اكتساب ميزة تنافسية من خلال التمايز الناجح للمنتجات: الأنواع والفوائد والاستراتيجيات

لماذا يختار العميل منتجًا معينًا في سوق تنافسي - هل هو تفضيله الشخصي أم استراتيجية التسويق التي حددت اختيار المشتري؟ يصبح هذا السؤال أكثر أهمية عندما تعلم أن 95% من المنتجات التي يتم إطلاقها كل عام تفشل في الإقلاع .

الارتقاء فوق المنافسة لم يعد يتعلق فقط بامتلاك منتج أعلى جودة بعد الآن؛ بل يتضمن أيضًا تنفيذ استراتيجية تمييز المنتج. يتطلب الأمر من مديري المنتجات العمل على مجالات مثل الوعي بالعلامة التجارية والابتكار وتحديد المواقع لخلق صورة مميزة لمنتجهم تجذب العملاء المحتملين. 😍

في هذا الدليل، سوف نستكشف تمايز المنتجات ودوره في مساعدة الشركات على تعزيز الجودة المتصورة للمنتج في سوق مستهدف مشبع بالعروض المماثلة. سوف نغطي:

أنواع تمايز المنتجات

خطوات تطوير استراتيجيات التمايز للتغلب على المنافسين

نصائح حول استخدام ClickUp، وهو حل لإدارة المنتجات، لاتخاذ قرارات التمايز والعلامة التجارية

استراتيجية تمايز المنتج: المفهوم والأهمية

تمييز المنتج هو استراتيجية عمل لتمييز منتج ما عن البدائل المماثلة في السوق. وهو أمر ضروري في سوق بهيكل منافسة احتكارية حيث المنتجات من نفس الميزات والفئة تتنافس على جذب انتباه المشتري .

من خلال تمييز المنتج، يمكنك تحسين عرض البيع الفريد للمنتج (USP) و/أو الجودة المتصورة و/أو الميزات الوظيفية لتوفير تلك القيمة الإضافية التي تجعله مرغوبًا أكثر. تكمن الفكرة في الاستفادة من التفضيل الذاتي للعملاء لصالح منتجك.

دعنا نفهم ذلك بشكل أفضل بمثال: _لماذا تختار مطعمك المفضل عن غيره من المطاعم التي تقدم نفس المطبخ؟

_ هل هي المشروبات؟

_خدمة الزبائن؟

_الجوانب الجمالية والأجواء؟

_الأسعار المنخفضة؟

_المذاق الشخصي؟

_أم سرعة التوصيل؟

بصفتك عميلاً، فإنك ستقارن بين الصفات الفريدة للخيارات المتاحة أمامك قبل أن تختار. وهذا هو بالضبط ما يؤدي إليه التمايز الناجح للمنتجات في كسب العميل من خلال التأكيد على ذلك: هذا هو السبب الذي يجعلك تختارنا دوناً عن غيرنا أياً كانت إجابتك يمكن أن تكون استراتيجية التمايز الخاصة بك.

يمكن أن يكون للفشل في تمييز المنتجات عواقب وخيمة، مثل:

عدم وجود عملاء متكررين

حصة سوقية ضئيلة

هوامش ربح منخفضة

نصيحة: يمكنك الآن التغلب على منافسيك في السوق من خلال وضع استراتيجيات تمييز المنتجات بشكل أسرع. استخدم قالب تحديد موقع المنتج ClickUp للتحكم في سرد علامتك التجارية. يتيح لك هيكله المُعد مسبقًا تحديد رؤية منتجك ونقاط البيع الفريدة من نوعها من أجل الأسواق المستهدفة من صفحة واحدة قابلة للتخصيص. يمكنك أيضًا الاستمتاع بميزات ClickUp المدمجة للتفكير وتنظيم البيانات وتتبع المهام. 🎉

استخدم قالب تحديد موقع المنتج الخاص ب ClickUp لتحديد رؤية منتجك ورسالته وشريحة السوق ونقاط الضعف والمزيد

تمايز المنتج: عوامل مهمة

هناك ثلاثة جوانب وظيفية لتخصيص استراتيجية تمييز المنتج:

