10 أمثلة على مجموعة أدوات العلامة التجارية لإلهامك في بناء علامتك التجارية

إنه مساء السبت. أنت تحضر العشاء وتقرر أن "قائمة تشغيل النبيذ والعشاء" ستكون المرافقة الموسيقية المثالية. تلتقط هاتفك، وتفتح التطبيق، ويبدأ تشغيل الموسيقى. بالكاد نظرت إلى هاتفك حتى، لكن أصابعك نقرت على سبوتيفاي دون أن تخطئ.

في عالم تمطرنا فيه آلاف الصور والرسائل يوميًا - من اللوحات الإعلانية المادية إلى النوافذ الرقمية المنبثقة - فإن هوية قوية للعلامة التجارية ليست مجرد شيء لطيف. إنها تذكرتك للتميز.

فكر في كيف تجعلك رسومات جوجل المرحة تبتسم أو كيف تجعلك صور Airbnb الدافئة والجذابة تحلم بعطلتك القادمة. هذه ليست صدفة سعيدة؛ إنها نتيجة لرسومات "جوجل" المرحة إدارة العلامة التجارية ومجموعات العلامات التجارية المصممة بدقة متناهية والتي تتحدث عن العلامة التجارية دون أن تنطق بكلمة واحدة.

سنستكشف في هذه المدونة عالم مجموعات العلامات التجارية وأفضل الأمثلة على مجموعات العلامات التجارية في العالم. بدءًا من اللبنات الأساسية التي تجعلها علامة تجارية مميزة وصولاً إلى النصائح الملهمة، سنشاركك كيف يمكنك صياغة هوية العلامة التجارية التي لا تُرى فقط بل تُحسّ وتُذكر.

ما هي مجموعة أدوات العلامة التجارية؟

مجموعة أدوات العلامة التجارية هي مجموعة شاملة من العناصر المرئية والمفاهيمية التي تحدد هوية علامتك التجارية. إنها بمثابة مخطط لكيفية تقديم العلامة التجارية نفسها للعالم، مما يضمن الاتساق عبر جميع قنوات التسويق ونقاط الاتصال.

على الرغم من أنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين دليل نمط العلامة التجارية، إلا أن مجموعة أدوات العلامة التجارية تشمل مجموعة أوسع من المكونات. يركز دليل أسلوب العلامة التجارية عادةً على القواعد والمبادئ التوجيهية لاستخدام عناصر العلامة التجارية، بينما تتضمن مجموعة أدوات العلامة التجارية تلك العناصر والموارد الإضافية التي تساعد في تنفيذ استراتيجية العلامة التجارية بفعالية.

تتضمن المكونات الرئيسية لمجموعة أدوات العلامة التجارية ما يلي:

الشعارات : الشعارات الأساسية والثانوية والمتنوعة للتطبيقات المختلفة

: الشعارات الأساسية والثانوية والمتنوعة للتطبيقات المختلفة الطباعة : مجموعات الخطوط، والأحجام، وإرشادات الاستخدام

: مجموعات الخطوط، والأحجام، وإرشادات الاستخدام لوحات الألوان : الألوان الأساسية والثانوية مع الرموز السداسية وقيم RGB

: الألوان الأساسية والثانوية مع الرموز السداسية وقيم RGB تخطيطات الصفحات : قوالب لمختلف المواد التسويقية

: قوالب لمختلف المواد التسويقية الأيقونات والعناصر الرسومية : أيقونات وأشكال تصميم مخصصة

: أيقونات وأشكال تصميم مخصصة ملفات تعريف الجمهور المستهدف : الشخصيات التي تمثل عملاءك المثاليين

: الشخصيات التي تمثل عملاءك المثاليين إرشادات صوت العلامة التجارية : مبادئ اللهجة والأسلوب والرسائل

: مبادئ اللهجة والأسلوب والرسائل أسلوب الصورة: إرشادات التصوير الفوتوغرافي والرسوم التوضيحية

على عكس دليل النمط التقليدي والذي يمكن أن يكون مستندًا طويلًا، تم تصميم مجموعة أدوات العلامة التجارية للاستخدام العملي اليومي. إنها مجموعة أدوات حية تتطور مع علامتك التجارية، مما يسمح بتحديثات سريعة وتوزيعها بسهولة على أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

مجموعة أدوات العلامة التجارية مركزية إرشادات العلامة التجارية والأصول، مما يمكّن فريقك من إنشاء محتوى متناسق على العلامة التجارية، سواء كان منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو بريدًا إلكترونيًا ترويجيًا أو حملة إعلانية واسعة النطاق.

