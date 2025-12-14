Perplexity مقابل Claude في مجال البرمجة: أي منهما أفضل للمطورين؟

تحتاج إلى مساعدة في تكامل API صعب. هل تلجأ إلى أداة الذكاء الاصطناعي التي تبحث في الوثائق الحالية أم تلك التي يمكنها قراءة قاعدة الكود بالكامل؟

هذا هو القرار الذي يواجهه المطورون يوميًا. أصبح Perplexity و Claude اثنين من أكثر مساعدات الذكاء الاصطناعي التي يتم الحديث عنها في أوساط البرمجة، لكنهما يعملان بطرق مختلفة تمامًا.

تقوم Perplexity بالبحث في الويب في الوقت الفعلي وتعرض الإجابات الحالية. يقوم Claude بقراءة آلاف الأسطر من التعليمات البرمجية والتفكير في البنية.

في هذه المدونة، سنقارن بين Perplexity و Claude في مجال البرمجة بناءً على العوامل المهمة عند محاولة الشحن: جودة الكود، المساعدة في تصحيح الأخطاء، وما إذا كانوا يفهمون ما تقوم ببنائه.

Perplexity مقابل Claude في لمحة سريعة

فيما يلي جدول موجز سريع للأداتين، مع أداة إضافية:

المعايير Perplexity Claude مكافأة: ClickUp ⭐️ الوظائف الأساسية محرك إجابات مع استجابات برمجة سريعة مدعومة بالويب نموذج يعتمد على التفكير المنطقي أولاً للمهام المعقدة في البرمجة منصة عمل شاملة مع ذكاء اصطناعي سياقي للبرمجة والمستندات وإدارة المشاريع مساعدة في البرمجة مقتطفات وإصلاحات سريعة من مصادر في الوقت الفعلي يساعد الترميز القوي متعدد الخطوات عبر اللغات اقتراحات الكود المراعية للسياق، وإنشاء كتل الكود، ودعم سير عمل الهندسة توليد الكود مناسب للبرامج النصية القصيرة والأمثلة إنشاء أكثر اتساقًا وتنظيمًا للحصول على ميزات كاملة يكتب كودًا يتوافق مع قواعد فريقك وهيكل المشروع باستخدام سياق مساحة العمل تصحيح الأخطاء مثالي للعثور على الحلول المعروفة عبر البحث تحليل عميق للأخطاء واستنتاج الأسباب الجذرية يعرض المستندات ذات الصلة وتقارير الأخطاء السابقة ومقتطفات الأكواد لحل المشكلات في سياقها معالجة السياق تركز على البحث؛ سياق محدود للرموز الطويلة نافذة سياق كبيرة مناسبة للمشاريع متعددة الملفات سياق عميق من المهام والوثائق وقاعدة الكود؛ يربط الكود بتاريخ المشروع والوثائق التخصيص التحكم الأساسي في المطالبات أسلوب قوي وشخصية قوية وضبط سريع للنظام دعم متعدد النماذج (Claude و ChatGPT و Gemini و ClickUp AI)؛ يتكيف مع سير عمل الفريق وأسلوبه التعاون الأفضل للإجابات السريعة المشتركة أفضل للبرمجة الثنائية والمراجعات التكرارية التعاون في الوقت الفعلي على البرمجة والوثائق والمهام؛ اقتراحات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمناقشات الفريق حالات الاستخدام البحث في المكتبة، التصحيح السريع، أمثلة API بناء الميزات وإعادة الهيكلة والتوثيق تطوير البرامج من البداية إلى النهاية: التخطيط والترميز والتوثيق والمراجعة والشحن التكاملات مستند إلى المتصفح/الامتداد متوافق مع API و IDE عبر أدوات طرف ثالث تكامل أصلي مع إدارة المشاريع والمستندات والدردشة ولوحات المعلومات في مساحة عمل واحدة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو Perplexity؟

عبر Perplexity

Perplexity هو محرك إجابات يبحث في الويب في الوقت الفعلي لتقديم إجابات مدعومة بمصادر حديثة. يقوم بتجميع المعلومات من مصادر متعددة ويقدم إجابات مباشرة مع اقتباسات.

بالنسبة للمطورين، هذا يعني الحصول على وثائق محدثة وملاحظات إصدار إطار العمل وأحدث تغييرات واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتي يتم سحبها جميعًا مباشرة إلى سير عملك.

عند استكشاف أخطاء رسالة خطأ أو تعلم تقنية جديدة، يربطك Perplexity AI بأحدث المعلومات المتاحة عبر الإنترنت، مما يجعله ذا قيمة خاصة للنظم البيئية التي تتكرر فيها تحديثات الوثائق.