1. تحديد القيمة الفريدة

كيف ستقوم بتسويق منتجك أو خدمتك على أنها فريدة من نوعها ضمن شريحة العملاء؟ لكي تبرز في بحر من المنتجات العامة، يمكنك اكتساب ميزة تنافسية من خلال زوايا عملية مثل:

ميزات رائدة يفتقر إليها منافسوك

الوعد بجودة أعلى من خلال إعطاء الأولوية للمواد الممتازة

تجربة أكثر سلاسة للعملاء

2. بناء هوية علامة تجارية متميزة

يسير التمايز الفعال جنباً إلى جنب مع الإدارة الإبداعية للعلامة التجارية . لا تجذب الرسائل الصحيحة الانتباه فحسب، بل تعزز ولاء العملاء الحاليين للعلامة التجارية. ضع في اعتبارك:

صياغة قصة مقنعة للعلامة التجارية

تطوير هوية مرئية متميزة عن العلامات التجارية الأخرى (على سبيل المثال 100% عضوي أو خالي من القسوة)

الحفاظ على رسائل متسقة للعلامة التجارية برنامج إدارة العلامة التجارية (مثل ClickUp) يساعد عادةً في إنشاء قصص ورسائل جذابة للعلامة التجارية تساعد في دفع فكرة شراء منتجك من وجهة نظر أكثر موضوعية.

قالب للتجربة: قالب لوحة إرشادات العلامة التجارية ClickUp !

قم بتصور إرشادات علامتك التجارية في عرض السبورة لرؤية الألوان والنصوص والشعارات والمزيد بسهولة

3. تلبية احتياجات العميل المستهدف

غالبًا ما ينطوي التمايز القوي على تكييف منتجك مع الاحتياجات والتفضيلات المحددة لجمهورك المستهدف. تميل قرارات الشراء النموذجية إلى تفضيل مكونات مثل:

متغيرات المنتج بناءً على ملفات تعريف المشترين

المستهدفة تعاونيات التسويق والحملات

بناء المجتمع

فوائد تمايز المنتج

هناك ثلاث فوائد رئيسية لتحقيق تمايز المنتج في أي صناعة:

مزيد من التحكم في التسعير والربحية

يتيح لك تمايز المنتج التفوق على المنافسة السعرية وحتى الحصول على نقاط سعرية متميزة. بمرور الوقت، يمكنك التمتع بهامش ربح كبير، والذي يمكن ترجمته إلى:

وفورات الحجم مع زيادة الإنتاج

قنوات توزيع فعالة من حيث التكلفة

فرص استثمار رأسمالية أفضل

تعزيز سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء

إلى جانب جذب عملاء جدد، فإن التمايز يساعد أيضًا في الاحتفاظ بعملائك الحاليين . عندما يتصل العميل بمنتجك حقًا أو يجد قيمة ثابتة في مجالات مثل خدمة العملاء أو التوافر الثابت، فمن غير المرجح أن يغيروا العلامات التجارية.

ساحة تنافسية أوسع

بناءً على النقطة السابقة، يمكن حتى لتقنيات التمايز البسيطة بين المنتجات أن تفتح الأبواب أمام قطاعات جديدة في السوق. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك أوزمبيك -شهد دواء العناية بمرض السكري هذا انتشارًا هائلًا ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات في عام 2023 بعد أن اكتشف العملاء استخدامه (المثير للجدل) لفقدان الوزن.

أنواع تمايز المنتجات

هناك ثلاثة أنواع أساسية من استراتيجيات التمايز في إدارة المنتجات . اقرأ الملخصات السريعة لكل منها أدناه:

1. التمايز الرأسي: القياس الموضوعي لعوامل التمايز

التمايز الرأسي للمنتجات هو التمايز القابل للقياس بناءً على عوامل ملموسة مثل النكهة والوظيفة والتصميم. فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية للتمايز الرأسي:

روليكس: تميز الشركة نفسها عن صانعي الساعات الآخرين من خلال الإصرار على المواد الممتازة والحرفية المتقنة والحصرية لمنتجاتها ⌚ مرسيدس بنز: تركز هذه العلامة التجارية للسيارات الفاخرة على الهندسة الفائقة والتكنولوجيا المتطورة والاستمرارية لتمييز نفسها عن شركات تصنيع السيارات ذات الميزانية المحدودة 🚘

2. التمايز الأفقي: القياس الذاتي لعوامل التمايز

في إطار التمايز الأفقي للمنتجات، يتم تمييز المنتجات من خلال علامات الجودة غير الملموسة. المنتجات في هذه الفئة لها نفس الجوانب الوظيفية عند نقطة سعرية متماثلة. والموضوع السائد هو أنه إذا تم تسعير جميع الخيارات بشكل متماثل، فسيظهر "فائز" واضح من حيث إدراك الجودة.

