13 مثالاً ملهماً لصوت العلامة التجارية وكيفية تطوير صوت علامتك التجارية الخاصة بك

بعض العلامات التجارية فقط تفهم ذلك. تقرأ تغريدة أو رسالة بريد إلكتروني أو حتى ملصق منتج، وتعرف بالضبط من هي العلامة التجارية دون أن ترى الشعار. صوتهم لا تخطئه العين، مثل صديق قديم يمكنك التعرف على نصوصه على الفور.

لكن إنشاء صوت مميز ومتناسق ليس بسيطًا مثل اختيار بعض الصفات وتسميته يومًا ما. بل يتعلق الأمر بمعرفة جمهورك، وفهم هوية علامتك التجارية، واستخدام اللغة التي تعزز كليهما.

في هذه المدونة، سنلقي نظرة على 13 مثالاً على صوت العلامة التجارية، ونفصل ما الذي يجعلها ناجحة وكيفية تطوير صوت مميز. 🔊

⏰ ملخص 60 ثانية يحدد صوت العلامة التجارية كيف تتواصل الشركة مع عملائها وتشكل انطباعاتهم وتعزز من التعرف على العلامة التجارية. فيما يلي كيفية تطوير صوت العلامة التجارية والحفاظ عليه بشكل متسق: خطوات لابتكار صوت علامتك التجارية حدد القيم الأساسية والرسالة لإرساء المصداقية فهم تفضيلات الجمهور لضمان تناغم الرسائل اختر نبرة متسقة تتماشى مع شخصية العلامة التجارية تكييف الرسائل مع الحفاظ على الهوية عبر القنوات المختلفة توثيق إرشادات صوت العلامة التجارية للحفاظ على توافق الفرق باستمرار تحسين الرسائل بناءً على ملاحظات الجمهور

حدد القيم الأساسية والرسالة لإرساء المصداقية

تعرّف على تفضيلات الجمهور لضمان أن يكون للرسائل صدى لدى الجمهور

اختر نبرة متسقة تتماشى مع شخصية العلامة التجارية

تكييف الرسائل مع الحفاظ على الهوية عبر القنوات المختلفة

توثيق المبادئ التوجيهية لصوت العلامة التجارية للحفاظ على توافق الفرق

صقل رسائلك باستمرار بناءً على ملاحظات الجمهور

إدارة صوت العلامة التجارية بشكل سلس مع ClickUp مستندات النقر تنظم إرشادات العلامة التجارية، مما يجعل الفرق على نفس الصفحة مخ العقل يوفر اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على اتساق الصوت تنظم إرشادات العلامة التجارية، مما يجعل الفرق على نفس الصفحةيوفر اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على اتساق الصوت

مستندات النقر فوق مستندات تنظم إرشادات العلامة التجارية، مما يجعل الفرق على نفس الصفحة

يوفر ClickUp Brain اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على اتساق الصوت حدد القيم الأساسية والرسالة لإرساء المصداقية

تعرّف على تفضيلات الجمهور لضمان أن يكون للرسائل صدى لدى الجمهور

اختر نبرة متسقة تتماشى مع شخصية العلامة التجارية

تكييف الرسائل مع الحفاظ على الهوية عبر القنوات المختلفة

توثيق المبادئ التوجيهية لصوت العلامة التجارية للحفاظ على توافق الفرق

صقّل رسائلك باستمرار بناءً على ملاحظات الجمهور مستندات النقر فوق مستندات تنظم إرشادات العلامة التجارية، مما يجعل الفرق على نفس الصفحة

يوفر ClickUp Brain اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على اتساق الصوت

ما هو صوت العلامة التجارية؟

صوت العلامة التجارية هو كيفية تعبير الشركة عن شخصيتها وقيمها ورسائلها عبر جميع المنصات. وهو يضمن الاتساق في التواصل ويشكل كيفية تواصل الأشخاص مع العلامة التجارية.

لكل علامة تجارية صوت، سواء كان ذلك مقصوداً أم لا.

يعزز الصوت المحدد جيدًا هوية علامتك التجارية ، مما يجعل المحتوى والتسويق وتفاعلات العملاء تبدو متماسكة. وهو يؤثر على كل شيء بدءاً من نسخ الإعلانات وحتى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز وجود الشركة بطريقة مألوفة ومعروفة.

🧠 حقيقة ممتعة: شعار شاي توينينجز، الذي تم إنشاؤه عام 1787، هو أقدم شعار غير معدل لا يزال يستخدم حتى اليوم. إنه دليل على أن هوية العلامة التجارية القوية والمتسقة يمكن أن تصمد أمام اختبار الزمن.

