أفضل 10 قوالب لعرض قيمة الأعمال التجارية

قد يكون لديك أفضل منتج أو خدمة في السوق، لكن إيراداتك لن تتحقق حتى تعرف كيف تبيعها. بغض النظر عن موقعك في استراتيجية المبيعات أو التسويق الخاصة بك، عليك أن تبدأ بعرض قيمة مقنعة.

إن عرض القيمة - ويسمى أيضًا بيان القيمة أو نقطة البيع الفريدة (USP) أو عرض القيمة الفريدة (UVP) - هو رسالة محكمة توضح وعدك للعملاء. يجب عليك توصيل ما تقدمه بوضوح ولماذا يجب على شخص ما اختيار علامتك التجارية بدلاً من العلامة التجارية المنافسة.

يعد إنشاء عرض قيمة فريد من نوعه مهمة شاقة تتطلب الكثير من الجهد، ولهذا السبب يعتمد المسوقون الخبراء على قوالب عرض القيمة للبدء.

من وضع المنتج إلى التحليل التنافسي والاختبار، تدعم هذه النماذج العملية الكاملة لتنظيم بيان القيمة الخاص بك. سنستكشف أفضل قوالب بيان القيمة التجارية في هذا الدليل التي تساعدك على كسب العملاء! 😍

ما هو قالب عرض القيمة؟

توفر قوالب عروض القيمة إطارًا لصياغة مقترحات قيمة جذابة لعملائك وفرقك الداخلية، حيث يمكنك تحديد تأثيرات المشتري وتحديد نقاط قوة المنتج بشكل أفضل، مما يساعدك على بناء مقترحات قوية من أجل

توليد وتحويل المزيد من العملاء المحتملين

زيادة القيمة الدائمة للعميل

يعد عرض القيمة جزءًا لا يتجزأ من جهودك التسويقية وعروض المبيعات، و حملات وسائل التواصل الاجتماعي . ولكي تكون مقنعة ومقنعة، يجب أن تكون مصاغة لتعكس ثلاثة عناصر أساسية:

ما هي المشكلة (المشاكل) التي تنوي حلها لعميلك المستهدف ما هي الفوائد التي سيقدمها منتجك أو خدمتك كيف يختلف عرضك عن المنتجات المنافسة

يعرف مالكو المنتجات أو المطورون بشكل بديهي ما هي المزايا التي يقدمها منتجهم ولكنهم يجدون صعوبة في مشاركتها مع جمهورهم أو فريق التسويق. والنتيجة؟ يفشلون في تحديد التحديات والفرص الرئيسية لمنتجاتهم ومشاهدة زوالها.

يعد نموذج عرض القيمة مفيدًا لجميع أصحاب المصلحة في الشركة، بما في ذلك المسوقين و مديري المنتجات . قد يدعم أيضًا تطوير المنتج و الفرق الرشيقة إنشاء نموذج أولي أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بناءً على توقعات العملاء.

ما الذي يجعل قالب مقترح القيمة جيد؟

يجب أن يقدم نموذج عرض القيمة الفعال ما يلي:

هيكلية جيدة: أفضل قوالب مقترحات القيمة المضافة تحتوي على إطار عمل مجرب ومختبر ومراجع لوضع مقترحات القيمة في وقت قياسي. ابحث عن أقسام مركزة لتحديد جوانب مثل المجموعات المستهدفة وميزات المنتج ونقاط الألم

أفضل قوالب مقترحات القيمة المضافة تحتوي على إطار عمل مجرب ومختبر ومراجع لوضع مقترحات القيمة في وقت قياسي. ابحث عن أقسام مركزة لتحديد جوانب مثل المجموعات المستهدفة وميزات المنتج ونقاط الألم تعدد الاستخدامات: يجب أن يتكيف القالب مع جميع أنواع المنتجات والخدمات، من البرامج إلى المصابيح. يجب أن يسمح بتعديلات في التصميم لمواءمة المستند مع هوية علامتك التجارية