🧠 حقيقة ممتعة: في استطلاع أجرته Stack Overflow للمطورين، قال 81% من المطورين أن زيادة الإنتاجية هي أكبر فائدة يأملون تحقيقها باستخدام أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي.

ميزات Perplexity

تجمع Perplexity بين البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات موثوقة للأسئلة الفنية. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يعتمد عليها المطورون:

الميزة رقم 1: البحث على الويب مع الاقتباسات

احصل على إجابات دقيقة لأسئلتك المتعلقة بالويب

تقوم Perplexity بالبحث في الإنترنت أثناء طرح الأسئلة، وتعرض الوثائق الحالية ومراجع API ومشكلات GitHub ومناقشات المجتمع. تتضمن كل إجابة اقتباسات مباشرة ترتبط بالمصادر الأصلية، سواء كانت وثائق رسمية أو سلاسل مناقشات Stack Overflow أو منشورات مدونة حديثة.

الميزة رقم 2: وضع البحث الاحترافي

حلل الكود باستخدام وضع Pro Search

Pro Search هو وضع الاستدلال المتقدم في Perplexity، والذي يقوم بتحليل أعمق قبل الإجابة. يستغرق وقتًا أطول للرد، ولكنه يجري بحثًا أكثر شمولاً عبر المصادر، ويقيم جودة المعلومات، ويقدم تفسيرات تقنية مفصلة.

بالنسبة للأسئلة المعقدة حول بنية النظام أو تحسين الأداء أو مقارنة طرق متعددة لحل مشكلة ما، يبحث Pro Search في الفروق الدقيقة التي قد تفوت البحث الأساسي.

🔍 هل تعلم؟ تفيد شركات كبرى، مثل Google و Microsoft، بأنها تستخدم الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في حوالي 30٪ من الكود الجديد في مشاريع معينة، حيث تذكر بعض الشركات أن المطورين ينجزون المهام بسرعة أكبر تصل إلى 83٪ عند استخدام أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 3: مجموعات لتنظيم المشاريع

نظم سلاسل المحادثات باستخدام المجموعات

تتيح لك المجموعات تنظيم عمليات البحث والمصادر والمحادثات حول مشاريع أو موضوعات بحثية محددة.

إذا كنت تقوم بتقييم مكتبات المصادقة أو البحث عن استراتيجيات ترحيل قواعد البيانات أو جمع الموارد لإطار عمل جديد، يمكنك حفظ عمليات البحث ذات الصلة لكتابة الوثائق الفنية للكود وبناء قاعدة معرفية.

تدعم المجموعات التعاون، مما يسمح لأعضاء الفريق بالمساهمة بالنتائج ومشاركة الأبحاث في مساحة مركزية.

📮 ClickUp Insight: 33٪ من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات برمجية لصفحة ويب باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زاد سياق الذكاء الاصطناعي حول عملك، كلما كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

أسعار Perplexity*

مجاني

Perplexity Pro: 20 دولارًا شهريًا

Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Max: 325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

* يرجى مراجعة موقع الويب الخاص بالأداة للحصول على أحدث الأسعار

🎥 شاهد: في هذا الفيديو، نكتشف أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للبرمجة — الأدوات التي تولد الكود، وتكتشف الأخطاء، وتقترح التحسينات، وتتيح لك البناء بتركيز. ما ستجده في الداخل: ✔ أفضل مساعدات الترميز بالذكاء الاصطناعي، من مولدات الأكواد إلى أدوات إصلاح الأخطاء✔ مقارنة: GitHub Copilot مقابل ClickUp مقابل Tabnine مقابل غيرها✔ كيفية تضمين عوامل الترميز بالذكاء الاصطناعي في IDE وسير العمل✔ نصائح لتجنب المزالق والحفاظ على سلامة قاعدة الأكواد استخدم هذا كنقطة انطلاق لتطوير سير عمل المطورين لديك ودع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك يتولى المهام الصعبة، بينما تظل أنت متحكمًا في كل شيء.

ما هو Claude؟

عبر Claude

Claude هو مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته شركة Anthropic ويتخصص في فهم وتوليد الكود من خلال محادثات موسعة ومراعية للسياق.

ما يميز Claude كأداة ترميز AI هو نافذة السياق الضخمة الخاصة بها - القادرة على معالجة مئات الآلاف من الرموز في محادثة واحدة. وهذا يعني أن Claude يمكنه قراءة قواعد البرمجة بالكامل، ومراجعة عدة ملفات ذات صلة في وقت واحد، وتحليل سجلات الأخطاء الطويلة، والحفاظ على الفهم عبر المناقشات التقنية المعقدة.

