كيفية تبسيط عملية البحث التسويقي لتحقيق النجاح

يظل Netflix مهتمًا للغاية بمعرفة ما تشاهده عليه.

حيث يرسل فريق استطلاع رأي المستهلكين لديهم استطلاعات الرأي، ويحلل المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري مقابلات مع المستخدمين، وحتى يقيس الاستجابات الجسدية للجمهور (القياسات الحيوية) لفهم كيفية تفاعلهم مع المحتوى.

من خلال دراسة هذه البيانات، يقومون بتقييم العروض التي يحبها الناس ولماذا. والهدف من ذلك هو تحسين تجربة Netflix للجميع والبقاء في صدارة منصات البث الأخرى.

يمكنك أيضًا القيام بذلك بالنسبة لشركتك وأن تصبح من الشركات المفضلة لدى المستهلكين أو أن تتقدم على المنافسين - وربما تحقق الأمرين معًا!

اقرأ هذا المنشور في المدونة وتعرّف على عملية أبحاث السوق، وكيفية تنظيم عملية التخطيط التسويقي وما يمكن أن يحدث عندما لا تفعل ذلك.

قم بتخطيط وتنفيذ وتحسين أبحاث السوق الخاصة بك مع ClickUp لفرق التسويق

⏰ ملخص 60 ثانية

تتضمن بحوث التسويق جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي لاكتساب رؤى حول اتجاهات السوق وسلوكيات العملاء وديناميكيات الصناعة، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة

إنه أمر ضروري لفهم الأسواق المستهدفة، والحد من المخاطر، وتحديد الفرص، وتحسين الاستراتيجيات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وضمان رضا العملاء

للبدء في إجراء أبحاث السوق الفعّالة، حدد القضايا أو الفرص الرئيسية، مثل فهم تفضيلات العملاء أو تقييم ولاء العلامة التجارية، وحدد أهدافًا واضحة للبحث

ثم ، حدد أساليب بحثك (بحث أولي أو ثانوي)، وحدد الجمهور المستهدف، وحدد الجداول الزمنية والميزانيات، واختر أدوات جمع البيانات

حدد أساليب بحثك (بحث أولي أو ثانوي)، وحدد الجمهور المستهدف، وحدد الجداول الزمنية والميزانيات، واختر أدوات جمع البيانات استخدم أدوات مثل انقر فوق النماذج لجمع الردود والتعليقات على الاستبيان، وضمان أن تكون البيانات ذات صلة وقابلة للتنفيذ

تصور اتجاهات البيانات وإنشاء التقارير ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة لتحقيق الشفافية والكفاءة. تعد لوحات معلومات ClickUp Dashboards أداة رائعة للقيام بذلك

وأخيراً، قم بتطبيق الرؤى لتحسين استراتيجيات التسويق، والتحقق من صحة تطوير الميزات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

أثناء قيامك بهذه العملية، قم بمعالجة مشكلات مثل البيانات المبعثرة، والحمل الزائد للبيانات، والتحيزات، والأسئلة البحثية المتطورة باستخدام حلول متكاملة

استفد من قالب ClickUp لأبحاث السوق والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل البحثي وأتمتة المهام وتعزيز التعاون

جرّب ClickUp مجانًا

ما هي أبحاث التسويق؟

تعني بحوث التسويق جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها بشكل منهجي لاكتساب رؤى حول اتجاهات السوق وسلوكيات العملاء والمنافسين وديناميكيات الصناعة. وهي تساعد الشركات على فهم جمهورها المستهدف، وتحديد الفرص، وحل المشاكل، واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات.

باختصار، تعمل عملية البحث التسويقي على النحو التالي:

تحديد المشكلة أو الهدف

تصميم عملية وخطة بحثية

جمع البيانات من الاستطلاعات عبر الإنترنت أو المقابلات أو مجموعات التركيز أو غيرها من أدوات البحث الأخرى

تحليل البيانات التي تم جمعها أثناء عملية البحث

تطبيق الرؤى لإنشاء استراتيجية تسويق

اقرأ أيضًا: أمثلة على خطة تسويقية للارتقاء بجهودك التسويقية

لماذا تعتبر أبحاث التسويق ضرورية؟

تخيل أنك تفتتح مقهى. ستساعدك أبحاث السوق على معرفة أين يتسكع عملاؤك المستهدفون من محبي القهوة وما الذي يرغبون في دفعه مقابل قهوتهم. فهي تزوّد الشركات بالمعرفة والرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل المخاطر والاستفادة من الفرص.

