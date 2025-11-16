أفضل 13 LLM للبرمجة في عام 2025: أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي للمطورين

لا تضيع فرق البرمجيات الحديثة الوقت في كتابة البرمجة، بل تضيعه في القيام بكل ما يتعلق بها: تصحيح الأخطاء في الحالات الاستثنائية، والتبديل بين الأدوات، ومراجعة طلبات السحب، والتعامل مع الأنظمة القديمة. تتفاقم هذه التباطؤات بسرعة، خاصة في قواعد البرمجة الكبيرة حيث يمكن أن يؤدي إصلاح واحد إلى ظهور العديد من المشكلات الجديدة.

لا عجب إذن: 7 من كل 10 مشاريع برمجيات لا تزال تفوت مواعيد التسليم المحددة لها.

لسد هذه الفجوة، تتجه فرق الهندسة إلى نماذج اللغات الكبيرة (LLM) التي يمكنها إنشاء الكود وإعادة هيكلته وتوثيقه بدقة سياقية. النموذج الصحيح لا يقتصر على الإكمال التلقائي فحسب، بل إنه يسرع دورة التطوير بأكملها، ويقلل من الأعمال المتكررة، ويحسن الجودة على جميع الأصعدة.

في هذا الدليل، نقوم بتحليل أفضل برامج LLM للبرمجة، مصنفة حسب قابليتها للاستخدام في العالم الواقعي، وقدرتها على الاستدلال، وأدائها، وتكاملها مع سير العمل الهندسي الحديث.

أفضل 13 برنامج LLM للبرمجة في لمحة سريعة

فيما يلي لمحة عن أفضل الأدوات التي تمت مناقشتها في هذه المقالة، إلى جانب ميزاتها الرئيسية وخطط الأسعار والفعالية من حيث التكلفة.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إنشاء الكود + إدارة المشاريع حجم الفريق: أفراد إلى مؤسسات هندسية كبيرة ClickUp Brain AI Agents، تكامل GitHub/GitLab، مستندات مع كتل برمجية، لوحات معلومات في الوقت الفعلي مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Claude 3. 7 Sonnet التفكير المتقدم للرموز القديمة + تصحيح الأخطاءحجم الفريق: مطورون يعملون على أنظمة معقدة وضع التفكير الموسع، Claude CLI، تكامل المستودع، رائد SWE-bench مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا GPT-5 مساعدة سريعة في البرمجة للأغراض العامة حجم الفريق: العاملون المستقلون والفرق متعددة الوظائف توليد كود متعدد اللغات، تصحيح الأخطاء، شرح بناء الجملة، وقت استجابة سريع مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا Gemini برمجة متصلة بالإنترنت وتعاونية حجم الفريق: Google Workspace + Cloud teams توليد الكود، تكامل مساحة العمل، سياق محرك الأقراص، برمجة واجهة برمجة التطبيقات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19.99 دولارًا شهريًا Replit Code تطوير تطبيقات كاملة في المتصفح حجم الفريق: مطورون فرديون وفرق تطبيقات صغيرة وكلاء الذكاء الاصطناعي، دعم Claude + GPT، متصفح IDE، النشر الفوري مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا Mistral AI ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للمؤسسات حجم الفريق: مطورون يحتاجون إلى نشر خاص وكلاء مخصصون، نشر محلي، ضبط دقيق، سياق 128K مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 14.99 دولارًا شهريًا DeepSeek تفكير عميق في الترميز مع الشفافية حجم الفريق: مطورو المكونات الإضافية ومطورو البرامج مفتوحة المصدر إنشاء المكونات الإضافية، تصحيح الأخطاء، إخراج JSON، نموذج R1 تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة على أساس الاستخدام Code Llama البرمجة مفتوحة المصدر والنشر حجم الفريق: فرق البحث والبنية التحتية نماذج متعددة الأحجام، متغير Python، سياق 100 ألف رمز، ملء الفراغات مجاني LLaMA تجارب واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مختبرات، بناة، حالات استخدام متعددة الوسائط رؤية + نص، تفكير متعدد اللغات، سياق 128K، أوزان مفتوحة مجاني Grok ترميز في الوقت الفعلي مع تفكير عميق حجم الفريق: X (تويتر) مستخدمين ومستخدمين مبكرين السرعة، وكشف السخرية، والمنطق عبر اللغات، Grok 3 خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا شهريًا GitHub Copilot إكمال الترميز داخل IDE و PRsحجم الفريق: فرق على GitHub أو JetBrains IDEs تخطيط العلاقات العامة، اقتراحات مباشرة، وضع الوكيل، اكتشاف الأخطاء مجاني؛ مدفوع من 10 دولارات شهريًا Tabnine تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن في بيئات معزولةحجم الفريق: المؤسسات والموردين ذوو الإجراءات الأمنية المشددة نشر خاص، اقتراحات تراعي السياق، وكلاء مراجعة مخصصون ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا WizardLM اتباع التعليمات + الاستدلالحجم الفريق: المستخدمون المتقدمون والإعدادات التجريبية التفكير متعدد الخطوات، مفتوح المصدر، النشر دون اتصال بالإنترنت مخصص

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل LLM للبرمجة؟

أنت في سباق مع الموعد النهائي، تتنقل بين كتابة البرمجة وإصلاح الأخطاء واختبار كل شيء قبل الإطلاق. ما يفترض أن يساعدك — أدواتك الرقمية — يبدأ في إبطائك بدلاً من ذلك. تتأخر الاقتراحات، وتفشل المقتطفات في تحقيق الهدف، وتستغرق الإصلاحات وقتًا أطول مما ينبغي.

اختيار أفضل LLM للبرمجة يعني اختيار البرنامج الذي يناسب سير عملك بالفعل. يجب أن يساعدك على حل المشكلات بشكل أسرع، لا أن يخلق مشكلات جديدة.