كما أن Claude يقدم تفسيرات للمشكلات التقنية، ويشرح المفاهيم المعقدة، ويساعدك على التفكير في قرارات التصميم من خلال تحليل مفصل للمزايا والعيوب.

🔍 هل تعلم؟ أظهرت دراسة شملت 96 مهندسًا بدوام كامل أن المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي قللت من وقت إنجاز المهام بنحو 21٪، مما يدل على أن هناك سرعة قابلة للقياس بالإضافة إلى الضجة الإعلامية.

ميزات Claude

عند استخدام Claude للبرمجة، يمكنك الوصول إلى إمكانيات مصممة للعمل التقني المتعمق والتعاون المستمر. إليك ما يجعله قيّماً لمهام التطوير:

الميزة رقم 1: فهم متقدم للكود + إنشاء

اكتب وظائف Python باستخدام Claude AI

يقرأ Claude Sonnet ويكتب الكود عبر عشرات لغات البرمجة، بما في ذلك Python و JavaScript و TypeScript و Java و C++ و Go و Rust وغيرها. بالإضافة إلى بناء الجملة، يفهم Claude أنماط التصميم ومبادئ الهندسة المعمارية والاتفاقيات الخاصة بالإطار.

يمكنه إنشاء وظائف كاملة مع معالجة الأخطاء بشكل صحيح، وإعادة هيكلة الكود لتحسين قابلية القراءة والأداء، وكتابة مجموعات اختبارات شاملة مع حالات حافة، وشرح الخوارزميات المعقدة خطوة بخطوة.

الميزة رقم 2: أدوات لتطوير الكود التفاعلي

عرض الكود الذي تم إنشاؤه في Claude Artifacts

عندما يولد Claude كودًا كبيرًا، فإنه ينشئ Artifacts، وهي لوحات تفاعلية حيث يمكنك عرض الكود المنسق مع تمييز بناء الجملة، ونسخ التطبيقات مباشرة إلى محرر الكود الخاص بك، وتكرار الإصدارات.

إذا طلبت من Claude تعديل نهج ما أو تجربة نمط مختلف، فسيتم تحديث Artifact مع الحفاظ على سجل المحادثة.

الميزة رقم 3: تكامل معرفة المشروع

قم بتحميل معرفة المشروع إلى Claude

يمكن لـ Claude معالجة ملفات README الخاصة بمشروعك وإرشادات المساهمة وأدلة الأسلوب والوثائق الموجودة والرجوع إليها خلال المحادثة. وهذا يعني أن الردود تتوافق مع قواعد فريقك وقراراته المعمارية ومعايير الترميز، دون الحاجة إلى تكرار المتطلبات.

قم بتحميل وثائقك مرة واحدة في مشروع، وستراعي اقتراحات Claude الأنماط التي حددتها.

🔍 هل تعلم؟ حسّن مهندسو JPMorgan Chase الكفاءة بنسبة 10-20٪ بعد اعتماد مساعد ترميز داخلي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

أسعار Claude*

فرد

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

الفريق

المقعد القياسي: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مقعد مميز: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات

أسعار مخصصة

التعليم

أسعار مخصصة

* يرجى مراجعة موقع الويب الخاص بالأداة للحصول على أحدث الأسعار

💡 نصيحة احترافية: استخدم التسلسل السريع لتوجيه أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي خلال المهام المعقدة خطوة بخطوة: ابدأ بمطالبة الذكاء الاصطناعي بتوضيح المنطق أو النهج

أدخل موجه ثانٍ لإنشاء الكود الفعلي بناءً على هذا المخطط

أضف موجهًا آخر لإعادة هيكلة الكود أو تبسيطه

اختتم بمطالبة بإجراء اختبارات أو فحوصات للحالات الاستثنائية

Perplexity مقابل Claude في مجال البرمجة: مقارنة الميزات

يوفر كل من Claude و Perplexity إمكانات قيّمة للمطورين، لكنهما يتعاملان مع مساعدة البرمجة من زوايا مختلفة. يتفوق Perplexity في ربطك بموارد الويب والوثائق الحالية، بينما يتخصص Claude في التحليل العميق للكود والاستدلال في سياق واسع النطاق.

