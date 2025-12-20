كيفية إنشاء تقويم محتوى في ClickUp (دليل تفصيلي)

تبدأ بأفضل النوايا. جدول بيانات جديد مرمز بالألوان مع تواريخ مرتبة بدقة، وربما حتى علامة تبويب للأفكار.

بعد بضعة أسابيع، فجأة أصبح لديك خمسة سلاسل حملات، ووثيقتان منفصلتان، ونسخة "نهائية-نهائية-نهائية" من تغريدة.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا بعض الشيء، فربما حان الوقت لإعادة الضبط. في هذه المدونة، سنتعرف على كيفية إنشاء تقويم محتوى في ClickUp يكون مرنًا وسهل الصيانة. 🧰

لماذا تستخدم ClickUp لتقويم المحتوى الخاص بك؟

ClickUp لفرق التسويق هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومًا بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

إذا كنت مسوقًا للمحتوى أو مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي أو جزءًا من فريق التسويق، فإليك الأسباب التي تجعلك تستخدم برنامج التعاون في المحتوى:

قم بتخصيص سير العمل بسهولة، بإضافة مراحل الحالة وأنواع المحتوى وعلامات تحسين محركات البحث (SEO) والمواعيد النهائية التي تتناسب مع عمليتك.

اسحب المحتوى إلى عرض الجدول الزمني لـ ClickUp بنقرة واحدة، وحتى حجز الوقت تلقائيًا للمهام المتاحة بنقرة واحدة، وحتى حجز الوقت تلقائيًا للمهام المتاحة

قم بتمييز زملائك في الفريق، وترك التعليقات، وإرفاق الملفات في مكان العمل مباشرةً ، حتى لا يضيع أي شيء في تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني.

أنشئ لوحات معلومات لتتبع أداء المحتوى ونشر الجداول الزمنية ، وهو أمر مثالي لإعداد التقارير لأصحاب المصلحة.

أتمتة المهام المتكررة مثل نقل المحتوى للمراجعة وتعيين تذكيرات النشر

💡 نصيحة احترافية: ضع علامة على المحتوى الدائم أو عالي الأداء الذي يمكن إعادة استخدامه. هذا يساعدك عندما تكون قدراتك محدودة ولكنك لا تزال ترغب في الحصول على نتائج عالية الجودة.

كيفية إنشاء تقويم محتوى في ClickUp

إذا كنت تتعامل مع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو محتوى مدونات أو حملات كاملة، فسيساعدك هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة على تخطيط كل شيء وتعيينه وتتبعه في مكان واحد داخل برنامج تقويم المحتوى. ⚒️

الخطوة رقم 1: قم بإعداد مساحة العمل والمجلد

قبل أن تبدأ في تخطيط المنشورات أو تحديد المواعيد النهائية، دعنا نضع الأساس الصحيح. إن إعداد مساحة عمل قوية في ClickUp يجعل كل شيء أسهل في التوسع، خاصة مع نمو المحتوى الخاص بك عبر المنصات.

لنفترض أنك تعمل في فريق التسويق في BrightWave Solutions. يتولى فريقك إدارة المحتوى الخاص بالمدونة ووسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني والفيديو. هذا يعني وجود الكثير من العناصر المتغيرة، لذا فإن الحفاظ على تنظيم الأمور أمر أساسي.

إليك كيفية إنشاء مساحة عمل مثالية لإدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي:

أنشئ مجلد "محتوى": انتقل إلى مساحة عمل ClickUp وافتح مساحة التسويق (أو أنشئ واحدة إذا لم تكن موجودة بعد). هنا، أضف مجلدًا جديدًا باسم "محتوى"

قسّم الأمور حسب القناة: داخل مجلد المحتوى الجديد، أنشئ قوائم منفصلة لكل تدفق محتوى: مدونة وسائل التواصل الاجتماعي نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني فيديو

مدونة

وسائل التواصل الاجتماعي

نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني

فيديو

مدونة

وسائل التواصل الاجتماعي

نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني

فيديو

كل قائمة هي مشروع صغير حيث يمكنك تتبع المهام والمواعيد النهائية وأنواع المحتوى الخاصة بتلك القناة.