إليك ما يجب البحث عنه في LLM المثالي:

✅ يُنشئ كودًا دقيقًا ومراعيًا للسياق ويدعم إكمال الكود عبر لغات برمجة متعددة، بما يلبي المعايير القياسية✅ يقدم استجابات سريعة بزمن انتقال منخفض، حتى عند التعامل مع مهام برمجة معقدة✅ يعمل بسلاسة داخل بيئات التطوير المتكاملة الشائعة، لذلك لا تحتاج إلى التبديل بين الأدوات✅ يكتشف الأخطاء ويشرح أخطاء بناء الجملة لتحسين جودة الترميز بشكل عام✅ يوفر وثائق وبرامج تعليمية وأسعار واضحة تناسب الفرق الحقيقية

يجب أن تدعم أفضل بر امج LLM للبرمجة سير عمل البرمجة الفعلي وتوفر فائدة عملية في كل مرحلة من مراحل تطوير البرامج.

أفضل 13 برنامج LLM للبرمجة

مع وجود العشرات من نماذج اللغات الكبيرة التي تدعي دعم إنشاء الكود، قد يكون العثور على النموذج المناسب لحالتك أمرًا صعبًا.

إليك قائمة بأفضل برامج LLM للبرمجة، بناءً على أدائها في مهام البرمجة وقابليتها للاستخدام في العالم الواقعي.

1. ClickUp (الأفضل لتوليد مقتطفات البرمجة وإدارة مشاريع البرمجيات)

أداة الترميز بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain

كما قال أحد المطورين على Reddit ،

في نهاية المطاف، أنت تعمل باستخدام أداة متخصصة في التعرف على الأنماط وتوليد المحتوى، كل ذلك في نطاق سياق محدود.

هذا مصدر قلق مشروع في العديد من نماذج اللغات الكبيرة، خاصةً بسبب الذاكرة قصيرة المدى أو المطالبات غير المتصلة. لكن ClickUp يعالج هذا القيد من خلال تضمين إنشاء الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في مساحة عمل منظمة وغنية بالسياق.

إنشاء وإدارة الكود باستخدام ClickUp Brain

يغير ClickUp Brain طريقة تفاعل المطورين مع عملهم. باستخدام اللغة الطبيعية، يمكنك وصف وظيفة أو مهمة برمجة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مقتطفات برمجية تتناسب مع احتياجاتك.

قم بإنشاء كود نظيف، والتعامل مع المنطق، وحساب الحالات الاستثنائية باستخدام ClickUp Brain

ما يميز ClickUp هو استخدامه لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون على بيانات مساحة العمل الحية، مما يسمح للمطورين بأتمتة مهام الترميز المتكررة، وتعيين المراجعين، أو تشغيل التحديثات بناءً على تغييرات المهام في الوقت الفعلي.

إليك دليل مرئي سريع حول كيفية الحصول على إجابات من مساحة العمل الخاصة بك عن طريق طرح أسئلة بسيطة على ClickUp Brain:

تتضمن ميزات ClickUp Brain الأكثر استخدامًا أيضًا دعمًا لإكمال الكود وتفسيره، وحتى المساعدة في تحديد الأخطاء المحتملة أو الأخطاء المنطقية. على سبيل المثال، يمكن للمطور الذي يبني محلل بيانات قائم على Python كتابة "إنشاء دالة لاستخراج التاريخ والسعر من ملف JSON"، وسيقوم ClickUp Brain بإرجاع ناتج نظيف ومنظم وجاهز للاختبار.

في الواقع، من خلال إدارة تطوير الألعاب من البداية إلى النهاية في ClickUp، خفضت Yggdrasil إجمالي تكاليف التطوير بمقدار 120,000 دولار، وزادت الإنتاجية بنسبة 37٪، وخفضت النفقات المتعلقة بالتطوير بنسبة 30٪.

تزامن بسلاسة مع أدوات Git باستخدام تكامل ClickUp

يتصل ClickUp بـ GitHub و GitLab و Bitbucket، مما يتيح للمطورين مزامنة طلبات السحب والفروع والالتزامات مع المهام تلقائيًا.

وهذا يضمن توافقًا أكبر بين الكود وأهداف المشروع. على سبيل المثال، عندما يقوم مطور بوضع تصحيح عاجل، يمكن للمهمة المتعلقة به تحديث حالتها على الفور.

تنسيق كتل البرمجة من أجل اتصال واضح باستخدام ClickUp Docs

اجمع بين تنسيق كتل الترميز وتمييز بناء الجملة لمشاركة مقتطفات ترميز نظيفة عبر الفرق باستخدام ClickUp Docs

قد يصبح مشاركة مقتطفات البرمجة مع فرق المنتج أو ضمان الجودة أمرًا صعبًا في برامج إدارة المهام التقليدية. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال تنسيق كتل البرمجة وتمييز بناء الجملة داخل ClickUp Docs والتعليقات وحتى أوصاف المهام.

على سبيل المثال، يمكنك تضمين شفرة زائفة محددة الإصدار في Docs أثناء تخطيط السباق أو إضافة أمثلة Python مضمنة مع مواصفات الاختبار ليتمكن المراجعون من الرجوع إليها.

أدوات إعداد التقارير المصممة لضمان رؤية هندسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

توفر لوحات معلومات ClickUp لمديري الهندسة ومالكي المنتجات رؤية في الوقت الفعلي لتقدم السباق، واتجاهات جودة الترميز، وإنتاجية المطورين.