لماذا يعتبر صوت العلامة التجارية مهمًا؟

يشكل صوت العلامة التجارية كيف ينظر إليك الجمهور المستهدف. إنها نبرة صوتك وأسلوبك وشخصيتك التي تجعل علامتك التجارية فريدة من نوعها. ولكن لماذا هو مهم جدًا؟ دعنا نتعمق في الأمر. 👇

يعزز التعرف على العلامة التجارية ويجعل الرسائل قابلة للتعرف عليها على الفور

يخلق الثقة من خلال الحفاظ على الاتساق في جميع تفاعلات العملاء

عزز الروابط العاطفية من خلال التحدث بطريقة يكون لها صدى صداها

أرشد قرارات التسويق والمحتوى، وحافظ على التواصل مع العلامة التجارية

تعزيز ولاء العملاء من خلال تعزيز قيم وشخصية العلامة التجارية

يدعم الإدارة الفعّالة للعلامة التجارية، ويضمن بقاء صوت علامتك التجارية متسقًا عبر جميع القنوات

🔍 هل تعلم؟ اللون الأزرق هو اللون الأكثر استخدامًا في العلامات التجارية وغالبًا ما يرتبط بالثقة والموثوقية والاحترافية. تستخدم علامات تجارية مثل Facebook و X و IBM اللون الأزرق لبناء المصداقية والتواصل.

13 مثالاً ملهمًا لصوت العلامة التجارية

صوت العلامة التجارية القوي يجعل العلامة التجارية معروفة على الفور. تستخدم بعض الشركات الفكاهة، بينما تركز شركات أخرى على الوضوح أو الثقة.

فيما يلي 13 علامة تجارية بارزة أتقنت رسائلها. 💬

1. انقر فوق

صوت العلامة التجارية: واضح وفعال وتعاوني

قم بزيارة موقع ClickUp الإلكتروني للوصول إلى معلومات مفيدة وذات صلة بلغة بسيطة

تحافظ ClickUp على دقة تواصلها وسهولة استخدامها.

إنه يعطي الأولوية للوضوح، مما يضمن للمستخدمين فهم ميزاته دون استخدام مصطلحات الشركة. يظل صوت العلامة التجارية ودوداً ومحترفاً في الوقت نفسه، مما يساعد الفرق على الحفاظ على الإنتاجية.

يعزز الموقع الإلكتروني والمدونة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ب ClickUp هذا النهج الذي لا معنى له. تظل الرسائل مباشرة وموجهة نحو العمل، مما يجعل الموضوعات المعقدة تبدو بسيطة.

أين يعمل بشكل أفضل

الموقع الإلكتروني: يستخدم نسخة واضحة ومباشرة لشرح الميزات

المدونة: يوفر أدلة إرشادية خطوة بخطوة للإنتاجية

وسائل التواصل الاجتماعي: مشاركة النصائح السريعة واختراقات سير العمل

دروس للشركات

حافظ على بساطة الرسائل لتجنب الالتباس

استخدم نبرة متسقة لبناء الثقة

ركز على قابلية التنفيذ لتوفير قيمة حقيقية

2. دولينجو

صوت العلامة التجارية: مرحة ومشجعة وبارعة

عبر Medium

يحول Duolingo تعلم اللغة إلى ترفيه. يبدو صوت العلامة التجارية ودودًا وجذابًا ومبهجًا بعض الشيء. بدلاً من اللهجة التعليمية الصارمة، يستخدم Duolingo الفكاهة ومراجع الثقافة الشعبية لجعل التعلم ممتعاً.

هذا النهج المرح يجعل التطبيق يبدو أقل شبهاً بالفصول الدراسية وأكثر شبهاً باللعبة.

أين يعمل بشكل أفضل

إشعارات التطبيق: يستخدم تذكيرات مضحكة لتنبيه المستخدمين

وسائل التواصل الاجتماعي: إشراك الجماهير من خلال الميمات والاتجاهات

التسويق عبر البريد الإلكتروني: يجعل الرسائل ممتعة ومحادثة

دروس للشركات

استخدم الفكاهة لجعل تفاعلات العلامة التجارية لا تُنسى

تحدث مباشرة إلى الجمهور بنبرة غير رسمية

اجعل تجاربك الروتينية أكثر جاذبية

3. وينديز

صوت العلامة التجارية: جريء وبارع وغير مفلتر

عبر Bored Panda

يبرز حضور وينديز على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وقاحتها. تشتهر العلامة التجارية بسخريتها من المنافسين، والانخراط في المزاح المرح، والحفاظ على حدة الردود وتسلية الجمهور. هذه النبرة الجريئة تميز ويندي عن التسويق التقليدي للوجبات السريعة.

تظل رسائل العلامة التجارية واثقة وودودة في نفس الوقت، وتحقق التوازن المثالي بين الفكاهة والترويج.

أين يعمل بشكل أفضل

X: اشتهر بالردود الذكية والوحشية

الإعلان: يستخدم نبرة صوت واثقة لتعزيز هوية العلامة التجارية

تفاعل العملاء: يحافظ على التفاعل الممتع وغير العام

دروس للشركات

طوّر شخصية متميزة تخرج عن المألوف

حافظ على الاتساق في النبرة عبر المنصات

استخدم الفكاهة لخلق تفاعلات لا تنسى

4. انتصر

صوت العلامة التجارية: قوي ومغامر وطموح

عبر Triumph

تخاطب Triumph عشاق الدراجات النارية الذين يتوقون إلى المغامرة. تبدو رسائل العلامة التجارية قوية وواثقة ومتجذرة بعمق في تاريخها الغني.

كل حملة تعكس روح الاستقلالية والاستكشاف.

