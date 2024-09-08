أفضل برامج إدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات في عام 2025

تعد إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية لأي مدير لتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، يمكن أن تصبح المهمة مرهقة بدون الأدوات المناسبة.

جداول البيانات البسيطة مفيدة. ولكن مع نمو بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك، سرعان ما يصبح استخدام جداول البيانات معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً. كما يمكن أن تصبح قديمة أيضاً، مما يؤدي إلى عدم الدقة التي يمكن أن تكون مكلفة لشركتك.

لهذا السبب من المهم اختيار تكنولوجيا المعلومات المناسبة برنامج إدارة المخزون الذي يبسط العملية ويساعدك على إدارة مخزونك بشكل أفضل.

إليك 10 أدوات برمجيات قوية لإدارة المخزون لمساعدتك في ذلك. دعنا نستكشفها معاً.

ما هو برنامج إدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات؟

يوفر برنامج إدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات حلاً مركزياً لتتبع وإدارة ومراقبة جميع أصول الأجهزة والبرمجيات الخاصة بك طوال دورة حياتها.

وهو يوفر رؤية في الوقت الفعلي لمعلومات الأصول، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين استخدام الموارد، وضمان الامتثال للوائح الأمنية.

ما الذي تبحث عنه في برنامج إدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات

فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها عند التفكير في برامج إدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات.

تتبع المخزون في الوقت الحقيقي: تأكد من أن البرنامج يوفر معلومات محدثة عن مستويات المخزون وحالة الأصول، ويتم تحديثها أثناء انتقال الأصول من وإلى مؤسستك

تأكد من أن البرنامج يوفر معلومات محدثة عن مستويات المخزون وحالة الأصول، ويتم تحديثها أثناء انتقال الأصول من وإلى مؤسستك التنبيهات والإشعارات الآلية: يجب أن يرسل البرنامج تذكيرات وتنبيهات لحالات مثل انخفاض المخزون أو الصيانة القادمة أو طلبات الشراء

يجب أن يرسل البرنامج تذكيرات وتنبيهات لحالات مثل انخفاض المخزون أو الصيانة القادمة أو طلبات الشراء إدارة الأصول: ابحث عن نظام يسجل معلومات مفصلة حول كل أصل، بما في ذلك تاريخ الشراء والضمان والموقع

ابحث عن نظام يسجل معلومات مفصلة حول كل أصل، بما في ذلك تاريخ الشراء والضمان والموقع المسح الضوئي للرمز الشريطي/التعريف الترددي : يجب أن يسهّل البرنامج سهولة تتبع الأصول وإدارة المخزون من خلال الرموز الشريطية أو تقنية RFID

: يجب أن يسهّل البرنامج سهولة تتبع الأصول وإدارة المخزون من خلال الرموز الشريطية أو تقنية RFID تقييم المخزون : يجب أن يكون البرنامج قادرًا على حساب قيمة المخزون باستخدام طرق مثل FIFO (الوارد أولاً ثم الصادر أولاً) أو LIFO (الوارد أخيرًا ثم الصادر أولاً) أو المتوسط المرجح

: يجب أن يكون البرنامج قادرًا على حساب قيمة المخزون باستخدام طرق مثل FIFO (الوارد أولاً ثم الصادر أولاً) أو LIFO (الوارد أخيرًا ثم الصادر أولاً) أو المتوسط المرجح تقارير قابلة للتخصيص: اختر نظامًا يُنشئ تقارير عن مستويات المخزون واتجاهات الاستخدام والمقاييس الرئيسية الأخرى مع طرق عرض وفلاتر قابلة للتخصيص

## أفضل 10 برامج لإدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات القابل للتخصيص)

قم بتخزين جميع تفاصيل المخزون الخاص بك في مكان واحد باستخدام برنامج ClickUp's Inventory

ClickUp هو عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع مع ميزات قوية لمساعدتك في إدارة مخزونك من تكنولوجيا المعلومات. فهو يسمح لك بتتبع المخزون، وإدارة تواريخ الطلبات التالية، وغير ذلك، كل ذلك من منصة واحدة.

يمكنك أيضًا أتمتة العمليات وإعداد المهام والتذكيرات لتقديم الطلبات عندما يصل مخزونك إلى كمية معينة.

ومع وجود فريقك وعمليات عملك كلها في أداة واحدة لإدارة أصول البرمجيات، يمكنك التأكد من انسيابيتها وتحقيق قيمة أفضل بكثير من استخدام جداول البيانات التقليدية.

