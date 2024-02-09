كيفية تجنب فخ تكافؤ الميزات في تطوير البرمجيات

يمكن أن يؤدي فخ تكافؤ الميزات إلى إبعاد فرق المنتج عن نتائج الأعمال التي يبحثون عنها وإهدار موارد قيمة في هذه العملية. لهذا السبب من المهم أن تعرف متى يكون التكافؤ الكامل للميزات هو الهدف الصحيح لمنتج SaaS الخاص بك - ومتى لا يكون كذلك.

دعنا نعرف التكافؤ في الميزات ونكتشف كيف يتناسب مع عالم تطوير البرمجيات. سنلقي نظرة على الأنواع المختلفة من تكافؤ الميزات ونحدد أين يكون التكافؤ ضروريًا بالإضافة إلى بعض المزالق والتحديات التي يجب الانتباه إليها.

ثم سنشارك بعض البرامج أدوات التطوير التي تعمل على تبسيط سير عملك بينما تعمل على تحقيق المستوى المناسب من التكافؤ لمنتجك. 🙌

ما هو التكافؤ في الميزة؟

يصف التكافؤ في الميزات ما إذا كانت الأنظمة تمتلك نفس مجموعات الميزات - بعبارة أخرى، ما إذا كانت لديها وظائف متشابهة وتسمح للمستخدم النهائي بالقيام بنفس أنواع الأشياء.

ومع ذلك، يعتمد معنى تكافؤ الميزات على السياق الذي تستخدمه فيه.

أنواع تكافؤ الميزات

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من تكافؤ الميزات يجب أن تكون على دراية بها.

نظام التكافؤ التكافؤ

لنفترض أنك تقدم برنامج تسويق المحتوى . أصبحت تدرك أن بعض ترميزاتك أصبحت قديمة الآن وأن التحديث مطلوب. يمكنك ببساطة ترقية برنامجك القديم، مع الاحتفاظ بجميع الميزات الحالية دون إعادة تصميم أي شيء، ثم طرح نسخة أسرع في السوق مع ترميز محدث وميزة التكافؤ الكامل مع نظامك القديم. 🐌

إذا كانت جميع الميزات لا تزال تعمل بشكل مثالي، فقد يكون المستخدمون سعداء برؤية أن كل شيء لا يزال كما هو تمامًا من وجهة نظرهم.

التكافؤ متعدد المنصات

يشير معنى تكافؤ الميزات عبر المنصات إلى تقديم نفس إطار العمل والميزات والوظائف بالضبط عبر أنظمة تشغيل مختلفة ومنصات مختلفة. لذا سواء قام المستخدمون بتسجيل الدخول، على سبيل المثال، إلى نظام إدارة الأحداث الخاص بك من جهاز الكمبيوتر المحمول أو تطبيق الهاتف المحمول على هاتفهم الذكي الذي يعمل بنظام iOS أو Android، فإن تجربة المستخدم تكون متسقة. 📱

قد يكون هذا الأمر مطمئنًا ويسهل على المستخدمين التبديل بين الأجهزة حسب اختيارهم.

التنافسية التكافؤ في الميزات

يشير تكافؤ الميزات التنافسية إلى تقديم نفس الميزات التي يقدمها منافسوك. لذا، على سبيل المثال، إذا كانت برنامج تسويق المنتج يسمح للمستخدمين بإجراء أبحاث السوق، وتخطيط وإدارة حملة تسويقية، وإعداد ميزانيتهم ومراقبتها، والاطلاع على جميع التحليلات التي يحتاجون إليها، ويجب أن يكون لديك أنت أيضًا. ⚖️

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في النهاية، من المنطقي أن تتعلم الكثير من خلال دراسة المشهد التنافسي. بالإضافة إلى أنه إذا كان مستخدموهم يريدون هذه الميزات، فقد يرغب مستخدموك أيضًا. إذا كان هذا يتناسب مع استراتيجية عملك وطريقة عمل نظامك، فيمكنك التنافس وجهاً لوجه مع منافسيك - إذا كان هذا ما تريد القيام به.

تحديات ومزالق التكافؤ في الميزات

في حين قد يبدو التكافؤ في الميزات أمراً مثالياً - وهو كذلك في بعض الأحيان - إلا أنه يأتي أيضاً مع تحديات يجب أن تكون على دراية بها.

