مراجعات الكود: المكان الوحيد الذي يمكن أن تعني فيه عبارة "LGTM" "يبدو جيدًا بالنسبة لي"... أو "يرجى دمج هذا قبل أن أعيد التفكير في كل شيء".

عندما تعمل مراجعات الكود بشكل جيد، يتم إصلاح الأخطاء قبل أن تسبب إحباطًا للمستخدمين، وتظل الفرق متناسقة، وتنتشر المعرفة بشكل أسرع أثناء انقطاع الإنتاج.

وماذا يحدث عندما لا تعمل هذه الممارسات؟ تظل طلبات السحب معلقة لعدة أيام. أحيانًا يختفي المراجعون تمامًا أو يتركون تعليقات غامضة مثل "همم" ثم يختفون مرة أخرى. يطلب أحد الفرق تفسيرات مفصلة لكل فاصلة منقوطة، بينما يوافق فريق آخر على أي شيء يتم تجميعه، ولا يتفق أحد على المعايير الأساسية.

في هذه المدونة، سوف نفهم كيف يمكن للمطورين تبسيط مراجعات الكود عبر الفرق لتجنب هذه الفوضى وتقديم منتجات يمكن للناس استخدامها.

مزايا عملية مراجعة الكود الموحدة

تكتشف المراجعات الموحدة المشكلات بشكل متسق بغض النظر عن الشخص الذي يقوم بالمراجعة. تكتشف قائمة مراجعة الكود الثغرات الأمنية ومشكلات الأداء والتغييرات الجذرية بشكل منهجي.

فيما يلي بعض المزايا التي تتراكم بمرور الوقت. 📈

مراجعات أسرع: يعرف المؤلفون ما هو متوقع منهم قبل كتابة الكود، لذا يتم تمرير طلبات السحب في المحاولة الأولى في أغلب الأحيان.

تعلم أفضل: يتحسن المطورون المبتدئون بشكل أسرع عندما تتبع التعليقات البناءة مبادئ متسقة بدلاً من تفضيلات المراجعين الفردية.

تقليل الاحتكاك: لا يضيع أحد الوقت في مناقشة التنسيق عندما يقوم برنامج linter بالفعل بفرضه

نتائج متوقعة: يركز المطورون على كتابة كود عالي الجودة بدلاً من القلق بشأن المراجع الذي سيتم تعيينه لهم.

🔍 هل تعلم؟ لم يصبح مصطلح " طلب السحب " شائعًا إلا بعد إطلاق GitHub في عام 2008. فقد أدخلوا نموذج طلب السحب (PRT) لمساعدة المطورين على تحرير طلب السحب بطريقة ملائمة ومتسقة. قبل ذلك، كان المطورون يستخدمون سلاسل الرسائل الإلكترونية أو ملفات التصحيح لاقتراح التغييرات ومناقشتها.

التحديات الشائعة في مراجعات الكود عبر الفرق

تفشل مراجعات الكود عبر الفرق عندما تخلق الحدود التنظيمية ارتباكًا بشأن المسؤولية، أو تعطل العمل المركّز، أو تخلق توقعات متضاربة.

فيما يلي العوامل التي تؤدي عادةً إلى حدوث الأعطال:

تتعارض أنماط البرمجة المختلفة ، مما يحول المراجعات إلى نقاشات حول التنسيق بدلاً من المنطق

تصبح الاتصالات مشكلة عندما تستخدم الفرق أدوات مختلفة أو تتحدث بلغة تقنية متخصصة. قد يستغرق الرد على سؤال بسيط عدة أيام، مما يعرقل طلب السحب بالكامل.

لا أحد يعرف صانع القرار عندما يتعلق الأمر بعدة فرق. ينتهي بك الأمر في حالة من عدم اليقين في انتظار موافقة شخص يعتقد أن ذلك ليس من مسؤوليته.

تؤدي المناطق الزمنية إلى مشكلات في الانتظار حيث تستغرق كل جولة من التعليقات يومًا كاملاً، مما يحول محادثة مدتها 30 دقيقة إلى تبادل يستمر أسبوعًا كاملاً.

يتم تجاهل مراجعات الكود الرسمية لأن عملك ليس أولوية بالنسبة للفريق الآخر. فهم يركزون على مواعيدهم النهائية بينما ينتظر كودك في قائمة الانتظار.

يفتقر مراجعو الكود إلى السياق حول سبب عمل الأشياء بالطريقة التي تعمل بها في قاعدة الكود الخاصة بك. قد يضعون علامة على شيء ما على أنه خاطئ عند التعامل مع حالة حافة معروفة، أو يغفلون المشكلات الحقيقية لأنهم لا يفهمون مجال عملك.

🚀 ميزة ClickUp: يوفر ClickUp Brain لفريق التطوير السياق المفقود الذي يبطئ معظم مراجعات الكود. نظرًا لأن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يفهم مساحة عملك، يمكنه شرح سبب وجود وظيفة معينة أو الغرض من معالجة جزء معين من المنطق. تخلص من فجوة السياق أثناء إدارة مراجعات الكود ووفر الوقت باستخدام ClickUp Brain لنفترض أن شخصًا ما أشار إلى سطر في عملية الدفع الخاصة بك. يمكن لذكاء الاصطناعي الخاص بفرق البرمجيات أن يخبرهم أن هذا السطر جزء من إصلاح حالة استثنائية من سباق سابق، مع سحب المستندات والمهام ذات الصلة من مساحة العمل لإضافة سياق إضافي. بهذه الطريقة، يقضي المراجعون وقتًا أقل في تخمين النية. 📌 جرب هذا الموجه: اشرح الغرض من منطق إعادة المحاولة في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالدفع وأخبرني ما إذا كان مرتبطًا بخطأ سابق أو تحديث للميزات.

