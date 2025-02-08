كيفية تحديد الأهداف والغايات التسويقية (+ أمثلة)

تنفق المؤسسة في المتوسط 7.7% من إيراداتها السنوية على التسويق، كما وجد أن جارتنر . الشركات الأصغر سنًا والشركات الناشئة في مراحلها الأولى تنفق أكثر بكثير. بالنسبة لمعظم الشركات الناشئة، يعتبر التسويق ثالث أكبر نفقات بعد الرواتب وتطوير المنتجات.

وبطبيعة الحال، سيطالب قادة الأعمال والمستثمرون بعائد على هذا الاستثمار. ولقياس ذلك، يضعون مجموعة واضحة ومحددة جيدًا من الأهداف التسويقية التي يجب تحقيقها.

في هذه المدونة، نستكشف كيف يمكنك أن تفعل الشيء نفسه بنفسك باستخدام الأدوات والتقنيات الصحيحة.

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⏰ ملخص 60 ثانية

تحدد أهداف التسويق الغرض والأهداف لجميع الأنشطة التي يقوم بها فريق التسويق. فهي توجه رحلة الفريق التسويقية.

من المهم تحديد الأهداف التسويقية لأنها توفر:

الوضوح والتركيز لأعضاء الفريق

اتساق الجهود بين الفرق متعددة الوظائف

المرونة في التكيف مع احتياجات العمل المتطورة

قياس الجهود والنتائج

فرصة أكبر للنجاح

لتحديد أهداف التسويق داخل شركتك، جرّب إطار العمل التالي.

فهم الأهداف التنظيمية اشتقاق الأهداف التسويقية من الأهداف التنظيمية اجعلها محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) تتبع التقدم المحرز من خلال لوحات متابعة تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي

مع انقر فوق ، يمكنك تحديد أهداف التسويق وإدارتها ومراقبتها وتحقيقها من خلال منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تمنحك أنت وفرقك رؤية واضحة في جميع الأوقات.

للاطلاع على أمثلة للأهداف التسويقية التي يمكنك تحديدها وطرق قياسها، تابع القراءة.

ما هي الأهداف التسويقية؟

تشير الأهداف التسويقية إلى الأهداف والغايات المحددة للأنشطة التسويقية للمؤسسة. تعمل هذه الأهداف كنجم الشمال لـ خطة التسويق والاستراتيجية وتنفيذ الحملات.

الغرض الأساسي من الأهداف التسويقية هو مواءمة جميع أنشطة العلامة التجارية والإعلانات والعروض الترويجية والفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة مع الأهداف التنظيمية.

على سبيل المثال، إذا كان الهدف الأكبر للشركة هو التوسع، فإن استراتيجيات تسويق النمو يجب أن تتمحور حول توسيع الوعي بالعلامة التجارية وتوليد العملاء المحتملين والتحويلات.

من ناحية أخرى، فإن بدء تشغيل أداة التسويق قد يكون الهدف الأساسي للشركة هو الاحتفاظ بالعملاء؛ ثم تستثمر المؤسسة في نجاح العملاء، وتبني الميزات الجديدة، والمشاركة، وما إلى ذلك.

## أهمية أهداف التسويق

الهدف هو بيان واضح لا يُنسى للوجهة. إنه الهدف. وبالتالي، فإن ذلك يوفر العديد من الفوائد الرئيسية.

الوضوح والتركيز

تمنح الأهداف فريق التسويق الوضوح بشأن ما يحتاجون إلى تحقيقه خلال العام. فهي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن استثمار وقتهم وميزانياتهم في الأنشطة.

التماسك

مع نمو فرق التسويق، ليس من الممكن دائمًا أن يتعاونوا جميعًا في جميع القضايا. الأهداف التسويقية القابلة للتنفيذ هي الغراء الذي يربطهم. إنه ما يضمن أن المسوق الاجتماعي والمصمم يعملان جنبًا إلى جنب نحو نفس استراتيجية التسويق، حتى لو لم يتفاعلوا كثيرًا.