يجب أن يتكيف القالب مع جميع أنواع المنتجات والخدمات، من البرامج إلى المصابيح. يجب أن يسمح بتعديلات في التصميم لمواءمة المستند مع هوية علامتك التجارية أدوات التعاون : تتطلب صياغة عرض قيمة مؤثر عادةً رؤى من مختلف الأقسام. لذا، ابحث عن النماذج التي تقدم أدوات تعاونية مثل اللوحات البيضاء الرقمية والتحرير في الوقت الفعلي التي تبسط العمل الجماعي

تتطلب صياغة عرض قيمة مؤثر عادةً رؤى من مختلف الأقسام. لذا، ابحث عن النماذج التي تقدم أدوات تعاونية مثل اللوحات البيضاء الرقمية والتحرير في الوقت الفعلي التي تبسط العمل الجماعي تصميم مناسب للعروض التقديمية: يجب أن يتيح التصميم الأساسي للقالب التواصل الموجز والسياقي مع أصحاب المصلحة

يجب أن يتيح التصميم الأساسي للقالب التواصل الموجز والسياقي مع أصحاب المصلحة مساحة للمرئيات: العناصر المرئية تجعل عرض القيمة أكثر جاذبية. يجب أن تكون قادرًا على إضافة الصور أو الرسوم البيانية أو الشعارات أو الشهادات أو مقاطع الفيديو أو الرسوم البيانية لإثراء رسالتك 📢

10 قوالب لعرض القيمة لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 قوالب لعرض القيمة من انقر فوق و Neos Chronos و Edit.org و Slidesgo. هذه هي الخيارات المنتقاة بعناية مع معظم الوظائف. استكشف ما يقدمونه واعثر على ما يناسبك! 🧩

1. قالب لوحة نموذج الأعمال ClickUp

التعاون على بيان تحديد المواقع لتنظيم الأفكار أولاً في ClickUp Whiteboard

هل تكافح من أجل إكمال بيان القيمة قبل إطلاق مشروع أو منتج جديد؟ إن نموذج لوحة نموذج الأعمال ClickUp يمكن أن يكون ما تحتاجه لتصور نموذج عملك واستراتيجيتك!

يمنحك القالب هيكلاً منسقًا من قبل الخبراء لتطوير نماذج الأعمال التي تركز على العملاء و استراتيجيات التسويق . تتيح أقسامه المتعددة المرمزة بالألوان عرضًا من صفحة واحدة لعرض القيمة المقترحة والعوامل المؤثرة فيه، مثل شرائح العملاء والموارد الرئيسية. استفد من العرض لـ

تحديد أهداف أصحاب المصلحة المشتركة

تحديد عناصر النمو والتهديدات الخاصة بالصناعة

رسم رحلات العملاء تحليل بيانات المنافسين

تحديد الموارد الحالية مثل الأفراد والبنية التحتية والتكنولوجيا

هذا هو ClickUp Whiteboard قالب مع أدوات تحرير سهلة الاستخدام، مثالية لإنشاء المحتوى أو العصف الذهني مع فريقك. احصل على شركائك الرئيسيين وناقش معهم كيفية تشكيل عرض القيمة الخاص بك. 🎨

يسهّل هذا القالب الملائم للمبتدئين على المديرين المبتدئين إنشاء نماذج أعمال مخصصة، وذلك بفضل ابدأ هنا، الذي يعمل كدليل.

إذا كنت مبتدئًا في كتابة بيانات القيمة، فإننا نوصي باستخدام عرض لوحة ClickUp Board لتقسيم جمهورك المستهدف بناءً على نوع القيمة التي تقدمها. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بإدراج أكثر العروض غير المباشرة المربحة في مستندات ClickUp لمزيد من العصف الذهني

2. قالب استراتيجية منتج ClickUp

مراجعة المواد التسويقية ومتطلبات الميزات الأخرى في قائمة ClickUp

مخطط القيمة الدقيق هو الأساس عند تطوير منتج جديد أو العمل على ميزات جديدة. لا يؤدي التخطيط السيئ للصورة الكبيرة إلا إلى التسرع في تخصيص الموارد و تنفيذ غير فعال للمشروع .