وفقًا لـ دراسة 2021 ، أدى اتساق العلامة التجارية إلى قفزة في الإيرادات بنسبة 10% على الأقل لأكثر من 67% من الشركات التي شملتها الدراسة.

أمثلة على مجموعة العلامات التجارية للإلهام

دعنا نستكشف 10 أمثلة استثنائية لمجموعة أدوات العلامة التجارية التي تضع المعايير في إدارة هوية العلامة التجارية.

تُظهر مجموعات العلامات التجارية هذه كيف تحافظ أفضل الشركات على الاتساق مع السماح بالإبداع والتكيف عبر مختلف المنصات.

1. جوجل

تركز علامة Google التجارية على البساطة وسهولة الوصول والابتكار. التصميم نظيف وسهل الاستخدام، مما يعكس مهمة الشركة في تنظيم معلومات العالم وإتاحتها للجميع.

نظام التصميم متعدد الأبعاد المفتوح المصدر من Google هو لغة تصميم قابلة للتكيف بدرجة كبيرة تتخلل هوية علامتها التجارية وتمتد عبر نظام منتجاتها بالكامل.

عبر جوجل يتيح استخدام الألوان الأساسية - الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر والأحمر والأصفر والأخضر - وخط واضح بلا خط متحرر من الخطوط الرقيقة إمكانية التكيف عبر مختلف المنصات مع الحفاظ على هوية مميزة وإضفاء طابع جمالي مبهج وجذاب.

2. سبوتيفاي

سواء كنت منبهراً أو منزعجاً من حملة Spotify Wrapped، وهي حملة نهاية العام الشهيرة لـ Spotify، والتي تعرض بيانات المستخدم في شكل جذاب بصرياً وقابل للمشاركة، فأنت تعلم أن مجموعة العلامات التجارية لـ Spotify هي درس رئيسي في ترجمة التجارب الصوتية إلى هوية مرئية.

عبر سبوتيفاي تتبنى العلامة التجارية صورًا ثنائية اللون ، حيث تجمع بين صورة أو صورة شخصية بتدرج الرمادي مع مجموعة من الألوان الزاهية لالتقاط الطاقة والإبداع في الموسيقى. لوحة الألوان مستوحاة من فن الألبومات وإضاءة الحفلات الموسيقية. ويكتمل ذلك بالطباعة المخصصة التي تحاكي الموجات الصوتية - لاحظ شعار "Burst"، والخطوط الثلاثة المنحنية المنبثقة من الدائرة التي تمثل الموجات الصوتية وانتشار الموسيقى.

تتضمن استراتيجية علامتهم التجارية مرئيات ديناميكية تتكيف مع الحملات المختلفة. وهي تُظهر نهجهم المبتكر في بث الموسيقى وتلقى صدى لدى جمهورهم الشاب.

3. نتفليكس

هل رأيت حرف N أحمر غامق وسمعتم صوتاً شبحياً "تا-دوم" أثناء قراءتكم لهذا المقال؟

أصبحت العلامة التجارية الصوتية جزءًا لا يتجزأ من هوية العلامة التجارية الحديثة، وتعد نتفليكس مثالاً بارزًا على كيفية تعزيز الصوت للتعرف على العلامة التجارية وتجربة المستخدم.

عبر نتفليكس تم تصميم صوت "ta-dum" لاستحضار تجربة سينمائية تتماشى مع هوية Netflix كشركة رائدة في صناعة الترفيه. ويهدف إلى خلق حالة من الترقب والإثارة، مما يشير للمشاهدين إلى أنهم على وشك التفاعل مع محتوى عالي الجودة وغامر في آن واحد.

وقد تجاوزت كلمة "تا-دوم" دورها كمجرد إشارة صوتية؛ فقد أصبحت نقطة مرجعية ثقافية. حتى أن نتفليكس استضافت حدثًا عالميًا للمعجبين يحمل اسم "TUDUM"، احتفالًا بهذا الصوت وارتباطه بالعلامة التجارية.