المرونة

غالبًا ما يُفترض أن الأهداف غير مرنة. في الواقع، العكس هو الصحيح. حيث توفر الأهداف الواضحة مرونة كبيرة للفرق للتنقل بين الأنشطة التي تحقق أفضل النتائج. الإعلانات التي لا تحقق النتائج المرجوة؟ لا تقلق، دعنا ننقل هذه الأموال إلى رعاية حدث ما!

القياس

الأهداف ترسخ جهود التسويق على أرض الواقع. فهي تساعد في قياس نجاح أو تأثير المهام التي يقوم بها الفريق. واستنادًا إلى أدائك في هذه الأهداف، يمكنك أيضًا وضع معايير مرجعية وتحسين أهداف التسويق على طول الطريق.

احتمالية أعلى للنجاح

تساعد أهداف التسويق الفرق على رسم خارطة الطريق لجميع أنشطتها. فهي تعطي التوجيه الاستراتيجي لاتخاذ القرارات. تتيح تخصيص الموارد بشكل أفضل وتساعد على بناء ميزة تنافسية.

في جوهرها، تمهد الأهداف التسويقية الطريق للنجاح. دعنا نرى كيف يمكن أن يبدو ذلك عمليًا.

📽️ مراقبة المكافآت: كما هو الحال مع معظم الأشياء، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل استراتيجية التسويق وعملياته، مما يسهل تحقيق أهدافك. تعرف على المزيد في هذا الفيديو:

## أمثلة على أهداف التسويق الشائعة

تعتمد الأهداف التسويقية التي تحددها على عدد من العوامل التنظيمية والمتعلقة بالصناعة والعوامل البيئية.

مرحلة العمل: إذا كنت في المرحلة المبكرة، فقد تركز على اكتساب عملاء جدد. إذا كنت مؤسسة راسخة، فقد يكون لديك أهداف لتوسيع الحساب أو البيع المتبادل/البيع المتبادل.

الأهداف التنظيمية: في حين أن الهدف التنظيمي الأكثر شيوعًا هو بيع المزيد من العملاء، إلا أن المواقف تتطلب أحيانًا شيئًا آخر.

على سبيل المثال، احتاج قطاع السياحة، بعد الجائحة مباشرة، إلى بناء الثقة بين العملاء.

لذا، فإن الأهداف التسويقية تعتمد على أهداف الشركة.

الصناعة: من غير المرجح أن تنفق شركة برمجيات المحاسبة B2B ميزانيات على الإعلانات التلفزيونية أكثر من بائع الآيس كريم. لذا، يلعب المنتج، والجمهور المستهدف، والصناعة، وما إلى ذلك دورًا حاسمًا في أهداف التسويق.

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من خلال جميع هذه المعايير، إليك الأمثلة العشرة للأهداف التسويقية التي يجب مراعاتها.

1. تحسين سمعة العلامة التجارية

سمعة العلامة التجارية هي الطريقة التي ينظر بها العملاء المحتملون إلى عروض مؤسستك. قد يكون ذلك بناءً على تجربتهم الخاصة مع منتجاتك أو نتيجة لجهودك التسويقية الرقمية.

على سبيل المثال، لطالما اشتهرت فولكس فاجن بسلامتها واستدامتها. ومع ذلك، في عام 2015، عندما ظهرت فضيحة الغش في الانبعاثات، أصبحت سمعة العلامة التجارية الأساسية موضع تساؤل.

تحمّلت الشركة المسؤولية عن إخفاقاتها وضاعفت مبادراتها في مجال البيئة والاستدامة والحوكمة (ESG) لاستعادة سمعتها. وفقًا لـ التقرير السنوي في عام 2020، استقرت ثقة العملاء في العلامة التجارية في الأسواق الأوروبية الأساسية.

وسواء كنت تطلق علامة تجارية جديدة أو تتعافى من أزمة، فإن تحسين سمعة العلامة التجارية هو هدف تسويقي مهم لأي مؤسسة.

مثال: زيادة الصورة الإيجابية للعلامة التجارية بين مجموعات العملاء الأساسية بنسبة 30% خلال السنة المالية مع استراتيجية الاتصالات التسويقية .

