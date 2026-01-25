كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة كتاب

تتطلب كتابة كتاب الوقت والتركيز والكثير من الطاقة العقلية. في بعض الأيام، تتدفق الأفكار. وفي أيام أخرى، تبدو الصفحة الفارغة ثقيلة، وتتفكك الخطوط العريضة، ويصبح تتبع المسودات أمرًا مرهقًا.

هذا التوتر بين الرغبة في الكتابة الجيدة والحاجة إلى الالتزام بالمواعيد النهائية مألوف لأي شخص يحاول إنهاء مشروع طويل.

بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة كتاب في تغيير طريقة تعامل الناس مع هذه العملية. يمكن أن يساعد في تشكيل الأفكار الأولية وتنظيم الفصول وكتابة المسودة بشكل أسرع، ولكن صوتك يأتي من قراراتك ومراجعاتك.

في هذا المنشور على المدونة، سنقوم بتحليل الطرق العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل الكتابة، وسنستكشف الطرق التي يساعد بها ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، في هذه العملية. 🧑‍💻

كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في كتابة كتاب

عندما تحدق في الصفحة الفارغة، وتتشابك خيوط الحبكة، وترفض الشخصيات التعاون، قد يصبح كتابة كتاب أمرًا مرهقًا. تعمل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي كشركاء عمليين في هذه العملية، حيث تتولى المهام المتكررة حتى تتمكن من التركيز على القرارات الإبداعية التي تجعل كتابك مميزًا.

تعمل هذه الأدوات بشكل أفضل عندما تفهم ما يمكنها فعله وما لا يمكنها فعله. يتفوق الذكاء الاصطناعي في توليد الخيارات وتنظيم المعلومات واكتشاف الأنماط في مخطوطتك. لكنه لا يمكن أن يحل محل صوتك أو رؤيتك أو المنظور الفريد الذي تضفيه على قصتك.

إليك نظرة على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي في كتابة كتاب. 👇

العصف الذهني وتوليد الأفكار

يعمل الذكاء الاصطناعي كشريك لا يكل في العصف الذهني عندما تحتاج إلى زوايا جديدة.

أدخل فرضية أو نوع الشخصية أو الموضوع، وسيقدم لك احتمالات لم تكن لتفكر فيها. إذا كنت تكتب قصة مثيرة تدور أحداثها في مدينة ساحلية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقترح تعقيدات في الحبكة أو قصص خلفية للشخصيات أو عناصر موضوعية تضيف عمقًا.

تكمن القيمة الحقيقية في استخدام هذه الاقتراحات كنقاط انطلاق. يمكنك طلب 10 سيناريوهات صراع، واختيار اثنين منها، ثم تحويلهما إلى شيء مختلف تمامًا. تتيح لك هذه الطريقة التحكم في العملية مع توسيع نطاق إبداعك.

🚀 ميزة ClickUp: استكشف أفكارًا لكتابك باستخدام ClickUp Whiteboards. فهي تعمل كقماش مرن لرسم الشخصيات والصراعات والموضوعات دون فرض هيكل ثابت. يمكنك نقل الأفكار وتجميع ما ينتمي معًا ورؤية كيف يؤثر خيار واحد على بقية القصة أثناء تشكلها. قم بالعصف الذهني داخل لوحات ClickUp البيضاء خطط لأحداث قصتك باستخدام لوحات ClickUp البيضاء على سبيل المثال، أثناء تطوير قصة مثيرة تدور أحداثها في مدينة ساحلية، يمكنك وضع الشخصيات الرئيسية والمواقع والتوترات على السبورة البيضاء. يمكنك تجميع صراعين يرتبطان ببعضهما البعض بشكل خفي، وإضافة علاقة جديدة بين الشخصيات، وإزالة الأفكار التي لا تقوي السرد. تساعدك اللوحة على تشكيل قصة أكثر ثراءً من خلال العمل البصري على الخيارات المتاحة.

تحديد الخطوط العريضة للفصول وتنظيمها

يعد تحويل الأفكار المتناثرة إلى بنية متماسكة تحديًا صعبًا للعديد من الكتاب.

يمكن لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن تأخذ ملاحظاتك الأولية وتقترح إطارًا لكل فصل على حدة. أنت تصف أحداث قصتك، ونقاط التحول الرئيسية، وتطور الشخصيات. تقوم الأداة بتنظيم هذه العناصر في تسلسل يتبع منطق السرد.

تكشف هذه العملية عن الثغرات في كتابك بأكمله قبل أن تستثمر شهورًا في الصياغة. قد تكتشف أن الفصل الثاني يفتقر إلى التوتر أو أن الحبكة الفرعية تحتاج إلى إعداد مبكر. سيستغرق تعديل المخطط الدقيق دقائق معدودة، لكن إعادة كتابة فصول بأكملها يستغرق أسابيع.

🧠 حقيقة ممتعة: كان تشارلز ديكنز يملي قصصه بصوت عالٍ، وأحيانًا بشكل درامي. قام آرثر ستون، أحد طلابه في اختزال الكتابة، بتسجيل أجزاء كبيرة من خطاب ديكنز مباشرةً، مما يعني أن بعض أعمال ديكنز ربما كانت موجودة كمسودات منطوقة قبل أن تكون مكتوبة. الأمر المثير للاهتمام هو أن العلماء ما زالوا لا يعرفون تمامًا من كتب ماذا، وكم كان من الارتجال، وما الذي تمت قراءته مقابل ما تم نطقه على الفور.

صياغة المحتوى والتغلب على عائق الكتابة

غالبًا ما تنشأ عقدة الكاتب عن السعي إلى الكمال أو عدم اليقين. يزيل الذكاء الاصطناعي الضغط المتمثل في الحاجة إلى القيام بالأمر بشكل صحيح من المرة الأولى.

عندما لا تجد الكلمات المناسبة لوصف مشهد ما، اطلب منه إنشاء ثلاث نسخ. لن تكون أي منها مثالية، ولكن قد تحتوي إحداها على العبارة أو النهج الذي يفتح الباب أمام أفكارك الخاصة.

يستخدم بعض الكتاب برامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي لكتابة الأجزاء التي يجدونها مملة:

المشاهد الانتقالية التي تنقل الشخصيات بين المواقع

الأوصاف الفنية التي تتطلب بحثًا عميقًا

تنويعات الحوار لاختبار أصوات الشخصيات المختلفة

ثم يمكنك إعادة كتابة هذه المسودات بأسلوبك الخاص، واستخدامها كمواد أولية بدلاً من البدء من الصفر.