يمزج تسويق Triumph بين التراث والابتكار. حيث تسلط العلامة التجارية الضوء على إرثها العريق مع عرض أحدث التصاميم المتطورة في الوقت نفسه، مما يجعلها ذات صلة بالركاب القدامى والمتحمسين الجدد.

أين يعمل بشكل أفضل

الموقع الإلكتروني: يحتفي بتاريخ العلامة التجارية وحرفية العلامة التجارية

الإعلانات: تجسد إثارة ركوب المغامرات

وسائل التواصل الاجتماعي: إشراك الدراجين من خلال سرد القصص الغامرة

دروس للشركات

صياغة الرسائل التي تتماشى مع تطلعات الجمهور

وازن بين التقليد والحداثة في سرد قصص العلامة التجارية

حافظ على نبرة صوت قوية وواثقة لتعزيز هوية العلامة التجارية

5. أبل

صوت العلامة التجارية: الحد الأدنى والطموح والمتطور

عبر Apple

تعكس رسائل Apple فلسفتها في التصميم، فهي واضحة ودقيقة ومؤثرة.

تتجنب العلامة التجارية الكلمات غير الضرورية وتركز على التواصل الواضح والمباشر. كل رسالة تعزز مكانة Apple المتميزة وهويتها القائمة على الابتكار.

تظل نبرة صوت Apple واثقة دون أن تبدو تقنية بشكل مفرط. تستخدم العلامة التجارية لغة بسيطة وقوية في نفس الوقت لتسليط الضوء على مزايا المنتج، مما يجعل التكنولوجيا تبدو سهلة المنال ومرغوبة.

أين يعمل بشكل أفضل

أوصاف المنتج: يستخدم صياغة موجزة للتأكيد على الميزات

الإعلان: يحافظ على توجيه الرسائل بشكل مرئي ومبسط

الموقع الإلكتروني: إعطاء الأولوية للوضوح وسهولة التصفح

دروس للشركات

استخدم الرسائل المحسّنة لتعزيز إدراك العلامة التجارية

اجعل التواصل بسيطاً ولكن مؤثراً

مواءمة صوت العلامة التجارية مع التجربة الشاملة للعلامة التجارية

6. نايكي

صوت العلامة التجارية: ملهم وجريء وتمكيني

عبر نايكي

يتمحور صوت علامة Nike التجارية حول التحفيز. فمن خلال السرد القصصي القوي والنسخة البسيطة والمؤثرة، تدفع العلامة التجارية الرياضيين من جميع المستويات إلى تجاوز حدودهم. وتبدو كل رسالة جريئة وواثقة، ودائمًا ما ترسخ فكرة أن العظمة في متناول اليد مع العقلية الصحيحة.

يبقى تواصل العلامة التجارية مباشراً ومشحوناً بالمشاعر، وغالباً ما يستمد من اللحظات الثقافية والانتصارات الشخصية لخلق تواصل أعمق مع جمهورها.

أين يعمل بشكل أفضل

الإعلان: يستخدم سرداً مقنعاً وصوراً مذهلة لتحفيز وإلهام

وسائل التواصل الاجتماعي: إشراك الجمهور برسائل راقية وقصص رياضية

رسائل المنتج: التركيز على الابتكار والأداء

دروس للشركات

صمم الرسائل التي يتردد صداها العاطفي لإلهامك والتواصل معك

حافظ على نبرة متسقة وأصيلة تعكس القيم الأساسية لعلامتك التجارية

قم بتمكين جمهورك من خلال تشجيعهم على تحقيق أفضل ما لديهم من قدرات شخصية

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7. ريان إير

صوت العلامة التجارية: ساخر، غير اعتذاري وواعٍ بذاته

عبر X

تتبنى شركة ريان إير سمعتها الخالية من الرتوش من خلال الميل إلى الفكاهة والصدق القاسي. فبدلاً من تزيين نموذج شركة الطيران الاقتصادي الخاص بها، تسلط العلامة التجارية الضوء على قدرتها على تحمل التكاليف من خلال الرسائل الساخرة التي تستنكر نفسها.

هذا النهج يميز ريان أير عن منافسيها. فهو يحول السلبيات المحتملة - الخدمة الأساسية، والرحلات الجوية الرخيصة - إلى نقاط بيع مضحكة، مما يجعل العلامة التجارية أكثر ارتباطاً ولا تنسى.

أين يعمل بشكل أفضل

X: مشاركة النكات الواعية ذاتيًا حول السفر الاقتصادي

الإعلان: يسخر من معايير الصناعة أثناء الترويج للأسعار المنخفضة

مشاركة العملاء: الرد على الاستفسارات بطريقة بارعة ومباشرة

دروس للشركات

استخدم الفكاهة لبناء المصداقية

تميّز من خلال كسر المعايير التقليدية في المجال

امتلك هوية العلامة التجارية بدلاً من إخفاء العيوب المتصورة

8. سامسونج

صوت العلامة التجارية: مبتكر وواثق وجذاب

عبر غرفة أخبار سامسونج

تضع سامسونج نفسها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا من خلال الرسائل الجريئة والمستقبلية. يبدو صوت العلامة التجارية موثوقاً وودوداً في الوقت نفسه، حيث يوازن بين الابتكار المتطور وسهولة الاستخدام اليومي.

