12 نموذجًا مجانيًا من المواد التسويقية للفرق في عام 2025

ليس من الممتع البحث في المجلدات القديمة ونسخ ولصق من كتيب الربع الأخير، على أمل أن يكون الخط لا يزال يتناسب مع علامتك التجارية.

التسويق سريع الحركة. لذا يجب أن تكون أصولك كذلك أيضًا.

لقد جمعنا 12 نموذجًا مجانيًا من ClickUp للمواد التسويقية حتى يتمكن فريقك من تخطي الأعمال الروتينية وإنشاء محتوى جذاب يلفت انتباه العملاء.

لنبدأ. 📝

ما هي قوالب المواد التسويقية؟

قوالب المواد التسويقية هي تنسيقات جاهزة لإنشاء مواد تسويقية مثل نماذج الطلبات وخطط الحملات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. تساعد هذه القوالب الفرق على إنشاء محتوى متسق ومتوافق مع العلامة التجارية بسرعة دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

توفر هذه القوالب هيكلًا قابلًا للتخصيص ليناسب المهمة المطلوبة، مثل تخطيط حملة للتعريف بالعلامة التجارية أو طلب أعمال إبداعية أو إدارة الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ هذه القوالب على توافق كل شيء مع أسلوب علامتك التجارية وأهدافك التسويقية، مما يوفر الوقت والجهد في المبيعات.

🧠 حقيقة ممتعة: أول نص مطبوع؟ لم تكن إنجيل غوتنبرغ، الذي طُبع في عام 1450، كتيبًا بالتأكيد، ولكنه مهد الطريق لإنتاج مواد مطبوعة بكميات كبيرة مثل النشرات الإعلانية والكتالوجات.

ما الذي يجعل قالب المواد التسويقية الجانبية جيدًا؟

يجب أن يسهل نموذج المواد التسويقية المساعدة حياة فريق المبيعات لديك ويضمن الاتساق بين جميع المواد. إليك ما يميز النموذج الجيد:

يضمن اتساق العلامة التجارية: يستخدم الشعارات والألوان والخطوط للحفاظ على صوت موحد للعلامة التجارية في جميع المواد

يبسط إنشاء المحتوى: يوفر أقسامًا واضحة للنصوص والصور وعبارات الحث على اتخاذ إجراء لتخصيص سريع

يتكيف مع تنسيقات متعددة: يدعم أنواع متنوعة من المواد التسويقية، مثل الكتيبات أو الإعلانات الرقمية، مع تخطيطات متعددة الاستخدامات

يعطي الأولوية للجاذبية البصرية: يوازن بين المساحات البيضاء والصور والخطوط لتحسين قابلية القراءة وجذب الانتباه

تتضمن رسائل استراتيجية: توفر عناصر نائبة للرسائل الرئيسية لتتماشى مع أهداف الحملة التسويقية

تبسيط التعاون: يتيح سهولة التعديل وإبداء الملاحظات، مما يضمن سهولة الاستخدام للفرق والمصممين

🔍 هل تعلم؟ بدأت بطاقات العمل كوسيلة للتعريف الرسمي. في الصين في القرن الخامس عشر، كان الناس يستخدمون "بطاقات الزيارة" أو Meishi للإعلان عن نيتهم زيارة منزل شخص ما.

12 نموذجًا للمواد التسويقية

دعنا ننتقل إلى 12 من أكثر قوالب المواد التسويقية المساعدة فائدةً ونفهمها بالتفصيل. 👇

1. نموذج نموذج طلب ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط عملية استلام المواد الإبداعية باستخدام نموذج طلب المواد التسويقية من ClickUp

تم تصميم نموذج نموذج طلب ClickUp لمساعدة فرق الإبداع والتسويق على التعامل مع طلبات الأصول دون أن تغرق في رسائل Slack أو رسائل البريد الإلكتروني المتناثرة.

يوفر هذا النموذج لفريقك نظامًا منظمًا لجمع الاحتياجات التسويقية وفرزها والاستجابة لها، مثل الصفحات الواحدة والرسومات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وعروض التقديم أو لافتات النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني. يلتقط النموذج جميع التفاصيل الأساسية مسبقًا، بحيث لا يضطر المصممون ومنشئو المحتوى إلى البحث عن السياق.

