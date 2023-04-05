8 استراتيجيات مبتكرة لإدارة العلامات التجارية لتعظيم إمكانات علامتك التجارية&8217

هل أنت مستعد للارتقاء بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي ولكنك لست متأكداً من أين تبدأ؟

في ظل وجود العديد من العلامات التجارية التي تتنافس على جذب الانتباه، كيف يمكنك التأكد من أن علامتك التجارية هي العلامة التي تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف؟ أو، والأفضل من ذلك، أن تتصدر قائمة الاهتمام في اللحظة المناسبة في رحلة المشتري.

تكمن الإجابة في التفكير خارج الصندوق والميل إلى استراتيجيات إدارة العلامة التجارية الإبداعية. لأنك في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى القليل من الإبهار لمساعدة علامتك التجارية على التميز.

لذا، إذا كنت جادًا في بناء عمل تجاري ناجح يصمد أمام اختبار الزمن، فلا تقلل من قوة الاستثمار في برنامج إدارة العلامة التجارية واستراتيجيات لمساعدتك في إنجاز المهمة بشكل صحيح.

سنستكشف ثماني استراتيجيات إبداعية يمكنك تنفيذها اليوم لتحسين إدارة علامتك التجارية. من بناء استراتيجية إبداعية إلى تحديد موقع العلامة التجارية إلى استخدام أدوات الإدارة الفعالة للعلامة التجارية ، ستساعدك هذه الأمثلة الناجحة لاستراتيجية العلامة التجارية على الارتقاء بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي والبقاء في صدارة المنافسة.

لذا، دعنا نتعمق في الأمر! /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Marketing-Operational-Pitfalls-Playbook-Banner-300x121.png لافتة كتاب المزالق التشغيلية للتسويق /%img/

ما هي الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية؟

ما الذي يتطلبه بناء علامة تجارية ناجحة؟ حسنًا، كل شيء يبدأ بإدارة واستراتيجيات استراتيجية وفعالة للعلامة التجارية. ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟

ببساطة، تتضمن الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية إنشاء شخصية علامتك التجارية وموقعها وجهودك التسويقية والحفاظ عليها وتحسينها باستمرار. وهذا يساعد على ضمان أن تظل علامتك التجارية قادرة على المنافسة وملائمة في السوق دائم التطور.

تساعد الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية أيضًا على بناء ولاء العملاء، وزيادة التعرف على العلامة التجارية، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة. وهذا يساعد على ضمان أن تظل علامتك التجارية قادرة على المنافسة وملائمة في السوق دائم التطور. إجمالاً، الإدارة الفعالة للعلامة التجارية هي إدارة السمعة التي تؤدي إلى تحسين أداء العلامة التجارية، وزيادة ولاء العملاء، وزيادة التعرف على العلامة التجارية، وتعزيز سمعة العلامة التجارية.

نصيحة احترافية قم بتخطيط وتتبع وإدارة جميع مهام إدارة علامتك التجارية ومشاريعك وغير ذلك، وأنشئ سير عمل سلسًا مع قالب إدارة العلامة التجارية من ClickUp . يأتي هذا القالب مع كل ما تحتاجه للبقاء على رأس مشاريعك وجداولك الزمنية ومواردك ومهامك وأكثر من ذلك بكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للتخصيص، بحيث يمكنك تهيئة طريقة عرض عملك لدعم احتياجات مشروعك وتفضيلات سير العمل.

يتيح لك قالب إدارة العلامة التجارية هذا تبسيط عملية الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية. استخدم هذا القالب لتحسين اتساق العلامة التجارية وتخطيط وتتبع وإدارة المشاريع وأصول العلامة التجارية والموارد والجداول الزمنية والمزيد.

عوامل مهمة يجب مراعاتها عند تطوير استراتيجية إدارة العلامة التجارية

فيما يلي ثلاثة عوامل مهمة يجب على مديري العلامات التجارية مراعاتها عند وضع استراتيجية ناجحة لإدارة العلامة التجارية:

افهم عملاءك المثاليين وما الذي يحفزهم على اختيار منتجك أو خدمتك على منافسيك

تحليل المشهد التنافسي وتحديد ما يميز علامتك التجارية عن منافسيك

تأكد من أن قيم علامتك التجارية محددة بوضوح ومتوافقة مع توقعات جمهورك

ولكن إليك الأمر، الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية ليست حلاً "يصلح وينسى" مثل وصفة والدتك لحساء اللحم البقري التي كنت تطبخها كل أسبوع في الكلية. إنها عملية متواصلة تتطلب عملية مستمرة تتطلب جلسات التفكير وتقييم الأداء وتعديلات الاستراتيجية.