تركز اتصالات سامسونج على إبراز مزايا المنتج بطريقة واضحة وجذابة. تتجنب العلامة التجارية المصطلحات التقنية المفرطة، مما يجعل حتى الميزات المعقدة سهلة الفهم.

أين يعمل بشكل أفضل

إطلاق المنتجات: استخدام الرسائل الواثقة لإبراز الابتكار

الموقع الإلكتروني: يقدم تفسيرات واضحة وجذابة للميزات

وسائل التواصل الاجتماعي: مشاركة محتوى تفاعلي ونصائح سهلة الاستخدام

دروس للشركات

وازن بين المعلومات التقنية والسرد القصصي الجذاب

عزز الابتكار من خلال الرسائل الواثقة

حافظ على وضوح التواصل وتركيزه على المستخدم

9. سريالي

صوت العلامة التجارية: ملتوي وغير مألوف وغير متوقع

عبر Mouse Print

تُحدث Surreal ثورة في صناعة حبوب الإفطار من خلال نهجها الفكاهي والفكاهي في الترويج للعلامة التجارية. ترفض العلامة التجارية الإعلانات الغذائية التقليدية، وتختار الفكاهة السخيفة والهادئة التي تلفت الانتباه.

سواء على العبوات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، تحافظ سوريال على نبرة صوتها الفكاهية في كل نقطة اتصال. ويساعد هذا الصوت غير المتوقع العلامة التجارية على التميز في سوق مزدحم مليء بالرسائل التقليدية التي يمكن التنبؤ بها.

أين يعمل بشكل أفضل

التغليف: تتميز بنسخة مرحة وغير تقليدية تكسر المعايير

الإعلان: يستخدم الفكاهة لتحدي الكليشيهات السائدة في الصناعة

وسائل التواصل الاجتماعي: إشراك المستخدمين من خلال محتوى ذكي وسخيف

دروس للشركات

تحدى توقعات الصناعة لتمييز علامتك التجارية

أضف الفكاهة لجعل الرسائل أكثر تميزاً

حافظ على اتساق الصوت عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء

10. ايكيا

صوت العلامة التجارية: عملي وودود وواقعي عملي وودود وواقعي

عبر ايكيا

تحافظ ايكيا على التواصل البسيط والمفيد والجذاب. تركز رسائل العلامة التجارية على جعل تصميم المنزل في متناول الجميع، باستخدام نبرة دافئة وجذابة تجعل العملاء يشعرون بالتمكين بدلاً من الشعور بالارتباك.

تتبنى العلامة التجارية سرد القصص في تسويقها، مما يجعل اللحظات المنزلية اليومية تبدو طموحة وقابلة للتحقيق في نفس الوقت. يضمن الصوت التخاطبي للعلامة التجارية شعور العملاء بالفهم والدعم.

أين يعمل بشكل أفضل

أوصاف المنتجات: يستخدم لغة ذات صلة لتسليط الضوء على الوظائف

الكتالوجات والإعلانات: سرد القصص التي تتوافق مع أنماط حياة العملاء

وسائل التواصل الاجتماعي: مشاركة النصائح والإلهام المنزلي بطريقة جذابة

دروس للشركات

اجعل رسائلك سهلة المنال وسهلة الفهم

استخدم سرد القصص للتواصل مع العملاء عاطفياً

تأكد من توافق صوت العلامة التجارية مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم

🔍 هل تعلم؟ صوت "بونغ" المميز لعلامة "إنتل" هو أحد أكثر الشعارات الصوتية شهرة في العالم. وقد وُصف بأنه صوت بقيمة مليار دولار بسبب ارتباطه القوي بالتكنولوجيا عالية الجودة.

11. سبوتيفاي

صوت العلامة التجارية: مرح وديناميكي وواعٍ ثقافياً

عبر تسويق رؤية العلامة التجارية

تعتمد رسائل Spotify على الإبداع والملاءمة الثقافية. تعمل العلامة التجارية على تكييف صوتها باستمرار ليتناسب مع الاتجاهات السائدة، باستخدام الفكاهة والطرافة والنسخ الذكية لإشراك المستخدمين. كما أن قدرتها على مزج البيانات مع سرد القصص تجعل حملاتها متميزة.

تُعد حملة "ملفوفة" السنوية لسبوتيفاي مثالاً بارزاً على كيفية تحويل العلامة التجارية بيانات المستخدم إلى تجربة ممتعة وقابلة للمشاركة. هذا النهج المرح والجذاب يبقي المستخدمين متحمسين للمنصة.

أين يعمل بشكل أفضل

إشعارات التطبيق: يستخدم الفكاهة والتخصيص للحفاظ على تفاعل المستخدمين

وسائل التواصل الاجتماعي: الاستفادة من الثقافة الشعبية واللحظات الرائجة

الحملات الإعلانية: تمزج بين رؤى البيانات والرسائل الطريفة والمناسبة

دروس للشركات

حافظ على التواصل الثقافي للحفاظ على تفاعل الجمهور

استخدم صوتاً ديناميكياً للعلامة التجارية يتكيف مع الاتجاهات السائدة

اجعل الرسائل تفاعلية وقابلة للمشاركة

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12. ريد بول

صوت العلامة التجارية: عالي الطاقة والمغامرة والجرأة

عبر ريد بول

تخاطب ريد بُل مباشرةً الباحثين عن الإثارة ومدمني الأدرينالين. يتسم صوت العلامة التجارية بالجرأة والإلهام والحيوية، وهو ما يتماشى تمامًا مع رعايتها للرياضات الخطرة وصورتها عالية الأداء.