دعونا نقارن بينهما. 🧑‍💻

الميزة رقم 1: الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي

عندما تتعامل مع تحديات تطوير البرامج التي تنطوي على أطر عمل سريعة التطور أو أخطاء تم اكتشافها مؤخرًا، يصبح الوصول إلى المعلومات الحالية أمرًا بالغ الأهمية.

Perplexity

تقوم Perplexity بالبحث في الويب في الوقت الفعلي مع كل استعلام، حيث تستخرج المعلومات من الوثائق الحالية ومناقشات Stack Overflow الأخيرة ومشكلات GitHub ومدونات المطورين.

تُظهر لك الاقتباسات مصدر المعلومات بالضبط، مما يتيح لك النقر عليها لقراءة السياق الكامل أو التحقق من التفاصيل الفنية.

Claude

تمتد بيانات تدريب Claude حتى يناير 2025، والتي تغطي قدرًا كبيرًا من المعرفة البرمجية وأفضل الممارسات الراسخة.

بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالتقنيات الناضجة أو أساسيات اللغة أو الأطر المستقرة، يمكن لـ Claude الإجابة مباشرة من تدريبه دون الحاجة إلى مصادر خارجية. كما أنه يتمتع بقدرة البحث على الويب، ولكنه لا يبحث بشكل افتراضي عن كل سؤال يتعلق بالبرمجة.

🏆 الفائز: Perplexity تفوز في هذه الجولة! إنها مثالية للمطورين الذين يحتاجون بشكل متكرر إلى التحقق من أن الحلول تعكس أفضل الممارسات الحالية.

الميزة رقم 2: فهم قاعدة الكود والسياق

لفهم كيفية ارتباط الأجزاء المختلفة من المشروع ببعضها البعض، يجب النظر إلى الصورة الأكبر. دعونا نرى مدى جودة أداء Perplexity و Claude في البرمجة مقارنة ببعضهما البعض:

Perplexity

تتعامل Perplexity مع المحادثات مع الاحتفاظ بالسياق عبر الأسئلة التالية، مما يساعد عند التعمق في موضوع معين. يمكنك تحميل الملفات على خطة Pro للتحليل. ومع ذلك، هناك حدود عملية لكمية الكود التي يمكن لـ Perplexity معالجتها في وقت واحد.

Claude

تعد نافذة السياق التي تضم 200,000 رمز في Claude مثالية لزيادة إنتاجية المطورين. يمكنك لصق 10-15 ملفًا من ملفات الكود الكبيرة، وسيقوم Claude بتحليل كيفية تفاعلها، واكتشاف التناقضات بين الملفات، واقتراح تحسينات في البنية، وفهم النطاق الكامل لمهمة إعادة الهيكلة.

🏆 الفائز: Claude يفوز! يتمتع بميزة كبيرة في هذه الفئة. إن القدرة على معالجة هياكل المشاريع بالكامل والحفاظ على سياق عميق تجعل Claude أكثر فعالية بشكل كبير.

الميزة رقم 3: جودة إنشاء الكود

إن إنشاء كود عمل يتبع أفضل الممارسات ويتعامل مع الحالات الاستثنائية بشكل صحيح يحدد ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي للمطورين توفر الوقت أم تخلق المزيد من العمل.

Perplexity

تقوم Perplexity بإنشاء أمثلة على الأكواد المستمدة من الوثائق والبرامج التعليمية وموارد المجتمع. نظرًا لأنها تبحث في المصادر الحالية، غالبًا ما تعكس الأكواد الصيغة الحديثة والتغييرات الأخيرة في واجهة برمجة التطبيقات. ومع ذلك، فإن إنشاء الأكواد ليس الهدف الأساسي لـ Perplexity. بل إن تركيزها ينصب على تزويدك بأمثلة وتفسيرات ذات صلة من الويب.

Claude

يولد Claude كودًا شاملاً وجاهزًا للإنتاج مع اهتمام تفصيلي بمعالجة الأخطاء والحالات الاستثنائية وقابلية الصيانة. يكتب الاختبارات ويضيف الوثائق المناسبة ويأخذ في الاعتبار الآثار الأمنية. تعكس جودة الكود باستمرار فهمًا عميقًا لتعابير اللغة وقواعد الإطار ومبادئ هندسة البرمجيات.

🏆 الفائز: اختر Claude! فهو يولد كودًا بتفكير أفضل، ومعالجة أخطاء أكثر شمولية، ومراعاة أعمق للآثار المعمارية.

Perplexity مقابل Claude للبرمجة على Reddit

لجأنا إلى Reddit لمعرفة كيف يتحدث المستخدمون عن Perplexity و Claude في مجال البرمجة. إليك نظرة على ما يقولونه.

