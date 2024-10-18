أفضل 10 تطبيقات تسويق رقمي للمسوقين الرقميين في عام 2025

يتطور التسويق الرقمي بسرعة البرق. إذا غفلت عن الاتجاه أو الأداة أو التقنية الكبيرة التالية التي ستغير المشهد. ولكن، لكل تحدٍ يواجهك في هذا المجال الديناميكي، هناك حل ينتظر في الأجنحة.

في عام 2024، يوجد هذا الحل بشكل متزايد في تطبيقات التسويق الرقمي القوية. تخيل تبسيط حملاتك أو دمج المهام أو قياس عائد الاستثمار ببضع نقرات على شاشتك. هذا ليس المستقبل؛ إنه الآن. بصفتك مسوقًا رقميًا، فأنت بحاجة إلى أفضل الأدوات للبقاء في المقدمة والابتكار والتفوق. ففي النهاية، لا يمكن لمهندس معماري أن يرسم تحفة فنية بقلم رصاص غير حاد، أليس كذلك؟

سواء كنت تقوم بصياغة محتوى آسر، أو تقوم بحملات إعلانية متعددة، أو تفك رموز المتاهة المعقدة لمحركات البحث، فإن التطبيق المناسب يمكن أن يغير قواعد اللعبة. ونحن ندعمك! تعرّف على أفضل تطبيقات التسويق الرقمي التي يجب على كل مسوّق، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، أن يمتلكها هذا العام.

لنستعد ونبسط العمليات ونرتقي باستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك! مرحبًا بك في مستقبل التسويق الرقمي - مبسّط ومحسّن وفي متناول يدك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات التسويق الرقمي؟

قبل أن نغوص أولاً في قائمة أفضل 10 تطبيقات، دعنا نتوقف قليلاً. فكّر في الأمر كقائمة مراجعة مصغرة، أو كنجمة إرشادية إذا صح التعبير، لاختيار تطبيقات التسويق الرقمي المناسبة. لأنه، لنكن واقعيين، في السوق الصاخب لعالم التطبيقات، من السهل أن تنجذب إلى الميزات البراقة التي قد لا نستخدمها أبدًا.

سهولة الاستخدام والواجهة: يجب أن تكون تطبيقات التسويق سهلة الاستخدام. إذا كنت بحاجة إلى شهادة الدكتوراه للتنقل في لوحة التحكم، فمن المحتمل ألا يكون التطبيق مناسبًا

يجب أن تكون تطبيقات التسويق سهلة الاستخدام. إذا كنت بحاجة إلى شهادة الدكتوراه للتنقل في لوحة التحكم، فمن المحتمل ألا يكون التطبيق مناسبًا إمكانيات التكامل: ما مدى توافقها مع الأدوات الأخرى؟ غالبًا ما يتوقف سير العمل المتناغم على التكامل السلس

ما مدى توافقها مع الأدوات الأخرى؟ غالبًا ما يتوقف سير العمل المتناغم على التكامل السلس قابلية التوسع: يجب أن ينمو تطبيقك معك. فمع توسع حملاتك، لا تريد أن تكون محصوراً في نطاق ضيق

يجب أن ينمو تطبيقك معك. فمع توسع حملاتك، لا تريد أن تكون محصوراً في نطاق ضيق القيمة مقابل المال: اللامع والباهظ الثمن ليس دائمًا أفضل. ما يهم هو القيمة الحقيقية - هل يقدم لك التطبيق أكثر مما يوحي به سعره؟

اللامع والباهظ الثمن ليس دائمًا أفضل. ما يهم هو القيمة الحقيقية - هل يقدم لك التطبيق أكثر مما يوحي به سعره؟ الميزات ذات الصلة: تأكد من أن التطبيق يتماشى مع أهدافك. فالتطبيق المليء بالأجراس والصفارات لا فائدة منه إذا لم يخدم احتياجاتك الأساسية

تذكّر أن أفضل التطبيقات هي التي تبسّط الأمور ولا تعقّدها. اختر بحكمة ودعنا نزيد من سحر التسويق!

أفضل 10 تطبيقات تسويق رقمي لاستخدامها في عام 2024

اقرعوا الطبول من فضلكم! 🥁

إنها اللحظة التي كنا ننتظرها جميعاً. بعد البحث في هذا المجال الرقمي الشاسع، وغربلة مراجعات المستخدمين، وحتى تجربة هذه الأدوات بأنفسنا، اخترنا أفضل التطبيقات التي ستغير اللعبة بالنسبة للمسوقين الرقميين هذا العام.