يتم فرز كل طلب تلقائيًا في طرق العرض ذات الصلة:

عرض الطلبات الجديدة يبرز الطلبات التي تنتظر الاستلام

عرض حالة الطلب يتتبع العمل عبر المراحل المختلفة — جديد، قيد التقدم، مقبول، أو مرفوض

عرض قائمة المستخدمين يعرض من يقوم بإرسال ماذا، مما يساعد في اكتشاف الطلبات المتكررة أو الأنماط

عرض نموذج طلب المستخدم الجديد يبسط عملية إنشاء الطلبات للمساهمين من خارج الفريق

📌 مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى طريقة موحدة لجمع وتتبع وتنفيذ طلبات الكتيبات والنشرات الإعلانية وعروض المبيعات وغيرها من الأصول ذات العلامات التجارية.

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

2. نموذج طلب إبداعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة المخرجات الإبداعية بوضوح باستخدام نموذج نموذج طلب إبداعي من ClickUp

يعمل نموذج نموذج طلب إبداعي من ClickUp على تبسيط طريقة تلقي فرق التسويق لطلبات المواد التسويقية وإدارتها. يقوم أصحاب المصلحة بتقديم الطلبات مع إدخال معلومات أساسية مثل الجداول الزمنية والتنسيقات والقنوات المقصودة حتى يتمكن المبدعون من إنشاء محتوى جذاب دون الحاجة إلى تبادل الرسائل

يمر كل طلب عبر حالات مثل قيد التجهيز وقيد المراجعة وتم التسليم، مما يسهل تحديد الاختناقات وتحديد أولويات الاحتياجات العاجلة.

تساعد الحقول المخصصة في ClickUp، مثل نوع الطلب والمُطلب، في تصفية المهام وتنظيمها، بينما توفر طرق العرض المدمجة، مثل مسار طلبات الإبداع، للفرق رؤية واضحة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج.

بينما يركز نموذج نموذج الطلب على تسجيل مدخلات أصحاب المصلحة، فإن نموذج الطلب الإبداعي مصمم خصيصًا لفرق التسويق الداخلية لإدارة تدفق المشاريع الإبداعية بشكل أكثر كفاءة.

بينما يركز نموذج نموذج الطلب على تسجيل مدخلات أصحاب المصلحة، فإن نموذج الطلب الإبداعي مصمم خصيصًا لفرق التسويق الداخلية لإدارة تدفق المشاريع الإبداعية بشكل أكثر كفاءة.

📌 مثالي لـ: فرق التسويق التي تتعامل مع عدد كبير من طلبات التصميم أو النسخ وترغب في طريقة مركزية لجمع تفاصيل المشروع وتبسيط سير عمل إنشاء المحتوى.

3. نموذج طلب خدمة ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع طلبات المواد التسويقية وفرزها وتنفيذها باستخدام نموذج طلب الخدمة من ClickUp

يساعد نموذج طلب الخدمة من ClickUp فرق التسويق والإبداع على إدارة عدد كبير من طلبات المواد التسويقية الداخلية دون إهمال أي شيء.

يتم إدخال كل نموذج يتم إرساله في مسار منظم مصمم خصيصًا لسير عمل المواد التسويقية، حيث يتم تصفية الطلبات حسب النوع أو الأولوية أو مقدم الطلب. يمكن للمساهمين معرفة مكان أصولهم بالضبط، كما تعرف الفرق ما هو موجود في قائمة الانتظار وما هو محجوب وما هو جاهز للمراجعة.

بفضل طرق العرض مثل الأخطاء التي تم حلها وملخص الخدمة، من السهل اكتشاف الطلبات المتكررة أو الإبلاغ عن المعلومات المفقودة أو الكشف عن الأنماط التي تساعد في توحيد العمل في المستقبل.

📌 مثالي لـ: الأقسام الداخلية أو الشركاء الخارجيون الذين يرغبون في طلب الدعم التسويقي من خلال عملية استلام منظمة.

🧠 حقيقة ممتعة: أول كتالوج مطبوع له جذور علمية. في عام 1498، نشر ألدوس بيوس مانوتيوس، مؤسس دار النشر Aldine Press في البندقية، كتالوجًا يضم الكتب التي توفرها دار النشر. وقد أتاح هذا الكتالوج للقراء إلقاء نظرة على العناوين المتاحة، ويُعتبر أحد أقدم الأمثلة على المواد التسويقية المطبوعة.

4. نموذج طلب تغيير ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم طلبات أصحاب المصلحة باستخدام نموذج طلب التغيير من ClickUp

هل تتلقى طلبات التغيير عبر القنوات المختلفة، وتتراكم الأصول، وتدور التعليقات في حلقة لا نهائية؟ قم بتنظيم كل ذلك باستخدام نموذج طلب التغيير من ClickUp.

أرسل الطلبات من خلال نموذج مبسط يلتقط التفاصيل الأساسية مثل نطاق التأثير والمراجع وتاريخ التنفيذ. انقل كل طلب عبر الحالات مثل مراجع معين وقيد التنفيذ وتم التنفيذ لتبقى على اطلاع على التقدم المحرز.

قم بالتبديل بين طرق العرض المخصصة مثل مواقع المشروع وقائمة الطلبات ونموذج طلب التغيير للحصول على السياق الصحيح بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزات مثل تتبع الوقت وتحذيرات التبعية وتحديثات البريد الإلكتروني بقاء فريقك على اطلاع دائم وعلى المسار الصحيح.

📌 مثالي لـ: أصحاب المصلحة الذين يديرون حملات أو أصولًا جارية ويحتاجون إلى طريقة رسمية لتقديم المراجعات أو التحديثات على المواد التسويقية الحالية.

5. قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتنفيذ حملات متعددة القنوات باستخدام قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

تنتج معظم الحملات مسارًا من الأصول التسويقية، مثل كتيبات المنتجات ونصوص الإعلانات وصفحات الهبوط والمحتوى الاجتماعي وتفاصيل الأداء. يجمع قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp هذه المواد التسويقية في مكان واحد.

هل تحتاج إلى تكبير حملة أو قناة واحدة؟ تم إعداد طرق العرض بالفعل لذلك. تتبع سير عمل إطلاق المنتجات، وراقب إنجازات وسائل التواصل الاجتماعي، وتابع الميزانيات دون الحاجة إلى البحث في طبقات متعددة. تقسم طريقة عرض جدول مرحلة التسويق كل حملة إلى مراحل، بينما يحافظ التقويم التسويقي المدمج على جداول المواعيد مرئية وتواريخ الإطلاق على المسار الصحيح.

📌 مثالي لـ: فرق التسويق التي تدير حملات متعددة القنوات وترغب في هيكل واضح لتنظيم المهام والأصول والمواعيد النهائية وتعليقات أصحاب المصلحة من البداية إلى النهاية.

🔍 هل تعلم؟ بينما يقوم 92% من مسوقي B2B بإنشاء مقالات ومشاركات قصيرة، يستخدم 76% منهم مقاطع فيديو، ويلجأ 75% إلى دراسات الحالة أو قصص العملاء، إلا أن محتوى الفيديو هو الذي يتصدر دائمًا قائمة أفضل النتائج.

6. قالب خطة حملة تسويقية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اربط الاستراتيجية بالتنفيذ باستخدام قالب خطة الحملة التسويقية من ClickUp

أفكار الحملات سهلة. لكن تحويلها إلى جداول زمنية ومحتوى قابل للتسليم ونتائج قابلة للقياس؟ هذا هو المكان الذي تتعثر فيه معظم الفرق. يسد قالب خطة الحملة التسويقية من ClickUp هذه الفجوة، ويحول الاستراتيجية إلى خطة فعلية يمكن لفريقك اتباعها، مع حساب كل الأصول والمعالم.

تتيح لك هذه الأنواع من قوالب خطط التسويق تقسيم عملية الحملة إلى أجزاء واضحة وقابلة للتتبع. أضف تفاصيل استراتيجية باستخدام الحقول المخصصة مثل السوق المستهدف والغرض والتكلفة التقديرية والتكلفة الفعلية، حتى تظل الفرق متناسقة.

انتقل إلى وضع التنفيذ باستخدام طرق عرض الجدول الزمني وخطة الحملة، أو حدد النتائج المطلوبة حسب القناة باستخدام لوحة قنوات التسويق.

📌 مثالي لـ: المسوقين الذين يحتاجون إلى مخطط لتوضيح أهداف الحملة وشرائح الجمهور والرسائل الرئيسية والخطط التكتيكية قبل بدء التنفيذ.

7. نموذج موجز حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني ابدأ حملات ناجحة باستخدام نموذج ملخص حملة ClickUp

قبل إنشاء الأصول ونشر المنشورات، تحتاج إلى مخطط حملة يجمع كل شيء معًا. هنا يوفر قالب ملخص حملة ClickUp كل ما تحتاجه لتخطيط فريقك وتنسيقه.

تم تصميم هذا النموذج داخل ClickUp Docs، ويوفر لك مساحة ذكية ومركزية لتحديد هدف حملتك، وتنسيق فريقك، وتنظيم كل الأصول والنتائج المطلوبة قبل جدولة أي مهمة.

حدد أهدافًا واضحة، وخطط الرسائل، وحدد الشخصيات المستهدفة، وقسم النتائج الرئيسية في مستند واحد أنيق. يمكنك أيضًا إرفاق مجموعة العلامة التجارية والمراجع الإبداعية ومعلومات المنتج مباشرةً في الملخص، مما يجعله المصدر الوحيد للمعلومات الحقيقية لحملتك.

📌 مثالي لـ: مسؤولي التسويق الذين يرغبون في مواءمة الفرق الداخلية أو الوكالات الخارجية مع الرؤية الاستراتيجية ونطاق الحملة والتوجه الإبداعي لها.

🧠 حقيقة ممتعة: المواد التسويقية المطبوعة تتمتع بجاذبية "لا يمكن حذفها". على عكس الإعلانات الرقمية، لا يمكن للعملاء المحتملين تجاهل كتيب جميل أو رمي بطاقة بريدية ذكية دون إلقاء نظرة عليها أولاً.

8. نموذج مخطط حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني أطلق حملات أكثر ذكاءً باستخدام قالب مخطط الحملة من ClickUp

يساعدك قالب مخطط الحملة من ClickUp على تقسيم حملتك إلى مراحل واضحة ومنظمة ببضع نقرات فقط.

تمنحك طرق العرض المتميزة — مراحل الحملة والجدول الزمني والتنفيذ وملخص الحملة — لمحة عامة عالية المستوى وتحكمًا دقيقًا. تتيح لك كل طريقة عرض تكبير العمل المهم وتتبع الزخم طوال دورة حياة الحملة.

انقر على حملة وستجد المهام الفرعية وتفاصيل المكلفين وتعليقات أصحاب المصلحة، كل ذلك في مكان واحد. القالب هو مخطط حملة و أداة تتبع حية يمكن لفريقك البناء عليها.

📌 مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى هيكل حملة عالي المستوى لرسم مكونات مثل الأهداف والقنوات والجداول الزمنية قبل إنشاء خطة حملة كاملة.

9. نموذج اقتراح حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل العروض إلى خطط ترويجية قابلة للتنفيذ باستخدام نموذج عرض حملة ClickUp

من البداية إلى النهاية، يلتقط نموذج اقتراح حملة ClickUp المدخلات الأساسية مثل تفاصيل الاتصال بالعميل والجمهور المستهدف وأهداف الحملة.

استخدم الأقسام المعدة مسبقًا لوضع إطار عمل لحملتك، وتحديد النتائج المطلوبة مثل الصفحات المقصودة والبريد الإلكتروني ومواد التسويق بالفيديو والإعلانات الإبداعية، وتقديم جداول زمنية يمكن لأصحاب المصلحة العمل عليها بالفعل.

تحافظ أقسام Prepared For وPrepared By على وضوح الملكية والمسؤولية، بينما تضفي الغلاف القابل للتحرير مظهرًا أنيقًا واحترافيًا على عرضك التقديمي للعملاء أو للموافقات الداخلية.

📌 مثالي لـ: المسوقين أو الوكالات التي تعرض أفكار حملات جديدة على العملاء أو المديرين التنفيذيين أو أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى تنسيق أنيق ومقنع لعرض رؤيتهم ودفع المبيعات.

🔍 هل تعلم؟ حتى اختياراتك لتصميم ملفات PDF مهمة. يمكن أن يؤدي التصميم الأنيق والمرئيات المتسقة مع العلامة التجارية إلى فرق كبير في ما إذا كان المحتوى الخاص بك سيتم قراءته أو إغلاقه على الفور.

10. قالب تقويم حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني نسق الأهداف والجداول الزمنية والأصول باستخدام قالب تقويم الحملات من ClickUp

يضفي قالب تقويم الحملات التسويقية من ClickUp الوضوح على أعباء العمل الخاصة بحملاتك التسويقية، مما يتيح لك إنشاء محتوى يحقق التحويلات. كما يساعدك على تنسيق مبادرات B2B و B2C من خلال تنظيم تفاصيل الحملة، مثل المدة والأهداف والميزانية والمراحل، في مساحة يسهل الوصول إليها.

اعرض كل شيء في لمحة واحدة — إطلاق المنتج في التخطيط، هدايا عيد الحب في الإنتاج، أو مقابلة مع عميل في الإطلاق. يمكنك تقسيم الجهود حسب الأهداف التجارية (مثل اكتساب المستخدمين أو زيادة المبيعات) وتخصيص الموارد بناءً على الإنفاق المتوقع ونوع السوق.

يتضمن هذا النموذج قائمة مراجعة كاملة لحملة التسويق، وتقويمًا للأحداث، وجدولًا زمنيًا مرئيًا لمساعدتك على مواءمة الأصول الإبداعية، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل المنتجات، والتوزيع.

📌 مثالي لـ: الفرق التي تدير حملات متداخلة وترغب في طريقة مرئية وسهلة المشاركة لجدولة المخرجات ومواءمة الجداول الزمنية وتجنب التعارضات عبر القنوات.

11. قالب إرشادات العلامة التجارية للمواد التسويقية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوحيد أصول العلامة التجارية باستخدام قالب إرشادات العلامة التجارية من ClickUp

يساعد قالب إرشادات العلامة التجارية من ClickUp الفرق على الحفاظ على الاتساق في جميع المواد التسويقية. استخدمه لتنظيم ألوان علامتك التجارية وقواعد الشعار والخطوط وإرشادات الاستخدام.

كل قسم مصمم بوضوح لتسهيل فهم هوية علامتك التجارية وتطبيقها. يدعم التصميم القابل للتعديل في Whiteboards التعاون في الوقت الفعلي، مما يسهل تنسيق الفرق الداخلية والشركاء الخارجيين بشأن معايير التصميم والرسائل.

📌 مثالي لـ: المصممين ومديري العلامات التجارية الذين يحتاجون إلى توثيق المعايير المرئية والصوتية للأصول التسويقية، لضمان اتساق العلامة التجارية في جميع المواد التسويقية.

12. قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع المحتوى وراجعه وأطلقه بشكل أسرع باستخدام قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

يعمل قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp على تبسيط تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره عبر العديد من ملفات التعريف الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يحتوي هذا النموذج على الميزات التي يحتاجها المسوقون: حالات مثل قيد المراجعة أو منشور، وحقول مخصصة للهاشتاقات والروابط ومقاييس التفاعل، ومؤشرات مرئية لتتبع ما هو جاهز للنشر. يمكنك إنشاء طرق عرض مخصصة حسب القناة — Facebook وTwitter وPinterest — بحيث يعمل كل فريق على التفاصيل التي تهمه.

تسهل ميزات إدارة المشاريع في ClickUp، مثل تواريخ البدء والمواعيد النهائية وتقديرات الوقت والمهام المتكررة، جدولة المنشورات بدقة.

📌 مثالي لـ: مسوقو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يخططون لحملات أو منشورات لمرة واحدة ويرغبون في صياغة النصوص وتتبع الموافقات والتعاون على العناصر المرئية.

أصبح التسويق أسهل مع ClickUp

يمكن أن يتحول إنشاء المواد التسويقية بسرعة إلى فوضى من المواعيد النهائية والمراجعات والتفاصيل المفقودة. ولكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك؟

ادخل إلى ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

يوفر قوالب قابلة للتخصيص مصممة لتبسيط عملية المبيعات وتوفير الوقت. بهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على تنظيمك والتعاون بسلاسة وإنتاج مواد تسويقية احترافية دون عناء.

لا يجب أن تكون المواد التسويقية معقدة. مع القوالب، كل شيء بضغطة زر — يمكنك البقاء على اطلاع على الطلبات وتتبع حملاتك.

تجعل قوالب التسويق من ClickUp سير عملك سلسًا. فهي تساعدك على إدارة الطلبات وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على تنسيق الجميع. ستبسط العمليات وتقلل من التكرار وتقضي وقتًا أقل في التنظيم.

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