إنشاء مساحة عمل > مجلد > قوائم

💡 نصيحة احترافية: قم بتجميع المحتوى حسب الغرض، وليس فقط حسب القناة. على سبيل المثال، ضع محتوى التوعية في مجلد واحد، وحملات المنتجات في مجلد آخر. فهذا يجعل التتبع أسهل والتقارير أكثر وضوحًا.

الخطوة رقم 2: إنشاء حقول مهام مخصصة لتتبع المحتوى

بعد إعداد مساحة العمل وقوائم لكل قناة محتوى، حان الوقت لجعل مهامك أكثر ذكاءً. بدلاً من الاعتماد على مجموعة من التعليقات والتحديثات المتفرقة، يمكنك استخدام حقول ClickUp المخصصة داخل مهام ClickUp لإبقاء جميع تفاصيل المحتوى في المقدمة والمركز.

الآن، يعمل فريق BrightWave Solutions على كل شيء بدءًا من مقاطع Instagram وحتى المدونات الطويلة. لكل نوع من أنواع المحتوى احتياجاته الخاصة، ولكنك لا تزال تريد طريقة متسقة لتتبع المعلومات الأساسية، دون تحويل مهامك إلى عملية تمرير فوضوية.

انتقل إلى كل قائمة (مثل المدونة، وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ) وابدأ في إضافة الحقول المخصصة التي تحتاجها. ومن بين الحقول المفيدة ما يلي:

نوع المحتوى: مقال، فيديو، كاروسيل، بكرة، إنفوجرافيك، أيًا كان ما تقوم بإنشائه

المالك: عضو الفريق المسؤول عن المهمة

الحالة: تتبع المرحلة: مسودة، قيد المراجعة، مجدولة، منشورة

تاريخ النشر: التاريخ المقرر لنشر المحتوى

المنصة: أين سيتم نشره (على سبيل المثال، Instagram، LinkedIn، مدونة الشركة)

كلمة مفتاحية SEO: أضف الكلمة المفتاحية الرئيسية التي تستهدفها

بالإضافة إلى ذلك، تعد العلامات في ClickUp رائعة لتصنيف المحتوى وتنظيمه عبر التقويم دون تعقيدات. على سبيل المثال، تساعدك العلامات مثل Blog أو Instagram أو Video على التجميع بسرعة حسب المنصة. يمكنك أيضًا وضع علامات على موضوعات المحتوى، مثل الذكاء الاصطناعي أو إطلاق المنتج أو حملة الربع الثالث.

أضف جميع المعلومات الضرورية إلى مهامك باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

💡 نصيحة احترافية: استخدم طبقتين منفصلتين: الخطة الحقيقية وموقف السيارات. لا تضع أبدًا أفكارًا غير مكتملة مباشرة في تقويمك. احتفظ بقائمة منفصلة للأفكار العشوائية والتجارب والأشياء العشوائية التي قد تكون رائعة يومًا ما. قم فقط بالترويج لما تم التحقق منه أو الموافقة عليه.

الخطوة رقم 3: إضافة مهام المحتوى وتنظيمها

حان الوقت لإدخال أفكار المحتوى هذه في النظام والبدء في بناء تدفق يلتزم به فريقك.

لنواصل مع مثال BrightWave Solutions. إليك كيفية الحفاظ على سير العمل داخل أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي:

أضف كل فكرة محتوى كمهمة ClickUp في القائمة المقابلة لها. هل هناك منشور جديد على المدونة عن " قائمة المدونة . أعطه عنوانًا واضحًا، ولا تنسَ ملء جميع الحقول المخصصة التي قمت بإعدادها مسبقًا. في القائمة المقابلة لها. هل هناك منشور جديد على المدونة عن " اكتشاف الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي"؟ أنشئ مهمة له في. أعطه عنوانًا واضحًا، ولا تنسَ ملء جميع الحقول المخصصة التي قمت بإعدادها مسبقًا.

