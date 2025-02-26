أفضل 15 برنامج لكتابة الكتب لعام 2025

عندما يتعلق الأمر بتأليف كتاب، فإن أساس عملك ليس الفكرة الرائعة - بل الأدوات التي تستخدمها لتشكيل تلك الفكرة إلى مخطوطة منتهية. 🖋️

يستفيد الكُتّاب كثيرًا من أفضل برامج الكتابة التي تلبي متطلباتهم، كما يعتمد المهندس المعماري على المخططات لتطوير المبنى. إن الأداة الصحيحة لكتابة الكتاب ستحدث فرقاً كبيراً سواء كنت تعمل على كتابتك الأكثر مبيعاً، أو تكتب مذكراتك، أو تكتب ملخصاً موضوعياً.

من تنظيم الأفكار إلى تتبع تطورك وتحسين قواعد اللغة، تهدف هذه الأدوات وغيرها من تطبيقات الكتابة إلى تبسيط عملية كتابة الكتاب. ولكن نظراً لتعدد الخيارات، كيف تقرر أي تطبيق للكتابة هو الأفضل؟

سوف تستكشف هذه المقالة الميزات الأساسية لبرامج كتابة الكتب وتسلط الضوء على أفضل الأدوات التي تساعدك على تحقيق أفكارك وأهدافك في الكتابة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج كتابة الكتب؟

عند اختيار برنامج لتأليف الكتب، ضع في اعتبارك الميزات الرئيسية التالية لتعزيز عمليتك الإبداعية:

واجهة سهلة الاستخدام : اختر برنامجاً للكتابة بواجهة سهلة الاستخدام تضمن سهولة التصفح وتقلل من التشتيت التقني

: اختر برنامجاً للكتابة بواجهة سهلة الاستخدام تضمن سهولة التصفح وتقلل من التشتيت التقني أدوات تنظيمية : استخدم الأدوات التي تحتوي على ميزات التخطيط، ومساعدات تطوير الشخصيات، وإدارة الجدول الزمني لتنظيم سردك بشكل أكثر فعالية

: استخدم الأدوات التي تحتوي على ميزات التخطيط، ومساعدات تطوير الشخصيات، وإدارة الجدول الزمني لتنظيم سردك بشكل أكثر فعالية التوافق : تحقق من أن البرنامج يعمل عبر أنظمة التشغيل المفضلة لديك، مثل macOS وWindows، والأجهزة

: تحقق من أن البرنامج يعمل عبر أنظمة التشغيل المفضلة لديك، مثل macOS وWindows، والأجهزة ميزات التعاون : اختر البرنامج الذي يدعم التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات إذا كنت تعمل مع مؤلفين أو محررين مشاركين

: اختر البرنامج الذي يدعم التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات إذا كنت تعمل مع مؤلفين أو محررين مشاركين خيارات التصدير : ابحث عن خيارات تتيح لك تصدير مخطوطتك بتنسيقات متعددة، مثل PDF أو ePub، لتلبية متطلبات النشر

: ابحث عن خيارات تتيح لك تصدير مخطوطتك بتنسيقات متعددة، مثل PDF أو ePub، لتلبية متطلبات النشر بيئة خالية من التشتيت : اختر منصة ذات تجربة كتابة خالية من التشتيت للمساعدة في الحفاظ على التركيز والإنتاجية

: اختر منصة ذات تجربة كتابة خالية من التشتيت للمساعدة في الحفاظ على التركيز والإنتاجية اعتبارات الميزانية: حدد ما إذا كانت الأدوات المجانية تلبي احتياجاتك أو إذا كانت البرامج المتميزة ذات الميزات المتقدمة تبرر الاستثمار

*🔍 هل تعلم؟ في عام 1964، أصدرت شركة IBM الآلة الكاتبة ذات الشريط المغناطيسي المحدد (MT/ST)، التي دمجت وظائف الآلة الكاتبة المختارة مع تسجيل الشريط المغناطيسي، مما سمح بتعديل النص وتخزينه.