وتتضمن مجموعة أدوات علامتها التجارية إرشادات لاستخدام الصور التي تستثير المشاعر ورواية القصص، مما يعكس استراتيجيتها القائمة على المحتوى.

4. Airbnb

عندما تجاوزت شركة AirBnb هوية علامتها التجارية الأصلية، لجأت إلى DesignStudio لمساعدتها في إنشاء علامة تجارية يمكنها التعبير عن رؤيتها.

وأثناء قيام الفريق بالبحث، اكتشفوا أن Airbnb لم تكن Airbnb تتعلق بتأجير الأماكن فحسب، بل كانت تتعلق بخلق شعور بالانتماء والراحة والمجتمع في الأماكن التي يزورها الناس. أصبحت هذه الرؤية أساس استراتيجية علامتهم التجارية وشعارهم الأيقوني "Bélo" ، وهو مزيج من قلب ودبوس موقع وحرف "A" الذي يرمز إلى "الانتماء إلى أي مكان"

الرسالة؟ أينما ذهبت، يمكنك أن تشعر بأنك في بيتك مع Airbnb.

عبر استوديو التصميم نالت العلامة التجارية الجديدة استحسان النقاد، مما أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت العديد من الجوائز المرموقة التي اعترفت بإبداعها وتأثيرها. والأهم من ذلك أنه في السنوات التي أعقبت تغيير العلامة التجارية، ارتفعت قيمة Airbnb بشكل كبير، متجاوزةً قيمة أقرب منافسيها بمبلغ مذهل 29 مليار دولار في أقل من أربع سنوات.

تشمل العناصر الرئيسية الأخرى لمجموعة علامتها التجارية ما يلي:

لوحة ألوان تتألف من اللون الوردي الدافئ المائل إلى الحمرة (يُطلق عليه الروش ) كلون أساسي، تكمله مجموعة من الألوان الأكثر نعومة المستوحاة من الثقافات العالمية

) كلون أساسي، تكمله مجموعة من الألوان الأكثر نعومة المستوحاة من الثقافات العالمية عائلة خطوط Cereal ، مصممة لتكون ودودة وسهلة الاستخدام عبر لغات متعددة

، مصممة لتكون ودودة وسهلة الاستخدام عبر لغات متعددة المبادئ التوجيهية التي تؤكد على الصور الأصيلة غير المنمقة التي تعرض منازل وتجارب حقيقية

نمط خريطة مصمم خصيصاً يتسق مع هويتهم البصرية العامة

5. سلاك

توازن مجموعة أدوات العلامة التجارية لشركة Slack بين الاحترافية والمرح، مما يعكس دور الشركة في جعل التواصل في العمل أكثر جاذبية وفعالية. ومع ذلك، لم تكن مجموعة أدوات العلامة التجارية تتميز دائمًا بالشعار الحالي مع أربع قطرات (أو فقاعات الكلام) وأربعة معينات.

في بيان صحفي قالت الشركة معلنةً عن الشعار الجديد:

تم إنشاء شعارنا الأول قبل إطلاق الشركة. لقد كان مميزًا ومرحًا، وكان الشعار الثمانيني (أو علامة الجنيه، أو علامة الجنيه، أو علامة التجزئة، أو أي اسم تعرفه به) يشبه نفس الحرف الذي تراه أمام القنوات في منتجنا _ كما كان من السهل للغاية أن تخطئ. كانت 11 لونًا مختلفًا - وإذا وُضعت على أي لون آخر غير الأبيض، أو بزاوية خاطئة (بدلًا من الدوران المحدد بدقة 18 درجة)، أو مع تعديل الألوان بشكل خاطئ، كانت تبدو فظيعة. كان ذلك يؤلمنا

أرادت Slack شعاراً يتناسب بشكل أفضل، ويعمل بلون واحد، ويظل يجسد شخصية العلامة التجارية المرحة والحيوية.

إعادة تصميم الشعار:

خفضت الألوان من 11 لوناً إلى 4 ألوان أساسية فقط، بالإضافة إلى اللون الأرجواني المميز ل Slack

شحذ الحواف للحصول على مظهر أكثر وضوحاً وتحديداً

إزالة الزوايا الدقيقة لجعل الشكل الثماني (أو التجزئة) يبدو أكثر وضوحاً وجاذبية

عبر سلاك تُضفي لوحة الألوان المبسطة والخطوط الواضحة على Slack مظهرًا أكثر رقيًا واحترافية يتماشى مع توجههم إلى سوق الشركات. إعادة التصميم تضعهم كأداة عمل جادة، وليس مجرد تطبيق مراسلة ممتع.

