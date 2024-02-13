10 قوالب مجانية لتحديد موضع المنتج في Word وPowerPoint و ClickUp

بغض النظر عن مدى جودته، لا يمكن لمنتج واحد أن يكون حلاً مثالياً للجميع. إنها مهمتك أن تحدد المشترين المستهدفين وتبين لهم كيف يمكنهم الاستفادة مما تقدمه.

ببساطة، إن سر بيع منتجك يكمن في تحديد الموقع المناسب. تتضمن هذه العملية رسم صورة فريدة لعرضك وتحديد المكانة التي سيحتلها في أذهان عملائك.

خذ رولكس كمثال. لطالما وضعت العلامة التجارية نفسها في مكانة مرموقة وفاخرة. كما ارتبطت على مر السنين برياضيين مشهورين مثل روجر فيدرر، مما يؤكد أنها علامة للأشخاص الناجحين.

وبفضل وضعها الفعال لمنتجاتها، أصبح لدى الجميع فكرة عن ماهية رولكس - وهي سوق مستهدفة من الرقي والرفاهية والأناقة. ⌚

لحسن الحظ، أنت لا تحتاج إلى فريق من معالجات السوق مثل رولكس لوضع منتجك بشكل صحيح - كل ما تحتاجه هو قوالب تحديد موقع المنتج.

سنرشدك إلى مجموعة مختارة من أفضل 10 قوالب لتحديد موقع المنتج المتاحة اليوم. فهي توفر بنية جاهزة تساعدك على تحديد نقاط قوة منتجك ونقاط ضعفه وتساعدك على الوصول إلى المكان الصحيح مع عملائك!

ما هو قالب تحديد موقع المنتج؟

تحديد موقع المنتج هو عملية تحديد موقع منتجك في السوق وكيف تريد أن يشعر عملاؤك تجاهه. وهي تتضمن العديد من الأنشطة، بدءًا من تحليل منافسيك إلى دراسة شخصيات المستخدمين وتوصيل صورة علامتك التجارية وعرض القيمة الإجمالية.

قوالب بيان تحديد موقع المنتج هي اختصارات تساعدك على إيجاد مكان مثالي لمنتجك تحت النجوم. ⭐

إنها توفر الأساس لـ

تمثيل نقاط قوة منتجك ونقاط ضعفه

تحديد السوق والجمهور المستهدف

تطوير الاستراتيجية الصحيحة للتسويق وتحديد موقع المنتج الصحيح

تحديد أهداف شركتك وقيمتها الفريدة من نوعها

قم بجدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في مشروعك المخصص الجدول الزمني للمشروع مع عرض الخط الزمني في ClickUp

ما الذي يجعل قالب وضع المنتج جيدًا؟

يجب أن يتمتع قالب عملي لوضع المنتج بخصائص أساسية معينة، مثل

هيكل محدد مسبقاً : يجب أن يحتوي القالب على أقسام مناسبة لوصف ميزات المنتج وقيمه وجمهوره المستهدف وأهدافه وتحليل المنافسة

: يجب أن يحتوي القالب على أقسام مناسبة لوصف ميزات المنتج وقيمه وجمهوره المستهدف وأهدافه وتحليل المنافسة قابلية التخصيص : يجب أن يسمح لك بإجراء تغييرات على هيكله والتأكد من توافقه مع جوهر العلامة التجارية لشركتك وأهدافها عبر جهودك التسويقية. يجب أن تكون قادرًا على تعديل أو إضافة أو حذف أقسام لتخصيص القالب وفقًا لاحتياجاتك الخاصة

: يجب أن يسمح لك بإجراء تغييرات على هيكله والتأكد من توافقه مع جوهر العلامة التجارية لشركتك وأهدافها عبر جهودك التسويقية. يجب أن تكون قادرًا على تعديل أو إضافة أو حذف أقسام لتخصيص القالب وفقًا لاحتياجاتك الخاصة التنوع : يجب أن يكون الهيكل مناسبًا لتحديد جميع أنواع المنتجات - من معجون الأسنان إلى المجوهرات - وتحديد كيفية وضعها. هذا مهم بشكل خاص للشركات التي لديها مجموعة منتجات متنوعة