أفضل 15 برنامجًا لكتابة الكتب

ستمنحك البرامج المناسبة لتأليف الكتب وتحريرها الأفكار والمطالبات الكتابية اللازمة لتبقى مبتكراً ومنضبطاً في الوقت نفسه.

سوف يستكشف هذا القسم أفضل 15 خياراً من برامج كتابة الكتب التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من أنماط الكتابة والأهداف والميزانيات

1. ClickUp (الأفضل للكتابة والتعاون وإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي) كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يدمج ميزات الكتابة والتعاون وإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله مثاليًا للمؤلفين الذين يبحثون عن برنامج شامل لتأليف الكتب.

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كليك آب كتابة الدماغ

جرب ClickUp Brain مجاناً

ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع كل شيء معًا - المهام والمستندات والأشخاص والأدوات - في مكان واحد.

فهو يعمل على تبسيط سير العمل وتسهيل مهامك اليومية. سواء أكنت بحاجة إلى مساعدة في السياق أو المحتوى أو أتمتة الأعمال الروتينية، يساعدك ClickUp Brain على توفير الوقت والتركيز أكثر على عملك الإبداعي.

تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs مستندات النقر فوق المستندات بمثابة ملعبك الإبداعي. إنها مساحة تعاونية لصياغة عملك وتحريره وتنظيمه. وبفضل القدرة على إنشاء مستندات الويكي والصفحات المتداخلة والمستندات المشتركة، يضمن لك ClickUp Docs الحفاظ على تركيزك وإنتاجيتك أنت وفريقك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp اكتشاف التعاون تجعل ميزة مشاركة الأفكار وتلقي الملاحظات والعمل معًا بسهولة في الوقت الفعلي - بغض النظر عن مكان وجود أعضاء فريقك.

_هذا ليس كل شيء!

تقدم ClickUp أيضًا مجموعة من قوالب العصف الذهني التي تزيل التخمين من عملية هيكلة مشاريعك الكتابية. على سبيل المثال

برنامج كتابة الكتب قالب تخطيط الكتاب الخاص بـ ClickUp

قم بتخطيط كتابك وتنظيمه وإدارته بسهولة باستخدام قالب تخطيط كتاب ClickUp . يحتوي على طرق عرض معدة مسبقًا للفصول وتفاصيل الرواية وعملية الكتابة بأكملها - مما يضمن أن تكون روايتك منظمة مثل أفضل حبكة درامية لديك.

القالب قالب مقترح كتاب ClickUp يساعد المؤلفين أيضًا على إنشاء مقترحات احترافية مع أقسام معدة مسبقًا للموضوعات والجماهير المستهدفة واستراتيجيات التسويق - وهو مثالي لتقديم مقترحات للناشرين.

إليكم ما قالته كريستينا ويلسون، مديرة المحتوى في غرافيت عن ClickUp :

_ لم نبدأ في كتابة المقالات فحسب، بل قررنا القيام بذلك على نطاق واسع، لذلك كنا بحاجة إلى منصة قوية يمكنها التكيف بسهولة مع العدد المتزايد من المواد التي نقدمها. كان ClickUp هو الخيار الأفضل

كرستينا ويلسون، مديرة المحتوى في جرافيت

أفضل ميزات ClickUp

استخدم انقر فوق الدردشة لتعزيز التواصل، وتمكين التعاون والمزامنة في الوقت الفعلي من خلال المراسلة الفورية والتحديثات

العصف الذهني والتخطيط والتنظيم في الوقت الفعلي لتعزيز التعاون مع ClickUp Whiteboards تنظيم جداول المشروع بفعالية باستخدام مخططات جانت وطرق عرض الجدول الزمني

أتمتة المهام المتكررة، وتتبع المراحل الرئيسية، وإبقاء الفريق في الموعد المحدد باستخدام أتمتة ClickUp قم بتخصيص حالات المهام باستخدام ClickUp لتبسيط كتابة الكتاب وتتبع كل مرحلة من الصياغة إلى الموافقة



قيود النقر فوق فوق

يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب المجموعة الواسعة من الميزات

يفتقد تطبيق الهاتف المحمول بعض ميزات سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحويل مجموعة الوصفات الخاصة بك إلى كتاب طبخ مصقول؟ إن قالب كتاب الطبخ ClickUp هو سلاحك السري! مع وجود أقسام للمكونات والتعليمات خطوة بخطوة وتخطيط التصميم، فإن هذا القالب يقضي على متاعب تنظيم إبداعاتك في الطهي.

