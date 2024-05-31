قوالب تطوير المنتجات المجانية

هل لديك فكرة لمنتج جديد رائع سيجتاح العالم؟ تهانينا! 💡

في ذهنك أنت وفريق عملك ترونه بالفعل في السوق، محطمين الأرقام القياسية للمبيعات ومحققين الشهرة. في الواقع، يجب عليك أولاً أن تمر أولاً بـ عملية تطوير المنتج بشكل صحيح .

تغطي هذه العملية جميع مراحل تطوير المنتج، بدءًا من وضع الفكرة وحتى طرحه في السوق. إنها السيرة الذاتية لمنتجك وتغطي دورة حياته بأكملها.

إن كتابة هذه السيرة الذاتية أسهل قولاً من فعلها لأن هناك عشرات الفصول (المهام) التي يجب إكمالها، مثل تحديد الأهداف، وتقدير قيمة المنتج، وتحليل المنافسة، والتحضير لإطلاقه.

لحسن الحظ، يمكنك أن تسلك طريقاً مختصراً وتنهي السيرة الذاتية في وقت قياسي، وذلك بفضل قوالب تطوير المنتج. تساعدك أقسامها المعدة مسبقًا على تحديد كل نشاط حاسم، والتعاون مع أصحاب المصلحة، وإعداد منتجك للنجاح.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل 10 قوالب لمساعدتك في التنقل في عملية تطوير المنتج بأكملها بسلاسة.

ما هو قالب تطوير المنتج؟

قالب تطوير المنتج يضع لك ولفريقك خريطة واضحة للتنقل في رحلة تطوير المنتج المعقدة. فهو يرشدك خلال كل مرحلة، ويضمن لك عدم وقوع أي شيء في الثغرات، ويزيد من فرص النجاح. تطوير المنتج يتضمن مراحل متعددة تمثل رحلة المنتج من الفكرة إلى إطلاقه في السوق. وفي حين أن عدد هذه المراحل وطبيعتها يعتمد على أهداف الشركة والمنتج نفسه، إلا أن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن العملية تتطلب جهدًا جماعيًا وتنظيمًا من الدرجة الأولى لتحقيق النجاح.

قم بتخصيص نطاق المشروع قالب السبورة البيضاء بإضافة المستندات والمهام والمزيد

تساعدك بعض قوالب إدارة المنتجات على رسم خريطة للعملية بأكملها بينما يركز البعض الآخر على جوانب معينة مثل تصور خارطة طريق المنتج أو تصميم المنتج . أيًا كان اختيارك، سيستمتع مديرو المنتجات بتحسين الإنتاجية وتبسيط التعاون.

ما الذي يجعل قالب تطوير المنتج جيدًا؟

هناك المئات من قوالب تطوير المنتجات. إذا كنت تريد فصل الغث عن السمين، ابحث عن العناصر التالية:

هدف واضح : نظرًا لأن قوالب تطوير المنتجات غالبًا ما تركز على نطاقات مختلفة للمشروع، يجب أن يتيح لك القالب تحديد الغرض منه، سواء كان استراتيجية المنتج , جدولة التصنيع أو متطلبات المنتج خيارات التعاون : يجب أن يشجع العمل الجماعي بخيارات مثل التحرير في الوقت الحقيقي، وترك التعليقات، ومراقبة التقدم بسهولة لمديري المنتجات

: نظرًا لأن قوالب تطوير المنتجات غالبًا ما تركز على نطاقات مختلفة للمشروع، يجب أن يتيح لك القالب تحديد الغرض منه، سواء كان استراتيجية المنتج , جدولة التصنيع أو متطلبات المنتج ميزات العصف الذهني : يجب أن تتضمن قوالب إدارة المنتجات أدوات مثل اللوحات البيضاء الرقمية التي تتيح لك ولفريقك تبادل الأفكار وتحفيز توليد الأفكار للحصول على أفضل النتائج