أفضل الممارسات لتبسيط مراجعات الكود عبر الفرق

غالبًا ما تؤدي مراجعات الكود إلى إبطاء إنتاجية المطورين عندما تشارك عدة فرق في العمل. إليك كيف يمكن للمطورين تبسيط المراجعات عبر الفرق والحفاظ على الإنتاجية على المسار الصحيح. 👇

اكتب وصفًا تفصيليًا لطلبات السحب

توقف عن كتابة "تم إصلاح الخلل في تدفق الدفع" وابدأ في شرح ما كان معطلاً ولماذا يعمل الإصلاح الذي قمت به. قد ترغب أيضًا في:

أضف رابط التذكرة، والخطوات اللازمة لإعادة إنتاج المشكلة الأصلية، وما قمت باختباره.

أدرج الفرق التي تحققت منها عند تغيير البنية التحتية المشتركة

أضف قسم "ركز مراجعتك هنا" يشير إلى 50 سطرًا مهمًا في طلب السحب المكون من 300 سطر.

عندما يتمكن المراجع من فهم التغيير الذي أجريته في دقيقتين بدلاً من 20 دقيقة، تحصل على تعليقات أسرع وأفضل.

💡 نصيحة احترافية: عند اقتراح تغييرات، اشرح سبب أهمية التغيير. فهذا يخلق مسارًا معرفيًا يقلل من تكرار الأسئلة ويساعد المراجعين في المستقبل.

توضيح الملكية

أضف ملف CODEOWNERS الذي يقوم تلقائيًا بتمييز الأشخاص المناسبين.

ضع جدولًا في ملف README الخاص بك: "تغييرات رمز المصادقة → @security-team مطلوب، @backend-team اختياري". عندما يفتح شخص ما طلب سحب (PR) يتعلق برموز خمسة فرق، فإنه يعرف بالضبط من ينتظر ومن موجود فقط لمشاركة المعرفة.

فرض أوقات الاستجابة وإزالة العوائق التي تعترض طريقك

المواعيد النهائية لا تتوقف لمجرد أن شخصًا ما مشغول، لذا من المفيد أن يتعامل الفريق بأكمله مع الاستجابة للمراجعة كجزء من سير العمل العادي.

لم تتلق ردًا خلال 24 ساعة؟ راسلهم. إذا مر أكثر من 48 ساعة، فقم بتصعيد الأمر إلى رئيسهم أو ابحث عن مراجع آخر. وإذا ترك المراجع عشرة تعليقات فلسفية، فيمكنك أن تطلب منه "إجراء مكالمة سريعة في غضون 10 دقائق" ومناقشة الأمر مباشرة.

💡 نصيحة احترافية: قم بتصنيف طلبات السحب مسبقًا حسب المخاطر والنطاق. قم بتمييز كل طلب سحب بعلامة مخاطر منخفضة أو مخاطر متوسطة أو مخاطر عالية، وقم بتدوين ما إذا كان يؤثر على عدة فرق. بهذه الطريقة، تتم المراجعات النظيرة بسرعة أكبر، مما يضمن أن يعرف المراجعون على الفور أين يجب أن يركزوا اهتمامهم، وأن التغييرات عالية المخاطر تخضع لمزيد من التدقيق.

تسجيل قرارات الهندسة المعمارية

عندما تتخذ قرارًا غير بديهي، مثل استخدام Redis بدلاً من Postgres للتخزين المؤقت، قم بتدوينه في سجل قرارات الهندسة (ADR) أو ويكي الفريق. وتأكد من ربطه في PR الخاص بك.

وبتطبيق ذلك، يتوقف المراجعون الخارجيون عن التشكيك في القرارات التي تمت مناقشتها واتخاذها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يتجنب أعضاء الفريق الجدد ارتكاب الأخطاء نفسها.

إنشاء أمثلة على طلبات السحب (PR) للأنماط الشائعة

عندما ينجح شخص ما في إجراء علاقات عامة عبر الفرق (وصف رائع، كود جيد التنظيم، معالجة جميع الحالات الاستثنائية)، قم بوضع إشارة مرجعية عليه. شاركه مع أشخاص جدد وقم بالرجوع إليه عند المراجعة.

"إليك كيفية تعاملنا عادةً مع المصادقة بين الخدمات" مع رابط أفضل من شرحها من البداية في كل مرة. أنشئ مكتبة من الأمثلة الجيدة التي يمكن لمنظمتك التعلم منها.

هذه هي أفضل الأدوات لتحسين مراجعات الكود عبر الفرق. 🧑‍💻

1. ClickUp (الأفضل لمراجعات الكود والتواصل المركزي بين الفرق)

إنشاء مهام ClickUp لطلبات السحب قم بإدارة كل طلب سحب (PR) كمهمة ClickUp للحصول على رؤية في الوقت الفعلي عبر قائمة المراجعة الخاصة بك.