إنها تخلق أسلوب حياة يتمحور حول المغامرة وتخطي الحدود، مما يحول مشروب الطاقة الخاص بهم إلى رمز للإثارة والإمكانية. تنعكس هذه الرسالة باستمرار عبر جميع المنصات، مما يجعل العلامة التجارية أكثر من مجرد منتج.

أين يعمل بشكل أفضل

الإعلانات: تركز على سرد القصص المفعمة بالحركة والطاقة

وسائل التواصل الاجتماعي: عرض الرياضات الخطرة والمآثر الجريئة

رعاية الفعاليات: تعزيز هوية العلامة التجارية من خلال التجارب المثيرة

دروس للشركات

مواءمة صوت العلامة التجارية مع المشاعر التي يثيرها منتجك

قم ببناء علامة تجارية قوية لنمط حياة قوي يتجاوز مجرد المنتج

اجعل رسائلك جريئة وملهمة لجذب الجماهير

13. نتفليكس

صوت العلامة التجارية: ترفيهي وجذاب وتفاعلي وتفاعلي

عبر إنستغرام

تتواصل نتفليكس بطريقة تبدو وكأنك صديق يوصي بعروضه. تتسم رسائل العلامة التجارية بالاسترخاء والفكاهة ومليئة بالشخصية، مما يجعل التفاعلات تبدو طبيعية وليست مؤسسية.

يزدهر حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مراجع الثقافة الشعبية والميمات والردود الطريفة. وتتحدث العلامة التجارية إلى جمهورها بطريقة أصيلة، مما يحافظ على مستويات المشاركة عالية.

أين يعمل بشكل أفضل

وسائل التواصل الاجتماعي: يستخدم الفكاهة والمواضيع الشائعة لإشراك المستخدمين

إشعارات التطبيق: إضفاء الطابع الشخصي على التوصيات بنبرة مرحة

الحملات التسويقية: الاستفادة من سرد القصص لخلق الإثارة

دروس للشركات

اجعل رسائل العلامة التجارية تبدو شخصية ومرتبطة بالعلامة التجارية

تفاعل مع الجماهير بطريقة تحاورية

ابقَ على صلة بالموضوع من خلال الاستفادة من الاتجاهات الحالية

🔍 هل تعلم؟ يرجع تاريخ أول شعار إعلاني إلى القرن الثامن عشر عندما استخدم جوشيا ويدجوود، أبو التسويق الحديث، شعار "أدوات الملكة" للإعلان عن الفخار الذي أقرته العائلة المالكة. علامة تجارية ملكية بالفعل!

كيفية تطوير صوت علامتك التجارية

فكّر في علامتك التجارية كشخص - كيف ستتحدث؟ هل ستكون احترافية ومصقولة أم ملتوية ومرحة؟

صوت علامتك التجارية هو ما يجعل رسائلك تبدو متميزة وأصيلة ولا تنسى. ولكن كيف تحدده؟ دعنا نتعمق في الخطوات اللازمة لابتكار صوت ثابت. 📃

حدد ما ترمز إليه علامتك التجارية

يبدأ إنشاء صوت قوي للعلامة التجارية بتحديد القيم الأساسية والرسالة.

لكل علامة تجارية منظور فريد من نوعه، وهو ما يجب أن ينعكس في رسائلها. فكر فيما تمثله العلامة التجارية وكيف يجب أن يُنظر إليها. قد تستخدم شركة تكنولوجية تركز على الابتكار نبرة أنيقة ومتطلعة إلى الأمام، بينما قد تركز العلامة التجارية للملابس المستدامة على الدفء والوعي البيئي.

اطرح الأسئلة الرئيسية لصقل هذا الأساس:

ما هي القيم التي تشكل هوية العلامة التجارية؟

كيف يجب أن يصف العملاء شخصية العلامة التجارية؟

ما هي المشاعر التي يجب أن تثيرها الرسائل؟

تساعد الإجابات على إنشاء أساس للتواصل المتسق والموثوق. يضمن الصوت الذي يتماشى مع هدف العلامة التجارية أن تظل الرسائل ذات صلة ولا تنسى.

افهم ما يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف

يجب أن يتواصل صوت العلامة التجارية بشكل طبيعي مع جمهورها. إن فهم تفضيلات العملاء وسلوكياتهم وتوقعاتهم أمر بالغ الأهمية في تشكيل أسلوب التواصل.

تتفاعل الشرائح السكانية المختلفة مع الرسائل بشكل فريد، لذا فإن دراسة ما يتردد صداه يمكن أن يعزز الفعالية.

فكر في كيفية تفاعل الجمهور مع العلامات التجارية المماثلة. حلل رسائل المنافسين ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات العملاء. ابحث عن الأنماط في ما يثير المحادثات ويحفز الاستجابات ويعزز الولاء. يضمن النهج القائم على البيانات أن يجذب صوت العلامة التجارية الجمهور المناسب دون الشعور بأنه قسري أو غير مترابط.