بدءاً من تعزيز الإنتاجية إلى أتمتة المهام المعقدة، هذه التطبيقات لا تتعلق فقط بإنجاز المهام، بل تتعلق بإنجازها ببراعة. لذا، وبدون مزيد من اللغط، دعونا نتعمق في الكنوز الرقمية التي ستجعل عام 2024 أكثر الأعوام التسويقية تأثيراً حتى الآن!

1. انقر فوق

استخدم ClickUp لتخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتصور وتخطيط المواد التسويقية مثل المحتوى والوسائط عبر مؤسستك

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في جهودك التسويقية؟ نقدم لك كليك أب للتسويق :: أفضل إدارة المشاريع التسويقية منصة مصممة خصيصًا لخبراء التسويق أمثالك.

تخيّل مساحة عمل تمزج بسلاسة بين العصف الذهني والتخطيط والتنفيذ، مما يمنح فريقك الأدوات التي يحتاجها لإطلاق حملات متعددة القنوات، وأحداث عالمية، وكل ما بينهما. مع ClickUp، لن تحصل مع ClickUp على واجهة سهلة الاستخدام فحسب، بل ستدخل إلى عالم من مساحات العمل القابلة للتطوير التي تعطي الأولوية لإدارة الموارد والمشروعات.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل أسعاره المعقولة، يمكن لكل فريق تسويق، سواء كان كبيراً أو صغيراً، الاستفادة من هذه الخدمة. وإذا كنت تفكر في تسريع حملاتك, ClickUp AI قد قام بتغطيتك. من خلال أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي أصبح إنشاء أفكار الحملات وموجزات المحتوى والمدونات وحتى دراسات الحالة أمرًا في غاية السهولة.

ClickUp أفضل الميزات

تتعايش مستنداتك الاستراتيجية وعصفك الذهني وتقويماتك مع مهامك اليومية، مما يدفع بمفاهيمك إلى الواقع بسرعة قياسية

أدوات مثل ClickUp Docs و اللوحات البيضاء ClickUp التأكد من أن كل عضو في الفريق متوافق منذ البداية وحتى الإطلاق

مع انقر فوق المشاهدات ، يصبح تقدم فريقك مشهدًا مرئيًا، مما يساعدك على التخلص من أي عمليات سير عمل زائدة عن الحاجة والتركيز فقط على تحقيق أهدافك

ClickUp Dashboards تضمن أن يكون كل عضو على اطلاع دائم، وتربط المهام مباشرةً بخارطة الطريق الخاصة بك و استراتيجيات الانتقال إلى السوق قوالب تقويم المحتوى وغيرها مثلقالب خطة عمل التسويق الرقمي من ClickUp مساعدتك على تنمية أعمالك والحفاظ على قدرتك التنافسية في العصر الرقمي



قيود ClickUp

منحنى التعلم الأولي للمستخدمين للتعرف على جميع الميزات المتاحة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. هوتسويت

عبر هوتسويت تخيل برنامج تقويم التسويق يمكنك من خلاله الإشراف على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك - هذا هو Hootsuite في جوهره. صُمم هذا التطبيق التسويقي الرقمي مع وضع المسوق الرقمي الحديث في الاعتبار، وهو يقدم مجموعة شاملة من الأدوات لتبسيط أنشطتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

من لوحة تحكم مدمجة، يمكنك جدولة المنشورات عبر قنوات متعددة، والتفاعل مع جمهورك في الوقت الفعلي، والاستفادة من التحليلات التفصيلية التي تقيس نجاح حملتك.

يمكنك التعاون بسلاسة مع فريقك، وتعيين المهام، وعدم تفويت أي إشارة من خلال إمكانات الاستماع الاجتماعي. بالنسبة للشركات التي تهدف إلى الحفاظ على صوت رقمي متسق وحضور متجاوب مع الجمهور، فإن Hootsuite حليف لا غنى عنه.

