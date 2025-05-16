كيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي التسويق: استراتيجيات وأمثلة

أنت مسوق. فلماذا تشعر بأنك محتال عندما تتعامل مع مواعيد نشر مستحيلة وتغييرات جذرية في الحملات؟

بينما تشعر أنه لا يوجد وقت كافٍ لتحقيق التوازن بين الإبداع والتوسع، يبدو أن منافسيك موجودون في كل مكان في نفس الوقت مع رسائل موجهة بشكل مثالي.

73% من المسوقين يتفقون على أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعلهم أكثر إنتاجية.

الفجوة بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي والآخرين تتسع بسرعة. وكل دقيقة تقضيها في مهام متكررة أو في صراع مع العقبات الإبداعية هي دقيقة تضيع على منافسيك.

من خلال أتمتة إنشاء المحتوى وتخصيصه وتحسينه، توفر الذكاء الاصطناعي التوليدي السرعة والكفاءة لعمليات التسويق دون المساس بجودة النتائج.

في هذا الدليل، سنوضح لك كيف يتناسب الذكاء الاصطناعي التوليدي مع عمليات التسويق اليومية، بدءًا من إنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO) وحتى البريد الإلكتروني وتخطيط الحملات، مع أمثلة وأدوات وإرشادات أخلاقية مدمجة.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق؟

يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء (أو توليد) محتوى — نصوص وصور ومقاطع فيديو وحتى أكواد — من خلال التعلم من الأنماط الموجودة في البيانات التي تم تدريبه عليها.

لكن الأمر بعيد كل البعد عن تسليم حملاتك إلى روبوت. إنه يتعلق بتعزيز ما يعمل بالفعل: أتمتة الأعمال الروتينية، وتوسيع نطاق الإبداع دون إرهاق فريقك، ومنحك المزيد من الوقت للتركيز على الاستراتيجية وسرد القصص والنتائج.

🎨 لطالما كان التسويق جزءًا من العلم وجزءًا من الفن. تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على جعل العلم أكثر ذكاءً والفن أكثر قابلية للتطوير.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي

في جوهره، يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي نماذج التعلم الآلي — خاصة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) أو نماذج الانتشار — للتنبؤ وإنشاء مخرجات جديدة بناءً على البيانات التي تم تدريبه عليها.

👉🏼 على سبيل المثال: نص : تتنبأ أدوات مثل GPT-4 بالكلمة التالية في تسلسل ما استنادًا إلى مليارات الأمثلة، مما يتيح إنشاء مسودات المدونات ونصوص البريد الإلكتروني أو أشكال مختلفة من الإعلانات

الصور : تعيد منصات مثل DALL·E أو Midjourney مزج الأنماط المرئية والمدخلات لإنشاء رسومات أو رسوم توضيحية جديدة تمامًا

الفيديو والصوت: تولد أدوات مثل Synthesia مقاطع فيديو واقعية من نصوص، غالبًا مع تعليق صوتي متعدد اللغات

✨ السحر يحدث في ما يُسمى "المحولات" — شبكات عصبية تفهم السياق والعلاقات بين العناصر بطرق لم تكن ممكنة في التقنيات السابقة.

في الخلفية، تعمل هذه النماذج باستمرار على تحسين نفسها بناءً على أنماط الاستخدام وردود فعل المستخدمين والبيانات الجديدة، مما يعني أن النتائج تصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن جودتها تعتمد على جودة المطالبات والسياق والمراجعة البشرية. وهنا يأتي دورك.

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الفوائد الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

تتجاوز فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجرد توفير الوقت (على الرغم من أن ذلك أمر مهم بالتأكيد). إليك ما يجعله أكثر فائدة:

إنشاء المحتوى على نطاق واسع : أنشئ محتوى مخصصًا لشرائح مختلفة من الجمهور دون مضاعفة عبء العمل. تشير الشركات التي تطبق التخصيص بشكل جيد إلى : أنشئ محتوى مخصصًا لشرائح مختلفة من الجمهور دون مضاعفة عبء العمل. تشير الشركات التي تطبق التخصيص بشكل جيد إلى زيادة إيراداتها من هذه الأنشطة بنسبة 40% مقارنة بالشركات العادية