: يجب أن تتضمن قوالب إدارة المنتجات أدوات مثل اللوحات البيضاء الرقمية التي تتيح لك ولفريقك تبادل الأفكار وتحفيز توليد الأفكار للحصول على أفضل النتائج الجدول الزمني للمشروع : يجب أن يسمح لك بإنشاء تطوير شامل للمنتج الجدول الزمني للمشروع بمراحل ومواعيد نهائية واضحة. هذا يساعدك أنت ومديري المنتجات على الحفاظ على الشفافية وضمان أن يكون الجميع على رأس مسؤولياتهم

أفضل 10 قوالب لتطوير المنتج في ClickUp و Excel

بعد تحليل العشرات من قوالب تطوير المنتجات، اخترنا أفضل 10 قوالب تقدم وظائف متميزة وسهولة في الاستخدام.

استكشف ميزاتها واعثر على النموذج الذي يساعدك على تحديد الخطوط العريضة لعملية تطوير منتجك دون عناء! 🥵

1. قالب تطوير منتج جديد

تتبع مراحل المشروع المختلفة والمخرجات باستخدام قالب ClickUp New Product Development Template (قالب تطوير منتج جديد)

إن التخطيط الدقيق والتنفيذ الخالي من العيوب هما أساس نجاح إطلاق منتج جديد. إن نموذج تطوير المنتج الجديد ClickUp يساعدك على تخطيط وتنظيم ومراقبة كل تفاصيل العملية، وتعزيز تعاون الفريق، وإدارة المهام كالمحترفين! 💪

يقدم القالب فرق إدارة المنتجات أربع وجهات نظر لتحديد الخطوط العريضة لعملية التطوير، وتعيين المهام وتتبعها، وضمان إنجازها في الوقت المناسب دون تداخل أو سوء فهم.

طريقة العرض الأولى في القالب هي ملخص المشروع - هنا ستضيف مهامك وتقسمها إلى مراحل. بشكل افتراضي، لديك سبع مراحل، ولكن يمكنك تعديلها إذا لزم الأمر:

فحص الفكرة تطوير الفكرة واختبارها استراتيجية التسويق وتحليل الأعمال تطوير المنتجات الاختبار التجريبي/السوق التنفيذ التقني إطلاق المنتج قدم تفاصيل مثل تواريخ البدء والاستحقاق، ومدى تعقيد المهمة، ومستويات الجهد والتأثير، والفريق/القسم أو مديري المنتجات المسؤولين عن كل مهمة.

تعرض طريقة عرض لوحة العمليات المهام المحددة في طريقة العرض السابقة كبطاقات وتصنفها حسب المرحلة التي تنتمي إليها (واحدة من السبع المذكورة أعلاه). أثناء إكمال المهام، انقل البطاقات المقابلة لها بإجراءات سحب وإفلات بسيطة.

إن مخطط جانت تساعدك طريقة العرض على إنشاء جدول زمني ديناميكي، وتتبع تبعيات المهام ومنع التداخل، بينما تعرض طريقة العرض الجدول الزمني مهامك في تقويم وتتيح لك مراقبة المواعيد النهائية والجداول الزمنية.

2. قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتج

استخدم قالب السبورة البيضاء لخريطة طريق تطوير المنتج من ClickUp لتخطيط معالم تطوير منتجك وتتبعها والاحتفال بها بصريًا

هل تريد تصور عملية تطوير منتجك وتحديد الأهداف وإبقاء الجميع على نفس الصفحة؟ إن قالب خارطة طريق تطوير المنتج ClickUp خارطة طريق تطوير المنتج هو بالضبط ما تحتاجه!

أولاً وقبل كل شيء، من المهم الإشارة إلى أن هذا قالب السبورة. انقر فوق السبورة البيضاء هي لوحات رقمية تتيح لك تصور عملياتك وعصفك الذهني وتخصيصها بأقصى قدر من الشفافية والتعاون.