أفضل ميزات Hootsuite

يحافظ تقويم الوسائط الاجتماعية المدمج على مزامنة الفرق وإبقاءها على اطلاع

يسمح للمستخدمين بعرض وإدارة العديد من قنوات التواصل الاجتماعي في وقت واحد

يبسّط عملية تعديل المحتوى وإعادة جدولة المواعيد النهائية للتوافق مع الموارد

يدمج خاصية التوليد الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي الذي يساعد في إنشاء المحتوى للمنشورات

قيود Hootsuite

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون طرق العرض الفردية، قد تبدو لوحة التحكم الشاملة مزدحمة

ميزة النشر التلقائي تفتقر أحياناً إلى الموثوقية، وفقاً للمستخدمين

بعض المستخدمين يشعرون أن تجربة المستخدم ليست مبسطة مثل عروض أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

أسعار هوتسويت

الاحترافية: 99$/شهرياً

99$/شهرياً فريق : 249 دولارًا في الشهر

: 249 دولارًا في الشهر الشركات: 739 دولارًا/شهريًا

739 دولارًا/شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3400 تقييم)

3. استوديو بيانات جوجل

عبر استوديو بيانات جوجل يُعد Google Data Studio في جوهره أداة لتصور البيانات. وفي عالم التسويق الرقمي المعقّد، تقود البيانات القرارات في عالم التسويق الرقمي.

يحوّل Google Data Studio مهمة تحليل البيانات التي غالبًا ما تكون مرهقة إلى تجربة ممتعة. من خلال الاتصال بمصادر بيانات متنوعة مثل تطبيق Google Analytics وإعلانات Google وحتى المنصات الخارجية، يمكنك إنشاء تقارير مخصصة تحكي قصة مرئية.

يمكنك تخصيص شكل تقاريرك ومظهرها، والتعاون مع فريقك، ومشاركة الرؤى التي قد تضيع في بحر البيانات الأولية. باختصار، إنها باختصار أداة تُحوِّل الأرقام إلى سرديات، وتوجه استراتيجياتك التسويقية.

أفضل ميزات استوديو بيانات Google

يوفّر قوالب جاهزة لتقارير قنوات YouTube، ونظرة عامة على إعلانات Google، وغير ذلك الكثير

يحول أبعاد البيانات ومقاييسها إلى لبنات بناء قوية للتصور

يسهِّل المشاركة والتعاون في جميع تقارير ولوحات معلومات Data Studio

يسمح بتخصيص لوحة المعلومات باستخدام الشعارات والأيقونات وتغييرات الخلفية والمزيد

قيود Google Data Studio

يعاني بعض المستخدمين من بطء أوقات تحميل التقارير ويشعرون أن الأداة تفتقر إلى المرونة في الاستعلامات المعقدة

تعتمد بشكل كبير على عمليات التكامل لتتبع الوقت

ليست الأنسب لإدارة المهام المعقدة

تسعير Google Data Studio

المنشئون وعارضو التقارير: مجانًا

مجانًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Data Studio

G2: 4.4/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4.4/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (193+ تقييم)

4. مدير صفحات فيسبوك

عبر مدير صفحات فيسبوك قد يكون التنقل في شوارع فيسبوك وإنستجرام الصاخبة أمرًا شاقًا. ادخل إلى Facebook Pages Manager، وهو تطبيق يضع بين يديك بسهولة زمام صفحات فيسبوك وإنستجرام المتعددة.

وسواء كنت شركة صغيرة تدير صفحة واحدة لعلامة تجارية واحدة أو تكتلاً يدير العديد من الصفحات، فإن هذه الأداة تبسّط المهمة. يمكنك صياغة وجدولة المنشورات، والتفاعل مع متابعيك من خلال التعليقات والرسائل، والاستفادة من تحليلات الصفحة لقياس أدائك.

الأمر أشبه بوجود وكالة وسائط اجتماعية في جيبك، حيث تتأكد من أنك على اتصال دائم ومتجاوب ومطلع على كل شيء.

مدير صفحات فيسبوك أفضل الميزات

مثالي كتطبيق لإدارة إعلانات إنستجرام وفيسبوك

يشرف بشكل مركزي على جميع الصفحات والحسابات والأصول التجارية

يتتبع رؤى أداء الحملات التسويقية بفعالية

قيود مدير صفحات فيسبوك #### مدير صفحات فيسبوك

أبلغ المستخدمون أن التبديل بين الملفات الشخصية قد يكون مملاً ومحبِطًا

استجابة دعم العملاء لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وفقًا للمراجعين

أسعار مدير صفحات فيسبوك #### مدير صفحات فيسبوك

مجاني

تقييمات ومراجعات مدير صفحات فيسبوك #### مدير صفحات فيسبوك

G2: 4.2/5 (1,580+ تقييم)

4.2/5 (1,580+ تقييم) Capterra: غير متاح

5. بازسومو

عبر بازسومو إن فهم ما يلقى صدى لدى الجماهير أمر بالغ الأهمية في المشهد الرقمي الواسع، ويبرز BuzzSumo كبوصلة لك.