يتطلب بناء علامة تجارية ناجحة دراسة متأنية لجميع العناصر التي تشكل "وصفة" علامتك التجارية تحتاج إلى النظر في المكونات المحددة: جمهورك المستهدف، وقيمك، ورسائلك، وكيف ستخلق علامة تجارية فريدة وجذابة.

وكما هو الحال مع الطهي، يجب عليك تجربة استراتيجية إدارة علامتك التجارية وتذوقها وتعديلها لضمان أن علامتك التجارية تصل إلى جميع الملاحظات الصحيحة مع عملائك.

نصيحة احترافية بما أن هناك الكثير من الأجزاء المتحركة، جرّب مجانًا نماذج التخطيط الاستراتيجي لإبقائك على المسار الصحيح والتحرك نحو أهدافك المنشودة. إن السبورة البيضاء للخطة الاستراتيجية من ClickUp خريطة طريق مرئية توضح بسهولة الخطوات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي وكيف يمكن (وينبغي) أن تتدفق هذه الخطوات إلى بعضها البعض في سياق المشروع الأكبر.

لا تغفل أي معلومات مهمة باستخدام خارطة الطريق المرئية هذه حتى يتمكن فريقك من تنسيق كل خطوة أساسية

8 استراتيجيات إبداعية لإدارة العلامة التجارية تحتاج إلى تنفيذها اليوم

فيما يلي ثماني استراتيجيات إبداعية لإدارة العلامة التجارية وأمثلة ناجحة لاستراتيجية العلامة التجارية التي تحتاج إلى معرفتها لبناء هوية علامة تجارية قوية.

1. إنشاء هوية علامة تجارية فريدة من نوعها

هوية علامتك التجارية هي ما ترمز إليه علامتك التجارية. فهي تساعد على تمييز عملك، مما يجعل علامتك التجارية فريدة من نوعها ولا تُنسى.

لتحسين إدراك علامتك التجارية وسمعتها، يُنصح بالحفاظ على إرشادات العلامة التجارية في الاعتبار عند تحديد بيان مهمتك وقيم علامتك التجارية والجمهور المستهدف وصوت علامتك التجارية.

فيما يلي بعض الأمثلة البارزة لمساعدتك في بناء قيم أساسية قوية للشركة وتحسين وضع علامتك التجارية:

1️⃣ خياط العلامات التجارية تعرض بفخر بيان مهمتها وجمهورها المستهدف على صفحة "حول" على موقعها الإلكتروني.

عبر خياط العلامات التجارية

2️⃣ نهج فعال آخر هو التركيز على الميزات أو الفوائد الفريدة لمنتجك. على سبيل المثال، كعلامة تجارية للأزياء التي تبيع سترات جلدية ، قد ترغب في تسليط الضوء على جودة الخامات والحرفية المستخدمة في إنتاجها والأسلوب الشخصي الذي تقدمه.

عبر ليذر كولت

3️⃣ يمكنك أيضًا تنمية هوية قوية للعلامة التجارية تعكس قيم وتطلعات جمهورك المستهدف. قد تتضمن استراتيجية العلامة التجارية هذه تطوير أسلوب مرئي مميز والاستفادة من سرد القصص لخلق علاقة عاطفية مع العملاء أو الانخراط في المبادرات الاجتماعية والبيئية التي تلقى صدى لدى جمهورك، مثل TOMS.

عبر تومس بمجرد أن تقوم بتعزيز هدف علامتك التجارية، فإن عناصر العلامة التجارية المرئية مثل الشعار الذي لا يُنسى واختيار أنظمة الألوان والخطوط المناسبة.

التفاصيل الصغيرة مهمة، والحفاظ على اتساقها في جميع مواد علامتك التجارية سيساعد على خلق صورة متماسكة للعلامة التجارية يمكن للعملاء التعرف عليها وتذكرها بسهولة.

