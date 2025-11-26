تصميم الفئات: كيفية إنشاء فئة سوقية والسيطرة عليها

تعود الجذور الأكاديمية لتصميم الفئات إلى كتاب الاقتصادي بول جيروسكي الصادر عام 2003 بعنوان تطور الأسواق الجديدة. استكشف الكتاب كيف تتشكل فئات سوقية جديدة تمامًا وتنضج بمرور الوقت.

ولكن في الواقع، يبدأ معظم منشئي الفئات في حالة من الارتباك.

غالبًا ما يعجز المؤسس عن وصف منتجه دون أن يقول: "إنه يشبه X، ولكن ليس تمامًا". يطلق مدير المنتج منتجًا مبتكرًا حقًا، ولكن الجمهور يستمر في مقارنته بأدوات أخرى. يختبر المسوق كل شعار ممكن ولا يزال غير قادر على إيصال الرسالة.

تصميم الفئات ضروري هنا، لأنه يساعد العالم على فهم شيء لم يكن موجودًا من قبل. إنه جزء من الاستراتيجية، وجزء من سرد القصص، وجزء من تثقيف السوق.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف كل ما تحتاج معرفته عن إنشاء فئة السوق الخاصة بك وكيف يدعم ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، جهودك. 🏁

ما هو تصميم الفئات؟

تصميم الفئات هو استراتيجية عمل تركز على إنشاء وتحديد فئات سوقية جديدة تمامًا بدلاً من مجرد التنافس ضمن الفئات الموجودة.

على عكس الأساليب التقليدية التي تركز على التفوق على المنافسين في سوق مزدحمة، تهدف هذه التقنية إلى تحديد المشكلات الفريدة أو "الافتقارات" في السوق. ثم تقوم بتشكيل السرد والحل حول هذه الفرصة بطريقة تغير بشكل جذري كيفية نظرة الناس إلى السوق.

🧠 حقيقة ممتعة: أصبح مفهوم تصميم الفئات شائعًا (أو أعيد تقديمه بشكل حاد) بفضل كتاب Play Bigger للكاتب كريستوفر لوكهيد الصادر عام 2016. الفكرة: بناء منتج + سرد + هوية علامة تجارية حول حل مشكلة يتفق الجميع على أنها حقيقية، بحيث تقود مجالًا ما بدلاً من التنافس فيه. أفضل الشركات لا تكتفي باختراع شيء لتبيعه لنا. فهي لا تصنع منتجات أو خدمات تحسن بشكل تدريجي ما كان موجودًا من قبل. وهي لا تبيع لنا منتجات أفضل. بل إن أكثر الشركات إثارة هي تلك التي تبيع لنا منتجات مختلفة. فهي تقدم للعالم فئة جديدة من المنتجات أو الخدمات، مثل كلارنس بيردساي الذي ابتكر فكرة الأطعمة المجمدة قبل قرن من الزمان، أو أوبر التي حددت مفهوم النقل حسب الطلب في السنوات الأخيرة. أفضل الشركات لا تكتفي باختراع شيء لتبيعه لنا. فهي لا تصنع منتجات أو خدمات تحسن بشكل تدريجي ما كان موجودًا من قبل. وهي لا تبيع لنا منتجات أفضل. بل إن أكثر الشركات إثارة هي تلك التي تبيع لنا منتجات مختلفة. فهي تقدم للعالم فئة جديدة من المنتجات أو الخدمات، مثل كلارنس بيردساي الذي ابتكر فكرة الأطعمة المجمدة قبل قرن من الزمان، أو Uber التي حددت مفهوم النقل حسب الطلب في السنوات الأخيرة.

التركيز على المنتج مقابل التركيز على الاستراتيجية

لفهم ما هو تصميم الفئات في مجال الأعمال، دعونا نلقي نظرة على الفرق بين المنتج والاستراتيجية التي تركز على المنتج. 👇

الجانب استراتيجية تركز على المنتج استراتيجية تركز على الفئة التعريف يركز على تحسين المنتجات الحالية وتمييزها وتسويقها يركز على إنشاء وتحديد فئات سوقية جديدة وترسيخ الريادة فيها الهدف تنافس على الحصة في الأسواق الحالية من خلال تحسين الميزات والسعر قم ببناء وامتلاك مساحة سوقية جديدة تمامًا من خلال تحديد الفرص الفريدة النهج التحسينات التدريجية للمنتجات والمنافسة المباشرة وحروب الأسعار إنشاء سرد استراتيجي، وكسر حدود السوق الحالية، ومواءمة رؤية المؤسسة قياس النجاح نمو مبيعات المنتج، وحصة السوق ضمن فئة معينة، ورضا العملاء مع تبني السوق لفئة جديدة، تصبح الشركة مرادفًا لهذه الفئة، وتحقق حصة أغلبية. نوع الابتكار تحسينات الميزات والترقيات التقنية والتصميم المحسّن إعادة صياغة المشكلات، حلول مبتكرة تغير تصور العملاء العلامة التجارية يركز على وضع المنتج ضمن معايير السوق الحالية يؤسس لغة وسياقًا جديدين للسوق، ويخلق صلة بين العلامة التجارية والفئة

لماذا يعتبر تصميم الفئات مهمًا؟

يصف آل ريس، أبو التموضع، الأمر على النحو التالي:

لبناء علامة تجارية جديدة، يجب عليك التغلب على الفكرة المنطقية المتمثلة في خدمة السوق. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز على إنشاء سوق.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نستكشف أهمية تصميم الفئات بالنسبة للشركات الناشئة:

ينشئ ويحدد مساحات سوقية جديدة تمامًا، متجنبًا المنافسة المباشرة ومتجاوزًا مساحات سوقية جديدة تمامًا، متجنبًا المنافسة المباشرة ومتجاوزًا التمايز التدريجي بين المنتجات

يؤسس وجهة نظر فريدة تعيد تشكيل الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى مشاكلهم وحلولها

يبني ميزة تنافسية مستدامة من خلال التحكم في السرد ويصبح مرادفًا للفئة نفسها

زيادة القدرة على تحديد الأسعار من خلال امتلاك الوضع الراهن، وتحديد توقعات السوق، وتشكيل معايير الصناعة

ينمو بشكل أسرع وأكثر ربحية من المنافسين، حيث يقوم منشئو الفئات بتشكيل منحنى نمو أسواقهم والاستفادة منه

يلهم الابتكار، ويشجع المؤسسات على التفكير بما يتجاوز المنافسة وبدلاً من ذلك الريادة في مجالات جديدة، مما يجعله السبب الرئيسي لأهمية إنشاء الفئات للأعمال التجارية.

🔍 هل تعلم؟ بدأت Birdseye فئة الأطعمة المجمدة. قبل ذلك، لم يكن أحد يعتبر "الأطعمة المجمدة" شيئًا يمكن شراؤه. كان عليهم إقناع الناس بأن الخضروات والفواكه المجمدة جيدة مثل الطازجة في غير موسمها.