قالب إدارة المخزون ClickUp

تم تصميم قالب إدارة المخزون من ClickUp لمساعدتك في تتبع العناصر الموجودة في مخزونك.

يأتي ClickUp أيضًا مع قالب قابل للتخصيص المسبق للغاية القوالب لمساعدتك في تتبع المخزون دون عناء إعداد نظامك. أحدها قالب إدارة المخزون في ClickUp .

يتيح لك هذا القالب:

مراقبة مستويات المخزون، وتوافر المخزون، والحركات، وتقلبات التكلفة، مما يضمن لك رؤية واضحة لمخزونك

الحفاظ على معلومات المنتج، مثل الأسعار والصور، في قاعدة بيانات سهلة الاستخدام

تقييم اتجاهات المخزون لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن متطلبات إعادة التخزين

اقرأ المزيد: موارد إدارة المشاريع: أنواعها وأهميتها وعملية التخطيط لها يدعم ClickUp أيضًا طرق عرض متعددة لعرض جميع بيانات عملك بالطريقة التي تناسبك.

استخدم ClickUp Table View للاستمتاع بتجربة تشبه جداول البيانات لإدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات وإنشاء تبعيات المهام وأتمتة الأعمال اليدوية الأساسية

يمكن استخدام عرض جدول ClickUp يمنحك تجربة تقليدية تشبه جداول البيانات لتصور بياناتك في صفوف وأعمدة. يمكنك استخدامه لإدارة تقدم المهام ومرفقات الملفات وتقييمات النجوم وأكثر من 15 نوعًا آخر من الحقول.

يمكنك أيضًا إنشاء علاقات بين المهام وربطها معًا لتشغيل الأوامر التلقائية والتذكيرات والمزيد.

هناك أيضًا العديد من الفلاتر وخيارات التجميع، والقدرة على فرز المعلومات بالطريقة التي تريدها.

أفضل ميزات ClickUp:

تعيين تواريخ البدء والاستحقاق: يضمن إكمال جميع المهام في الوقت المناسب من خلال تعيين تاريخ بدء وتاريخ استحقاق لكل مهمة جرد.

يضمن إكمال جميع المهام في الوقت المناسب من خلال تعيين تاريخ بدء وتاريخ استحقاق لكل مهمة جرد. حساب الأعمدة: يحسب مجموع أو متوسط أو نطاق أي حقل رقمي مباشرةً في طريقة عرض القائمة لتتبع المقاييس مثل التكلفة الإجمالية وإجمالي الوحدات المطلوبة

يحسب مجموع أو متوسط أو نطاق أي حقل رقمي مباشرةً في طريقة عرض القائمة لتتبع المقاييس مثل التكلفة الإجمالية وإجمالي الوحدات المطلوبة تقارير قوية: إنشاء تقارير تساعدك على متابعة المخزون في كل مرة

قيود النقر فوق:

قد تبدو المجموعة الواسعة من الميزات مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد. كن مطمئنًا، فإن أقسام المساعدة في ClickUp و جامعة ClickUp موجودة لمساعدتك في الحصول على أفضل النتائج من أي ميزة.

تسعير #### ClickUp:

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

إن تعدد استخدامات ClickUp جعلنا نستبدل جميع الأدوات التي كنا نستخدمها سابقًا تقريبًا - ويكي الشركة، ولوحات SCRUM، ولوحات GTD للإدارة، ووثائق الامتثال، والجداول الزمنية للتسويق، وحتى نظام تتبع مخزون الشركة - حيث كان من الأسهل التعامل مع كل ذلك في ClickUp.

مراجعة G2

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Invgate Insight (الأفضل للتتبع المركزي لأصول تكنولوجيا المعلومات في جميع البيئات)

عبر إنفغيت إنسايت Invgate Insight هو برنامج شامل لإدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات يقوم بإنشاء مخزون مركزي لجميع أصول تكنولوجيا المعلومات الافتراضية والمادية والسحابية المتصلة بالشبكة نفسها.

على الرغم من أنه يستهدف في المقام الأول المؤسسات متوسطة الحجم والمؤسسات على مستوى المؤسسات، إلا أن Invgate يناسب أيضًا المؤسسات الأصغر حجمًا.