🔍 هل تعلم؟ ترك ليوناردو دافنشي وراءه أكثر من 7000 صفحة من المذكرات، العديد منها غير مكتمل ومتناثر بين مواضيع مختلفة. لا يزال العلماء يتناقشون حول الترتيب "الصحيح" لأفكاره.

تحرير وتصحيح مسودتك

تقوم أدوات التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي بالبحث عن الأنماط التي تغفلها العين البشرية. فهي تحدد الكلمات المستخدمة بشكل مفرط، وتحدد مشاكل الإيقاع، وتسلط الضوء على التناقضات في سلوك الشخصيات أو التسلسل الزمني. قد تلاحظ أنك تستخدم نفس بنية الجملة بشكل متكرر أو أن لون عيون بطل الرواية يتغير في منتصف الكتاب.

وهي مصممة لتكمل عمل المحررين البشريين. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخبرك أن فقرة ما تبدو غير سلسة، ولكن المحرر الماهر يشرح لك سبب ذلك وكيفية إصلاحه. لهذا السبب يجب عليك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فقط في المرة الأولى، للكشف عن المشكلات الواضحة قبل أن تستثمر في خدمات التحرير الاحترافية.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة كتاب (دليل تفصيلي)

يشرح هذا الدليل التفصيلي كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل إنشاء الكتاب.

يدعم ClickUp هذا التدفق باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم. تظهر مخططاتك ومسودات الفصول وملاحظات البحث ومهام المراجعة جنبًا إلى جنب مع العمل نفسه، وليس في أدوات منفصلة تجبرك على تغيير السياق. مع تطور الكتاب، تتطور هيكلته وعملية كتابته جنبًا إلى جنب معه، مما يمنع توسع العمل.

لنبدأ! 🎯

الخطوة رقم 1: حدد مفهوم كتابك وقم بوضع مخطط تفصيلي

يعد المخطط التفصيلي القوي أساس كتابة الكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهو يمنح مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي للكتاب هيكلًا كافيًا لإنشاء فصول متسقة.

ابدأ بتحديد ما ستحققه كتابك بالضبط. اكتب جملة واحدة تلخص الوعد الأساسي لكتابك: "يُعلّم هذا الكتاب العاملين المستقلين كيفية جذب عملاء من الشركات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني" أو "تكتشف معلمة في بلدة صغيرة موهبة خفية تغير مجتمعها".

حدد رحلة القارئ:

من أين يبدأون؟ (يشعرون بالخوف من مهارات استخدام السكين، ويشعرون بالارتباك بشأن أنظمة الإنتاجية)

أين سينتهي بهم الأمر؟ (تقطيع الخضار بثقة، إدارة سير العمل بكفاءة)

ما الذي يجب أن يتعلموه لسد هذه الفجوة؟

قسّم ذلك إلى 8-12 فصلاً، مع 3-5 أقسام رئيسية تحت كل فصل. ثم استخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار منطقك: "ما هي الخطوات الحاسمة التي أفتقدها بين الفصل 2 والفصل 3؟"

قم ببناء مخطط كتابك باستخدام صفحات متداخلة في ClickUp Docs لتسهيل التنقل

يصبح ClickUp Docs ورشة عمل لوضع المخطط التفصيلي. أنشئ مستندًا بعنوان "[عنوان كتابك] – المخطط التفصيلي الرئيسي" واستخدم الصفحات المتداخلة للفصول والأقسام. بعد ذلك، يمكنك إعادة ترتيب الفصول عن طريق سحب الصفحات وإضافة ملاحظات البحث مباشرةً أسفل الأقسام ذات الصلة.

بالنسبة لكتاب عن العمل عن بُعد، أنشئ صفحات عالية المستوى لـ "بناء ثقافة العمل عن بُعد" و"أنظمة الاتصال" و"إدارة الأداء"، مع صفحات فصول متداخلة تحدد الموضوعات المحددة التي سيتم تناولها.

تعلم كيفية تنظيم ملاحظاتك الكتابية:

الخطوة رقم 2: قسّم مخططك إلى مهام

احسب عدد الأقسام: 10 فصول تحتوي كل منها على أربعة أقسام = 40 مهمة كتابة. قم بتوقيت نفسك أثناء كتابة 500 كلمة لحساب سرعتك. ثم أضف أسماء مهام محددة:

ليس "الفصل 3" بل "مسودة: كيفية تنظيم رسائل البريد الإلكتروني الباردة لعملاء B2B"

ليس "تطوير الشخصية" بل "اكتب: مشهد قصة سارة الخلفية في المركز المجتمعي"

حوّل مخططك إلى مهام كتابة تفصيلية في ClickUp مع مواعيد نهائية واضحة

حوّل مخططك إلى سير عمل باستخدام ClickUp Tasks. أنشئ قائمة لكل فصل، ثم أضف مهام للأقسام الفردية مع تواريخ استحقاق واقعية بناءً على سرعة كتابتك. تذكر أن تخصص وقتًا احتياطيًا.

أضف حقول مخصصة لتتبع التقدم:

الهدف من عدد الكلمات (يساعدك على قياس طول القسم)

جولة المراجعة (تحسب عدد مرات التعديل التي تم إجراؤها)

ملاحظات المحرر (تحتفظ بالتعليقات المرتبطة بالعمل)

أضف وصفًا للمهام مع النقاط الرئيسية التي يجب تغطيتها وعدد الكلمات ومصادر البحث. بهذه الطريقة، عندما تجلس للكتابة، ستعرف بالضبط ما يجب أن تحققه تلك الجلسة.

بالنسبة لمذكرات الأعمال، أنشئ قوائم مثل "مرحلة الفكرة" و"تحديات السنة الأولى"، مع مهام مثل "الكتابة: عرض المستثمر الفاشل في مؤتمر الشركات الناشئة"، بما في ذلك ملاحظات حول التفاصيل المحددة والعواطف التي يجب نقلها.

🧠 حقيقة ممتعة: انتشر مصطلح " كتلة الكاتب " في الأربعينيات من القرن الماضي، لكن المؤلفين الرومان القدماء كانوا يشكون من "عقم الفكر". كتب سينيكا عن الأيام التي "يرفض فيها العقل الطاعة".