حل إدارة مشاريع البرمجيات من ClickUp هو تطبيق شامل للعمل يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بالنسبة لفرق التطوير التي تدير العديد من طلبات السحب ودورات المراجعة وتحديثات الوثائق، فإنه يوفر الهيكلية والمساءلة في كل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الكود.

إليك كيفية الحفاظ على سير المراجعات ووضوح التواصل بين الفرق. 💻

حافظ على شفافية المراجعات واستمراريتها

توفر مهام ClickUp مكانًا مناسبًا لكل طلب سحب. تلتقط كل مهمة سياق المراجعة ومهام المراجعين والتقدم المحرز في مكان واحد، بحيث لا يضيع أي طلب سحب أو يترك في انتظار. يمكن للفرق بعد ذلك تصفية مهام المراجعة حسب السباق أو المستودع أو الحالة لمعرفة ما هو معلق بسرعة.

لنفترض أن مطور الخلفية الخاص بك يدفع PR لتحسين استجابة API. يقومون بإنشاء مهمة تسمى "تحسين التخزين المؤقت لـ API لنقاط نهاية المنتج" ويربطون PR. تتضمن المهمة نتائج الاختبار وعلامات المراجعين وقائمة مراجعة قصيرة بالمجالات التي يجب التركيز عليها. يقوم المراجعون بإدراج ملاحظاتهم مباشرة في المهمة، وتحديث الحالة إلى "التغييرات المطلوبة"، وإعادة تعيينها إلى فريق DevOps.

أتمتة كل ما يبطئ عملك

تقضي أتمتة ClickUp على الخطوات اليدوية المملة التي غالبًا ما تؤخر المراجعات. فهي تتولى الإجراءات المتكررة، مثل تعيين المراجعين وتقدم المهام وإخطارات الفريق، بحيث يمكن للمهندسين التركيز على تقديم ملاحظات فعلية.

أنشئ قواعد ClickUp Automation الذكية للحفاظ على مراجعات الكود في الوقت المناسب ومنظمة

يمكنك إنشاء قواعد أتمتة مثل:

قم بتعيين المراجعين تلقائيًا بناءً على نوع الملف أو الفريق (على سبيل المثال، جميع واجهات المستخدم/طلبات السحب إلى مراجعي واجهة المستخدم)

أخبر رئيس فريق التطوير إذا ظل طلب السحب (PR) دون مراجعة لأكثر من 48 ساعة.

قم بإنشاء مهام فرعية لاختبار ضمان الجودة أو التوثيق بمجرد دمج PR

حوّل الفوضى في التعليقات إلى إجراءات واضحة

ClickUp Brain، أداة ذكاء اصطناعي للمطورين، تجعل متابعة المراجعات أمراً سهلاً. فهي تلخص على الفور ملاحظات المراجعين، وتحدد العوائق، وتحولها إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد المسؤولين عنها والمواعيد النهائية.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص تقدم الفريق واستخراج المهام القابلة للتنفيذ على الفور

لنفترض أن هناك سلسلة من 300 تعليق PR مليئة بملاحظات مثل "تفاصيل دقيقة" و"يتم إصلاحها لاحقًا" و"تحتاج إلى اختبار". بمجرد مطالبة واحدة، يقوم ClickUp Brain باستخراج المشكلات الرئيسية، وإنشاء مهام فرعية مثل "تحديث معالجة أخطاء API" أو "إضافة اختبارات وحدة للترقيم"، وتعيينها إلى المطورين المناسبين.

✅ جرب هذه المطالبات: لخص جميع التعليقات على هذه المهمة وقم بتعيين بنود العمل

قم بإنشاء تحديث للمشروع من جميع التعليقات المتعلقة بالعلاقات العامة هذا الأسبوع

قائمة العوائق المذكورة في سلاسل مناقشات مراجعة الكود الأخيرة

التقط الخطوات التالية قبل أن تختفي

غالبًا ما تكشف مناقشات المراجعة عن تحسينات مستقبلية، مثل إعادة الهيكلة الصغيرة أو تعديلات الأداء أو احتياجات الاختبار. يتعامل وكلاء ClickUp AI مع هذه الأمور تلقائيًا، ويحولون رؤى المراجعة إلى مهام قابلة للتتبع دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

دع وكلاء ClickUp AI يحولون التعليقات المتكررة إلى مهام هندسية قابلة للتنفيذ

يمكنك استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من أجل:

اكتشف المشكلات المتكررة (مثل الاختبارات المفقودة) وأنشئ مهام متابعة لها.

قم بتعيين عناصر المتأخرات تلقائيًا بناءً على أنماط المناقشة

تحديد وتسجيل الأخطاء الشائعة التي تم الإبلاغ عنها أثناء المراجعات

على سبيل المثال، تسلط العديد من طلبات السحب الضوء على اختبارات الوحدة المفقودة في نفس الوحدة النمطية. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنشاء مهمة جديدة تسمى "إضافة اختبارات الوحدة لـ UserService.js"، وتعيينها إلى ضمان الجودة، وربط جميع طلبات السحب ذات الصلة.