التطور التكنولوجي

تطوير البرمجيات صناعة سريعة التطور، وتتوفر تقنيات جديدة طوال الوقت. إذا واصلت ببساطة القيام بالأشياء بالطريقة التي كنت تقوم بها دائمًا على نظامك القديم - ربما أسرع قليلاً - فقد تهدر الموارد على ميزات لم تعد ذات صلة. قد تضيع أيضًا فرصة بناء ميزات جديدة تعمل بشكل أفضل - أو إعادة تصميم نظامك بالكامل. 🤖

الحل: من المفيد دائمًا إعادة تقييم الطريقة التي يعمل بها نظامك في سياق التطورات الجديدة، بدلاً من تكرار نفس الشيء القديم، نفس الشيء القديم. ابق على اطلاع على أحدث الاتجاهات من خلال حضور دورات التطوير والندوات عبر الإنترنت وقراءة كتب تسويق المنتجات .

### مختلفة حالات الاستخدام

غالبًا ما يستخدم المستخدمون تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل مختلف عن الطريقة التي يستخدمون بها أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية. إذا قمت ببناء نفس مجموعة الميزات بالضبط للمنصات المختلفة، فقد تجد أنك أهدرت وقت فريق التطوير - اقرأ: المال - على ميزات المنتج التي لا تُستخدم على منصة معينة. بالإضافة إلى أنك قد تفرط في تعقيد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالجوال. 🤪

الحل: قم بإجراء بعض الاستبيانات للمستخدمين النهائيين لتحديد احتياجات المستخدمين للمنصات المختلفة التي تقدمها. انتبه أيضًا إلى المقاييس الخاصة بك لتحديد كيف وأين يتم استخدام الميزات المختلفة في الحياة الواقعية على كل منصة.

يمكنك حتى استخدام برنامج الإبلاغ عن الميزات لتشغيل ميزات معينة أو إيقاف تشغيلها ومعرفة ما هي الاستجابة.

موارد محدودة

عدد قليل جداً من الشركات لديها موارد غير محدودة - وعادة ما يكون ذلك مضاعفاً بالنسبة للشركات الناشئة. إن محاولة تحقيق التكافؤ الكامل في الميزات مع منافسيك عندما تقوم بتطوير منتج جديد من الصفر سيؤخر إطلاقك ويكلفك أموالاً قد لا تملكها مقدماً. 💸

خصص سير عملك، واعرض جميع تفاصيل المشروع مع أعضاء الفريق المعينين في منصة واحدة، وشارك الموارد مع إدارة المشروع في ClickUp

الحل: احصل على الحد الأدنى من منتجك القابل للتطبيق (MVP)، وقم بإجراء التحقق من الصحة أثناء تقدمك، ثم كرر ذلك مع ورود ملاحظات العملاء.

استراتيجيات العمل المختلفة

على الرغم من أنه من الواضح أنه من المهم أن تتمكن من منافسة منافسيك، إلا أن القيام بذلك بشكل مباشر ليس دائمًا أفضل طريقة، خاصةً إذا لم تكن راسخًا مثلهم. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يرغب المستخدمون لديك بالضرورة في نفس الأشياء التي يرغبون فيها أو يحتاجون إليها. 👪

الحل: قم بتقييم احتياجات المستخدمين لديك وفكر فيما إذا كان التمايز قد يكون نقطة بيع أكثر فعالية من التكافؤ الكامل للميزات.

التكافؤ في الميزات : أين هو ضروري؟

هل يجب أن تهدف إلى تكافؤ الميزات أم لا؟ هذا يعتمد على ذلك. دعنا نلقي نظرة على كيفية تحقيق تكافؤ المزايا عبر بعض السيناريوهات.

التكافؤ في الميزات في سياق تطبيقات الهاتف المحمول

عندما تقوم ببناء نظامك ليشمل تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS أو Android، هناك بعض المجالات التي من المهم أن تهدف فيها إلى تحقيق تكافؤ الميزات. يجب أن يكون هدفك هو إنشاء تجربة مستخدم متسقة عبر الأجهزة وتقليل الاحتكاك حيثما أمكن. 😊

وهذا يعني أن البنية الأساسية والتنقل واصطلاحات التسمية يجب أن تكون متماثلة، بحيث يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على ما يبحثون عنه. وفي الحالات التي قد ينتقل فيها المستخدمون بين الأجهزة للقيام بالشيء نفسه - مثل الاستمرار في التصفح بحثًا عن المنتجات التي يهتمون بها بمجرد مغادرتهم للمنزل، على سبيل المثال - يجب أن تنتقل ميزاتك بسلاسة معهم.

