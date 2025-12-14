قد تعتقد أن علامتك التجارية قابلة للبحث في كل مكان... حتى تسأل ChatGPT ولا يظهر اسمك أبدًا. إنها دعوة للاستيقاظ بالنسبة لك كمسوق.

مع تحول محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT و Perplexity و Gemini إلى المكان الأول الذي يلجأ إليه الناس للحصول على إجابات، قد لا يكون تحسين محركات البحث التقليدي كافياً بعد الآن. تحتاج علامتك التجارية أيضًا إلى الظهور في استجابات الذكاء الاصطناعي لمطالبات المستخدمين. ستساعدك أدوات تحسين محركات البحث التوليدية (GEO) على فهم كيفية تفسير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لمحتواك واستشهادها به وعرضه. لكن ليست كل أدوات GEO تقوم بنفس الشيء. بعضها يتتبع أين وكم مرة يتم الاستشهاد بك عبر منصات الذكاء الاصطناعي. والبعض الآخر يساعد في هيكلة المحتوى الخاص بك حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من تفسيره بشكل أكثر دقة.

في هذا المنشور، نحلل 13 أداة GEO مصممة لفك شفرة كيفية معالجة محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمحتواك.

هل تبحث عن طريقة سريعة للعثور على أفضل أدوات تحسين محركات البحث التوليدية، ومقارنة الميزات والأسعار والاستخدامات المثالية؟ هذا الجدول هو مرجعك المفضل.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* Peec AI تتبع سريع متعدد المحركات، ومعايير أداء المنافسين، وتحليلات الرؤية غير المرتبطة بمنصة معينة الفرق متوسطة الحجم التي ترغب في الحصول على تحليلات GEO ميسورة التكلفة أسعار مخصصة BrightEdge رؤى حول تحسين محركات البحث (SEO) والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، وتحسين الصفحات والمحتوى، ولوحات معلومات سير العمل تحتاج الشركات الكبيرة إلى ذكاء SEO قابل للتطوير أسعار مخصصة Conductor لوحات معلومات قابلة للتنفيذ حول تحسين محركات البحث والذكاء الاصطناعي، ومراقبة سلامة المحتوى، وتكامل المؤسسات الوكالات والعلامات التجارية الكبرى التي تدير عمليات SEO وGEO المعقدة أسعار مخصصة Otterly. AI تتبع ذكر العلامة التجارية عبر ChatGPT وGemini وPerplexity ومؤشرات المشاعر والكلمات المفتاحية العلامات التجارية التي تعطي الأولوية لظهور العلامة التجارية والذكر تبدأ من 29 دولارًا شهريًا Semrush تتبع تصنيف ChatGPT/Perplexity، وتحفيز المشاعر، وتحسين محركات البحث (SEO)، وتكامل مجموعة أدوات GEO. توسيع فرق تحسين محركات البحث (SEO) لتشمل ظهور البحث بالذكاء الاصطناعي تبدأ الخطة من 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Scrunch AI مراقبة على مستوى المطالبات، وتصدير ملفات CSV تلقائيًا، وتقييم أساسي، وتتبع العلامة التجارية فرق التسويق الصغيرة والمتوسطة التي تركز على العلامات التجارية القائمة على الذكاء الاصطناعي تبدأ الخطط من 300 دولار شهريًا AthenaHQ التحليلات التي تركز على GEO، والمشاعر، وتتبع المنافسين، والتحكم الفوري في الحجم، ومركز الإجراءات العلامات التجارية المتوسطة والكبيرة التي تعمل على توسيع نطاق استراتيجية ظهور الذكاء الاصطناعي تبدأ الخطة من 295 دولارًا أمريكيًا شهريًا Rankscale تتبع المطالبات القائمة على الائتمان، ورؤى زاحف الذكاء الاصطناعي، واكتشاف المنافسين المجهولين الوكالات أو العلامات التجارية التي تحتاج إلى بيانات GEO عالية الدقة تبدأ الخطة من 20 دولارًا شهريًا Mangools AI Search Grader نقاط البحث بالذكاء الاصطناعي عبر GPT-4o وGemini وDeepSeek وPerplexity؛ رؤية أساسية سريعة فرق صغيرة تستكشف الوعي بـ GEO على مستوى المبتدئين تجربة مجانية، تبدأ الخطة من 24.5 دولارًا شهريًا Profound مستكشف المحادثات، وتخطيط المشاعر، وتدقيق الزاحف، وتكاملات BI العلامات التجارية المؤسسية التي تحتاج إلى تحليلات GEO عميقة تبدأ الخطة من 99 دولارًا شهريًا Surfer SEO محرر محتوى في الوقت الفعلي، محلل SERP، عمليات تدقيق، مخطط موضوعات، إنشاء JSON‑LD فرق المحتوى التي تجمع بين الكتابة الملائمة لمحركات البحث SEO و GEO تبدأ الخطة من 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم MarketMuse نمذجة الموضوعات، وتقييم مخزون المحتوى، وإنشاء الملخصات، واستكشاف الثغرات، وميزة الربط Connect. فرق تحسين محركات البحث/المحتوى التي تدير خطوط إنتاج تحريرية كبيرة تتوفر خطة مجانية، وأسعار مخصصة HubSpot AI Search Grader الانطباع الفوري عن العلامة التجارية وحصتها في النتائج عبر GPT‑4o وPerplexity وGemini العلامات التجارية التي ترغب في الحصول على لمحة سريعة عن ظهورها في الذكاء الاصطناعي مجاني تمامًا دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

على غرار محركات البحث التقليدية، تحتوي محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على عدة أجزاء متحركة. تساعد أفضل الأدوات في كل مرحلة من مراحل العملية. إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية.

تتبع مستوى ظهور العلامات الموجهة: ابحث عن الأدوات التي تتيح لك مراقبة الأماكن التي تظهر فيها علامتك التجارية (أو لا تظهر) عبر ChatGPT وPerplexity وGemini ومحركات الذكاء الاصطناعي الأخرى. أفضل هذه الأدوات تعرض ترتيب الموقع وتكرار الظهور وسياق الإشارات.

قارن أداء المنافسين: يجب أن تظهر لك أداة تحسين محرك البحث التوليدي GEO عدد المرات التي يظهر فيها منافسوك في الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي واستجابة لأي أنواع من المطالبات. يساعدك هذا في تحديد فرص المحتوى وفجوات نوايا المستخدمين.

تحسين المحتوى لتفسيره بواسطة الذكاء الاصطناعي: اختر الأدوات التي تعرض صياغات على غرار المطالبات ومجموعات دلالية لنماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الخاص بك وعرضه. ويشمل ذلك أشكالًا متطورة من البحث عن الكلمات المفتاحية — لا تقتصر على تحديد ما يبحث عنه المستخدمون فحسب، بل كيف يسألون أيضًا.

تحليل الاقتباسات والمشاعر: ابحث عن منصات GEO التي تحلل كيفية إشارة نتائج البحث بالذكاء الاصطناعي إلى علامتك التجارية، سواء تم ربطك بها أو تلخيصها أو تجاهلها. ومن المزايا الإضافية أن تتضمن تحليل المشاعر وتقييم سلطة المجال.