يتعامل Invgate Insight مع إدارة التراخيص والعقود ويتلاءم بسلاسة مع مجموعة مكاتب الخدمة الخاصة بهم. بالنسبة لإدارة البرامج، يتتبع نظام Insight تراخيص البرامج ويحسنها، ويبسط عمليات التدقيق، ويضمن الامتثال للتراخيص.

يتيح وكيل Insight المملوك لها للمستخدمين التحكم في الوقت الفعلي في الأجهزة عبر أي نظام تشغيل.

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أفضل ميزات Invgate Insight:

يسمح بعمليات الاستيراد اليدوية والتحميل بالجملة CSV/XLS لتتبع وإدارة حتى الأصول والأجهزة الطرفية غير القابلة للتتبع

ينتج تقارير مفصلة لتقليل الهدر واكتشاف التركيبات غير المصرح بها

يتيح تخطيطًا متعمقًا لمخزون تكنولوجيا المعلومات لإنشاء قاعدة بيانات CMDB وكتالوج برمجيات موحد

القيود المفروضة على برنامجInvgate Insight:

يفتقر إلى النشر عن بُعد، ولا يوجد سطح مكتب بعيد

التكامل مع أدوات الطرف الثالث مبعثر

تسعير Invgate

تسعير مخصص

مراجعات وتقييمات Invgate Insight:

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

3. SysAid Asset Management (الأفضل لدمج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مع عمليات مكتب الخدمة)

عبر SysAid يأتي بعد ذلك في قائمتنا SysAid، وهي منصة إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تركز على إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات من مكتب الخدمة مباشرةً.

وهو موجه لوكلاء مكتب الخدمة ويوفر لهم وصولاً فورياً إلى أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمستخدمين النهائيين وتفاصيل الموقع والمواقع التنظيمية. والنتيجة هي إحالات وحل المشكلات بشكل أسرع وأكثر دقة.

يحتوي SysAid أيضًا على نظام مراقبة استباقي يسمح للوكلاء بتلقي تنبيهات مخصصة في الوقت الفعلي للتغييرات في وحدة المعالجة المركزية ومعدات الشبكة واستخدام الذاكرة وغير ذلك. كما يتتبع أيضاً عمليات تثبيت التراخيص ويُنشئ تذكيرات تلقائية لتجديد التراخيص والدعم. وهذا يساعد على إدارة الامتثال مع ضمان الاستخدام الأمثل.

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أفضل ميزات SysAid:

يستورد البيانات الخاصة بأصولك ومنتجات البرامج وعناصر الكتالوج من وحدات SysAid الأخرى تلقائيًا باستخدام CMDB الخاص بـ SysAid

يتكامل مع أدوات وخدمات الطرف الثالث مثل Google Workspace وZapier وMicrosoft Office وSlack

قيود SysAid:

يجعل من الصعب تتبع التغييرات غير المعتمدة

يتطلب التواصل ذهابًا وإيابًا مع فرق الدعم من المستوى الأول لحل المشكلات المعقدة

تسعير SysAid:

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SysAid

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. Lansweeper (الأفضل لجرد الشبكة واكتشاف الأصول تلقائيًا)

عبر لانسويبر Lansweeper عبارة عن منصة برمجيات شاملة لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات تركز على بناء خط أنابيب دقيق لمخزون الشبكة مع رؤية كاملة.

يقوم تلقائيًا بجمع البيانات عن الأصول لإنشاء مخزون كامل ويقدم نظرة عامة على جميع المستخدمين والمسؤولين المحليين أو AD المحليين. واستناداً إلى البيانات، فإنه يقوم بتنفيذ إجراءات المستخدم ويكتشف المسؤولين المحليين غير المصرح لهم.

يقوم Lansweeper أيضاً بتحليل العلاقات بين الأصول والمستخدمين. يساعد التحليل في إنشاء تقارير مخصصة ومفصلة.

يمكنك أيضًا عرض أذونات المستخدم ومعلومات AD وجميع المعلومات الأخرى التي تم فحصها من الأصول مثل بيانات سجل الأحداث من أجهزة Windows الخاصة بك.

