمكن استخدام جداول بيانات جوجل لإنشاء قائمة مراجعة المخزون نموذج يسمح للشركات بمراقبة وتتبع مستويات مخزونها. يمكن أن توفر قائمة المراجعة هذه نظرة عامة على كل عنصر في المخزون، وكميته الحالية، ومتى يجب على الشركة طلب المزيد.

يمكن للموظفين استخدام قالب جرد جداول بيانات Google Sheets هذا لمساعدتهم على تحديد أولويات عناصر المخزون النشطة، وعرض مستويات المخزون, تحديد الوقت الأمثل لإعادة التخزين والاستجابة للحاجة غير المتوقعة لعناصر المخزون الإضافية. تنزيل هذا القالب

تبسيط مهام سير عمل المخزون باستخدام ClickUp

ClickUp هو حل مركزي متنقل لتحسين إنتاجية الفريق لتحسين تخطيط الإنتاج. وبفضل القدرة على تتبع مستويات المخزون بسهولة وإجراء تغييرات في الإيفاء أثناء التنقل، يساعد ClickUp الشركات على البقاء على رأس إدارة المخزون! 📦

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