توفر شخصيات المستخدمين أيضًا رؤى قيمة. قد يفضل الجمهور الشبابي الذي يركز على الاتجاهات العصرية الرسائل غير الرسمية والمرحة، بينما قد يستجيب صانع القرار في الشركة بشكل أفضل للنبرة الراقية والموثوقة. فالصوت الذي يخاطب احتياجات العملاء مباشرةً يعزز المشاركة والانجذاب للعلامة التجارية.

🧠 حقيقة ممتعة: تستخدم بعض العلامات التجارية الروائح العطرية لتعزيز هويتها. على سبيل المثال، لدى الخطوط الجوية السنغافورية عطر مميز يسمى "ستيفان فلوريديان ووترز" يتم رشه على طائراتها وأزياء الطاقم والمناشف الساخنة، مما يخلق تجربة حسية فريدة من نوعها.

حدد النبرة المناسبة

صوت العلامة التجارية ونبرة الصوت متلازمان. بينما يظل الصوت ثابتًا، تتغير النبرة بناءً على السياق. قد تتطلب استجابة دعم العملاء التعاطف والصبر، في حين أن حملة تسويقية قد تتبنى الإثارة والحماس.

تخلق النغمات المختلفة انطباعات مختلفة:

ودود وودود: يناسب العلامات التجارية العصرية والشركات الناشئة والشركات التي تريد أن تبدو ودودة

المهنية والموثوقية: يناسب صناعات مثل التمويل أو القانون أو الرعاية الصحية حيث الثقة والخبرة مهمان

صريح وجريء: يجذب الجماهير في قطاعات مثل الترفيه أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأطعمة والمشروبات

إلهامي وطموح: يناسب العلامات التجارية للتطوير الشخصي أو الفخامة أو اللياقة البدنية التي تهدف إلى تحفيز العملاء

طوّر صوتك باستمرار

يجب أن يتطور صوت العلامة التجارية دون فقدان الأصالة.

تساعد مراقبة ردود أفعال الجمهور ومقاييس المشاركة والمشاعر الاجتماعية على تحسين الرسائل مع مرور الوقت. توفر ملاحظات العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة رؤى قيّمة حول ما ينجح وما يحتاج إلى تعديل في استراتيجيات إدارة العلامة التجارية.

يمكن أن يؤدي اختبار أساليب الرسائل المختلفة إلى تسليط الضوء على ما يلقى صدى أفضل. يمكن أن يكشف اختبار أ/ب لسطور الموضوع ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ولغة الحملة عن أنماط تفضيلات الجمهور.

المرونة تحافظ على أهمية الصوت مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية. ينمو الصوت المصمم بشكل جيد مع العلامة التجارية، مما يضمن المشاركة والثقة على المدى الطويل.

🔍 هل تعلم؟ إن لون تيفاني الأيقوني أزرق بيض الروبن الأ يقوني مميز جداً لدرجة أن له علامة تجارية خاصة به تسمى أزرق تيفاني. لا يمكنك استخدامه أو تقليده دون إذن منهم!

يساعد استخدام الأدوات المناسبة في توثيق المبادئ التوجيهية للعلامة التجارية وتنقيحها وتنفيذها بفعالية، مما يجعل الفرق على نفس الصفحة.

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، هو الخيار الأمثل. مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التسويق، يمكنك الحصول على مساحة عمل شاملة حيث يمكن للفرق توثيق إرشادات صوت العلامة التجارية الفريدة، والتعاون في المحتوى، وضمان توافق الرسائل عبر الأقسام.

دعنا نستكشف ميزاته ونرى كيف يمكن أن يساعدك في تبسيط جهودك التسويقية.

انقر فوق مستندات للحصول على إرشادات منظمة للعلامة التجارية

حافظ على تحديث إرشادات العلامة التجارية في ClickUp Docs

مستندات ClickUp Docs هي مركز معرفي مركزي حيث يمكن للفرق تحديد مبادئ صوت العلامة التجارية ومواصفات النغمة الفريدة والمفردات المعتمدة وقواعد التنسيق. وعلى عكس المستندات الثابتة المخزّنة في مواقع متعددة، يسهّل نظام المستندات التحديثات في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء الإرشادات حديثة وسهلة الوصول إليها.

تشمل قدراته الأساسية ما يلي:

التعاون المباشر: تمكين أعضاء الفريق من تحرير إرشادات العلامة التجارية والتعليق عليها وتقديم الملاحظات بشأنها دون تعارض في الإصدار

صفحات متداخلة: تسمح بتقسيم الإرشادات إلى أقسام، مثل "نبرة الصوت" و"ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الرسائل" و"إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي

العلامات والعلاقات: يربط المستندات بحملات محددة، مما يسهل ربط قواعد صوت العلامة التجارية مباشرةً بالمشاريع النشطة

التحكم في الصلاحيات: تقييد الوصول لمنع التعديلات غير المصرح بها مع السماح لأعضاء الفريق المعنيين بالمساهمة

📌مثال: كاتب محتوى يقوم بصياغة حملة بريد إلكتروني يرجع بسرعة إلى مستندات ClickUp Docs للتحقق من المصطلحات المعتمدة وإرشادات نبرة العلامة التجارية. فبدلاً من انتظار الموافقات أو البحث في مستندات مبعثرة، يطبقون الصياغة الصحيحة على الفور، مما يضمن التوافق مع معايير العلامة التجارية.