أفضل ميزات لانسويبر:

ينفذ إجراءات المستخدم بناءً على البيانات مثل إبطال الأذونات أو إزالة البرامج عن بُعد أو إجراء التشخيصات

يكتشف المسؤولين المحليين غير المصرح لهم في وحدة تحكم تقارير الويب الخاصة بـ Lansweeper

يحدد جميع الأصول التي تعمل في المنصات السحابية العامة مثل AWS و Azure

يفحص البرامج تلقائياً في أجهزة ويندوز ولينكس وماك الخاصة بك

قيود لانسويبر:

إدارة وفحص شبكات كبيرة من الأجهزة بطيئة وكثيفة الاستخدام للموارد

سيحتاج المستخدمون الجدد إلى مساعدة في التنقل في الواجهة بسبب تعقيدها

تسعير لانسويبر:

خطة مجانية لأقل من 100 أصل

لأقل من 100 أصل باقة المبتدئين: 199 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

199 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الخطة الاحترافية: 359 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات لانسويبر:

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

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5. إدارة خدمات Jira Service Management (الأفضل للخدمات الموحدة لتكنولوجيا المعلومات والتعاون في DevOps)

عبر: إدارة خدمات جيرا تعد Jira Service Management أكثر بكثير من مجرد أداة عادية لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ فهي تجمع بين فرق التطوير وتكنولوجيا المعلومات وفرق العمل على منصة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لدعم تكنولوجيا المعلومات، تقوم هذه المنصة بإدارة جميع طلباتك في مكان واحد وأتمتة تفاعلات الدعم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعمل إدارة خدمة Jira Service Management أيضًا كجسر بين المطورين وفرق العمليات. فهي تساعد الجميع على البقاء على نفس الصفحة فيما يتعلق بالتغييرات والمشاكل والطلبات. يمكنك تتبع كل شيء من تغييرات التعليمات البرمجية إلى إصدارات البرامج في مكان واحد.

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أفضل ميزات إدارة خدمة جيرا أفضل ميزات إدارة خدمة جيرا

يقوم بمركزة التنبيهات وتصفيتها وإثرائها عبر جميع أدوات المراقبة والتسجيل وأدوات CI/CD الخاصة بك

يساعد العملاء والوكلاء باستخدام أنواع الطلبات المخصصة أو السماح بأنواع الطلبات المخصصة

يجمع تلقائيًا بين التنبيهات ذات الصلة ويضيف المرفقات والملاحظات والروابط تلقائيًا لزيادة المعلومات المتاحة حول الحوادث

قيود إدارة خدمات جيرا

يتطلب استخدام البرنامج بكفاءة المرور بمنحنى تعليمي حاد

تجربة خدمة عملاء باهتة

أسعار إدارة خدمات جيرا

مجاناً لما يصل إلى 3 وكلاء

الخطة القياسية : 17.65 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 17.65 دولارًا شهريًا لكل وكيل الخطة المميزة: 44.27 دولاراً شهرياً لكل وكيل

تقييمات ومراجعات إدارة خدمة جيرا

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

6. Pulseway (الأفضل لإدارة تكنولوجيا المعلومات عن بُعد في الوقت الفعلي مع التشغيل الآلي)

عبر نبض الطريق Pulseway هو برنامج لإدارة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي يقوم بمراقبة محطات العمل والخوادم وأجهزة الشبكة وإدارتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك، بغض النظر عن مكان وجودك.

وهو يعتمد على محرك اكتشاف الشبكة والنشر لتوفير رؤية شاملة لجميع نقاط نهاية تكنولوجيا المعلومات.

الميزة الرئيسية هي محرك الأتمتة الذي يجمع بين تقنية سير العمل وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإعداد مشغلات ذكية تعالج مشكلات تكنولوجيا المعلومات تلقائياً نيابةً عنك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على مجموعة واسعة من البرامج النصية المضمنة والقوالب والأتمتة الخاصة بالوظائف لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

أفضل ميزات Pulseway:

أتمتة اكتشاف وتطبيق تصحيحات نظام التشغيل وتطبيقات الطرف الثالث مع سياسات تصحيح مفصلة

تمكين الإنشاء التلقائي للتقارير المتقدمة، المجدولة لإرسالها بانتظام إلى أفراد محددين

يدمج تذاكر التذاكر والتنبيهات مع أدوات مثل ConnectWise Manage و Autotask و Zendesk و PagerDuty و Slack

يقدم تنبيهات قابلة للتخصيص لتحديد المشاكل بسرعة، والتواصل مع المستخدمين، وحل المشكلات باستخدام الأوامر والبرامج النصية المدمجة

القيود المفروضة على #### قيود Pulseway:

ليس لديه وصول عن بُعد لأجهزة MacOS

تصبح مكلفة للغاية بالنسبة لبيئات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة

تسعير Pulseway:

يبدأ من 44 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pulseway:

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

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7. ServiceNow Inventory (الأفضل لتتبع وإدارة مخزون الفنيين الميدانيين)

عبر: سيرفس ناو ServiceNow هو حل لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات يستهدف المؤسسات ويركز على توفير وتتبع مخزون جذع الفنيين الميدانيين بسهولة دون الحاجة إلى الكثير من الأعمال الورقية، بما في ذلك عمليات التبديل والتحويل.