كيف تعرف ما إذا كنت بحاجة إلى تصميم الفئات لعملك

عندما يجد العملاء صعوبة في فهم ما تفعله أو لماذا هو مهم، فقد يكون الوقت قد حان للنظر في إنشاء فئة سوقية جديدة. في المقام الأول، يركز مصممو الفئات على تشكيل الطريقة التي ينظر بها العالم إلى المشكلة وحلها.

إليك ما يجب أن تبحث عنه. 👀

🚩 أنت تحل مشكلة كبيرة أو غير مستغلة أو غير مفهومة

إذا كانت شركتك تواجه تحديًا ناشئًا أو مهملًا لا تفسره الفئات الحالية، فقد تكون جهودك غير متوافقة.

عندما لا يستطيع العملاء ربط حلّك بما يعرفونه بالفعل، فهذا مؤشر على أنك بحاجة إلى تحديد إطار مرجعي جديد.

🚩 الحل الذي تقدمه مختلف تمامًا

ربما تكون قد أنشأت نموذجًا تجاريًا ثوريًا يغير القواعد، مثل تقنية جديدة أو نظام توصيل أو نوع مختلف تمامًا من القيمة. في هذه الحالة، فإن التحدي الذي تواجهه هو الفهم.

يمنحك تصميم الفئات اللغة والسياق اللازمين لتثقيف السوق حول "ما ينقصه" وأهميته في الوقت الحالي.

🚩 هناك فجوة بين توقعات العملاء

إذا أساء العملاء المحتملون فهم ما تفعله أو واجهوا صعوبة في "تصنيفك" ضمن الفئات المعروفة، فقد يكون موقعك الحالي هو ما يعيقك. إن إنشاء فئة جديدة يوفر الوضوح لكل من العملاء والمستثمرين.

اختبار سريع لتقرر ما إذا كنت تعمل على إنشاء نوع جديد من المنتجات: هل يمكنك أن تشرح بسهولة ما الذي يميزك في فئتك الحالية؟

هل يقول العملاء غالبًا: "لم أرَ شيئًا مثل هذا من قبل"؟

هل تجعل حلولك الحلول الحالية تبدو قديمة أو غير ذات صلة؟

هل تحدّ التسميات أو المقارنات الصناعية من كيفية إدراك الناس لقيمتك؟

إذا كنت لا تندرج ضمن سوق قائم ولكن تصميم الفئات يبدو مبالغًا فيه، فركز على تمييز العلامة التجارية أو ابتكار المنتجات أو تجربة العملاء الشاملة.

أمثلة على الشركات التي أعادت تعريف الفئات وأعادت ابتكار صناعات بأكملها

فيما يلي ملخص سريع عن الشركات التي نجحت في إعادة تعريف الصناعات. المزيد عن هذا لاحقًا!

الشركة الطريقة القديمة ما الذي أعادوا ابتكاره لماذا حددت فئة جديدة أمازون شراء المنتجات من المتاجر مع اختيارات محدودة وإعادة تزويد المخزون ببطء شراء عبر الإنترنت بنقرة واحدة مع مخزون ضخم وتسليم سريع تحولت تجارة التجزئة إلى خدمة متاحة دائمًا، مدعومة بالخوارزميات، وتقريبًا فورية Netflix استئجار أقراص DVD من المتاجر الفعلية مع رسوم تأخير وخيارات محدودة بث حسب الطلب يمكن الوصول إليه من أي مكان مع توصيات مخصصة نقل الترفيه من المشاهدة المجدولة إلى الوصول الرقمي الفوري Facebook (Meta) التواصل الاجتماعي من خلال اللقاءات والمنتديات أو سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة شبكات اجتماعية عالمية في الوقت الفعلي مع ملفات تعريفية قائمة على الهوية وموجزات خوارزمية جعل الهوية الاجتماعية الرقمية هي القاعدة وأعاد تشكيل طريقة انتشار المعلومات Uber استدعاء سيارات الأجرة بالصدفة بأسعار غير متوقعة حجز رحلات حسب الطلب عبر التطبيق مع تتبع GPS وأسعار شفافة أنشأ فئة التنقل المؤقت واعتمد النقل القائم على التطبيقات Airbnb حجز الفنادق ذات المخزون الثابت والهياكل الرسمية للإقامة إقامات مدعومة من المجتمع بواسطة المضيفين وأسعار ديناميكية توسع السفر إلى ما وراء الفنادق وحوّل المنازل إلى فئة أصول جديدة Spotify شراء ألبومات أو تنزيل الأغاني بشكل فردي بث غير محدود مع قوائم تشغيل مختارة بواسطة الذكاء الاصطناعي واكتشاف تحول استهلاك الموسيقى من الملكية إلى الوصول تيسلا قيادة المركبات التي تعمل بالوقود والتي تباع من خلال الوكلاء سيارات كهربائية تعمل بالبرمجيات أولاً مع تحديثات لاسلكية ومبيعات مباشرة وضع المركبات في مكانة الأجهزة المعرفة بالبرمجيات وتسريع اعتماد السيارات الكهربائية في السوق Stripe إعداد المدفوعات عبر الإنترنت من خلال عمليات تكامل مصرفية معقدة واجهات برمجة تطبيقات دفع سهلة الاستخدام للمطورين يمكن دمجها في دقائق بنية تحتية حديثة وموحدة للتجارة الرقمية

💡 نصيحة احترافية: اربط سرد فئتك بمشكلة مؤلمة وحالية. لا تنمو الفئات حول أفكار مستقبلية لا يستطيع الناس فهمها بعد. بل تنمو حول الإحباطات التي يتوق المشترون إلى حلها.

كيف يمكنك إنشاء فئة سوقية ناجحة باستخدام تصميم الفئات؟

يجمع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التسويق بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق في منصة واحدة، مدعومة بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

إليك كيفية إنشاء فئة سوقية جديدة (باستخدام ClickUp) باستخدام استراتيجيات إدارة العلامة التجارية التي تجذب العملاء المخلصين وتخلق طلبًا جديدًا صافيًا:

الخطوة رقم 1: تحديد المشكلة

ابدأ بالتركيز على مشكلة حقيقية لم يتم حلها، مشكلة لا تستطيع الحلول الحالية معالجتها بالكامل. هدفك هو إعادة صياغة طريقة تفكير الناس حول هذه المشكلة وتسليط الضوء على ما هو معيب في الوضع الراهن.

للوصول إلى ذلك، ابحث أعمق من الإحباطات السطحية. تحدث إلى المستخدمين، وراقب سير العمل، وتحقق من الأنماط من خلال الاكتشاف المنظم. هناك طريقة رائعة للقيام بذلك وهي إجراء استطلاع لتحديد المشكلات أو سلسلة من المقابلات للكشف عما يهم جمهورك حقًا.