6. كليك أب مجموعة أدوات العلامة التجارية لـ ClickUp تتميز بألوان زاهية وعصرية، وتتميز في المقام الأول باللون الأرجواني والوردي والأزرق الفاتح والأصفر. وتعكس هذه الألوان التزامنا بجعل الإنتاجية ممتعة وتقديم أفضل تجربة للمستخدم، وهو ما يمثل أيضًا أهم قيمنا الأساسية.

نحن نقدر الوضوح وسهولة القراءة في تواصلنا، وبالتالي، نستخدم خط Axiforma الحديث بلا خط سيريف لجميع النصوص.

اتبع إرشادات نمط العلامة التجارية الخاصة بنا لاستخدام شعار ClickUp

يتضمن شعارنا عدة أشكال مختلفة - الأسود على خلفية بيضاء، والأبيض على خلفية ملونة، والأصلي الذي يتميز بسهم صاعد في تدرج ألوان علامتنا التجارية - ليكون قابلاً للتكيف عبر سياقات مختلفة مع الحفاظ على التعرف على العلامة التجارية.

تتضمن مجموعة العلامة التجارية أيضًا إرشادات قانونية لاستخدام العلامات التجارية الخاصة ب ClickUp، مما يحمي سلامة العلامة التجارية مع السماح للشركاء والمستخدمين بالترويج ل ClickUp بشكل مناسب.

7. هولو

تركز إرشادات أسلوب العلامة التجارية ل Hulu المكونة من 100 صفحة تقريبًا على الوضوح والكفاءة، بما يتوافق مع مهمتها في توفير تجربة بث سهلة وممتعة.

ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في مجموعة علامتها التجارية هو لون علامتها التجارية الأساسي، الذي يطلق عليه Hulu green. على حد تعبير الشركة:

_إنه يمثل التميز الجديد لعلامتنا التجارية ويبرز عن لوحات الترفيه التقليدية

ويخلق اللون الأخضر الزاهي المميز المقترن باللون الأسود هوية بصرية مذهلة يمكن التعرف عليها على الفور.

عبر هولو يتم الجمع بين لوحة الألوان الجريئة والطباعة المباشرة لإنشاء تصميم عصري وسهل الاستخدام يبرز على خلفيات مختلفة.

تتضمن مجموعة أدوات العلامة التجارية أيضاً إرشادات مفصلة حول استخدام الشعار وتباعد المسافات والموضع للحفاظ على الاتساق. كما تتضمن أيضًا قسمًا عن نبرة الصوت، لضمان توافق جميع الاتصالات مع هوية العلامة التجارية.

8. يلب

تؤكد مجموعة أدوات العلامة التجارية الخاصة بشركة Yelp على التزام الشركة بربط الأشخاص بالأنشطة التجارية المحلية الرائعة من خلال المراجعات والتقييمات التي ينشئها المستخدمون.

تتمحور العلامة التجارية حول بعض العناصر الرئيسية:

اسم وشعار Yelp

يمثل اسم وشعار Yelp مهمة الشركة في مساعدة المستهلكين في العثور على الشركات التي يمكنهم الوثوق بها. رمز "الاندفاع" في الشعار يهدف إلى تجسيد الشعور بالاكتشاف عندما يجد شخص ما نشاطًا تجاريًا محليًا رائعًا.

عبر يلب إرشادات العلامة التجارية

توفر Yelp إرشادات واضحة حول كيفية استخدام أصول علامتها التجارية، بما في ذلك:

استخدم شعارات "ابحث عنا على يلب" أو "يلب للأعمال" أو "يلب للمطاعم" للإشارة إلى وجودك على يلب

عدم تغيير أو تشويه الشعارات باستثناء تغيير الحجم مع الحفاظ على النسب

عزو مقتطفات المراجعات بشكل صحيح من خلال تضمين اسم مستخدم Yelp وتاريخ المراجعة ورابط يعود إلى المحتوى الأصلي

لا تستخدم صور النجوم الخاصة ب Yelp للإشارة إلى متوسط تقييمك، وبدلاً من ذلك استخدم ميزة "المراجعات" الديناميكية عبر الإنترنت

التركيز على المجتمع

تتمحور علامة Yelp التجارية حول مجتمع المراجعين، المعروفين باسم "Yelpers". تشجع الشركة المراجعين على استخدام الأسماء والصور الحقيقية، وتعترف بأفضل المساهمين من خلال برنامج Yelp Elite Squad. توظف Yelp مديري المجتمع للتفاعل مع المراجعين واستضافة الفعاليات.