دعم التتبع متعدد النماذج: تأكد من أن الأداة تتعقب الأداء عبر محركات الذكاء الاصطناعي المتعددة. الأكثر فائدة منها توفر عرضًا موحدًا لظهورك عبر منصات الذكاء الاصطناعي.

فهم سلوك برامج الزحف الذكية: تُظهر بعض أدوات المؤسسات أيضًا كيفية وصول برامج الزحف الذكية إلى موقعك وفهمه، وهو أمر مفيد لتحسين محركات البحث التقنية والتحقق من صحة المخطط وضمان قابلية استيعاب المحتوى الخاص بك بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

احصل على تحديثات متكررة للظهور: نظرًا لأن الإجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة، فإن الأدوات التي تقوم بتحديث التصنيفات والإشارات يوميًا (أو في الوقت الفعلي تقريبًا) تكون أكثر موثوقية للمراقبة الفورية واتخاذ القرارات.

🧠 التحقق من صحة المعلومات: على عكس نتائج تحسين محركات البحث التقليدية، توفر الاستجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي سياقًا أسرع وإجابات أوضح. في الواقع، يلجأ 41٪ من المستخدمين الآن إلى أدوات مثل ChatGPT للحصول على معلومات أكثر مباشرة وتفصيلية، ويعتمد 1 من كل 3 مستخدمين على الذكاء الاصطناعي التوليدي عند البحث عن إجابات عبر الإنترنت.

سواء كنت مسوقًا للمحتوى أو مسؤولًا عن تحسين محركات البحث أو مؤسسًا لشركة ناشئة، توفر لك أدوات GEO هذه الرؤى والبيانات الفورية التي تفتقدها منصات تحسين محركات البحث التقليدية.

1. Peec AI

عبر Peec AI

تقدم Peec AI تحليلات بحث بالذكاء الاصطناعي لفرق التسويق التي تسعى إلى فهم وتحسين ظهورها في منصات البحث التوليدية. بفضل التحليلات الفورية، لن تحتاج إلى التخمين لمعرفة ما إذا كان المحتوى الخاص بك يُستشهد به في استفسارات المستخدمين.

يُظهر Peec بالضبط متى وأين وكم مرة يتم ذكر علامتك التجارية في الإجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تحصل على نظرة عامة على وجود علامتك التجارية استجابة لمطالبات المستخدمين الحقيقية.

يمكنك مراقبة المنافسين وتتبع التحركات بمرور الوقت وتصدير الرؤى لتحسين استراتيجية GEO الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، لتوصيل نتائجك مباشرة بمنصة التحليلات الخاصة بك، يمكنك تنزيل جميع بيانات الرؤية والمطالبات من خلال تصدير ملفات CSV أو API.

أفضل ميزات Peec AI

تعرف على متى وأين تظهر علامتك التجارية في البحث بالذكاء الاصطناعي والنظرة العامة من خلال تتبع العلامة التجارية على مستوى المطالبة.

قارن أداءك مباشرةً مع أداء المنافسين عبر نماذج الذكاء الاصطناعي

احصل على إشعارات عندما تدخل علامتك التجارية أو تخرج من الاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال تنبيهات في الوقت الفعلي.

قيود Peec AI

لا تقدم Peec AI توصيات قابلة للتنفيذ مثل تحسينات ترميز المخطط أو الاقتباس.

أسعار Peec AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Peec AI

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Peec AI؟

إليك مراجعة G2:

إنها سهلة الاستخدام، والإعداد سريع للغاية، ويمكنك الحصول على رؤى فورية، وأخيرًا تحصل على بعض البيانات لفهم أفضل لأين وكيف يتم ذكر علامتك التجارية في LLMs. ما أحبه هو أنه يمكنني أيضًا رؤية عناوين URL التي تم اقتباسها. مفيد للغاية لفهم كيفية التحسين لهذه المطالبة.

إنها سهلة الاستخدام، والإعداد سريع للغاية، ويمكنك الحصول على رؤى فورية، وأخيرًا تحصل على بعض البيانات لفهم أفضل لأين وكيف يتم ذكر علامتك التجارية في LLMs. ما أحبه هو أنه يمكنني أيضًا رؤية عناوين URL التي تم اقتباسها. مفيد للغاية لفهم كيفية التحسين لهذه المطالبة.

👀 هل تعلم؟ يعتمد ما يقرب من 80٪ من المستخدمين الآن على الملخصات التوليدية (نتائج بدون نقرات) في ما لا يقل عن 40٪ من عمليات البحث التي يجرونها. وقد أدى هذا التحول، الذي قلب سلوك البحث التقليدي رأسًا على عقب، إلى انخفاض بنسبة 15-25٪ في حركة المرور العضوية على الويب.

🎥 شاهد: كيفية إنشاء دليل تسويقي فعال؟

2. BrightEdge

عبر BrightEdge

BrightEdge هي منصة SEO وأداء محتوى على مستوى المؤسسات مصممة للفرق التي تدير أنظمة بيئية رقمية متعددة المواقع. تغطي أدوات SEO التقليدية دورة الحياة بأكملها — من اكتشاف الكلمات الرئيسية إلى تحسين الصفحة وتتبع الترتيب وإعداد تقارير الأداء.

في صميم قدرات GEO يوجد BrightEdge Insights، وهو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحلل مليارات النقاط من بيانات الويب والبحث لكشف فرص المحتوى عالية التأثير. يعرض الاتجاهات في الوقت الفعلي والتنبيهات وإجراءات التحسين. تساعدك هذه الرؤى على الاستجابة بشكل أسرع للتغييرات في سلوك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يتميز BrightEdge أيضًا بـ Copilot لتوليد البيانات الوصفية بمساعدة الذكاء الاصطناعي و DataMind للتعرف على الأنماط عبر نية البحث والمشاركة. باستخدام AI Visibility Tracking، يمكنك مراقبة وجود علامتك التجارية في محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Google.

أفضل ميزات BrightEdge

تحقق من صحة الموقع على نطاق واسع عبر ContentIQ لاكتشاف مشكلات SEO الفنية.

قم بإنشاء بيانات وصفية محسّنة من خلال BrightEdge Copilot

استخدم قوالب بنقرة واحدة لإنشاء لوحات معلومات لأداء البرنامج ورحلة المشتري والمشهد التنافسي والمزيد باستخدام Storybuilder.

قيود BrightEdge

حاليًا، تدعم هذه الأدوات نظرة عامة الذكاء الاصطناعي من Google (SGE) ولا توفر تتبعًا عميقًا عبر خوارزميات البحث الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

أسعار BrightEdge

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BrightEdge

G2: 4. 4/5 (690+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BrightEdge؟

إليك مراجعة G2:

BrightEdge هي منصة SEO قوية توفر رؤى متعمقة وتوصيات قائمة على البيانات لتعزيز الظهور على الإنترنت.

BrightEdge هي منصة SEO قوية توفر رؤى متعمقة وتوصيات قائمة على البيانات لتعزيز الظهور على الإنترنت.