ومع ذلك، قد لا تكون هناك حاجة إلى بعض الوظائف على جميع المنصات. على سبيل المثال، من المحتمل ألا يستخدم المستخدمون ماسح رمز الاستجابة السريعة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم أو تشغيل تقارير معقدة للغاية يصعب قراءتها على الشاشة الصغيرة للهاتف الذكي. لذا فكر في كيفية استخدام كل ميزة قبل أن تقوم ببنائها تلقائياً.

ضع في اعتبارك أيضًا الاختلافات في التنقل وسير العمل بين تطبيقات Android و iOS، حتى يشعر المستخدمون المعنيون بالراحة مع الميزات على المنصات التي يختارونها.

أهمية تكافؤ الميزات في تطبيقات الويب والحوسبة السحابية

تم تصميم تطبيقات الويب ومواقع التجارة الإلكترونية لتحقيق نتائج معينة. على سبيل المثال، إذا كان العملاء يخططون لشراء منتج أو خدمة معينة على موقع ويب، فإنهم يريدون أن يكونوا قادرين على تصفح الخيارات ومقارنتها ثم اتخاذ قرار مستنير بشأن أي منها يناسبهم. 💻

الميزات التي تمنحها لهم للقيام بذلك متروكة لك تمامًا وليس من الضروري أن تتطابق تمامًا مع الميزات التي يقدمها منافسوك. على سبيل المثال، يمكنك أن تمنحهم طريقة مختلفة (نأمل أن تكون أفضل) للبحث وتصفية نتائجهم أو أن تعرض لهم المقارنات بتنسيق مختلف. شريطة أن يتمكنوا من تحقيق النتيجة التي يريدونها بطريقة بديهية وسهلة الاستخدام، فمن المحتمل أن يكونوا سعداء بتجربة العملاء.

ومع ذلك، من المهم أن تبقى على اطلاع دائم على اتجاهات الصناعة للتأكد من أنك تلبي توقعات العملاء وتظل قادراً على المنافسة.

ضرورة تكافؤ المزايا في إدارة قواعد البيانات

عندما تقوم بترحيل كميات كبيرة من البيانات إلى نظام أساسي جديد أو محدث، من المهم التأكد من وجود تكافؤ في الميزات بما يكفي لاستمرار قاعدة البيانات في العمل بفعالية. على سبيل المثال، ستحتاج إلى نفس الحقول (أو ما شابهها) لتخزين البيانات والميزات المماثلة للوصول إليها والعمل معها. من المحتمل أن تؤثر أي مشكلات في التوافق على موثوقية البيانات، بالإضافة إلى الوظائف والأداء.

خلاصة القول: هناك بعض الحالات التي يكون فيها تكافؤ الميزات مهمًا - ولكن من المهم أيضًا عدم الوقوع في فخ تكافؤ الميزات. كن على دراية بالتحديات المحتملة لمطاردة التكافؤ الكامل للميزات وتأكد من التعامل معها بالطريقة الصحيحة - وباستخدام الأدوات المناسبة.

سد الفجوة: 12 حلاً واستراتيجية لتكافؤ الميزات

تصور دورة حياة منتجك بالكامل باستخدام برنامج ClickUp لإدارة المنتجات

عندما تدير مشروعاً لتطوير البرمجيات، من المهم جداً أن تكون لديك الأدوات المناسبة للوصول إلى مستوى تكافؤ الميزات الذي اخترته - وإبقاء أصحاب المصلحة وفريق التطوير لديك سعداء في هذه العملية.

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية تعمل على تبسيط كل جانب من جوانب مسؤوليات تطوير البرمجيات الخاصة بك. بغض النظر عن مدى تعقيد مشروعك، يمكن لهذه الأداة القوية التعامل معه. 💪

منذ بداية مشروعك إدارة منتجات ClickUp أدوات تساعدك على رسم رؤيتك, تصميم منتجك واحصل على فريقك على متن الطائرة. ثم بمجرد انتقالك إلى عملية التطوير برنامج ClickUp أدوات تدير العملية نيابةً عنك، حيث تعمل على أتمتة سير العمل وتتبع التقدم المحرز في كل خطوة على الطريق نحو تكافؤ الميزات.

دعنا نلقي نظرة على بعض الأدوات المحددة التي تقدمها ClickUp لمختلف مراحل عملية التطوير.

1. العصف الذهني لخياراتك

تبادل الأفكار أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط مهام سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

دوِّن أفكارك الأولية على ClickUp Whiteboard أو الخريطة الذهنية ClickUp . في هذه المرحلة، من المحتمل أن تنظر أيضًا في أي إصدارات حالية من البرنامج، بالإضافة إلى المنتجات المنافسة، لتقرر مدى تكافؤ الميزات التي تريدها.