انقر فوق الدماغ للحصول على إرشادات فورية للعلامة التجارية

ClickUp Brain هو مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على الحفاظ على العلامة التجارية دون تدخل يدوي. فهو يوفر إجابات فورية على الاستفسارات المتعلقة بالعلامة التجارية، ويقترح مراجعات تتوافق مع نبرة العلامة التجارية، ويضمن الاتساق في جميع المحتويات المكتوبة.

اطلب من ClickUp Brain مراجعة دليل الأنماط لمعرفة خصائص صوت العلامة التجارية المحددة

من خلال المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق الحصول على إرشادات فورية حول قواعد صوت العلامة التجارية بمجرد طرح سؤال. لا مزيد من التقليب في الإرشادات المطولة - فقط إجابات سريعة مدركة للسياق تساعد الجميع على الحفاظ على التوافق.

كما أنه يضبط الصياغة لتتناسب مع تفضيلات الأسلوب والنبرة المحددة مسبقاً، مما يضمن الاتساق عبر رسائل البريد الإلكتروني والمنشورات الاجتماعية والمدونات وغيرها.

والأفضل من ذلك كله، يعمل Brain مباشرةً داخل مهام ClickUp Tasks وDOCs، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

📌مثال: يقوم مدير وسائل التواصل الاجتماعي بصياغة منشور على LinkedIn ولكنه يحتاج إلى أن يعكس نبرة العلامة التجارية الاحترافية والمحادثة في الوقت نفسه. يطلبون من ClickUp Brain إجراء بعض التحسينات، ويقترح الذكاء الاصطناعي تعديلات توازن بين المشاركة والاحترافية، مما يضمن توافق المنشور مع توقعات العلامة التجارية بشكل مثالي.

⚙️ مكافأة: جرّب نماذج دليل الأنماط لتحدد بسرعة صوت علامتك التجارية ونبرة الصوت والإرشادات المرئية.

يؤدي الجمع بين ClickUp والبرامج الأخرى إلى إنشاء سير عمل أكثر تماسكاً. على سبيل المثال:

Canva: يضمن الحفاظ على ألوان العلامة التجارية والطباعة وعناصر التصميم في صور وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمواد التسويقية

لوملي: يدير المنشورات والجداول الزمنية لوسائل التواصل الاجتماعي مع ضمان توافق المحتوى مع صوت العلامة التجارية ونبرتها عبر المنصات

Frontify: يعمل كأداة لإدارة أصول العلامة التجارية، ويحافظ على تنظيم الشعارات والخطوط وعناصر التصميم من أجل استخدام متسق

💡 نصيحة احترافية: يساعد وضع استراتيجية علامتك التجارية مع خارطة طريق تسويقية واضحة في الحفاظ على صوت علامتك التجارية عبر جميع القنوات والمحتوى. تعمل خارطة الطريق التفصيلية على مواءمة جهودك التسويقية وتوجيه فريقك بشأن متى وأين تطبق نغمات ورسائل وعناصر مرئية محددة.

تنفيذ صوت العلامة التجارية في الاتصالات التسويقية

صوت العلامة التجارية المحدد جيدًا يعزز الهوية ويبني الثقة. ويضمن الاتساق في جميع الاتصالات التسويقية أن يتعرف العملاء على العلامة التجارية ويتواصلوا معها، بغض النظر عن المنصة.

يتطلب تطبيق صوت العلامة التجارية نهجاً منظماً عبر القنوات التقليدية والرقمية على حد سواء. لنرى أدناه.

الحفاظ على الاتساق عبر قنوات التسويق

يجب أن تعكس الاتصالات التسويقية نفس النبرة والشخصية والمبادئ التوجيهية للرسائل في كل مكان. تؤدي مواءمة المواد المطبوعة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومحتوى الموقع الإلكتروني مع صوت العلامة التجارية إلى خلق تجربة موحدة للعملاء.

التسويق التقليدي (المطبوعات واللوحات الإعلانية والكتيبات): حافظ على أسلوب واضح ومنظم يتوافق مع الجهود الرقمية. التأكد من أن العناوين الرئيسية والشعارات وكتابة الإعلانات تعزز الشخصية الفريدة للعلامة التجارية

التسويق الرقمي (وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني): استخدم نبرة صوت متسقة عبر المنصات مع تكييف أسلوب المحتوى مع كل وسيط. قد تنجح النبرة الودية والمحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قد تتطلب رسائل البريد الإلكتروني نهجًا أكثر احترافية قليلاً

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكرت السويد محرفاً خاصاً بها يسمى Swedish Sans لتوحيد صوت العلامة التجارية للبلد بأكمله. ويُستخدم هذا الخط في الوثائق الرسمية والمواد الترويجية للحصول على هوية وطنية متماسكة.