نظرًا لأن هذا النموذج المحدد يدور حول تطوير المنتج، فإنه يساعدك على تقسيم العملية إلى مراحل وإنشاء جداول زمنية سهلة التتبع.

ابدأ باستخدام القالب عن طريق إدخال مهامك وتفاصيلها في عرض القائمة. ثم انتقل إلى طريقة عرض اللوحة البيضاء - وهي لوحتك لتصور العملية. أضف ملاحظات لاصقة التي تمثل المهام والمراحل الرئيسية ووضعها في الحقل المناسب بناءً على الجدول الزمني لتنفيذها. قم بتحديث اللوحة البيضاء أثناء إكمال المهام لتعكس أحدث التغييرات وتجنب الارتباك.

يتم تشغيل لوحة المعلومات ClickUp Whiteboards بواسطة محرر السحب والإفلات، لذا فإن نقل العناصر سريع وسهل. أضف أصحاب المصلحة إلى قالب تطوير المنتج واسمح لهم بمراقبة التقدم المحرز عن كثب.

3. قالب استراتيجية المنتج

استراتيجية المنتج ضرورية لأي تطوير ناجح للمنتج

إذا كنت ترغب في إنشاء منتج يلبي احتياجات العملاء ويتماشى مع رؤيتك، فأنت بحاجة إلى استراتيجية مضادة للرصاص. إن قالب استراتيجية منتج ClickUp يمكن أن يكون حليفاً قيماً لفريقك من خلال أداة إدارة المشروع المفيدة.

يساعدك قالب تطوير المنتج هذا على تخطيط كل التفاصيل المتعلقة بالمنتج، وإبقاء فريقك على اطلاع، وتركيز جميع المعلومات ذات الصلة. ينقسم قالب تطوير المنتج الشامل إلى ثلاثة أقسام:

الميزات الفريق الجدول الزمني

يحدد قسم الميزات كل وظيفة يجب أن يمتلكها منتجك. ابدأ بإنشاء مهمة جديدة لكل ميزة مطلوبة في عرض كل الميزات. استخدم الحقول المخصصة مثل الحالة، وفئة الميزة، والأولوية، وتاريخ البدء، والجهد، والأولوية، وقائد الفريق لتوفير المزيد من التفاصيل حول كل ميزة/مهمة.

يمكنك استخدام نموذج تقديمات الميزات لتشجيع أصحاب المصلحة على اقتراح ميزات جديدة. شارك النموذج مع فريقك، وستظهر الميزات المقترحة في قائمة جميع الميزات تلقائيًا.

استخدم طرق عرض مثل الأولوية أو حسب الجهد لتصفية مهامك والتركيز على جانب معين من استراتيجية المنتج. سيساعدك هذا على تتبع خارطة طريق منتجك بشكل أفضل لمعرفة ما يجب معالجته أولاً.

يهتم قسم الفريق بالأشخاص الذين يعملون على الاستراتيجية. ضع قائمة بكل شخص مشارك في المشروع وحدد أدوارهم وقدم تفاصيل إضافية إذا لزم الأمر.

يتيح لك قسم الجدول الزمني تتبع كامل تطوير المشروع ومنع التداخلات وضمان نشر الميزات بنجاح.

4. قالب جدول التطوير

يعد قالب جدول التطوير هذا أداة مفيدة لضمان أن عملية التطوير

سواء كنت تنشئ منتجًا جديدًا أو تقوم بترقية منتج موجود، يجب عليك تجميع جدول زمني للتطوير لتحديد أهداف واضحة وضمان تعاون الفريق بسلاسة.

إن قالب جدول تطوير ClickUp هو فقط ما تحتاجه لتخطيط الموارد وتتبع ميزانيتك ومراقبة المواعيد النهائية.

ابدأ باستخدام القالب بالانتقال إلى عرض أنشطة تطوير المنتج. أولاً، قم بملء الجدول الذي يحتوي على معلومات أساسية مثل وصف المنتج، ومقدم التطوير، وتواريخ البدء والانتهاء.