إن قالب استراتيجية منتج ClickUp أداة مفيدة لمساعدتك على تحقيق أهداف المنتج بشكل مستدام. فهو يتيح لك صياغة عرض القيمة بناءً على ماهية منتجك، والمشكلة التي يحلها، ومن هم عملاؤك ومنافسوك، وما هي المنتجات القابلة للقياس التي يمكن قياسها الأهداف والغايات يجب أن تهدف إلى.

يتيح لك إطار العمل المُعد مسبقًا إنشاء خطة عمل بخطوات مفصلة وبأقل قدر من إهدار الموارد. يأتي هذا القالب مع ثلاث قوائم للمراقبة السلسة:

الميزات الجدول الزمني فريق العمل

تجمع قائمة الميزات ميزات منتجك وتسرد المهام ذات الصلة حسب حالتها (مثل مكتملة أو قيد التنفيذ). يمكنك أيضًا فرزها حسب العلامات، مثل الميزات النشطة والأولوية والجهد.

تقوم قائمة الجدول الزمني بتجميع مراحل المشروع، مما يوفر نظرة عامة مرتبة زمنيًا للميزات المضافة، بينما تحتوي قائمة الفريق على معلومات حول الأشخاص المشاركين في المشروع، مصنفة حسب الأدوار. 🧑‍🏭

3. قالب تحديد موضع المنتج ClickUp

إنشاء قوائم مراجعة لمهام ClickUp لأمثلة العروض المختلفة

تعتبر بيانات تحديد موقع المنتج وعروض القيمة وجهان لعملة واحدة - كلاهما يصور القيمة الفريدة لمنتجك أو خدمتك وكيف تريد أن ينظر إليك عملاؤك. اعتمد على قالب تحديد موقع المنتج ClickUp لمساعدتك في صياغة USP ممتاز لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

يرشدك القالب من خلال الحقول السبعة التالية لتوصيل وضعك الفريد بالنسبة لمنافسيك:

الرؤية المهمة بيان السوق الشعار نقاط الألم USP العلامة التجارية

العلامة التجارية قالب تحديد موضع المنتج لديه مدمج في قائمة المهام لمساعدتك على التعاون مع زملائك في الفريق في المجالات المذكورة أعلاه دون تعطيل جداول أعمالهم.

على سبيل المثال، تريد أن يقوم أحد أعضاء الفريق من فريق تطوير المنتج بعرض كيفية توافق الميزات المقترحة مع السوق المستهدفة ومهمة الشركة. في هذه الحالة، يمكنك إضافة المهمة في القالب, تعيين حالة الأولوية وتاريخ الاستحقاق، وتعيينها لهم.

جمال هذا قالب المهمة يكمن في خيار تكوين علاقات المهام. ربط المهام لضمان عدم بدء إحدى المهام حتى تكتمل المهمة التي تسبقها. هذا يمنع التداخلات وعبارات القيمة الضعيفة.

يمكنك إضافة ملفات في أسفل الصفحة لمزيد من السياق. اربط المستند بقوالب أخرى للحفاظ على إطلاق المنتج في المسار الصحيح. 🛤️

4. قالب دليل استراتيجية المبيعات ClickUp

اربط بيان عرض القيمة بأدلة الإستراتيجية الأخرى للتنقل النظيف

الـ نموذج دليل إستراتيجية مبيعات ClickUp للمبيعات يساعدك على توصيل قيمة عرضك بطريقة مفيدة لفريق المبيعات لديك. يحتوي على مستند دليل استراتيجية مدمج مع نصائح حول تنظيم استراتيجيات المبيعات وأفضل الممارسات.