القياس: يجب قياس هدف نوعي مثل هذا الهدف باستخدام صافي نقاط المروجين (NPS)، واستطلاعات الرأي المستهدفة، ومراقبة مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. اعتمادًا على المعايير الحالية، يمكنك تحديد أهداف لكل من هذه المقاييس.

2. زيادة حضور العلامة التجارية

يعد حضور العلامة التجارية والظهور التالي مساهمين رئيسيين في الجزء العلوي من مسار التسويق. فهو يساعد على زيادة الوعي بالعلامة التجارية، مما يخلق سوقًا للمنتج الذي تبيعه.

مثال: زيادة حضور العلامة التجارية عبر قنوات اكتساب العملاء الرئيسية بحلول نهاية الربع.

المقاييس: يمكن زيادة حضور العلامة التجارية بعدة طرق.

على سبيل المثال، قد تفتتح إحدى منتجات التجميل أو المأكولات والمشروبات متاجر جديدة في مواقع مختلفة. وقد تنشر علامة تجارية في مجال التكنولوجيا B2B محتوى على مدونتها أو على وسائل التواصل الاجتماعي. قد تستثمر العلامة التجارية D2C في الإعلان في الأسواق مثل أمازون.

3. تحسين وضع العلامة التجارية

يشير تحديد موقع العلامة التجارية إلى المكانة التي يحتلها المنتج في أذهان المستهلكين والعملاء المحتملين. قد تفكر في نفسك على أنك أفضل عرض تحويلي ومبتكر في السوق الذي تتعامل معه. ومع ذلك، إذا كان العميل يفكر فيك كبديل أرخص، فهذا هو وضعك في ذهن العميل.

لذا، فإن إنشاء مساحة لعلامتك التجارية ذات مكانة محددة هو هدف تسويقي رئيسي.

مثال: ضع العلامة التجارية كتطبيق سهل الاستخدام وخفيف الوزن ومدعوم بالذكاء الاصطناعي لأداء المهام اليومية.

المقاييس: أفضل طريقة لفهم وضع العلامة التجارية هي التحدث إلى العملاء مباشرةً. تعد الاستطلاعات ومجموعات التركيز طريقة رائعة للقيام بذلك. قد تساعد تحليلات مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي ودراسات المراجعات عبر الإنترنت أيضًا.

4. زيادة حركة المرور

تعد حركة المرور مقياسًا مهمًا آخر من أهم مقاييس أعلى المسار الذي يلعب دورًا رئيسيًا في نقل العملاء من الوعي إلى التفكير. سواء كنت تدرجها في فئة حضور العلامة التجارية أو تنشئ هدفًا لحركة المرور بشكل مستقل، إليك كيفية التعامل معها مع بعض قوالب خارطة طريق التسويق .

مثال: زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 2% شهرياً على مدار العام المقبل.

المقاييس: المقياس الأساسي، بالطبع، هو عدد زيارات الموقع الإلكتروني نفسه. ومع ذلك، لتحسينه بمرور الوقت، يمكنك تقسيمه إلى أهداف أخرى، مثل:

زيادة عدد الزيارات العضوية من خلال إدارة مشروع تحسين محركات البحث بنسبة 30%

تحسين معدلات النقر على البريد الإلكتروني إلى الموقع الإلكتروني بنسبة 10%

تحسين حملة التسويق المدفوعة لتوليد 100,000 زيارة كل شهر

5. تعزيز خط أنابيب العملاء المحتملين

يشير مسار العملاء المحتملين إلى العملاء المحتملين عبر مختلف مستويات التفاعل مع العلامة التجارية. وعادةً ما يتكون مسار العملاء المحتملين أو مسار التحويل من مراحل مثل الوعي والنظر في الأمر والنية والقرار.

قمع التسويق الذي يتدفق من خلاله خط أنابيب العملاء المحتملين (المصدر: ويكيميديا كومنز )

قد يعني تحسين هذا المسار أمرين: زيادة حجم العملاء المحتملين الذين يصلون إلى قمة مسار التحويل أو تحسين معدل التحويل في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب. سيؤثر الهدف التسويقي الذي تحدده على الاستراتيجية التي تتبعها.