بعد ذلك، انتقل إلى القائمة الموجودة أسفل الجدول وأضف جميع المهام المتعلقة بالمشروع وتفاصيلها، مثل الحالة والمرحلة والمُعيَّن وتواريخ البدء والانتهاء. بشكل افتراضي، سيتم تجميع مهامك حسب مرحلتها.

تعرض طريقة عرض عرض جانت لتطوير المنتج المهام من طريقة العرض السابقة على جدول زمني، مما يسمح لك بتصور تواريخ البدء والانتهاء وتبعيات المهام.

طريقة عرض عرض مرحلة تطوير المنتج هي عبارة عن لوحة كانبان تعرض مهامك كبطاقات مجمّعة حسب مرحلتها (مثل الفكرة، والبحث، والتخطيط) وحالتها (مثل: "يجب القيام به" أو "قيد التنفيذ" أو "يحتاج إلى إدخال").

5. قالب تحليل فجوة المنتج

يساعدك نموذج ClickUp لتحليل الفجوة في المنتج على فهم نقاط ضعف منتجك وإنشاء استراتيجيات تحسين

التحسين المستمر للمنتج يبقيك متقدماً على منافسيك ويضمن لك رضا العملاء. إن نموذج تحليل الفجوة في المنتج ClickUp يعتمد على هذه الفلسفة - فهو يساعدك على تحديد نقاط ضعف منتجك وتطوير طرق لتحسينه.

ينقسم قالب السبورة هذا إلى خمسة أقسام:

الأهداف: هنا حيث ستحدد أهدافك الوضع الحالي: يهتم هذا القسم بالوضع الحالي، الوضع الذي ترغب في تحسينه الحالة المرغوبة: هنا ستحدد فيه ما تريد تحقيقه تعريف الفجوة: حدد العوامل التي تساهم في الفجوة بين الحالة الحالية والحالة المرغوبة الحلول: تحديد ما يمكنك القيام به للانتقال إلى الحالة المرغوبة

أضف أعضاء الفريق المعنيين إلى القالب، وأنشئ ملاحظات لاصقة، وضعهم في أقسام مناسبة لملء السبورة البيضاء الخاصة بك والحفاظ على المعلومات منظمة بدقة. مع التحرير في الوقت الفعلي وخيار ترك التعليقات، يمكنك العمل مع فريقك بغض النظر عن الموقع.

6. قالب تحديد موضع المنتج

استخدم قالب قائمة تحديد موضع المنتج ClickUp لفهم خصوصيات وعموميات المنتج وتقديمه بشكل صحيح للسوق المستهدف

قبل إطلاق المنتج، تحتاج إلى تحديد موقعه في السوق وفهم ما الذي يجعلها فريدة من نوعها مقارنةً بالمنافسين. إن قالب تحديد موضع المنتج ClickUp يوفر الأساس المثالي لذلك من خلال مساعدتك على فهم خصوصيات وعموميات منتجك وتحديد أفضل استراتيجية لتحديد المواقع.

الخطوة الأولى في استخدام القالب هي ملء النموذج في استمارة تقييم وضع المنتج. يركّز النموذج على مشاكل منتجك ونقاط البيع الفريدة لمساعدتك في معرفة موقعه التنافسي.

يمكنك مشاركة النموذج مع زملائك في العمل للسماح لهم بعرض رأيهم والتماس آراء موضوعية.

تُترجم البيانات المقدمة في النموذج تلقائيًا إلى عرض قائمة المنتجات. يتم تمثيل كل منتج بمهمة منفصلة، لذلك لن تواجه مشاكل في العثور على المعلومات التي تهتم بها. يتم تجميع المهام حسب حالتها (مثل التخطيط، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، قيد الانتظار).

يمكنك أيضًا الحصول على عرض خريطة تحديد موقع المنتج على السبورة. هنا، يمكنك تحديد موقع منتجك من حيث القيمة التي يجلبها للسوق بالنسبة لتكلفته. ضع منافسيك على الخريطة أيضًا لمعرفة موقع منتجك.