وغالبًا ما يظهر التمايز الأفقي للمنتجات في الأسواق ذات العلامات التجارية الثقيلة. فيما يلي بعض الأمثلة:

كوكا كولا مقابل بيبسي: تقدم كلتا العلامتين التجاريتين مشروبات غازية يمكن تمييزها بناءً على اختلافات طفيفة في النكهة نايك مقابل أديداس: تقدم الشركتان المصنّعتان للأحذية أحذية رياضية ذات سمات وحالات استخدام متشابهة ولكن بتصاميم مختلفة قليلاً مع اختلافات طفيفة في التصاميم والعلامة التجارية

قالب للتجربة: قالب تسعير المنتج ClickUp يتيح لك وضع استراتيجيات التسعير وتصورها بناءً على بيانات السوق.

3. التمايز المختلط: يجمع بين التمايز الرأسي والأفقي

التمايز المختلط هو مزيج من التمايز الرأسي والأفقي. وهنا تتأثر قرارات الشراء بالعوامل النوعية والكمية على حد سواء.

على سبيل المثال، فكر في مستهلك للإلكترونيات يتطلع إلى شراء جهاز تلفزيون. بالنسبة له، ستكون العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار الشراء هي جودة الصورة (التمايز الأفقي) التي تناسب ميزانيته (التمايز الرأسي).

مثال آخر هو عندما يتسوق شخص ما لشراء حساب توفير. سيضع في اعتباره عوامل غير ملموسة مثل موثوقية خدمة البنك بالإضافة إلى عوامل ملموسة مثل أسعار الفائدة والرسوم السنوية.

كيفية تطوير استراتيجيات التمايز بين المنتجات

فيما يلي ثلاث خطوات مجربة ومختبرة لتصميم استراتيجية تمييز المنتج واستراتيجية التسويق:

الخطوة 1: قم بتطوير فهم شامل لمجال تخصصك

إن فهم عوامل الصناعة أمر بالغ الأهمية لإنشاء منتج متمايز يلقى صدى لدى المستهلكين. وبطبيعة الحال، فإن الخطوة الأولى هي تحديد العوامل الرئيسية التي تقود المنافسة في مجال عملك.

يركز قادة الصناعة عادةً على ثلاثة إجراءات للعصف الذهني خلال هذه المرحلة:

تحديد متغيرات المنتج المستهلكة للموارد وذات الأداء الضعيف التي يمكن التخلص منها (مثل طراز هاتف بلون معين)

متغيرات المنتج المستهلكة للموارد وذات الأداء الضعيف التي يمكن التخلص منها (مثل طراز هاتف بلون معين) استكشاف فرص الارتقاء بالمنتج إلى مستوى أعلى من معايير الصناعة، وبالتالي تقديم قيمة استثنائية للجمهور المستهدف

فرص الارتقاء بالمنتج إلى مستوى أعلى من معايير الصناعة، وبالتالي تقديم قيمة استثنائية للجمهور المستهدف إيجاد مجال لميزات جديدة تمامًا للمنتج لم تقدمها الصناعة بعد

قم بتسريع هذه الخطوة من خلال إجراء مقابلات جماعية مركزة واستطلاعات رأي على مستوى السوق لجمع رؤى حول احتياجات العملاء ورغباتهم وتفضيلاتهم. جرّب قالب ملاحظات المنتج ClickUp لجمع مدخلات العملاء القابلة للتنفيذ لمنتجك المحدد.