: يجب أن يكون الهيكل مناسبًا لتحديد جميع أنواع المنتجات - من معجون الأسنان إلى المجوهرات - وتحديد كيفية وضعها. هذا مهم بشكل خاص للشركات التي لديها مجموعة منتجات متنوعة خيارات التعاون : يجب أن يوفر خيارات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتعليق وتدوين الملاحظات لإبقاء الفريق بأكمله على اطلاع على كل ما يجري وتمكينهم من المساهمة في استراتيجية التسويق الكاملة

: يجب أن يوفر خيارات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتعليق وتدوين الملاحظات لإبقاء الفريق بأكمله على اطلاع على كل ما يجري وتمكينهم من المساهمة في استراتيجية التسويق الكاملة سهولة الاستخدام: يجب أن يأتي مع إرشادات مفصلة ودقيقة حول كيفية استخدام الفرق الداخلية له والمعلومات التي يجب إضافتها في أي مكان (مثل شخصية المشتري، وتحديد موقع العلامة التجارية، والتحليل التنافسي، وبيانات التمايز الرئيسية

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

10 قوالب لوضع المنتجات لاستخدامها في عام 2024

لقد تحققنا من العشرات من قوالب تحديد موضع المنتج واخترنا أفضل 10 قوالب من كليك أب و Chasm و Template.net و Slidesgo و Slideteam و SlideUpLift. استخدمها لتقديم منتجك بأفضل صورة وعرضه على الجمهور المناسب. ✨

1. قالب قائمة عرض المنتج ClickUp

استخدم قالب قائمة تحديد موضع المنتج ClickUp لفهم خصوصيات وعموميات المنتج وتقديمه بشكل صحيح للسوق المستهدف

يتطلب وضع المنتج أن تتضافر جهود عدة فرق عمل، من المشروع و إدارة المنتج للتسويق و تصميم المنتج . نظرًا لأن كل قسم يشارك في جوانب مختلفة من نفس المنتج، فمن الطبيعي أن ينشأ الارتباك وسوء الفهم.

لحسن الحظ، يمكنك جمع قواتك والحفاظ على جبهة موحدة مع قالب قائمة تحديد موضع المنتج ClickUp . وهو يتيح لك ولجميع أعضاء فريقك فهماً أعمق لمنتجك وتحديد مكانة السوق المستهدفة.

يحتوي القالب على ثلاث طرق عرض - نقطة البداية هي طريقة عرض تقييم وضع المنتج. هنا ستجد نموذجًا يحتوي على حقول محددة مسبقًا مثل اسم المنتج، والهدف، و تاريخ الإطلاق ، ووصف المنتج، وشريحة السوق، ونقاط الألم، والقيمة الفريدة أو نقاط البيع. بالطبع، يمكنك تعديل النموذج لضمان توافقه مع تفاصيل منتجك باستخدام الحقول المتاحة أو إضافة حقول مخصصة.

بمجرد أن يقوم جميع أعضاء فريقك بملء النموذج، ستظهر المعلومات المرسلة تلقائيًا في عرض قائمة المنتجات. يتيح لك مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بعملية تحديد موقع المنتج، وتعيين المهام لأعضاء فريق محدد، وتعيين الأولويات، وتجميع المهام حسب الحالة، مثل التخطيط، و قيد التقدم، و قيد الانتظار.

طريقة العرض هذه رائعة للتعامل مع عمليات تحديد مواقع المنتجات المتعددة في وقت واحد!