تتبع كل شيء بدءًا من جودة الترميز إلى سرعة السبرينت باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

يمكن أن تظهر المخططات المخصصة عدد الأخطاء التي أعيد فتحها في آخر سباق، والمطورين الذين يعانون من عبء عمل زائد، أو المدة التي يستغرقها دمج طلبات السحب. وهذا أمر بالغ الأهمية لإدارة قواعد البرمجة الكبيرة وتحسين أداء الفريق بمرور الوقت.

بفضل لوحات المعلومات ذات زمن الاستجابة المنخفض وتتبع الوقت المرتبط بكل مهمة، يمكن لفرق التطوير التخلص من التخمينات والتركيز على تقديم كود عالي الجودة بشكل أسرع.

قوالب وأتمتة ClickUp لسير عمل التطوير المتكرر

إذا كان فريقك يغطي مجالات المنتجات والهندسة والتصميم وضمان الجودة ويحتاج إلى مصدر واحد موثوق لإنشاء البرامج، فإن نموذج تطوير البرامج من ClickUp هو خيارك الأفضل.

يساعد نموذج تطوير البرامج هذا الفرق متعددة الوظائف على التنسيق في سير عمل واحد، مما يسهل تخطيط خرائط الطريق وتسليم الميزات وإصلاح الأخطاء دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

يمكنك حتى استخدام ClickUp Automations لتعيين المراجعين عند ربط GitHub PR أو تشغيل تقارير standup عند انتهاء السباق. تساعد هذه الميزات في فرض الهيكل دون إبطاء عمل الفرق.

أتمتة سير العمل المتكرر دون كتابة سطر واحد من الترميز باستخدام ClickUp Automations

أفضل ميزات ClickUp

قم بإنشاء شفرات برمجية وشرحها باستخدام ClickUp Brain بلغة بسيطة.

مزامنة طلبات السحب والالتزامات مع المهام من خلال تكامل GitHub و GitLab

استخدم تنسيق كتلة الترميز للحصول على مقتطفات واضحة وسهلة القراءة عبر المستندات والتعليقات.

تتبع سرعة السباق وعدد الأخطاء وأداء الفريق من خلال لوحات معلومات في الوقت الفعلي.

أتمتة مهام التخصيص والتحديثات السريعة والمزيد بفضل قواعد مرنة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.

قيود ClickUp

منحنى تعلم أكثر حدة بسبب عمق الميزات وخيارات التخصيص

قد لا تزال بعض حالات الاستخدام الخاصة بالمطورين تتطلب أدوات تطوير خارجية لاختبار CI/CD أو الكود.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

تقول مراجعة G2:

وأفضل ما في الأمر أن [ClickUp] يتكامل مع الخدمات الحالية مثل GitHub، وإذا كنت مطورًا، فمن السهل إنشاء تكاملات مخصصة إذا كان ذلك يناسبك أكثر. أنا الآن أستخدم هذا البرنامج يوميًا لإدارة جميع مشاريعي.

📖 اقرأ أيضًا: إطلاق العنان لقوة ClickUp AI لفرق البرمجيات

2. كلود 3. 7 سونيت (الأفضل للمهام المتقدمة في مجال الاستدلال والترميز في العالم الواقعي)

عبر Claude

تم تصميم Claude 3. 7 Sonnet للمطورين الذين يتعاملون مع أكثر من مجرد إكمال الترميز. إذا كنت تقوم بتصحيح أخطاء الأنظمة القديمة، أو تخطط لهندسة كاملة، أو لديك العديد من الأدوات المفتوحة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن Claude يوفر السرعة والهيكلية لعملية التطوير الخاصة بك.

يعد وضع التفكير الموسع في Claude أحد قدراته البارزة. يمكن للمطورين التبديل بين الاستجابات السريعة والتفكير التدريجي للمشكلات التي تتطلب تحليلاً أعمق. هذه الميزة رائعة لتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرامج القائمة على الاختبار أو المنطق التكراري أو إعادة الهيكلة على نطاق واسع.

كما يعزز وضع التفكير الموسع الأداء بشكل كبير في معايير الترميز، مثل SWE-bench Verified و TAU-bench، حيث يتفوق Claude 3. 7 على جميع الإصدارات السابقة.

أفضل ميزات Claude 3. 7 Sonnet

قم بتمكين وضع التفكير الموسع لتحسين الدقة في مهام الترميز المعقدة وتصحيح الأخطاء والاستدلال الخوارزمي.

استخدم Claude Code عبر CLI لتحرير الملفات وكتابة الاختبارات وتشغيل الأوامر والتعاون مباشرة من جهازك الطرفي.

اتصل بمستودعات GitHub واعمل عبر ملفات المشاريع الفعلية للحصول على مخرجات منظمة وتغييرات موثوقة في الترميز.

حقق نتائج متطورة على SWE-bench و TAU-bench، وتفوق في استخدام الأدوات الوكيلة وقدرات الاستدلال المتقدمة.

الحفاظ على السياق عبر الجلسات لعمليات سير العمل الهندسية الطويلة والمتعددة الخطوات أو دورات التحسين المستمر

كلود 3. 7 قيود سونيت

وضع التفكير الموسع مقفل خلف الخطط المدفوعة، مما يقلل من وصول المستخدمين المجانيين

لا تزال تتطور في ميزات التعاون في الوقت الفعلي بالمقارنة مع منصات كاملة مثل ClickUp.

Claude 3. 7 أسعار Sonnet

مجاني

Pro : 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 100 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Claude 3. 7 Sonnet

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Claude 3. 7 Sonnet

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

وضع التفكير الموسع الذي يتيح للنموذج استدعاء البحث على الويب وأدوات أخرى أثناء المحادثة، وهو مثالي لتحليل البيانات متعدد الخطوات وسير عمل الأبحاث.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب ونماذج مجانية لتقرير الأخطاء لتتبع الأخطاء

3. GPT-5 (الأفضل لتوليد أكواد سريعة وعامة الغرض عبر لغات متعددة)

عبر ChatGPT

إذا كنت تتحرك بسرعة عبر التصميم والتطوير والنشر، فإن GPT-5 يوفر التوازن بين السرعة والدقة الذي يحتاجه معظم المطورين في الوقت الفعلي.