يجب عليك أيضًا مراجعة المنتجات المنافسة، واستراتيجيات التسعير، و ملاحظات العملاء للعثور على فرص التمايز

الخطوة 3: حدد نقاط القوة لديك

بعد مرحلة البحث، اعمل على تحديد عرض البيع الفريد الخاص بك وصفات المنتج التي يمكن أن تؤثر على جمهورك المستهدف. إليك كيفية القيام بذلك بشكل فعال:

ابدأ بإدراج الميزات التي لا يقدمها منافسيك أو المجالات التي يمكنك التفوق فيها، مثل انخفاض الأسعار أو خدمة عملاء استثنائية قلص قائمتك إلى واحدة إلى ثلاث ميزات USPs الأكثر أهمية لعميلك المستهدف

تعامل مع احتياجات العملاء غير المتداخلة كقطاعات فريدة من نوعها وقم بتقييم إمكانات الميزات الجديدة بأسئلة مثل _هل هناك عدد كافٍ من العملاء في هذه الشريحة لتبرير الاستثمار؟ هل يمكنك إنتاج هذه الميزة أو المنتج بتكلفة تضمن الربحية؟ هل لديك أهدافك التسويقية تستوعب هذه الإضافة؟



الخطوة 3: الاستفادة من فرص التخصيص

يمكن أن تؤدي إضافة لمسة شخصية إلى سلاسل التسويق والشراء ودعم العملاء إلى تعزيز ولاء العملاء للعلامة التجارية. إليك بعض النصائح لدمج التخصيص:

استخدام حملات البريد الإلكتروني المخصصة، أو إرسال رسائل نصية، أو تحسين التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام برنامج تسويق المنتجات لإشراك العملاء المحتملين

إظهار التقدير من خلال تضمين رسائل شكراً لك في عبوات المنتجات، أو تقديم خصومات على أعياد الميلاد، أو تنفيذ برامج الولاء

بالنسبة للشركات الناشئة ذات سلاسل القيمة ، تصبح الحلول مثل التواصل الشبكي والتفاعل المباشر مع العملاء محورية في تأسيس موطئ قدم في الصناعة.

قم ببناء استراتيجية تمييز المنتج الخاص بك مع ClickUp

يعد تمايز المنتج أحد أفضل الطرق للسيطرة على السوق التنافسية. ومع ذلك، لا يمكنك التفوق على المنافسين بدون الأدوات المناسبة لتخطيط استراتيجياتك ومراقبة جهودك التسويقية.

وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في. إنه مجاني حل إدارة المشاريع مع مجموعة ميزات متعددة الاستخدامات لتنظيم أبحاث السوق، وتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالمنتجات، ومراقبة المنافسين، كل ذلك تحت سقف واحد! ✨

دعنا نستكشف بعض ميزات ClickUp التي تركز على المنتج والتسويق أدناه.

1. ClickUp لرصد وتحليل تمايز المنتجات وتحليلها

كليك أب مجموعة إدارة المنتجات تتيح لك تصور خارطة طريق منتجك ومزامنة جهود فرقك في تطوير المنتج أو التمايز.

استخدم المجموعة لإنشاء مهام سير عمل المنتج سهلة الفهم والاحتفاظ بجميع الملاحم وقصص المستخدمين والمهام في مكان واحد. ولكن إذا كنت في مرحلة العصف الذهني، استخدم ClickUp Whiteboards لتقييم جميع أنواع أفكار التمايز بين المنتجات. توفر اللوحة اللامتناهية أدوات مدمجة مثل الملاحظات اللاصقة والموصلات لمساعدة الفرق على وضع أفكار في الوقت الفعلي.

تحتوي المنصة على عدد من قوالب السبورة الجاهزة لتلبية احتياجات العصف الذهني المختلفة. على سبيل المثال، فإن قالب التحليل التنافسي ClickUp يمنحك رؤية شاملة لتقييم وضع منافسيك. من خلال أربعة أرباع مرمزة بالألوان لتصوير فئة المنافسين (المنافسون، الرائدون، المتخصصون، ذوو الأداء العالي)، يمكنك بسهولة تحديد فرص التمايز الرأسي والأفقي.

حدد منافسيك الرئيسيين باستخدام قالب التحليل التنافسي للوحة البيضاء في ClickUp وتتبع أداء منتجاتهم

يمكنك أيضًا استخدام هذا القالب لتحديد المنتجات التي لا تكتسب زخمًا كافيًا أو لا ترضي رغبات العملاء وصياغة استراتيجيات تمايز أكثر ذكاءً.