تقليل العقبات الإبداعية: هل تتذكر تلك اللحظة التي واجهت فيها عقبة أثناء محاولتك كتابة العنوان المثالي؟ يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء عشرات الخيارات لإثارة إبداعك عندما تتعثر

التحسين القائم على البيانات : يتعلم الذكاء الاصطناعي باستمرار ما هو فعال. تصبح حملاتك التسويقية المستهدفة أكثر ذكاءً بمرور الوقت حيث يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات الأداء ويكيف نفسه وفقًا لذلك

صوت متسق للعلامة التجارية : يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي على إرشادات علامتك التجارية والمحتوى السابق للحفاظ على الاتساق عبر جميع القنوات، حتى مع مشاركة عدة أعضاء من الفريق

القدرة على التفكير الاستراتيجي : عندما لا تكون غارقًا في مهام الإنتاج، يمكنك التركيز على الاستراتيجية والابتكار، وهما المجالان اللذان لا تزال الإبداع البشري يسودهما

تقليل تكاليف الإنتاج ووقت التنفيذ: يتطلب إنشاء محتوى عالي الجودة عادةً وقتًا طويلاً وتكلفة كبيرة. تعمل الذكاء الاصطناعي على تقليل هذه التكاليف والاستثمارات الزمنية بشكل كبير مع الحفاظ على الجودة

ولكن ربما تكون الميزة الأقوى لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق هي سهولة الوصول. أصبحت أدوات التسويق التي كانت تتطلب في السابق مهارات متخصصة أو ميزانيات ضخمة متاحة الآن لجميع الفرق مهما كان حجمها. أصبح الملعب متكافئًا، وأصبح الإبداع — وليس الموارد — هو الذي يحدد الفائز. 🤝

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق

تكمن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاته العملية عبر دورة حياة التسويق. يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تحقق لك أعلى عائد على الاستثمار من خلال:

1. إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي (مدونات، وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات، إلخ)

أصبحت سرعة المحتوى ميزة تنافسية. ولكن الجودة أيضًا أصبحت كذلك، وهنا تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي عند استخدامه بهدف محدد.

تساعد أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مثل Jasper وClaude وClickUp Brain الفرق على إنشاء مخططات المدونات ووصف المنتجات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في ثوانٍ معدودة. مع التدريب المناسب والهندسة السريعة، يمكنك تحسين النصوص العامة وتحويلها إلى مسودات مصقولة ومصممة خصيصًا لتناسب النبرة والشخصية والمرحلة التي تريدها.

🔮 رؤية أساسية: يستخدم خبراء التسويق الذكاء الاصطناعي كشريك في العصف الذهني، ثم يضيفون بيانات العملاء وأطر العمل والتقييم التحريري لإنتاج محتوى عالي الجودة وتعزيز صوت علامتهم التجارية الفريد.

باستخدام ClickUp Brain، يمكن للمسوقين إنشاء محتوى يتوافق مع العلامة التجارية مباشرةً داخل بيئة إدارة المشاريع في ClickUp.

أنشئ محتوى جديدًا أو حرر المحتوى الحالي باستخدام ClickUp Brain داخل ClickUp Docs

يتم تنسيق المحتوى تلقائيًا وإدراجه في ClickUp Docs — مما يلغي الحاجة إلى تبديل الأدوات وفقدان السياق. يمكنك مطالبة الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة تغريدة بناءً على موجز الحملة أو إنشاء مقدمات لمشاركات المدونة مرتبطة بشخصية تسويقية مخصصة.

أنشئ محتوى مفصلاً وموجزات إبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

✨ كما أنه يساعد في:

أنشئ محتوى شاملاً وموجزات إبداعية تتوافق مع إرشادات العلامة التجارية

أنشئ مسودات أولية بسرعة تلتقط النقاط الرئيسية للرسائل

قم بتوسيع نطاق تنوع المحتوى عبر القنوات مع الحفاظ على الاتساق

تغلب على العقبات الإبداعية من خلال اقتراح زوايا جديدة لموضوعات مألوفة

هل نفدت الأفكار الجديدة؟ دع ClickUp Brain يبتكر شيئًا يلبي احتياجاتك في مجال تسويق المحتوى

اقترن ذلك بنموذج تقويم التسويق من ClickUp وسير عمل إدارة الحملات لتبسيط عمليات الموافقة وإدارة الأصول وتعيين ملكية واضحة.