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain إلى جانبك، أصبح تبديل السياق شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، و سيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

3. Conductor

عبر Conductor

بدأت Conductor كمنصة لتحسين المواقع الإلكترونية والاستخبارات. والآن، مع Conductor AI، أدخلت المنصة الأتمتة الذكية في سير عملها الأساسي، مما يوفر نهجًا أكثر استجابة وقابلية للتطوير فيما يتعلق بالمحتوى واستراتيجية البحث.

تعمل أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي على تعزيز إنتاجيتك من خلال إنشاء ملخصات للمحتوى تستند إلى الكلمات المفتاحية، وأتمتة مهام تحسين الصفحة، وإبراز الاتجاهات الناشئة استنادًا إلى بيانات نوايا البحث الحية.

يتكامل Conductor أيضًا مع أدوات مثل DeepCrawl وAdobe، مما يتيح تحسين محركات البحث التقنية وسير عمل المحتوى وإعداد التقارير في نظام بيئي واحد.

لا يوفر Conductor تتبعًا عميقًا على مستوى المطالبات أو رؤية تفصيلية عبر محركات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Perplexity. ولكنه يساعد الفرق على تحسين الوضوح والهيكل والملاءمة، وهي الصفات التي توليها نماذج الذكاء الاصطناعي وصفحات نتائج محركات البحث أولوية دائمة عند اختيار ما سيظهر في الإجابات.

أفضل ميزات Conductor

قم بتحديد الثغرات في الموضوعات بذكاء باستخدام AI Topic Map، الذي يجمع المحتوى حسب الموضوعات المرجعية ويظهر الأماكن التي ينقصها المحتوى الاستراتيجي.

تتبع الإشارات والاقتباسات وافهم تصور العلامة التجارية في استجابات الذكاء الاصطناعي باستخدام أداء البحث بالذكاء الاصطناعي.

قم بتخزين صوت علامتك التجارية ونبرتها والفروق الدقيقة والشخصيات ومعلومات المنتج وإرشادات الامتثال المهمة الأخرى داخل ContentProfiles

قيود Conductor

لا تتناول المنطق السلوكي لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs) أو توصيات مخصصة لتفسير الذكاء الاصطناعي.

أسعار Conductor

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Conductor

G2: 4. 5/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (30+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Conductor؟

إليك مراجعة G2:

توفر الأداة معلومات مفصلة عن التحسين، وأنا أحب واجهتها الواضحة والبديهية. نتائج تحليلها سريعة وشاملة، وهي أداة جيدة حقًا لمراقبة التغييرات. وقد سمح لي ذلك بفهم أداء مواقع الويب بشكل أفضل.

توفر الأداة معلومات مفصلة عن التحسين، وأنا أحب واجهتها الواضحة والبديهية. نتائج تحليلها سريعة وشاملة، وهي أداة جيدة حقًا لمراقبة التغييرات. وقد سمح لي ذلك بفهم أداء مواقع الويب بشكل أفضل.

⭐️ مكافأة: جرب ClickUp BrainGPT لفتح المستوى التالي من GEO المدعوم بالذكاء الاصطناعي يستفيد ClickUp BrainGPT من الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم لتعزيز كل مرحلة من مراحل سير عمل تحسين محركات البحث (SEO) لديك، بدءًا من البحث والتخطيط وحتى إنشاء المحتوى وتحسينه. ما الذي يجعل BrainGPT أداة تغير قواعد اللعبة في مجال تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين محركات البحث التوليدية (GEO)؟ قم بإنشاء المحتوى والموجزات والمخططات وتحسينها على الفور باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، مما يساعدك على إنشاء مواد عالية الجودة ومحسّنة للبحث. يمكنك استخدام نماذج LLMs متعددة من ChatGPT وClaude وGemini وغيرها.

قم بتحليل وتلخيص كميات كبيرة من البيانات أو محتوى المنافسين، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لاستراتيجيات تحسين محركات البحث التوليدية أو GEO.

أتمتة المهام المتكررة مثل البحث عن الكلمات المفتاحية وتجميع المحتوى واقتراحات الروابط الداخلية، مما يؤدي إلى تبسيط سير عمل التحسين.

قم بتجميع جميع المستندات والأبحاث والمهام المتعلقة بـ GEO في مكان واحد، مما يسهل البحث والتنظيم والتعاون مع فريقك. قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام BrainGPT

4. Otterly. AI

تساعدك أداة تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي Otterly AI على البقاء ملائمًا لمنصات البحث الجديدة، حيث إنها مصممة لتوفير ذكاء على مستوى السرعة.

مؤشر ظهور العلامة التجارية هو مقياس خاص يقيس وجودك عبر محركات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل ChatGPT وPerplexity وGemini وClaude. يوفر Otterly أيضًا تحليل اقتباسات الروابط لإظهار ما إذا كنت تحصل على الاعتماد المباشر أم مجرد إعادة صياغة، ومدى تكرار ظهور تلك الروابط.

يمكنك أيضًا الحصول على تصنيف المجال والتحليلات التي تكشف عن كيفية مقارنة موقعك بالمنافسين في الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام هذه البيانات، يمكنك قياس الأداء حسب الموضوع والمصدر ومصداقيته. يتم تحديث كل هذا بانتظام من خلال لوحة تحكم واضحة وبديهية لمساعدتك في توجيه خطة التسويق الخاصة بك.

Otterly. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قم بإجراء بحث عن الكلمات المفتاحية بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المطالبات ذات الصلة التي قد يستخدمها جمهورك في محركات البحث بالذكاء الاصطناعي.

راقب ظهور موجهات البحث عبر منصات الذكاء الاصطناعي

قم بإجراء عمليات تدقيق GEO لتقييم نقاط قوة علامتك التجارية، وتحديد المنافسين، وتقييم التكتيكات الرئيسية مثل العلاقات العامة الرقمية، والمحتوى على الصفحة، وأداء UGC في البحث بالذكاء الاصطناعي.

Otterly. قيود الذكاء الاصطناعي

لا تساعد Otterly في تحسين أو إعادة هيكلة المحتوى الخاص بك من أجل قابلية قراءة أفضل للذكاء الاصطناعي أو إمكانية اقتباس أفضل.

Otterly. تقييمات وتصنيفات الذكاء الاصطناعي

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

Otterly. أسعار الذكاء الاصطناعي

Lite: 29 دولارًا شهريًا

قياسي: 189 دولارًا شهريًا

المزايا: 989 دولارًا شهريًا

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otterly. AI؟

إليك مراجعة G2:

أنا معجب جدًا بمدى سهولة استخدام هذه الأداة وتركيزها، فهي تقدم اقتراحات قابلة للتنفيذ بسرعة وتقدمها بطريقة سهلة الاستخدام.

أنا معجب جدًا بمدى سهولة استخدام هذه الأداة وتركيزها، فهي تقدم اقتراحات قابلة للتنفيذ بسرعة وتقدمها بطريقة سهلة الاستخدام.