أنت تريد أن يكون عملاؤك قادرين على انتقاء منتجك من على الرف أو التعرف على شعارك على الإعلانات المختلفة. الفكرة هي التميز وعدم الاندماج، لذا لا تخف من التفكير خارج الصندوق وأن تكون مختلفاً.

نصيحة للمحترفين حدد قيم علامتك التجارية وعزز سمعة علامتك التجارية بمساعدة قوالب إرشادات العلامة التجارية ! استخدم قوالب مثل قالب إرشادات العلامة التجارية من ClickUp لمنحك بداية قوية عند صياغة إرشادات علامتك التجارية. سيرشدك هذا النموذج إلى جميع الأساسيات ويساعدك على التركيز على أهم المسائل المتعلقة بالعلامة التجارية.

قم بتوثيق شكل ومظهر علامتك التجارية بوضوح من خلال هذا القالب الشامل

2. التركيز على تجربة العملاء

يمكن أن يساعد التخصيص في توفير تجربة عملاء سلسة وممتعة. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات التنبؤية لإنشاء رسائل ومحتوى يجذب عملاءك، مما يوفر تجربة عملاء أكثر ملاءمة وجاذبية.

إليك بعض الأمثلة الاستراتيجية لإدارة العلامة التجارية التي يمكنك استكشافها لتحسين تجربة العملاء:

1️⃣ نيتفليكس وأمازون علامتان تجاريتان رائدتان تقدمان تجارب مخصصة. في هذا المثال، تشارك أمازون توصيات المنتجات بناءً على مشترياتك السابقة لتزويد العملاء بأفكار ومنتجات ذات صلة لإبقائهم متفاعلين ومواصلة رحلة الشراء.

عبر أمازون 2️⃣ نيتفليكس ترسل رسائل بريد إلكتروني تقدم توصيات بالمسلسلات أو الأفلام بناءً على سجل المشاهدة.

عبر نتفليكس لذا، إذا كنت ترغب في بناء قاعدة عملاء مخلصين وتمييز نفسك عن منافسيك، فامنح الأولوية لتجربة العملاء في استراتيجية إدارة علامتك التجارية.

إليك بعض الطرق البسيطة الأخرى لتحسين تجربة العملاء:

تبسيط عملية الشراء وتقليل عدد الخطوات إلى الحد الأدنى

الرد على أسئلة العملاء واستفساراتهم في أسرع وقت ممكن

التحلي بالشفافية بشأن الأسعار والسياسات ومعلومات المنتج

تدريب الموظفين على تقديم خدمة عملاء ممتازة والتعامل مع الشكاوى باحترافية

اجمع ملاحظات العملاء لتحسين المنتجات والخدمات

تقديم قيمة تتجاوز المنتج أو الخدمة، مثل الموارد التعليمية أو برامج ولاء العملاء

ضمان تقديم تجارب متسقة عبر جميع نقاط التواصل، من الإنترنت إلى المتجر

التأكيد على الجودة في جميع جوانب تجربة العملاء، من تصميم المنتج إلى التعبئة والتغليف والتسليم

أما بالنسبة لتنمية ورعاية العملاء المحتملين والعملاء المحتملين لديك، فأنت بحاجة إلى توفير تجربة إيجابية لعملائك في كل نقطة اتصال وفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم ونقاط الألم لديهم بشكل أفضل. لهذا السبب يجب أن تكون تجربة العملاء جزءًا أساسيًا من استراتيجية علامتك التجارية.

للإدارة الفعالة للعلامة التجارية، ستحتاج إلى برنامج إدارة علاقات العملاء أو برنامج إدارة علاقات العملاء لمساعدتك على تتبع العملاء والعملاء المحتملين والشكاوى وما إلى ذلك. يمكن لأداة إدارة علاقات العملاء الشاملة أن تكون متجرك الشامل لجميع المعلومات المتعلقة بالعملاء - إدارة وتحسين سمعة العلامة التجارية، ومراقبة أداء العلامة التجارية، وكسب ولاء العملاء من خلال البقاء منظمًا ومتجاوبًا مع احتياجات عملائك.

نصيحة احترافية أنشئ أداة مخصصة إدارة علاقات العملاء في ClickUp أو استخدام ملف مدمج مسبقًا قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لتتبع جهات الاتصال الخاصة بك وإدارة مشاريع إدارة العلامة التجارية في مكان واحد. يتيح لك تخصيص حالات جهات الاتصال الخاصة بك وإضافة حقول إضافية لتحقيق أقصى قدر من التنظيم والتخصيص لجهات الاتصال.