فهو يبسط عملية البحث عن قطع الغيار المتعددة وطلبها وإدارة الأجهزة المحمولة. تدعم المنصة أيضاً عمليات النقل من نظير إلى نظير مع إشعارات ديناميكية.

أفضل ميزات ServiceNow Inventory:

تتبّع ومصادر مخزون الفنيين الميدانيين، بما في ذلك عمليات التبديل والتحويل، بدون عمليات يدوية معقدة

تمكين الفنيين الميدانيين من استخدام المسح الضوئي للرموز الشريطية لإدارة المخزون المتنقل

أتمتة المهام مع جدولة ديناميكية وزيادة كفاءة الخدمة الميدانية

القيود المفروضة على مخزون سيرفيس ناو

تكاليف الاشتراك والتراخيص أعلى من غيرها

يفتقر إلى القدرة على تكوين واجهات برمجة التطبيقات المخصصة

تسعير ServiceNow:

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مخزون الخدمة الآن:

G2: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات من SolarWinds (الأفضل لإدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات بالكامل والامتثال)

عبر سولارويندز Solarwinds هو حل متكامل لإدارة تكنولوجيا المعلومات للشركات يتتبع أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وينشرها ويديرها ويسترجعها ويتخلص منها.

وهو يوفر وحدة إدارة المخزون التي تتيح لك إدارة أجهزة الشبكة والبرمجيات والبقاء على اطلاع دائم على حالتها طوال دورة حياتها.

تعمل حزمة أداء وتهيئة خوادم SolarWinds بمثابة لوحة تحكم قوية لعمليات تكنولوجيا المعلومات لديك. فهي تجمع بين أداتين قويتين، وهما SAM وSAM وSCM، لتمنحك رؤية شاملة لخوادمك.

ستحصل على جميع التفاصيل الأساسية في متناول يدك، بدءاً من تحديثات النظام والضمانات إلى سرعات المعالج واستخدام الذاكرة.

أفضل ميزات SolarWinds ITSM

يعمل على أتمتة اكتشاف جميع أصول تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالشبكة، بما في ذلك الخوادم ومحطات العمل وأجهزة التوجيه وغيرها

يراقب البرامج المثبتة وتوافق التراخيص وإحصائيات الاستخدام لضمان التوافق وتحسين نفقات البرامج

يوفر تنبيهات بشأن التغييرات في تكوينات الأصول أو عمليات تثبيت البرامج غير المصرح بها أو المشكلات الحرجة

يوفر استجابة مدعومة تحدد الحلول تلقائيًا وتراقب مشاعر التذاكر وتركز الإجراءات

قيود إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من سولارويندز:

يأتي مع مجموعة محدودة فقط من التخطيطات لعرض الحوادث أو التغييرات

أغلى نسبيًا من منافسيها

تسعير SolarWinds ITSM:

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Solarwinds ITSM

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. Atera (الأفضل لإدارة تكنولوجيا المعلومات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع الدعم الآلي)

عبر أتيرا من بين خيارات برامج إدارة المخزون الأخرى، يُعد Atera حلاً متكاملاً لأقسام تكنولوجيا المعلومات. فهو يزيد من الكفاءة، ويوفر خدمة رائعة للمستخدم النهائي، ويبسط عمليات الفريق.

يمكنك أيضًا الاستفادة من مزيج من المراقبة والإدارة عن بُعد ومكتب المساعدة ومنصات إعداد التقارير مع إدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات.

ومن أهم ميزاتها هي الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Atera، وهو الذكاء الاصطناعي Action AI، الذي يُلغي الدعم من المستوى الأول مع الطيار الآلي ويتيح الاستجابة الفورية لكل مشكلة. تساعد Atera الفنيين المبتدئين من خلال ملخصات التذاكر التلقائية وإنشاء البرامج النصية والحلول والاستجابات المقترحة.

يمكنك أيضًا الحصول على أداة اكتشاف الشبكة الأنيقة التي تراقب تلقائيًا شبكات مجموعات العمل ووحدات التحكم في النطاقات (DC)، وتحدد كل أصل ومكون من أصول ومكونات بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك، وتكشف عن فرص زيادة المبيعات.