حدد قيمة منتجك من خلال أقسام مثل رؤية الشركة و نقطة البيع الفريدة. القالب مثالي لـ إنشاء خطة مبيعات بناءً على:

شرائح الجمهور الديموغرافية والسيكولوجية والجغرافية

واقعية أهداف الإيرادات يمليها متوسط دورات المبيعات بطاقات الأداء المتوازن إلخ.

قيود الميزانية

يحتوي كل قسم من المستند على أسئلة تحافظ على تركيزك. على سبيل المثال، في قسم أهداف الإيرادات، يمكنك التنقل من خلال الإجابة عن أسئلة حول متوسط إيراداتك للسنوات الخمس الماضية أو المبيعات السنوية. وبالمثل، يساعدك قسم العميل المثالي على تحديد شخصية المستخدم من خلال وصف نقاط الألم والاحتياجات الخاصة بجمهورك. 💡

مثل قوالب ClickUp الأخرى، يتيح لك هذا الخيار إنشاء المهام وتعيينها، وتعيين المواعيد النهائية، وتمكين الإشعارات في الوقت الفعلي للبقاء على اطلاع على تقدم خارطة طريق المبيعات الخاصة بك .

5. قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

تنظيم فئة المنتج مع ميزات التجميع والفرز والتصفية في ClickUp

تعتمد قوة عرض القيمة إلى حد كبير على قدرتك على تحديد ميزات المنتج المطلوبة ولماذا. ستستمتع بـ نموذج مصفوفة ميزات منتج ClickUp إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيم نقاط قوة المنتج بما يتماشى مع احتياجات العملاء.

الخطوة الأولى لاستخدام هذا القالب هي تحديد ميزات منتجك الأكثر قيمة. قم بتصنيفها إلى برمجيات و أجهزة، أو قم بإنشاء فئاتك الخاصة لتعكس طبيعة المنتج.

بعد ذلك، استخدم الحقول المخصصة لتحديد الإجراء الذي يحتاج فريقك إلى اتخاذه. حدِّد الميزات ذات الأولوية التي تنطوي على أكبر قدر من الإيرادات المحتملة وأضف المعينين وتواريخ الاستحقاق لكل منها. يمكنك تقييم الميزات على مقياس من واحد إلى خمسة وترك ملاحظات (تذكيرات أو إرشادات) لموظفيك. تتبع التقدم المحرز وقم بإجراء التعديلات حسب الضرورة.

إذا كنت تدير مشاريع متعددة، استخدم القالب لإعادة تخصيص الموارد والميزانية للمشاريع ذات التأثير الأعلى. على سبيل المثال، يمكنك مقارنة ميزات منتجين متشابهين وتحديد أيهما يجب دفعه إلى الأمام. 💕

6. قالب مستند موجز منتج ClickUp

اكتب مستند ملخص القيمة المقترحة أو موجز المنتج وشاركه مع الفريق لمراجعته

هل تريد إطلاق منتج جديد أو تجديد منتج حالي؟ قم بـ قالب مستند موجز منتج ClickUp يمكن أن يكون مفيدًا لأنه يوفر إطارًا نظريًا لمعالجة المراحل الحاسمة قبل تاريخ الإصدار.

استخدم القالب لتحديد عرض قيمة موجزة ومتسقة لـ الفرق متعددة الوظائف . يمكنك رسم سير عمل التطوير بأكمله داخل المستند، بما في ذلك المواصفات والملاحظات والمهام ذات الصلة، مما يجعله مصدرًا واحدًا للحقيقة للتعاون.