احصل على نموذج مجاني خطط لحملتك الكبيرة القادمة بسهولة باستخدام قالب تقويم التسويق من ClickUp

يمكن للحقول المخصصة في ClickUp تتبع نوع المحتوى والقناة ومدى مشاركة الذكاء الاصطناعي، بحيث تعرف دائمًا ما هو مكتوب بواسطة الإنسان أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي أو بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتتبع الأداء وفقًا لذلك.

والنتيجة هي محرك عالي الإنتاجية يحافظ على استراتيجية المحتوى وسرعته وقابليته للتوسع، دون الحاجة إلى التضحية بالإبداع أو التحكم.

🤝 تذكير ودي: الفروق الدقيقة هنا مهمة. أفضل استراتيجيات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بالإشراف البشري.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

2. التسويق عبر البريد الإلكتروني المخصص وتجارب العملاء

🧠 حقيقة ممتعة: لا يزال البريد الإلكتروني يحقق أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في مجال التسويق، خاصة بالنسبة للعلامات التجارية B2C والتسويق الاستهلاكي. لكن أسلوب الإرسال الجماعي أصبح من الماضي. ما يربح اليوم هو التخصيص الفائق، أي الرسائل الإلكترونية التي تبدو وكأنها مكتوبة خصيصًا لك.

وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Copy. ai أو Salesforce Einstein. فهي تستخدم البيانات من السلوك السابق أو سجل الشراء أو شرائح العملاء لكتابة مسودات متنوعة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة على نطاق واسع. فكر في: سطور الموضوع التي تعكس سجل التصفح، ونصوص الرسائل الملائمة لمرحلة دورة الحياة، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء مرتبطة بالنية المتوقعة.

يتيح ClickUp لفرق التسويق تنسيق ذلك بدقة.

أتمتة سير عمل حملات البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp Automations

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك تشغيل إنشاء مهام البريد الإلكتروني بناءً على إجراءات رحلة العميل، مثل تسجيل المستخدمين الجدد أو تنزيل المحتوى. يمكنك إدارة متغيرات اختبار A/B في ClickUp Docs، واستخدام ClickUp Tasks لمواءمة تعديلات النصوص والموافقات الإبداعية وسير عمل ضمان الجودة بين جميع الأطراف المعنية.

حان الوقت للترحيب بتقسيم أكثر ذكاءً وتنفيذ أسرع ورحلات تبدو مصممة بدلاً من جاهزة.

3. الذكاء الاصطناعي في تحسين محركات البحث — البحث التلقائي عن الكلمات المفتاحية وتحسينها

من المحتمل أنك سمعت مئات الآراء الساخنة حول محتوى تحسين محركات البحث (SEO)، خاصة منذ أن استحوذت نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي من Google على صفحات نتائج محركات البحث (SERP). وهذا صحيح، فقد كنا نعلم بالفعل أن ما يقرب من 60% من عمليات البحث تتم الآن بدون نقرات. مع ظهور نتائج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، أصبح من الصعب أكثر جذب الزيارات وتحقيق التحويلات عبر تسويق المحتوى.

إذن، من أين تأتي الميزة التنافسية لخدمات تحسين محركات البحث (SEO) التي تقدمها؟ إنها تنبع من مدى ذكائك في ربط نية البحث باستراتيجية المحتوى الخاصة بك.