مثال: زيادة عدد العروض التوضيحية الشهرية إلى 150 عرضًا تجريبيًا شهريًا لكل ممثل تطوير مبيعات (SDR).

المقاييس: يمكن تحقيق ذلك من خلال مسارات مختلفة، مثل:

زيادة التحويل من النية إلى الشراء بنسبة 50%

زيادة توليد العملاء المحتملين من أعلى المسار بنسبة 50%

زيادة معدل التحويل في كل خطوة بنسبة 5%

6. تنويع مصادر العملاء المحتملين

تقوم المؤسسة النموذجية بتوليد عملاء محتملين من خلال مجموعة واسعة من المصادر، مثل الإعلانات عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والكلمات الشفهية، والشركاء، والشركات التابعة، وما إلى ذلك. في بعض الأحيان، قد تكون بعض المصادر أكثر تركيزًا من غيرها.

على سبيل المثال، قد تعتمد شركة ناشئة في مراحلها الأولى بشكل كبير على مستثمريها أو حاضنتها للحصول على عملاء محتملين. وهذه استراتيجية عالية المخاطر. لذا، قد تسعى إلى تنويع مصادر العملاء المحتملين.

مثال: توليد ما لا يقل عن 60٪ من العملاء المحتملين من 4-5 قنوات أخرى غير تلك القناة الأولى.

المقاييس: يمكن قياس ذلك من خلال عدد قنوات توليد العملاء المحتملين الجديدة، وحصة العملاء المحتملين من كل قناة، وتقسيم سليم للقنوات الداخلية والخارجية. جرّب بعضًا مما يلي أمثلة على خطة التسويق للعثور على المزيج المناسب من العناصر لاحتياجاتك.

7. زيادة الإيرادات

هذا هو الهدف الأساسي لأي عمل تجاري، وليس التسويق فقط. ويعتمد بقاء الأعمال التجارية على قدرتها على توليد الإيرادات والاحتفاظ بها وزيادتها عامًا بعد عام.

مثال: زيادة إيرادات الشركة بنسبة 10% بحلول نهاية السنة المالية.

مقاييس: يمكن أن تتمثل المقاييس الرئيسية لذلك في زيادة عدد العملاء، وزيادة حصة المحفظة، والتوغل في أسواق جديدة، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، إذا كنت شركة تكنولوجيا B2B، فيمكنك زيادة الإيرادات عن طريق:

بيع المزيد من البرامج

بيع المزيد من الميزات المتقدمة للعملاء الحاليين

رفع عدد التراخيص التي يشتريها كل حساب عميل

زيادة أسعار كل ترخيص

زيادة الحصة السوقية

8. زيادة هوامش الربح

على الرغم من التركيز غير المتناسب الذي تحظى به، فإن الإيرادات هي مجرد وسيلة لتحقيق غاية. إن مقياس نورث ستار الحقيقي للمؤسسة هو هوامش ربحها، أي المبلغ الفعلي المتبقي بعد جميع النفقات والضرائب.

مثال: زيادة هوامش الربح بنسبة 5% بنهاية العام.

مقياس: يمكنك زيادة الأرباح عن طريق زيادة الإيرادات بنفس النفقات أو تقليل التدفق الخارج للإيرادات الحالية. في الهدف التسويقي أعلاه، رأينا كيف تبدو زيادة الإيرادات. لذا، إليك بعض المقاييس لخفض التكاليف.

خفض تكلفة الرواتب بنسبة 20%

تقليل تكلفة كل عملية استحواذ إلى أقل من 50 دولاراً

زيادة القيمة الدائمة للعميل (LTV) بنسبة 50%

9. زيادة الاحتفاظ بالعملاء

يشير الاحتفاظ بالعملاء إلى النسبة المئوية للمستخدمين الحاليين الذين يجددون كل دورة. تسمح شركات التكنولوجيا الحديثة / الخدمات كخدمة للعميل بإلغاء عقده في أي وقت. حتى العقود الأكثر صرامة لها فترة تجديد يمكن للعميل عندها أن يتركها دون عقوبة.