بشكل افتراضي، يتيح لك القالب تجميع موجز منتج فعال من خلال هذه الأقسام:

2- بيجر 2: لتوضيح كيفية تأثير المنتج على مجموعتك المستهدفة

لتوضيح كيفية تأثير المنتج على مجموعتك المستهدفة خطة الإصدار: تساعد على تقسيم إصدار المنتج إلى مراحل وتسلط الضوء على المهام ذات الأولوية

تساعد على تقسيم إصدار المنتج إلى مراحل وتسلط الضوء على المهام ذات الأولوية المواصفات الوظيفية: يدعم فرق التصميم والتطوير التي تحتاج إلى معلومات حول كيفية إفادة كل ميزة للمشتري

يدعم فرق التصميم والتطوير التي تحتاج إلى معلومات حول كيفية إفادة كل ميزة للمشتري ملحقات: استخدم هذا القسم لإضافة أي شيء - مثل الروابط والمستندات - ذات الصلة بالإطلاق

يمكنك إنشاء المزيد من الأقسام بنقرة واحدة. يحتوي القالب على إطار عمل لملء الفراغات، لذلك لن تواجه مشكلة في استخدامه. ✏️

7. قالب خطة تسويق ClickUp

حدد أهدافك التسويقية وقم بتقسيمها إلى أنشطة في قائمة ClickUp

يؤدي دمج بيان القيمة في فريق التسويق الخاص بك إلى خلق إحساس بالملكية ويفعل المعجزات لتعاون الفريق. إن نموذج خطة تسويق ClickUp هو حل شامل ل تنظيم تنظيم أهداف التسويق بوضوح وتحكم. إنها أداة مليئة بالقدرة على:

تخطيط الحملات التسويقية المتعددة وتحسينها

تحديد أهداف قائمة على القيمة - على سبيل المثال، تعزيز الوعي بالعلامة التجارية

تتبع الأهداف باستخدام تحليلات مدمجة

ابدأ السير قدماً مع هذا قالب خطة التسويق بالتوجه إلى قسم الأهداف. ضع قائمة بـ الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) وتحويلها إلى مهام ومهام فرعية. أضف تفاصيل مثل تواريخ البدء والاستحقاق والربع والتقدم ومستوى الجهد.

استفد من طرق العرض المتعددة في القالب لتبسيط سير العمل التسويقي . لنفترض أنك تريد ملخصًا واضحًا لأهدافك لربع السنة - كل ما عليك فعله هو استخدام طريقة عرض النتائج الرئيسية. تصنف طريقة عرض التقدم المهام في بطاقات بناءً على ستة تحديثات للحالة: تنفيذ، مخطط، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، يحتاج إلى إدخالات، تم إلغاؤها، و مكتملة.

تُعد طريقة عرض الجدول الزمني إضافة رائعة أخرى حيث تعرض نتائج المهام حسب التسلسل الزمني حسب الشهر أو الأسبوع أو اليوم وتوفر تقديرات للمدة الزمنية. ⌛

8. قالب عرض القيمة Word من نيوس كرونوس

اكتب مقترحات قيمة متعددة على مستند Word عبر Neos Chronos

إذا كنت تبحث عن قالب UVP مجرد قالب بدون أجراس وصفارات، فإن لوحة مقترحات القيمة في Word من Neos Chronos هي كوب الشاي الخاص بك. ☕

تنقسم لوحة عرض القيمة البسيطة إلى قسمين: المنتج والعميل.

يحتوي قسم المنتج على أقسام مثل الفوائد والتجربة والميزات لوصف منتجك بشكل موسع. استخدم قسم العميل لتضييق نطاق رغبات المشتري المستهدف ومخاوفه واحتياجاته. لديك أيضًا قسم البدائل للتحقق من المنافسين وكيفية استجابتهم لتوقعات السوق.

يحتوي القالب على إرشادات مفصلة حول ما يجب إدراجه في كل قسم، ولكن قد تحتاج إلى استشارة فريقي المنتج والتسويق لديك للحصول على المحتوى المناسب.