عيّن مالكين مثل الكتّاب أو المصممين أو الاستراتيجيين لتجنب اللحظة المروعة التي تتساءل فيها "من سيتولى هذا الأمر؟"

قسّمه إلى مهام فرعية لتعكس العملية الفعلية لفريقك

أرفق ملخص المحتوى أو قم بتوصيل أو قم بتوصيل ClickUp Doc بالمهمة

أنشئ مهام فرعية لتقسيم مهمتك إلى خطوات

على سبيل المثال، يمكن تعيين مهمة "مدونة إطلاق المنتج في يوليو" إلى كاتب المحتوى. يمكنك إضافة مهام فرعية للكتابة والتصميم والمراجعة والنشر، وإسقاط رابط موجز المحتوى في الوصف حتى يحصل الجميع على ما يحتاجون إليه.

بمجرد الانتهاء من مهام المحتوى وسير العمل، قم بتحسين إعداداتك باستخدام ClickUp Brain. على عكس روبوتات الدردشة العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي تفهم مشاريعك ومهامك ووثائقك وحتى هيكل فريقك.

لنفترض أن فريق BrightWave يطلق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأن لديك حملة قادمة تتضمن مدونات وإعلانات تشويقية على Instagram ونشرات إخبارية عبر البريد الإلكتروني.

احصل على إجابات سياقية لحملتك باستخدام ClickUp Brain

إليك كيف يساعدك ClickUp Brain في تجميع كل ذلك:

تسريع إنشاء المحتوى: يمكنك أن تطلب منه صياغة ملخص سريع لمنشور مدونة منتجك استنادًا إلى الملخص المرفق بالمهمة.

نظم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي للعثور بسرعة على جميع المهام والمهام الفرعية والمستندات التي تم وضع علامة "إطلاق المنتج" أو "ميزة الذكاء الاصطناعي" عليها. استراتيجية تسويق المحتوى : استخدمللعثور بسرعة على جميع المهام والمهام الفرعية والمستندات التي تم وضع علامة "إطلاق المنتج" أو "ميزة الذكاء الاصطناعي" عليها.

إنشاء تحديثات الفريق: اطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء تحديث أسبوعي عن حالة جميع مخرجات المحتوى الموسومة لحملة يوليو.

⚡ ترقية سير العمل: دع Super Agents يحافظ على تزامن تقويمك

مع نمو آلة المحتوى الخاصة بك، يصبح الحفاظ على تزامن كل شيء أصعب من إنشاء المحتوى نفسه. يتولى وكلاء ClickUp Super Agents بهدوء مهام الإدارة خلف الكواليس من خلال مراقبة تحديثات المهام، واكتشاف العوائق، والإبلاغ عن المواعيد النهائية المتأخرة، والمطالبة بالخطوات التالية في حملتك.

مع نمو آلة المحتوى الخاصة بك، يصبح الحفاظ على تزامن كل شيء أصعب من إنشاء المحتوى نفسه. يتولى وكلاء ClickUp Super Agents بهدوء مهام الإدارة خلف الكواليس من خلال مراقبة تحديثات المهام، واكتشاف العوائق، والإبلاغ عن المواعيد النهائية المتأخرة، والمطالبة بالخطوات التالية في حملتك.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين بدون كود باستخدام ClickUp

سواء كنت تدير إطلاق منتج يتضمن عشرة أجزاء متحركة أو تتنقل بين المنشورات الأسبوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، تساعدك Super Agents في الحفاظ على اتساق تقويمك وتحرير فريقك من العقبات دون إضافة المزيد من عمليات التحقق اليدوية أو تذكيرات Slack. فهي تعمل كمنسق دائم التواجد يتمنى فريقك وجوده.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ ملخصات المحتوى مباشرة في ClickUp Docs لإنشاء قاعدة بيانات للمحتوى والحفاظ على كل شيء في مكان مركزي. ثم استخدم ClickUp Brain لإنشاء مخططات تفصيلية، واستخراج النقاط الرئيسية من ملاحظات الاجتماعات، أو حتى صياغة أجزاء من المحتوى داخل المستند مباشرة.