📌 مثال: تتبع شركة ناشئة تهدف إلى إنشاء أدوات تعاون أفضل للفرق المختلطة الخطوات التالية:

مقابلات مع 15-20 مديرًا وموظفًا من فرق هجينة وعن بُعد لفهم مع 15-20 مديرًا وموظفًا من فرق هجينة وعن بُعد لفهم التكافؤ في الميزات يوزع استبيانًا قصيرًا يحتوي على أسئلة مفتوحة مثل "ما هو أكبر مصدر إحباط في سير عملك اليومي؟" أو "كيف تقيس مدى انسجام فريقك؟" تحليل الأنماط؛ إذا ذكر 70٪ "نقص الرؤية" أو "الأولويات غير المتوافقة"، فهذا هو المشكلة الحقيقية إعادة صياغة الرؤى إلى بيان واضح للمشكلة

🚀 ميزة ClickUp: تساعدك نماذج ClickUp على جمع المعلومات الصحيحة بسرعة، وتحويل استبيانات الاكتشاف وحلقات التغذية الراجعة إلى بيانات قابلة للتنفيذ. أنشئ نماذج مخصصة لتسجيل إحباطات المستخدمين أو طلبات الميزات أو الثغرات في سير العمل. كما أنه يقوم تلقائيًا بتوجيه الردود إلى ClickUp Tasks لتحليلها. يصبح كل إرسال سجلاً يمكنك وضع علامة عليه وفرزه وتصوره داخل مساحة العمل الخاصة بك. صمم نماذج تحمل علامتك التجارية في ClickUp التقط تعليقات المستخدمين وتجاربهم باستخدام نماذج ClickUp

الخطوة رقم 2: حدد الفئة

بمجرد أن تصبح المشكلة واضحة، حدد ما تمثله فئتك الجديدة وكيف تختلف بشكل جوهري عن الفئات الموجودة.

فئة محددة جيدًا:

يوضح المشكلة

يوضح كيفية تميز الحل الذي تقدمه

يعد بتحول جذري

لجعل هذا الأمر قابلاً للتنفيذ، تعامل مع تعريف الفئة على أنه تمرين صغير في البحث واستراتيجية نمو التسويق. قم بتوثيق الإجابات على الأسئلة التالية للتأكد من أن فئتك قوية وواضحة:

ما هي المشكلة الأساسية؟ من هو الجمهور المستهدف؟ ما هي المعتقدات الأساسية لفئتك؟ كيف تختلف الحلول التي تقدمها؟ ما هو التحول الذي تعد به هذه الفئة؟ ما هي اللغة التي ستحدد هذه الفئة؟

استخدم ClickUp Docs لتحويل تعريف فئتك إلى وثيقة منظمة وحيوية يمكن لفريقك تحسينها بشكل تعاوني.

ابدأ بإنشاء مستند بعنوان تعريف الفئة وحدد أقسامًا لكل سؤال رئيسي: ما هي المشكلة الأساسية، ومن هو الجمهور المستهدف، وما هي القناعة الأساسية، والمزيد.

أنشئ مستندًا حيًا لفئة جديدة ومختلفة داخل ClickUp Docs، واحصل على المساعدة من ClickUp Brain، المساعد المدمج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

في Docs، يتم التعاون في الوقت الفعلي. يمكن لأعضاء الفريق التحرير المشترك والتعليق المباشر واستخدام @mentions لمشاركة الملاحظات على الفور، مما يحافظ على المناقشات الاستراتيجية في مكان واحد بدلاً من تشتيتها عبر الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا تضمين نتائج أبحاث السوق أو العناصر المرئية أو المهام المرتبطة مباشرةً في Doc.

مع تطور استراتيجيتك، احتفظ بهذا المستند مثبتًا أو مخزنًا في Docs Hub باعتباره مصدر المعلومات الوحيد الموثوق به.

حوّل الخطوات التالية لتصميم الفئة إلى إجراءات مباشرة من داخل ClickUp Docs

بمجرد وضع إطار عمل الفئة، قم بتحويل الخطوات التالية إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ داخل المستند، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق والمكلفين.

📮 ClickUp Insight: 16٪ يرغبون في إدارة شركة صغيرة كجزء من محفظتهم الاستثمارية، ولكن 7٪ فقط يفعلون ذلك حاليًا. الخوف من الاضطرار إلى القيام بكل شيء بمفردك هو أحد الأسباب العديدة التي غالبًا ما تثبط عزيمة الناس. إذا كنت مؤسسًا فرديًا، فإن ClickUp Brain MAX يعمل كشريك أعمال لك. اطلب منه تحديد أولويات العملاء المحتملين، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للتواصل، أو تتبع المخزون، بينما يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بك الأعمال الروتينية. يمكن إدارة كل مهمة، من تسويق خدماتك إلى تنفيذ الطلبات، عبر سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك التركيز على تنمية أعمالك، وليس فقط إدارتها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب مجانية لعروض القيمة التجارية

الخطوة رقم 3: تثقيف السوق

لن يرى السوق المشكلة أو الحل الذي تقدمه بنفس الطريقة التي تراها أنت. يتضمن تثقيف السوق تشكيل التصورات ومساعدة العملاء المحتملين على إدراك المشكلة وإثبات أن فئتك هي الحل.

يعمل التعليم على هذه المستويات الثلاثة:

تعليم المشكلة: غالبًا ما لا يدرك العملاء وجود مشكلة أو مدى أهميتها سلط الضوء على الفجوة: أظهر لماذا الحلول الحالية غير كافية قدم حل الفئة: اشرح كيف أن نهجك يحل المشكلة بطريقة أفضل بشكل أساسي

📌 مثال: قد تقوم شركة تروج لـ "منصات رؤية العمل المتصلة" بما يلي: انشر دليلًا يشرح لماذا يؤدي التنسيق إلى زيادة إنتاجية الفريق

استضف سلسلة من الندوات عبر الإنترنت تعرض سيناريوهات حقيقية حيث تؤدي الأدوات المجزأة إلى إضاعة الوقت

شارك دراسات الحالة من المستخدمين الأوائل الذين شهدوا تحسينات في المساءلة

استخدم مصطلح "رؤية العمل المتصل" بشكل متسق في منشورات المدونة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

يساعدك AI Writer for Work من ClickUp Brain على توسيع نطاق عملية التعليم هذه بسهولة عبر كل قنوات الاتصال. فهو يساعد فريقك على صياغة محتوى واضح ومتسق ومتوافق مع الفئة يقدم المعلومات ويعيد صياغة الأفكار ويقنع الجمهور.

استفد من ClickUp Brain لتجميع الأفكار وإنشاء المسودات الأولى وصقل رسائلك.

تستمد تقنية الذكاء الاصطناعي التي تدرك السياق معلوماتها من بيانات مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك المهام والمستندات والتعليقات، لضمان أن تعكس كل رسالة صوت علامتك التجارية وموقعك الاستراتيجي. يمكنك إنشاء منشورات مدونة أو دراسات حالة أو مقالات قيادية فكرية تسلط الضوء على المشكلة وتشرح الفجوة وتقدم حل فريد لفئتك.