القالب متاح للتنزيل مجانًا بصيغة Word (docx) طالما أنك لا تزيل حقوق النشر الخاصة به. يحتوي على تخطيط من صفحتين. 📃

9. قالب لوحة عرض القيمة من Edit.org

إنشاء رسم بياني قوي لعرض القيمة عبر Edit.org

قد لا يكون هذا القالب مليئًا بالميزات المتقدمة، لكن قالب لوحة عرض القيمة من Edit.org يمكن أن يكون أكثر من كافٍ لتوضيح نقاط قوة منتجك وتقديم العملاء المستهدفين.

يتكون هذا القالب من شريحة واحدة مقسمة إلى قسمين:

عرض القيمة شريحة العميل

يتمحور قسم عرض القيمة حول ربط المنتج بسلوك الشراء الحالي بشكل منهجي.تحت المنتجات والخدمات، تكتب وصفًا للمنتج أو تسرد الميزات. تحت مبدعي المكاسب هو المكان الذي تحدد فيه نقاط البيع الرئيسية لمنتجك. وأخيرًا، استخدم مخففات الآلام لتوضيح كيف يخفف عرضك من آلام عملاء محددين.

ينقسم قسم شريحة العملاء إلى المكاسب والآلام ووظائف العملاء. فهي تساعدك على تحديد وجهة نظر عميلك المثالي. يمكنك استكشاف دوافعهم للاستثمار في المنتج بناءً على قوتهم الشرائية وأهدافهم قصيرة وطويلة الأجل. 🎯

يمكنك تحرير النموذج عبر الإنترنت ومشاركته على الشبكات الاجتماعية. قم بتنزيله لتحريره دون اتصال بالإنترنت.

10. قالب الرسوم البيانية للقيمة المقترحة من Slidesgo قالب الرسوم البيانية للقيمة المقترحة

استخدم قالب الرسوم البيانية للقيمة المقترحة من Slidesgo لإنشاء عرض تقديمي مقنع حول منتجك

هل تتطلع إلى إنشاء عرض تقديمي محمل بصريًا لعرض القيمة واستراتيجيتك التسويقية؟ إن قالب الرسوم البيانية للقيمة المقترحة من Slidesgo هو ما تحتاجه بالضبط! 🎁

يحتوي القالب على 31 شريحة مع رسوم بيانية جاهزة لتصور كل زاوية تؤدي إلى عرض القيمة المضافة الخاصة بك، سواء كانت نقاط قوة المنتج أو نقاط ألم العملاء أو التكاليف.

على سبيل المثال، تساعد الشريحة الثانية في رسم الروابط بين تحديات العملاء وميزات المنتج ذات الصلة. اختر شريحة واحدة أو أكثر بناءً على الجمهور الذي تقدم له أو بيانات السوق التي بين يديك.

جميع الشرائح قابلة للتعديل بنسبة 100%. يمكنك تغيير أي شيء من لوحة الألوان إلى الخط والتصميم. يمكنك أيضًا تعديل ترتيب الشرائح وحذف الرسومات غير الضرورية للحفاظ على بساطة المفهوم.

قم بتنزيل هذا القالب بصيغة PowerPoint أو استخدمه عبر الإنترنت في شرائح جوجل أو Keynote.

قوالب عرض القيمة: الدرج إلى قلب المشتري

إن قوالب عروض القيمة التي ناقشناها كلها عملية للغاية لتشخيص الأسواق وتهيئة استراتيجيات المنتجات . نوصي باستكشاف مكتبة قوالب ClickUp للعثور على أكثر من 1,000 قالب آخر مصمم من قبل خبراء لأي حالة استخدام - سواء كان ذلك في التسويق أو المحاسبة أو إدارة المشاريع.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة مستنداتك الخاصة بـ UVP أو التسويق، جرّب ClickUp AI . إنه رائع مساعد الكتابة يمكنه مساعدتك إنشاء أوصاف المنتج وموجزات المشاريع وتقارير الحالة والمزيد! 🤖