هذا يعني أنه خلال كل دورة، يجب على المؤسسة بذل جهود تسويقية للاحتفاظ بكل عميل.

مثال: تقليل معدل تذبذب المستخدمين إلى أقل من 5% للسنة المالية التالية.

المقاييس: يمكن أن تتنوع مقاييس الاحتفاظ بالعملاء. تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

تشغيل حملة تسويق رقمية مستهدفة لأفضل العملاء

بدء 100٪ من محادثات التجديد قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء صلاحية العقد

إجراء مكالمات نجاح العملاء مع أصحاب المصلحة في العمل مرة واحدة على الأقل شهريًا

عرض الميزات الجديدة المهمة على كل عميل حالي

10. تحسين مناصرة العملاء

عدد قليل جدًا من المؤسسات تستفيد من الكلام الشفهي كقناة مبيعات فعالة. وهذا خطأ. يتمتع الكلام الشفهي بمصداقية وموثوقية قد لا تتمتع بها أي قناة تسويقية مملوكة للشركة. من المرجح أن يقوم العملاء المحتملون الذين يأتون بالإحالة بالتحويل أكثر من أولئك الذين اشتركوا في رسالتك الإخبارية.

مثال: زيادة العملاء المحتملين الذين تم توليدهم من خلال الإحالات بنسبة 30% خلال هذه السنة المالية.

المقاييس:

طلب مراجعات من العملاء على المنصات العامة مثل G2

تصميم برنامج شامل لمناصرة العملاء بحلول الربع الأول

تطوير آلية بسيطة لتتبع الإحالة ليستخدمها العملاء

بصرف النظر عن الأهداف التسويقية التي حددتها، عليك أن تجعلها أهدافاً ذكية. دعنا نرى كيف.

ربط الأهداف الذكية بالأهداف التسويقية

الأهداف الذكية هي أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. يمكّن إطار أهداف SMART المؤسسات من جعل أهدافها فعالة وناجحة.

أثناء تحديد أهداف التسويق، من المفيد جعلها أهدافًا تسويقية ذكية. على سبيل المثال، دعنا نرى كيف يمكن أن تبدو لهدف مثل زيادة الإيرادات.

قد تكون أهدافك التسويقية SMART هي "زيادة الإيرادات من المنتج الأساسي بنسبة 10% خلال السنة المالية القادمة" هذا هو:

محدد : زيادة الإيرادات من المنتج الأساسي

: زيادة الإيرادات من المنتج الأساسي قابلة للقياس : 10%

: 10% قابلة للتحقيق : استناداً إلى الأداء السابق، سيكون هذا هدفاً معقولاً يمكن تحديده

: استناداً إلى الأداء السابق، سيكون هذا هدفاً معقولاً يمكن تحديده ذو صلة بالموضوع : لدعم النمو المؤسسي، يعد هذا الهدف مناسباً لدعم النمو التنظيمي

: لدعم النمو المؤسسي، يعد هذا الهدف مناسباً لدعم النمو التنظيمي محدد زمنيًا: محدد زمنيًا: خلال السنة المالية

إذا كنت جديدًا في تحديد الأهداف، جرّب قالب خطة عمل الأهداف الذكية من ClickUp . يمكّنك هذا القالب الملائم للمبتدئين والقابل للتخصيص من تحديد الأهداف ووضع الخطط وتتبع التقدم المحرز في أنشطتك التسويقية.

كيفية تحديد الأهداف التسويقية وتحقيقها

تُعد أمثلة الأهداف التسويقية في هذا المنشور في هذه المدونة بمثابة مصدر إلهام لك لتحديد أهدافك الخاصة. حتى إذا كنت تعرف الأهداف التي تريد تحقيقها، فإن تحديدها بشكل صحيح قد يمثل تحديًا. لقد قدمنا لك المساعدة.