توفر هذه الأداة نافذة على عالم اتجاهات المحتوى. هل تريد معرفة المواضيع التي تحظى بأكبر عدد من المشاركات في مجال تخصصك؟ يمكن أن تخبرك BuzzSumo بذلك. هل تتطلع إلى تحديد المؤثرين الرئيسيين الذين يمكنهم تضخيم رسالة علامتك التجارية؟ لدى BuzzSumo الإجابات. حتى أنه يتيح لك مراقبة منافسيك، وفهم أي من أجزاء المحتوى الخاصة بهم تحقق نجاحاً كبيراً.

يُمكّن BuzzSumo المسوقين من وضع استراتيجيات تتماشى مع تفضيلات الجمهور واتجاهات الصناعة من خلال توفير صورة واضحة لمنظومة المحتوى.

أفضل ميزات BuzzSumo

يبسّط عملية تحديد الموضوعات الشائعة في الصناعة

يدعم مقارنة الموضوعات ومراقبة الاتجاهات بمرور الوقت

يتيح تتبع إشارات العلامات التجارية، بما في ذلك المنافسين والمنتجات

يسهل متابعة الكلمات الرئيسية والمحتوى العضوي من مصادر محددة عبر الإنترنت

يحلل أداء محتوى المنافسين بناءً على المشاركة عبر مختلف المنصات الاجتماعية

قيود BuzzSumo

يفتقر إلى التكامل مع منصات مثل لينكد إن وسناب شات وتيك توك

مناسب بشكل أفضل للمواضيع العامة ولكنه يواجه صعوبات في المجالات المتخصصة

الأسعار، خاصة للباقات المدفوعة، يمكن أن تكون باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة

غالبًا ما تتطلب البيانات تصفية واسعة النطاق للعثور على الرؤى ذات الصلة

تسعير BuzzSumo

الأساسية: 95 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

95 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد إنشاء المحتوى: 199 دولاراً شهرياً لخمسة مستخدمين

199 دولاراً شهرياً لخمسة مستخدمين العلاقات العامة والاتصالات: 199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين الجناح: 319 دولارًا شهريًا لعشرة مستخدمين

319 دولارًا شهريًا لعشرة مستخدمين المؤسسة: 999 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات BuzzSumo #### تقييمات ومراجعات BuzzSumo

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

6. العازلة

عبر المخزن المؤقت إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن مسرح، فإن Buffer هي طاقم الكواليس الذي يضمن استمرار العرض دون عوائق. في جوهرها، تعتبر Buffer أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تزيل الغموض عن عملية جدولة ونشر وتحليل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

تتيح لك واجهته البسيطة والبديهية ترتيب المنشورات لمختلف المنصات، مما يضمن لك الحفاظ على حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى النشر فقط، تقدم تحليلات Buffer تحليلات متعمقة في كيفية أداء المحتوى الخاص بك، مما يسمح بالضبط المستمر.

بالنسبة للفرق، تضمن الميزات التعاونية بقاء الجميع في الحلقة، مما يجعل Buffer متجراً شاملاً لكل ما يتعلق بالوسائط الاجتماعية.

أفضل ميزات Buffer

تبسيط جدولة المحتوى باستخدام نظام قائمة انتظار المحتوى

يوفر نظاماً شاملاً أدوات إعداد التقارير للتواصل مع أصحاب المصلحة

يدمج أنظمة مراجعة المحتوى المدمجة لتحسين تعاون الفريق

قيود المخزن المؤقت

يركز حصريًا على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي؛ أخرى الحملات التسويقية تحتاج إلى أدوات إضافية

يجد المستخدمون صعوبة في دمج المحتوى من المنصات أو الأدوات الأخرى

تسعير #### العازلة

مجاناً

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لمستخدم واحد وقناة واحدة

6 دولارات شهريًا لمستخدم واحد وقناة واحدة الفريق: 12 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين وقناة واحدة

12 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين وقناة واحدة الوكالة: 120 دولار/شهر لمستخدمين غير محدودين وعشر قنوات

120 دولار/شهر لمستخدمين غير محدودين وعشر قنوات القنوات الإضافية: 6-12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2: 4.3/5 (980+ تقييم)

4.3/5 (980+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,420+ تقييم)

7. كانفا

عبر كانفا كانفا هو بمثابة فرشاة الرسم الرقمية لأولئك الذين قد لا يكونون فنانين مدربين ولكن لديهم رؤية يرغبون في تحقيقها. هذا التطبيق القائم على السحابة لإدارة مشاريع التصميم أداة أحدثت ثورة في طريقة تعامل المسوقين مع المحتوى المرئي.