كما يضمن أن جميع المواد التسويقية تعكس نفس السرد والنبرة التي حددتها لفئتك. يستمد السياق من مساحة عملك لكتابة صوت شركتك دون حشو عام من الذكاء الاصطناعي. أفضل جزء؟ يمكنك الوصول إلى العديد من LLMs من واجهة Brain بناءً على احتياجاتك!

يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) من واجهة واحدة!

📌 جرب هذه المطالبات: قم بصياغة منشور مدونة لتقديم فئتنا الجديدة [اسم الفئة]، وشرح سبب فشل الحلول التقليدية في حل [مشكلة محددة] استنادًا إلى صوت علامتنا التجارية

أنشئ منشورًا قصيرًا على LinkedIn يسلط الضوء على المعتقد الأساسي وراء فئتنا، واجعله حواريًا ولكنه موثوقًا

اكتب رسالة بريد إلكتروني لتوعية العملاء المحتملين بالتكلفة الخفية لتجاهل [المشكلة]

الخطوة رقم 4: حدد المقاييس

الخطوة الأخيرة هي تحديد مقاييس واضحة تعكس اعتماد الفئة ونجاح الأعمال.

توفر المقاييس دليلاً قابلاً للقياس على أن جهودك لتثقيف السوق وتمييز حلولك وقيادة الفئة تؤتي ثمارها.

ابدأ بتحديد المقاييس التي تتوافق مع الأهداف الأساسية لفئتك: الوعي بالسوق: راقب اتجاهات البحث عن اسم فئتك، والإشارات إليها في وسائل الإعلام، والمحادثات الاجتماعية

اعتماد العملاء: قياس معدل فهم العملاء الجدد للمنتجات وشرائها

المشاركة والاستخدام: انظر إلى استخدام المنتج، والمشاركة المتكررة، واعتماد الميزات المتعلقة بالفئة.

نتائج الأعمال: تتبع نمو الإيرادات ومعدلات التحويل ومقاييس الاحتفاظ المرتبطة بوضع الفئة

باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك ترجمة أهداف الفئة عالية المستوى، مثل زيادة الوعي بالسوق أو تحسين اعتماد المنتج، إلى نتائج قابلة للقياس. يمكن تقسيم كل هدف إلى مهام فرعية وعناصر قائمة مراجعة مثل معايير حجم البحث أو ذكر العلامة التجارية أو معدلات اعتماد العملاء.

تساعدك مهام ClickUp على التقاط كل التفاصيل وتتبعها

على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف "زيادة الوعي بالفئة بنسبة 30٪ هذا الربع"، مع أهداف مرتبطة بمدى وصول المحتوى وحضور الندوات عبر الإنترنت والعملاء المحتملين.

الخطوة رقم 5: قم بمواءمة استراتيجيتك الكاملة

يتطلب إنشاء الفئة تنسيقًا على مستوى الشركة. يجب أن يدعم منتجك ونموذج عملك وثقافة شركتك رؤية الفئة.

تشمل بعض المجالات الرئيسية التي يجب مواءمتها ما يلي: الرسائل، واستراتيجية المبيعات، وخطة التسويق

الميزات وخريطة الطريق تحل مشكلة الفئة

نماذج التسعير وتغليف المنتجات والشراكات

تجمع ClickUp Chat فرق المنتجات والتسويق والمبيعات والعمليات في مكان واحد. يمكنك إنشاء قنوات مخصصة لمواءمة المنتجات أو مناقشات الأسعار أو حملات الفئات.

تدعم الدردشة سلاسل المحادثات و@mentions ومرفقات الملفات، مما يسهل تتبع المحادثات ومشاركة الروابط أو البيانات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على Posts لمشاركة التحديثات والمبادرات والقرارات المهمة على مستوى الشركة. علاوة على ذلك، تتيح لك SyncUps إجراء مكالمات صوتية أو مرئية سريعة للتحقق أو إجراء مناقشات استراتيجية.

إليك ما تقوله تشيلسي بينيت عن استخدام ClickUp في LuluPress:

منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

الخطوة رقم 6: عزز باستمرار

إنشاء فئة هو عملية مستمرة. للحفاظ على الريادة، يجب عليك تعزيز قيمة الفئة باستمرار من خلال الرسائل المتسقة والابتكار ونقاط الإثبات.

أطلق بانتظام ميزات تعزز قصة الفئة وتحل المشكلات الأعمق. يجب عليك أيضًا التأكد من مشاركة قصص النجاح ودراسات الحالة والأمثلة التي توضح الفئة في الواقع. راقب الاستخدام والاعتماد وآراء العملاء لتطوير وضع الفئة بمرور الوقت.

تجعل ClickUp Automations + AI Agents من السهل الحفاظ على الاتساق. فهي تتيح لك تبسيط المهام المتكررة، مما يضمن تسليم رسائل الفئة والتحديثات والأدلة الاجتماعية في الوقت المحدد.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة لضمان استمرار سير عملك في الخلفية

تعمل الأتمتة وفقًا لمبدأ بسيط هو "عندما يحدث هذا، افعل هذا". يمكنك تكوينها بحيث يتم إنشاء مهمة تلقائيًا لفريق وسائل التواصل الاجتماعي لتحويلها إلى منشور عندما تتم إضافة شهادة جديدة إلى مستند.

تأخذ وكالات الذكاء الاصطناعي هذا الأمر خطوة إلى الأمام من خلال إدارة سير العمل الأكثر تعقيدًا بذكاء.

على سبيل المثال، بالإضافة إلى مجرد إنشاء مهمة، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي صياغة منشور مقترح على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيينه إلى عضو الفريق المناسب، وحتى جدولته لتحقيق المشاركة المثلى. يمكن إدارة الأنشطة المتكررة، مثل تقارير تأثير الفئة الشهرية أو حملات المحتوى الفصلية، بالكامل بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي — حيث يمكنهم جمع البيانات وإنشاء التقارير وتعيين المهام وضمان الالتزام بالمواعيد النهائية، مما يقلل من الجهد اليدوي ويبسط عملياتك بشكل أكبر.

شاهد أحدها أثناء العمل هنا:

تصميم الفئات هو عملية مستمرة لخلق السوق، وتحديد المشكلة، وتشكيل التصور، وتوسيع نطاق الاعتقاد. للقيام بذلك بشكل جيد، دعونا نلقي نظرة على أطر عمل تصميم الفئات للشركات الناشئة التي يمكنها تحويل فكرتك إلى فئة. 💪🏼

إطار عمل "ملك الفئة"

إذا كان هدفك هو امتلاك مساحتك الخاصة، فإن إطار عمل Category King هو دليلك. وهو مبني على فكرة واحدة كبيرة: لا تبيع منتجًا، بل قم ببيع المشكلة التي تحلها والعالم الجديد الذي تخلقه.

فهو يرشد المؤسسين إلى صياغة قصة حول المشكلة التي يعملون على حلها، وحشد المؤمنين الأوائل، ومواءمة الشركة بأكملها، بما في ذلك المنتج والتسويق والاستراتيجية، حول تلك القصة.