تهدف Yelp من خلال تحديد عناصر علامتها التجارية بوضوح وتعزيز مجتمع نابض بالحياة، إلى توفير منصة موثوقة للمستهلكين لاكتشاف الشركات المحلية والتواصل معها. تضمن إرشادات العلامة التجارية التمثيل المتسق لهوية Yelp عبر جميع نقاط الاتصال.

9. شوبيفاي

تم تصميم مجموعة العلامة التجارية Shopify لتمكين رواد الأعمال وإلهامهم. جماليتها سهلة الاستخدام، مما يعكس مهمة العلامة التجارية في جعل التجارة الإلكترونية في متناول الجميع. تجمع هويتهم المرئية بين المظهر النظيف والاحترافي والعناصر التي تمثل النمو والإمكانية.

عبر شوبيفاي أبرز ملامح مجموعة أدوات العلامة التجارية Shopify:

شعار "حقيبة التسوق" المميز الذي يرمز إلى التجارة الإلكترونية ويمكن استخدامه لتمثيل العلامة التجارية حتى بدون علامة الكلمة في مواقف خاصة

لوحة ألوان متعددة الاستخدامات مع لون أخضر مميز يمثل النمو والنجاح

محرف مصمم خصيصًا (Shopify Sans) لتناسق العلامة التجارية

شعارات بالألوان الكاملة والشعارات أحادية اللون للتكيف مع جميع أنواع الخلفيات

أسلوب توضيحي يعرض رواد الأعمال والشركات المتنوعة

10. Mailchimp

هل تعلم أن Mailchimp بدأت كمشروع جانبي من قبل المؤسسين المشاركين لمساعدة الشركات الصغيرة في التسويق؟ وقد قطعت الشركة شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين، حيث قامت بتوسيع نطاق عروضها لتشمل أتمتة التسويق، وتطورت العلامة التجارية لتواكب ذلك. تم تحديث العلامة التجارية وجعلها أكثر جرأة لتعكس القدرات الأوسع للعلامة التجارية، حيث أصبح حرف "c" في Mailchimp الآن بحروف صغيرة للدلالة على تطورها إلى ما هو أبعد من البريد الإلكتروني.

عبر Mailchimp تم تصميم مجموعة أدوات العلامة التجارية الخاصة ب Mailchimp لتكون ممتعة وودودة. تخلق عناصر التصميم المرحة، بما في ذلك تميمة الشمبانزي الوامضة، فريدي، تجربة مستخدم ودودة وجذابة.

عناصر رئيسية أخرى:

لوحة الألوان : تستخدم العلامة التجارية لون كافنديش الأصفر كلون أساسي لعلامتها التجارية وتقرنه بلون الفلفل لإضفاء لمسات مميزة

: تستخدم العلامة التجارية لون كافنديش الأصفر كلون أساسي لعلامتها التجارية وتقرنه بلون الفلفل لإضفاء لمسات مميزة الطباعة: يتم استخدام مزيج من الخطوط الغريبة والحديثة لإضفاء طابع شخصي وودود

يتم استخدام مزيج من الخطوط الغريبة والحديثة لإضفاء طابع شخصي وودود الصورة: تشجع مجموعة أدوات العلامة التجارية على استخدام الصور المرحة والجذابة التي تلقى صدى لدى أصحاب الأعمال الصغيرة، وتتضمن رسوماً توضيحية وأيقونات مرسومة باليد تضيف الدفء

👀 حقيقة مرحة: حقيقة مرحة

تحتوي مجموعة أدوات العلامة التجارية الخاصة ب Mailchimp أيضًا على قسم للأسئلة الشائعة للمؤسسين وأصحاب الأعمال والمسوقين الذين يرغبون في الحصول على معلومات سريعة عن تطوير أصول علامتهم التجارية.