الخطوة رقم 4: تصور تقويمك باستخدام ClickUp Views

الآن بعد أن أضفت مهام المحتوى ونظمت التفاصيل، حان الوقت لرؤية كل ذلك معًا. تتيح لك Clickup Views تصور تقويم المحتوى الخاص بك بطرق منطقية لفريقك.

قم بالتبديل إلى العرض اليومي والأسبوعي والشهري في عرض التقويم في ClickUp

عرض تقويم ClickUp هو المكان الذي يظهر فيه كل شيء على خط زمني. سترى كل المحتوى الخاص بك مجدولًا على مدار أيام أو أسابيع أو أشهر، مع تمييزه بالألوان وسهولة قراءته.

لنفترض أن إطلاق المنتج في يوليو من المقرر أن يبدأ في العاشر من الشهر. يظهر في التقويم في المكان المحدد له بالضبط.

إذا تم تأجيل الإطلاق لمدة أسبوع؟ لا مشكلة، ما عليك سوى سحب المهمة إلى التاريخ الجديد. إذا كان لدى BrightWave أيضًا إعلان تشويقي على Instagram مقرر في الثامن من الشهر ورسالة بريد إلكتروني جماعية مقررة في الحادي عشر من الشهر، فيمكنهم اكتشاف التداخلات وتعديل الفجوات على الفور.

اسحب المهام وأفلتها عبر حالات المهام المختلفة باستخدام عرض لوحة ClickUp

إذا كنت تريد أعمدة على غرار Kanban، فانتقل إلى ClickUp Board View. مع تقدم المهام، يمكنك سحبها من مرحلة إلى أخرى.

يقوم فريق المحتوى بإدراج مدونة إطلاق المنتج في عمود الفكرة عندما يتم طرحها، ثم ينقلها إلى المسودة بمجرد تعيينها إلى أندريا، ثم ينقلها إلى المراجعة عندما تصبح جاهزة للتعليق، وأخيرًا ينقلها إلى منشورة في يوم الإطلاق.

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض القائمة في ClickUp لتصفية المحتوى وفرزه حسب المالك أو تاريخ النشر أو المنصة. بالإضافة إلى ذلك، أضف عرض مخطط جانت في ClickUp لتخطيط الجداول الزمنية وتصور التبعيات وتتبع تقدم المشروع. وهو مفيد بشكل خاص لجدولة المهام وإدارة الموارد ورؤية كيفية توافق جميع أعمالك معًا في جدول زمني.

الخطوة رقم 5: استخدم القوالب والمهام المتكررة لتوفير الوقت

وهنا يكمن السر في زيادة الكفاءة: قوالب ClickUp والمهام المتكررة في ClickUp.

لنفترض أن BrightWave تشارك منشورًا بعنوان "نصائح أسبوعية على Instagram" كل يوم اثنين. بدلاً من إنشاء مهمة جديدة من البداية في كل مرة، يمكن للفريق إعدادها مرة واحدة كمهمة متكررة. ستظهر تلقائيًا في التقويم كل أسبوع، جاهزة للتعيين والكتابة والنشر — دون الحاجة إلى نقرات إضافية أو منشورات منسية.

احصل على نموذج مجاني خطط واستنظم وتتبع استراتيجياتك التسويقية باستخدام نموذج تقويم المحتوى من ClickUp.

يوفر نموذج تقويم المحتوى في ClickUp طريقة مرئية ومنظمة لإدارة المحتوى الخاص بك وتتبعه عبر قنوات متعددة. تعرض طريقة عرض التقويم جميع المحتويات المجدولة في تخطيط واحد واضح ومميز بالألوان.