إليك سبب أهمية ذلك:

فهم السوق المستهدفة: اجمع البيانات حول تصورات العملاء وتفضيلاتهم ونقاط الألم والسلوكيات التي يواجهونها وصمم منتجك أو خدمتك لتلبية متطلباتهم

اجمع البيانات حول تصورات العملاء وتفضيلاتهم ونقاط الألم والسلوكيات التي يواجهونها وصمم منتجك أو خدمتك لتلبية متطلباتهم التقليل من مخاطر العمل: تقليل المخاطر من خلال تحليل البيانات قبل إطلاق منتج جديد أو دخول سوق جديد أو تغيير استراتيجيتك

تقليل المخاطر من خلال تحليل البيانات قبل إطلاق منتج جديد أو دخول سوق جديد أو تغيير استراتيجيتك تحديد فرص السوق: البحث والكشف عن الاتجاهات والثغرات والفرص في السوق لاتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال

البحث والكشف عن الاتجاهات والثغرات والفرص في السوق لاتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال تحسين استراتيجيات التسويق: تحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك خطة التسويق واستراتيجياتك بأساليب دقيقة لجمع البيانات من أجل تحسين المشاركة والاستهداف والعائد على الاستثمار

تحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك خطة التسويق واستراتيجياتك بأساليب دقيقة لجمع البيانات من أجل تحسين المشاركة والاستهداف والعائد على الاستثمار البقاء في المنافسة: البقاء على دراية بالمنافسين والتقنيات الناشئة وتغيير تفضيلات العملاء للحفاظ على مكانتك في السوق

البقاء على دراية بالمنافسين والتقنيات الناشئة وتغيير تفضيلات العملاء للحفاظ على مكانتك في السوق الحصول على رضا العملاء: تتبع ملاحظات العملاء ومستويات رضاهم لإجراء التعديلات اللازمة وتحسين التجارب بشكل عام

كيفية تبسيط عملية البحث التسويقي

وفقًا لـ 85% من المستجيبين ، تعد الاستطلاعات عبر الإنترنت من أكثر طرق البحث الكمي استخدامًا. أما بالنسبة لعملية البحث النوعي، فإن المقابلات المتعمقة عبر الإنترنت مع كاميرات الويب (34%) ومجموعات التركيز عبر الإنترنت مع كاميرات الويب (28%) هي الأكثر شيوعًا.

بينما اعتمد باحثو السوق تقليديًا على أدوات منفصلة لإدارة المشروع وجمع البيانات وتحليلها, ClickUp يجمع هذه العمليات في مساحة عمل موحدة.

قم بإنشاء وتنفيذ خططك التسويقية باستخدام برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp يتيح لك استضافة مهام سير عمل بحث البيانات النوعية والكمية في منصة واحدة. كما أنه يمتد ليشمل تحليل البيانات وإعداد التقارير. فهو يجمع بين تخطيط الحملات، وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومساحات العمل التعاونية، ولوحات المعلومات التحليلية لتشغيل عمليات التسويق الخاصة بك - دون الاعتماد على أدوات مفككة ومشتتة.

_ عقليتنا هي "إذا لم يكن موجودًا في ClickUp، فهو غير موجود" لذا، من الضروري في الوقت الحاضر أن يتم إدخال كل نشاط تسويقي في ClickUp حيث سيكون مرئيًا لجميع أصحاب المصلحة مارغريت فرانكو مديرة التسويق في فيناسترا

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض هي 4 مرات أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة في حين أن الفرق عالية الأداء تحافظ على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على تسع منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟

كتطبيق كل شيء للعمل, انقر فوق يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

جرّب ClickUp مجانًا

دعنا نفهم كيفية إنشاء عملية بحث السوق في خمس خطوات (وأين يمكن لـ ClickUp دعمها):

الخطوة 1: تحديد المشكلة أو الفرصة

👀 هل تعلم؟ غيّرت شركة كوكا كولا تركيبتها التي يبلغ عمرها 99 عامًا في عام 1985, أنفقت حوالي 34.6 مليون دولار . ومع ذلك، فقد فشلوا في مراعاة الارتباط العاطفي للعملاء بالعلامة التجارية، مما أدى إلى انتقادات سلبية للغاية وأجبرهم على العودة إلى الصيغة الكلاسيكية في غضون شهرين.