يستخدم خبراء تحسين محركات البحث (SEO) الذكاء الاصطناعي من أجل: حدد المجموعات الدلالية والعلاقات بين الموضوعات التي قد يفوتها البشر

أنشئ ملخصات محتوى شاملة تتناول النطاق الكامل لنية البحث

أنشئ علامات عنوان ووصفًا ميتا متنوعًا ومُحسّنًا لكل من البشر والخوارزميات

🔎 يمكن لأدوات تحسين محركات البحث الحديثة مثل Clearscope و Surfer ومساعدات الذكاء الاصطناعي من Semrush عرض مجموعات الكلمات الرئيسية وإنشاء أوصاف تعريفية تلقائيًا وحتى صياغة موجزات محتوى محسّنة. تفهم هذه الأدوات الموضوعات المهمة ونوايا البحث، مما يساعد المسوقين على الانتقال من استراتيجيات تحسين محركات البحث التفاعلية إلى الاستباقية.

والخبر السار؟

85% من المسوقين يشهدون عوائد إيجابية من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى SEO.

يصبح ClickUp مركز التحكم في مهمتك لتنفيذ سير العمل هذا.

استخدم ClickUp Docs لتخزين إرشادات محتوى SEO الحية، وتضمين بيانات SERP مباشرة في المهام، وتعيين قوائم مراجعة التحسين مع توصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

والأفضل من ذلك، استخدم قالب تطوير مواقع الويب من ClickUp لإدارة حملات تحسين محركات البحث (SEO) بدءًا من تحديثات هيكل الموقع إلى تحديثات المحتوى. قم بتمييز المهام حسب الكلمات الرئيسية ذات الأولوية، وقم بتعيين مالكي الروابط الداخلية، وقم بتحديث الحالات تلقائيًا أثناء انتقال الملخصات من مرحلة البحث إلى الكتابة إلى النشر.

احصل على نموذج مجاني انتقل من خريطة الموقع إلى الموقع الإلكتروني النهائي باستخدام نموذج واحد لإدارة المشاريع

بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي و ClickUp معًا، لم يعد تحسين محركات البحث (SEO) عقبة أمام النمو، بل أصبح عاملًا مساعدًا له.

🔮 رؤية أساسية: لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على مساعدتك في إنشاء محتوى SEO، بل يساعدك أيضًا على فهم النمط الأساسي الذي يجعل المحتوى يحتل مرتبة عالية. من خلال تحليل آلاف الصفحات الناجحة، يمكن للذكاء الاصطناعي استخلاص مبادئ تتجاوز مجرد وضع الكلمات المفتاحية البسيطة.

4. روبوتات الدردشة ودعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي

هل ما زلت تفكر في الردود المكتوبة مسبقًا عندما تفكر في وكلاء الدعم بالذكاء الاصطناعي؟ عليك أن تلحق بالركب.

💬 يمكن لنماذج روبوتات الدردشة الحالية، المدعومة بواسطة LLMs مثل GPT-4 والمتكاملة في منصات مثل Intercom أو Drift، حل الاستفسارات من المستوى الأول، وإنشاء ردود سياقية، وحتى توجيه المستخدمين بناءً على المشاعر أو مدى الاستعجال.

ما هي المزايا؟ ستستعيد فرق التسويق وتجربة العملاء الوقت دون الإضرار بتجربة العملاء.

لكن الأتمتة بدون مساءلة أمر محفوف بالمخاطر. وهنا يأتي دور ClickUp.

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتصور سير العمل الآلي

يمكن لفرق الدعم والتسويق استخدام ClickUp لتوثيق تدفقات الروبوتات في ClickUp Whiteboards و Mind Maps، وإنشاء حلقات تغذية راجعة من محادثات الروبوتات إلى إنشاء المحتوى (فكر في: "ما الأسئلة التي لا يزال الناس يطرحونها؟")، وتعيين مهام للمتابعة البشرية عند الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد لوحات معلومات ClickUp لتتبع معدلات تحويل الدردشة الآلية ومتوسط وقت المعالجة ودرجات رضا العملاء، وكل ذلك مرتبط ببيانات المهام في الوقت الفعلي. إليك مقطع فيديو توضيحي يشرح كيفية القيام بذلك:

5. الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات وتحسين الحملات

يعتمد الإبداع الإعلاني عالي الأداء على حجم الاختبار والتكرار. يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع كلا الأمرين. عندما تتمكن من اختبار 50 مفهومًا بدلاً من خمسة، فإنك تزيد بشكل كبير من فرصك في تحقيق أداء متميز.

📊 تستخدم منصات مثل Meta Advantage+ و Performance Max من Google الآن نماذج توليدية لاختبار تركيبات العناوين/النصوص بشكل ديناميكي. تولد أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي مثل AdCreative. ai أو CopySmith عشرات المتغيرات بناءً على استهداف الجمهور ومدخلات العلامة التجارية.

يتيح لك ClickUp إدارة هذا الفوضى بشكل استراتيجي. استخدم أكثر من 15 عرضًا من ClickUp لتنظيم إبداعات الحملات حسب المنصة أو شريحة الجمهور أو الهدف — في قوائم ولوحات Kanban والمزيد.

اختر من القوائم ولوحات كانبان ومخططات جانت وغيرها لتتبع الحملات والأصول في ClickUp

يمكنك حتى إنشاء قواعد أتمتة: عند الموافقة على أحد المتغيرات، قم بتشغيل تحديثات الحالة أو إعدادات تتبع الأداء أو حتى المزامنة مع منصات الإعلانات الخارجية عبر أكثر من 1000 تكامل من ClickUp.

قم بتعيين وتتبع التعليقات الإبداعية ومهام المتابعة تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

ما كان يستغرق أيامًا من العمل المتكرر أصبح الآن يتم في ساعات، بفضل الذكاء الاصطناعي و ClickUp اللذين يشكلان حلقة تغذية راجعة سريعة بين التفكير والتنفيذ والتحسين.

6. الصور والفيديوهات التسويقية التي تم إنشاؤها بواسطة الذك

🧠 حقيقة ممتعة: تعد مقاطع الفيديو القصيرة (21٪) والصور (19٪) ومقاطع الفيديو المباشرة (16٪) من أفضل أنواع المحتوى أداءً حاليًا!

يستخدم المسوقون الآن الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج أولية للمفاهيم، وإنشاء صور مرئية للمنتجات، أو إنشاء مقاطع فيديو توضيحية من نصوص مكتوبة، وذلك في جزء بسيط من الوقت والتكلفة.

🎥 أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Midjourney و Runway و Synthesia فتحت آفاقًا إبداعية جديدة. على سبيل المثال، تتيح Synthesia للفرق إنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات للمتحدثين الرسميين دون الحاجة إلى استوديوهات أو إعادة التصوير، باستخدام صور رمزية مسبقة الصنع أو مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق وقدم ملاحظات على الملفات باستخدام ميزات التعليقات التوضيحية والتدقيق والتعليقات في ClickUp

داخل ClickUp، يمكن للمسوقين تنفيذ كل ذلك بسهولة. يمكنهم تخزين الأصول المرئية وإرفاقها في المستندات واستخدام أدوات التدقيق في ClickUp لتوثيق الملاحظات وتعيين جداول زمنية للإنتاج باستخدام مخططات جانت في ClickUp وإنشاء حلقات تغذية راجعة باستخدام التعليقات المعينة للتوجيه المرئي وإصدار الإصدارات والموافقات.

🔮 رؤية أساسية: تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تسهيل منحنى التعلم الصعب عادةً في مجال التصميم المرئي. لم تعد فرق التسويق بحاجة إلى الاختيار بين السرعة والجودة والتكلفة، حيث يمكنها الآن تحسين هذه العوامل الثلاثة في وقت واحد.

أمثلة واقعية على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق

لنتجاوز الآن النظرية ونرى كيف تطبق العلامات التجارية ذات التفكير المستقبلي الذكاء الاصطناعي التوليدي لحل تحديات التسويق الحقيقية.

الذكاء الاصطناعي للمحتوى والحملات

كوكا كولا: منصة Create Real Magic

استخدمت شركة Coca-Cola الذكاء الاصطناعي التوليدي لمزج العلامة التجارية الكلاسيكية مع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما أدى إلى تخصيص الحملات التسويقية وزيادة تفاعل المستهلكين ووعيهم بالعلامة التجارية، لا سيما

لقد أنشأوا منصة خاصة تتيح للمستهلكين والمبدعين إنشاء أعمال فنية تحمل علامات تجارية باستخدام أصول Coca-Cola الشهيرة، مثل الزجاجة ذات الشكل المميز والشعار وسانتا كلوز والدب القطبي.

شجعت الحملة على المشاركة العالمية، حيث عُرضت الأعمال الفنية المختارة على لوحات إعلانية رقمية في تايمز سكوير في نيويورك وبيكاديللي سيركس في لندن. وأسفرت الحملة عن إنتاج المستهلكين لأكثر من 120,000 عمل فني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما أظهر القفزة النوعية في جودة الصور التي يقدمها الذكاء الاصطناعي من DALL-E 2 إلى DALL-E 3.

Heinz: تعزيز هوية العلامة التجارية من خلال الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أجرت شركة Heinz تجربة باستخدام DALL-E 2 من OpenAI لتوليد صور بناءً على مطالبات مثل "ketchup" (كاتشب). أنتج الذكاء الاصطناعي صورًا تشبه تصميم زجاجة Heinz الشهيرة، حتى دون ذكر العلامة التجارية صراحةً.

سلطت هذه الحملة الضوء على قوة العلامة التجارية لشركة Heinz وارتباطها بالكاتشب، وحققت أكثر من 1.15 مليار ظهور وزيادة بنسبة 38% في معدل التفاعل مقارنة بالحملات السابقة.

التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية والتجزئة

Rufus من Amazon: مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي الذي يزيد الإيرادات

أطلقت أمازون Rufus، وهو مساعد تسوق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتحسين البحث عن المنتجات والتوصيات. تم إطلاق Rufus في فبراير 2024، وهو يساعد العملاء في العثور على المنتجات التي تناسب تفضيلاتهم.

عبر Amazon

تتوقع أمازون أن يدر Rufus بشكل غير مباشر أكثر من 700 مليون دولار من الأرباح التشغيلية في عام 2025 من خلال التأثير على إنفاق العملاء على نطاق أوسع.

Deep Brew: سر ستاربكس في التخصيص الفائق

تستخدم ستاربكس منصة ذكاء اصطناعي متطورة تسمى Deep Brew، والتي تستفيد من كميات هائلة من بيانات العملاء، بما في ذلك سجل المعاملات والوقت من اليوم والطقس والموقع وغيرها من البيانات السياقية، لتخصيص العروض والتوصيات لأعضاء برنامج الولاء.

تتيح هذه المنصة لستاربكس اقتراح المنتج المناسب في الوقت المناسب، مما يعزز تجربة العملاء وتفاعلهم. يمتد التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى التطبيق المحمول والتجربة داخل المتجر، حيث يمكن للباريستا التعرف على العملاء وتفضيلاتهم، مما يوفر خدمة سلسة ومخصصة. تساعد Deep Brew أيضًا في تحسين المخزون والتوظيف وعمليات المتجر بناءً على التحليلات التنبؤية.

أفادت شركة Starbucks عن تحسن كبير في تفاعل العملاء وعائد الاستثمار من هذه الجهود التسويقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تشير التقارير الداخلية إلى زيادة بنسبة 30% في عائد الاستثمار ونمو بنسبة 15% في تفاعل العملاء بفضل التخصيص بالذكاء الاصطناعي والتسويق الموجه.

الذكاء الاصطناعي في التسويق عبر المؤثرين والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

تدمج الذكاء الاصطناعي الآن تحليل النصوص والصور والفيديو والصوت لفهم المحادثات الاجتماعية بشكل شامل، مما يتيح للعلامات التجارية إنشاء محتوى أكثر ثراءً وتفاعلية.

تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي حتى المنصات الاجتماعية على اكتشاف المحتوى الضار مثل خطاب الكراهية والأخبار المزيفة والبريد العشوائي وإزالته بشكل أكثر كفاءة من المشرفين البشريين. فهي بارعة في تحديد الحسابات المزيفة والروبوتات، مما يحافظ على بيئات اجتماعية أكثر أمانًا وموثوقية.

👉🏼 قامت علامات تجارية مثل Prada و Versace و Red Bull بتفعيل مؤثرين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي للترويج عبر الإنترنت. تعمل هذه الشخصيات الافتراضية على جذب الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مما يوفر طريقة جديدة للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين.

عبر Instagram

🤖 مثال: أنشأت شركة Brud الناشئة في عام 2016 شخصية Lil Miquela، وهي واحدة من أوائل وأشهر المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي. تجمع Lil Miquela بين الموضة والنشاط الاجتماعي والموسيقى، حيث أصدرت أغانيها الخاصة وظهرت في مقاطع فيديو موسيقية. جعلتها شخصيتها الواقعية وقدرتها على سرد القصص رائدة في مجال التسويق عبر المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي. تعاونت مع علامات تجارية مثل BMW وSamsung وCalvin Klein، على سبيل المثال لا الحصر.

ما يجعل هذه الأمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التسويق قوية هو كيفية دمج هذه العلامات التجارية للذكاء الاصطناعي في سير عملها الحالي. فبدلاً من استبدال الذكاء الاصطناعي بفرق التسويق لديها، قامت هذه العلامات التجارية بتمكينها من خلال أد

يمكن أن يؤدي اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة إلى تحسين استراتيجيات التسويق بشكل كبير. لقد قمنا بتجميع بعض الأدوات التي أثبتت فعاليتها مع فرق مثل فريقك:

ClickUp Brain

هل تريد كاتبًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ليكون أيضًا استراتيجي المحتوى المدمج في فريق التسويق لديك؟ ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي من ClickUp والذي يتميز بتعدد استخداماته. يتم دمجه بسلاسة في مهامك ووثائقك وسير عملك، ويساعدك على إنشاء نصوص تتوافق مع علامتك التجارية للمدونات والبريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وموجزات الحملات وغير ذلك الكثير، مباشرةً في مكان العمل.

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار حول المحتوى وتطويرها

بفضل الوعي السياقي المستمد من أوصاف المهام وأهداف المشروع وتعليقات الفريق داخل ClickUp، ينتج ClickUp Brain محتوى يتوافق مع استراتيجيتك، وليس فقط مع تعليماتك.

إنه الأفضل لفرق التسويق التي ترغب في إنشاء المحتوى وتكراره داخل مساحة عمل مركزية دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. لأنهم يدركون أن الميزة التنافسية الحقيقية تأتي من توحيد عمليات التسويق في منصة واحدة حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التعلم من نظام التسويق بأكمله بدلاً من المهام المنفصلة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) داخل أداة واحدة عبر ClickUp Brain. جرب Claude لإنشاء المحتوى، و GPT و Gemini للبحث والتحليل العميق، و ClickUp Brain لتضمين المعرفة السياقية من مساحة العمل الخاصة بك في المحتوى الخاص بك! قم بالتبديل بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة

Jasper

Jasper هو مساعد كتابة قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومصمم خصيصًا للمسوقين والوكالات وفرق المحتوى التي تهدف إلى توسيع نطاق إنتاج المحتوى عالي الجودة. يوفر أكثر من 50 نموذجًا لأنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك منشورات المدونات ونصوص الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني.

بدعم لأكثر من 30 لغة وتكامل مع أدوات مثل Surfer SEO و Copyscape، يضمن Jasper أن المحتوى محسّن وخالٍ من الانتحال.

Copy. ai

Copy. ai مصمم للمسوقين الذين يرغبون في تخصيص المحتوى بسرعة عبر تنسيقات مختلفة، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ووصف المنتجات ورسائل البريد الإلكتروني. واجهته البديهية ومكتبة القوالب الشاملة تجعله سهل الاستخدام للمستخدمين من جميع مستويات المهارة.

منصات إنشاء الصور والفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي

Midjourney

Midjourney هو مولد صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يشتهر بقدرته على إنشاء صور عالية الجودة بأسلوب فني متنوع من خلال مطالبات نصية. يمكن الوصول إليه عبر Discord، وهو مخصص للمصممين والمسوقين الباحثين عن صور فريدة لحملاتهم.