أفضل ميزات ClickUp

الاتصال بأدوات الطرف الثالث: قم بتوصيل مستودعات مثل GitHub و GitLab و Bitbucket بمساحة العمل الخاصة بك. تتم مزامنة كل التزام و PR وفرع مع مهمة ClickUp المقابلة باستخدام قم بتوصيل مستودعات مثل GitHub و GitLab و Bitbucket بمساحة العمل الخاصة بك. تتم مزامنة كل التزام و PR وفرع مع مهمة ClickUp المقابلة باستخدام تكاملات ClickUp

حافظ على سهولة الوصول إلى معايير البرمجة: قم بتخزين إرشادات البرمجة وقوائم مراجعة المراجعين ومقتطفات الكود القابلة لإعادة الاستخدام في قم بتخزين إرشادات البرمجة وقوائم مراجعة المراجعين ومقتطفات الكود القابلة لإعادة الاستخدام في مستند ClickUp Doc تعاوني لتجنب توسع نطاق العمل

الحفاظ على وثائق واضحة: اطلب من AI Writer for Work من ClickUp Brain تلخيص طلبات السحب الطويلة، واستخراج الأقسام ذات الصلة، أو اطلب منمن ClickUp Brain تلخيص طلبات السحب الطويلة، واستخراج الأقسام ذات الصلة، أو صياغة وثائق الكود بأسلوبك الخاص.

قيود ClickUp

قد تكون خيارات التخصيص الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

📮 ClickUp Insight: عندما تفشل الأنظمة، يصبح الموظفون مبدعين، ولكن هذا ليس دائمًا أمرًا جيدًا. يعتمد 17٪ من الموظفين على حلول شخصية مثل حفظ رسائل البريد الإلكتروني أو التقاط لقطات شاشة أو تدوين ملاحظاتهم الخاصة بعناية لتتبع العمل. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع 20٪ من الموظفين العثور على ما يحتاجون إليه ويلجأون إلى سؤال زملائهم، مما يقطع تركيز الطرفين. مع ClickUp، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، وربط الدردشات بالمهام، والحصول على إجابات من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في مساحة عمل واحدة! 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

2. Gerrit (الأفضل لدقة المراجعة على مستوى الالتزام)

عبر Gerrit

يعمل Gerrit على نظام مراجعة قائم على التصحيحات يعامل كل التزام على أنه تغيير متميز يتطلب الموافقة قبل الدمج. يقوم المراجعون بتعيين تسميات مثل Code-Review +2 أو Verified +1، مما يخلق نظام تصويت يحدد جاهزية الدمج. يمنع هذا النهج مشكلة "الموافقة والنسيان" الشائعة في الأدوات الأخرى.

أفضل ميزات Gerrit

استخدم خوادم SSH و HTTPS التي تدعم Git للعمل بسلاسة جنبًا إلى جنب مع سير عمل Git الحالي لديك.

كرر العمل على التصحيحات الفردية من خلال مراجعات متعددة دون إرباك سجل المستودع.

تأكد من أن كل سطر من الأكواد يمر عبر نفس نقطة الفحص الصارمة باستخدام اتفاقية الفروع refs/for/.

قيود Gerrit

من الصعب حل تعارض الدمج مباشرة من المنصة لأنه يتم تسجيل الخروج تلقائيًا في بعض الأحيان.

أسعار Gerrit

برونزية: 13,000 دولار/سنة (حتى 100 مستخدم)

الفضية: 18,000 دولار/سنة (حتى 100 مستخدم)

الذهبي: 39,000 دولار/سنة (حتى 100 مستخدم)

بلاتينيوم: 90,000 دولار/سنة (حتى 100 مستخدم)

تقييمات ومراجعات Gerrit

G2: 4. 3/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ لا تزال العديد من المشاريع مفتوحة المصدر، مثل Linux، تعتمد بشكل كبير على سير عمل المراجعة القائم على التصحيحات الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

3. GitHub (الأفضل لمراجعات الكود غير المتزامنة الموزعة)

عبر GitHub

تشكل طلبات السحب العمود الفقري لسير عمل المراجعة في GitHub، حيث تنشئ سلاسل محادثات حول التغييرات المقترحة. يمكن للمطورين اقتراح تعديلات محددة على الأسطر التي يطبقها المؤلفون مباشرة من الواجهة، مما يلغي تبادل التعليقات من نوع "جرب هذا بدلاً من ذلك". بالإضافة إلى ذلك، يضمن تتبع حل السلاسل عدم ضياع أي ملاحظات في المناقشات المطولة.

أفضل ميزات GitHub

احصل على مراجعات للكود مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام GitHub Copilot أثناء قيام المطورين بكتابة الكود

أتمتة التوجيه باستخدام "المراجعين المطلوبين" و CODEOWNERS، مما يضمن أن الأشخاص المناسبين يرون التغييرات التي تؤثر على مجالاتهم

استخدم نموذج GitHub غير المتزامن لضمان إجراء المراجعات بشكل مستمر.

قيود GitHub

الإعدادات والأذونات مربكة، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تدير عدة مستودعات.

أسعار GitHub

مجاني

الفريق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (6,140+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يعود مفهوم مراجعة الكود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان المبرمجون الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر المركزية القديمة مثل IBM 704 يفحصون يدويًا بطاقات التثقيب الخاصة ببعضهم البعض بحثًا عن الأخطاء قبل تشغيل المهام.

4. SonarQube (الأفضل لعمليات مسح الأمان الآلية)

عبر SonarQube

يقوم SonarQube بإجراء مراجعات آلية من خلال التحليل الثابت، بتطبيق أكثر من 6500 قاعدة عبر أكثر من 35 لغة لاكتشاف الأخطاء والضعف والثغرات الأمنية. يتم توصيل وكيل الذكاء الاصطناعي للترميز بخط أنابيب CI/CD الخاص بك ويعمل كحارس قبل وصول الكود إلى المراجعين البشريين.

أفضل ميزات SonarQube

استخدم بوابات الجودة التي تحدد عتبات النجاح/الفشل بناءً على تغطية الاختبار والتكرار وتصنيفات الأمان.

دع محرك اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) يكتشف الثغرات الأمنية ويقدم إرشادات حول إصلاح الأخطاء قبل بدء الاختبار.

تصور تراكم الديون التقنية بمرور الوقت لتحديد أعمال إعادة الهيكلة الأكثر أهمية.

قيود SonarQube

إنه يشير إلى المشاكل المحتملة، ولكنه لا يستطيع الحكم على ما إذا كانت منطقية أعمالك منطقية أم لا.

أسعار SonarQube

مجاني

الفريق: 32 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SonarQube

G2: 4. 5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

🤝 تذكير ودي: شجع المراجعين على قضاء 30-60 دقيقة في كل جلسة. فالجلسات الطويلة تقلل من التركيز وتزيد من احتمالية تجاهل الأخطاء البسيطة.

5. CodeTogether (الأفضل للمراجعة الثنائية المتزامنة)

عبر CodeTogether

يوفر CodeTogether مراجعة تعاونية للكود في الوقت الفعلي مباشرة في محرر الكود الخاص بك، مما يحول عملية المراجعة غير المتزامنة المعتادة إلى جلسات برمجة ثنائية مباشرة. يمكن للمطورين الانضمام من Eclipse أو IntelliJ أو VS Code. في الواقع، لا يحتاج الضيوف حتى إلى مطابقة IDE الخاص بالمضيف ويمكنهم الانضمام من خلال متصفح.

أفضل ميزات CodeTogether

استخدم الدردشة الصوتية والمرئية والنصية المدمجة في بيئة تطوير البرمجيات

حافظ على تفضيلات المحرر الخاصة بك، والسمات، والاختصارات أثناء العمل على الكود المشترك.

سجل الجلسات لأغراض التوثيق أو التدريب داخل الأداة

قيود CodeTogether

يفتقر إلى إمكانيات العمل دون اتصال بالإنترنت وقد لا يعمل مع البرامج القديمة أو اللغات المتعددة

أسعار CodeTogether

خطة المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CodeTogether

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

استراتيجيات التعاون بين الفرق

إليك كيفية بناء تعاون ناجح على الرغم من المسافة والجداول الزمنية المختلفة والأولويات المتضاربة. 🪄

التصميم من أجل عدم التزامن منذ البداية

من المحتمل ألا يكون المراجعون عبر الفرق متصلين بالإنترنت في نفس الوقت الذي تتصل فيه أنت. بدلاً من محاولة إجراء "مكالمة سريعة"، إليك طريقة أفضل:

ضع كل شيء في مقدمة وصف PR: اكتبها على افتراض أن المراجع موجود في نصف الكرة الأرضية الآخر ولن يرد قبل 12 ساعة. ما المشكلة التي تحاول حلها؟ ما الذي جربته ولم ينجح؟ أين تكمن الصعوبة؟

سجل مقطع فيديو لأي شيء معقد: استعرض التغييرات التي أجريتها في استعرض التغييرات التي أجريتها في مقطع ClickUp Clip؛ فهو أفضل من 20 رسالة دردشة موزعة على يومين. يمكن للمراجعين مشاهدته بسرعة مضاعفة وفهم ما قمت بإنشائه.

أجب عن الأسئلة البديهية: تأكد من الإجابة عن أسئلة مثل "لماذا لم تستخدم خدمة المستخدم الحالية؟" في وصفك.

🚀 ميزة ClickUp: لا تعمل المراجعات غير المتزامنة إلا عندما تكون الاتصالات واضحة وسهلة المتابعة. يحافظ ClickUp Chat على ارتباط تلك المحادثات بالعمل نفسه، بحيث لا تضيع التحديثات بين عشية وضحاها. استخدم ClickUp Chat على جهازك المفضل لتركيز السياق يمكنك نشر رابط طلب السحب الخاص بك ومشاركة السياق السريع ووضع علامة على زملائك في الفريق الذين يحتاجون إلى المراجعة. هذه الميزات متوافقة أيضًا مع الأجهزة المحمولة.

توقف عن التعامل مع الوثائق كواجب منزلي

تعد كتابة وثائق الكود جزءًا من عملية طرح الميزة. يجب أن يقوم كل فريق علاقات عامة مشترك بما يلي:

رابط إلى وثيقة الهندسة التي تشرح سبب وجود خدمتك وكيف تتكامل مع بعضها البعض

قم بتحديث دفتر التشغيل عند تغيير طريقة نشر أو توسيع نطاق شيء ما

أضف مخططات بيانية لأي شيء يتضمن أكثر من خدمتين تتواصلان مع بعضهما البعض.

الآن، إليك ما يحدث عادةً: أول عملية علاقات عامة عبر الفرق تكون صعبة بسبب عدم وجود وثائق، وتقوم بكتابتها كجزء من تلك العملية. تكون عمليات العلاقات العامة الخمس التالية سلسة لأن المراجعين يمكنهم الخدمة الذاتية. بحلول عملية العلاقات العامة العاشرة، يقوم أعضاء الفريق الجدد بمراجعة الكود بثقة لأن المعرفة أصبحت الآن خارج رأسك.

يؤثر التبديل اليدوي للسياق على المراجعات. قم بربط كل شيء:

ترتبط طلبات السحب تلقائيًا بالتذاكر حتى يتمكن المراجعون من رؤية السياق التجاري

ترتبط التذاكر بـ PRs، بحيث يمكن لمديري المنتجات رؤية ما تم شحنه

تعليقات CI/CD على كل من نجاح عمليات النشر وفشلها

الهدف هو أن النقر على رابط واحد يمنحك القصة كاملة.

🚀 ميزة ClickUp: باستخدام ClickUp Brain MAX، يمكنك توحيد أدواتك، مما يقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي. يتيح لك البحث الشامل السياقي سحب طلبات السحب والتذاكر والمستندات ذات الصلة من ClickUp و GitHub وحتى Google Drive في ثوانٍ. استخدم الأوامر الصوتية لإنشاء التذاكر أو تحديثها دون التبديل بين علامات التبويب، بينما تضمن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدفق التحديثات عبر نظامك البيئي.

قم بمراجعة الأشياء التي لا يمكن أن تتعطل

مراجع واحد لإعادة الهيكلة؟ هذا ممكن. مراجع واحد لتغييرات المصادقة التي تؤثر على كل خدمة صغيرة؟ أنت تطلب حادثًا في الساعة 2 صباحًا. بالنسبة للأنظمة الهامة:

قم بتعيين اثنين من المراجعين على الأقل؛ أحدهما يكتشف الأخطاء المنطقية، والآخر يكتشف مشكلات الأمان.

اذكر بوضوح في قناة "مالكي الكود" المسارات التي تحتاج إلى مراجعات ثنائية.

لا تعتذر عن التدقيق الإضافي. عندما تكتشف المراجعة الثنائية لأول مرة خطأً كان من شأنه تعطيل الإنتاج، فإنها تعوض عن نفسها مائة مرة.

نعم، إنها عملية بطيئة، لكن حوادث الإنتاج أبطأ.

🔍 هل تعلم؟ طور مايكل فاجان، أثناء عمله في IBM في السبعينيات، أول نظام رسمي لمراجعة الكود من قبل الأقران: فاجان إنسبكشن (Fagan Inspection). تحدد هذه العملية المنظمة الأدوار والخطوات مثل التخطيط والتحضير واجتماعات الفحص وإعادة العمل والمتابعة لاكتشاف العيوب في مرحلة مبكرة من دورة حياة التطوير.

تناوب مهام المراجعة بين الفرق

إن قيام نفس الشخص بمراجعة كل طلبات السحب الخارجية (PR) يصبح عائقًا، مما قد يؤدي إلى الإرهاق. هذا هو السيناريو المثالي:

عيّن مراجع أسبوعي للعمل المشترك بين جميع الفرق

ضعه في تقويم مشترك حتى يعرف الجميع من هو المناوب

ضع ذلك في اعتبارك عند تخطيط السباق؛ مهمة المراجعة ليست "إضافية"، بل هي جزء من العمل.

قم بالتناوب كل أسبوع أو أسبوعين حتى تنتشر المعرفة

يعرف الشخص الذي يتولى الدور أنه المسؤول عن حل المشكلات في ذلك الأسبوع. بينما يعرف الجميع أنه يمكنهم التركيز على عملهم الخاص.

قم بإجراء مراجعات رجعية للكود كل ثلاثة أشهر

هنا، نتحدث تحديدًا عن المراجعات عبر الفرق:

اعرض أسوأ علاقات عامة من الربع الأخير وناقش ما الذي جعلها مؤلمة.

قم بتمييز أفضل العلاقات العامة واجعلها النموذج الذي يقتدي به الجميع

صوّت على ما يجب التوقف عن الجدال بشأنه، ثم قم بتوثيق القرار

اكتشف الحالات التي كادت المراجعات أن تفوت فيها اكتشاف خطأ فادح

هنا يمكنك تحويل عبارة "يجب أن نكتب تقارير علاقات عامة أفضل" إلى "هذا هو بالضبط شكل التقرير الجيد لعلاقات عامة لفريقنا".

قياس نجاح عمليات مراجعة الكود المبسطة

من الصعب أن تصبح مبرمجًا أفضل إذا لم تقم بالقياس. ومع ذلك، فإن معظم الفرق تتعقب مقاييس زائفة لا تشير إلى ما إذا كانت المراجعات فعالة أم لا.

إليك ما يهم. 📊

راجع وقت الإنجاز (ولكن قم بتتبعه بشكل صحيح)

إذا كنت تقيس المتوسطات فقط، فيجب أن تتذكر أن هذه المتوسطات تخفي طلبات السحب التي تظل معلقة لمدة أسبوع بينما تتلاشى الميزة الخاصة بك. هذا ما يجب أن تنتبه إليه:

وقت المراجعة الأولى: المعيار الصناعي هو 24 ساعة. إذا كان المعيار لديك هو ثلاثة أيام، فهذا هو عنق الزجاجة لديك.