2. إنشاء خارطة طريق

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

ثم قم بتجميع أفكارك في خارطة طريق مع تحديد أهداف النقر فوق الأهداف والمعالم الرئيسية والجداول الزمنية. تعاون الفريق هو المفتاح هنا - و ClickUp يجعل ذلك سهلاً. يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل على أي مستند في نفس الوقت، سواء كانوا في الموقع أو يعملون عن بُعد. أو يمكنهم تعيين التعليقات لزملائهم في الفريق البعيد للرد عليها عند تسجيل الدخول لاحقًا. 🤝

3. رتب مستنداتك بالترتيب

اجعل جميع وثائقك مركزية من ميثاق المشروع و الجدول الزمني بميزانيتك وملاحظات الاجتماعات الأسبوعية. مع ربط كل شيء بالمهام، من السهل العثور على ما تحتاجه عندما تحتاج إليه.

4. تعيين المهام

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المُعيَّنين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

بمجرد أن يكون لديك خارطة الطريق والأهداف والمعالم الرئيسية، فقد حان الوقت لإنشاء مهام ClickUp . يمكنك إنشاء المهام تلقائيًا مباشرةً من مستندات ClickUp الأخرى أو إنشاؤها يدويًا، مع ربطها دائمًا بخارطة الطريق الخاصة بك. ClickUp Sprints يساعدك على تقدير ما يمكن لفريقك القيام به في فترة معينة لتحقيق أسرع تقدم ممكن نحو تكافؤ الميزات. 🏃

5. جدولة الاجتماعات

قم بإعداد مهام الاجتماعات المتكررة لجدولة الاجتماعات اليومية والاجتماعات الأسبوعية المرحلية في عرض التقويم . ثم قم بتعيين إشعارات التذكير للتأكد من حضور الجميع في الوقت المحدد واستعدادهم الكامل للاجتماع.

6. حل الأخطاء

استخدم نماذج ClickUp لجمع ملاحظات المستخدمين حول الأخطاء، ثم تحويل تلك البيانات مباشرةً إلى مهام قابلة للتتبع حتى تتعامل معها بشكل منهجي، مما يسرّع رحلتك نحو تكافؤ الميزات. يمكنك إدارة أي مهام متراكمة باستخدام حقول مخصصة و حالات المهام المخصصة التي تخبرك بما يحدث بالضبط مع كل مهمة. 🐞

7. إدارة الأذونات

مع أذونات النقر فوق يمكنك التحكم في ما يمكن للجميع في فريق مشروعك الوصول إليه بالضبط. على سبيل المثال، قد تسمح لبعض الأشخاص بتحرير العناصر، بينما يمكن للآخرين فقط عرض عناصر محددة أو التعليق عليها.

8. تتبع التقدم

تخصيص المرئيات الخاصة بك لوحات معلومات ClickUp لإظهار تقدم المشروع في لمحة سريعة. اعرض نظرة عامة عالية المستوى أو تعمّق في التفاصيل حسب اختيارك. إنشاء تحديثات تلقائية للتقدم باستخدام الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي مثل مجموعة الإصدار المستهدف، والإصدار المستهدف للجهة الخلفية، والمخاطر، حتى تتمكن من تقديم تقرير سريع إلى فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين حول كيفية تحقيقك لهدفك المتمثل في تكافؤ الميزات.📊

9. عرض البيانات بطريقتك الخاصة

قم بتجميع المهام أو تصفيتها أو إخفائها في مخططات جانت ClickUp 3.0 لتتبع سير العمل وربطه عبر جميع أعمالك

شاهد بيانات مشروعك بالصيغ التي تختارها. على سبيل المثال، يمكنك اختيار عرض جانت لرؤية الجدول الزمني لمشروعك, عرض القائمة لمراقبة المهام المعلقة، أو عرض عبء العمل لإدارة من يعمل على ماذا. ما عليك سوى تبديل طرق العرض بنقرة زر واحدة للحصول على منظور مختلف.

10. إدارة الإصدار الخاص بك

بينما تتحرك نحو تكافؤ الميزات نشر إصداراتك بطريقة مخططة بعناية ومضبوطة ومدروسة تقلل من الفوضى المحتملة لتطوير منتج جديد. اعمل من خلال الترميز، وضمان الجودة، والتدريج، ثم استخدم الملاحظات التي تحصل عليها لإجراء تلك التعديلات النهائية قبل نشرها مباشرة.