كان من الممكن أن ينقذهم من هذا الموقف إجراء أبحاث تسويقية تتجاوز مجرد تفضيلات الذوق ومراعاة الولاء للعلامة التجارية (الروابط العاطفية). لم تفهم العلامة التجارية جمهورها المستهدف وتعلقهم بالصيغة الكلاسيكية، مما أدى إلى نفور العملاء.

لتجنب تكرار خطأ شركة كوكا كولا، اطرح على نفسك هذه الأسئلة الثلاثة وحدد هدف البحث:

1. ما هي أكبر نقاط الألم؟

قم بتحليل قيود عملك. أنت بحاجة إلى تحديد المجالات الرئيسية التي تؤثر على أداء العلامة التجارية وتسبب الثغرات لفهم أعمق.

2. هل المال الذي أخسره بسبب هذه القيود يستحق العناء؟

قد يكون إجراء أبحاث السوق مكلفاً. قدّر خسائرك وحدد ما إذا كان ينبغي عليك الاستثمار في دراسة شاملة لأداء علامتك التجارية وتحليل المنافسين والجمهور المستهدف، وما إلى ذلك.

3. ما هي النتيجة التي أتوقعها من هذا البحث؟

وضح هدفك النهائي. سواءً كنت ترغب في تحسين عملية ما، أو إطلاق منتج جديد، أو تعديل استراتيجيات التسعير، أو القيام بشيء آخر، خطط للنتائج التي تريدها.

اقرأ أيضًا: نماذج مجانية لاستراتيجية الذهاب إلى السوق يجب أن تحتفظ بها في متناول يدك

الخطوة 2: وضع خطة بحث التسويق الخاصة بك

بعد تحديد هدفك البحثي، حان الوقت لوضع الخطوط العريضة لخطة أبحاث السوق الخاصة بك. دعنا نقسم العملية إلى أربع خطوات:

1. تحديد طرق البحث

حدد كيف ترغب في جمع البيانات. يمكن أن يكون إما بحثًا استكشافيًا (فهم مشكلة غير محددة) أو بحثًا قاطعًا (حل مشكلة محددة).

اعتمد هاتين الطريقتين أو اختر الطريقة التي تخدمك بشكل أفضل:

البحث الأولي: جمع بيانات جديدة عن طريق الاستبيانات أو المقابلات أو مجموعات التركيز أو الملاحظات

جمع بيانات جديدة عن طريق الاستبيانات أو المقابلات أو مجموعات التركيز أو الملاحظات البحث الثانوي: استخدام البيانات الموجودة مثل تقارير الصناعة ودراسات السوق وتحليل المنافسين

💡 نصيحة احترافية: من الأفضل البدء بالبيانات الثانوية للحصول على نظرة عامة وتحديد اتجاهات السوق، ثم المتابعة بالبحث الأولي للحصول على رؤى محددة. تجمع نتائج البحث الأكثر فعالية بين الطريقتين.

2. حدد جمهورك المستهدف

حدد من الذي تقوم بالبحث عنه وما إذا كنت تقوم بتوسيع قاعدة عملائك.

العوامل الرئيسية: التركيبة السكانية (العمر والجنس والدخل) والموقع وسلوك الشراء أو التفضيلات

مثال: أثناء إطلاق منتج جديد للعناية بالبشرة للبشرة الهندية، حدد الجنس، وفئة الدخل، ومشاكل البشرة، وما إلى ذلك، التي تستهدفها حتى يخاطب عرضك الجمهور المناسب.

3. التخطيط لجدول زمني وميزانية

قسّم خطتك إلى مراحل وحدد مواعيد نهائية واضحة لجمع البيانات وتحليلها وتنفيذها.

خصص الميزانية مسبقًا لأدوات البرمجيات (إن وجدت)، والحوافز للمشاركين، وتطبيقات البحث من طرف ثالث.