طريقة العرض الثالثة (اللوحة) هي طريقة العرض الثالثة (اللوحة) هي لوحة كانبان التي تحول منتجاتك إلى بطاقات مهام وتسمح لك بفرزها بناءً على حالتها. تصميم السحب والإفلات يجعل تحريك البطاقات أمرًا سهلاً للغاية. 🌬️

2. قالب مهمة تحديد موضع المنتج ClickUp

استخدم قالب مهام تحديد موضع المنتج ClickUp لإنشاء قوائم مهام تساعدك على فهم كيفية تقديم منتجك إلى السوق

نموذج قالب مهمة تحديد موضع المنتج ClickUp يوفر طريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت لضمان إكمال الأنشطة اللازمة لنجاح عملية تحديد موقع المنتج. بعد التحقق من كل عنصر في قائمة مراجعة القالب، سيكون لديك كل ما تحتاجه لإنشاء استراتيجية تسويق فريدة لمنتجك ولإيجاد السوق المستهدف ✅

القالب في الأساس عبارة عن قائمة مهام مع ست مهام افتراضية تتعامل مع جوانب مثل نقاط ألم المستخدم، وعرض البيع الفريد، واستراتيجية العلامة التجارية. اعتمادًا على السيناريو الخاص بك، يمكنك حذف أو تعديل أو إضافة مهام جديدة إلى القائمة. قم بتعيين أحد أعضاء الفريق لكل مهمة وتأكد من أن الجميع على دراية بمسؤولياتهم.

أحد أفضل الأشياء في هذا القالب هو إضافة علاقات المهام. يمكنك التأكد من أن إحدى المهام لن تبدأ حتى يتم الانتهاء من مهمة أخرى، وبالتالي الحفاظ على التدفق المناسب في فريقك وتحديد الأولويات.

يمكنك تتبع الوقت داخل القالب، وحدد تواريخ الاستحقاق، وراقب التقدم لكل مهمة على الجانب الأيمن من قائمة المهام. هذا يجعل من السهل على الجميع الوصول إلى عرض القيمة أو استراتيجية مشهد السوق الخاصة بك.

بما أن هذا هو قالب المهمة يمكنك بسهولة نسخه وإرفاقه بكل منتج تديره لتوفير الوقت.

4. قالب تسعير المنتج ClickUp

قم بتطوير قائمة تسعير لمنتجاتك وخدماتك باستخدام قالب تسعير المنتجات المجاني ClickUp

يجب أن يتماشى التسعير ووضع المنتج - يجب أن تضع مكان منتجك في السوق في الاعتبار عند تحديد سعره. لنفترض أنك تبيع شوكولاتة - من المنطقي أن تقوم بتسعير الشوكولاتة بالحليب العادي بسعر أقل من الشوكولاتة باللوز أو النكهات الغريبة أو الأوراق الذهبية. 🍫

يصبح هذا أصعب بكثير عندما يكون لديك تشكيلة واسعة من المنتجات. لحسن الحظ، لديك قالب تسعير المنتج ClickUp تحت تصرفك. إنه يعمل بمثابة مركز مركزي لتخزين جميع معلومات منتجك، بما في ذلك الأسعار - لعرض عرض القيمة الخاصة بك بشكل أفضل.

باستخدام قالب بيان الموضع هذا، يمكنك:

التعاون مع فريقك وتجربة استراتيجيات تسعير مختلفة

تغيير الأسعار بسهولة اعتماداً على ظروف السوق أو القيمة الفريدة للمنتج

تتبع مخزونك وإدارة المخزون

تخزين معلومات المنتج ذات الصلة ومساعدة عملائك

ابدأ بإدخال معلومات المنتج ذات الصلة في عرض المنتجات حسب الفئة. قدم تفاصيل مثل اسم المنتج، ووحدة حفظ المخزون (SKU)، والعلامة التجارية، ونوع المنتج، واللون، وسعر الوحدة. سيقوم ClickUp بتجميع منتجاتك حسب الفئة لتسهيل التنقل.

بمجرد إدخال جميع المعلومات، ستحصل على عرض شامل لكل منتج لديك في المخزون و إدارة مخزونك بكفاءة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من سحب التفاصيل ذات الصلة لعملائك في غمضة عين.

5. قالب استراتيجية منتج ClickUp

يحافظ قالب إستراتيجية المنتج ClickUp على سرعة فريقك ويساعدك على إنشاء منتج يتوافق مع متطلبات السوق

هل تريد تطوير منتج يلبي احتياجات عملائك ويتوافق مع أهداف شركتك؟ إذن فإن قالب استراتيجية منتج ClickUp هو الحل الأمثل. إنه يأتي مع ثلاث قوائم ذات طرق عرض مختلفة تساعدك على تخصيص استراتيجية المنتج بأدق التفاصيل 🕵️

يُطلق على القائمة الأولية اسم "الميزات"، وهي المكان الذي ستدون فيه الإمكانيات التي تريد أن يتمتع بها منتجك. استخدم الحقول المخصصة مثل فئة الميزة والجهد وقائد الفريق وتاريخ الاستحقاق لتوفير المزيد من التفاصيل حول الوظائف المطلوبة. يمكنك إدخال الميزات يدويًا أو استخدام نموذج تقديم الميزات لإضافة مدخلاتك تلقائيًا إلى القائمة. استخدم طرق العرض مثل الميزات النشطة والأولوية وحسب الجهد لتصفية إدخالاتك والتركيز على وظائف معينة.

القائمة الثانية هي الجدول الزمني. هنا، ينصب تركيزك الرئيسي على الجدول الزمني لطرح الميزات. هناك طريقتا عرض تقومان بتجميع الميزات بناءً على حالتها. يقدم القالب مثالاً بخيارين للحالة - قيد التقدم والمهام، ولكن يمكنك إضافة خيارات أخرى مثل قيد المراجعة أو قيد الانتظار أو مكتمل.

القائمة الثالثة هي فريق، وهي محجوزة للمعلومات حول الأشخاص المشاركين في تنفيذ المشروع بما في ذلك القسم الذي ينتمون إليه وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن القالب قابل للتخصيص بالكامل. يمكنك إضافة قوائم جديدة، وتعديل القوائم الموجودة، وتغيير الحقول المخصصة، وتعديل طرق العرض لإنشاء مساحة مخصصة حيث يمكنك أنت وفرقك العمل على جعل منتجك ينبض بالحياة. 🌱

6. قالب إطار تحديد المواقع من Chasm

استخدم قالب إطار عمل تحديد المواقع من Chasm لتوضيح فوائد منتجك والمشاكل التي يعالجها

إذا كنت تبحث عن قالب بسيط يحدد العملاء المستهدفين لمنتجك وميزاته، فإن قالب إطار تحديد المواقع من Chasm هو خيار ممتاز.

القالب عبارة عن قالب في شكل قابل للتعديل، بثلاثة أعمدة وثمانية صفوف. مهمتك هي ملء الجدول بالمعلومات ذات الصلة وسرد قصة عن كيفية تميز منتجك. يمكنك اختيار تحرير القالب عبر الإنترنت أو تنزيله بصيغة PDF والعمل عليه دون اتصال بالإنترنت.

ابدأ بتعريف عملائك المستهدفين وحدد نقطة الألم التي يتطلعون إلى معالجتها. يجب عليك أيضًا تضمين أي دوافع عاطفية قد تجعل الناس يشترون منتجك. ففي النهاية, تؤثر العواطف على عمليات اتخاذ القرار لدى عملائك إلى حد كبير.

بعد ذلك، اشرح لماذا يشتري عملاؤك منتجك واشرح ما الذي يجعل منتجك أفضل من منافسيك.

بمجرد ملء الجدول، سيكون لديك أنت وزملاؤك في العمل فكرة واضحة عما يجعل منتجك فريدًا من نوعه وكيفية الاستفادة من ميزاته لوضعه في السوق بشكل صحيح.