7. قالب خارطة طريق المنتج

تصوّر عملية تطوير منتجك باستخدام قالب خارطة طريق المنتج ClickUp Product Roadmap

طريق تطوير المنتج وعرة وتتخللها العديد من المحطات. إن قالب خارطة طريق منتج ClickUp يساعدك على رسم خريطة لهذه الرحلة، والاستعداد للرحلة، والوصول إلى وجهتك دون مفاجآت غير سارة على طول الطريق. 🛣️

يتيح لك القسم الأول من القالب، المهام المتراكمة الرئيسية للمنتج، تحديد كل عنصر في أعمالك المتراكمة، بدءًا من أفكار المنتجات الجديدة إلى اقتراحات إضافة ميزات جديدة إلى المنتجات الحالية. أنشئ مهمة جديدة لكل عنصر وقدّم التفاصيل باستخدام الحقول المخصصة (مثل المُعيّن، وميزة المنتج، والأثر، والجهد).

يركز قسم التنفيذ الأسبوعي على العناصر التي تعمل عليها بنشاط. يتم تجميع جميع المهام حسب الفرقة لتسهيل التنقل. تتبع التقدم المحرز في كل مهمة وتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة. استخدم طرق عرض مختلفة مثل تنفيذ المنتج حسب الربع أو الأولوية للتركيز على مهام محددة.

يساعدك قسم خارطة طريق المنتج في الحصول على رؤى تفصيلية حول الإصدارات المخطط لها والمهام ذات الأولوية القصوى والجداول الزمنية. على سبيل المثال، تسرد طريقة عرض خارطة الطريق ربع السنوية في القسم المهام بناءً على موعد اكتمالها.

وفي الوقت نفسه، تعرض خارطة الطريق حسب المبادرات المهام على لوحة كانبان لتحقيق أقصى قدر من الرؤية والتحكم. يحتوي هذا القسم أيضًا على طريقة عرض اللوحة البيضاء حيث يمكنك تصور خريطتك من البداية إلى النهاية.

قسم ملاحظات الإصدار عبارة عن قسم انقر فوق المستند لتوثيق التغييرات التي أجريتها على منتجك.

8. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج

قم بإدارة المهام ومراقبة حالة المشروع وتعيين تواريخ الاستحقاق باستخدام قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

تتألف عملية إطلاق المنتج من العديد من الأجزاء المتحركة، ويمكن أن يفوتك بعضها بسهولة دون قائمة مراجعة شاملة للتتبع. يمكن أن تفلت بعض الأجزاء من انتباهك بسهولة بدون قالب قائمة التحقق من إطلاق المنتج ClickUp يساعدك على تنظيم جميع مهامك وأنشطتك ومراقبتها وتقليل مخاطر ظهور المشكلات.

يأتي القالب مع طرق عرض مختلفة لـ إدارة منتجك عملية الإطلاق بكل سهولة. ابدأ بعرض الأنشطة، حيث ستضيف جميع المهام المرتبطة وتوفر التفاصيل باستخدام الحقول المخصصة مثل الأولوية وفئة المهمة والحالة والمُعيَّن.

تقوم طريقة العرض بفرز مهامك حسب فئتها، مما يسمح لك بتخطيط العملية بأكملها، بدءًا من تحليل السوق إلى مؤشرات الأداء الرئيسية (المقاييس) وملاحظات ما بعد الإطلاق

عرض حسب الفئة هو لوحة كانبان عرض المهام كبطاقات مرتبة حسب الفئة (لقد قمت بتحديد الفئات في العرض الأول - يمكن أن تكون تحليل السوق، والتسعير، واستراتيجية المبيعات، وما إلى ذلك).

يمكن أن تكون عرض جانت يعرض مهامك على جدول زمني لسهولة جدولة وتتبع التقدم المحرز. وبالمثل، فإن عرض المخطط الزمني يحدّد المهام وفئاتها لمساعدتك في مراقبة المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية.