4. اختر أدوات جمع البيانات الخاصة بك

صمم مجموعة أدوات لإعداد تقرير بحث السوق الخاص بك. يمكنك التبديل بين برامج متعددة أو اللجوء إلى قوالب أبحاث السوق وتبسيط العملية من خلال أتمتة سير العمل البحثي المعقد.

على سبيل المثال، فإن نموذج ClickUp لأبحاث السوق مصمم للشركات من جميع الأحجام. تساعدك ميزاته، مثل تتبع المهام، وسير العمل الآلي، وطرق العرض المخصصة، على جمع بيانات السوق وتنظيمها وتحليلها.

سواء كنت تحدد احتياجات العملاء، أو تقيّم المنافسين، أو تخطط لإطلاق منتج، فهو ينظم كل خطوة ويوفر الوقت ويزيد الإنتاجية.

قالب ClickUp لأبحاث السوق

إليك ما يمكنك فعله بهذا القالب:

قم بتنظيم جميع بيانات أبحاث السوق الخاصة بك، مثل الردود على الاستبيانات وتعليقات العملاء وتحليل المنافسين في مكان واحد

استخدم الحقول المخصصة مثل "نوع بحث السوق" و "تقنية جمع البيانات" لتصنيف مدخلاتك لسهولة استرجاعها وتصفيتها

قسِّم المشاريع البحثية المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها وإسنادها إلى أعضاء الفريق

قم بإعداد أتمتة ClickUp لإرسال استطلاعات الرأي والتذكيرات، مما يوفر الوقت مع الوعد بتغطية شاملة

إعداد تقارير مفصلة تلخص نتائج البحث والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ

الخطوة 3: جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة

تقوم الشركات بجمع البيانات الديموغرافية للعملاء وتفضيلاتهم وسلوكهم الشرائي واتجاهات السوق لاكتساب الرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين استراتيجياتها. نماذج ClickUp توفر طريقة منظمة وقابلة للتخصيص لجمع الردود على الاستبيانات والتعليقات ومدخلات البيانات الأخرى، مما يضمن أن المعلومات التي تجمعها ذات صلة وقابلة للتنفيذ.

استخدام المنطق الشرطي في نماذج ClickUp لتنظيم التعليقات الداخلية

باستخدام النماذج، يمكنك:

تحويل الردود إلى مهام : تحويل عمليات إرسال النماذج تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ ضمن مهام سير العمل

: تحويل عمليات إرسال النماذج تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ ضمن مهام سير العمل استخدام المنطق الشرطي : تخصيص النماذج للاستبيانات أو الملاحظات أو الطلبات باستخدام منطق مشروط لجمع البيانات بدقة

: تخصيص النماذج للاستبيانات أو الملاحظات أو الطلبات باستخدام منطق مشروط لجمع البيانات بدقة إدارة عمليات التسليم : تعيين المهام مباشرة إلى الفرق ذات الصلة بناءً على مدخلات النموذج

: تعيين المهام مباشرة إلى الفرق ذات الصلة بناءً على مدخلات النموذج تمكين التقاط البيانات الديناميكية : استخدم المنطق الشرطي لتكييف الأسئلة وضمان دقة الإجابات ذات الصلة

: استخدم المنطق الشرطي لتكييف الأسئلة وضمان دقة الإجابات ذات الصلة وفر الوقت باستخدام الأتمتة: أتمتة توزيع البيانات وإنشاء المهام لتقليل العمل اليدوي

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain -حل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUpلإنشاء أسئلة استبيانات مستهدفة من خلال تحليل البيانات السياقية من المهام والمستندات والمعرفة التاريخية للشركة المخزنة في ClickUp.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء أسئلة استقصائية لمعرفة تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والمزيد

يمكنه تطوير أسئلة استبيانات لجمع تعليقات حول تفضيلات العملاء أو نقاط الألم أو طلبات الميزات. ويمكنه أيضًا تلخيص الإجابات وتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية واقتراح رؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين عملية اتخاذ القرار لفرق تطوير المنتجات أو التسويق أو تجربة العملاء.

وباختصار، يقلل ClickUp Brain من الجهد اليدوي والوقت المستغرق في إعداد الاستبيانات وتحليل البيانات.