🧠 حقيقة ممتعة: قام إنسان آلي من Boston Dynamics يُدعى Atlas بالقفز بشكل غير متوقع من على المسرح أثناء عرض حي بعد أن تعثر في ضوء كشاف. ووفقًا للتقارير، صدرت عن الجمهور صيحة جماعية، وترنح Atlas بدلاً من العودة بأناقة إلى وسط المسرح.

5. Semrush

عبر Semrush

تأسست Semrush في عام 2008 كأداة للبحث عن الكلمات المفتاحية والمنافسين، وهي المنصة المفضلة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO). كانت تركز في الأصل على ظهور نتائج البحث وتتبع الروابط الخلفية، ثم توسعت لتصبح مجموعة كاملة من أدوات تسويق المحتوى.

على مستوى المؤسسة، يتيح Semrush Enterprise AIO مقاييس على مستوى العلامة التجارية لاكتشاف الذكاء الاصطناعي. يكشف تتبع نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي بالضبط متى يظهر المحتوى الخاص بك في مربعات الملخصات في Google، وأي المنافسين يتم الاستشهاد بهم، وما هي نية البحث التي تؤدي إلى التضمين.

إذا كان فريق التسويق لديك يستخدم بالفعل أدوات تحسين محركات البحث (SEO) والكلمات المفتاحية من SEMrush، فإن وظيفة GEO تضيف تتبعًا للوجود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Semrush

قم بقياس حصة الصوت لمعرفة عدد المرات التي تحتل فيها علامتك التجارية المرتبة الأولى في الردود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمنافسين.

حلل المنافسين عبر المجالات المختلفة باستخدام Organic Research و Market Explorer لاكتشاف نقاط القوة والفرص في استراتيجيتهم.

راقب الاتجاهات السريعة لتحديد ما إذا كانت الإشارات إليك في ردود الذكاء الاصطناعي تتزايد أو تتناقص بمرور الوقت.

قيود Semrush

الميزات المتقدمة لـ GEO (مثل Share of Voice و Prompt Trends) متاحة حاليًا فقط لعملاء Enterprise AIO.

أسعار Semrush

المزايا: 199 دولارًا شهريًا

Guru: 299 دولارًا شهريًا

الأعمال: 549 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Semrush؟

إليك مراجعة Capterra:

بشكل عام، كانت تجربتي مع Semrush إيجابية بفضل عمق التحليلات والتكاملات المتاحة. تمكنت من الحصول على نظرة شاملة على التصنيفات ونتائج البحث وتحسين الكلمات المفتاحية لكل صفحة ومنافسي.

بشكل عام، كانت تجربتي مع Semrush إيجابية بفضل عمق التحليلات والتكاملات المتاحة. تمكنت من الحصول على نظرة شاملة على التصنيفات ونتائج البحث وتحسين الكلمات المفتاحية لكل صفحة ومنافسي.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Semrush لتحسين محركات البحث الخاصة بك

6. Scrunch AI

عبر Scrunch AI

بصفتك مشغل موقع ويب، لطالما كان من المهم أن تكون قابلاً للعثور عليك على Google، ولكن اليوم، أصبح من المهم بنفس القدر أن تكون قابلاً للاقتباس من قبل المساعدين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي. يعد البحث بالذكاء الاصطناعي الآن أحد أسرع حالات الاستخدام الاستهلاكي نمواً في التاريخ، والمستخدمون الذين ينقرون على إجابات ChatGPT أو Perplexity يميلون إلى أن يكونوا أكثر تأهيلاً وأكثر عرضة للتحويل.

هذه مسألة بالغة الأهمية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسويق المحتوى، وهي مسألة تعالجها Scrunch AI. باستخدام البيانات الفورية من ChatGPT، يمكنك الوصول إلى المشاعر والترتيب والتكرار. تساعدك هذه الرؤى على قياس حصة الذكاء الاصطناعي في الأصوات وتحسين استراتيجية المحتوى بناءً على ما تعرضه محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تعد منصة تجربة الوكيل (AXP) من Scrunch ميزة فريدة بحد ذاتها، حيث إنها تنشئ نسخة موازية من موقعك جاهزة للاستخدام مع الذكاء الاصطناعي. يتم تقديمها بشكل غير مرئي لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ومُحسّنة لـ LLMs، ومُربوطة بمصادر المعلومات الموثوقة الخاصة بك.

أفضل ميزات Scrunch AI

اعرض مصدر الإسناد من خلال تحديد نطاقات الجهات الخارجية التي تستخدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي للإشارة إلى علامتك التجارية، مع إبراز المصادر الموثوقة مقابل المصادر القديمة أو المضللة.

قم بتحديث بيانات الرؤية كل ثلاثة أيام، لتقديم رؤى شبه فورية حول كيفية ظهور علامتك التجارية مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي.

دعم سير عمل الوكالات من خلال تحميل المطالبات المجمعة، ولوحات معلومات التسويق الجاهزة، وأدوات الشركاء عبر برنامج شركاء الوكالات.

قيود Scrunch AI

يحاكي Scrunch كيفية إدراك الوكلاء لمحتواك، ولكنه يفتقر إلى أدوات SEO التقنية لتشخيص مشكلات المخطط أو حظر الزحف أو مشكلات فهرسة LLM.

أسعار Scrunch AI

المبتدئين: 300 دولار شهريًا

النمو: 500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Scrunch AI

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scrunch AI؟

إليك مراجعة G2:

تطلق Scrunch باستمرار ميزات جديدة لا يمكن للأدوات الأخرى أن تضاهيها في كثير من الأحيان. وتستند هذه الإصدارات الجديدة إلى طلبات العملاء – إذا كنت تستخدم Scrunch وتريد ميزة معينة، فمن المحتمل أن يتمكنوا من تحقيق ذلك. تتفوق على أدوات تحليل/تتبع المحركات التوليدية المماثلة.

تطلق Scrunch باستمرار ميزات جديدة لا يمكن للأدوات الأخرى أن تضاهيها في كثير من الأحيان. وتستند هذه الإصدارات الجديدة إلى طلبات العملاء – إذا كنت تستخدم Scrunch وتريد ميزة معينة، فمن المحتمل أن يتمكنوا من تحقيق ذلك. تتفوق على أدوات تحليل/تتبع المحركات التوليدية المماثلة.

🧠 هل تعلم؟ يرتبط الترتيب في الصفحة الأولى من Google ارتباطًا وثيقًا (حوالي 0.65) بذكره من قبل LLMs، في حين أن الترتيب الجيد في Bing مهم أيضًا، وإن كان بدرجة أقل قليلاً.

7. AthenaHQ

عبر AthenaHQ

تم تطوير AthenaHQ بواسطة مهندسين سابقين في Google، وتركز على الذكاء الفوري على نطاق واسع. وهي تتعقب الإشارات إلى العلامة التجارية والمشاعر والبيانات الفورية والفجوات في المحتوى عبر المنصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحة تحكم موحدة تدمج التحليلات مع الرؤى القابلة للتنفيذ.

ما يميز Athena هو لوحة معلومات Prompt Volume وأدوات المراقبة، التي تحدد بالضبط أين يتم ذكر اسمك، وكم مرة، وكيف يتغير ذلك بمرور الوقت.