الخطوة رقم 3: إعداد تتبع مرئي للتقدم

يتخلى معظم الكتاب عن كتابة الكتب في منتصف الطريق عندما يشعرون أن التقدم غير مرئي. صمم مساحة متماسكة تجيب على الأسئلة التالية: كم عدد الأقسام التي أكملتها؟ هل أنا على المسار الصحيح؟ كم من الوقت أقضي في الكتابة فعليًا؟

اختر المقاييس التي تتناسب مع أسلوبك في التحفيز:

نسب الإنجاز إذا قمت بالرد على أشرطة التقدم

سلسلة الكتابة إذا كان الاتساق اليومي يحفزك

عدد الكلمات الأسبوعي إذا كان الناتج هو الأهم

اجمع مقاييس تقدم كتابك في عرض واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp والبطاقات المستهدفة.

تتبع تقدمك في الكتابة باستخدام المقاييس المرئية في لوحات معلومات ClickUp

على سبيل المثال، يمكنك:

أضف بطاقة المهام حسب الحالة لمعرفة أي أجزاء من كتابك تقع في حالات "لم يبدأ"، "المسودة الأولى"، "تم تحريره" و"النهائي" للكشف عن حالة سير العمل.

أضف بطاقة عبء العمل التي تعرض فقط المهام المستحقة لهذا الأسبوع

أنشئ مخططًا مخصصًا لتتبع عدد الكلمات التراكمي بمرور الوقت مع استخدام السرعة المستهدفة كخط مرجعي.

استخدم بطاقة الحساب لعرض نسبة الإنجاز (المهام المنجزة مقسومة على إجمالي المهام). إن مشاهدة هذه النسبة وهي ترتفع من 15% إلى 68% يوفر دليلاً ملموسًا على أنك تبني شيئًا حقيقيًا.

قد يضيف مؤلف الروايات أيضًا بطاقات توضح الفصول المكتملة، ومخططًا زمنيًا للمهام المتبقية، وتقريرًا زمنيًا يفصل بين الساعات التي قضاها في بناء العالم مقابل الساعات التي قضاها في صياغة المشاهد الفعلية.

الخطوة رقم 4: إنشاء المسودة الأولى

يعد المخطط التفصيلي القوي أساس كتابة الكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهو يمنح مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي للكتاب هيكلًا كافيًا لإنشاء فصول متسقة.

افتح مهمتك الأولى في الكتابة، وراجع النقاط الرئيسية، ثم اعمل على إنشاء تعليمات مفصلة للذكاء الاصطناعي. تؤدي مطالبات الكتابة الضعيفة للذكاء الاصطناعي إلى إنتاج محتوى عام، مما يؤدي إلى المزيد من العمل في التحرير.

أدرج العناصر التالية:

الموضوع الدقيق وعدد الكلمات

الجمهور المستهدف والنبرة المطلوبة

النقاط الرئيسية التي يجب تغطيتها

الغرض من هيكل كتابك

قارن بين هذه المطالبات لفصل عن التسويق عبر البريد الإلكتروني:

❌ ضعيف: اكتب عن سطور موضوع البريد الإلكتروني

✅ قوي: اكتب 600 كلمة تشرح كيفية كتابة سطور موضوع البريد الإلكتروني التي تزيد من معدلات فتح البريد الإلكتروني لشركات B2B SaaS. الجمهور المستهدف هو مديرو تسويق المحتوى في الشركات التي تضم 50-200 موظف. قم بالتغطية باستخدام الأرقام والتفاصيل المحددة، وخلق فجوات فضولية، والتخصيص باستخدام بيانات المستلم. قم بتضمين مثال واحد غير فعال ومثال واحد فعال لكل تقنية. نبرة مهنية ولكنها حوارية.

يلغي ClickUp Brain مشكلة التبديل بين التطبيقات بفضل الذكاء الاصطناعي السياقي.

افتح ملف Doc الخاص بمخطوطتك في ClickUp، ضع المؤشر في المكان الذي تريد إضافة محتوى تفصيلي فيه، انقر على أيقونة Brain، وأدخل الموجه.

أنشئ محتوى للمسودة الأولى لكتابك باستخدام ClickUp Brain

بالنسبة لفصل عن مهارات استخدام السكين في كتاب الطبخ، جرب هذه المهمة: "اكتب 400 كلمة لتعليم الطهاة المنزليين كيفية إمساك سكين الطاهي بشكل صحيح وتنفيذ عملية التقطيع الأساسية. اشرح طريقة الإمساك بالسكين، ووضع اليد الموجهة، وحركة التأرجح. تناول الخطأ الشائع المتمثل في إمساك السكين مثل المطرقة. استخدم لغة مشجعة للقراء الذين يشعرون بالخوف."

ما عليك سوى مراجعة الناتج، وإضافة حكايتك الشخصية حول تعلم التقنية المناسبة، وتعديل النبرة، ثم الانتقال إلى القسم التالي.

🔍 هل تعلم؟ استخدم السرياليون تقنية تسمى الكتابة التلقائية، حيث كتبوا بشكل مستمر دون تخطيط أو تحرير لتجاوز حالات انسداد الإبداع. حتى أن بعضهم استخدم مولدات كلمات عشوائية أو نصوص مقطوعة. تقوم مطالبات الذكاء الاصطناعي اليوم بنفس الشيء.

الخطوة رقم 5: أتمتة الإجراءات المتكررة في سير العمل

لنفترض أنك قمت بوضع علامة على قسم من الفصل على أنه مكتمل، ثم قمت يدويًا بإنشاء مهمة تحرير، ونقلت النص الأصلي إلى "في انتظار المراجعة"، وقمت بتعيين تذكير بالمراجعة. كررت هذه الخطوات 40 مرة أثناء كتابة كتابك.

تساعدك الذكاء الاصطناعي على التوقف عن القيام بالأعمال التي يمكن للبرنامج القيام بها. حدد أنماط سير العمل:

هل تقوم دائمًا بإنشاء مهام تحرير بعد الانتهاء من المسودات؟

هل تحتاج الأقسام إلى التحقق من صحتها قبل اعتبارها نهائية؟

هل تقوم بتعيين المراجعات لنفس الشخص بشكل متكرر؟

أنشئ سير عمل للتخلص من إدارة المهام يدويًا باستخدام ClickUp Automations

قم بتنفيذ إجراءات سير العمل بناءً على محفزات محددة باستخدام ClickUp Automations. بدلاً من نقل الفصول يدويًا أو متابعة التعديلات أو تتبع التعليقات عبر المسودات، تستجيب Automations للتغييرات التي تجريها أثناء الكتابة.