1. فهم أهدافك التنظيمية

افهم من قيادة الأعمال ما هي الأهداف العامة وخارطة الطريق للمؤسسة. تعرف على أهم الأولويات والأهداف غير القابلة للتفاوض والموارد المتاحة لتحقيقها.

سيكون من الأسهل بشكل كبير إدارة الأهداف التنظيمية وفهمها باستخدام أداة مثل نموذج OKRs وأهداف شركة ClickUp's OKRs والأهداف الخاصة بشركة ClickUp . يعد هذا القالب متوسط المستوى أداة قوية لتوحيد وتنظيم الأهداف العديدة التي قد تكون لدى الشركة.

2. اشتق أهدافك التسويقية

استنادًا إلى الأهداف التنظيمية، خطط أهدافك التسويقية. ضع في اعتبارك جميع جوانب التسويق وكذلك الأقسام ذات الصلة، مثل المبيعات ونجاح العملاء. استخدم قوالب تحديد الأهداف لتسريع هذه العملية.

فيما يلي نموذج خطة عمل تسويق ClickUp للتسويق و نموذج خطة تسويق ClickUp لمساعدتك في تصميم أنشطتك التسويقية لهذا العام. يساعدك هذا القالب الملائم للمبتدئين في توثيق كل شيء من الأهداف إلى الأنشطة والنتائج، كل ذلك في مكان واحد.

3. ضع أهدافًا ذكية

حدد أهدافك التسويقية في شكل أهداف SMART. أيضًا، اجعلها مرئية للفريق.

أهداف ClickUp Goals طريقة رائعة للقيام بذلك. قم بإعداد أهدافك التسويقية كنتائج رئيسية ذات أهداف رقمية أو نقدية أو صحيحة/خطأ أو أهداف مهام. قم بتنظيمها في مجلدات واستخدم تجميع التقدم لعرض جزء واحد لحالتك الحالية. شجع أعضاء الفريق على امتلاك الأهداف كجزء من مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بهم.

أهداف ClickUp Goals لتعيين أهدافك التسويقية وتتبعها وتحقيقها

📖 مكافأة للقراءة: أمثلة على oKRs التسويق OKRs للأعمال

4. تتبع التقدم

استخدم برنامج تحليلات التسويق لإعداد لوحات معلومات شاملة لأهدافك التسويقية. مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك إعداد عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص لأي من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتعقبها.

يمكنك أيضًا دمج المصادر الخارجية دون عناء، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات المبيعات، وأدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك لبناء صورة كاملة.

تقارير في الوقت الفعلي لجميع الأهداف التسويقية

يمكنك البدء ببساطة باستخدام قالب تقرير التسويق ClickUp . أو قم بإعداد لوحة تحكم متعددة الأوجه خاصة بك لتلبية احتياجاتك.

📖 مكافأة القراءة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

تحقيق أهدافك التسويقية باستخدام ClickUp

لقد ولّت أيام "اصنع المنتج وسيأتي الناس" منذ فترة طويلة. سواء كان ذلك في ممر عصير البرتقال في السوبر ماركت أو برامج المحاسبة، فهناك العشرات، إن لم يكن المئات، من المنتجات في كل فئة.

ومع وجود القليل مما يميز أحدها عن الآخر، يلعب التسويق (تحديد المواقع، والرسائل، والاستهداف، وما إلى ذلك) دورًا مهمًا في نجاح المنتج. ولكي يكون التسويق فعالاً، تحتاج إلى نهج استراتيجي يبدأ بالأهداف الصحيحة.

تحديد أهداف تسويقية قابلة للقياس هو مجرد البداية. من هناك، تحتاج إلى أداة قوية لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات والبقاء على المسار الصحيح. ClickUp للتسويق مصمم ليكون تلك الأداة. انقر فوق هو برنامج قوي لإدارة المشاريع يتيح حملات التسويق الرقمي والمحتوى والتعاون في الوقت الفعلي, عملية التخطيط التسويقي وإعداد التقارير والمزيد. قم بتبسيط أنشطتك التسويقية رقميًا. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .