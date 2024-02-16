13 مثالاً لتسويق المنتجات لإلهامك في عام 2025

من بين أكثر من 30,000 منتج يتم إطلاقها كل عام, 95% تنتهي بالفشل . الإنترنت مليء بأمثلة تسويق المنتجات (الجيدة والسيئة) إذا كنت تريد أن تتعلم من أولئك الذين اختبروا هذه التجربة.

كل منتج تم إطلاقه على الإطلاق يجلب معه سلسلة من الدروس المستفادة أو الدروس المستفادة. يمكنك استخدام دراسات الحالة التسويقية هذه لاستلهام أو توقع العقبات المحتملة أثناء صياغة استراتيجيات إطلاق منتجك.

ستتناول هذه المقالة بعضاً من أفضل وأسوأ الأمثلة على تسويق المنتجات من العلامات التجارية المعروفة والأقل شهرة.

ما هو تسويق المنتجات؟ تسويق المنتجات توصيل عرض البيع الفريد للمنتج (USP) إلى الجمهور المستهدف. ويتضمن إجراء أبحاث السوق لفهم الجمهور المستهدف والمنافسين، وصياغة رسائل مقنعة لتسليط الضوء على القيمة الفريدة للمنتج، ووضع استراتيجيات لإطلاق المنتج والترويج المستمر له.

تتضمن العملية ثلاث خطوات:

تحديد نقاط الألم التي يعاني منها العملاء لتكييف رسائلك مع الجمهور المستهدف

تحليل كيفية قيام منتجك بحل مشاكلهم لتوصيل عرض القيمة المقترحة لمنتجك بوضوح

الترويج للمنتج لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والاستحواذ على حصة من السوق

ببساطة، تسويق المنتج هو القوة الدافعة لإيصال المنتجات إلى السوق وإبقائها هناك. يتعاون مسوقو المنتجات مع فرق متعددة الوظائف، ويبتكرون مواد تسويقية، ويعملون على تمكين المبيعات لزيادة الطلب وزيادة المبيعات وتحقيق أقصى قدر من النجاح للمنتج في السوق.

دعنا نحلل بعض الأمثلة على تسويق المنتجات لفهم استراتيجية تسويق المنتجات وتنفيذها وتحسينها.

13 مثالاً على تسويق المنتج المذهل

في هذه القائمة، قمنا بتنسيق أمثلة جيدة وسيئة لتسويق المنتجات من الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات - مليئة بالدروس المستفادة والدروس المستفادة لعام 2024.

أمثلة ناجحة لتسويق المنتجات للتعلم منها

1. كليك أب

ارسم رؤية منتجك، وقم بمواءمة فريقك، وانطلق إلى السوق مع منصة ClickUp الشاملة لإدارة المنتجات.

في عام 2017، شهدت ClickUp في عام 2017 واحدة من أكثر عمليات إطلاق المنتجات تحديًا في السوق. وبسبب دخوله المتأخر، كان مشهد إدارة المشاريع مزدحمًا بالفعل بأدوات شائعة مثل Slack و Monday.com.

وبالانتقال سريعاً إلى عام 2024، أصبحت ClickUp تستضيف أكثر من 10 ملايين مستخدم وتحقق إيرادات سنوية تبلغ 158.7 مليون دولار.

إذن، كيف تغلبت ClickUp على المنافسة؟

ثلاثة أشياء:

تكييف المنتج

تسويق المحتوى

العروض المجانية

أدرك مؤسس الشركة زيب إيفانز التحدي المتمثل في التميز بين المنافسين حتى تتمكن الأداة من تقديم ما يحتاجه الناس بدقة.

لذلك أفصح إيفانز عن الخلطة السرية لإنشاء منتج يركز على المستخدم - استراتيجية دولاب الموازنة _ تبدأ باستيعاب ملاحظات المستخدمين باستمرار ودمجها مع سرعة التسليم العالية.

كانت الاستراتيجية مؤثرة بما فيه الكفاية لإنشاء حلقات قوية للتغذية الراجعة مع العملاء. كان الفريق منفتحًا على الملاحظات وسعى بنشاط للحصول عليها من خلال استمارات الاستبيان والمقابلات.

وكان جمع الملاحظات طقساً يومياً.

في عام 2018، أصدرت ClickUp 287 ميزة جديدة بالإضافة إلى الكثير من التحسينات التي تركز على تجربة المستخدم. ولكن أليست 287 ميزة كثيرة؟ حسناً! إليك كيفية القيام بذلك:

استخدم ClickUp مجموعة أدوات إدارة منتجات ClickUp لتركيز الاتصالات المتعلقة بالمشروع في مكان واحد، وطرح الأفكار باستخدام اللوحات البيضاء، وصياغة الخطط باستخدام الأدوات التعاونية.

يوفر ClickUp إمكانية التخصيص بسهولة، والتكيف بسلاسة مع نمو فريق العمل أو تقليص حجمه.

وأفضل ما في الأمر أن الأداة تقضي على فوضى التطبيقات. يمكن للفريق تخطيط المنتجات وبنائها وشحنها من تطبيق واحد. ويساعد ذلك أيضاً في الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة مع إبقاء الجميع على نفس الصفحة، بغض النظر عن موقعهم البعيد.

بعد التأكد من أن المنتج يناسب شخصية العميل المثالية، شارك ClickUp المحتوى العضوي ليكون أكثر قابلية للاكتشاف والتغلب على المنافسة.

سهّلت ClickUp على الأشخاص تصور الحل كبديل أفضل للحلول الشائعة أدوات إدارة المشاريع في السوق، حيث وصف تطبيق ClickUp بأنه "تطبيق واحد ليحل محلهم جميعًا"

كما قام فريقنا بتجربة بعض مقاطع الفيديو والإعلانات الفكاهية التي تستهدف العملاء المحتملين والمنافسين بشكل واضح لتبرز من بين الحشود.

وأخيرًا، يقدم ClickUp نموذجًا مجانيًا ومستويات مدفوعة بأسعار معقولة جدًا.

يشير براوني إلى دليل إدارة منتجات ClickUp و قوالب خريطة طريق المنتج المرئية ClickUp التي تجعل العملية بأكملها خالية من المتاعب، بدءًا من تخطيط المنتج إلى تطوير المنتج والتعاون في استراتيجيات تسويق المنتجات في السوق.

تحميل القالب

تم تصميم نموذج خارطة طريق المنتج من ClickUp لمساعدتك في تخطيط وتتبع وإدارة تطوير المنتج.

مفتاح الوجبات الجاهزة:لا يقتصر استخدام مجموعة أدوات إدارة المنتجات من ClickUp على التنظيم فحسب، بل يضع جميع اتصالات مشروعك في مكان واحد، مما يجعل العمل الجماعي سهلاً وتوسيع نطاقه أمراً سهلاً وتوديع فوضى التطبيقات. إنها الطريقة السلسة للتعامل مع تخطيط المنتج وتطويره وإتقان استراتيجيات الذهاب إلى السوق التعاونية.

2. كوكا كولا

كيف تبيع الصودا للجماهير؟ اسأل كوكا كولا!

لقد حققت كوكا كولا 45.03 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بيع مشروب سكري غازي بسيط. ومع ذلك، قبل إطلاقه، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل - لم يكن هناك وعي بالمنتج، ولا جمهور مستهدف محتمل، ولا يوجد ما يناسب سوق المنتج.

إذن، كيف وصلت كوكا كولا إلى قمة النجاح؟

استخدمت كوكا كولا العلامة التجارية والارتباط النفسي لاختراق السوق. تستخدم الشركات هذه الاستراتيجية التسويقية لربط المنتج بالمشاعر والتجارب الإيجابية.

ربطت كوكا كولا نفسها بـ "السعادة".

استثمرت شركة كوكاكولا بكثافة في الترويج للعلامة التجارية من خلال الإعلانات وغيرها من الإعلانات خارج الإنترنت و التسويق الرقمي القنوات. كان الهدف الشامل هو ترسيخ أن كوكاكولا تساوي السعادة في أذهان المستهلكين.

كوكا كولا شعار دائم ، "السعادة المفتوحة"، هو مثال على تسويق المنتجات من خلال تصميم الجمعيات.

والنتيجة - أدى الارتباط الناجح بين المياه الغازية والسعادة إلى خلق المليارات للعلامة التجارية.

مفتاح الوجبات الجاهزة: اربط منتجك بالعواطف. تبيع العواطف بسرعة وتترك انطباعًا دائمًا عن علامتك التجارية لدى عملائك.

3. سلاك

في عام 2012، طوّر ستيوارت بترفيلد وفريقه برنامج تعاون - Slack. وبالانتقال سريعاً إلى عام 2023، أصبح لدى سلاك أكثر من 54 مليون مستخدم نشط شهرياً بما في ذلك 77% من شركات Fortune 100.

ومع ذلك، فقد وصلت Slack إلى تقييم بقيمة 1.1 مليار دولار دون وجود مدير تنفيذي للتسويق على متنها. ونحن نعلم أنهم لم يوظفوا فريق مبيعات خارجي حتى عام 2016.

إذن، كيف وصلت سلاك إلى هذه الأرقام؟ لنكشف زيف استراتيجية تسويق منتجات سلاك.

في الأيام الأولى، اعتمد بترفيلد على شبكته للاختبار التجريبي والتسويق الشفهي.

إليك بالضبط كيف نجح في ذلك:

استعان بترفيلد برفاقه من الشركات الأخرى ليكونوا المختبرين التجريبيين الأوليين - وهو أمر يمكن لشركات اختبار البرمجيات أن تجربه أيضاً. كانت الفكرة هي

توليد الوعي بين الشركات

قياس مدى ملاءمة المنتج للسوق (عبر الفرق والأقسام)

جمع الملاحظات لتحديد المشكلات وحلها

أراد Slack تحديد جميع المربعات قبل الإطلاق الرسمي.

في أغسطس 2013، دعا سلاك الناس في أغسطس 2013 للتحقق من إصدار المعاينة. وأطلقوا عليه اسم "إصدار المعاينة" وليس الإصدار التجريبي.

المصدر: مدونة Foundationninc أشار بترفيلد إلى أن الناس غالبًا ما يرون "بيتا" كمرحلة اختبار لا يمكن الاعتماد عليها. لذا، لجأ الفريق إلى مصطلح من شأنه أن يثير الفضول والإثارة، مما يجعل المزيد من الناس يشتركون.

وقد نجح هذا النهج كالسحر. فخلال أول 24 ساعة، اشترك 8 آلاف شخص في الإصدار التجريبي. وبعد أسبوعين، ارتفع العدد إلى 15 ألف شخص واستمر في الزيادة.

إذا لم يكن ذلك كافياً، فقد خلق سلاك عدواً: البريد الإلكتروني.

لنواجه الأمر: رسائل البريد الإلكتروني تجعل التعاون وتتبع المحادثات أمراً صعباً. استخدم Slack هذا العيب كخطاف للعملاء المحتملين وأجبرهم على تجربة Slack.

قام فريق تسويق منتجاتهم بكل ما هو ضروري. بدأوا في الترويج لسلاك باعتباره "قاتل البريد الإلكتروني" عبر المقالات.

المصدر: فاست كومباني أو هذه المقالة من بيزنس إنسايدر:

المصدر: بيزنس إنسايدر في الواقع، كان من الواضح أن Slack هنا ليحل محل رسائل البريد الإلكتروني. وبمقارنته بهذا العملاق، أثار سلاك فضول العديد من العملاء.

وذلك عندما طرح آخر بطاقة عضوية مجانية. لم يقدم تطبيق Slack نسخة تجريبية مجانية مسوّرة. وبدلاً من ذلك، كسبت ثقة المستخدمين من خلال تقديم نسخة مجانية من المنتج.

مفتاح الوجبات الجاهزة: بالنسبة لـ Slack، كانت الأشياء الصغيرة مهمة منذ البداية. من اختبار المنتج مع الأشخاص المناسبين إلى منتج مجاني رائع، استخدم Slack التسويق الشفهي لإلهام الثقة وإرساء المصداقية وكسب العملاء.

4. إير جوردان من نايكي

جربت نايكي حظها في سوق الأحذية الرياضية والأحذية غير الرسمية ولكنها فشلت أمام ريبوك.

وفي مقابلة مع هارفارد بزنس ريفيو قال فيل نايت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نايكي:

"انظر إلى علامة نايكي التجارية. فمنذ البداية، فهم الجميع أن نايكي كانت شركة أحذية الجري، وكانت العلامة التجارية ترمز إلى التميز في سباقات المضمار والميدان. كانت رسالة واضحة جدًا، وكانت نايكي ناجحة جدًا. لكن الأحذية غير الرسمية أرسلت رسالة مختلفة. اختلط الأمر على الناس، وبدأت نايكي تفقد سحرها."

إذًا، كيف عادت نايكي إلى المسار الصحيح؟ -إير جوردان.

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المصدر: نايكي نتج مشروع AirJordan عن الحاجة الملحة لإنتاج حذاء جري آخر رائع من نايكي. وعلى عكس الأحذية غير الرسمية، كانت كرة السلة تتمحور حول الأداء، وكان حذاء AirJordan يتماشى بحق مع صورة العلامة التجارية. وعلاوة على ذلك، فإن ارتباط مايكل جوردان رفع من مستوى الحذاء إلى مستوى أعلى.

كان الحذاء رائعًا بلا شك. ومع ذلك فقد كان ملونًا لدرجة أن حظرت الرابطة الوطنية لكرة السلة ذلك 👎

اعتبرتها نايكي فرصة تسويقية، حيث قامت بما هو غير تقليدي، أو على حد تعبير العلامة التجارية نفسها: "فقط افعلها!

ارتدى مايكل جوردان الحذاء على الرغم من تهديده بغرامات مالية. لقد كان لاعبًا أسطوريًا؛ وتهافت المشجعون على شراء العلامة التجارية عندما كان يرتدي حذاء نايكي. ونتيجة لذلك، ارتفعت مبيعات نايكي.

و استراتيجية التسويق كانت فريدة من نوعها وخارجة عن المألوف لدرجة أنها غيرت طريقة تفكير نايت في شركته.

"لسنوات، كنا نفكر في أنفسنا كشركة موجهة نحو الإنتاج، مما يعني أننا نركز كل تركيزنا على تصميم المنتج وتصنيعه. ولكننا ندرك الآن أن أهم شيء نقوم به هو تسويق المنتج والعلامة التجارية معًا."

مفتاح الوجبات الجاهزة: تسلط قصة نجاح Air Jordan الضوء على أهمية مواءمة المنتج مع سرد مقنع وشخصية جذابة. فقد أنشأت شركة نايكي علاقة عاطفية مع المستهلكين من خلال ربط العلامة التجارية بشخصية أيقونية.

5. أبل

تعد شركة آبل عملاقاً في تسويق منتجاتها من خلال الحملات الإعلانية أو مقارنتها بما يقدمه منافسوها.

حملة "احصل على جهاز ماك" من بطولة جاستن لونج وجون هودجمان في دور جهاز ماك وجهاز كمبيوتر شخصي على التوالي, بدأت في عام 2006 واستمر لمدة ثلاث سنوات.

صورة عبر حملة "احصل على جهاز ماك" من آبل

تألفت الحملة من سلسلة من الإعلانات. في الإعلانات، ترى في الإعلانات جهاز Mac "لطيفًا" مع الكمبيوتر الشخصي لأنهم أرادوا من الناحية الفنية إظهار أن أجهزة الكمبيوتر الشخصي كانت أدنى من جهاز Mac.

إذًا، هل كانت حملة تسويقية ناجحة للمنتج؟

بالتأكيد! لم ترتفع مبيعات أجهزة Mac في عام 2006 فحسب، بل انتهى الأمر بـ 66 إعلانًا تلفزيونيًا مختلفًا للحملة خلال ثلاث سنوات.

الفائدة الرئيسية: حتى لو كان لديك منتج لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر، تواصل بطريقة تتناسب مع ما يهتم به جمهورك.

6. براز-بوري

المصدر: موقع براز بوري يعد موقع Poo-Pourri مثالاً ممتازًا على كيفية تسويق منتج محرج للبيع

Poo-Pourri، المنتج، هو عبارة عن رذاذ مرحاض يزيل الروائح الكريهة المرتبطة بالحمام، بشكل عام بعد قضاء الحاجة.

بطبيعة الحال، من المحرج الحديث عن هذا الموضوع. ولكن، وجدت شركة Poo-Pourri طريقة لكسر هذا التابو القديم وتسويق منتجها بطريقة فكاهية.

وإليك كيف فعلوا ذلك:

استخدمت الشركة صورًا مرئية مثل الصور ومقاطع الفيديو لتوضيح السيناريوهات الشائعة التي يمكنك فيها استخدام منتجهم

ثم استخدمت الإعلانات التلفزيونية وإعلانات الفيديو لجذب الأنظار إلى إعلاناتها الفكاهية. أول إعلان لها على الإطلاقانتشر أول إعلان فيديو لها على الإطلاق أنشأت الشركة أيضًا شخصيات العملاء لاستهداف جماهير ومواقف محددة. الجميع يتبرز، ولكن ليس الجميع يريد رذاذًا

وأخيرًا، اعتمدت براز-بوري على آراء العملاء لكسب ثقة العملاء المحتملين

المصدر: موقع براز بوري مفتاح الوجبات الجاهزة: لا تقم ببيع المنتج، بل قم ببيع الحل بدلاً من ذلك. يمكن بيع كل شيء إذا تم وضعه بالطريقة الصحيحة.

7. ريد بول

هل يمنحك ريد بول أجنحة؟ بالطبع، ليس بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن المنتج نجح في ربط نفسه بالطاقة والأدرينالين.

في الماضي، عندما كان ريد بُل على وشك الإطلاق، لم يكن هناك سوق لمشروبات الطاقة. لم تكن مثل هذه المنتجات موجودة بعد. وبالانتقال سريعًا إلى عام 2023، باعت الشركة 12.138 مليار دولار علبة في جميع أنحاء العالم في عام واحد فقط.

كيف حصلت ريد بول على أجنحة؟

أدركت شركة ريد بُل أن طلاب الجامعات هم أحد عملائها المستهدفين الأساسيين. استخدمت الشركة "تسويق حرب العصابات" لجذب الطلاب لتذوق المشروب. كانت إحدى طرق التسويق الأولى التي اتبعتها الشركة هي "فتيات ريد بُل" اللاتي يوزعن علب ريد بُل مجاناً على طلاب الجامعات.

وقد أدى هذا الأسلوب التسويقي إلى زيادة مبيعاتهم وظهورهم بشكل كبير. وبعد رؤية النتائج، واصلت ريد بُل استهداف البيئات الشبابية مثل الحفلات الجامعية والحانات والمقاهي والمكتبات وغيرها.

ومع ذلك، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد بدأت ريد بُل في رعاية فعاليات تبحث عن المغامرة تتماشى مع صورة علامتها التجارية. إحدى هذه المغامرات كانت في عام 2012 عندما شاهدنا جميعاً فيليكس بومغارتنر وهو يقفز من حافة الفضاء. وعند سقوطه إلى الأرض، حطم العديد من الأرقام القياسية العالمية.

المصدر: ريد بول كانت التغطية الإعلامية هائلة، وشاهد الملايين البث المباشر على يوتيوب. وقد طغت التكلفة المذهلة التي بلغت 30 مليون دولار على المبيعات التي بلغت 500 مليون دولار التي حققتها ريد بُل بسبب الحملة التسويقية.

مفتاح الوجبات الجاهزة: ميزة المحرك الأول حقيقية. إذا كان لديك منتج فريد من نوعه يناسب شريحة معينة، فإن ربطه بمشاعر أو عاطفة ما هو المفتاح لتوليد المليارات.

8. فولكس فاجن

فولكس فاجن مثال آخر ممتاز لتسويق المنتجات. فلطالما كان تركيز الشركة المصنعة للسيارات ينصب على تحقيق التوازن بين "سهولة الوصول والجودة الفائقة" لسياراتها. ولا شك أن المزيج الدقيق بين هذين الأمرين قد حقق المعجزات لشركة السيارات.

ومع ذلك، لم يمر التحول الملحوظ في تفضيلات مشتري السيارات من "الكفاءة والسعر" إلى "السلامة" دون أن يلاحظه فريق التسويق في فولكس فاجن.

فقد أدرك الفريق أن الناس على استعداد لدفع المزيد من المال مقابل ضمان السلامة. لذا، حرصوا على أن يُظهر منتجهم ذلك بأفضل طريقة ممكنة.

واليوم، تركز استراتيجية تسويق منتجات فولكس واجن الأساسية بشكل أكبر على سلامة سياراتها. وينقل موقع الويب هذه الرسالة بفعالية من خلال تصنيفات السلامة وغيرها من أدلة الضمان.

المصدر: فولكس فاجن الوجبات الرئيسية: قم بمواءمة منتجك مع تفضيلات السوق. إذا كانت السلامة هي محور التركيز الحاسم في السوق، فاحرص على أن يُظهر منتجك ميزات السلامة ويعطيها الأولوية.

9. كولجيت

كولجيت بالموليف هي شركة أمريكية تقوم بتصنيع منتجات التنظيف والأسنان ومنتجات العناية الشخصية الأخرى. وقد أتقنت الشركة الاستحواذ على الأسواق العالمية، ونجحت في وضع منتجاتها في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

برزت استراتيجية تسويق منتجات كولجيت الأكثر تأثيرًا في تسويق منتجاتها خلال تغلغلها في السوق الهندية. كان وضع المنتج في موضعه الصحيح لدرجة أن كولجيت اعتُبرت لمدة عقد من الزمان تقريبًا مرادفًا لمعجون الأسنان في الهند، حيث اكتسبت 77.21% من الحصة من سوق معجون الأسنان الهندي (1.5 مليار دولار).

كيف تمكنت كولجيت من تحقيق ذلك؟ -التوطين!

توقعت كولجيت أنه لن يكون من السهل دخول السوق الهندية حتى اكتشف المديرون التنفيذيون أن 82% من مشتريات معجون الأسنان غير مخطط لها!

كانت هذه الفكرة كافية. دارت كولجيت تسويق منتجاتها بالكامل حول هذه الحقيقة وخرجت بالعديد من الطرق لبيع نفسها:

لقد باعوا فرش أسنانهم مثل علبة العلكة أو الشوكولاتة الصغيرة

مخططات اشترِ واحد واحصل على واحد (زادت المبيعات بنسبة 170%)

في حين ركزت الشركات الأخرى على اللوحات الإعلانية لجذب العملاء المستهدفين، قامت كولجيت بالتسويق باستخدام لافتات داخل المتجر لجذب انتباهك داخل المتجر

استعانت الشركة بخبراء في هذا المجال مثل أطباء الأسنان والأمهات للدفاع عن العلامة التجارية في الإعلانات عبر الإنترنت تقديم شعارات لا تنسى مثل "Dentist ka sujhaya no.1 brand" (يوصي طبيب الأسنان بالعلامة التجارية رقم 1)؛ "Kya aapke aapke toothpaste mein namak hai" (هل يحتوي معجون أسنانك على ملح؟)

مفتاح الوجبات الجاهزة: التوطين أمر بالغ الأهمية عند التنافس في السوق العالمية.

10. Airbnb

في الماضي، كانت الفنادق هي الخيارات الأكثر شعبية لقضاء العطلات. ومع ذلك، مع دخول Airbnb إلى السوق، غيرت طريقة سفر الناس. كانت Airbnb تنافس احتكار الفنادق القديم في صناعة الضيافة.

إذن، كيف أحدثت Airbnb ثورة في هذا المجال؟

لم يقتصر الأمر على أن استئجار شقة على Airbnb كان ميسور التكلفة فحسب، بل كان تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم للتطبيق بأكمله سهل الاستخدام لأي شخص. وفي النهاية، قدم التطبيق بديلاً للإقامة الفندقية التقليدية للمسافرين.

المصدر: AirBnB لاحقًا، أدركت الشركة أن هذا لم يكن كافيًا لاختراق السوق.

لذا، وباستخدام علم البيانات وتسويق المنتجات، حددت Airbnb المناطق ذات الإشغال المرتفع لنشر إيجارات العطلات في المواقع الرئيسية والأماكن السياحية الساخنة.

واليوم، تعطي محركات البحث على Airbnb الأولوية للإيجار إذا كان في منطقة ذات كثافة عالية من حجوزات Airbnb، مما يزيد من تحسين تجربة المستخدم.

مفتاح الوجبات الجاهزة: هذا التحول في كيفية عرض Airbnb لمنتجاتها للعملاء الحاليين للحصول على تجربة أفضل يجسد العلاقة التآزرية بين البيانات وتسويق المنتجات.