فيما يلي بعض الأمثلة على أتمتة سير العمل:

عندما يكون الحالة > المسودة مكتملة، قم بتعيينها إلى المحرر

عندما يضيف المحرر تعليقًا، الحالة > التحرير

عندما يكون الحالة > تم الانتهاء من التعديلات، أعد تعيينه إلى المؤلف

عندما يكون الحالة > مراجعة بيتا، أضف قراء بيتا كمتابعين

عندما يكون الحقل المخصص "التعديلات المطلوبة" > نعم، الأولوية > عالية

عندما يتغير تاريخ الاستحقاق، قم بتحديث تاريخ استحقاق الفصل الأصلي.

عندما تنتهي جميع المهام في قسم > نهائي، قم بإخطار الناشر

شاهد هذا الفيديو لتسريع أتمتة سير العمل:

الخطوة رقم 6: راجع مسودتك في مراحل منظمة

الآن بعد أن أصبح لديك مسودة أولى كاملة، تذكر أن الغرض منها هو إعادة كتابتها. تجنب تحرير كل شيء في وقت واحد، وعالج المشاكل المختلفة في مراحل منفصلة:

المراجعة الهيكلية تدرس الصورة الكبيرة. اقرأ مخطوطتك بالكامل دون إجراء تعديلات تفصيلية وتحقق مما إذا كانت الفصول تظهر بالترتيب الأمثل، والحجج مبنية بشكل منطقي، ونقاط الحبكة موضوعة في مكانها المناسب. قم بتدوين ملاحظات حول الأقسام التي يجب حذفها أو دمجها أو إعادة ترتيبها.

مراجعة المحتوى تبحث في الأقسام الفردية. هل يتضمن كل قسم تفاصيل وأمثلة كافية؟ هل التفسيرات واضحة؟ هل تدعم ادعاءاتك بالأدلة؟ احذف بلا رحمة. هذا التمايل المثير للاهتمام ربما لا يخدم الوعد الأساسي لكتابك.

تركز مراجعة السطور على الجمل واختيار الكلمات. استبدل الأفعال الضعيفة بأفعال قوية واحذف الأحوال التي تدعم الأفعال الضعيفة. تخلص من العبارات الزائدة، وقم بتنويع طول الجمل، واحذف العبارات التحوطية مثل "نوعًا ما" و"شيء من".

اقرأ مخطوطتك بصوت عالٍ. قد تتعثر في عبارات غريبة تمر عليها عيناك دون أن تلاحظها.

استخدم ميزات ClickUp Brain بشكل استراتيجي. الصق مقطعًا واسأل: "ما هي الجمل الثلاث الأضعف في هذا المقطع ولماذا؟" بالنسبة لقسم استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO)، اطلب: "تحقق مما إذا كان هذا الشرح منطقيًا لشخص غير مطلع على تحسين محركات البحث. حدد المصطلحات المتخصصة التي لم أُعرّفها."

اطلب من ClickUp Brain تحديد المشكلات في مخطوطتك

قم بتحديث حالة المهام عند الانتهاء من كل مرحلة من مراحل التحرير، وحافظ على دقة مقاييس لوحة التحكم.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إصدار العديد من الروايات الكلاسيكية على شكل حلقات أسبوعية أو شهرية. استعان مؤلفون مثل ألكسندر دوما بمساعدين وتقنيات صياغة سريعة لمواكبة وتيرة العمل.

الخطوة رقم 7: اجمع تعليقات منظمة وقم بإدارة المراجعات

لقد قمت الآن بمراجعة كتابك عدة مرات، ولكنك فقدت كل موضوعية. اختر 3-5 قراء تجريبيين يمثلون جمهورك المستهدف، ولكن تذكر ألا تختار أكبر معجبيك أو أشد منتقديك.

اطرح أسئلة محددة على القراء:

في أي مرحلة شعرت بالارتباك؟

ما هي الأقسام التي كانت مملة أو طويلة جدًا؟

ما هي الأمثلة التي كان لها التأثير الأقوى؟

ما هي الأسئلة التي بقيت دون إجابة بعد الانتهاء؟

إذا كان بإمكانك الاحتفاظ بثلاثة فصول فقط، فما هي الفصول التي ستحتفظ بها؟

حدد موعدًا نهائيًا مدته أسبوعان لتلقي التعليقات. عند وصول التعليقات، أنشئ مهمة لكل اقتراح مراجعة جوهري. قم بتسمية المهام بشكل محدد: "مراجعة مقدمة الفصل 2 بناءً على الالتباس في التسلسل الزمني" أو "إضافة المزيد من الأمثلة إلى قسم الإنتاجية في الفصل 5".

بالطبع، لا تستحق كل الاقتراحات أن يتم تنفيذها. عندما يريد أحد القراء مزيدًا من التفاصيل، ويريد آخر الإيجاز، فإنك تواجه قرارًا صعبًا. ولكن عندما يشير ثلاثة قراء بشكل مستقل إلى أن نفس المقطع مربك، فإن هذا المقطع يحتاج إلى تعديل.

قم بتصنيف مهام المراجعة حسب النوع: "إضافة محتوى"، "توضيح مطلوب"، "تغيير هيكلي"، "تعديل الأسلوب". يساعدك ذلك على تجميع المراجعات المتشابهة معًا.

افهم التعليقات بشكل أفضل بدعم من ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في حل التعليقات المتناقضة. إذا اختلف القراء حول ما إذا كان الفصل يحتاج إلى توسيع أو اقتطاع، فقم بلصق الفصل واكتب: "تشير هذه التعليقات إلى أن الفصل مفصل للغاية وفي الوقت نفسه غير مفصل بما يكفي. حدد المقاطع الطويلة التي لا قيمة لها والمفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح."

تتبع التعليقات التي قمت بمعالجتها وتلك التي تجاهلتها عن قصد باستخدام حقل مخصص مع خيارات مثل "تم التنفيذ" أو "تم رفضه".

🔍 هل تعلم؟ كان مارك توين يفضل الضوضاء والنشاط أثناء الكتابة. كان يعتقد أن المحادثات والفوضى اليومية تساعد في الحفاظ على حيوية أفكاره، وكان يعمل غالبًا في الأماكن العامة بدلاً من الغرف المعزولة.

إليك اختياراتنا لأفضل أدوات كتابة الكتب بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومساعدي الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لصياغة مسوداتك وتحريرها وإدارتها. ✍🏼

1. ClickUp (الأفضل للذكاء الاصطناعي السياقي مع إدارة مشاريع الكتب المتكاملة)

أنشئ مسودات فصول تراعي السياق باستخدام ClickUp BrainGPT

أولاً، لدينا ClickUp! إنه تطبيق إنتاجية للكتاب حيث تجمع فصولك وملاحظاتك وأبحاثك ومواعيدك النهائية معًا، حتى تظل متحكمًا في كل جزء من مشروع كتابك.