استخدام قوالب ClickUp لتحقيق الكفاءة

تضمن قوالب ClickUp للعلامة التجارية توافق كل جزء من المحتوى مع الصوت المحدد.

على سبيل المثال، يعد نموذج كتاب العلامة التجارية ClickUp Brand Book أداة رائعة للحفاظ على اتساق هوية علامتك التجارية. وهو يتضمن كل شيء بدءاً من رسالة شركتك وقيمها إلى استخدام الشعار ولوحة الألوان والطباعة.

قم بتنزيل هذا النموذج تم تصميم قالب إرشادات العلامة التجارية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء هوية متسقة للعلامة التجارية والحفاظ عليها.

تم تصميم قالب إرشادات العلامة التجارية ClickUp للشركات التي ترغب في الحفاظ على هوية واضحة ومتماسكة، وهو مصمم للشركات التي ترغب في الحفاظ على هوية واضحة ومتماسكة، ويتجاوز مجرد التوثيق البسيط. فهو بمثابة مساحة عمل حية حيث يمكن للفرق التعاون وتنقيح وتطبيق معايير العلامة التجارية في الوقت الفعلي.

يعمل القالب في جوهره كمركز مركزي للعلامة التجارية، مما يضمن توافق كل العناصر المرئية والرسالة والنبرة مع هوية الشركة. يمكنك توثيق كل شيء بدءاً من بيان مهمتك وقيمك الأساسية إلى رموز الألوان الدقيقة وقواعد الطباعة وتنويعات الشعار المستخدمة عبر المنصات المختلفة.

يمنع التنسيق المنظم التناقضات التي يمكن أن تضعف إدراك العلامة التجارية، مما يجعلها مثالية للفرق المتنامية أو الشركات التي لديها العديد من أصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع التسويق والتصميم.

التحديات والحلول في تحديد صوت العلامة التجارية

في لحظة ما، تبدو رسائلك مصقولة ومتسقة؛ وفي لحظة أخرى تبدو متباينة. ربما تفسر فرق العمل المختلفة نبرة الصوت بشكل مختلف، أو يبدو المحتوى خارج نطاق العلامة التجارية دون سبب واضح. حسناً، لكل تحدٍ حل.

دعنا نتعمق في بعض العقبات الشائعة وكيفية معالجتها.

الصوت العام جداً بدون شخصية

تتخلف العديد من العلامات التجارية عن استخدام الرسائل الآمنة والمحايدة التي لا تترك انطباعًا دائمًا. فبدون صوت مميز، يبدو المحتوى لطيفاً وقابلاً للتبديل مع المنافسين.

الحل: حدد السمات الشخصية الرئيسية التي تعكس هوية علامتك التجارية. هل هي جريئة وواثقة أم دافئة وودودة أم طريفة ومرحة؟ استخدم أمثلة واقعية لإضفاء الحيوية على هذه السمات وضمان أن يعكسها كل جزء من المحتوى.

الصعوبة في تحقيق التوازن بين الإبداع والاتساق

قد ترغب فرق العمل في تجربة محتوى جديد وجذاب، ولكن بدون حدود واضحة، فإنهم يخاطرون بالابتعاد عن الهوية الأساسية للعلامة التجارية.

الحل: شجّع الإبداع ضمن المبادئ التوجيهية المحددة. قدِّم أمثلة على كيفية تجاوز الحدود مع الحفاظ على الالتزام بصوت العلامة التجارية. استخدم الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى دون فقدان الأصالة.

💡 نصيحة احترافية: تأكد من أن مؤشرات الأداء الرئيسية للوعي ب علامتك التجارية تعكس مدى صدى صوت علامتك التجارية. تتبع المقاييس مثل الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل لمعرفة ما إذا كانت نبرتك تتواصل مع جمهورك. اضبط صوتك بناءً على هذه الرؤى لتحسين مدى وصولك واتساقك.

الفشل في التطور مع توقعات الجمهور

ما كان له صدى لدى الجماهير قبل بضع سنوات قد يبدو قديمًا اليوم. قد يؤدي الفشل في التكيف إلى جعل العلامة التجارية تبدو بعيدة عن الواقع.

الحل: قم بتحليل تفاعل الجمهور وتعليقاتهم بانتظام. اختبر الأشكال المختلفة لصوت علامتك التجارية في تنسيقات وقنوات مختلفة وقم بتنقيحها بناءً على بيانات الأداء مع الحفاظ على الشخصية الأساسية سليمة.

انقر على صوت العلامة التجارية الأقوى

يتطلب بناء صوت مميز للعلامة التجارية استراتيجية واتساق وأدوات مناسبة.

يشكل كل تفاعل كيف ينظر الجمهور إلى الأعمال التجارية، مما يجعل من الضروري الحفاظ على الاتساق عبر القنوات. فالصوت الواضح المعالم يعزز الهوية ويخلق روابط دائمة مع العملاء.

يعمل ClickUp على تبسيط هذه العملية، مما يضمن بقاء الفرق على نفس الصفحة أثناء صياغة الرسائل التي يتردد صداها. يوفر ClickUp Docs مساحة منظمة لإرشادات العلامة التجارية، بينما يحافظ ClickUp Brain على اتساق التواصل مع الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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