يمكن لـ GPT-5 إنشاء كود وشرح المنطق وإكمال الوظائف غير المكتملة والتعامل مع مقتطفات الكود في لغات برمجة متعددة، مما يظهر قوة الذكاء الاصطناعي. غالبًا ما يستخدمه المطورون لحل مشكلات Python الأساسية في الغالب، وتحويل المنطق إلى كود قابل للتنفيذ، أو كتابة وظائف مساعدة بناءً على أوصاف بلغة بسيطة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز منصة الذكاء الاصطناعي هذه بأدائها الجيد في تصحيح الأخطاء وسهولة الوصول إليها.

أفضل ميزات GPT-5

إنشاء وشرح الترميز عبر Python وJavaScript وJava ولغات البرمجة الشائعة الأخرى

أكمل الوظائف الجزئية وحل مشكلات الترميز الأساسية بدقة عالية.

تحديد مشكلات بناء الجملة وتحسين جودة الترميز من خلال الاقتراحات المضمنة

تعامل مع إكمال الترميز والتوثيق استنادًا إلى مطالبات اللغة الطبيعية

متاح مجانًا من خلال ChatGPT مع أوقات استجابة أسرع من طرز GPT-4 السابقة.

قيود GPT-5

لا يمكن الاتصال بـ GitHub أو إدارة ملفات المشروع مباشرةً

أقل فعالية من النماذج المتخصصة في معايير الترميز المتقدمة مثل SWE-bench

أسعار GPT-5

مجاني

Go: 4 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GPT-5

G2 : 4. 7/5 (790+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن GPT-5

أبرزت هذه المراجعة على Reddit ما يلي:

لقد أذهلني ذلك لأنني تمكنت من نسخ ولصق الكود، وعمل من أول مرة دون أي أخطاء في التجميع. ناهيك عن أنه سريع للغاية.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في جعل الكود الخاص بك مفهومًا للآخرين (أو حتى لنفسك في المستقبل)؟ يوضح لك الدليل المكون من 9 خطوات حول كيفية كتابة الوثائق الخاصة بالكود كيفية إنشاء وثائق واضحة ومتسقة تقلل من الالتباس وتسرع عملية تصحيح الأخطاء.

4. Gemini (الأفضل لدمج الترميز مع مهام التطوير المستندة إلى الويب والتطبيقات والسحابة)

عبر Gemini

على عكس النماذج الأخرى التي تعمل بشكل منفصل، يمكن لـ Gemini الرجوع إلى مستندات Google و Sheets وحتى ملفات Drive لدعم مهام البرمجة الأكثر تعاونًا والمدركة للسياق.

وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للمهندسين الذين يعملون عن كثب مع فرق المنتجات أو محللي البيانات أو سير عمل المحتوى.

علاوة على ذلك، يتعامل Gemini 2. 5 مع إنشاء الكود وشرحه وإكماله عبر لغات البرمجة الشائعة مثل Python وJavaScript وJava وغيرها. وقد تم تصميمه للمساعدة في مهام البرمجة المعقدة مثل إنشاء هياكل API وتحويل البيانات وكتابة نصوص البرمجة لنشر السحابة.

أفضل ميزات Gemini

قم بإنشاء وشرح وإكمال الترميز عبر Python و JavaScript ولغات البرمجة الرئيسية الأخرى.

اتصل بتطبيقات Google Workspace لإعلام استجابات الترميز بالبيانات الحية أو سياق الوثائق.

إدارة البرمجة المعقدة والملفات المتعددة والتفكير فيها باستخدام تحميل الملفات الأصلية وربط Drive.

دعم حالات استخدام تطوير البرامج بما في ذلك أتمتة الخلفية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات ونشر Google Cloud.

تمكين الإخراج المنظم والتنسيق التفصيلي للوثائق وسير العمل وأتمتة العمليات

قيود Gemini

يتطلب حساب Google Workspace للاستفادة من ميزات التكامل الكاملة

لا يزال أقل انتشارًا من GPT-4 أو Claude في منتديات المصادر المفتوحة والمطورين.

أسعار Gemini

مجاني

Google AI Pro : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Gemini

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Gemini

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

يمكن لأي شخص يبدأ في تعلم البرمجة أو كتابة الفقرات البدء في استخدام Gemini للتعلم بسرعة وفعالية.

📮 ClickUp Insight: 15% فقط من المديرين يراجعون أعباء عمل الفريق قبل توزيع المهام الجديدة، و24% يعتمدون فقط على المواعيد النهائية لتوزيع العمل. النتيجة؟ أعضاء فريق مثقلون بالأعباء، ومواهب غير مستغلة بالشكل الأمثل، وزيادة في الإرهاق. بدون رؤية في الوقت الفعلي، يصبح توازن عبء العمل مجرد تخمين أكثر منه استراتيجية. ClickUp يغير ذلك. بفضل ميزات التعيين وتحديد الأولويات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك مطابقة المهام مع الأشخاص المناسبين بناءً على السعة الحالية والتوافر ومجموعة المهارات. استخدم بطاقات AI للحصول على لمحة سريعة عن حجم العمل والأولويات والمواعيد النهائية القادمة - مباشرة في مكان عملك. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة لكل موظف يوميًا باستخدام ClickUp Automations، مما يزيد من كفاءة الفريق بنسبة 12٪.