ثم يوصي مركز الإجراءات الخاص به بإصلاحات محددة مثل استهداف الموضوعات المهملة أو تعديل بنية الصفحة أو الاستجابة لمكاسب المنافسين.

أفضل ميزات AthenaHQ

استفد من نموذج تقدير حجم الاستعلامات الخاص بشركة Athena لتقدير حجم الاستعلامات السريعة وتحديد الاستعلامات الشائعة والحصول على تحليل قائم على المنطقة.

حدد الثغرات المعرفية في الذكاء الاصطناعي واحصل على رؤى محددة مصممة خصيصًا لمجال تخصصك باستخدام مركز الإجراءات.

تتبع اقتباسات الذكاء الاصطناعي، وراقب المنافسين، والبيانات الجغرافية على مستوى العالم باستخدام Athena Monitoring.

قيود AthenaHQ

تفتقر Athena إلى البحث عن الكلمات المفتاحية وتحليل SERP أو ميزات SEO التقنية.

أسعار AthenaHQ

المبتدئين: 295 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AthenaHQ

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AthenaHQ؟

إليك مراجعة G2:

لوحات التحكم سهلة الاستخدام، وكان من السهل للغاية دمجها في أنظمتنا الحالية.

لوحات التحكم سهلة الاستخدام، وكان من السهل للغاية دمجها في أنظمتنا الحالية.

👀 هل تعلم؟ في هندسة المطالبات، لا يقتصر تحسين الرموز على البقاء ضمن حدود النموذج فحسب، بل يتعلق أيضًا بزيادة الوضوح والدقة. تساعد تقنيات مثل البدء بالتعليمات وفصل السياق عن المهمة وإزالة الكلمات الزائدة نماذج الذكاء الاصطناعي على إنشاء استجابات أكثر تركيزًا وفعالية من حيث التكلفة.

⚡ أرشيف القوالب: هل سئمت من متلازمة الصفحة الفارغة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ تقضي قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي على التخمين وتساعدك في الحصول على نتائج أفضل وأسرع من ChatGPT وClaude وLLMs الأخرى، سواء كنت تكتب محتوى أو تخطط لاستراتيجية أو تجري تحليلاً.

8. Rankscale

عبر Rankscale

تم تصميم RankScale للوكالات والمستشارين الذين يديرون أداء البحث بالذكاء الاصطناعي لعدة عملاء. على عكس أدوات التتبع أحادية العلامة التجارية، فإنه يدعم تتبع الرؤية متعددة العلامات التجارية ضمن حساب واحد، مما يجعله مفيدًا لوكالات التسويق ووكالات تحسين محركات البحث التي تدير مواقع عدة عملاء.

بصفتها برنامجًا لوكالات تحسين محركات البحث (SEO)، تتعقب Rankscale وجودك عبر ChatGPT وPerplexity وGemini وClaude وDeepSeek وxAI Grok وMicrosoft Copilot. تحصل على بيانات فورية حول متى وأين وكيف تظهر علامتك التجارية (أو علامة عميلك التجارية) في النتائج التي تولدها الذكاء الاصطناعي.

تقوم ميزة تحليل الرؤية والترتيب في البحث بالذكاء الاصطناعي المجانية بالبحث في موقعك الإلكتروني، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الأسئلة التي قد يطرحها جمهورك، وتجري تلك الاستفسارات من خلال محركات الذكاء الاصطناعي الحية. تحصل على لمحة فورية عن مدى ظهور علامتك التجارية وقابليتها للاستبدال في طبقة اكتشاف الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Rankscale

اجمع كل أداء علامتك التجارية وبيانات الاقتباس وتحليل المشاعر في لوحة معلومات تسويقية ديناميكية.

تتبع المؤشرات الرئيسية مثل درجة الظهور، والإشارات العاطفية، والاقتباسات، ومتوسط المراكز، ومعدلات الكشف عن وجود الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

احصل على تقييم شامل لمدى جاهزية موقعك الإلكتروني مع تحليل مفصل لمدى استعداد موقعك.

قيود Rankscale

يعرض RankScale النتائج، ولكنه لا يفسر سلوك النموذج ولا يقترح تحسينات تكتيكية.

أسعار Rankscale

الأساسيات: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 780 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تصنيفات وتقييمات Rankscale

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📌 ما يجب أن تعرفه أيضًا: تتبع ظهور الذكاء الاصطناعي هو نصف المعركة فقط — فالتنفيذ يتطلب سير عمل منظم. سواء كنت تقوم بتحديث عشرات الصفحات لتحسينات على مستوى المطالبات أو تنسيق جهود GEO متعددة الوظائف، فأنت بحاجة إلى نظام لإدارة مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) وهو أمر ضروري. من تعيين الإصلاحات إلى مراقبة جداول التنفيذ الزمنية، يوضح دليل إدارة مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) هذا كيفية تحويل رؤى الرؤية إلى إجراءات عملية عند إدارة العديد من أصحاب المصلحة أو الكتّاب أو المهام الفنية.

9. Mangools AI Search Grader

عبر Mangools AI Search Grader

لماذا تعتبر رؤية البحث بالذكاء الاصطناعي مهمة حتى لو كنت علامة تجارية صغيرة أو مسوقًا فرديًا؟ لأن المساعدين بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Perplexity يشكلون طريقة اكتشاف الناس للمحتوى. معظم الشركات المستقلة لا تعرف ما إذا كانت يتم ذكرها أو تجاهلها.

يوفر Mangools AI Search Grader طريقة بسيطة لا تتطلب تسجيل الدخول للإجابة على هذا السؤال. تقوم هذه الأداة المجانية بمسح موقعك وتحليل المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي ومحاكاة سلوك البحث الحقيقي للذكاء الاصطناعي. ثم تقوم بإنشاء مطالبات ذات صلة بناءً على نطاقك. تحصل أيضًا على نقاط البحث بالذكاء الاصطناعي والترتيب المتوسط واقتباسات المنافسين.

وهي مناسبة للمسوقين الذين يرغبون في إجراء فحص سريع للواقع لاستخدام ChatGPT في تحسين محركات البحث (SEO)، دون الاستثمار في مجموعة GEO كاملة. على الرغم من أنها ليست مصممة للتتبع المستمر، إلا أنها واحدة من أسهل الطرق لقياس مدى ظهور علامتك التجارية في الإجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Mangools AI Search Grader

احصل على رؤى سريعة حول الرؤية والترتيب المتوسط ودرجة تحسين البحث بالذكاء الاصطناعي (0-100) سهلة الفهم والتي تعكس الأداء المرجح عبر نماذج الذكاء الاصطناعي.

احصل على مطالبات ذات صلة تم إنشاؤها من وصف مجال تخصصك لإبراز الطرق الأكثر تأثيرًا التي تظهر بها.

تحليلات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤية شاملة لأداء علامتك التجارية عبر ثمانية نماذج للذكاء الاصطناعي

قيود Mangools AI Search Grader

تمنحك هذه الأدوات نقطة انطلاق مفيدة، ولكنها لا تتيح لك رؤية الاتجاهات السريعة أو التغيرات في الترتيب أو التغيرات في استجابة الذكاء الاصطناعي.