تعرّف على الطرق العديدة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تحسين جهودك التسويقية في الفيديو التوضيحي القصير:

🧠 حقيقة ممتعة: عندما أُعطي الناس نفس النبيذ بعلامات أسعار مختلفة، أظهرت أدمغتهم المزيد متعة أكبر في شرب النسخة باهظة الثمن -حتى وإن كان النبيذ نفسه هو نفسه! يمكن للشركات تصميم منتجات وحملات تسويقية أفضل بناءً على كيفية عمل العقول، وليس فقط ما يقوله الناس أنهم يحبونه. لهذا السبب يلعب علم النفس دورًا كبيرًا في التسويق!

الخطوة 4: تحليل البيانات والإبلاغ عن النتائج

بعد جمع البيانات، الخطوة الحاسمة التالية هي تحليلها لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ وتقديم النتائج. مع ClickUp Dashboards يمكنك تحويل البيانات الأولية إلى رؤى مرئية وإنشاء تقارير أبحاث تسويقية قابلة للتخصيص لمشاركتها مع أصحاب المصلحة.

قم بإنشاء لوحة معلومات ClickUp لتصور المقاييس دون ارتباك

استخدم لوحات معلومات ClickUp لـ:

إنشاء المخططات والرسوم البيانية والبطاقات المصممة خصيصًا لعرض اتجاهات البيانات وحالات المهام وتقدم المشروع

إنشاء لوحات معلومات تسويقية تقيس أداء الحملات أو لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء لتحليل تجزئة العملاء ومخاطر الزبد

مشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة أو العملاء عبر بوابات العملاء، مما يضمن الشفافية والكفاءة

طرح أسئلة مثل "ما هي الاتجاهات التي تظهر في تعليقات العملاء؟" وجعل الذكاء الاصطناعي يقدم إجابات فورية تعتمد على السياق عبر لوحات المعلومات

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وقياس تأثير التغييرات المستنيرة بالبحوث مع مرور الوقت

اقرأ أيضًا: إدارة موارد التسويق: العمليات والفوائد وأفضل الممارسات

الخطوة 5: ضع بحثك موضع التنفيذ يجمع Duolingo بين بحث المستخدم النوعي والبيانات الكمية للتحقق من صحة تطوير ميزاته. فهو يجمع الملاحظات الداخلية من خلال النظر في أنماط الاستخدام والتفاعل اليومي للفريق (يُطلق عليه أيضًا اسم Duos). ثم يُجري بحثاً شاملاً للمستخدمين حول الميزات الجديدة ويراقب ردود أفعال المستخدمين من خلال منصات مثل ريديت وتويتر.

كما أنها تجري تجارب طويلة الأمد (على مدار ثلاثة أشهر)، حيث تطلق الميزات لمعظم المستخدمين مع الاحتفاظ بمجموعة تحكم. وهذا يسمح لهم بقياس التأثير طويل المدى للميزات الاجتماعية.

هل يبدو لك الكثير من التحليلات؟

يمكنك أتمتة ذلك باستخدام ClickUp Brain! إنها أداة رائعة لتوليد رؤى تستند إلى بياناتك الحالية.

إجراء تحليل للسوق والصناعة والمنافسين باستخدام ClickUp Brain

يساعدك

تمكين الإجابات الفورية على أسئلة محددة حول مهام البحث أو المستندات أو مجموعات البيانات باستخدام الأسئلة والأجوبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إنشاء جداول وقوالب وطرق عرض مخصصة، مما يسمح لفرق التسويق بتصور بياناتهم بطريقة تناسبهم

كتابة تقارير مفصّلة عن السوق مع تدقيقات إملائية مدمجة من خلال تنظيم الرؤى أو صياغة الملخصات أو إجراء تحليل المنافسين (تأكد من التحقق من البيانات لأن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء!)

للحصول على حل أسرع، جرِّب قالب تحليل السوق ClickUp وتنفيذ نتائجك الرئيسية لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

يعمل القالب على تحسين التعاون والتنفيذ من خلال السماح لك بتعيين المهام لأعضاء الفريق المناسبين، وتحديث حالات التقدم مثل "تحليل" أو "مكتمل" أو "إدخال جديد"، واستخدام ميزات مثل تتبع الوقت والحقول المخصصة.