5. Replit Code (الأفضل لتطوير التطبيقات من البداية إلى النهاية باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Replit Code

تخيل أنك مطور فردي وتقترب موعد التسليم. تحتاج إلى تصميم تدفق تسجيل الدخول، وربط قاعدة البيانات، وكتابة نصوص برمجية للنشر والتي عادة ما تستغرق عدة أيام عبر أدوات تطوير برمجيات مختلفة.

مع Replit Code، يمكنك فتح متصفحك ووصف ما تحتاجه بلغة طبيعية. في غضون دقائق، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بإنشاء كود الخلفية، وإعداد المصادقة، وحتى اقتراح تكوينات النشر.

مدعوم بـ Claude 3. 5 Sonnet و GPT-4، تجمع أداة الترميز بالذكاء الاصطناعي هذه بين إكمال الترميز وتصحيح الأخطاء والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Replit Code

أتمتة إنشاء هياكل المشاريع وإصلاح الأخطاء وإنشاء الميزات باستخدام Replit Agent

يمكنك الوصول إلى كل من Claude Sonnet و GPT-4o لتوليد الكود وتصحيح الأخطاء وإكمال الكود.

اكتب ونشر واستضف التطبيقات بلغات برمجة متعددة — كل ذلك من خلال واجهة واحدة

بيئة سحابية آمنة مع قاعدة بيانات مدمجة ووحدات مصادقة وتكامل

دعم ميزات الفريق مثل SSO والتحكم في الوصول بناءً على الدور والنشر الخاص.

قيود Replit Code

قد تصبح الأسعار القائمة على الائتمان مكلفة خلال عمليات التطوير المعقدة المتكررة.

تفشل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) أحيانًا في التعامل مع التصحيح التفصيلي أو التعليمات المعقدة بشكل موثوق.

يفتقر إلى مزامنة GitHub repo السلسة لقواعد البرمجة الكبيرة والوحدات النمطية.

أسعار Replit Code

المبتدئين : مجاني

Replit Core : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Replit Code

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 110 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Replit Code

أشادت مراجعة G2 بما يلي:

أستخدم أداة Replit Agent الجديدة منذ عدة أشهر، ومن المذهل ما يمكنني إنشاؤه كشخص لا يجيد البرمجة. لقد أنشأت جميع أنواع التطبيقات للاستخدام التجاري والشخصي.

👀 حقيقة ممتعة: لم يقم أول مبرمج في العالم بتشغيل أي سطر من التعليمات البرمجية لأن الكمبيوتر لم يكن موجودًا بعد. قامت آدا لوفلايس بكتابة خوارزميات لآلة كانت مجرد فكرة.

عندما تدير سباقات سريعة الحركة، فإن المواءمة ليست عملاً يتم مرة واحدة — إنها نظام حي. وهنا يأتي دور ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX . ClickUp Brain موجود داخل مساحة عملك، ويكشف العوائق والتبعيات المفقودة والسياق الذي ربما أغفلته، مع الحفاظ على ترابط كل المحادثات والمهام. وفي الوقت نفسه، يوفر ClickUp Brain MAX نفس الإمكانات على سطح المكتب من خلال Talk-to-Text، مما يتيح لك تسجيل الأفكار أو الملاحظات السريعة أو الرؤى اللاحقة دون استخدام اليدين. معًا، يجعلان التعاون بين المطورين ومديري المشاريع سهلاً، حيث يترجمان كل تحديث أو مناقشة إلى سياق منظم وقابل للتنفيذ يحافظ على توافق خارطة الطريق.

6. Mistral AI (الأفضل لتخصيص الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر والجاهز للاستخدام في المؤسسات)

عبر Mistral AI

يواجه معظم المطورين وفرق البيانات مفاضلة شائعة: اختيار نماذج لغوية قوية وكبيرة مع عدم وجود أي رؤية لكيفية عملها، أو الاكتفاء بخيارات مفتوحة المصدر تفتقر إلى الأداء.

Mistral AI يكسر هذا الجمود. يوفر محرر البرمجة لغات برمجة عالية الأداء وشفافة تمامًا يمكنك تخصيصها وضبطها ونشرها وفقًا لشروطك.

تم تصميم نماذجها المفتوحة الوزن — مثل Mistral 7B و Mixtral 8x7B — للفرق التي ترغب في الاستضافة الذاتية والتكامل مع المجموعات الحالية وضبط مجموعات البيانات الخاصة.

أفضل ميزات Mistral AI

دعم حالات الاستخدام متعددة الوسائط ومتعددة اللغات عبر الترميز والوثائق والصوت

يسمح بالنشر المحلي والسحابي والمختلط مع تحكم كامل في البيانات.

قم ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينسقون الإجراءات في الوقت الفعلي باستخدام تطبيقاتك وواجهات برمجة التطبيقات (API)

ضبط النماذج مفتوحة المصدر (Mistral 7B، Mixtral 8x7B، إلخ) للاستخدام المتخصص.

تمكين نافذة سياق 128K لمهام الاستدلال المعقدة والطويلة

قيود Mistral AI

تقدم تكاملات محدودة للتوصيل والتشغيل مقارنة بالنظم الأكثر نضجًا.

يتطلب خبرة تقنية للتحسين أو النشر في الموقع

احجز النماذج الأكثر تقدمًا للوصول التجاري/API، وليس الأوزان المفتوحة

أسعار Mistral AI

مجاني

المحترفون : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Mistral Code : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mistral AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Mistral AI

تشارك مراجعة G2 ما يلي:

إنه مناسب تمامًا للتطبيقات في الوقت الفعلي، والنماذج الأولية، وسيناريوهات الذكاء الاصطناعي المتطورة دون التضحية بالجودة أو التنوع.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد دورات تطوير أسرع دون إرهاق؟ يوضح لك كيفية استخدام ChatGPT لكتابة الكود كيفية أتمتة السقالات وتصحيح الأخطاء وغير ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

7. DeepSeek (الأفضل للمطورين مفتوحي المصدر الذين يحتاجون إلى تفكير برمجي عميق مع تحكم كامل في النموذج)

عبر DeepSeek

DeepSeek هو أحد النماذج القليلة التي يمكنها إنشاء مكونات WordPress الإضافية وتصحيح أخطاء روتينات JavaScript وإعادة كتابة التعبيرات العادية بمنطق قوي.