يمكنك الاستفادة من نموذج أبحاث السوق والعثور على فرص التمايز الأفقي والرأسي بشكل أسرع. مع وجود أكثر من 20 مهمة فرعية معدة مسبقًا، لن تضطر إلى قضاء ساعات إنشاء سير عمل . ما عليك سوى تعيين الأولوية وتاريخ الاستحقاق، والبدء في تعيين المهام لفريق البحث الخاص بك.

اتبع نهجًا منهجيًا لتحديد من هو عميلك وما الذي يحتاجه، باستخدام قالب ClickUp Market Research Template

وإذا كنت تريد تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بك، يمكنك الاختيار من بين مجموعة مختارة من نماذج تحليل SWOT من ClickUp .

إذا كان تمايز المنتج هو الهدف الحالي لشركتك، فاستخدم أهداف ClickUp لتحويل الخام oKRs الأعمال التجارية إلى أهداف قابلة للتنفيذ. ضع أهدافًا ومعالم محددة لمراقبة صحة مبادرات التمايز الخاصة بك.

قم بمواءمة أهداف الفريق، وتعزيز التعاون، وضمان رؤية التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals

هل لديك منتجات متعددة؟ احتفظ بالأهداف الفردية مرتبة في مجلدات مختلفة داخل مساحة عمل ClickUp.

يتوفر لديك أيضًا خيار التحقق من جميع التقارير والمقاييس والأولويات التي تدور حول المنتج تحت لوحة تحكم واحدة . بالإضافة إلى ذلك، فإن الأتمتة و التكامل (مع أدوات مثل سلاك , تكبير و فرق مايكروسوفت ) تمكنك من تقليل العمل الإداري وتسريع مهام إدارة المنتج من منصة واحدة. ⚡

2. ClickUp كأداة لفريق التسويق لديك

تتبع خط الأنابيب الخاص بك وتفاعلات العملاء مع طرق العرض المخصصة في ClickUp CRM

من التعامل مع الحملات متعددة القنوات إلى إدارة أحداث العلامات التجارية على نطاق واسع، فإن مجموعة ClickUp للتسويق تبسّط جهود فريقك التسويقية. على سبيل المثال، عندما تستفيد من 15+ مشاهدة ، يمكنك مراقبة مهام حملتك بأي طريقة تفضلها. تتضمن مفضلاتنا ما يلي:

عرض الجدول عرض القائمة عرض التقويم عرض اللوحة يمكنك التبديل بين أي طريقة عرض على الفور والتحقق من المهام حسب الأولوية أو تواريخ الاستحقاق. ومرة أخرى، يمكنك الاعتماد على اللوحات البيضاء لتبادل الأفكار حول إطلاق المنتجات وتجديدها وإدارة الموارد قبل الحملات. يمكنك ربط الأفكار بسهولة عن طريق سحبها أو إفلاتها وإنشاء مهام لفريق التسويق لديك في نفس الوقت.

بالحديث عن سير عمل التسويق لشرائح مختلفة من العملاء، استخدم أداة الذكاء الاصطناعي الأصلية في ClickUp ( ClickUp Brain) لتوفير الوقت في المهام اليومية. استفد من أكثر من 100 مطالبة خاصة بالصناعة لإنشاء وثائق المنتج وتلخيص خطط البحث وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء. يمكنك أيضًا استخدامه للعثور على المعلومات والمهام من المشاريع الجارية وأتمتة عناصر العمل.

استخدم المطالبات مع ClickUp AI لإنشاء مستندات متطلبات المنتج (PDRs) بسرعة في لمح البصر

نظّم جميع استراتيجياتك التسويقية وخطط العمل وخرائط الطريق الخاصة بك في مستندات ClickUp واجعل فرقك تتعاون في الوقت الفعلي.

ألا تريد إنشاء مستندات من الصفر؟ استفد من إرشادات العلامة التجارية , وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من النماذج الملائمة للتسويق لإنشاء كتيبات إرشادية ممتازة وضمان نجاح استراتيجية التمايز الخاصة بك.