إنشاء مجموعة أدوات فعالة للعلامة التجارية

لا يتعلق إنشاء مجموعة أدوات قوية للعلامة التجارية باتباع مجموعة صارمة من القواعد. بل يتعلق بالتقاط جوهر هويتك كشركة وترجمة ذلك في كل نقطة اتصال مرئية ولفظية.

يتعلق الأمر بأن تكون متسقًا ومرنًا في نفس الوقت بحيث إذا واجه شخص ما علامتك التجارية على شاشة ساعة ذكية صغيرة أو تركيبات عملاقة من الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، فإنه يعرف على الفور أنها أنت.

هذا هو السبب في أهمية إجراء بحث تسويقي شامل قبل تصميم مجموعة أدوات علامتك التجارية. سيساعدك فهم جمهورك المستهدف ومنافسيك واتجاهات السوق في تشكيل عرض القيمة الفريدة الخاصة بك وتحديد موقع علامتك التجارية. سيضمن ذلك أن يكون لمجموعة أدوات علامتك التجارية صدى لدى جمهورك المستهدف.

دليل خطوة بخطوة لإنشاء مجموعة أدوات العلامة التجارية

بعد الانتهاء من أبحاث السوق الخاصة بك، اتبع هذه الخطوات الست لإنشاء مجموعة أدوات العلامة التجارية الخاصة بك باستخدام منصة إدارة مشاريع التصميم الخاصة ب ClickUp .

1. إنشاء استراتيجية للعلامة التجارية

ابدأ بتحديد استراتيجية علامتك التجارية. تتضمن هذه الخطوة الأساسية توضيح رسالة علامتك التجارية ورؤيتها وقيمها، وتحديد عرض البيع الفريد (USP)، وتطوير شخصية علامتك التجارية وصوتها.

استخدم حل إدارة المستندات من ClickUp, مستندات ClickUp لصياغة هذه العناصر التأسيسية وتنقيحها بشكل تعاوني. قالب هوية العلامة التجارية من ClickUp إطارًا منظمًا لإرشادك خلال هذه العملية، مما يضمن لك تغطية جميع الجوانب الأساسية لعلامتك التجارية استراتيجية إدارة العلامة التجارية .

قالب هوية العلامة التجارية ClickUp

استخدم القالب لـ

تطوير مجموعة فريدة من العناصر المرئية التي تمثل علامتك التجارية بشكل متسق عبر المنصات

بناء استراتيجية تواصل فعالة لإشراك العملاء

وضع أهداف واضحة لتوجيه جهود فريقك في الترويج لعلامتك التجارية وتخصيص الموارد والمسؤوليات لمهام الترويج للعلامة التجارية

2. صمم هويتك المرئية

بعد ذلك، انتقل إلى تصميم الهوية المرئية لعلامتك التجارية. تشمل هذه المرحلة إنشاء شعارك وأشكاله المختلفة، واختيار لوحة الألوان الخاصة بك، واختيار الطباعة، وتطوير أيقونات وعناصر رسومية مخصصة. اللوحات البيضاء الخاصة بـ ClickUp ميزة مفيدة هنا، مما يسمح لفريق التصميم الخاص بك بتبادل الأفكار ورسم أفكار لمجموعات العلامات التجارية المتعددة بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.

تعاون مع فريقك وقم بتبادل الأفكار الإبداعية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

عند وضع اللمسات الأخيرة على التصميمات، استخدم نظام إدارة المهام الخاص بـ ClickUp لتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز في كل عنصر من عناصر هويتك المرئية.

3. إنشاء دليل نمط العلامة التجارية

مع وجود العناصر المرئية الخاصة بك، قم بإنشاء إرشادات شاملة للعلامة التجارية . ضع قواعد لاستخدام الشعار، وحدد تطبيقات الألوان، وأنشئ التسلسل الهرمي للطباعة، وحدد أنماط الصور والتصوير الفوتوغرافي. نموذج إرشادات العلامة التجارية لـ ClickUp يوفر بنية مبنية مسبقًا لتسجيل هذه الإرشادات وإنشاء مستند حي يمكن تحديثه ومشاركته بسهولة عبر مؤسستك، مما يضمن وصول الجميع إلى أحدث معايير العلامة التجارية.