تعلم كيفية إنشاء دليل تسويقي:

استراتيجية المحيط الأزرق

تساعدك استراتيجية Blue Ocean على اكتشاف أو إنشاء مساحة سوقية غير متنازع عليها؛ أماكن يمكنك فيها تقديم قيمة فريدة لا يقدمها أي شخص آخر.

تقوم أدوات مثل Strategy Canvas بتصور ما تركز عليه الصناعة، بينما يساعدك Four Actions Framework في تحديد ما يجب إزالته أو تقليله أو زيادته أو إنشاؤه لإعادة تشكيل قيمة العميل.

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكرت Keurig فئة "القهوة الفردية". وقد ابتعدت عن آلات التقطير التقليدية أو آلات صنع القهوة بالجملة من خلال التركيز على الراحة والتنوع والاختيار الشخصي.

رسم خرائط السوق

تحوّل خرائط السوق الاستراتيجية المجردة إلى رؤية واضحة ومرئية. فهي تساعدك على رؤية مكانك الحالي، والمكان الذي لم يصل إليه أحد بعد. يمكنك رسم المنتجات الحالية والمنافسين عبر متغيرات مثل الأسعار والميزات والجمهور أو النتائج. بهذه الطريقة، تبدأ في رؤية الأنماط: المناطق المزدحمة والمساحات المهملة والفرص.

بالنسبة لمديري المنتجات، هذه العملية لا تقدر بثمن. فهي توضح المجالات التي يمكن أن يخلق فيها منتجك قيمة جديدة، وكيفية وضعه في السوق، وأي شرائح من العملاء مستعدة لتجربة شيء مختلف.

📖 اقرأ أيضًا: خطوات عملية التفكير التصميمي وأمثلة عليها

التحليل التنافسي

يساعدك التحليل التنافسي على رؤية ما يقدمه الآخرون، وكيف يحددون قواعد اللعبة. باستخدام أدوات إنشاء الفئات ورسم خرائط السوق، مثل تحليل SWOT أو قوى بورتر الخمس، يمكنك اكتشاف نقاط الضعف في الروايات الحالية وأين تكمن الاحتياجات أو الافتراضات غير الملباة.

بالنسبة للمسوقين، يصبح هذا بمثابة منجم ذهب. فهو يساعد في تحسين الرسائل التسويقية وإعادة تموضع منتجك وصياغة سرد يغير توقعات العملاء.

🔍 هل تعلم؟ استخدمت شركة Wrigley ردود الفعل المفاجئة لتغيير نشاطها التجاري. كانت الشركة تبيع الصابون في الأصل، لكنها لاحظت أن الناس يحبون مسحوق الخبز المجاني، لذلك قامت بإضافة المزيد منه. استفادت الشركة من ذلك، وحولت تركيزها إلى مسحوق الخبز، ثم إلى العلكة في النهاية. ساعدها هذا التغيير في خلق توقعات سوقية جديدة والسيطرة عليها.

المهام المطلوب إنجازها (JTBD)

تتطرق JTBD مباشرة إلى جوهر سبب شراء الناس لمنتج أو خدمة معينة. وهي مبنية على حقيقة واحدة: العملاء لا يريدون منتجك؛ بل يريدون إحراز تقدم في حياتهم.

يساعدك هذا الإطار على العثور على "المهمة" الحقيقية التي يستخدم منتجك من أجلها. لا يشتري المسافر الصباحي الميلك شيك لأنه يحب الميلك شيك. إنه يشتريه لملء وقت القيادة الممل وتجنب الجوع حتى وقت الغداء. فجأة، لم يعد منافسك هو ستاربكس، بل الموز والبيجل والملل نفسه.

💡 نصيحة احترافية: قم بإجراء مقابلات مع الأشخاص فور شرائهم المنتج، وليس بعد أشهر. اسألهم "ماذا كنت تفعل عندما قررت أنك بحاجة إلى هذا؟" ستكشف إجابتهم عن المهمة. انتبه إلى المهمة الوظيفية (ملأني)، المهمة العاطفية (اجعل هذا التنقل أقل بؤسًا)، والمهمة الاجتماعية (اجعلني أبدو وكأنني أسيطر على حياتي). حقق هذه المهام الثلاثة، ولن يستطيع أحد إيقافك.

نقاط دخول الفئة

إذا نسي العملاء وجودك عندما يكونون في أمس الحاجة إليك، فإن هذا يحل المشكلة. يتذكر الناس العلامات التجارية عندما تثيرها لحظات معينة، وليس لأنهم شاهدوا إعلانك الأسبوع الماضي.

فهو يرشدك إلى الاستفادة من اللحظات المهمة.

ريد بول تمتلك "أنا أنهار في الساعة 3 بعد الظهر"

Uber تمتلك "أنا ثمل وأحتاج إلى توصيلة"

Advil تمتلك "رأسي يؤلمني بشدة"

حدد كل المواقف التي يحتاج فيها شخص ما إلى فئتك، ثم سيطر على المواقف القيّمة. كن الاسم الأول الذي يخطر على بالهم عندما يكون ذلك مهمًا.

تحليل عدم الاستهلاك

معظم الأشخاص الذين يمكنهم استخدام فئتك لا يشترون من أي شخص؛ فهم إما يعانون أو يستخدمون حلولاً بديلة سيئة. لذا، إذا كنت تراقب المنافسين فقط، فأنت تتجاهل أكبر سوق لك.

بالإضافة إلى ذلك، يشجعك على دراسة أسباب عدم اختيار الناس لأي شيء على الإطلاق. هل السعر باهظ؟ هل الأمر معقد للغاية؟ هل يستغرق وقتًا طويلاً؟ اكتشفت Intuit أن الملايين يقومون بحساب الضرائب باستخدام أقلام الرصاص. اكتشفت Canva أن الناس يصنعون النشرات الإعلانية في Word. اكتشف من يعاني دون أي حل، وأزل ما يعيقهم، وستكون قد ابتكرت فئة جديدة.

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن الحلول البديلة المكلفة. إذا كان شخص ما يدفع 200 دولار شهريًا لمساعد افتراضي لتنظيم الاجتماعات، فهذا يعني أن هناك 2 مليار دولار في انتظار Calendly. إذا كان المطورون يربطون خمس أدوات معًا، فهذه هي فرصتك. كلما كانت الحلول البديلة أكثر فوضوية وتكلفة، زادت فرصتك.

كيف تقوم بتسويق منتجك ووضعه في مكانة تسمح له بالسيطرة على فئة جديدة؟

بمجرد تحديد فئتك، يبدأ العمل الحقيقي: تعليم العالم أن يراها كما تراها أنت. السيطرة على فئة جديدة تعني التحكم في السرد، وتعزيز وجهة نظرك، وإثبات أن نهجك يمثل المستقبل.

اكتسب زخمًا برسالة واحدة واضحة

ابدأ ببناء زخم السوق من خلال سرد القصص المتسق. يجب أن تعكس رسائلك، من نصوص الموقع الإلكتروني إلى الظهور في وسائل الإعلام، نفس المعتقد الذي تقوم عليه فئتك.

يجب أن تربط كل حملة بين مشكلة العميل ووعد فئتك وإثبات منتجك. اللغة غير المتسقة هي أسرع طريقة لإرباك السوق. يظل ملوك الفئات في الذاكرة لأنهم يكررون قصة واحدة واضحة حتى تصبح حقيقة سوقية.

حوّل الدليل إلى إقناع

بعد ذلك، حوّل المستخدمين الأوائل إلى دعاة. قصص العملاء هي أكثر أصول الفئة إقناعًا. سلط الضوء على التحول قبل وبعد، وكيف أعادت حلولك تعريف النجاح بالنسبة لهم.

عندما يرى الآخرون دليلاً ملموسًا على أن فئتك تحقق نتائج جديدة، فإن ذلك يؤكد ريادتك التسويقية ويسرع من عملية التبني.

حافظ على اتصال استراتيجيتك

للحفاظ على الهيمنة، قم بتوسيع نطاق سرد فئتك عبر كل نقطة اتصال، بما في ذلك الأحداث والمحتوى والمجتمع وحتى الشراكات. استضف ندوات عبر الإنترنت أو اجتماعات مائدة مستديرة لمناقشة المشكلة الأوسع التي تحلها فئتك. تنسق مع المحللين والمؤثرين ووسائل الإعلام الذين يمكنهم توسيع نطاق وجهة نظرك.

عندما تقوم بتخطيط رحلات العملاء أو تحديد مواقع المنافسين أو تصميم مخطط دخول السوق، تتيح لك لوحات ClickUp البيضاء تصور الاستراتيجية بأكملها في مكان واحد.

ارسم استراتيجيات تصميم الفئات للحفاظ على الاتساق في جميع المواد التسويقية باستخدام ClickUp Whiteboards

يمكنك حتى تبادل الأفكار حول الحملات التسويقية، وتحديد شرائح السوق، وربط المهام والمستندات مباشرة لإدارة الحملات التسويقية المرئية. على سبيل المثال، يرسم فريق التسويق لديك مسار الوعي بالفئة على السبورة البيضاء. ويربطون كل مرحلة، مثل التثقيف والمشاركة والتحويل، بمهام ClickUp حقيقية مع مالكيها وتواريخ استحقاقها.

يمكن البحث في جميع مناقشاتك عبر مساحة العمل والتطبيقات المتصلة عبر ClickUp Brain!

وفي الوقت نفسه، يعمل ClickUp Brain كخبير استراتيجي للفئة وحارس النبرة داخل برنامج التخطيط الاستراتيجي.

يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي بأتمتة تتبع التقدم المحرز والاجتماعات اليومية والمتابعة. يمكن للفرق أن تطلب من Brain تلخيص نتائج الحملة أو إنشاء تحديثات للمشروع أو حتى اقتراح الخطوات التالية بناءً على بيانات مساحة العمل في الوقت الفعلي.

ابق على اطلاع على كل حملة

وماذا لو كنت لا ترغب في إنشاء سير عمل من الصفر؟ لجأ إلى قوالب ClickUp.

احصل على قالب مجاني نظم وجدول جميع محتويات تصميم شركتك باستخدام نموذج تقويم محتوى ClickUp.

يمكن لقالب تقويم محتوى ClickUp استضافة عدة تدفقات محتوى أو مشاريع فرعية تحت مظلة رئيسية واحدة. بهذه الطريقة، يمكن للفرق إدارة المدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو النشرات الإخبارية أو الحملات الأخرى في مكان واحد.

بفضل أربعة عروض معدة مسبقًا، بما في ذلك التقويم والقائمة واللوحة والجدول الزمني، يمكن للفرق تبديل وجهات النظر بناءً على دورها أو مهمتها.

يأتي نموذج استراتيجية الدخول إلى السوق الخاص بك أيضًا مع سبع حالات مدمجة تمثل مراحل مختلفة في دورة حياة المحتوى، مثل مسودة وقيد المراجعة ومجدول ومنشور. بالإضافة إلى ذلك، تتيح خمسة حقول مخصصة معدة مسبقًا للفرق التقاط البيانات الوصفية الأساسية، بما في ذلك نوع المحتوى والحملة وشريحة الجمهور وقناة النشر.

🧠 حقيقة ممتعة: تتغير نماذج الفئات مع الثقافة والتصميم. تتغير توقعات الناس بشأن شكل الكمبيوتر المحمول أو السماعة الطبية، لذا فإن الشركات التي تواكب الاتجاهات الجمالية في التصميم غالبًا ما تتفوق على منافسيها.

التحديات الشائعة في تصميم الفئات وكيفية التغلب عليها

هنا، سوف نستكشف بعض التحديات الشائعة في تصميم الفئات التي قد تواجهها. ومع ذلك، كن مطمئنًا، فسوف تتلقى أيضًا معلومات حول كيفية التغلب على العقبات في إنشاء فئة سوقية جديدة. 👀

تشكك السوق

إن تقديم فئة جديدة ليس بالأمر السهل. يتطلب التغلب على الشكوك الصبر والقدرة على سرد القصص والتثقيف المستمر. اعتاد المشترون على الحلول الحالية، لذا قد يكون إقناعهم بإعادة النظر في الوضع الراهن أمرًا محبطًا.

تشمل بعض التحديات الرئيسية بطء دورات التبني، حيث يحتاج الناس ببساطة إلى الوقت لفهم الفئة وتبنيها. ثم هناك استنزاف الموارد: تنظيم الأحداث، وإنشاء محتوى قيادي فكري، وبناء نقاط إثبات، كل ذلك يتطلب وقتًا واستثمارًا كبيرين.

✅ جرب هذا أطلق اختبارات تفاعلية أو تحديات أو تقييمات توضح للعملاء كيف تؤثر المشكلة عليهم شخصيًا.

تعاون مع خبراء متخصصين أو مؤثرين صغار يمكنهم صياغة المشكلة وحلولك بشكل موثوق لجمهور أصغر حجمًا وأكثر تفاعلًا.

اعرض تجارب محدودة تتيح للمستخدمين تجربة مزايا الفئة بشكل مباشر، مما يجعل المفاهيم المجردة ملموسة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل الأدوات للتفكير التصميمي

التنسيق الداخلي

حتى مع وجود قصة فئة مقنعة، فإن القبول الداخلي أمر بالغ الأهمية، وغالبًا ما يكون صعبًا. فالفرق في أقسام التسويق والمنتجات والمبيعات والعمليات لديها أولويات مختلفة، وقد يؤدي عدم التوافق إلى إعاقة التقدم.