وصف أحد المستخدمين كيف يدعم Perplexity مهام إنشاء أوسع نطاقًا:

أستخدم Perplexity Pro Labs لإنشاء صفحات مواقع الويب، وإنشاء الصور، وترميز بعض تأثيرات التصميم... يوفر لي جميع الخطوات مع شرح مفصل... اختر ما يناسبك ويفهم توجيهاتك.

أستخدم Perplexity Pro Labs لإنشاء صفحات مواقع الويب، وإنشاء الصور، وترميز بعض تأثيرات التصميم... يوفر لي جميع الخطوات مع شرح مفصل... اختر ما يناسبك ويفهم توجيهاتك.

وأشار مستخدم آخر إلى نقاط القوة والقيود التقنية لهذه الأداة:

تتمتع Perplexity بنظام RAG قوي... ولكن نافذة السياق الخاصة بها محدودة بحوالي 60 ألف كلمة.

تتمتع Perplexity بنظام RAG قوي... ولكن نافذة السياق الخاصة بها محدودة بحوالي 60 ألف كلمة.

فيما يتعلق بعمق الترميز، شارك أحد مستخدمي Reddit ما يلي:

الأفضل هي sonnet 3. 5 و o1، ولكن لا تستخدم Perplexity للترميز إلا إذا كنت تقوم بأعمال بسيطة للغاية؛ فهي ليست مخصصة لهذا الاستخدام. […] تبرز Perplexity فقط في مهام البحث التي تكون فيها المعلومات (شبه الحديثة) حاسمة (مثل طلب معلومات عن مكتبة جديدة) [sic]

الأفضل هي sonnet 3. 5 و o1، ولكن لا تستخدم Perplexity للترميز إلا إذا كنت تقوم بأعمال بسيطة للغاية؛ فهي ليست مخصصة لهذا الاستخدام. […] تبرز Perplexity فقط في مهام البحث التي تكون فيها المعلومات (شبه الحديثة) حاسمة (مثل طلب معلومات عن مكتبة جديدة) [sic]

وشارك مستخدم آخر على Reddit مراجعة لـ Claude AI، موضحًا سبب تفضيله لها:

Perplexity ليس الخيار الأفضل إذا كان الترميز هو الاستخدام الأساسي لك. Claude... مع ميزات مخصصة مثل تكامل GitHub هو الخيار الأفضل.

Perplexity ليس الخيار الأفضل إذا كان الترميز هو الاستخدام الأساسي لك. Claude... مع ميزات مخصصة مثل تكامل GitHub هو الخيار الأفضل.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Perplexity و Claude في مجال البرمجة

قد تساعدك Perplexity و Claude في إنشاء أو تحسين الكود، ولكن التنقل بينهما (وبقية أدواتك) يؤدي مباشرة إلى توسع الذكاء الاصطناعي. أنت تفقد الوقت والسياق والزخم (وتدفع رسوم اشتراك متعددة!) بالتنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي. أنت بحاجة إلى مكان واحد يربط بين البرمجة والتخطيط والتعاون.

ClickUp هو أول مساحة عمل ذكاء اصطناعي متكاملة في العالم، تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل.

مع ClickUp، يتم تخزين وثائق الترميز ومهام السبرينت والمواصفات الفنية ومناقشات الفريق في مساحة عمل واحدة حيث يمكن للذكاء الاصطناعي فهم سياق التطوير بالكامل، وليس فقط السؤال المنفصل الذي تطرحه.

تم تصميم ClickUp لتقليل تبديل السياق. عندما تحصل على سياق بنسبة 100٪ ومكان واحد للبشر والوكلاء للترميز معًا (ومشاركة الميمات الخاصة بالتطوير)، فإنك تقضي على توسع العمل، ذلك القاتل الصامت للإنتاجية!

إليك كيفية القيام بذلك. 👀

ميزة ClickUp رقم 1: الذكاء الاصطناعي السياقي

استمر دون انقطاع بمساعدة ClickUp Brain أثناء جلسات البرمجة

يوفر ClickUp Brain لفرق البرمجيات نظامًا واحدًا للذكاء الاصطناعي يحل محل الأدوات المتفرقة ويحافظ على السياق داخل مساحة عمل واحدة. فهو يدمج الذكاء والقدرات التي عادةً ما توزعها على عدة أدوات للذكاء الاصطناعي، مثل Claude وChatGPT وGemini.

لنفترض أنك تتابع المهام والوثائق والمعرفة بالنظام في ClickUp. يستخدم ClickUp Brain هذا السياق تلقائيًا. لا تحتاج إلى نسخ ولصق كتل الكود أو تحميل الملفات مرة أخرى أو إعادة ذكر المعلومات الأساسية.

يستخدم هذا السياق لتقديم اقتراحات دقيقة أثناء جلسات الترميز. على سبيل المثال، قد تطلب ملخصًا موجزًا لقرار API قديم. يقوم بسحب مستندات ClickUp ذات الصلة، واستخراج الأسباب، وتقديم شرح واضح يساعدك على مواصلة عملك الحالي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Chat لمناقشة أساليب التنفيذ ومراجعة مقتطفات الكود أو حل الأخطاء مباشرةً في سلاسل المهام، بدلاً من تشتيت المناقشات الفنية عبر Slack والبريد الإلكتروني. قم بتمييز زملائك في الفريق للمشاركة في القرارات المتعلقة بالهندسة المعمارية والحفاظ على ارتباط جميع المحادثات الفنية بالميزات المحددة التي تتعلق بها.

وكلاء يتصرفون كزملاء عمل قادرين على البرمجة

تتكامل وكلاء Ambient Agents من ClickUp بشكل عميق مع مساحة العمل بأكملها، مما يتيح لهم العمل على المهام الحقيقية وأتمتة سير العمل والتعاون مباشرةً داخل بيئة إدارة المشاريع الخاصة بك.

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة، يمكن تكليف وكلاء ClickUp (بما في ذلك الوكلاء المتخصصون مثل ClickUp Codegen ) بمهام، وإنشاء كود جاهز للإنتاج، والإجابة على أسئلة الكود، وحتى إنشاء أو تحديث المهام بناءً على احتياجاتك في الترميز — كل ذلك مع الرجوع إلى بيانات مشروعك الفعلية وتعليقاتك ووثائقك.

هذا الترابط السلس بين المساعدة في البرمجة وتنفيذ المشاريع الفعلي يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp أقوياء بشكل فريد للمطورين الذين يعملون ضمن فريق أو يديرون مشاريع معقدة.

عدة نماذج ذكاء اصطناعي متميزة في مكان واحد

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp Brain عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) تحت سقف واحد.

يمكنك الاختيار بين Claude أو ChatGPT أو Gemini أو النموذج المتخصص الخاص بـ ClickUp حسب المهمة. يوفر هذا النهج إجابات دقيقة للبحث، وتفكير منظم لإعادة الهيكلة، وتفسيرات واضحة لتصحيح الأخطاء.

يمكنك البقاء داخل نظام واحد والاستفادة من نقاط القوة في نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

استخدم عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) دون الحاجة إلى تبديل الأدوات من خلال ClickUp Brain

توليد كود يتناسب مع بنية مشروعك الفعلية

علاوة على ذلك، يكتب ClickUp Brain كودًا يتوافق مع إطار العمل الحالي لديك.

أنشئ كودًا يتناسب مع هيكل فريقك من خلال ClickUp Brain

لنفترض أن فريقك يستخدم قواعد تسمية محددة أو يتبع نمطًا صارمًا للوحدات النمطية. يتعلم ClickUp Brain هذه الأنماط من مهامك ووثائقك، ثم يقدم اقتراحات تتوافق معها. يزيل هذا النهج التخمينات ويمكّنك من الانتقال من الطلب إلى التنفيذ بشكل أكثر كفاءة.

📌 جرب هذا الموجه: اكتب كودًا واضحًا وموجزًا وجاهزًا للإنتاج يحل المشكلة التالية. أضف تعليقات فقط عند الحاجة، وتجنب التفسيرات غير الضرورية، وأخرج كتلة الكود بالكامل. يجب أن يتوافق الكود مع أفضل الممارسات وأن يكون قابلاً للتعديل بسهولة. هنا تكمن المشكلة: قم ببناء مؤقت إنتاجية بسيط يتيح للمستخدمين ضبط المدة والعد التنازلي وطباعة إشعار في النهاية.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مقاطع ClickUp مع تعليق صوتي لتوضيح كيفية عمل إحدى الميزات أو شرح المنطق المعقد، ثم قم بتضمين هذه المقاطع مباشرة في الوثائق الفنية أو تعليقات المهام.

أطلق العنان لأقوى ذكاء اصطناعي يتجاوز Brain

معظم أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي لا ترى سوى مقتطفات الكود أو الأسئلة التي تقدمها لها في الوقت الحالي. ClickUp BrainGPT مختلفة لأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بالتطوير بالكامل.

قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام BrainGPT

إنه على دراية بمهام السبرينت الخاصة بك والمواصفات الفنية ووثائق API ومناقشات مراجعة الكود السابقة وقرارات الفريق. هذا يعني أن BrainGPT يمكنه اقتراح تطبيقات تتوافق مع أنماط قاعدة الكود الحالية لديك، والرجوع إلى معايير القبول الفعلية من قصص المستخدمين، وفهم التبعيات بين الميزات التي تقوم ببنائها. فهي تعمل كمساعد برمجة يفهم سياق مشروعك المحدد.

كل ذلك، بالإضافة إلى ما يقدمه BrainGPT أيضًا:

تحديثات صوتية: استخدم : استخدم Talk to Text لإنشاء تقارير الأخطاء، وتحديث حالات المهام، أو طرح الأسئلة الفنية أثناء تصحيح الأخطاء بعيدًا عن لوحة المفاتيح.

ابدأ في إملاء التعليمات البرمجية والتعليمات باستخدام Talk To Text من ClickUp Brain MAX.

البحث في الكود والوثائق والمحادثات : يبحث محرك البحث الموحد Brain MAX عن المعلومات ذات الصلة في الوثائق الفنية ومناقشات الكود السابقة في التعليقات وسجلات قرارات الهندسة والمستودعات المتصلة.

نماذج AI متعددة لمهام الترميز المختلفة: مثل ClickUp Brain، يدمج Brain MAX أيضًا ChatGPT وClaude وGemini ونماذج AI رائدة أخرى في مساحة العمل الخاصة بك.

💡 نصيحة احترافية: استضف ClickUp SyncUps للاجتماعات اليومية أو تخطيط السباقات السريعة ودع ClickUp Brain يستخرج تلقائيًا العوائق وعناصر العمل والقرارات الفنية إلى مهام يتم تتبعها.

ميزة ClickUp رقم 2: التوثيق الفني

توجد ClickUp Docs بجوار مهامك وسباقاتك ومناقشاتك، بحيث تظل الوثائق مرتبطة دائمًا بالعمل الذي تصفه.

اربط مهام الهندسة بالوثائق من خلال ClickUp Docs

لنفترض أنك توثق خدمة مراسلة جديدة. يمكنك ربط المستند بمهام ClickUp ذات الصلة، وربطه بمهامك المتأخرة، والحفاظ على سجل واضح للعمل المستقبلي. يوفر هذا الإعداد للمهندسين سياقًا كاملاً ويقضي على الحاجة إلى البحث في أنظمة متفرقة.

ولنفترض أن فريقك يحدد نمطًا مشتركًا لمعالجة الأخطاء.

يمكنك إنشاء كتلة كود نظيفة باستخدام أمر مائل، وإسقاط المقتطف، وتزويد الفريق بنقطة مرجعية موثوقة لا تضيع أبدًا في سلاسل الدردشة أو لقطات الشاشة.

قم بتخزين مقتطفات الكود القابلة للقراءة من خلال ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يعزز ClickUp Brain من قوة Docs. فهو يقوم بمسح مهامك وتعليقاتك والصفحات الموجودة، ثم يقوم بتنسيق أقسام واضحة تحافظ على دقة كل التفاصيل الفنية.

لنفترض أن فريقك يقوم بتحديث برنامج نصي للنشر أو يقدم تكاملاً جديدًا. يقوم ClickUp Brain بمراجعة العمل المتصل ويقدم شرحًا منظمًا يتناسب مباشرة مع المستند. يحافظ هذا النهج على تحديث الوثائق ويزيل عناء إعادة كتابة نفس التحديثات عبر أدوات متعددة.

اكتب الوثائق الفنية باستخدام ClickUp Brain في Docs

🚀 ميزة ClickUp: أتمتة الإجراءات الروتينية أثناء التطوير النشط باستخدام ClickUp Agents. قم بتشغيل سير عمل هندسي متسق باستخدام ClickUp Agents لنفترض أنك انتهيت من مهمة ميزة ما وقمت بنقلها إلى مراجعة الكود. يقوم الوكيل بتحديث المهام الفرعية ذات الصلة، وتعيين المراجع، ونشر ملخص في دردشة الفريق، وإرفاق أحدث مستند تم إنشاؤه من خلال ClickUp Brain. يحافظ هذا التدفق على زخم عالٍ ويقضي على الجهد المتشتت لتبديل الأدوات لإكمال نفس مجموعة الإجراءات كل يوم.