تمثل كل بطاقة في نموذج تقويم المحتوى مهمة، مثل منشور مدونة أو تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقطع فيديو، وتعرض المعلومات الأساسية، بما في ذلك قناة المحتوى والفئة وتاريخ النشر.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب تخطيط الوسائط المجانية التي يمكنك البدء في استخدامها اليوم

🎥 ستتعلم كيف يقوم ClickUp بمزامنة التقويمات عبر الأجهزة، ويتيح لك التبديل بين طبقات التقويم المختلفة، ويصبح مركز قيادة واحد لإدارة الجداول الشخصية وجداول الفريق وجداول الحملات.

نصائح لإدارة تقويم محتوى قابل للتطوير في ClickUp

مع نمو عمليات المحتوى الخاصة بك، قد تصبح الأمور فوضوية. ولكن مع ClickUp، لا داعي لذلك. إليك كيفية إدارة تقويم محتوى يتماشى مع فريقك والفوضى الإبداعية. 💁

إنشاء لوحات معلومات: تتبع كل شيء بدءًا من كمية المحتوى الذي تنشره كل أسبوع وحتى الأماكن التي تتعثر فيها الأمور. أنشئ تتبع كل شيء بدءًا من كمية المحتوى الذي تنشره كل أسبوع وحتى الأماكن التي تتعثر فيها الأمور. أنشئ لوحة معلومات ClickUp مخصصة تعرض بطاقات لحالة المهام والمواعيد النهائية وحتى إدارة الحملات التسويقية

الاتصال بأدوات الطرف الثالث: ادمج أدوات مثل Figma و Google Drive مباشرة في ClickUp. وهذا يعني تقليل التنقل بين علامات التبويب وإنجاز المزيد من المهام في مكان واحد.

أتمتة الأعمال المتكررة: قم بإعداد قم بإعداد ClickUp Automations لأتمتة إنشاء المحتوى والأعمال الروتينية الأخرى مثل تعيين المراجعين، ونقل المهام إلى الحالة التالية، أو تنبيه أعضاء الفريق عندما يحين دورهم.

قم بتوحيد كل ما تكرره: احفظ منشوراتك الأسبوعية على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائلك الإخبارية الشهرية احفظ منشوراتك الأسبوعية على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائلك الإخبارية الشهرية كقوالب لخطة التسويق لتجنب التكرار غير الضروري.

أبقِ الجميع على اطلاع: استخدم تعليقات المهام والإشارات والتحرير في الوقت الفعلي لتبسيط الاتصال. لن تضيع التعليقات، وستتم الموافقات بشكل أسرع.

تبسيط التعليقات والموافقات: أضف تعليقات مباشرة على الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات PDF المرفقة بالمهام. يمكنك تعيين التعليقات وحلها والاحتفاظ بجميع محادثات المراجعة في مكان واحد باستخدام أضف تعليقات مباشرة على الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات PDF المرفقة بالمهام. يمكنك تعيين التعليقات وحلها والاحتفاظ بجميع محادثات المراجعة في مكان واحد باستخدام ClickUp Proofing

استمع إلى سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في مركز رفاهية الطلاب بجامعة دارتموث:

نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع مسار إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل محتوى (قيد التقدم، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى معرفة المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية المتكررة، حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتوزيع المهام/الخطوات التالية (لتلبية الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع مسار إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل محتوى (قيد التقدم، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى معرفة المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية المتكررة، حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتوزيع المهام/الخطوات التالية (لتلبية الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

طريقة أخرى ممتازة لضمان بقاء تقويم المحتوى الخاص بك قابلاً للتطوير هي Clickup Calendar.