إدارة العملاء ومسارات المبيعات وعناصر الإجراءات والمزيد باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp في عرض القائمة

3. الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

مع 90% من إنستغرام من المستخدمين الذين يتابعون نشاطًا تجاريًا، يظهر أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا حيويًا من أي استراتيجية ناجحة للعلامة التجارية.

لماذا؟ إنها طريقة بسيطة للتواصل مع جمهورك بطريقة أكثر واقعية وبناء علاقات ذات مغزى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى جمهور واسع بأقل جهد ممكن. فكّر في عدد رسائل البريد الإلكتروني التي ستحتاج إلى إرسالها لتعادل مدى وصول منشور واحد على إنستغرام. الأمر أشبه بالمقارنة بين التفاح والجريب فروت.

ما هي الخلطة السرية لنجاح وسائل التواصل الاجتماعي؟ الاتساق في جهودك التسويقية.

الرد على التعليقات، والإعجاب بالمحتوى الذي ينشئه المستخدم ومشاركته، والمشاركة في المحادثات ذات الصلة. هذه الإجراءات البسيطة تُظهر اهتمامك بمجتمعك ورغبتك في بناء علاقة معه.

يمكنك البدء بإنشاء هاشتاج يحمل علامتك التجارية يستخدمه العملاء لمشاركة تجاربهم والتواصل معهم. يساعد الهاشتاج المحدد أيضًا في ترسيخ هوية متماسكة للعلامة التجارية ويسهل عليك تتبع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. من خلال تضخيم الغرض من علامتك التجارية وزيادة ظهور علامتك التجارية، يمكنك إنشاء تأثير كرة الثلج التي تجذب عملاء جدد إلى علامتك التجارية.

إليك مثال على الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنك الاطلاع عليها لتحسين سمعة علامتك التجارية:

1️⃣ إنستغرام الخاص بـ Glossier عبارة عن مزيج منسق بعناية من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ولقطات المنتجات وصور نمط الحياة. من خلال الطلب من المتابعين مشاركة تجاربهم مع منتجات جلوسييه واستخدام تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنشأت جلوسييه مجتمعاً من المعجبين الذين يشعرون بأنهم جزء من شيء مميز.

عبر جلوسييه نصيحة احترافية استخدمي قالب تقويم المحتوى لمساعدتك في جدولة منشوراتك الشهرية على وسائل التواصل الاجتماعي. سيبقيك هذا القالب على المسار الصحيح ويجعلك مسؤولاً في الوقت نفسه. بعد ذلك، للاستفادة الكاملة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليك أيضًا إعداد سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي حيث تتفاعل مع جمهورك عبر المنصات.

4. استفد من قوة سرد القصص

أثار الإعلان التجاري لـ The Farmer's Dog's Dog في Super Bowl مشاعر قوية لدى مالكي الحيوانات الأليفة ومحبيها على حد سواء. لماذا؟ لأنه يحكي قصة ذات صلة بامرأة وكلبها، وهو ما يلقى صدى لدى العديد من مالكي الحيوانات الأليفة ومحبيها الذين يفهمون العلاقة بين الإنسان ورفيقه ذي الفراء.

إعلان سوبر بول التجاري لكلب المزارعين 2023

يصور الإعلان قصة امرأة وجروها من كلب اللابرادور الأسود المسمى دب، بدءاً من طفولتها. وطوال الإعلان، يشهد المشاهد مغامرات الزوجين، بما في ذلك المشي والرحلات إلى الشاطئ، بينما يتقدمان في العمر معاً.

في نهاية المطاف، تغادر المرأة إلى الجامعة تاركةً الدب وراءها. ومع مرور الوقت، تصبح المرأة بالغة وتؤسس عائلة خاصة بها. يبقى الدب بجانبها رغم كبر سنه وهي تخوض غمار الزواج والأبوة.

الرسالة؟ الكلاب ثمينة. الكلاب مخلصة. والكلاب تستحق طعاماً صحياً.

من خلال الاستفادة من قوة السرد القصصي وتسليط الضوء على أهمية الطعام الصحي للكلاب، استطاعت فارمرز دوج أن تخلق سردًا يتماشى مع القيم الأساسية لعلامتها التجارية ورسالتها (قبلة الشيف).