2. مستندات Google Docs (الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي وإمكانية الوصول)

via

_/مرجع/ _https://workspace.google.com/intl/en

_in_in/products/docs/ مستندات جوجل //%href/

محرّر مستندات Google Docs هو معالج نصوص مجاني يمكّن المستخدمين من إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون في الوقت الفعلي. تضمن طبيعته المستندة إلى السحابة إمكانية الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت، مما يجعله خيارًا مناسبًا للكتاب وفرق العمل.

يسمح الوضعان الفاتح والداكن للكتاب بتخصيص شكل ومظهر معالج النصوص وفقًا لذلك.

أفضل ميزات محرر مستندات Google

العمل في نفس الوقت مع الآخرين على نفس المستند، مع انعكاس التغييرات في الوقت الفعلي

تحرير المستندات وعرضها من أي جهاز متصل بالإنترنت

استخدام التحكم في إصدار المستند لمراقبة التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

قيود مستندات Google Docs

قد يفتقر إلى بعض أدوات التنسيق والتحرير المتقدمة مقارنةً بمعالجات النصوص المكتبية

تتطلب الوظائف الكاملة اتصالاً مستقرًا بالإنترنت، مما يحد من إمكانية الوصول إليها في المناطق ذات الاتصال الضعيف

تسعير مستندات Google Docs

مجاني

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 28,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استمع إلى المدونات الصوتية التي تركز على الكتابة للحصول على وجهات نظر وتقنيات مختلفة، وتوليد أفكار جديدة، وتحسين عمليتك الإبداعية.

3. Microsoft Word (الأفضل للتنسيق المتقدم وإنشاء مستند احترافي)

via

_/مرجع/ _https://support.microsoft.com/en-us/office/links-in-word-for-the-web-a7904d59-0bbf-456e-9653-4a11d517961f Microsoft /%href/

مايكروسوفت وورد هو تطبيق واسع الاستخدام لمعالجة النصوص معروف بميزاته الشاملة التي تلبي الاحتياجات الأساسية لمعالجة النصوص واحتياجات إنشاء المستندات المتقدمة، سواء كان كتاباً ملخص موضوعي أو تقرير

خيارات التنسيق الغنية والتكامل مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى تجعله معالج النصوص المفضل للكتابة الاحترافية.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Word

الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التنسيق، بما في ذلك الأنماط والخطوط وتخطيطات الصفحات

استخدام ميزات التحرير المتقدمة مثل التعليقات والتدقيق النحوي

العمل مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى مثل Excel وPowerPoint لتحسين الإنتاجية وتكامل البيانات

قيود مايكروسوفت وورد

الوصول إلى المجموعة الكاملة من الميزات يتطلب اشتراكاً مدفوعاً

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار مايكروسوفت وورد

Word فقط: 179.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات برنامج Microsoft Word

G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

يأتي Microsoft Word كجزء من اشتراك شهري في 365 ويتكامل مع 90% من البرامج الأخرى سواء المكتبية أو عبر الإنترنت. يتوفر Word أيضًا في السحابة من خلال Microsoft حتى تتمكن من الوصول إلى مستنداتك في أي مكان!

4. Grammarly (الأفضل لتعزيز وضوح وصحة الكتابة)

via جرامارلي Grammarly هو مدقق لغوي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومساعد الكتابة والمدقق النحوي المصمم لتحسين الوضوح والدقة والجودة العامة لكتابتك.

وهو يوفر تدقيقات نحوية وإملائية في الوقت الفعلي، واقتراحات بشأن الأسلوب، واكتشاف النبرة، مما يجعله أداة قيّمة لمحتوى مصقول واحترافي.