حافظ على اتساق السرد عبر الفصول

تتطلب كتابة كتاب الاستمرارية عبر عشرات الصفحات. يستخرج ClickUp BrainGPT السياق من مساحة عملك، مثل المخططات والملاحظات والمسودات، قبل أن يكتب لك. وهذا يعني أنه يعرف بالفعل موضوع كتابك، بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة.

لنفترض أنك تكتب كتابًا غير روائي عن الإرهاق الإبداعي. يحدد الفصل 2 معنى الإرهاق باستخدام المقابلات والأبحاث، بينما يركز الفصل 6 على التعافي.

لذلك، عندما تطلب من BrainGPT صياغة قسم في الفصل 6، فإنه يرجع إلى التعريفات والمصطلحات والنبرة الأصلية التي تم تقديمها سابقًا. يتجنب إعادة شرح المفاهيم، ويعكس الصياغة المستخدمة في الفصل 2، ويبني عليها.

علاوة على ذلك، فإن BrainGPT (مثل ClickUp Brain) لا يعتمد على LLM، مما يتيح لك الوصول إلى نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini. وهذا يساعدك على تجنب توسع الذكاء الاصطناعي والعمل بشكل أسرع.

حافظ على سياق الكتاب بأكمله باستخدام ClickUp BrainGPT لصياغة الفصول ومراجعتها

يساعدك هذا أيضًا أثناء المراجعات. لنفترض أنك قمت بتغيير فكرة أساسية في الفصل 1.

يمكنك أن تطلب من BrainGPT مسح الفصول اللاحقة واقتراح تعديلات حيث تظهر تلك الفكرة، مما يحافظ على تماسك المخطوطة دون الحاجة إلى المراجعة اليدوية. يدعم BrainGPT الكتاب كعمل واحد متطور.

التقط الأفكار الأولية دون إعاقة الزخم

قد يؤدي الكتابة إلى إبطاء الزخم، خاصةً أثناء المراحل الأولى من الصياغة. تحول ميزة ClickUp Talk-to-Text في BrainGPT الأفكار المنطوقة إلى نص واضح وقابل للتحرير في مساحة العمل الخاصة بالكتابة، ثم تقوم بتحسينه باستخدام سياق المشروع.

حوّل الأفكار المنطوقة إلى محتوى مسودة منظم باستخدام ClickUp Talk to Text في BrainGPT

لنفترض أنك تفكر في انتقال مشهد ما أثناء تجولك في غرفتك. أنت تملي الفكرة، ويقوم Talk to Text بتحويلها إلى نص، ويقوم BrainGPT بتسهيل تدفق الجمل لتتناسب مع الفصل المحيط.

تصل الفكرة إلى مكانها الصحيح قبل أن تتلاشى الطاقة. هذا مناسب للمشاهد التي تحتوي على الكثير من الحوارات، والمقالات الشخصية، أو الأقسام التأملية حيث غالبًا ما تبدو اللغة المنطوقة أقرب إلى الصوت النهائي.

تخلص من إدارة مشاريع الكتب المتكررة

تتطلب كتابة كتاب متابعة وتذكير وتغييرات في الحالة تستهلك الوقت دون أن تشعر. يتولى ClickUp Super Agents هذه المهام الخلفية بناءً على القواعد التي تحددها.

أضف محفزات محددة لإنشاء وكلاء ClickUp Super Agents مخصصين يتولون إدارة سير عملك في الخلفية

لنفترض أنك انتهيت من فصل ووضعت علامة "المسودة كاملة" عليه. يمكن للوكيل إنشاء مهمة تحرير تلقائيًا، وربط ملاحظات البحث، وتحديث الجدول الزمني للكتابة، وإظهار الفصل أثناء التخطيط الأسبوعي. يستمر التقدم دون الحاجة إلى التتبع اليدوي.

فيما يلي بعض الوكلاء المخصصين الذين يمكنك إنشاؤهم في ClickUp:

وكيل سير عمل الفصل: تتبع تغيير حالة الفصل وابدأ إنشاء مهام التحرير أو التدقيق اللغوي أو التخطيط

وكيل التقدم الأسبوعي: قم بتجميع ملخص موجز للتقدم كل أسبوع يدرج الفصول المنجزة والأهداف القادمة والعناصر المتأخرة.

وكيل حماية المصطلحات: اكتشف الأسماء المتكررة أو المصطلحات الرئيسية في ClickUp Docs وقم بتمييز الاختلافات للحفاظ على اتساق السرد.

استكشف أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى هنا:

أفضل ميزات ClickUp

اكتشاف تعارضات التحرير المباشر: اعتمد على اعتمد على ClickUp Collaboration Detection لمعرفة متى يعمل المحررون أو المؤلفون المشاركون بنشاط داخل نفس المستند

احصل على تعليقات على مستوى الفقرة: استخدم استخدم تعليقات ClickUp المخصصة في المستندات لتحويل الملاحظات التحريرية المضمنة إلى مهام مخصصة، بحيث تظل طلبات المراجعة مرتبطة بالجزء المحدد.

اربط بين أدوات البحث والكتابة: اربط Google Drive و Dropbox بـ اربط Google Drive و Dropbox بـ ClickUp Integrations للحفاظ على تزامن ملفات البحث والمواعيد النهائية وجداول الكتابة.

تتبع وقت الصياغة والتحرير: سجل الوقت الذي تقضيه في كتابة كل فصل أو مراجعته أو البحث عنه، وخطط لمراحل واقعية بناءً على الجهد الفعلي باستخدام سجل الوقت الذي تقضيه في كتابة كل فصل أو مراجعته أو البحث عنه، وخطط لمراحل واقعية بناءً على الجهد الفعلي باستخدام ClickUp Project Time Tracking.

تصور هيكل الكتاب مبكرًا: ارسم خريطة لأقواس الحبكة، وتسلسل الفصول، أو الروابط الموضوعية قبل تحويل الأفكار إلى مسودات كاملة في ارسم خريطة لأقواس الحبكة، وتسلسل الفصول، أو الروابط الموضوعية قبل تحويل الأفكار إلى مسودات كاملة في ClickUp Mind Maps.

قارن واستعد مسودات الفصول: راجع الإصدارات السابقة من الفصول، واستعد المسودات السابقة، وتابع تطور المحتوى عبر المراجعات باستخدام راجع الإصدارات السابقة من الفصول، واستعد المسودات السابقة، وتابع تطور المحتوى عبر المراجعات باستخدام التحكم في إصدارات المستندات.