الثقة والارتباط هما أساس سمعة العلامة التجارية القوية. قم بتسليط الضوء على الزوايا والقيم الفريدة التي تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف، وإضفاء الطابع الإنساني على صوت علامتك التجارية، وجعلها أكثر ارتباطًا لزيادة ثقة المستهلكين ومشاركتهم وتعزيز سمعة علامتك التجارية.

نصيحة احترافية اكتب منشورات المدونة والنصوص والمزيد، وتعاون بسهولة مع أعضاء الفريق وغيرهم في مستندات ClickUp . توفر هذه الميزة صفحات بخيارات التنسيق والتحرير التعاوني والعلامات وسجل التحرير حيث يمكنك تطوير قصصك وحملاتك ومقالاتك والمزيد. هذه الدليل النهائي لاستخدام مستندات ClickUp يحتوي على دليل تفصيلي خطوة بخطوة سيجعلك تتعرف على الميزة حتى تتمكن من البدء بشكل أسرع.

5. التعاون مع المؤثرين

تشير الدراسات إلى أن 75% من الأشخاص يوافقون على أن هناك الكثير من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. فهي ساحقة، ومتكررة، وفي أغلب الأحيان، غير ذات صلة. وهنا يمكن للمؤثرين تقديم المساعدة.

لقد أثبت المؤثرون أنفسهم كقادة جديرين بالثقة في مجالاتهم الخاصة ولديهم متابعون مخلصون من المعجبين المتفاعلين. بعض المؤثرين، مثل تشارلي داميليو، لديهم أكثر من 100 مليون متابع على تيك توك (مؤثرون كبار)، بينما لدى البعض الآخر أقل من 50,000 متابع (مؤثرون صغار). ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من أن لديهم عددًا أقل من المتابعين، إلا أن المؤثرين الصغار يميلون إلى معدلات مشاركة أعلى مع جمهورهم.

عبر أوبرلو من خلال الشراكة مع المؤثرين، يمكنك الاستفادة من جمهورهم والاستفادة من تأثيرهم للترويج لعلامتك التجارية. تُظهر البيانات أن حوالي 82% من الأشخاص "من المرجح جدًا" أن يشتروا شيئًا يوصي به أحد المؤثرين الصغار. من الصعب تفويت هذه الفرصة. فهم يقومون بالبيع نيابةً عنك. والجزء الأفضل؟ لا يبدو الأمر وكأنه عرض ترويجي للمستهلك. هذا السيناريو المثالي، أليس كذلك؟

إليك مثال استراتيجي لإدارة العلامة التجارية يستخدم قوة تعاون المؤثرين:

1️⃣ Athletic Greens هو مثال رائع لعلامة تجارية نجحت في الاستفادة من التسويق المؤثر . إذا كنت قد شاهدت أي مدونات فيديو متعلقة بالسفر على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، فمن المحتمل أنك شاهدت حملة أو أكثر من حملات المؤثرين من شركة Athletic Greens. على سبيل المثال، لقد دخلوا في شراكة مع العديد من مستخدمي اليوتيوب البارزين في مجال السفر، مثل كارا ونيت اللذين يتابعهما 3.44 مليون متابع، للترويج لمسحوق الخضر الغذائية المتكامل.

عبر الخضر الرياضية لقد قاموا بتنويع مزيج المؤثرين لديهم من خلال عقد شراكات مع مختلف المتابعين في مجال السفر، ومن خلال القيام بذلك، وصلوا إلى جمهور أوسع وزادوا من مصداقيتهم بين المستهلكين. ومع المكملات الصحية، فإن الثقة هي كل شيء.

نصيحة احترافية يمكنك بسهولة إنشاء عقد مؤثر يتوافق مع قواعدك وشروطك مع قالب مستند عقد المؤثرين من ClickUp . باستخدام هذا القالب لمشاركة وتوقيع هذه الاتفاقية، فإنك تنتقل إلى قالب مستند عبر الإنترنت يمكّنك من إرسال المستند عبر البريد الإلكتروني، وجمع التوقيعات بأي تسلسل مرغوب فيه، وتحويل العقد المكتمل على الفور إلى ملف PDF.