أمثلة سيئة لتسويق المنتجات للتعلم منها

لقد سمعنا جميعًا المثل القائل: "يتعلم الحكماء من أخطاء الآخرين" تسويق المنتجات أخطاء فادحة للتعلم منها - ما لا يجب فعله في التسويق

11. حمامة

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المصدر: الغارديان كجزء من حملة لغسول الجسم من دوف، نُشر مقطع فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه ثلاث نساء من أعراق مختلفة.

هدفت الحملة إلى إظهار أن غسول الجسم من دوف مخصص لكل امرأة، محتفية بالتنوع. لكنها جاءت بنتائج عكسية، حيث اعتبرها العديد من المشاهدين غير لائقة وعنصرية.

وسرعان ما انتشر هذا التصور السلبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى رد فعل عنيف واسع النطاق ضد دوف. وتصاعد الموقف، واستجاب بعض الأفراد بمقاطعة منتجات دوف.

ولتهدئة الأمور، قامت دوف بإلغاء المنشور ونشر اعتذار على تويتر. ومع ذلك، كان الضرر قد وقع. فقد خسرت الشركة بالفعل متابعين وعملاء مخلصين بسبب رد الفعل العنيف.

العبرة الأساسية: لا تفترض أن جمهورك يرى إعلانك على النحو المنشود. قم بإجراء اختبار A/B وتناقش مع فريقك القانوني لضمان عدم ارتكاب خطأ مماثل لخطأ دوف.

12. أودي

المصدر: سي إن إن يوتيوب في يوليو 2017، بثت أودي إعلان تجاري رسم الغضب لمقارنة النساء بالسيارات المستعملة.

يُفتتح الإعلان بحفل زفاف، مع عروس وعريس يستعدان لتلقي النذور. تأخذ الأمور منحىً آخر عندما تقاطع والدة العريس "لتفقد" زوجة ابنها المرتقبة.

فتقرص أنفها وتشدّ أذنها وتتفحص فمها من الداخل قبل أن توافق في النهاية. ثم ينتقل المشهد إلى سيارة سيدان حمراء من طراز أودي تسير في شوارع المدينة مع تعليق صوتي لرجل يقول: "يجب اتخاذ قرار مهم بعناية"

جاء الإعلان بنتائج عكسية سيئة، حيث اعتبره الناس متحيزاً جنسياً و"مقززاً"

وقد أعربت أودي عن أسفها الشديد لبث الإعلان، وذكرت أن الإعلان "لا يتوافق مع قيم شركتنا بأي شكل من الأشكال"

العبرة الأساسية: تجنب المبالغة في تعقيد الإعلانات من أجل الإبداع فقط. وبدلاً من ذلك، احرص على التفرد والبساطة والوضوح لضمان فهم جمهورك المستهدف لرسالتك بسهولة.

13. وضع منتج تاتا نانو-تاتا نانو بطريقة خاطئة

تم إطلاق تاتا نانو في عام 2008 من قبل أكبر شركة سيارات في الهند، تاتا موتورز.

وكان السوق المستهدف لنانو هو قطاع الطبقة المتوسطة والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة. ولذلك، تم تسعيرها بسعر 1300 دولار أمريكي فقط - وهو أكبر ميزة من ميزات السيارة.

كل شيء كان مؤهلاً لنجاح نانو الكبير في سوق السيارات الهندية. إذن، أين بدأت الأمور في الانحدار؟ وصفت "تاتا" سيارة نانو بأنها "أرخص سيارة"، ولكن هذا العلامة التجارية كانت خارجة عن المألوف وقوضت الشعور المعتاد بالفخر الذي يصاحب شراء سيارة.

ويقر راتان تاتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تاتا، بأن وصف نانو بأنها "أرخص سيارة" كان خطأ.

فقد بلغت مبيعات نانو الافتتاحية حوالي 30,000 سيارة فقط. والأسوأ من ذلك أن المصنع لم يجمّع سوى _سيارة نانو واحدة فقط في يونيو 2018 قبل أن يوقف الإنتاج.

المصدر: ذا إيكونوميك تايمز الوجبات الرئيسية: يمكن أن يكون ضعف العلامة التجارية هو ما يفسد الصفقات في نهاية المطاف، حتى لو كنت قد اخترت المنتج المثالي لجمهورك.