وقت الدمج: يجب أن يكون أقل من 72 ساعة لمعظم طلبات السحب، من فتحها إلى نشرها.

95 مرة، وليس متوسطات: إذا كان متوسطك يومين ولكن النسبة المئوية 95 هي أسبوعين، فإن نصف فريقك يعاني من عرقلة مستمرة.

الأخطاء التي تم اكتشافها في المراجعة مقابل الأخطاء في الإنتاج

الهدف من المراجعات هو اكتشاف الأخطاء قبل أن يكتشفها العملاء. تتبع:

كم عدد الحوادث P0/P1 التي تعود إلى الكود الذي تم دمجه مؤخرًا؟ إذا كان أكثر من 10٪، فإن مراجعاتك لا تعمل بشكل فعال.

ما أنواع الأخطاء التي تكتشفها المراجعات؟ ثغرات أمنية في حقن SQL؟ رائع. فواصل منقوطة مفقودة؟ يجب أن يتعامل مع ذلك برنامج فحص الأخطاء البرمجية الخاص بك.

ما الأنواع التي تمر إلى مرحلة الإنتاج؟ إذا اكتشفت المراجعات مشكلات في الأسلوب ولكنها أغفلت حالات التنافس، فأنت تراجع الأمور الخاطئة.

🔍 هل تعلم؟ لا يقتصر القلق من مراجعة الكود على المطورين المبتدئين. فقد وجدت دراسة أن المطورين من جميع مستويات الخبرة يمكن أن يشعروا بالقلق فيما يتعلق بمراجعة الكود. وهذا يتحدى الاعتقاد الشائع بأن المطورين الأقل خبرة هم فقط من يتأثرون بذلك.

رضا المطورين

سيخبرك فريقك إذا كانت المراجعات لا تعمل، ولكن فقط إذا سألتهم كل ثلاثة أشهر:

هل المراجعات مفيدة أم مجرد إجراءات بيروقراطية؟ (مقياس 1-10)

هل تشعر أنك عالق في انتظار المراجعات؟

هل التعليقات بناءة أم انتقادية؟

هل تخشى طلب المراجعات عبر الفرق؟

إذا انخفضت نسبة الرضا، فقد تبدو المقاييس جيدة، ولكن عملية التطوير معطلة. ربما يركز المراجعون على أسماء المتغيرات بينما يغفلون عن مشاكل البنية. ربما تبدو المراجعات بين الفرق عدائية. الأرقام لا تخبرك بذلك، ولكن فريقك يفعل.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ حلقة تغذية راجعة ربع سنوية باستخدام نموذج ClickUp لفهم كيفية شعور الفريق تجاه عملية المراجعة. باستخدام نموذج تطوير البرامج، يمكنك إجراء استطلاع سريع يطرح أسئلة محددة، مثل مدى فائدة المراجعات، وما إذا كانت تسبب عوائق، أو ما إذا كانت التعليقات بناءة.

السرعة (ولكن كن ذكيًا في ذلك)

هل أدى تبسيط المراجعات إلى تسريع عملية الشحن؟

نقاط القصة أو الميزات لكل سباق قبل التغييرات وبعدها

الوقت من الالتزام إلى الإنتاج عبر خط الإنتاج بأكمله

ولكن راقب أيضًا تقارير الأخطاء؛ فإذا تضاعفت السرعة ولكن تضاعفت حوادث الإنتاج ثلاث مرات، فإنك تكون قد "بسطت" نفسك إلى أزمة جودة.

الهدف هنا هو تحقيق سرعة مستدامة مع الحفاظ على الجودة. قم بقياس كلاهما، وإلا فإنك تقيس فقط مدى سرعة إرسال الأخطاء.

أنشئ لوحة معلومات يمكن للجميع الاطلاع عليها

أنشئ لوحة معلومات ClickUp لتتبع كل طلب سحب ومراجع ونتائج في مكان واحد واكتشف ما الذي يبطئ دورة الإصدار.

تصور سرعة السباق والتدفق التراكمي وأحمال العمل في لوحات معلومات ClickUp

قم بإعداد بطاقات تسلط الضوء على:

طلبات السحب التي تنتظر أكثر من 48 ساعة مع أسماء المالكين (لا شيء يحفز مثل المساءلة العامة)

متوسط وقت المراجعة حسب الفريق، بحيث تكون العقبات واضحة

المراجعات المكتملة لكل شخص للكشف عن المستغلين

الأخطاء المكتشفة مقابل الأخطاء التي لم يتم اكتشافها كفحص للجودة

الصقها على لوحة في المكتب أو شاركها في اجتماع يوم الاثنين. عندما تكون المقاييس مرئية، فإنها تصبح مهمة.

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية إنشاء لوحة معلومات لإدارة مشاريع البرامج:

يمكنك أيضًا جدولة التقارير في ClickUp لضمان حصول الأشخاص المناسبين على هذه المعلومات تلقائيًا. ما عليك سوى إضافة عناوين بريدهم الإلكتروني، وتحديد وتيرة منتظمة (يومية، أسبوعية، شهرية)، وسيتلقون نسخة PDF.