نموذج إرشادات العلامة التجارية الخاص بـ ClickUp

الفوائد الرئيسية لاستخدام هذا قوالب العلامات التجارية تشمل:

تحديد المكونات الأساسية للعلامة التجارية، بما في ذلك الشعارات ولوحات الألوان والطباعة

يمكن تخزين جميع أصول العلامة التجارية في مكان واحد لسهولة الوصول إليها وإدارتها

تعليمات واضحة لاستخدام العناصر المرئية والشعارات، بما يضمن الاتساق عبر جميع المنصات

4. تطوير أصول العلامة التجارية لشركتك

صمم قوالب لمختلف المواد التسويقية، وأنشئ صورًا للملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الغلاف، وقم بتطوير توقيعات البريد الإلكتروني وتصميمات بطاقات العمل. تعد ميزات تخزين الملفات والتحكم في الإصدار في ClickUp مثالية لإدارة هذه الأصول.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد طرق العرض المخصصة في ClickUp لتنظيم الأصول حسب النوع أو الاستخدام، مما يسهل على أعضاء الفريق العثور على الملفات الصحيحة واستخدامها.

استخدم أكثر من 15+ طريقة عرض ClickUp لتنظيم أصول العلامة التجارية بالطريقة التي تريدها

5. اجمع كل شيء في كتاب علامة تجارية قابل للمشاركة

أخيراً، اجمع كل أصول علامتك التجارية في دليل شامل وسهل الاستخدام. قم بتضمين أمثلة على الاستخدام الصحيح وغير الصحيح، ووفر أصولاً وقوالب قابلة للتنزيل.

قالب كتاب العلامة التجارية ClickUp

قالب كتاب العلامة التجارية ClickUp نقطة انطلاق ممتازة لهذا التجميع.

فهو يضمن الشكل والمظهر المتسق لجميع المواد التسويقية من خلال توفير إرشادات واضحة لتمثيل العلامة التجارية للموظفين والشركاء. استخدمه لتوثيق القصة الأصلية لعلامتك التجارية والروايات المحددة.

6. المراقبة والمراجعة

قم بمراجعة إرشادات علامتك التجارية بانتظام للتأكد من أنها لا تزال ملائمة. قم بإعداد مراجعات دورية في انقر فوق باستخدام المهام المتكررة أو التذكيرات للحفاظ على تحديث كل شيء.

خلال هذه العملية، استفد من ميزات التعاون التي يوفرها ClickUp لتبسيط سير العمل وجمع الملاحظات - التعليقات و أدوات التدقيق تساعد في تسهيل المناقشات حول عناصر التصميم، وتقوم الأتمتة بإخطار أعضاء الفريق المعنيين عند إضافة أصول جديدة أو تحديث الإرشادات. قالب دليل نمط العلامة التجارية الخاص ب ClickUp بمثابة محور مركزي لجميع هذه العناصر، مما يوفر نظرة عامة واضحة على تقدم تطوير مجموعة أدوات علامتك التجارية.

اصنع إرثًا دائمًا لعلامتك التجارية مع ClickUp

تُعد الهوية القوية والمتسقة للعلامة التجارية عامل تمييز قوي. مجموعة أدوات العلامة التجارية الخاصة بك هي المفتاح لإطلاق هذه الإمكانات، مما يتيح تجارب مؤثرة للعلامة التجارية عبر جميع القنوات

تُظهر أمثلة مجموعة أدوات العلامة التجارية التي استكشفناها أنها تتجاوز مجرد المظهر الجمالي. فهي تجسد شخصية العلامة التجارية وقيمها ومكانتها الفريدة في السوق. وسواء كان نظام التصميم القابل للتكيف من Google أو نهج Airbnb الذي يركز على المجتمع، فإن كل مجموعة أدوات للعلامة التجارية تدعم أهدافًا تجارية محددة وتوقعات الجمهور.

يُعد إنشاء مجموعة أدوات هوية العلامة التجارية الشاملة والحفاظ عليها عملية مستمرة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وإبداعًا وتعاونًا. الاستفادة من برنامج إدارة العلامة التجارية يمكن لأدوات مثل ClickUp أن تساعد في تبسيط هذه العملية، مما يضمن بقاء مجموعة علامتك التجارية أصلًا حيًا ومتطورًا ينمو مع عملك.

استثمر الوقت والموارد في تطوير مجموعة أدوات قوية للعلامة التجارية، وستبني أساسًا للتعرف على علامتك التجارية والولاء والنجاح على المدى الطويل. اشترك في ClickUp اليوم!