الوجبات الرئيسية من أمثلة تسويق المنتجات هذه

بغض النظر عن مدى ابتكار منتجك أو المشاكل الأساسية التي يحلها، فإنه سيفشل في إحداث تأثير في السوق إذا لم يتم تسويقه بشكل جيد.

للتلخيص، إليك النقاط الرئيسية المستخلصة من أمثلة تسويق المنتجات هذه. تعلّم من هذه الأفكار وطبّقها قبل إطلاق منتجك القادم .

لا تبيع منتجك؛ بل قم ببيع العواطف التسويق الشفهي هو أفضل طريقة للترويج لمنتجك. 77% من المستهلكين من المرجح أن يشتروا منتجًا ما إذا أوصى به شخص يعرفونه تجرأ على فعل ما لن يفعله منافسوك، وأحياناً غير تقليدية الحملات التسويقية يمكن أن تجعل منتجك مبدعًا مواءمة منتجك مع ما يريده السوق التوطين هو أفضل طريقة للاستحواذ على الأسواق الخارجية إن تصور الناس لعلامتك التجارية يُحدث فرقاً كبيراً في المبيعات - لذا قم بتوصيلها بحكمة تلعب الشعارات دورًا حاسمًا في جعل منتجك لا يُنسى جمع البيانات وتحليلها أمر ضروري لفهم سلوك العملاء، وتحسين تجربة المستخدم، والتميز في السوق المزدحمة

## ClickUp - "الصلصة السرية" لإطلاق منتج ناجح

يعتمد الإطلاق الناجح للمنتج على ثلاث ركائز: التخطيط الدقيق، وتتبع التقدم المحرز، والتعاون الفعال بين الفريق. ClickUp يساعدك على التحكم في استراتيجية تسويق منتجاتك. من توثيق الخطط إلى مراقبة التطورات أثناء العملية - يهتم ClickUp بالتفاصيل.

راقب أداء تسويق منتجاتك لقياس فعالية الاستراتيجية واتخاذ قرارات مستنيرة. قالب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات من ClickUp يجعل من السهل جدًا مراقبة المقاييس الرئيسية المهمة حقًا لعملك.

تم تصميم نموذج تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات من ClickUp لمساعدتك على مراقبة وقياس أدائك التسويقي بفعالية.

قالب خطة تسويق المنتجات التكنولوجية العملية من ClickUp يمكّنك من التعامل مع المهام بكفاءة وتحسين الإنتاجية وضمان النجاح في السوق.

يوفر قالب خطة تسويق المنتجات التكنولوجية من ClickUp حلاً شاملاً لإدارة وتنفيذ استراتيجيتك التسويقية.

علاوة على ذلك، تساعد ميزات التواصل والتعاون في ClickUp الفرق وأصحاب المصلحة على البقاء على نفس الصفحة. وفي الوقت نفسه، ضمان ألا تذهب أفكار واقتراحات الجميع دون أن تُسمع.

عزز تسويق منتجك باستخدام ClickUp - الأداة المثالية لتبسيط المهام والتعاون دون عناء وتتبع المقاييس المهمة من أجل رحلة سلسة مع إطلاق منتجك الكبير التالي!

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما الذي يجعل استراتيجية تسويق المنتج ناجحة؟

تشتمل استراتيجية تسويق المنتج الناجحة على ثلاثة عناصر أساسية: أبحاث السوق، وفهم الجمهور المستهدف ونقاط ضعفه، وخطة لتعديل الاستراتيجية مع تغير السوق.

2. كيف يختلف تسويق المنتجات عن التسويق العادي؟

يكمن الاختلاف الرئيسي في تركيزه. فبينما يركز التسويق العادي على أنشطة الترويج للشركة وعلامتها التجارية ومنتجاتها أو خدماتها، يركز تسويق المنتجات بشكل واضح على الترويج لمنتج معين وبيعه. ومع ذلك، تتوافق كلتا الممارستين التسويقيتين مع رسالة الشركة وهدفها.

3. هل يدعم ClickUp مهام تسويق المنتجات؟

نعم، ClickUp هو برنامج تعاون شامل و إدارة المنتجات أداة. تدعم المهام والأنشطة المتعلقة بتخطيط المنتج وتطويره وإطلاقه النهائي.