على عكس العديد من مولدات الكود العامة، يتجاوز DeepSeek النتائج السطحية ويتميز بقدرته على بناء هياكل مكونات إضافية كاملة، وإعادة كتابة الوظائف مع التحقق من صحة الحالات الاستثنائية، وتتبع المنطق عبر المطالبات الطويلة.

إذا كان فريقك بحاجة إلى LLM شفاف يركز على المطورين ويتعامل مع مهام الترميز المعقدة دون حبسك في نظام بيئي خاص، فإن DeepSeek يستحق أن تأخذه في الاعتبار.

أفضل ميزات DeepSeek

دعم مهام الترميز المعقدة بدقة عالية في الاستدلال

توفير شفافية كاملة من خلال الوصول إلى نموذج مفتوح المصدر

تنفيذ إنشاء الكود وتصحيح الأخطاء وتطوير المكونات الإضافية بشكل موثوق

تمكين سير العمل الوكالي باستخدام مخرجات JSON واستدعاء الوظائف

الحفاظ على سياق طويل المدى مع نافذة رمزية 64K

قيود DeepSeek

تواجه صعوبات مع أدوات متخصصة مثل AppleScript أو Keyboard Maestro

ينتج مخرجات مفرطة في التفاصيل قد تتطلب تحسينًا.

يتطلب رقم هاتف +86 للتسجيل في بعض المناطق

أسعار DeepSeek

تجربة مجانية متاحة

Pro/Team: الأسعار هي رسوم رمزية على أساس الاستخدام

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DeepSeek

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن DeepSeek

أشارت هذه المراجعة على Reddit إلى ما يلي:

DeepSeek R1 مماثل أو أفضل (في بعض السياقات) من OpenAI’s o1 regular. R1 يتفوق بالتأكيد على o1 من حيث عرض عملية التفكير.

8. Code Llama (الأفضل للبرمجة مفتوحة المصدر مع نشر مرن)

عبر Code Llama

لا يرغب كل مطور في الاعتماد على نماذج خاصة لأداء مهام الترميز الحساسة.

Code Llama من Meta هو نموذج لغة كبير ومفتوح المصدر وقوي مبني على Llama 2، مصمم خصيصًا لتوليد الكود وتصحيح الأخطاء واتباع التعليمات.

يمكن للفرق نشر نماذج لغة كبيرة عالية الأداء دون الارتباط بمورد واحد، حيث يتوفر Code Llama بأحجام متعددة تصل إلى 70 مليار معلمة ويقدم متغيرات لرموز Python وتعليمات اللغة الطبيعية.

أفضل ميزات Code Llama

دعم مهام الترميز المتعددة، بما في ذلك التوليد والإكمال وتصحيح الأخطاء

تمكين المطالبة بملء الفراغات لتحرير الترميز الحالي

تقدم متغيرات متخصصة مثل Code Llama—Python و Code Llama—Instruct

التعامل مع نوافذ السياق الطويلة (حتى 100 ألف رمز في بعض المتغيرات)

يسمح بالنشر المحلي والضبط الدقيق للبيئات الخاصة.

قيود Code Llama

عدم وجود أدوات مدمجة أو ساحات لعب مستضافة

يتطلب إعدادًا تقنيًا للاستدلال وتقديم النماذج

قد يكون أداؤه أقل من المتوقع في المهام الخاصة بالمجال مقارنة بالنماذج الخاصة المعدلة.

أسعار Code Llama

مجاني

تقييمات ومراجعات Code Llama

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. LLaMA (الأفضل لتجارب الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر على نطاق واسع)

عبر LLaMA

بالنسبة للمطورين الأفراد والمطورين المستقلين، فإن إحدى أكبر العقبات في مجال الذكاء الاصطناعي هي قابلية الاستخدام، والتي غالبًا ما ترجع إلى عدم كفاية بيانات التدريب.

يوفر LLaMA قدرات قوية في مجال الاستدلال والترميز وتعدد اللغات، ولكن تحقيق هذه القدرات غالبًا ما يتطلب تجاوز العديد من العقبات، مثل تنزيل النماذج وتوافق الأطر وقيود GPU وتبديل API.

تقدم Meta LLaMA كبديل مفتوح المصدر متطور لبرامج LLM الاحتكارية، قادر على الفهم متعدد الوسائط.

أفضل ميزات LLaMA

دعم الإدخال متعدد الوسائط (الرؤية + النص) عبر إصدارات LLaMA 4 المسبقة

تقدم استنتاجات سياقية طويلة أصلية تصل إلى 128 كيلوبايت من السياق.

حقق أداءً تنافسيًا في معايير القياس مثل LiveCodeBench و GPQA

تمكين الدعم المتقدم متعدد اللغات والتفكير الرياضي

توفير نماذج مفتوحة الوزن للتخصيص الكامل والنشر المحلي

قيود LLaMA

يتطلب إعدادًا معقدًا مع متطلبات GPU ثقيلة (يوصى باستخدام A10 أو أعلى)

وثائق المطورين والأدوات متفرقة وغير ملائمة للمبتدئين.

دفع ضمني نحو واجهات برمجة التطبيقات المدفوعة من Meta، حتى بالنسبة لمستخدمي البرامج مفتوحة المصدر.