اربط جميع أعمالك في مكان واحد باستخدام ClickUp Calendar

إنه مركز رئيسي لكل شيء بدءًا من المنشورات المجدولة إلى الاجتماعات والمواعيد النهائية. لنفترض أنك تدير المحتوى لشركة ناشئة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية، وتقوم بالتوفيق بين مواعيد النشر على المدونة وإطلاق الحملات والمزامنة المتكررة بين الفرق في مناطق زمنية مختلفة.

هل تحتاج إلى إعادة جدولة النشرة الإخبارية ليوم الخميس؟ ما عليك سوى سحبها وإفلاتها. هل تريد رؤية مواعيد تسليم محتوى الفيديو الخاص بك لهذا الشهر فقط؟ قم بالتصفية حسب الحقول المخصصة. يمكنك حتى مزامنتها مع تقويم Google أو Outlook، حتى يظل فريق التحرير على نفس الصفحة.

وبفضل الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لـ ClickUp Calendar حظر وقت التركيز تلقائيًا، وإعادة جدولة المهام عند تغير الأولويات، وحتى إنشاء ملخصات للاجتماعات تتحول إلى مهام قابلة للتنفيذ.

📮ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل الآلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب كتابة المحتوى لتبسيط العملية

دع ClickUp يتولى التخطيط والنشر

وها أنت ذا! دليلك التفصيلي لإنشاء تقويم محتوى قوي ومنظم في ClickUp. من تخطيط منشورات المدونة إلى متابعة جدولك الزمني على وسائل التواصل الاجتماعي، كل شيء موجود في مكان واحد، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي، ومصمم خصيصًا لطريقة عمل فريقك الفعلية.

يمكنك استخدام عرض التقويم لتخطيط مواعيد الاستحقاق، والحقول المخصصة لتتبع تفاصيل المحتوى الدقيقة، أو المهام المتكررة للتخلص من التكرار في منشوراتك الأسبوعية على وسائل التواصل الاجتماعي. وبفضل أدوات مثل ClickUp Brain لإنشاء الملخصات وأتمتة التحديثات، والقوالب المعدة مسبقًا لتخطي الإعداد، لن تظل منظمًا فحسب، بل ستظل في الصدارة أيضًا. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة

تقويم المحتوى في ClickUp هو نظام تخطيط منظم يستخدم المهام والقوائم وطرق العرض والحقول المخصصة لمساعدة الفرق على جدولة المحتوى وتنظيمه وتتبعه عبر القنوات.

ابدأ بإنشاء مساحة عمل ومجلد محتوى، ثم أنشئ قوائم لكل قناة (على سبيل المثال، مدونة، شبكات اجتماعية، فيديو). أضف مهام مع حقول مخصصة مثل تاريخ النشر والمنصة والحالة، ثم قم بتصورها باستخدام عرض تقويم ClickUp أو الجدول الزمني.

نعم. استخدم ClickUp Automations لنقل المهام عبر مراحل المراجعة، وتذكير المكلفين بالمواعيد النهائية، أو إعادة توجيه العمل عندما تتأخر مهمة ما. هذا يقلل من الخطوات اليدوية ويحافظ على استمرار التقويم.

استخدم عرض التقويم لعرض المحتوى المجدول، وعرض الجدول الزمني وعرض جانت لتخطيط الأسابيع والأشهر، وعرض اللوحة لمراحل سير العمل، وعرض القائمة لفرز تفاصيل المحتوى وتصفيتها.

تتيح لك الحقول المخصصة تسجيل تفاصيل المحتوى الرئيسية مثل نوع المحتوى والمنصة وكلمة SEO الرئيسية والحالة والمالك، مما يساعد الفرق على تصفية المهام وتجميعها وإدارتها بشكل أكثر فعالية.

يمكن لـ ClickUp Brain صياغة الملخصات وإنشاء تحديثات أسبوعية والعثور على المهام/المستندات ذات الصلة وعرض رؤى سياقية عبر مساحة العمل الخاصة بك، مما يسرع عملية كتابة الملخصات والتنسيق.