أسعار Mangools AI Search Grader

مجاني

الأساسي: 24.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 34.26 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الوكالة: 63.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Mangools AI Search Grader

G2: 4. 7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mangools AI Search Grader؟

إليك مراجعة G2:

يجمع Mangools بين البساطة والوظائف القوية. أداة الكلمات الرئيسية (KWFinder) سهلة الاستخدام للغاية. لوحة التحكم واضحة وسهلة الاستخدام لأعضاء الفريق الذين لديهم خبرة قليلة في تحسين محركات البحث.

يجمع Mangools بين البساطة والوظائف القوية. أداة الكلمات الرئيسية (KWFinder) سهلة الاستخدام للغاية. لوحة التحكم واضحة وسهلة الاستخدام لأعضاء الفريق الذين لديهم خبرة قليلة في تحسين محركات البحث.

10. Profound

عبر Profound

بالنظر إلى أن 98% من مشتري B2B قد اعتمدوا الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معلومات ذاتية التوجيه في عملية الشراء، فإن تحسين محركات البحث التوليدي يعد أمرًا بالغ الأهمية لعملك.

Profound هي منصة GEO متكاملة تم تصميمها خصيصًا لفرق المؤسسات التي ترغب في التحكم في كيفية تمثيل علامتها التجارية في خوارزميات البحث بالذكاء الاصطناعي. من تتبع العلامة التجارية إلى تحليل المشاعر ومقارنة المنافسين، يمكنك الحصول على رؤية شاملة لآثار البحث بالذكاء الاصطناعي.

يتيح لك Conversation Explorer و Agent Analytics محاكاة كيفية قيام مساعدات الذكاء الاصطناعي بفهرسة المحتوى الخاص بك وتفسيره واستشهاد به. كما تحول لوحات أداء المنصة رؤى GEO إلى تقارير جاهزة للتنفيذ.

أفضل ميزات Profound

اعرض مصادر الاقتباس وتكرارها لتحديد المجالات أو الصفحات التي تؤثر على الردود التي يولدها الذكاء الاصطناعي حول علامتك التجارية.

قم بإجراء عمليات تدقيق لبرامج الزحف بالذكاء الاصطناعي للتحقق من كيفية وصول روبوتات LLM إلى موقعك، واكتشاف مشكلات الفهرسة، وتحسين الصفحات للبيانات المنظمة والتنسيقات الجاهزة للذكاء الاصطناعي.

امتثال SOC 2 TYPE II على مستوى المؤسسات وتسجيل دخول أحادي (SSO) للعلامات التجارية التي تحتاج إلى أمان قوي وحماية للبيانات

قيود عميقة

تركز حصريًا على الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولا تدعم تتبع الكلمات المفتاحية العضوية أو سير عمل تحسين محركات البحث التقليدي.

أسعار Profound

المبتدئين: 99 دولارًا شهريًا

النمو: 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات عميقة

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Profound؟

إليك تقييم G2:

في أبسط صورها، توفر لنا Profound طريقة لقياس قناة اكتشاف جديدة تمامًا، ولكن أدواتها تطورت باستمرار لمواصلة التمكين. لقد أتاحت لنا حلقة التغذية الراجعة المفتوحة التي نتمتع بها مع فريق Profound إمكانية تحقيق المزيد بأقل جهد في بيئة سريعة التغير.

في أبسط صورها، توفر لنا Profound طريقة لقياس قناة اكتشاف جديدة تمامًا، ولكن أدواتها تطورت باستمرار لمواصلة التمكين. لقد أتاحت لنا حلقة التغذية الراجعة المفتوحة التي نتمتع بها مع فريق Profound إمكانية تحقيق المزيد بأقل جهد في بيئة سريعة التغير.

11. Surfer SEO

عبر Surfer SEO

أنت تقوم بتحسين مدونة أو صفحة مقصودة أو مركز موارد. أنت بحاجة إلى تصنيفها و الاستشهاد بها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. ولكن من أين تبدأ: المحتوى الجديد أم الأصول الموجودة؟ Surfer يبسط القرار لك.

تبدأ بتدقيق ما لديك بالفعل باستخدام أداة تدقيق المحتوى. تحدد هذه الأداة الصفحات ذات الأداء الضعيف، والثغرات في تغطية الموضوعات، ومعايير المنافسين، وتوضح ما يجب تحديثه أولاً. يوجه محرر المحتوى عمليات إعادة الكتابة باستخدام اقتراحات مدعومة بالبيانات للكلمات الرئيسية والهيكل والطول بناءً على ما يعمل في البحث ويفضله نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

لتخطيط الخطوات التالية، يمكنك استخدام Topical Map، وهي أداة ذكاء اصطناعي للبحث عن الكلمات الرئيسية لتجميع الكلمات الرئيسية والمفاهيم في موضوعات محتوى مترابطة. Surfer’s Grow Flow يشبه مساعد SEO، حيث يوصي بمهام تحسين أسبوعية صغيرة الحجم للحفاظ على تطور موقعك.

أفضل ميزات Surfer SEO

قم بتحليل SERPs بعمق باستخدام SERP Analyzer، الذي يقارن أكثر من 100-500 عامل تصنيف، مثل العناوين وعدد الكلمات وموضع الوسائط وهيكل الروابط الداخلية.

قم بمراجعة الصفحات الحالية على الفور، واتصل بـ Google Search Console لاكتشاف المحتوى ذي الأداء الضعيف وتقديم توصيات أسبوعية تلقائية.

قم بتغيير الاستهداف الجغرافي ونوع الجهاز لتخصيص التوصيات بناءً على سلوك SERP المحلي أو أداء الهاتف المحمول مقابل أداء الكمبيوتر المكتبي.

قيود Surfer SEO

قد لا يتم تدقيق الصفحات التي تعتمد على التمرير اللانهائي أو العرض الديناميكي لـ JavaScript بشكل كامل، مما يؤدي إلى تحريف التوصيات.

أسعار Surfer SEO

أساسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحجم: 219 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيف Surfer SEO وتقييماته

G2: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Surfer SEO؟

إليك مراجعة Capterra:

لقد كان الأمر رائعًا حتى الآن. لم نستخدم الكثير من جوانب الذكاء الاصطناعي في Surfer لأن المحتوى الذي لدينا نحاول فقط أن نضيف المزيد من القيمة لعملائنا من خلاله.

لقد كان الأمر رائعًا حتى الآن. لم نستخدم الكثير من جوانب الذكاء الاصطناعي في Surfer لأن المحتوى الذي لدينا نحاول فقط أن نضيف المزيد من القيمة لعملائنا.

12. MarketMuse

عبر MarketMuse

عندما تدير محتوى لموقع كبير، فإنك تحتاج إلى نظام لتخطيط المحتوى وتوسيع نطاقه وتحسينه بحيث يحقق أداءً جيدًا في محركات البحث. كما يجب أن يكون مرئيًا في الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. MarketMuse هي منصة ذكاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إدارة قوائم عملاء متعددة وضخمة.

تقوم ميزة التخطيط بتحديد مجموعات الموضوعات وتحديد الثغرات في المحتوى عبر موقعك أو قطاعك. وسيتم تحديد ما يجب كتابته أو تحديثه أو دمجه بناءً على هذه المعلومات. باستخدام أداة Brief Generator، يمكنك إنشاء مخططات تفصيلية جاهزة لتحسين محركات البحث بسرعة. توفر لك أداة تحسين محركات البحث هذه الكلمات الرئيسية المستهدفة والأسئلة التي يجب الإجابة عليها والعناوين الفرعية واقتراحات الروابط الداخلية.

عندما يكون المسودة جاهزة، باستخدام ميزة "تحسين"، يصبح من السهل تقييم ما إذا كان المحتوى يتمتع بسلطة موضوعية. أنت بحاجة إلى هذا للتصنيف على محركات البحث التقليدية والاقتباسات بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات MarketMuse

تدقيق مخزون المحتوى تلقائيًا لإبراز الصفحات التي تحتاج إلى تحديث

احصل على تعليقات فورية حول كيفية مقارنة مقالاتك بنماذج موضوعات MarketMuse.

اقترح روابط داخلية وخارجية عبر ميزة Connect، التي تقترح صفحات للربط منها أو إليها.

قيود MarketMuse

نظرًا لأن قيمتها الحقيقية تأتي من توسيع نطاق مجموعات الموضوعات ومخزونات المحتوى الكبيرة، فقد تكون MarketMuse مبالغة بالنسبة للفرق التي تنشر 2-3 مقالات فقط شهريًا.

أسعار MarketMuse

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MarketMuse

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MarketMuse؟

إليك مراجعة Capterra:

أصبح المحتوى الذي نقدمه يلبي احتياجات قرائنا بشكل أفضل، كما أنه يسرع ويحسن استراتيجيات المحتوى لدينا، وقد تحسنت تصنيفاتنا في Google.

أصبح المحتوى الذي نقدمه يلبي احتياجات قرائنا بشكل أفضل، كما أنه يسرع ويحسن استراتيجيات المحتوى لدينا، وقد تحسنت تصنيفاتنا في Google.

13. HubSpot AI Search Grader

إذا كنت قد بدأت للتو في استكشاف كيفية تأثير محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT-4o أو Perplexity أو Gemini على علامتك التجارية، فإن أداة AI Search Grader من HubSpot تعد نقطة انطلاق جيدة. قبل أن تستثمر في منصة GEO شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين محركات البحث على نطاق واسع، تمنحك هذه الأداة المجانية لمحة سريعة عن أداء علامتك التجارية في البحث الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يقوم مصنف البحث بالذكاء الاصطناعي بتحليل ظهور علامتك التجارية وتصورها عبر مساعدات الذكاء الاصطناعي، ويقدم درجة ظهور بالذكاء الاصطناعي. تحصل على بيانات عن عدد مرات ذكر علامتك التجارية وموقعك مقارنة بالمنافسين. كما يعرض أهم الاقتباسات ورأي الجمهور في العلامة التجارية، مما يمنحك مقياسًا فوريًا.

على الرغم من أن هذه الأدوات لا تحل محل المراقبة على مستوى المطالبات أو التتبع متعدد المحركات، إلا أن أداة التقييم من HubSpot تعمل كنقطة دخول سلسة إلى النظرة العامة على الذكاء الاصطناعي. الاستخدام النموذجي لهذه الأدوات هو الاكتشاف المبكر وإعداد التقارير الداخلية.

أفضل ميزات HubSpot AI Search Grader

احصل على تقرير شامل عن أداء الذكاء الاصطناعي لتعزيز استراتيجية التسويق الخاصة بك.

تتبع جودة المصدر وقم بتقييم تنوع واكتمال المعلومات المتاحة عن علامتك التجارية عبر القنوات الرقمية.

افهم كيف يؤثر نموذج علامتك التجارية على الأداء وما إذا كنت تحتل مكانة رائدة أو منافسة أو متخصصة في مجال عملك.

قيود HubSpot AI Search Grader

تقوم الأداة بإنشاء علامات تجارية للمقارنة تلقائيًا، لذا لا يمكنك اختيار المنافسين الذين تريد مقارنتهم.

أسعار HubSpot AI Search Grader

مجاني

تقييمات ومراجعات HubSpot AI Search Grader

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot AI Search Grader؟

إليك مراجعة TrustRadius:

إنها أداة CRM وأتمتة التسويق المركزية لدينا. نستخدم صناديق البريد الوارد والصفقات وجهات الاتصال والشركات والمزيد كل يوم. الميزات الأخرى التي نستخدمها كثيرًا هي النماذج واستطلاعات الرأي وسير العمل وميزات البريد الإلكتروني. باختصار، إنها جزء مهم من أعمالنا يتم استخدامه بكثرة في جميع الفرق، سواء للاتصالات مع العملاء أو الاتصالات الداخلية.

إنها أداة CRM وأتمتة التسويق المركزية لدينا. نستخدم صناديق البريد الوارد والصفقات وجهات الاتصال والشركات والمزيد كل يوم. الميزات الأخرى التي نستخدمها كثيرًا هي النماذج واستطلاعات الرأي وسير العمل وميزات البريد الإلكتروني. باختصار، إنها جزء مهم من أعمالنا يتم استخدامه بكثرة في جميع الفرق، سواء للاتصالات مع العملاء أو الاتصالات الداخلية.

👀 هل تعلم؟ محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي غالبًا ما تستشهد منصات مثل ChatGPT و Perplexity بمصادر من أفضل 10 نتائج لمحرك بحث Google. تستشهد Perplexity بها في أكثر من 90٪ من الحالات، و Google AI Overviews بحوالي 85٪، بينما تتخلف ChatGPT بنسبة 44٪ تقريبًا.

تُظهر لك جميع الأدوات في هذه القائمة مكانة علامتك التجارية في البحث بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لتركيز جميع أنشطة تحسين محركات البحث (SEO) والمحتوى، فستحتاج إلى أداة أخرى.

ملاحظة: هذه الأداة هي أيضًا الأداة المفضلة داخليًا لإدارة مشاريع التسويق.

ClickUp

تساعدك أدوات تحسين محركات البحث التوليدية (GEO) على التكيف، ولكن المشكلة هي أن الرؤى المتعلقة بظهور الذكاء الاصطناعي لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى تحديثات فعلية للمحتوى وتعيينات للمهام وسير عمل للنشر.

ClickUp يسد هذه الفجوة باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم. بدلاً من التنقل بين تحليلات GEO ووثائق المحتوى وأدوات تتبع المشاريع، يجمع ClickUp كل ذلك معًا. هل لاحظت فجوة في المحتوى؟ أنشئ مهمة مباشرة من بحثك. هل تحتاج إلى تحديث المحتوى الحالي للبحث بالذكاء الاصطناعي؟ قم بتعيينه مع السياق الكامل - المنشور الأصلي وتحليل المنافسين والكلمات الرئيسية المستهدفة - كل ذلك في مكان واحد. يلغي ClickUp توسع العمل من خلال توفير سياق كامل ومساحة عمل واحدة حيث يتعاون البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي - من الاستراتيجية إلى المحتوى المنشور الذي يتم تصنيفه فعليًا في استجابات ChatGPT و Perplexity. فكر في الأمر على أنه منصة موحدة تستضيف دورة حياة المحتوى بالكامل، من الاستراتيجية إلى التسليم.