صمم عقدك التالي باستخدام نموذج مستند عقد المؤثرين من ClickUp

6. تعزيز الولاء للعلامة التجارية

العملاء الأوفياء هم أفضل صديق لعلامتك التجارية. فمن المرجح أن يصرخوا من فوق أسطح المنازل عن مدى حبهم لعلامتك التجارية وتجربة العملاء، ويحيلون منتجاتك إلى العائلة والأصدقاء، وهو ما أكثر فعالية بخمس مرات على الأقل من الإعلانات المدفوعة. فلماذا لا تستفيد من هذه الفاكهة المتدلية؟ لتعزيز الولاء للعلامة التجارية، يمكنك إنشاء برنامج ولاء يكافئ العملاء على دعمهم المستمر.

على سبيل المثال، تقديم عروض حصرية وعينات مجانية وصفقات خاصة لإظهار التقدير لأعمالهم. يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية البسيطة للعلامة التجارية في تحفيز تكرار الأعمال وجعل العملاء يشعرون بأنهم جزء من مجتمع حصري. وعندما تفي بوعود علامتك التجارية، يمكنك إنشاء تجربة إيجابية تبقيهم متحمسين ويعودون للمزيد.

يعتمد الأمر على ثلاثة أشياء بسيطة: الوفاء بوعود علامتك التجارية، وخلق تجارب إيجابية للعملاء، وتقديم حوافز لإبقائهم متحمسين للعودة مرة أخرى.

إليك مثالاً على الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية التي تعزز ولاء العملاء لعلامتك التجارية وتحسّن أداء العلامة التجارية:

1️⃣ خذ Ulta Beauty على سبيل المثال. يقدم برنامج Ultimate Rewards الخاص بهم للعملاء مجموعة من الامتيازات، بما في ذلك الخصومات الحصرية والمنتجات المجانية وهدايا أعياد الميلاد. وكلما زاد إنفاق المستهلك، زادت المكافآت التي يكسبها. والحصول على مكان في الحالة الماسية المرغوبة يجعل المستهلك يشعر وكأنه من ملوك أولتا بيوتي، لذلك من الطبيعي أن يسعى المستهلكون للحصول على أفضل حالة.

عبر أولتا الأمر مشابه لحصولك على بطاقة المكافآت الذهبية المرغوبة من ستاربكس. إنها بمثابة حق المرور لطلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات عند دفع ثمن فرابتشينو الفانيليا. احذو حذو أولتا بيوتي وستاربكس في استخدام برامج الولاء لبناء مجتمع من المدافعين عن العلامة التجارية المتحمسين لمنتجاتك والحريصين على نشر الخبر.

7. أنشئ مكتبة من المحتوى المتخصص

هل تعلم أن 68% من الحالات على الإنترنت تبدأ بمحرك بحث؟

هذا صحيح. حتى لو كان المستهلكون يعرفون موقعك الإلكتروني عن ظهر قلب، فإنهم سيظلون يبحثون عن علامتك التجارية على جوجل وينقرون على النتيجة الأولى. وإذا بدأوا بالبحث عن علامتك التجارية من خلال بحث لا يحمل علامتك التجارية، فكيف سيعرف الناس وجود علامتك التجارية؟

الإجابة؟ المحتوى.

يعد إنشاء مكتبة من المحتوى المتخصص أمرًا أساسيًا إذا كنت ترغب في ترسيخ علامتك التجارية كمرجع في مجال عملك وتعزيز الوعي بعلامتك التجارية. بهذه الطريقة، يمكن أن تظهر علامتك التجارية في أعلى صفحة نتائج محرك البحث (SERP) لينقر عليها الأشخاص. بالطبع، القول أسهل من الفعل. تتضمن العملية إنشاء مستودع من المحتوى عالي الجودة والغني بالمعلومات والجذاب الذي يخاطب جمهورك المستهدف مباشرةً.

بمعنى آخر، اكتب محتوى يتوافق مع هدف البحث.