أسعار LLaMA

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LLaMA

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن LLaMA

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

ساعدني Meta Llama 3 في مهام البرمجة المختلفة التي أقوم بها وساعدني في حل المشكلات التي واجهتني أثناء القيام بهذه المهام.

📖 اقرأ أيضًا: الفرق بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

10. Grok (الأفضل للتفكير السريع والعمق السياقي)

عبر Grok

إذا سبق لك أن انتظرت أداة ذكاء اصطناعي لإنهاء طلب بسيط مثل إصلاح خطأ أو إكمال برنامج نصي، فأنت تعرف مدى الإحباط الذي يمكن أن تسببه الاستجابات البطيئة والإجابات السطحية. وهنا يبرز دور Grok.

تم تصميمه بواسطة xAI ودمجه في منصة X، ويوفر تفكيرًا سريعًا يشبه التفكير البشري، ويشبه البرمجة الثنائية أكثر من الاستعلام عن روبوت الدردشة.

سواء كنت تقوم بتصحيح أخطاء برنامج Python أو إنشاء محتوى أو ترجمة المنطق عبر اللغات، فإن Grok يرافقك في كل خطوة.

أفضل ميزات Grok

تقديم استجابات شبه فورية لاستفسارات الترميز المعقدة والألغاز المنطقية

دعم الاحتفاظ بالسياق المتقدم لتحسين الاستمرارية في جلسات البرمجة التكرارية.

تعامل مع وثائق الترميز متعددة اللغات ومهام الترجمة بين اللغات بسهولة

قم بإنشاء مقتطفات كاملة من الكود ومنطق الأعمال في أدوات البرمجة مثل Python أو JavaScript بأقل قدر من المطالبات.

تحليل مهام التفكير المجرد مثل اكتشاف السخرية والتعرف على الأنماط الطويلة.

قيود Grok

إنتاج مخرجات مفرطة في الحذر أو عامة في الحالات الحرجة أو الحالات الإبداعية

اعتمد على الوصول المدفوع إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تكامل المنصة للاستخدام على مستوى الإنتاج.

يفتقر إلى الأداء المتميز في إنشاء الصور مقارنة بالأدوات المتخصصة

أسعار Grok 3

Super Grok : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Super Grok Heavy: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Grok 3

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Grok

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

يمكنه إنشاء صور، والبحث في الويب، وتقديم إجابات، وإنشاء محتوى، وإجراء تحليلات للبيانات، وإجراء أبحاث متعمقة وأبحاث أعمق، ويتميز بمستوى مجاني جيد. الأفضل على X.

👀 حقيقة ممتعة: أول خطأ في علوم الكمبيوتر كان حرفيًا فراشة. في عام 1947، وجد المهندسون واحدة عالقة في مرحل في جامعة هارفارد. اليوم، لا تلمس برامج LLM لتصحيح الأخطاء البرمجية الأجهزة أبدًا.

11. GitHub Copilot (الأفضل للأتمتة السلسة داخل IDE وتحرير الكود)

عبر GitHub

كتابة كتل برمجية متكررة، أو تصحيح أخطاء وظائف شخص آخر، أو مجرد محاولة مواكبة التذاكر اليومية يمكن أن يستنزف تركيزك.

يخفف GitHub Copilot من هذا العبء من خلال العمل كزميل متاح دائمًا داخل IDE الخاص بك.

سواء كنت تكتب من الصفر أو تقوم بالتحرير عبر ملفات متعددة، فإن أداة الذكاء الاصطناعي هذه للمطورين تقدم اقتراحات في الوقت الفعلي، وتكتشف الآثار المتتالية تلقائيًا، وتتيح لك الموافقة على التغييرات بنقرة واحدة، مباشرةً داخل بيئتك.

أفضل ميزات GitHub Copilot

تقديم اقتراحات برمجية في الوقت الفعلي تتعلم أسلوبك في البرمجة أثناء عملك

قم بتمكين وضع الوكيل لتخطيط طلبات السحب وكتابتها واختبارها وتسليمها بشكل مستقل.

السماح بالمطالبات داخل المحرر لتحرير ملفات متعددة وإجراء تغييرات متسقة على مستوى المشروع بأكمله.

يتكامل مع بيئات التطوير المتكاملة الشهيرة مثل VS Code و Visual Studio و Xcode و JetBrains و Neovim.

يدعم خيارات نماذج متعددة، بما في ذلك Claude Sonnet و GPT-4. 1 و Gemini 2. 5 Pro

توفير إمكانيات مراجعة الترميز التي تحدد الأخطاء وتقترح إصلاحاتها قبل إجراء مراقبة الجودة اليدوية.

قيود GitHub Copilot

تتطلب قواعد برمجية منظمة للحصول على أفضل أداء

إنشاء اقتراحات لا تزال بحاجة إلى مراجعة بشرية

تقدم قيمة أقل للمطورين المستقلين الذين يكتبون ويفهمون جميع أكوادهم بأنفسهم.

حد أقصى لعدد عمليات الإكمال في الخطة المجانية (2000/شهر)

أسعار GitHub Copilot

مجاني

المحترفون : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Pro+: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن GitHub Copilot

لا يقتصر الأمر على إكمال الترميز بسرعة فحسب، بل إنه يعزز سير العمل بشكل فعال من خلال اقتراح حلول محسّنة ومنظمة وموجهة نحو الأداء.

💡 نصيحة احترافية: معرفة لغة Python أو JavaScript ليست كافية. يكشف كتاب "كيف تصبح مبرمجًا أفضل " عن كيفية الارتقاء بمستواك من خلال حل المشكلات الواقعية والإبداع والتعلم المستمر لتتميز في عالم التكنولوجيا سريع التغير اليوم.

12. Tabnine (الأفضل للمساعدة الآمنة والخاصة في كتابة الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Tabnine

غالبًا ما يواجه المطورون مشاكل تتعلق بالخصوصية، لا سيما عند مشاركة أكواد حساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي. لقد مر كل مهندس بتلك اللحظة المقلقة التي يتساءل فيها عما إذا كان الاقتراح التالي في ميزة الإكمال التلقائي قد يكشف عن منطق خاص.

تم تصميم Tabnine لوضع حد لهذه المخاوف. فهو يوفر حلاً محليًا معزولاً يحافظ على برمجتك في المكان الذي تريده بالضبط.

بفضل النماذج التي تم تدريبها حصريًا على كود مرخص بشكل متساهل، فإن Tabnine هو شريكك الموثوق به لإكمال الكود بسرعة ووعي بالسياق، مما يزيد من إنتاجية المطورين.

أفضل ميزات Tabnine

دعم عمليات النشر الخاصة تمامًا والمعزولة تمامًا مع عدم الاحتفاظ بأي بيانات

قم بإنشاء وشرح الترميز باستخدام اقتراحات تراعي السياق ومصممة خصيصًا لمشاريعك

إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي للاختبار والتوثيق وتنفيذ Jira

التحقق من صحة الترميز وفقًا للمعايير الداخلية باستخدام عوامل مراجعة مخصصة

استخدم عدة نماذج LLM أو قم بضبط نماذج Tabnine على مستودعاتك الخاصة.

قيود Tabnine

ميزات محدودة في الخطط المجانية أو الأساسية

يمكن أن يستهلك المزيد من موارد النظام أثناء تنفيذ النموذج المحلي

يتطلب الإعداد والدعم التقني لنشره على مستوى المؤسسة.

أسعار Tabnine

منصة Tabnine Agentic: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Tabnine

G2 : 4. 0/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Tabnine

تشارك مراجعة G2 ما يلي:

أنا مندهش حقًا من مدى جودة توفيره للكود المتوقع. أحيانًا يفاجئني، خاصة أثناء ممارسة DSA، حيث يحدد المشكلة، بما في ذلك حدود تعقيد الوقت والمساحة، ويقدم الكود وفقًا لذلك.

🧠 هل تعلم: في عام 2025، يمكن أن تقوم نماذج LLM بأتمتة ما يقرب من 50٪ من جميع الأعمال الرقمية. يوضح لك كيفية إجراء تقييم فعال لنماذج LLM للحصول على نتائج مثالية كيفية اختبارها وضبطها للحصول على أداء متسق وموثوق في العالم الحقيقي.

13. WizardLM (الأفضل في اتباع التعليمات والتفكير المنطقي عبر مهام الترميز المعقدة)

عبر WizardLM

كتابة كود نظيف أمر صعب بما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بشرحه واختباره. تجنب الضغط الإضافي المتمثل في صيانته كلما أمكن ذلك.

يأتي WizardLM كبرنامج LLM مفتوح المصدر تم ضبطه خصيصًا لاتباع التعليمات والتفكير المنطقي، مما يجعله مساعدًا قويًا في البرمجة للمطورين الذين يرغبون في مزيد من الوضوح في المهام المعقدة دون الاعتماد على الصناديق السوداء الاحتكارية.

أفضل ميزات WizardLM

تفسير المطالبات الغامضة أو المجردة باستخدام التفكير المنطقي والتدريجي

اتبع التعليمات المعقدة لمهام الترميز متعددة الدورات

تفكيك منطق الترميز المتداخل في تنسيق واضح وسهل القراءة

دعم الأسئلة والأجوبة المفتوحة وتفسيرات الترميز عبر العديد من اللغات

تمكين النشر الآمن دون اتصال بالإنترنت كحل مفتوح المصدر بالكامل

قيود WizardLM

قد يتأخر الأداء عن النماذج الاحتكارية مثل GPT-4 أو Claude 3. 5

تواجه صعوبات مع قواعد البرمجة الخاصة بالمجالات المحددة للغاية دون ضبط دقيق

سرعات استدلال أبطأ في النماذج الأكبر حجمًا ما لم يتم تحسينها

أسعار WizardLM

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WizardLM

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن WizardLM

أبرزت هذه المراجعة على Reddit ما يلي:

يقدم إجابات دقيقة وكاملة للأسئلة المعرفية ولا يضاهيه أي نموذج آخر قمت باختباره في مجالات التفكير الاستنتاجي وحل المشكلات الرياضية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برمجيات تطوير التطبيقات

LLM(e) تكشف لك سرًا: أصبح البرمجة أسهل مع ClickUp

لقد أعادت لغات البرمجة الكبيرة (LLM) تعريف الطريقة التي تتعامل بها الفرق الحديثة مع تطوير البرمجيات بشكل كامل.

ومع ذلك، كما أوضح هذا الدليل، ليست جميع برامج LLM متساوية.

بعضها يتفوق في التفكير المنطقي ولكنه يعاني من صعوبات في التعاون في الوقت الفعلي. والبعض الآخر يقدم اقتراحات برمجية سريعة ولكنه يفتقر إلى التكامل مع سير العمل الفعلي للتطوير. ومعظمها يتطلب من المطورين التنقل بين بيئات التطوير المتكاملة (IDE) وبرامج الدردشة الآلية (chatbots) ومديري المهام (task managers) لمجرد الحصول على ناتج واحد نظيف.

يتميز ClickUp في هذا الصدد.

من خلال دمج الميزات المدعومة بـ LLM مباشرة في مساحة عمل مشروعك، يتيح ClickUp للفرق إنشاء الكود وإدارة المهام والتعاون في مكان واحد. يلغي ClickUp الحاجة إلى المطالبات غير المتصلة — دون الحاجة إلى تبديل السياق.

إذا كانت سلسلة أدواتك الحالية تبطئ من عملك، فقد حان الوقت للتسجيل في ClickUp!