ابحث في مساحة العمل بالكامل: اعثر على الفور على ملاحظات إدارة الشخصيات أو مراجع الأبحاث أو التعليقات أو المسودات السابقة في المستندات والمهام والأدوات المتصلة باستخدام اعثر على الفور على ملاحظات إدارة الشخصيات أو مراجع الأبحاث أو التعليقات أو المسودات السابقة في المستندات والمهام والأدوات المتصلة باستخدام ClickUp Enterprise Search

قيود ClickUp

هناك قيود على استخدام الذكاء الاصطناعي في الخطة المجانية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

من مراجعة G2:

منذ التحول إلى ClickUp، أصبح كل شيء في مكان واحد: المهام، والجداول الزمنية، والمستندات، ولوحات المعلومات، والتعليقات، وحتى ملاحظات الاجتماعات. إنه قابل للتخصيص بشكل لا يصدق ولكنه بديهي بما يكفي لكي يتبناه الجميع بسرعة. ميزات مثل الأتمتة، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، والتقويم المُجدد توفر الوقت بشكل حقيقي. وأفضل جزء؟ إنه يتوسع معنا — سواء كنا نطلق حملة جديدة أو ندير عمليات طويلة الأجل.

منذ التحول إلى ClickUp، أصبح كل شيء في مكان واحد: المهام، والجداول الزمنية، والمستندات، ولوحات المعلومات، والتعليقات، وحتى ملاحظات الاجتماعات. إنه قابل للتخصيص بشكل لا يصدق ولكنه بديهي بما يكفي لكي يتبناه الجميع بسرعة. ميزات مثل الأتمتة، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، والتقويم المُجدد توفر الكثير من الوقت. وأفضل ما في الأمر؟ إنه يتكيف معنا — سواء كنا نطلق حملة جديدة أو ندير عمليات طويلة الأجل.

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما كان فيودور دوستويفسكي يكتب رواياته تحت ضغط زمني شديد، وأحيانًا كان يمليها بسرعة كبيرة على الكتبة المختزلين للوفاء بمواعيد النشر. تم الانتهاء من أجزاء من رواية المقامر في 26 يومًا فقط.

2. Sudowrite (الأفضل لكتاب الروايات)

عبر Sudowrite

يعمل Sudowrite على نموذج Muse الخاص به، والذي تم تدريبه بشكل صريح على الأدب الخيالي بدلاً من الفوضى المعتادة على الإنترنت. هذا أمر مهم لأن الذكاء الاصطناعي يفهم منطق السرد، مثل بنية المشهد ودوافع الشخصيات.

تتيح لك Story Bible ملؤها بخصائص الشخصيات، وقواعد بناء العالم، وأنظمة السحر، وأي شيء آخر مهم لقصتك. ثم يستمد Sudowrite من هذه القاعدة البيانات أثناء كل عملية إنشاء.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف ميزة Describe تفاصيل حسية عبر الحواس الخمس إلى المقاطع المسطحة، وتقترح ميزة Twist تعقيدات في الحبكة لم تكن قد فكرت فيها. كل شيء يعمل على شكل أجزاء بدلاً من فصول كاملة، بما يتوافق مع طريقة كتابة معظم مؤلفي الروايات.

أفضل ميزات Sudowrite

قم بإنشاء استكمالات للمشاهد من خلال الكتابة التلقائية عندما تتعثر في ما سيحدث بعد ذلك، أو استخدم الكتابة الموجهة لكتابة مسودة لحظات معينة تخيلتها ولكنك لم تكتبها بعد.

أنتج مشاهد من 500 إلى 1000 كلمة تتوافق مع مواصفاتك وتحافظ على اتساق السرد مع المسودة الأولى .

استخدم Brainstorm لإنشاء قوائم بأسماء الشخصيات، وقوى النظام السحري، وعناصر بناء العالم، وتقلبات الحبكة، أو مقتطفات الحوار.

قم بتطبيق إعدادات إعادة الكتابة المسبقة مثل "أظهر ولا تقل" أو "أضف صراعًا داخليًا" على المقاطع المحددة.

أنشئ مكونات إضافية مخصصة من مكتبة المجتمع التي تضم أكثر من 1000 مكون إضافي أو أنشئ أدواتك الخاصة لمهام محددة مثل إزالة الكليشيهات وتعديل وجهة النظر.

قيود Sudowrite

من الصعب الحفاظ على اتساق الصوت في المخطوطات التي تتجاوز 50000 كلمة، مما يتطلب منك تعديل النبرة والأسلوب يدويًا للحفاظ على اتساقهما.

تحدث أخطاء في وضع الشخصيات بشكل منتظم، حيث يتم وضع الأشخاص في أماكن خاطئة أو جعلهم يتفاعلون مع أحداث لا ينبغي أن يعرفوا عنها بعد.

أسعار Sudowrite

تجربة مجانية

الهواة والطلاب: 19 دولارًا شهريًا

المحترفون: 29 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Sudowrite

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sudowrite؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أنا شخصياً أعشق Sudowrite، على الرغم من أن أنظمة الائتمان ليست المفضلة لدي. عند التفكير في التقلبات في الحبكة، فإن Story Bible لديها وظيفة تتيح لك إخفاء بطاقات الملاحظات المختلفة عن الذكاء الاصطناعي؛ من الناحية النظرية، يمكنك وضع التقلبات في الحبكة على بطاقة ثم إخفاؤها عن الذكاء الاصطناعي حتى تصل إلى الكشف عنها.

أنا شخصياً أعشق Sudowrite، على الرغم من أن أنظمة الائتمان ليست المفضلة لدي. عند التفكير في تقلبات الحبكة، فإن Story Bible لديها وظيفة تتيح لك إخفاء بطاقات الملاحظات المختلفة عن الذكاء الاصطناعي؛ من الناحية النظرية، يمكنك وضع تقلبات الحبكة على بطاقة ثم إخفائها عن الذكاء الاصطناعي حتى تصل إلى الكشف عنها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل الأدوات البديلة لـ Sudowrite للكتاب

3. Novelcrafter (الأفضل للتحكم الفني)

عبر Novelcrafter

مع Novelcrafter، يمكنك إحضار مفاتيح API الخاصة بك من OpenAI أو Anthropic أو Google لتوصيلها بالبنية التحتية للمنصة. يعمل Codex كويكي تفاعلي لتخزين أوراق الشخصيات ووثائق بناء العالم وخيوط الحبكة.