باستخدام ClickUp، يمكننا عرض ما حدث في مبادراتنا التسويقية في عرض إقليمي أو عرض الحملة. وهذا يشمل النظر إلى أنواع الأنشطة التي نقوم بها ومرحلة التحويل التي قمنا بتمييزها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة العليا الاطلاع بسهولة على حالة المشروع داريا جيرجو ، أخصائية توليد الطلب الرقمي في فيناسترا_

🧠 حقيقة مضحكة: تم إطلاق نظارة جوجل في عام 2014، وتم سحبها من السوق بعد عام واحد فقط بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية و سعره 1500 دولار . على الرغم من عودته في عام 2017 كأداة مؤسسية للصناعات التحويلية، إلا أنه تم إيقافه مرة أخرى في عام 2023. حتى الأفكار المبتكرة يمكن أن تتعثر دون ملاءمة السوق المناسبة!

أفضل الممارسات لأبحاث السوق

على الأقل 20% من الأعمال الجديدةفشل في ذلك خلال السنة الأولى. 58% تمنوا لو أنهم أجروا أبحاث السوق قبل إطلاق فكرتهم التجارية.

(هذه هي النصيحة رقم واحد: _دائماً ركزوا على أبحاث السوق قبل إطلاق المشروع التجاري)

اتبع هذه الممارسات الخمس الأخرى لتبسيط خطة مشروع التسويق لأبحاث السوق الفعالة

1. تحديد الأهداف

ابدأ بتحديد أهداف محددة وقابلة للقياس ترتبط مباشرة باستراتيجيتك التسويقية الأوسع نطاقًا. على سبيل المثال، بدلاً من وضع هدف غامض مثل "فهم تفضيلات العملاء"، حدد هدفًا دقيقًا مثل "تحديد أهم ثلاث ميزات يريدها العملاء في منتج جديد" سيساعدك هذا في توجيه جهودك البحثية وضمان جمع رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ.

2. اختر طرق البحث

اختر طرق البحث بناءً على أهدافك. استخدم البحث الأولي (مثل إرسال استطلاعات الرأي إلى العملاء الحاليين أو إجراء مقابلات متعمقة مع العملاء المحتملين) لجمع تعليقات مباشرة حول منتجاتك. ادمج هذا مع البحث الثانوي (مثل مراجعة تقارير الصناعة أو تحليل آراء المنافسين) لتحديد الاتجاهات والثغرات في السوق، مما يوفر فهمًا أوسع.

3. اختر جمهورك المستهدف

ركز على شريحة عملاء متوافقة لضمان أن تكون بياناتك قابلة للتطبيق. كن محددًا بشأن من تقوم بجمع البيانات منه. بدلاً من إجراء بحث واسع النطاق، ركز على شريحة مستهدفة من العملاء، مثل "الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و40 عاماً ولديهن أطفال دون سن 10 سنوات في المناطق الحضرية"، إذا كنت تختبر منتجاً يستهدف الآباء والأمهات. يضمن ذلك أن تكون البيانات التي تجمعها وثيقة الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تقوم بتسويقها.

4. اطرح أسئلة أوضح

صمم أسئلة بحثية غير متحيزة ومباشرة لحثك على جمع بيانات مفيدة. بدلاً من أن تسأل، "هل يعجبك منتجنا؟" اسأل، "ما هي الميزة الوحيدة التي تتمنى أن يكون منتجنا متوفرًا بها؟ يساعد هذا السؤال الأكثر تحديدًا في الكشف عن نقاط الألم الدقيقة ويمنحك بيانات يمكنك التصرف على أساسها. تجنب أي أسئلة استرشادية يمكن أن تحرف نتائجك.

5. التحقق من صحة نتائج البحث

تأكد من أن بحثك موثوق به من خلال التحقق من النتائج من مصدرين أو ثلاثة مصادر على الأقل. على سبيل المثال، إذا أشار استطلاع للرأي إلى أن 40% من المستخدمين يرغبون في تطبيق للهاتف المحمول، تحقق من صحة ذلك من خلال التحقق من المنتديات عبر الإنترنت وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المنافسة لمعرفة ما إذا كان هذا الطلب متسقًا عبر نقاط اتصال متعددة. كما أن إجراء اختبار تجريبي مع مجموعة صغيرة قبل توسيع نطاق جهودك يساعد أيضًا في التحقق من أن البيانات قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهدافك

اقرأ أيضًا: أمثلة على الأهداف التسويقية لتحقيق أهدافك

التحديات في عملية البحث التسويقي

قبل أن تتحمس كثيرًا للتخطيط لعملية البحث التسويقي، ضع في اعتبارك هذه القيود الخمسة وحلولها - لتسويق منتجك أو خدمتك دون رد فعل عكسي!