أفضل ميزات Grammarly

تلقي تعليقات فورية على الأخطاء النحوية والأخطاء الإملائية

الوصول إلى اقتراحات لتحسين بنية الجمل واختيار الكلمات وسهولة القراءة بشكل عام

استخدم أداة اكتشاف الانتحال لمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات كبيرة

القيود النحوية

قد لا تتوافق بعض الاقتراحات مع السياق المقصود

يجب تقسيم المستندات التي تزيد عن 100,000 حرف إلى أجزاء أصغر

التسعير النحوي

مجاناً

المحترف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 50 موجه للكتابة لتحويل عمليتك الإبداعية في العمل

5. إيفرنوت (الأفضل لتدوين الملاحظات والتنظيم)

via إيفرنوت Evernote هو تطبيق متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات يسمح للمستخدمين بتفصيل المعلومات وتنظيمها والوصول إليها بسهولة عبر أجهزة متعددة.

إنه مركز مركزي للمؤسسات الشخصية والمهنية مع ميزات متقدمة مثل المسح الضوئي للمستندات، وقصاصات الويب، وإدارة المهام.

أفضل ميزات Evernote

إنشاء ملاحظات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك النصوص والصور والتسجيلات الصوتية ومقتطفات الويب

فرز الملاحظات في دفاتر ملاحظات وتعيين علامات لتصنيفها بكفاءة

الاستفادة من إمكانيات البحث المتقدم للعثور على النص داخل الصور والمستندات الممسوحة ضوئيًا

قيود أيفرنوت

يحد الإصدار المجاني من التحميلات الشهرية ومزامنة الأجهزة

تقتصر حسابات Evernote المجانية على جهاز واحد في كل مرة

تسعير إيفرنوت

شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

17.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر الفريق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

Evernote هو الأفضل لإدارة الجداول الزمنية! ما يعجبني في Evernote هو أنه منظم للغاية بحيث يمكنك الوصول إلى تواريخ منفصلة وقائمة المهام. إنه يذكرني بسهولة بجداول مواعيدي ومشاريعي المستقبلية التي يجب القيام بها. إنه مجاني للاستخدام، يمكنك استخدامه دون ترقية مع الدفع. إنه يشبه المفكرة تماماً ولكن مع علامات تبويب القوائم وخيارات مختلفة للجدولة.

6. Scrivener (الأفضل لإدارة المشاريع في الكتابة الطويلة)

عبر سكريفنر Scrivener هو برنامج للكتابة مصمم للمؤلفين والباحثين وكتاب السيناريو المنخرطين في مشاريع كتابة واسعة النطاق. وهو يقدم مجموعة من الأدوات التنظيمية التي تمكن من إدارة المخطوطات المعقدة، من المسودات الأولية إلى النشر النهائي.

أفضل ميزات برنامج سكريفنر

استخدم ميزة الموثق لتنظيم مخطوطتك إلى فصول ومشاهد

استخدم لوحة الفلين الافتراضية لترتيب وإعادة ترتيب ملخصات الفصول الخاصة بك

عزز الإنتاجية من خلال عرض مستندات متعددة وتحريرها في نفس الوقت باستخدام وظيفة تقسيم الشاشة

قيود برنامج سكريفينر

يجب على المستخدمين شراء تراخيص منفصلة لكل منصة

قد تتعرض المشاريع الموسعة للتجميد العرضي وأوقات تحميل أبطأ من حين لآخر

تسعير Scrivener

iOS: 23.99 دولارًا أمريكيًا

23.99 دولارًا أمريكيًا الترخيص التعليمي: 50.99 دولارًا أمريكيًا

50.99 دولارًا أمريكيًا الترخيص القياسي: 59.99 دولارًا أمريكيًا

59.99 دولارًا أمريكيًا الباقات: 95.98 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

إن وجود جميع مواد كتابة روايتي في مكان واحد هو ميزة أنيقة للغاية، وهو أمر لا يمكن لمعالج النصوص العادي أن يحلم بتقديمه. لديك مجلدات البحث ومجلدات الفصول، والتي يمكنك فصلها إلى مشاهد. يمكنك نقل هذه المجلدات من مكان إلى آخر، لذا إذا احتجت في أي وقت إلى نقل مشهد من فصل إلى آخر أو نقل فصل إلى موقع مختلف، يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق السحب والإفلات. أحب أيضًا خيارات تقسيم الشاشة.