11. وفر الوقت باستخدام القوالب

بغض النظر عن المرحلة التي تعمل عليها في عملية التطوير، هناك قالب ClickUp لذلك. من قوالب تحديد موضع المنتج إلى قوالب تطوير المنتجات توفر الوقت والجهد في كل مرة. 📝

12. اجعل مجموعتك التقنية تعمل معًا

استعرض التطبيقات والتكاملات المتاحة في ClickUp لإنجاز العمل في منصة مركزية واحدة عمليات تكامل ClickUp تعزيز قوة العديد من التطبيقات الأخرى شائعة الاستخدام. قم بإعداد اجتماعات مع تقويم جوجل ثم قم بتشغيلها باستخدام تكبير أو فرق مايكروسوفت . الدردشة مع فريقك على سلاك وتتبع الوقت المستغرق في المهام باستخدام الحصاد . قم بإجراء الاختبار عبر المتصفحات باستخدام اختبار LambdaTest وتسجيل الأخطاء وحلها على باغزناج .

## مستقبل ميزات التكافؤ

سيظل تكافؤ الميزات عنصراً مهماً يجب على مطوري البرامج مراعاته. فبدلاً من مجرد بناء المزيد من نفس الشيء، من المهم النظر إلى ما هو موجود - سواء كان ذلك موقعك القديم، أو منصتك الحالية، أو موقع منافس - وتحديد ما يجب الاحتفاظ به (أو إعادة هندسته) وما يجب استبعاده. ✅ ❎

لاتخاذ القرارات الصحيحة هنا، يحتاج المطورون إلى إبقاء احتياجات المستخدمين النهائيين في مقدمة اهتماماتهم - لأن الاهتمام بالعميل يجب أن يكون دائمًا هو بيت القصيد.

## استخدم ميزات التكافؤ بحكمة

يتطلب تطوير البرمجيات قرارات مهمة حول تكافؤ الميزات. على سبيل المثال، كم عدد الميزات القديمة التي ستقوم بترحيلها إلى نظامك الجديد أو المنصات الموسعة، وكيف ستقارن الميزات التي تقدمها مع ميزات منافسيك؟

يستغرق تطوير الميزات وقتاً ومالاً، لذا من المهم التأكد من أنك تستخدم هذه الموارد للعمل على الميزات التي يريدها عملاؤك بالفعل. كما يجب أن تكون الميزات التي تختارها محدثة من الناحية التكنولوجية وتتماشى مع استراتيجية عملك.

من المهم أيضاً استخدام أدوات الدعم المناسبة لمساعدتك في الوصول إلى المستوى الذي اخترته من الميزات. يمنحك ClickUp جميع ميزات تطوير وإدارة البرامج التي قد ترغب فيها لتوفير الوقت والطاقة والمال في مشروعك. ✨

مع خيارات التسعير - بما في ذلك الإصدار المجاني - لكل حجم من الأعمال التجارية من الشركات الناشئة إلى الشركات، واللغات التي تشمل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وحتى البرتغالية البرازيلية، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام ClickUp. اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم للوصول إلى التكافؤ في الميزات بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى. سيشكرك فريقك - وكذلك عملاؤك. 🤩

## أسئلة شائعة

عندما تدير مشروعاً لتطوير البرمجيات، من المهم أن تفهم معنى تكافؤ الميزات والآثار المترتبة عليه. قد تساعدك هذه التعريفات.

ما هو التكافؤ في تطوير البرمجيات؟

تكافؤ الميزات في تطوير البرمجيات هو مقياس لعدد الميزات المشتركة بين أنظمة البرمجيات عبر الإصدارات أو المنصات المختلفة - أو مقارنة بالمنافسين. الأنظمة التي تتمتع بمستوى عالٍ من التكافؤ في الميزات ستكون قادرة على القيام بأشياء متشابهة بطرق متشابهة.

ما هو تكافؤ الميزات عبر المنصات؟

يشير تكافؤ الميزات عبر المنصات إلى القدرة على أداء مهام متشابهة على منصات مختلفة. على سبيل المثال، سيكون لتطبيق سطح المكتب والهاتف المحمول وظائف متشابهة واصطلاحات تسمية متشابهة على كلا النظامين الأساسيين.

لماذا التكافؤ في الميزات مهم؟

يضمن تكافؤ الميزات عبر الأنظمة الأساسية والإصدارات أن يتمكن المستخدمون من القيام بما يحتاجون إليه، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه، والاستمرار في ذلك عند ترقية النظام الخاص بك. يضمن لك تكافؤ الميزات في مجال عملك الحفاظ على قدرتك التنافسية وعدم إصابة المستخدمين بالإحباط والانتقال إلى منافسيك.