تشمل العقبات الشائعة الأهداف المجزأة، حيث تتمسك الأقسام بمؤشرات الأداء الرئيسية القديمة بدلاً من التركيز على دعم نمو الفئة. كما تظهر فجوات في التدريب لأن قيادة فئة ما تتطلب غالبًا مهارات جديدة وتفكيرًا استراتيجيًا.

إرهاق القيادة هو خطر آخر مهم؛ إنشاء الفئات هو مسعى طويل الأمد، ويمكن للفرق التنفيذية التي تفتقر إلى الالتزام أن تفقد زخمها.

✅ جرب هذا عيّن "سفير فئة" في كل قسم يقوم بتعزيز ومراقبة مبادرات الفئة بشكل نشط باستخدام يقوم بتعزيز ومراقبة مبادرات الفئة بشكل نشط باستخدام ClickUp Assign Comments.

استخدم ورش العمل التفاعلية حيث ترسم الفرق خرائط للمواقف الواقعية

شجع الفرق على المشاركة في إنشاء نشرات إخبارية أو عروض تقديمية داخلية توضح الفئة من منظورها الوظيفي من أجل الملكية

كافئ الموظفين على الأفكار أو الإجراءات التي تعزز التفكير في الفئات

🚀 ميزة ClickUp: تكافح العديد من الفرق لترجمة الرؤية المشتركة إلى محتوى يعكس دورها المحدد — قد يركز التسويق على سرد القصص، بينما يركز المنتج على الابتكار. يساعد ClickUp Brain MAX في سد هذه الفجوة. أضف صوت كل فريق إلى قصة فئتك باستخدام ClickUp Brain MAX على سبيل المثال، يمكن لفرق التسويق والمنتجات أن تطلب من Brain MAX "إنشاء نشرة إخبارية داخلية مشتركة تشرح كيف تعزز الميزات الجديدة موقعنا في الفئة"، بينما يمكن لفرق المبيعات والعمليات أن تطلب منه "صياغة عرض تقديمي مشترك يربط ملاحظات العملاء بأهداف فئتنا". تساهم كل إدارة بوجهة نظرها، ويساعد Brain MAX في دمج هذه المساهمات في تحديثات متماسكة ومتسقة مع العلامة التجارية. مكافأة! اطلب من ClickUp Brain MAX إنشاء بطاقة أداء لتصميم الفئات:

الردود التنافسية

بمجرد أن تكتسب فئتك زخمًا، توقع أن يرد المنافسون بالهجوم. قد يقوم اللاعبون المعروفون بنسخ رسائلك، أو إعادة صياغة السرد لصالحهم، أو إطلاق حلول مضادة لإرباك الموقف.

القيود هنا واضحة: الدفاع عن الريادة في مواجهة الشركات القائمة ذات التمويل الجيد يمكن أن يثقل كاهل الميزانيات، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة.

تزداد ضغوط العائد على الاستثمار قصير الأجل مع إجبار المنافسين لك على إثبات قيمتك بسرعة، في حين أن النمو الحقيقي للفئة يستغرق وقتًا حتى يتحقق. يمكن للمتابعين السريعين أن يضعفوا رسالتك، وقد يحاول اللاعبون الكبار حتى اختطاف السرد، مما يجعلك في موقف دفاعي.

✅ جرب هذا قم بإجراء "محاكاة للمنافسين" مع فريقك لتوقع كيفية استجابة المنافسين وتصميم حملات استباقية.

امنح عملاء محددين وصولاً مبكراً إلى الميزات أو الرؤى الجديدة، مما يضمن ولاءهم ويخلق تمييزاً قابلاً للدفاع عنه.

خصص فريقًا صغيرًا لمراقبة اتجاهات الرسائل في السوق وتصحيح المعلومات الخاطئة. يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في هذا الأمر: اعثر على الإجابات ليس فقط من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، ولكن أيضًا من الويب باستخدام ClickUp Brain.

قيود أوسع لتصميم الفئات

بالإضافة إلى هذه التحديات الأساسية، هناك قيود أكبر يجب أخذها في الاعتبار. قد يؤدي تعريف الفئة بشكل عام جدًا إلى إرباك السوق، في حين أن كونها متخصصة للغاية قد يبطئ من عملية اعتمادها.

قد يتوقع المستثمرون وأصحاب المصلحة عوائد أسرع مما تقدمه الفئة عادةً، مما يختبر صبرهم. هناك أيضًا خطر الفشل التام: إذا لم تلبي الفئة حاجة حقيقية، فقد تضيع جميع الاستثمارات والوقت والمال والموارد. أخيرًا، قد يكون تصحيح الأخطاء في التموضع الأولي مكلفًا، حيث يتطلب تغييرات جذرية وإعادة استثمار وإصلاحات في الرسائل.

✅ جرب هذا قم بإطلاق تجارب مصغرة أو فئات فرعية للتحقق من صحة الرسائل والقطاعات المستهدفة وأنماط التبني.

أشرك المستثمرين والشركاء الرئيسيين في ورش عمل تطوير الفئات ، مع مواءمة التوقعات

أنشئ مقاييس ديناميكية تتكيف بناءً على اتجاهات التبني والتعليقات ونضج السوق

🔍 هل تعلم؟ تُظهر ورقة بحثية بعنوان "التاريخ القصير والمستقبل الطويل للبحوث حول فئات السوق" أنه منذ التسعينيات، كان هناك تيار متزايد من البحوث التجريبية المجمعة في موضوعات مثل بناء فئات جديدة، تجاوز الفئات، وتغيير الفئات.

دراسات حالات واقعية تظهر مصممي الفئات الناجحين

فيما يلي بعض دراسات الحالة الناجحة لإنشاء فئات سوقية أعادت صياغة المشكلات ووضعت نفسها في موقع الريادة في أسواقها. 🎯

1. ClickUp

تجنب توسع العمل مع ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم

أنشأ ClickUp فئة جديدة للإنتاجية الشاملة، تسمى Converged AI Workspace. جمعت استراتيجية نموه بين رؤى المستخدمين العميقة والتعليم القائم على المحتوى لكي يبرز في سوق مزدحم.

إليك ما يجعله مميزًا:

النمو القائم على المنتج: يستخدم القوالب والبرامج التعليمية والعروض التوضيحية لتثقيف المستخدمين أثناء حل مشكلات سير العمل.

تعدد الاستخدامات: يخدم العديد من الفرق والصناعات من خلال مساحات عمل قابلة للتخصيص

التبني القائم على المحتوى: مكتبة فيديو غنية وأدلة لتعزيز الوعي والاحتفاظ بالمستخدمين

نظام بيئي متكامل: يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والاتصالات في منصة واحدة لتجنب يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والاتصالات في منصة واحدة لتجنب توسع نطاق العمل

💡 نصيحة احترافية: قاوم الرغبة في الإفراط في التثقيف. قصة الفئة القوية بسيطة بما يكفي بحيث يمكن لممثل المبيعات شرحها في جملتين، ويمكن للعميل تكرارها دون ملاحظات. إذا تطلب الأمر 20 شريحة عرض، فهذا يعني أنها لم تصبح جذابة بعد.