7. محرر همنغواي (الأفضل لتحسين قابلية القراءة والإيجاز)

عبر محرر همنغواي محرر همنغواي هو تطبيق مجاني للكتابة مصمم لتحسين وضوح النص وقابليته للقراءة. يرشد برنامج كتابة الكتب هذا الكُتّاب نحو نثر أكثر إيجازاً وتأثيراً من خلال تسليط الضوء على الجمل المعقدة والأخطاء الشائعة.

أفضل مميزات محرر همنغواي

تحديد الجمل الطويلة أو المعقدة مع اقتراحات لتحسين سهولة القراءة

الكشف عن حالات الصوت المبني للمجهول واستبدالها بلغة أكثر جاذبية

تكييف المحتوى مع الجمهور المناسب مع مستوى درجة سهولة القراءة

قيود محرر همنغواي

مُحسَّن أكثر للكتابات الأقصر، مثل المقالات

يفتقر إلى قدرات التدقيق النحوي والإملائي الشاملة

تسعير محرر همنغواي

خطة 5 آلاف دولار للفرد: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا خطة 10 آلاف دولار للفرد: 15 دولاراً في الشهر

15 دولاراً في الشهر خطة الفريق 10 آلاف دولار: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات محرر همنغواي

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

A مستخدم G2 يقول

يعجبني أنه يقيس أثناء الكتابة. إنها طريقة قياس جيدة ومتسقة للكتابة لجمهور كبير. يجعل كتابتي في متناول الجميع.

🧠 حقيقة ممتعة: كان إرنست همنغواي، الكاتب الشهير، يفضل الكتابة أثناء الوقوف، وعادةً ما يستخدم آلة كاتبة على رف مرتفع على الصدر في منزله في هافانا.

8. yWriter (الأفضل لتنظيم الروايات مع إدارة المشهد والفصل)

عبر الكاتب yWriter هو برنامج مجاني للكتابة طوره المؤلف سايمون هاينز، وهو مصمم لمساعدة الروائيين على تنظيم مخطوطاتهم من خلال تقسيمها إلى فصول ومشاهد. تشجع هذه البنية على إدارة المشروع بكفاءة وتعزز عملية الكتابة الفعلية.

أفضل ميزات yWriter

تقسيم مخطوطتك إلى أقسام يمكن التحكم فيها

تعيين ومراقبة عدد الكلمات المستهدفة للمشاهد أو الفصول الفردية

الاحتفاظ بسجلات مفصلة للشخصيات والمواقع والعناصر

قيود الكاتب

توفر إصدارات macOS وإصدارات الأجهزة المحمولة وظائف منخفضة

ليست مثالية للكتابة التعاونية لأنها مصممة في المقام الأول للكتاب الأفراد

تسعير yWriter

مجاناً

التسجيل الفضي: 11.95 دولارًا أمريكيًا

11.95 دولارًا أمريكيًا تسجيل ذهبي: 24.95 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية التقييمات والمراجعات لا توجد مراجعات كافية

9. ProWritingAid (الأفضل لتحليل الكتابة وتحسين الأسلوب)

عبر ProWritingAid ProWritingAid هو برنامج ومساعد للكتابة يقدم تحليلاً متعمقاً لتحسين قواعد اللغة وأسلوب الكتابة وسهولة القراءة. يوفر هذا البرنامج الخاص بكتابة الكتب تقارير واقتراحات مفصلة، ويقدم حلولاً شاملة للكتّاب لتحسين أعمالهم.

أفضل ميزات ProWritingAid الكتابة

الوصول إلى أكثر من 20 تقريرًا كتابيًا يقيّم جوانب مثل القواعد النحوية والأسلوب وسهولة القراءة وغيرها

احصل على اقتراحات لتبسيط الجمل المعقدة، وتقليل الصوت المبني للمجهول، والتخلص من التكرار

التكامل مع الأنظمة الأساسية بما في ذلك Microsoft Word ومحرّر مستندات Google و Scrivener وإضافات المتصفح

قيود ProWritingAid

يحتوي الإصدار المجاني على حد أقصى للكلمات يبلغ 500 كلمة لكل مستند

يتطلب اتصالاً بالإنترنت ليعمل

تسعير ProWritingAid

مجاناً

القسط: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإحترافي المميز: 36 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات المساعدة في الكتابة

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

من بين العديد من برامج التحرير التي جربتها، وجدت أن PWA هو الأسهل والأكثر دقة. فأنا أرسل جميع مخطوطاتي من خلاله وأعتمد على برنامج PWA في اكتشاف أخطائي وسهواتي. إنه يعمل بسرعة ويمكن الاعتماد عليه، ولا يكتفي بإصلاح كتاباتي فحسب، بل أتعلم من تلميحاتهم أيضًا. لا يمكنني التفكير في أداة تحرير مساعدة أخرى بنفس الكفاءة وسهولة الاستخدام.

10. أوليسيس (الأفضل للكتابة بدون تشتيت الانتباه على أجهزة Apple)

via يوليسيس Ulysseses هو تطبيق كتابة متميز يوفر للكتاب بيئة نظيفة ومركزة. كما أن واجهته البسيطة وأدواته التنظيمية القوية تجعله الخيار المفضل لتجربة كتابة خالية من التشتت.

أفضل ميزات أوليسيس

التركيز فقط على المحتوى مع مساحة عمل خالية من الفوضى

الاستفادة من نظام المكتبة لتحسين إدارة المستندات لسهولة التصنيف

تحديد أهداف عدد الكلمات ومراقبة التقدم المحرز

قيود أوليسيس

متوفر فقط على نظامي macOS وiOS

يفتقر إلى أدوات تعاون مدمجة في الوقت الفعلي

أسعار أوليسيس

اشتراك مدفوع: 5.99$/شهرياً

تقييمات ومراجعات أوليسيس

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

A مستخدم G2 يقول

أداتي المفضلة للتلخيص وكتابة منشورات المدونة وتدوين الملاحظاتواجهة نظيفة، وتكامل ممتاز مع تخفيض السعر وتكامل WordPress، وشاشة كاملة رائعة ووضع مظلم. سهل الاستخدام ظاهريًا، لكنه قوي جدًا.

➡️ اقرأ المزيد: تحسين سير عمل إدارة المستندات: أفضل الممارسات لتعزيز التنظيم

11. Bibisco (الأفضل لتطوير القصة المنظمة)

عبر بيبيسكو Bibisco هو برنامج مفتوح المصدر لكتابة الروايات يساعد المؤلفين على تطوير وتنظيم قصصهم، مع التركيز على تطوير الشخصيات والحبكة. يقدم البرنامج مجموعة من الأدوات لتنظيم الروايات بشكل فعال، مما يجعله ذا قيمة لكل من الكتاب المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

أفضل ميزات بيبيسكو

استخدم أوراق الشخصيات التفصيلية والمقابلات لابتكار شخصيات مستديرة بشكل جيد

تنظيم عملك في فصول ومشاهد لسهولة التنقل وإعادة الهيكلة

قم بتحليل توزيع الشخصيات والمواقع والعناصر الأخرى عبر الرواية

قيود بيبسكو

يوفر إمكانيات تنسيق أساسية

عدم وجود تطبيق للهاتف المحمول يحد من مرونة الكتابة أثناء التنقل

أسعار بيبيسكو

إصدار المجتمع: مجانًا

مجانًا إصدار الداعمين: 59 دولارًا

تقييمات ومراجعات بيبيسكو

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

12. Dabble (الأفضل لكتابة الروايات المستندة إلى السحابة مع أدوات تخطيط متكاملة)

via دابل البرنامج التالي لكتابة الكتب هو Dabble، وهو أداة على الإنترنت للمؤلفين مليئة بالميزات التي تساعدك على كتابة كتابك ورسم مخططه.

يتيح لك تصميمه المستند إلى السحابة الوصول إلى عملك من سطح المكتب إلى الهاتف المحمول، مما يوفر المرونة والتنظيم المثاليين لعمليتك الإبداعية.

أفضل ميزات Dabble

استخدم الأدوات لـ إنشاء الخطوط العريضة وتطوير الشخصيات والحفاظ على الملاحظات التفصيلية

الوصول إلى عملك وتحريره من أي جهاز متصل بالإنترنت

تحديد أهداف عدد الكلمات وتتبع التقدم المحرز للحصول على مسار واضح نحو إكمال المشروع

قيود العبث بالقيود

يفتقر إلى تنسيق كتاب متكامل للتحميل المباشر إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت

مصمم خصيصًا لكتابة الكتب وقد لا يناسب أشكال الكتابة الأخرى

تسعير Dabble

الأساسي: 9 دولارات شهرياً

9 دولارات شهرياً المعيار: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر القسط: 29 دولاراً في الشهر

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

A مستخدم G2 يقول

عندما يتعلق الأمر بإنشاء روايات رائعة، فإن تطبيق Dabble هو أداتي المفضلة. تساعدني واجهة السحب والإفلات البديهية على تنظيم كتابتي دون عناء، بينما يتيح لي تطبيق الهاتف المحمول التقاط أفكار قصتي أثناء التنقل. كما أنني أقدر أيضًا القدرة على تنظيم نقاط الحبكة الخاصة بي في أقسام القصة، مما يسهل الحفاظ على مسار قصتي.

13. Vellum (الأفضل لتنسيق الكتب الاحترافية على نظام macOS)

عبر فيلوم Vellum هو برنامج متخصص في تنسيق الكتب مصمم للمؤلفين الذين يرغبون في إنشاء كتب إلكترونية وكتب مطبوعة جذابة بصرياً.

يشتهر بواجهته سهلة الاستخدام ومخرجاته عالية الجودة، فهو يجعل عملية تنسيق الكتب المعقدة في متناول المستهلكين - حتى أولئك الذين لديهم معرفة تقنية أقل.

أفضل ميزات فيلم

استخدام مجموعة متنوعة من القوالب والأنماط الاحترافية لإنتاج كتب جذابة بصرياً

إنشاء أنواع مختلفة من الملفات، بما في ذلك ePub وPDF، لتوزيعها عبر منصات متعددة وخدمات الطباعة عند الطلب

إنشاء جدول محتويات تلقائيًا لتبسيط التصفح والتنظيم

قيود الطباعة على الورق

متوفر فقط على نظام macOS

يتطلب استثمارًا مقدمًا كبيرًا

تسعير Vellum

كتب فيلوم الإلكترونية : 199.99 دولارًا أمريكيًا

: 199.99 دولارًا أمريكيًا مطبعة فيلوم برس: 249.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات فيلوم برس

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

14. أتيكوس (الأفضل لكتابة وتنسيق الكل في واحد)

via أتيكوس أتيكوس هو الأداة المتكاملة التي تخلصك من ضغوط كتابة وتنسيق كتابك. يجمع هذا البرنامج المستند إلى الويب بين ميزات الكتابة القوية والتنسيق الاحترافي، مما يساعد المؤلفين على الانتقال من المسودة إلى النشر دون عناء.

تلغي واجهة Atticus البسيطة الحاجة إلى تطبيقات برمجية مختلفة، مما يؤدي إلى سير عمل فعال وسلس.

أفضل ميزات أتيكوس

إنشاء وتنسيق المخطوطات ضمن منصة واحدة

الاستخدام على مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل لمزيد من المرونة في بيئات مختلفة

تحديد الأهداف ومراقبة عاداتك في الكتابة

قيود القيود

يحتاج إلى اتصال بالإنترنت للحصول على الوظائف الكاملة

قد يؤدي نسخ ولصق المحتوى من برامج أخرى إلى سلوك غير متوقع بسبب مشاكل التنسيق الخارجي

أسعار أتيكوس

الدفع لمرة واحدة فقط: 147 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات أتيكوس

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: ليست تقييمات ومراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: 11 أفضل مولدات البرامج النصية للذكاء الاصطناعي

15. Freedom (الأفضل للكتابة بدون تشتيت الانتباه عبر الأجهزة)

عبر الحرية الحرية هي برنامج الإنتاجية الذي يساعد المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم من خلال حظر مواقع الويب والتطبيقات المشتتة للانتباه على مختلف الأجهزة.

يُعدّ Freedom مثاليًا للمحترفين والطلاب والكتّاب، فهو ينشئ بيئة عمل محكومة من خلال مزامنة الجلسات عبر الأجهزة. يساعد ذلك المستخدمين في الحفاظ على الإنتاجية على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

أفضل ميزات Freedom

مزامنة جلسات الحظر عبر جميع أجهزتك للحصول على تجربة خالية من التشتيت

إنشاء قوائم مخصصة لمواقع الويب والتطبيقات لحظرها

جدولة جلسات الحظر مسبقًا للمساعدة في إنشاء إجراءات روتينية منتجة

قيود الحرية

يركز تطبيق Freedom على حظر الملهيات ولا يوفر تحليلات للإنتاجية

يتطلب إعداد قوائم الحظر وإدارتها التنقل في كل من تطبيق سطح المكتب ولوحة التحكم عبر الإنترنت

أسعار الحرية

قسط شهري: 8.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

8.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القسط السنوي: 3.33 دولار/شهريًا

3.33 دولار/شهريًا للأبد: 199 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات الحرية

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

🔍 هل كنت تعلم؟ قبل العصر الرقمي، كتبت ج. ك. رولينغ مخطوطة هاري بوتر الأصلية بخط اليد مما يدل على أن القصص العظيمة يمكن أن تبدأ بالقلم والورقة.

تنويهات خاصة

LivingWriter: يقدم أدوات تخطيط بديهية وقوالب قابلة للتخصيص وتكامل سحابي لمساعدة المؤلفين على التنظيم والكتابة وتتبع التقدم المحرز

يقدم أدوات تخطيط بديهية وقوالب قابلة للتخصيص وتكامل سحابي لمساعدة المؤلفين على التنظيم والكتابة وتتبع التقدم المحرز نوفلر: يحافظ على تنظيم المؤلفين وتحفيزهم من خلال المزامنة السحابية وتتبع الأهداف ومساحات الكتابة القابلة للتخصيص

يحافظ على تنظيم المؤلفين وتحفيزهم من خلال المزامنة السحابية وتتبع الأهداف ومساحات الكتابة القابلة للتخصيص FocusWriter: استمتع بالواجهة الواضحة والقابلة للتخصيص، مما يتيح للمؤلفين التركيز والإنتاجية

استمتع بالواجهة الواضحة والقابلة للتخصيص، مما يتيح للمؤلفين التركيز والإنتاجية Squibler: يساعد على تنظيم الأفكار، وتحديد الأهداف، وتتبع التقدم المحرز، مما يبسط عملية الكتابة بأكملها من البداية إلى النهاية

يساعد على تنظيم الأفكار، وتحديد الأهداف، وتتبع التقدم المحرز، مما يبسط عملية الكتابة بأكملها من البداية إلى النهاية LibreOffice Writer: يقدم أدوات كتابة قوية وتنسيقًا متقدمًا وتوافقًا متعدد التنسيقات

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أفضل برنامج لتأليف الكتب يعزز الإبداع ويمنحك جميع الأدوات اللازمة لتنظيم مخطوطتك وصقلها. تهدف هذه الابتكارات الحديثة إلى دعم المؤلفين وبث الحياة في قصصهم.

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