أفضل ميزات Atera:

يعمل على أتمتة إدارة التصحيح ويسمح بإنشاء جداول زمنية مخصصة لكل نقطة نهاية

يرسم خرائط لسطح الهجوم الكامل لشبكتك باستخدام Network Discovery لاختبار أنظمة كشف التسلل مع فحص شامل للمنافذ

ينشئ رسوماً بيانية وتقارير ديناميكية عن أنواع الأجهزة، وحالة محطة العمل/الخادم، ومنصة نظام التشغيل، وحالة المراقبة، وما إلى ذلك

يسمح بتشغيل عمليات فحص متعددة في وقت واحد على شبكات فرعية متعددة للحصول على نتائج أسرع

قيود أوتيرا:

وثائق ضعيفة لا تعكس وتشرح المنتج بدقة

يرتكز في الغالب على الكمبيوتر الشخصي، ويمكن إدارة المهام الأساسية فقط من الأجهزة المحمولة

تسعير أوتيرا

الخطة الاحترافية : 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الخبراء : 189 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 189 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الرئيسية: 219 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Atera

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. ManageEngine AssetExplorer (الأفضل لإدارة شاملة للأصول وترخيص البرامج)

عبر: مستكشف الأصول ManageEngine AssetExplorer ManageEngine AssetExplorer عبارة عن منصة إدارة أصول قائمة على الويب تدير جميع الأصول في شبكتك، بدءًا من مراحل التخطيط وحتى مراحل التخلص منها.

باستخدام هذا البرنامج، يمكنك إدارة أصول البرامج والأجهزة، وضمان الامتثال لتراخيص البرامج، وتتبع أوامر الشراء والعقود.

وبصرف النظر عن إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، يساعد AssetExplorer أيضاً في إدارة أوامر الشراء ويحدد مجالات تقليل الإنفاق، وإنفاذ السياسات، والتخلص من التكرار.

يقوم البرنامج بمسح شبكتك ويكتشف تلقائياً جميع البرامج ومخزون الأصول المتاحة في كل محطة عمل. كما يمكنك أيضاً إدارة جميع أنواع التراخيص، بما في ذلك OEM، والتراخيص المتزامنة، والمؤسسية، والمجانية والمستخدم المسمى، والعقدة المغلقة، والتجريبية، والتراخيص الحالية CAL، والحجم، والفردية.

أفضل ميزات برنامج ManageEngine AssetExplorer:

يفحص ويدقق جميع محطات العمل عبر مؤسستك المتصلة عبر الشبكة المحلية والشبكة الواسعة والشبكة الافتراضية الخاصة

يسمح بتتبع وإدارة جميع مؤشرات الأداء الخاصة بك، مثل الأصول، وتثبيتات البرامج، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والأعمال، والأشخاص، والمستندات، وما إلى ذلك، في مستودع واحد

يرسل تنبيهات عند اكتشاف تثبيت برمجيات غير مصرح بها ويُخطِر جميع المستخدمين الذين يستخدمون برمجيات محظورة

يتيح لك إنشاء معايير لإضافة الموارد إلى المجموعة مع التجميع الديناميكي

قيود برنامج ManageEngine AssetExplorer:

أبلغ المستخدمون أن خدمة العملاء تحتاج إلى تحسين

الوظائف الإضافية باهظة الثمن بعض الشيء

تسعير ManageEngine AssetEngine AssetExplorer

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ManageEngine AssetExplorer تقييمات ومراجعات

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

## إدارة المخزون بسلاسة مع ClickUp

تساعدك المنصة البرمجية القوية لمخزون تكنولوجيا المعلومات على تشغيل الأجهزة الجديدة بشكل آمن، وتحديد الأجهزة القديمة والمعرضة للخطر لإيقاف تشغيلها، وتوفر "مصدرًا واحدًا للحقيقة" لأصولك لفرض الامتثال لسياسات الأمان بشكل أفضل.

يتحقق ClickUp من كل هذه المربعات.

كما أن قوالب إدارة المخزون المخصصة، وطرق العرض المتعددة، والقدرة على تعيين المهام، والقدرة على الجمع بين جميع أعضاء فريقك معاً، تجعلها منصة مثالية لإدارة المخزون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على ميزات قوية لإعداد التقارير وواجهة مستخدم سريعة وسريعة الاستجابة. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك بكل سهولة وثقة.