عند إنشاء نص، تقوم المنصة تلقائيًا بسحب إدخالات Codex ذات الصلة وتغذيتها كسياق إلى أي نموذج ذكاء اصطناعي قمت بتوصيله.

يمكنك أيضًا استنساخ أي موجه نظام تستخدمه الأداة، وتعديله، أو إنشاء موجهات جديدة تمامًا من البداية. هذا المستوى من التخصيص يجذب الكتّاب الذين يعرفون بالضبط كيف يريدون أن يتصرف الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه يتطلب راحة تقنية لا يمتلكها معظم المؤلفين.

أفضل ميزات Novelcrafter

قم بتخزين أوراق الشخصيات المترابطة وتفاصيل المواقع والمعارف في إدخالات Codex، ثم قم بتمييزها بعلامات حتى يقوم Novelcrafter بإدراج السياق ذي الصلة تلقائيًا عند إنشاء النثر في الدردشة .

قم بنسخ أي من مطالبات النظام وتعديل المعلمات، أو قم بإنشاء مطالبات جديدة تمامًا من البداية باستخدام المكونات المعيارية التي تحددها.

قم بتخطيط هيكل القصة في عروض الشبكة أو المصفوفة أو المخطط لتحديد مشاكل الإيقاع، وتتبع تقدم الحبكة الفرعية، أو تصور ظهور الشخصيات عبر المشاهد.

قيود Novelcrafter

تضيف إدارة مفاتيح API تعقيدًا لأنك تتعامل مع تكاليف الاشتراك وائتمانات OpenAI أو Anthropic كل شهر.

تصميم الواجهة يخفي الميزات المفيدة تحت عدة نقرات

أسعار Novelcrafter

تجربة مجانية لمدة 21 يومًا

Scribe: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الهواة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Artisan: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المتخصص: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Novelcrafter

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Novelcrafter؟

كما تمت مشاركته على Reddit:

أنا أستخدم NovelCrafter+OpenRouter وأنا أحبه كثيرًا. الواجهة مريحة للغاية وبديهية، كما أن بنية الكتابة والمخطوطة تعملان بشكل جيد للغاية مع تفاعل الذكاء الاصطناعي. أنا أيضًا أحب القدرة على التعامل مع مولدات المطالبات وإنشائها لإنشاء تعليماتي وأوامري الخاصة. إنها أداة قوية للغاية...

أنا أستخدم NovelCrafter+OpenRouter وأنا أحبه كثيرًا. الواجهة مريحة للغاية وبديهية، كما أن بنية الكتابة والمخطوطة تعملان بشكل جيد للغاية مع تفاعل الذكاء الاصطناعي. أنا أيضًا أحب القدرة على التعامل مع مولدات المطالبات وإنشائها لإنشاء تعليماتي وأوامري الخاصة. إنها أداة قوية للغاية...

🔍 هل تعلم؟ كتب فلاديمير نابوكوف رواية لوليتا على بطاقات فهرسة، وأعاد ترتيب المشاهد مرارًا وتكرارًا قبل الانتهاء من الرواية. وقال إن البنية أكثر أهمية من التسلسل.

4. Squibler (الأفضل للبدء السريع)

عبر Squibler

يقدم Squibler السرعة على حساب التعقيد. يمكنك العمل بشكل أكثر منهجية، من خلال بناء عناصر (شخصيات، إعدادات، كائنات) يستخدمها Smart Writer كمرجع عند إنشاء المشاهد.

توجد أداة الكتابة في الشريط الجانبي، وتقدم ميزة الإكمال التلقائي للجمل وإعادة كتابة الفقرات أو صياغة فصول كاملة بناءً على مخططك. تتيح لك طريقة عرض Corkboard إمكانية تبديل المشاهد بصريًا، وهو أمر مفيد عندما تدرك أن الفصل الثالث يجب أن يأتي بعد الفصل السابع.

أفضل ميزات Squibler

اطلب إنشاء مخطوطة كاملة من فرضية أساسية في Generate Scene ، أو اعمل فصلاً بفصل باستخدام Smart Writer .

حدد أهدافًا لعدد الكلمات لكل فصل أو أهدافًا يومية، ثم راقب نسب الإنجاز من خلال لوحة تحكم متخصصة.

حوّل النص المحدد إلى صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال Visualize، مما يتيح لك إنشاء مراجع بصرية سريعة للإعدادات المعقدة أو مظهر الشخصيات.

قيود Squibler

تكون النصوص النثرية الناتجة رتيبة ومتكررة، وتعتمد على صياغات عامة تتطلب تحريرًا مكثفًا.

تتباطأ أداء التطبيق في المشاريع الطويلة، حيث يتباطأ التنقل بين الفصول.

أسعار Squibler

مجاني

المحترفون: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Squibler

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: حافظ إرنست همنغواي على إبداعه الحاد من خلال التوقف في منتصف الجملة بمجرد وصوله إلى هدفه اليومي المتمثل في كتابة 500 كلمة، حتى يعرف بالضبط من أين يبدأ في اليوم التالي. من ناحية أخرى، تعاملت أجاثا كريستي مع كتابة القصص الغامضة كأنها ألغاز منطقية، حيث وضعت بعناية أدلة ومفارقات حتى تكون الحلول دائمًا عادلة للقارئ. في جرائم ABC، استخدمت حتى الأبجدية كقيد هيكلي للحفاظ على الحبكة محكمة وقابلة للحل.

5. Shortly AI (الأفضل للواجهات البسيطة)

يمنحك Shortly AI صفحة فارغة وأربعة أوامر. هذا كل شيء. لا توجد قوالب تشوش رؤيتك أو قوائم معقدة تخفي ميزات لن تستخدمها أبدًا. اكتب فقرة أو مقدمة، وسيكمل الذكاء الاصطناعي أفكارك في مجموعات من حوالي 100 كلمة.

الأوامر الأربعة: /instruct و/rewrite و/shorten و/expand تتعامل مع تعديل النص في المقاطع المحددة. هذا النهج المبسط يزيل الاحتكاك عندما تحاول الحفاظ على الزخم أثناء جلسات الصياغة. Shortly AI مناسب للكتاب الذين يجدون معظم برامج الكتابة مرهقة ويريدون فقط شيئًا لا يعيقهم.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي باختصار

قم بتطبيق /rewrite على النص المحدد للحصول على صياغات بديلة، وهو أمر مفيد عندما تكون الجملة غير ملائمة، ولكنك غير متأكد من كيفية إصلاحها.