9. قالب خطة تطوير المنتج إكسل من ون بيجر

استخدم قالب خطة تطوير منتج Excel من OnePager لإنشاء نظرة عامة على جميع الأنشطة وتمثيلها بصريًا

قم بتخطيط وتنظيم ومراقبة جميع المهام والأنشطة المتعلقة بتطوير المنتج باستخدام قالب خطة تطوير المنتج من Excel بواسطة OnePager.

هذا المنتج سهل الاستخدام قالب التطوير في Excel يأتي مع ملفين. الأول هو ملف Excel مع مثال لعملية تطوير منتج مقسم إلى مهام.

تحتوي كل مهمة على مرحلتها، وتاريخ بدايتها ونهايتها، واسم المورد (الفريق المسؤول عنها)، والنسبة المئوية للإنجاز.

أما الملف الآخر (.tat) فهو عبارة عن قالب مخطط جانت يحول البيانات المقدمة في ورقة Excel إلى مخطط جانت. يقوم المخطط بتجميع المهام الخاصة بك وفقًا لمراحلها (مثل فحص الأفكار، وتطوير المفاهيم، وتحليل الأعمال) ويعرضها على جدول زمني.

يستغرق تحويل ملف Excel إلى مخطط جانت بضع خطوات فقط، ويوفر OnePager تعليمات مفصلة لذلك. ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى OnePager Express لإكمال العملية. إذا لم يكن لديك هذا البرنامج، فستتمكن فقط من استخدام ملف Excel.

10. قالب جدول تطوير المنتجات في إكسل من قالب WPS

قسِّم عملية تطوير منتجك إلى أنشطة وتتبع الجداول الزمنية باستخدام قالب جدول تطوير المنتج من Excel من قالب WPS

إذا كانت سهولة الاستخدام والبساطة على رأس أولوياتك في عملية تطوير منتجك قائمة الأولويات عندما يتعلق الأمر بقوالب تطوير المنتجات، يمكن أن يكون قالب جدول تطوير المنتجات في Excel من WPS Template خيارًا رائعًا.

هذا القالب لا يقدم طرق عرض متعددة أو خيارات تعاون متقدمة، ولكنه قد يكون كافياً لتتبع عملية تطوير المنتج والتأكد من أن كل شيء يسير وفقاً للجدول الزمني.

تمثل الصفوف في القالب نشاطًا متعلقًا بالعملية التي يجب إكمالها، بينما ترمز الأعمدة إلى الجدول الزمني - فهي تعرض أشهر السنة مقسمة إلى أسابيع.

تساعدك الحقول الخضراء المحجوبة على قياس الوقت وتتبع الجداول الزمنية. لكل نشاط، سترى حقول التنبؤ وحقول الواقع. في التوقعات، يمكنك التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه نشاط معين ومتى سيحدث.

على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن يستغرق إعداد عينة من الأجزاء ثلاثة أسابيع (نهاية مارس وبداية أبريل)، فستقوم بتلوين الحقول المناسبة باللون الأخضر. في الواقع، ستوضح متى سيحدث نشاط ما بالفعل والمدة التي استغرقها.

قوالب تطوير المنتج: تحويل الفكرة إلى واقع ملموس

يبدأ كل منتج بفكرة. تساعدك قوالب تطوير المنتج المدرجة في القائمة على تحديد هذه الفكرة، وتحديد الخطوات التي تحولها إلى منتج حقيقي جاهز للسوق، وتتبع النجاح.

لقد ناقشنا ثمانية قوالب من نماذج ClickUp، ولكن هذا ليس سوى غيض من فيض. تقدم المنصة مجموعة ضخمة من القوالب مع 1,000+ خيار للاستخدامات المختلفة، من إدارة المهام والمنتجات إلى التسويق والهندسة. اشترك في ClickUp واستكشف مكتبة القوالب الخاصة بها اليوم! 📚