جدولة التقارير في ClickUp لتوحيد آراء الفرق حول الأداء والتقدم المحرز

بعد ذلك، يمكنك مراجعة أنماط التعليقات بسهولة:

متوسط التعليقات لكل طلب سحب: إذا كان 30 أو أكثر، فهناك خطأ ما. هل طلبات السحب كبيرة جدًا؟ هل المعايير غير واضحة؟ هل يقوم المراجعون بالتشتيت؟

جولات المراجعة: إذا كان متوسط عدد جولات المراجعة أربع جولات، فهذا يعني أنك لست واضحًا بشأن ما يجب تغييره.

الموافقات بدون تعليقات: إذا تمت الموافقة على كل شيء دون أي تعليقات، فإن المراجعات تصبح مجرد مسرحية.

إليك ما قالته تيريزا سوثكوت، مديرة مكتب إدارة المشاريع في VMware، عن ClickUp:

لوحات معلومات ClickUp هي عامل تغيير حقيقي بالنسبة لنا لأننا الآن نتمتع برؤية حقيقية في الوقت الفعلي لما يحدث. يمكننا بسهولة رؤية الأعمال التي أنجزناها ويمكننا بسهولة رؤية الأعمال الجارية

توازن المراجعة بين الفرق

هل تقوم بعض الفرق بجميع الأعمال بينما تتغيب فرق أخرى؟

المراجعات المطلوبة مقابل المراجعات التي قدمها الفريق: إذا أرسل فريقك 50 طلبًا وأكمل خمسة منها، فهذا أمر غير مستدام.

معدلات الاستجابة: ما هي الفرق التي تتجاهل بشكل روتيني طلبات السحب عبر الفرق؟

استخدم هذه البيانات لإعادة التوازن أو إضفاء الطابع الرسمي على التوقعات. يجب أن يكون مبدأ "نحن نراجع أعمالكم، وأنتم تراجعون أعمالنا" واضحًا، وليس مجرد أمل.

Git في التدفق مع ClickUp

تساهم مراجعات الكود القوية في دفع الفرق إلى الأمام. فهي تحول التعليقات إلى تعاون، وتمنع المفاجآت في اللحظة الأخيرة، وتساعد كل مطور على الشعور بالثقة قبل البدء في الدمج. عندما يسير العملية بسلاسة، يصبح دورة الإصدار بأكملها أسهل.

يقدم ClickUp تحسينًا كبيرًا لهذا التدفق. فهو يربط بين مهام المراجعة وتحديثات الفريق والمناقشات في مساحة متصلة، بينما يحافظ ClickUp Brain على سير العمل. تجد طلبات المراجعة الأشخاص المناسبين تلقائيًا، وتتحول التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتظل كل طلبات السحب مرئية دون الحاجة إلى متابعة التحديثات.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وشاهد مدى سرعة مراجعة الكود عندما يتوافق كل شيء (وكل شخص). ✅

الأسئلة المتداولة (FAQs)

لتبسيط مراجعات الكود، ركز على الحفاظ على طلبات السحب قابلة للإدارة عن طريق تحديد تغييرات الكود بحوالي 200-400 سطر في المرة الواحدة. ضع قوائم مراجعة واضحة وقدم ملاحظات في الوقت المناسب. يمكن للأتمتة، مثل linting والتحليل الثابت وتكاملات CI/CD، التعامل مع فحوصات الجودة الروتينية.

قم بتعيين المراجعين بناءً على خبراتهم واستخدم أدوات التعاون لتجميع التعليقات في مكان واحد. يمكن أن يساعدك ClickUp في ربط طلبات السحب بالمهام، بحيث يعرف الجميع من يقوم بمراجعة ماذا والمواعيد النهائية مرئية عبر المناطق الزمنية.

قم بفرض معايير الترميز، وإجراء الاختبارات الآلية، واستخدام أدوات التحليل الثابت لتحسين جودة الكود. قم بإجراء مراجعات متكررة ومنظمة من قبل الزملاء، واعطِ الأولوية للكود النظيف والقابل للقراءة والمختبر جيدًا. يمكن لـ ClickUp Dashboards تتبع مقاييس الجودة، والحفاظ على قوائم المراجعة للمراجعين، وإنشاء تقارير لمراقبة سلامة الكود.

تعد منصات مثل GitHub و GitLab و Bitbucket رائعة للمراجعات عبر الفرق. يمكن لأدوات مراجعة الكود مثل Danger أو SonarQube أتمتة عمليات الفحص. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج تتبع العلاقات العامة في ClickUp يحافظ على تماسك الجميع ويقلل من الاختناقات.

عادةً ما يكون عدد المراجعين المثالي هو اثنان إلى ثلاثة. يجب أن يكون أحدهم على دراية بمنطقة الكود، بينما يمكن للآخر تقديم منظور جديد. بالنسبة للتغييرات الروتينية أو الفرق الصغيرة، قد يكفي مراجع واحد، بينما تتطلب التغييرات الهامة أو الكبيرة أكثر من ثلاثة مراجعين.

يمكن للأتمتة إجراء الاختبارات والتحقق من نمط الكود والإبلاغ عن نقاط الضعف وإرسال تذكيرات بالمراجعات المعلقة. يمكن لإمكانيات الأتمتة في ClickUp تعيين طلبات السحب وتحديث الحالات وإخطار المراجعين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر اتساقًا.