2. Tesla

عبر رويترز

ابتكرت Tesla معيارًا جديدًا للسيارات الكهربائية من خلال دمج الابتكار في مجال السيارات مع حلول الطاقة المستدامة. ما الذي يميز هذا المثال على تسويق المنتجات:

سيارات كهربائية طويلة المدى مزودة بتقنية بطاريات متطورة

تجربة مستخدم متميزة مع تحديثات عبر الهواء

التوسع في مجال تخزين الطاقة والحلول الشمسية من أجل نظام بيئي شامل

نموذج البيع المباشر للمستهلك، متجاوزًا الوكلاء التقليديين

3. Netflix

عبر Netflix

أعادت Netflix تعريف كيفية استهلاك الناس للترفيه على مستوى العالم. إليك ما يجعلها رائدة في هذا المجال:

توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض مخصص

محتوى أصلي مترجم لزيادة المشاركة على الصعيد الدولي

تحول جذري من تأجير أقراص DVD إلى البث المباشر في وقت مبكر

واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البطاقات لتجربة مستخدم سلسة

📮 ClickUp Insight: 36٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إنهم معجبون بزملائهم في الفريق الذين يديرون وقتهم جيدًا ولا يبدون مرهقين. لا تظهر تلك الأجواء الهادئة والسيطرة على الأمور من فراغ. إنها تأتي من تصميم أنظمة ذكية للنجاح بشكل متعمد. ClickUp Brain هو شريك الإنتاجية المحيط بالذكاء الاصطناعي المناسب لك. إنه مدرك للسياق ويفهم حجم عملك وأولويات مهامك ومواعيدك النهائية وتوافر التقويم في الوقت الفعلي. ماذا يعني ذلك عمليًا؟ تعرف الذكاء الاصطناعي متى تكون مثقلًا بالأعباء ويمكنها المساعدة في إعادة الجدولة التلقائية وإعادة ترتيب الأولويات وأتمتة المهام عبر سير العمل الوكالي، مما يتيح لك التكيف بسرعة بناءً على متطلبات اليوم.

4. GoPro

عبر GoPro

التالي في أمثلة تصميم الفئات الاستراتيجية لدينا هو GoPro. لقد حولت كاميرا متخصصة إلى فئة نمط حياة عالمية تتمحور حول المغامرة والرياضات المتطرفة.

إليك الأسباب التي تجعله ملك الفئة:

كاميرات متينة وصغيرة الحجم مخصصة للحركة والمغامرة

إنشاء محتوى مدفوع بالمجتمع ومشاركة اجتماعية

التسويق المؤثر وأسلوب الحياة الذي يعزز هوية العلامة التجارية

💡 نصيحة احترافية: حدد توقيت طلبك بعناية. إذا قمت بترويج حملات التوعية قبل أن تحظى قصة الفئة بشعبية، فسوف ينتهي بك الأمر إلى تثقيف السوق لصالح منافسيك. قم أولاً بتحقيق التوافق الداخلي، ثم قم بالتوسع إلى الخارج.

5. Spotify

عبر Spotify

أنشأت Spotify فئة حول بث الموسيقى المخصص باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة والخوارزميات التنبؤية.

ما الذي يميز Spotify:

قوائم تشغيل مخصصة للغاية مثل "Discover Weekly"

حملات سنوية جذابة مثل "Wrapped" التي تشجع على المشاركة الاجتماعية

التعلم الآلي للتنبؤ بتجارب المستخدمين وتخصيصها

🧠 حقيقة ممتعة: مرت الدنمارك بفترة غريبة في السبعينيات: كان منتجو الأفلام يصنعون أفلامًا تجمع بين الكوميديا وعناصر النوع التي كانت تعتبر "غير شرعية" في الماضي. لبيعها، كان عليهم إعادة تصنيف الأنواع أو مزجها. كان على التسويق أن يساعد الناس على قبول شيء جديد من خلال تغيير معايير الفئة.

اكتسب ميزة تنافسية مع ClickUp

يتضمن تصميم الفئات إعادة كتابة القواعد وإظهار مشكلة للعالم لم يكن يدرك وجودها من قبل. العلامات التجارية المهيمنة هي التي تشكل التصورات وتحدد المعايير الجديدة وتخلق حركة حول حلولها.

من تثقيف السوق إلى تعزيز فئتك، ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يركز كل خطوة.

يمكنك الحصول على رؤى المستخدمين باستخدام النماذج وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرة من المستندات أو السبورات البيضاء. قم بمواءمة الفرق باستخدام الدردشة و SyncUps، وأتمتة سير العمل المتكرر باستخدام ClickUp Automations.

الأسئلة المتداولة

بطاقة تقييم تصميم الفئة هي إطار عمل طورته Category Pirates لتقييم مدى فعالية شركة ما في ممارسة تصميم الفئة. وهي تقيّم خمسة مجالات رئيسية: وجود وجهة نظر واضحة حول الفئة، والنجاح في تحديد فئة جديدة، وبناء نظام بيئي حولها، واستخدام لغة استراتيجية لتشكيل طريقة تفكير الناس حول الفئة، والاستفادة من البيانات لتوقع احتياجات العملاء. يتم تقييم كل مجال للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الشركة تتنافس ببساطة في مجال موجود بالفعل أم أنها تخلق وتقود فئة سوقية جديدة.

عند تصميم صفحة فئة، من المهم أن توضح بوضوح ما الذي يجعل فئتك فريدة وقيّمة. يجب أن تشرح الصفحة المشكلة التي تحلها فئتك وكيف يختلف حلّك عن أي شيء آخر متاح. يعد المحتوى الجذاب والمرئيات القوية وسهولة التنقل أمورًا أساسية، وكذلك الدعوة الواضحة إلى اتخاذ إجراء تشجع الزوار على معرفة المزيد أو الاشتراك أو اتخاذ خطوة أخرى. الهدف هو جعل الصفحة مركزًا رئيسيًا لتثقيف الناس وإثارة اهتمامهم بفئتك الجديدة.

Category Pirates هي مجموعة من الخبراء في إنشاء وتصميم الفئات، أسسها كريستوفر لوكهيد وإدي يون ونيكولاس كول. يقدمون الموارد والأطر والنصائح العملية لمساعدة رواد الأعمال والشركات على إنشاء فئات سوقية جديدة والسيطرة عليها. تشمل أعمالهم النشرات الإخبارية والكتب والدورات الرقمية التي تركز على فن وعلم تصميم الفئات.

من الأمثلة على الفئات في مجال التسويق نهج Tesla تجاه السيارات الكهربائية. بدلاً من التنافس مباشرة في سوق السيارات التقليدية، أنشأت Tesla فئة السيارات الكهربائية الفاخرة عالية الأداء وقادت هذه الفئة. وبذلك، تمكنت من احتلال مكانة رائدة في سوق جديدة، بدلاً من أن تكون مجرد لاعب آخر في سوق قائمة.