9. قالب خريطة تحديد موضع المنتج في باور بوينت من Slideteam

استخدم قالب خريطة تحديد موقع المنتج في باور بوينت من Slideteam لمعرفة كيفية مقارنة منتجك بالمنافسين وتحديد نقاط قوته

قالب خريطة تحديد موضع المنتج من Slideteam مثالي ل إنشاء تمثيل مرئي بسيط لمكانة منتجك مقارنة بالمنافسين.

في حين أن التصميم قد يعطي انطباعًا تخطيط العملية قالب، فهو في الواقع يخدم غرضًا مختلفًا. فهو يركز على تحديد السمات لمقارنة منتجك بالمنافسين وتحديد مكانته في السوق.

أفضل طريقة لشرح كيفية القيام بذلك قالب مقارنة المنتج يعمل عبر مثال. لنفترض أنك تريد إطلاق منصة بث وسائط. لتحديد وضع منصتك في السوق، يجب عليك تحليل أكبر منافسيها مثل Spotify و Tidal.

لديك أربعة أرباع حيث ستضع منافسيك بناءً على قيم محددة. في هذه الحالة، القيمة الأولى التي سنركز عليها هي السعر، بينما القيمة الأخرى هي عدد العناوين في المكتبة. تساعدك القيم المنخفضة والمرتفعة على تحديد الموقع الدقيق لكل شركة في الربع.

بمجرد القيام بذلك، ستحصل على فكرة عن شريحة السوق التي يمكنك الاستفادة منها وتقديم شيء جديد ومنعش.

تنزيل هذا القالب

10. قالب جدول مقارنة وضع العلامة التجارية في PowerPoint من SlideUpLift

يساعدك قالب جدول مقارنة موضع العلامة التجارية في PowerPoint من SlideUpLift على تمثيل علامتك التجارية بطريقة تتماشى مع منتجاتك

العلامة التجارية الخاصة بك هي انعكاس لمنتجاتك، وغالبًا ما تتحدد كيفية وضع علامتك التجارية من خلال صفات التشكيلة الخاصة بك. لا يمكنك أن تدعي أن علامتك التجارية فاخرة إذا كانت تضم عناصر رخيصة ومنخفضة الجودة.

يساعدك قالب جدول مقارنة وضع العلامة التجارية في PowerPoint من SlideUpLift على تقديم منتجاتك وتجميع المعلومات ذات الصلة لرسم صورة فريدة لعلامتك التجارية. 🎨

يأتي هذا القالب مع جدول قابل للتخصيص يضم خمسة أعمدة وخمسة صفوف. يمثل كل صف منتج، ويحدد كل عمود جانبًا ذا صلة بوضع العلامة التجارية. مهمتك هي إدخال المعلومات الصحيحة لكل منتج في التشكيلة الخاصة بك لفهم ما يجلبه إلى الطاولة.

إلى جانب السماح لك بفهم كيفية وضع علامتك التجارية، يمكن استخدام هذا النموذج لتطوير استراتيجيات التسويق والتوصل إلى تصميم المنتج .

قوالب تحديد موضع المنتج - مدرج سلس للإقلاع الآمن لمنتجك

ترغب كل شركة في أن تحتل منتجاتها مكانة إيجابية في أذهان العملاء. ولكن، للقيام بذلك، تحتاج إلى تحديد المكانة المناسبة بدقة وفهم ما يجعل منتجك مميزًا.

تتيح لك قوالب تحديد موقع المنتج المدرجة (مجازًا) تفكيك منتجك (مجازيًا) وفهم خصوصياته وعمومياته لإعداده للنجاح. تساعدك هذه القوالب أيضًا على تطوير استراتيجيات التسويق الصحيحة، وتحديد الأسعار، ونشر الكلمة عن علامتك التجارية! 📣