الآن، دعنا نرى كيف يمكن لفريقي SEO والمحتوى لديك الاستفادة بشكل أفضل من ClickUp لفرق التسويق.

ابدأ باستخدام ClickUp Brain لإنشاء موجزات المحتوى والعناوين الرئيسية أو مخططات المسودة الأولى المصممة خصيصًا لمهمة معينة. سواء كنت تطلق سلسلة مدونات أو تكتب نصوصًا عن المنتجات، يمكن لـ Brain اقتراح أفكار تلقائيًا بناءً على أهدافك أو نبرة صوتك أو مدخلات شخصيتك.

قم بتسريع إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، مثل BrainGPT Brain، يدعم أيضًا نماذج AI متعددة، بما في ذلك Gemini وClaude وChatGPT. تعني هذه المرونة أنه يمكنك تجربة المطالبات والزوايا والتنسيقات التي من المرجح أن تفسرها وتقتبسها محركات بحث AI مختلفة تحت سقف واحد.

اختر من بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة في Brain لتحسين محرك البحث التوليدي.

عندما تكون لديك جميع أفكار المحتوى الخاصة بك لغرض البحث واستفسارات المستخدمين وما إلى ذلك، المتعلقة بتحسين محركات البحث التوليدية، فسترغب في تخزينها في مستند قابل للتحرير. ClickUp Docs متاح للجميع بشكل مركزي، حيث يمكنك تنظيم كل شيء بدءًا من موجزات الحملات وإجراءات التشغيل القياسية وحتى أدلة الأنماط.

يمكنك إضافة تعليقات ومقاطع فيديو وجداول بيانات وتنسيق الجداول. وأفضل ما في الأمر هو أن كل هذا مرتبط بالمهام التي يدعمونها، بحيث لا تنفصل الاستراتيجية عن التنفيذ أبدًا.

استخدام ClickUp Brain لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs

للتنفيذ، باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك تعيين مهام الكتابة والتحرير والتصميم مع اقتراحات المحتوى المدمجة من Brain. يمكنك تعيين حقول مخصصة لبيانات SEO أو روابط الأصول أو تواريخ الاستحقاق.

إذا كنت بحاجة إلى تخطيط التبعيات والتعاون بصريًا في الوقت الفعلي، فإن ClickUp Whiteboards ستأتي لإنقاذك. عندما يكون المحتوى جاهزًا للمراجعة، انتقل إلى وضع التدقيق، حيث يمكن لأصحاب المصلحة ترك تعليقاتهم مباشرة على الصور أو ملفات PDF أو مقاطع الفيديو.

تعاون مع فريق المحتوى وفريق تحسين محركات البحث (SEO) عبر لوحات ClickUp البيضاء أثناء تبادل الأفكار حول الكلمات المفتاحية لمحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

بمجرد اكتشاف مكان ظهور علامتك التجارية في الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يبدأ العمل الحقيقي: العمل على هذه الأفكار. تم تصميم وكلاء ClickUp لهذا الغرض. فهم يقومون بأتمتة الخطوة التالية في سير عمل المحتوى الخاص بك بناءً على مهام منظمة وقابلة للتكرار.

استخدم وكلاء Autopilot مع المساعدة الذكية للتعامل مع الغموض أو اتخاذ قرارات سياقية.

هذه الوكلاء الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي يشبهون المساعدين المستقلين. يمكن تخصيصهم لأعمال محددة، مثل تلخيص الاجتماعات بناءً على استراتيجيات تحسين محركات البحث التقليدية، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بحالة المشروع، وتقديم تقارير أسبوعية، وغير ذلك. لا يتطلب الأمر أي هندسة سريعة أو إعداد للذكاء الاصطناعي.

عندما تريد تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل أداء الحملة وحجم المحتوى حسب النوع وسرعة مشروع تحسين محركات البحث (SEO) وسعة النطاق الترددي للفريق، تتيح لك لوحات معلومات ClickUp القيام بكل ذلك في مكان واحد.

تتبع المقاييس والمؤشرات الأساسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يمكنك إنشاء أدوات مخصصة لمراقبة حالة خط أنابيب المدونة أو إطلاق الجداول الزمنية أو مقاييس المشاركة عبر المنصات. يمكنك أيضًا تتبع معدلات انحراف روبوتات الدردشة ومتوسط وقت المعالجة ودرجات رضا العملاء — وكلها مرتبطة ببيانات المهام في الوقت الفعلي.

يقدم ClickUp قوالب معدة مسبقًا لتقويمات المحتوى وإرشادات العلامة التجارية وموجزات الحملات والطلبات الإبداعية وسير العمل التسويقي الأخرى. توفر لك هذه القوالب ساعات من العمل التشغيلي في كل خطوة من خطوات عملياتك.

احصل على نموذج مجاني خطط لمحتواك وأصولك التسويقية الأخرى باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp.

على سبيل المثال، يمكنك تجربة نموذج تقويم المحتوى ClickUp. فهو يجمع كل خطط المحتوى الخاصة بك في مكان واحد مع الحفاظ على المرونة الكافية لتتناسب مع عمليتك. يمكنك استخدامه لجدولة المنشورات وتعيين المهام وتتبع الموافقات والتأكد من أن كل جزء من المحتوى يتوافق مع حملاتك الأكبر.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

على الرغم من أن ClickUp Brain يولد أفكارًا للكلمات الرئيسية، إلا أنه ليس أداة بحث تقليدية للكلمات الرئيسية تتضمن بيانات البحث.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,370 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4490 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك مراجعة G2:

لقد ساهمت تقنية Brain MAX الجديدة في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. وتساهم ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى في جعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

لقد ساهمت تقنية Brain MAX الجديدة في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. وتساهم ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى في جعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

📚 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp تطبيق ClickUp

تجميع كل ذلك معًا: ClickUp يركز استراتيجيات تحسين محرك البحث التوليدي

قبل أن تغادر، إليك قائمة مراجعة سريعة لـ GEO لمساعدة علامتك التجارية على البقاء مرئية في النتائج التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي:

تحقق من الأماكن التي يتم فيها الاستشهاد بعلامتك التجارية عبر جميع منصات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

قارن تكرار الاستشهادات مع المنافسين

قم ببناء محتواك ليكون فعالاً مع محركات البحث التوليدية، وليس فقط مع Google.

أخيرًا، ركز على تقديم قيمة مضافة. سيتبع ذلك حركة مرور عضوية، بغض النظر عن تحسين محركات البحث التقليدي أو البحث التوليدي بالذكاء الاصطناعي.

هل تريد إدارة كل هذا في مكان واحد؟ مع ClickUp، يمكنك إنشاء تقويم محتوى GEO، وتعيين مهام التحسين، واستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة الملخصات، وتتبع التقدم المحرز — كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.

سجل في ClickUp مجانًا لتبدأ.