على سبيل المثال، لنفترض أن شركتك تبيع برامج إدارة اجتماعات مجلس الإدارة. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء مكتبة محتوى يركز على موضوعات مثل:

أفضل الممارسات لعقد اجتماعات مجلس الإدارة الافتراضية

كيفية إنشاء جداول أعمال فعالة للاجتماعات

مقارنة أفضل البرامج المجانيةقوالب محاضر مجلس الإدارة لتبسيط الاجتماعات

من خلال تقديم رؤى وموارد قيّمة حول هذه المواضيع المتخصصة، يمكنك وضع علامتك التجارية كرائد فكري وجذب العملاء المحتملين الذين سيلجأون إليك للحصول على رؤى ونصائح في المجال. وبالطبع، أنت لا تقتصر فقط على منشورات المدونة. ضاعف من أنواع المحتوى المختلفة، مثل مقاطع الفيديو والرسوم البيانية والكتب الإلكترونية والأوراق البيضاء وغيرها لتوسيع نطاق وصولك.

إليك مثالاً استراتيجيًا لإدارة العلامة التجارية يشجع العملاء وزوار موقعك الإلكتروني على التفاعل مع المحتوى الخاص بك:

1️⃣ ابقَ على رأس قائمة اهتماماتك من خلال إنشاء بريد إلكتروني للاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بك. سيتلقون بريدًا إلكترونيًا عندما تقرر مشاركة هذه الأجزاء عالية الجودة من المحتوى. بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء قائمة بريد إلكتروني قوية من العملاء المحتملين المحتملين. وفي الوقت نفسه، يربح زوار موقعك الإلكتروني لأنهم يحصلون الآن على هذه المعلومات مباشرةً إلى بريدهم الوارد.

عبر ClickUp

لذا في المرة القادمة التي تنشر فيها إدارة الحملات التسويقية الدليل الذي قضيت أسابيع في تجميعه، سيكونون أول من يعلم به. ويستخدمونه بالفعل. تحدث عن الفوز في كلتا الحالتين.

نصيحة احترافية يمكن لمديري العلامات التجارية تخطيط وتتبع وإدارة كل ما تحتاج إليه لتخطيط وإنشاء المحتوى عبر قنوات متعددة (الموقع الإلكتروني والمدونة ومواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني) في مكان واحد باستخدام قالب إدارة المحتوى من ClickUp . يوفر إطار عمل متين للبدء به وهو قابل للتخصيص بالكامل للسماح لك بتهيئة عملك على طريقتك. استخدم هذا القالب لدعم سير عملك من البداية إلى النهاية بدءًا من تلقي الطلبات إلى التخطيط مع المستندات، والحفاظ على التقويم التحريري، وتقديم المحتوى.

قالب إدارة المحتوى بواسطة ClickUp في عرض القائمة

8. احتضان الابتكار

اقتدِ بشركة Apple من خلال تبني الابتكار بدلاً من الابتعاد عنه. يجب أن تراقب أهم الاتجاهات لتتميز في المشهد الرقمي السريع اليوم.

على سبيل المثال، يتصدر الذكاء الاصطناعي عناوين LinkedIn وTwitter. يجدر بك أن تغمس إصبع قدمك في الماء لترى ما إذا كان ذلك يناسب علامتك التجارية. لكن لا تتوقف عند هذا الحد. راقب منافسيك وتفضيلات المستهلكين أيضاً. وإذا وجدت نفسك متخلفاً عن المنحنى، فلا تخف من تغيير علامتك التجارية أو تجربة أساليب جديدة لاستراتيجية علامتك التجارية.

إليك بعض الأمثلة على الشركات التي تتبنى الابتكار:

1️⃣ Take ماتشر على سبيل المثال. هذه الخدمة، التي تربط متطلبات أعمال الموارد البشرية مع برمجيات الموارد البشرية تم تأسيسها لأول مرة في عام 2012 تحت اسم "أنظمة كشوف المرتبات للموارد البشرية"، ولكن ذلك اقتصر فقط على برامج الرواتب.

في الوقت الحاضر، هناك برنامج نظام معلومات الموارد البشرية الشامل الذي يتضمن ميزات كشوف المرتبات هذه. لذلك قاموا بتغيير الاسم إلى Matchr في عام 2021 وقاموا بتحديث عناصر التصميم لجعلها أكثر حداثة.

عبر Matchr

ساعدت إعادة تسمية العلامة التجارية في مواءمة الخدمة مع الاسم، مما قلل من ارتباك العميل وسجل المزيد من الفرص لمطابقة محترفي الموارد البشرية مع احتياجاتهم من البرامج. لحسن الحظ، لا يجب أن يعني الابتكار إعادة اختراع العجلة أيضاً. في بعض الأحيان، يتعلق الأمر في بعض الأحيان بالتفكير خارج الصندوق.