1. استراتيجية البحث المبعثرة بسبب تعدد الأدوات

غالبًا ما يتطلب البحث في قطاعات السوق المختلفة الوصول إلى مصادر بيانات متعددة متناثرة عبر منصات مختلفة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة.

إما تدوين جميع البرامج المستخدمة ووظائفها أو استخدام تطبيق ClickUp، وهو تطبيق يجمع بين إدارة المشاريع ومشاركة المعرفة والتواصل عبر الدردشة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث. اعمل بذكاء وابقَ منظماً!

2. البيانات الزائدة

قد يكون تنظيم البيانات المجمعة في رؤى قابلة للتنفيذ أمرًا مربكًا. يمكن أن تحدث أخطاء مما يؤدي إلى فقدان معلومات مهمة.

وبينما يمكن أن تتسبب الكلمات على الورق أو المستندات في حدوث ارتباك وإحباط، قد يؤدي عرض البيانات بشكل مرئي إلى تغيير ذلك. يمكن أن يساعدك تنظيم المقاييس والاتجاهات الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards على تصفية البيانات الساحقة والتركيز على الرؤى.

3. التحيزات في البيانات الأولية والثانوية

غالبًا ما ينشأ التحيز في أبحاث السوق من الاعتماد على بيانات أو مصادر محدودة.

فعلى سبيل المثال، يجب على الشركات أن تجمع بين البيانات الكمية (أرقام المبيعات واتجاهات السوق) والرؤى النوعية (مقابلات العملاء وتحليل المنافسين). وينبغي عليها فهم كل من التركيبة السكانية المستهدفة وأنشطة المنافسين لتجنب المنظورات الضيقة.

كما يجب على فريقي التسويق والمبيعات أيضًا مشاركة الرؤى بدلاً من العمل بشكل مستقل، مما يعزز من قدرة الشركة على استراتيجية الاتصالات التسويقية . يساعد هذا التعاون في تحديد وتصحيح التحيزات المحتملة في فهمهم للسوق.

4. سؤال البحث ليس ثابتًا أبدًا

بغض النظر عن مدى روعة منتجك أو خدمتك، يمكن أن تستقر المبيعات وتتقلص إلى حدٍ ضئيل. يحدث هذا لأن السوق يتغير كل يوم مع وجود منافسة وتحديات جديدة. لا يمكن لفريق التسويق لديك أو أي شخص آخر أن يكون يقظًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يجب على الشركات إعداد حلقات للمراقبة والتغذية الراجعة حيث تقوم بيانات المبيعات واستجابات السوق بإبلاغ وتنقيح أسئلة البحث.

على سبيل المثال، لنفترض أن البحث الأولي يُظهر انخفاض المبيعات في فئة سكانية معينة. في هذه الحالة، يجب أن يتطور السؤال البحثي من "لماذا تتراجع المبيعات؟" إلى أسئلة أكثر تحديدًا مثل "ما الذي تغير في سلوك الشراء لدى هذه الفئة السكانية؟

👀 هل تعلم؟ تقريباً 1 من كل 4 شركات ليس لديها استراتيجية جاهزة للاستخدام لأبحاث السوق.

تحديد ثغرات السوق وخدمتها باستخدام ClickUp

إن عملية أبحاث السوق هي العمود الفقري لعملية اتخاذ القرارات المستنيرة واستراتيجيات النمو. فهي تساعدك على فهم احتياجات العملاء، وتقييم المنافسة، وتحديد اتجاهات السوق، مما يضمن توافق جهودك مع الرؤى الصحيحة.

والخبر السار هو أن تبسيط أبحاث السوق الخاصة بك أمر سهل مع أدوات وقوالب ClickUp البديهية. باستخدام ClickUp، يمكنك البقاء منظمًا، وتتبع التقدم المحرز في مبادراتك البحثية، وتحليل البيانات بسرعة لتكييف استراتيجياتك وتحسينها.

إذن, اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وجربه بنفسك.