قم بتكثيف التفسيرات الطويلة باستخدام /shorten ، الذي يزيل الكلمات غير الضرورية مع الحفاظ على المعنى الأساسي للمقاطع التي تصل إلى 200 حرف.

قم بتفصيل النقاط غير المطورة من خلال /expand على مختارات نصية تصل إلى 120 حرفًا، لتحويل الإشارات الموجزة إلى أوصاف أكثر شمولاً.

قيود الذكاء الاصطناعي باختصار

يبلغ الحد الأقصى لطول الجيل حوالي 100 كلمة لكل مخرجات، حتى عندما تحتاج إلى فقرات متواصلة أطول.

تظهر مشاكل الدقة الواقعية بانتظام لأن الذكاء الاصطناعي يختلق أحيانًا التواريخ أو التفاصيل.

أسعار الذكاء الاصطناعي قريبًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي باختصار

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮 ClickUp Insight: 43٪ من الناس يقولون إن المهام المتكررة توفر هيكلًا مفيدًا ليوم عملهم، ولكن 48٪ يجدونها مرهقة وتشتت انتباههم عن العمل الهادف. على الرغم من أن الروتين يمكن أن يمنحك إحساسًا بالإنتاجية، إلا أنه غالبًا ما يحد من الإبداع البشري ويمنعك من إحراز تقدم ملموس. يساعدك ClickUp على التحرر من هذه الدائرة من خلال أتمتة المهام الروتينية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء، حتى تتمكن من التركيز على العمل المكثف. قم بأتمتة التذكيرات والتحديثات وتعيين المهام، ودع ميزات مثل الحجب التلقائي للوقت وأولويات المهام تحمي ساعات عملك المثمرة. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

الاعتبارات القانونية والأخلاقية للكتب المكتوبة بالذكاء الاصطناعي

لا يزال الوضع القانوني المتعلق بالمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غير مستقر.

يحمي قانون حقوق النشر في معظم الولايات القضائية حقوق التأليف البشري، مما يخلق تعقيدات عندما يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في مخطوطتك. لم تضع المحاكم سوابق قضائية واضحة بعد، ولكن الأحكام المبكرة تشير إلى أن النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي فقط قد لا تكون مؤهلة للحصول على حماية حقوق النشر.

هذا مهم لعدة أسباب عملية:

قام شخص ما بسرقة عملك، ولا يمكنك فرض حقوق النشر

يرفض الناشرون العقود لأنهم لا يستطيعون ضمان الحقوق الفرعية

تفشل صفقات الترخيص عندما تثار أسئلة حول الملكية

تظهر تحديات قانونية مستقبلية مع تطور اللوائح التنظيمية

يطلب الناشرون بشكل متزايد من المؤلفين الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي أثناء مفاوضات العقود لأن الشفافية تحميك من النزاعات المحتملة في المستقبل. تتضمن بعض العقود الآن بنودًا محددة تتناول المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتطلب من المؤلفين تأكيد مدى مشاركة الآلة.

تتوازى الأسئلة الأخلاقية مع الأسئلة القانونية. يتوقع القراء الأصالة من المؤلفين. إذا قام الذكاء الاصطناعي بصياغة فصول كاملة وقمت بنشرها باسمك دون إجراء تعديلات جوهرية، فإنك تخاطر بتقويض الثقة. تختلف التوقعات باختلاف الأنواع الأدبية:

تخضع الكتيبات الفنية والكتب المرجعية أو الكتب المتعلقة بالإنتاجية لرقابة أقل

تتطلب المذكرات والروايات الشخصية تجربة إنسانية حقيقية

يولي قراء الروايات اهتمامًا كبيرًا بالأسلوب والإبداع

تتطلب الأعمال الأكاديمية منهجية شفافة

النهج العملي: استخدم الذكاء الاصطناعي كأداة، وليس ككاتب شبح. عندما تضع بصمتك الإبداعية على كل صفحة، تصبح الغموض القانوني أقل أهمية وتختفي المخاوف الأخلاقية.

🔍 هل تعلم؟ من أجل الوفاء بمواعيد تسليم كتاب أحدب نوتردام، طلب فيكتور هوجو من خدمه أن يقفلوا ملابسه، ولم يتركوا له سوى شال ليرتديه. وبما أنه لم يكن بإمكانه مغادرة المنزل، لم يكن لديه خيار سوى الكتابة.

أنجز كتابك باستخدام ClickUp

تتطلب كتابة كتاب الاتساق والصبر ونظامًا يمكنه استيعاب أسابيع أو شهور من العمل دون إبطاء تقدمك. عندما يبدو العملية مشتتة، حتى المسودات القوية تبدو غير مؤكدة.

يجمع ClickUp مخططك وفصولك ومراجعاتك ومواعيدك النهائية معًا، حتى لا يضيع أي شيء في مجلد منسي.

يعمل الذكاء الاصطناعي السياقي (ClickUp Brain و BrainGPT) داخل مستنداتك، مما يساعدك على صياغة الأقسام ومراجعتها وإعادة التفكير فيها دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. بالإضافة إلى ذلك، يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة متابعة المشاريع وتتبع التقدم المحرز والتحديثات الروتينية، بحيث يستمر المشروع في التقدم.

قم ببناء كتابك في مساحة مصممة لتحتوي على كل شيء. اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

يحاول كاتب الكتب بالذكاء الاصطناعي إنشاء أجزاء كبيرة من الكتاب بمفرده بناءً على موجه، بينما يدعم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي عمليتك بدلاً من ذلك. يساعدك على تحديد مخطط الفصول وتوسيع الأفكار وإعادة كتابة الأقسام أو تحسين الوضوح بينما تظل متحكمًا في المحتوى والاتجاه.

صوتك يأتي من اختياراتك؛ أنت تقرر الأفكار والبنية والنبرة والصياغة النهائية. يجب استخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح الخيارات، وليس لاتخاذ القرارات نيابة عنك. إن تحرير كل مخرجاتك وإعادة هيكلة الجمل بأسلوبك في الكتابة وتزويد الذكاء الاصطناعي بأمثلة من كتاباتك السابقة يساعد في الحفاظ على اتساق صوتك.

لا. يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي كمدقق نحوي، حيث يعمل على تحسين الجمل ويشير إلى التناقضات. أما المحررون البشريون فيقدمون الحكم والسياق وفهم الجمهور والسرعة والفروق الدقيقة. يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل كخطوة أولى، بينما يتولى المحررون البشريون الكتابة الإبداعية والتحسين والجودة النهائية.