2️⃣ نايكي لتجربة الأحذية الافتراضية مثال رئيسي على استخدام التقنيات الناشئة لتعزيز تجربة العملاء.

عبر نايك لذا، لا تخف من الإبداع وتجربة أفكار جديدة. أنت لا تعرف أبدًا ما الذي قد يلقى صدى لدى جمهورك ويميز علامتك التجارية (إضافة إلى شخصية علامتك التجارية). قم بأبحاثك وابقَ على اطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات. وراقب عن كثب تفضيلات المستهلكين المتغيرة، ولا تخشى تغيير علامتك التجارية لتبقى على صلة بالموضوع.

أهمية إدارة العلامة التجارية بنجاح

بدون رؤية واضحة ورسالة متناسقة للعلامة التجارية، قد يصبح عملاؤك في حيرة من أمرهم بشأن ما تمثله شركتك، مما يقودهم إلى أحضان منافسيك

فكر في علامتك التجارية المفضلة - ما الذي يميزها عن منافسيها؟ يتعلق الأمر بأكثر من مجرد المنتج نفسه. إنها التجربة الكاملة التي تأتي معها.

خذ نايكي على سبيل المثال. تضرب نايكي مثالاً رائعاً. فمع مزيجها المذهل من التصاميم الأنيقة والعادية في آن واحد، والتعاون الإبداعي، والأسعار الميسورة، والحملات التسويقية رفيعة المستوى التي تعالج القضايا الاجتماعية بشكل مباشر، أصبحت نايكي العلامة المفضلة لدى العديد من الأجيال.

فهي ليست مجرد شركة أحذية فحسب، بل هي علامة تجارية لأسلوب حياة يلهم الناس لتخطي حدودهم والسعي وراء شغفهم. تلقى رسالة نايكي في التمكين والتعبير عن الذات صدى لدى العملاء في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أكثر من مجرد شركة تبيع الأحذية - إنها ظاهرة ثقافية.

وبشكل عام، من المرجح أن يتذكر العملاء ويوصون بالعلامة التجارية التي يتردد صداها معهم على مستوى أعمق. استثمر في إنشاء علامة تجارية مؤثرة من خلال استراتيجيات وأدوات فعالة لإدارة العلامة التجارية لزيادة جهودك التسويقية إلى أقصى حد.

أمسك بزمام الأمور واستثمر في استراتيجيات إدارة العلامة التجارية المناسبة اليوم. سيساعدك ذلك على تحسين سمعة شركتك وجعلها أكثر جاذبية للعملاء المحتملين. للقيام بذلك بشكل جيد، فكر في استخدام أداة إدارة المشروع ق وتوظيف محترفين ذوي خبرة في هذا المجال، مثل الوكالات أو المتخصصين في وظائف الكتابة المستقلة .

أطلق العنان لإمكانات علامتك التجارية مع استراتيجيات وأدوات إدارة العلامة التجارية الإبداعية

تذكر، ليس عليك اختيار استراتيجية واحدة فقط لإدارة علامتك التجارية. يمكنك أن تتبنى جميع الاستراتيجيات الثمانية أو أن تلتزم بواحدة أو اثنتين. لكن المفتاح هو أن تجعلها عملية مستمرة تحظى باهتمامك الكامل. وإذا أعطت إحدى الاستراتيجيات نتائج باهتة، فعليك التخلص منها وتجربة استراتيجية جديدة.

ما هو المفتاح؟ مواكبة أحدث الاتجاهات، والاستثمار في أداة لإدارة المشاريع لإنشاء عملية فعالة لإدارة العلامة التجارية، ووضع عملائك دائمًا في المقام الأول. إنها معادلة بسيطة لإعداد علامتك التجارية للنجاح على المدى الطويل.

إذاً، ماذا تنتظر؟ لقد حان الوقت للارتقاء بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البدء، فراجع أقسام النصائح الاحترافية أعلاه للحصول على نصائح ثاقبة و قوالب تسويق مجانية لتبدأ! ---

الكاتب الضيف:_

نيدهي كالا كاتبة مستقلة ل B2B SaaS _العلامات التجارية في التسويق والموارد البشرية والتجارة الإلكترونية. عندما لا تكتب، يكون عقلها الفني مشغولاً في إنشاء منشور جديد في المجلة أو استكشاف نصوص الخط