ميزة ClickUp رقم 3: إدارة مشاريع البرمجيات

امنح فرق الهندسة إعدادًا سريعًا باستخدام حل Agile PM من ClickUp.

احصل على نموذج مجاني حافظ على الرؤية عبر الفرق من خلال إعداد سريع باستخدام قالب تطوير البرامج ClickUp.

جرب قالب ClickUp لتطوير البرمجيات لتنظيم السباقات السريعة والمهام المتأخرة والميزات والأخطاء والإصدارات في هيكل يتناسب مع طريقة عمل فرق البرمجيات وتسليمها. لنفترض أنك أنشأت خدمة جديدة أو بدأت دورة جديدة.

يمكنك تحميل القالب وإدخال أولوياتك والانتقال مباشرة إلى التخطيط دون الحاجة إلى تصميم نظام من الصفر. بعض العناصر الرئيسية في قالب تطوير البرامج هذا هي:

قوائم Sprint التي تحدد الدورات النشطة لأعمال الهندسة

قائمة المهام المتأخرة التي تحتوي على الميزات والأخطاء والديون التقنية ومهام البحث

بنود خارطة الطريق التي تقسم المبادرات الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها

حقول ClickUp المخصصة لتعيين السباقات السريعة والتعقيد والمكونات وعلامات الإصدار

طرق عرض تنظم العمل في لوحات وقوائم وجداول زمنية وخرائط أحمال العمل

إصدار هياكل تتبع تظهر التقدم المحرز عبر الميزات والإصلاحات

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Sprints لتقسيم أعمال التطوير إلى تكرارات محددة زمنياً مع أهداف واضحة وتتبع السرعة. خطط لسعة السبرينت، واسحب المهام إلى السبرينت النشط، وراقب مخطط الإنجاز لمعرفة ما إذا كان فريقك على المسار الصحيح لإنجاز العمل المطلوب قبل انتهاء السبرينت.

يشارك أحد المستخدمين تجربته في استخدام ClickUp:

نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرامج داخل الشركة؛ حيث إن إدارة عدة مشاريع وفرق يسهل عليّ الأمور، وهذه واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريع سكرم ومشاريع أجايل الحديثة.

نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرامج داخل الشركة؛ حيث إن إدارة عدة مشاريع وفرق يسهل عليّ الأمور، وهذه واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريع سكرم ومشاريع أجايل الحديثة.

نظرة عامة على رؤى المطورين

بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات معلومات ClickUp لفرق البرمجيات مركز قيادة في الوقت الفعلي يعرض حالة دورة المنتج بأكملها. يمكنك التحكم في ما تريد تتبعه، وكيف تريد عرضه، ومصادر البيانات الأكثر أهمية لفريقك.

اعرض رؤى السباق والإصدار في الوقت الفعلي في لوحات معلومات ClickUp

لنفترض أن مطوريك ينتقلون إلى Sprint 14، وأن قسم ضمان الجودة يدفع بالتصحيحات نحو الإصدار. تفتح لوحة التحكم وترى كل شيء في مكان واحد: المهام المكتملة، والعناصر المحجوبة، والأخطاء النشطة، والسرعة، وحجم عمل الفريق، والإصدارات التي تحتاج إلى اهتمام.

بطاقات الذكاء الاصطناعي داخل لوحات المعلومات تضيف طبقة أخرى من الوضوح. فهي تقرأ نشاط السباق وحركة المهام، ثم تعرض رؤى تساعد فريقك على اكتشاف المخاطر مبكرًا.

استخدم لوحات المعلومات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:

أعد هيكلة مجموعة أدواتك حول ClickUp

توفر لك Perplexity بحثًا سريعًا وإجابات حديثة.

يوفر لك Claude تفكيرًا متعمقًا ودعمًا قويًا أثناء عمليات إعادة الهيكلة المعقدة. كلاهما يحل مشاكل حقيقية للمطورين، ولكن لا أحد منهما يتواجد في المكان الذي يعمل فيه فريقك.

ClickUp يسلك مسارًا مختلفًا. فهو يحتفظ بسرعاتك ومستنداتك ومهامك ومحادثاتك والذكاء الاصطناعي في نفس مساحة العمل.

يفهم ClickUp Brain سياقك التقني، ويقوم بتنسيق ملاحظاتك الهندسية، وتحديث المستندات، وكتابة كود منظم، ودعم كل جزء من دورة التطوير الخاصة بك دون دفعك إلى توسع الذكاء الاصطناعي.

اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في البناء بشكل أكثر ذكاءً من أول سباق لك فصاعدًا! ✅