مع مكتبة واسعة من القوالب التي تتراوح من الرسوم البيانية إلى قوالب وسائل التواصل الاجتماعي ، تقدم المنصة لوحة فنية لكل احتياجاتك. تضمن واجهة السحب والإفلات، المقترنة بلوحة غنية من الخطوط والصور والرسوم التوضيحية، أن إنشاء مرئيات مقنعة لم يعد حكراً على المصممين المحترفين.

سواء أكنت شركة ناشئة تتطلع إلى إنشاء مواد للعلامة التجارية أو علامة تجارية راسخة ترغب في الحفاظ على هوية مرئية متسقة، فإن Canva توفر الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك بسلاسة.

أفضل ميزات كانفا

يقدم قوالب لمواد تسويقية متنوعة، من الإعلانات إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

يدعم التعاون في الوقت الفعلي مع المجلدات والجداول الزمنية وأدوات التعليق

يأتي مزودًا بمحرر فيديو ورسوم متحركة لإنشاء محتوى جذاب

قيود كانفا

يعاني بعض المستخدمين من مواطن الخلل في الواجهة، مثل اختلال المحاذاة أو وظيفة السحب والإفلات المتقطعة

قد تبدو جودة القوالب المجانية محدودة، مما يدفع المستخدمين نحو الخطط المدفوعة

تسعير كانفا

مجاني

المحترفين: 119.99 دولارًا في السنة لشخص واحد

119.99 دولارًا في السنة لشخص واحد الفرق: 149.90 دولارًا في السنة لأول خمسة أشخاص

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4.7/5 (أكثر من 4200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,300 تقييم)

8. بلانولي

عبر بلانولي يتطلب انستقرام استراتيجية فريدة من نوعها بفضل نهجه الذي يركز على الجانب المرئي، وقد صُمم Planoly لمساعدة العلامات التجارية على التألق على هذه المنصة. صُمم Planoly خصيصًا لعشاق Instagram، وهو أكثر من مجرد أداة جدولة؛ إنه مخطط مرئي.

تتيح لك المنصة صياغة شبكتك على إنستغرام وتنظيمها وتصورها مسبقاً، مما يضمن توافق كل منشور مع جمالية علامتك التجارية. وتعني خاصية النشر التلقائي أن المحتوى الخاص بك يتم نشره حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

تعمّق في التحليلات لجمع رؤى حول تفاعل الجمهور وتحسين استراتيجية النشر الخاصة بك. في عالم يعتبر فيه إنستغرام قناة تسويقية بالغة الأهمية، يبرز Planoly كأحد الأصول المهمة للنجاح.

أفضل ميزات بلانولي

يدعم وظيفة "رابط في السيرة الذاتية" المفيدة لـ Instagram

يدمج مخطط فيديو TikTok قوي داخل التطبيق

يسهل النشر المتبادل بين المنصات، مثل النشر من تيك توك إلى مقاطع فيديو قصيرة على يوتيوب

قيود بلانولي

فترة تجريبية مجانية محدودة مدتها سبعة أيام فقط

تقيّد باقة المبتدئين عدد التحميلات الشهرية، وهو ما قد يكون مقيدًا للوكالات والشركات الصغيرة

تسعير خطة بلانولي

المبتدئين: 13 دولارًا شهريًا

13 دولارًا شهريًا النمو: 23 دولارًا/شهريًا

23 دولارًا/شهريًا محترف: 43 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

بلانولي التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. سبروت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي سوقًا صاخبة، فإن Sprout Social هو دليلك الماهر، حيث يساعدك على التنقل والتفاعل والازدهار. تدمج هذه المنصة الشاملة ثلاثية من أدوات النشر والتحليلات والمشاركة تحت سقف واحد.

كما أنها تكسر الصوامع التي غالباً ما توجد في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر رؤية موحدة للتواجد الرقمي لعلامتك التجارية. تعمل ميزات التعاون على جعل جهود الفريق سلسة، مما يضمن مزامنة كل استجابة ومنشور واستراتيجية.

تحليلات المنصة تتعمق في التحليلات، وتقدم رؤى دقيقة حول أداء الحملة وسلوكيات الجمهور. لا يقتصر دور Sprout Social على إدارة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل إتقانها.