إدارة مستنداتك والتعاون بشأنها باستخدام ClickUp Docs

أدوار ومسؤوليات فرق العمل المختلفة في قيادة تمايز المنتجات

خلافاً للاعتقاد الشائع، فإن تمييز المنتج ليس واجباً حصرياً لفرق التسويق والمنتجات. بل على العكس، فهم يقودون بشكل أساسي عملية تحديد موقع المنتج ويعملون كنقطة اتصال أولية للعملاء أو العملاء المحتملين.

فيما يلي كيف يمكن للفرق/الأفراد الآخرين أن يلعبوا دورهم في تسهيل استراتيجيات تمييز المنتج:

المبيعات: يقوم فريق المبيعات الخاص بك بإجراء مكالمات مع العملاء المحتملين ويقدم معلومات مباشرة عن كيفية اختلاف منتجك عن غيره

يقوم فريق المبيعات الخاص بك بإجراء مكالمات مع العملاء المحتملين ويقدم معلومات مباشرة عن كيفية اختلاف منتجك عن غيره الهندسة: يقوم مهندسو المنتج بإعادة النظر في الأعمال المتراكمة بعد كل تكرار للسباق ويمكنهم تحديد الميزات المطلوبة بسرعة. يمكنهم تمكين تحديثات الميزات التي تميز المنتج عن منافسيه

يقوم مهندسو المنتج بإعادة النظر في الأعمال المتراكمة بعد كل تكرار للسباق ويمكنهم تحديد الميزات المطلوبة بسرعة. يمكنهم تمكين تحديثات الميزات التي تميز المنتج عن منافسيه دعم العملاء: يمكن لموظفي الدعم تعريف العميل بميزات المنتج الجديدة أثناء حل الاستفسارات

يمكن لموظفي الدعم تعريف العميل بميزات المنتج الجديدة أثناء حل الاستفسارات مالك المنتج: يقوم مالك المنتج بجمع المدخلات من أصحاب المصلحة والفرق الداخلية والعملاء من أجل إدارة عمليات الإصدار خمن ماذا؟ يحتوي ClickUp على مجموعات ميزات مخصصة لكل وحدة وظيفية في الفريق تقريبًا، سواء كان دعم العملاء أو تطوير البرمجيات. اشترك مجانًا اليوم وانضم إلى فرقك وابدأ في وضع استراتيجيات تمييز منتجاتك موضع التنفيذ. 💰

مستقبل تمايز المنتجات

جعلت الأسواق التنافسية اليوم من تمايز المنتجات ليس مجرد ميزة بل ضرورة. لكن القصة لا تنتهي هنا. للبقاء في الطليعة، يجب أن نتبنى الابتكار المستمر وتمييز المنتجات. إليك استراتيجيتان يمكنك التفكير فيهما:

دمج اتجاهات التكنولوجيا

الشركات التي تدمج التكنولوجيا المتقدمة في منتجاتها تكتسب ميزة متميزة. فكر في التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي, الرؤى التنبؤية وتجارب الواقع الافتراضي/الواقع المعزز الغامرة، والبلوك تشين للمعاملات الآمنة، وكلها تضيف طبقات من القيمة التي يكافح المنافسون لمضاهاتها.

من خلال البقاء في طليعة الابتكار، لا يمكن للشركات أن تبرز فحسب، بل يمكنها أن تقفز إلى الأمام في السباق على ولاء العملاء وحصتها في السوق.

احتضان المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)

تبرز المسؤولية الاجتماعية كعامل تمييز قوي للأعمال التجارية. بحث من ماكينزي ونيلسن آي كيو يكشفان أن أكثر من 60% من المستهلكين مستعدون لدفع علاوة على المنتجات المعبأة بطريقة مستدامة.

يُظهر البحث نفسه أن المنتجات التي تتضمن مطالبات بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG) تُظهر نموًا أعلى في المبيعات وتحقق معدل نمو أعلى بنسبة 8% مقارنة بالمنتجات المماثلة التي تفتقر إلى مثل هذه المطالبات.

تشمل المسؤولية الاجتماعية مبادرات أخرى، مثل التبرعات الخيرية، وممارسات التصنيع المستدامة، والبرامج المجتمعية، ومزايا وأجور الموظفين العادلة. إن إظهار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يوصل للمستهلكين أنك تعطي الأولوية للناس والكوكب على الربحية الباردة.