أفضل ميزات Sprout Social

يتميز بصندوق وارد ذكي للتعامل مع الطلبات بكفاءة

يوفر مكتبة أصول ذات عرض مزدوج لإدارة الأصول بشكل مبسط

يتميز بميزات تحليلات غنية وميزات استماع ومراقبة اجتماعية

يبسّط التعاون الخارجي

قيود Sprout Social

هيكلية التسعير قد تكون باهظة بالنسبة للوكالات الصغيرة الحجم

يفتقر إلى وظيفة التجميع للمشاركات في التقويم

عدم وجود وظيفة السحب والإفلات في التقويم

تسعير سبروت سوشيال

قياسي: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر متقدم: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات موقع سبروت سوشيال

G2: 4.4/5 (أكثر من 2360 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2360 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 550 تقييم)

10. ميل تشيمب

عبر MailChimp لا يزال البريد الإلكتروني قناة تواصل ثابتة في عصر المنشورات العابرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعلات الرقمية العابرة، ويظل البريد الإلكتروني MailChimp هو بطلها.

يقدم MailChimp، الذي يعد مرادفًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني، منصة بديهية لتصميم حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وفك رموزها. من قوالب الرسائل الإخبارية الأنيقة إلى سير عمل الأتمتة، فهي تلبي احتياجات كل من المسوقين المبتدئين والمتمرسين في مجال البريد الإلكتروني.

وتسلط تحليلات المنصة القوية الضوء على معدلات فتح الرسائل والنقرات وسلوكيات المشتركين، مما يساعدك على تحسين استراتيجية بريدك الإلكتروني وإتقانها. بفضل مجموعة أدواته المتطورة باستمرار، بما في ذلك الصفحات المقصودة والإعلانات، يضمن MailChimp حصول المسوقين الرقميين على الموارد اللازمة لرعاية جمهورهم وتنميته باستمرار.

أفضل ميزات MailChimp

يسهّل إنشاء الصفحات المقصودة ويحسّن توليد العملاء المحتملين

تبسيط إنشاء قائمة البريد الإلكتروني وتنفيذ الحملات

يدمج أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن يتضاعف كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)

يركّز معلومات العملاء، من تفاصيل الاتصال إلى سجل الشراء، ويدعم تجميع العملاء بناءً على الاهتمامات

قيود MailChimp

يجب على المستخدمين إنشاء قوالبهم الخاصة

قد تبدو الواجهة ثقيلة وغير بديهية لبعض المستخدمين

قد لا تكون ملائمة لإدارة المبيعات، أو الدعم، أو تفاعلات العملاء الأخرى بشكل استباقي

تسعير MailChimp

مجاني

الأساسيات: 13 دولارًا في الشهر

13 دولارًا في الشهر المعيار: 20 دولارًا في الشهر

20 دولارًا في الشهر القسط: 350 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات MailChimp

G2: 4.3/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

ClickUp، الحل النهائي للتسويق الرقمي ## ClickUp، الحل النهائي للتسويق الرقمي

في المشهد الرقمي المتطور، تُحدث الأدوات المناسبة فارقًا كبيرًا في المشهد الرقمي المتطور. بينما تقدم العديد من المنصات وظائف متخصصة، تبرز ClickUp كحل شامل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الديناميكية لمحترفي التسويق. من التخطيط والتنفيذ الدقيق لبرامج التسويق إلى التكامل السلس للذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، تقدم ClickUp ميزات لا مثيل لها تميزها عن غيرها.

بالإضافة إلى ذلك، في عصر يحدد فيه التعاون وتيرة التقدم، تضمن ميزات ClickUp البديهية، مثل المستندات واللوحات البيضاء، أن يبقى كل عضو في الفريق متزامناً منذ بداية الفكرة وحتى إطلاقها. وتُترجم الشفافية التي يوفرها هذا التطبيق إلى كفاءة، مما يقلل من سير العمل الزائد عن الحاجة ويعزز الإنتاجية.

في حين أن الأدوات الأخرى قد تتفوق في مجالات منعزلة، تقدم ClickUp نظاماً بيئياً متكاملاً يفهم المتطلبات المتعددة الأوجه للتسويق الرقمي. لا يتعلق الأمر فقط بإنجاز المزيد بل بتحقيق المزيد بموارد أقل - وفي هذا المجال، لا شك أن ClickUp تتفوق في هذا المجال.