🧠 حقيقة ممتعة: كمستخدم لـ ClickUp، لا تحتاج إلى الاستثمار في أداة منفصلة لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. توفر لوحات ClickUp Whiteboards لوحة مثالية لتوليد الفن والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام مطالبات نصية بسيطة! استخدم ClickUp Brain لإنشاء نماذج أولية ومخططات وغير ذلك الكثير على لوحات ClickUp البيضاء

DALL-E 3

DALL·E 3، الذي طورته OpenAI، هو نموذج متطور لتوليد الصور يحول النصوص التفصيلية إلى صور أصلية عالية الجودة.

على عكس الإصدارات السابقة، يتكامل DALL·E 3 بشكل عميق مع ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين تكرار وتحسين مطالبات الصور بشكل تفاعلي. وهذا يجعله مثاليًا للمسوقين والفرق الإبداعية التي ترغب في إنشاء صور فريدة للحملات أو الإعلانات أو المحتوى دون البدء من الصفر أو استخدام الصور الجاهزة.

Runway

Runway Gen-2 هي أداة متطورة لتوليد الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمبدعين تحويل النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة إلى محتوى فيديو ديناميكي عالي الجودة.

بفضل ميزات مثل حركات الكاميرا القابلة للتخصيص وفرش الحركة، يمكن للمستخدمين توجيه حركة عناصر معينة داخل الإطار، مما يوفر تحكمًا إبداعيًا لا مثيل له. وهذا يجعله أداة لا تقدر بثمن للمسوقين ومبدعي المحتوى وصانعي الأفلام الذين يهدفون إلى إنتاج قصص جذابة بصريًا دون الحاجة إلى موارد ضخمة.

Hedra

Hedra هي منصة لتوليد مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو واقعية ومتحركة من خلال الجمع بين الصور والصوت الناتج عن تحويل النص إلى كلام. يدمج نموذج Character-3 الخاص بها الفيديو والصوت والحركة والعاطفة لتقديم أداء فائق للشخصيات، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات التسويق المؤسسي.

برامج أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي

HubSpot Marketing Hub

تقدم HubSpot ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة أدوات أتمتة التسويق، بما في ذلك تحسين المحتوى وتقييم العملاء المحتملين. وهي تجمع بين CRM وأدوات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى وتخصيصه وإدارة الحملات.

أدواته الشاملة وتحليلاته القوية تجعله مناسبًا للشركات التي تبحث عن حل تسويقي شامل.

Salesforce Einstein

يوفر Salesforce Einstein إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر منصة Salesforce، مما يساعد في الحصول على رؤى حول العملاء والتسويق المخصص. كما أن تكامله العميق مع منتجات Salesforce والتحليلات المتقدمة تجعله مثاليًا للمؤسسات الكبيرة.

Marketo

Marketo هي منصة أتمتة تسويق على مستوى المؤسسات مزودة ب قدرات الذكاء الاصطناعي لتقييم العملاء المحتملين والمحتوى التنبئي وتحسين الحملات. وهي معروفة بقدراتها الشاملة في مجال B2B وتقنيتها المتطورة وتحليلاتها المتعمقة.

ClickUp لفرق التسويق

بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، يوفر ClickUp إدارة شاملة لسير عمل التسويق مع أتمتة تربط الاستراتيجية بالتنفيذ.

قالب خطة التسويق من ClickUp مصمم للمسوقين الذين يحتاجون إلى نظام واضح وقابل للتكرار لإدارة الحملات متعددة القنوات. يتضمن أقسامًا معدة مسبقًا لتحديد أهداف الحملة، وتحديد الجمهور المستهدف، وتتبع الميزانية مقابل الفعلي، وتعيين المخرجات عبر المحتوى والتصميم والوسائط المدفوعة.

احصل على نموذج مجاني احصل على هيكل جاهز للاستخدام لتخطيط الحملات وتنفيذها وتتبعها في مكان واحد باستخدام نموذج خطة التسويق من ClickUp

بفضل الحقول المخصصة ومخططات جانت وتحديثات الحالة التلقائية، تساعد هذه الأداة الفرق على التنسيق بشأن الاستراتيجية ومتابعة كل جزء متحرك، من البداية إلى النهاية.

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يمكن استخدام ClickUp كمركز أتمتة لتخطيط الحملات وإنتاج المحتوى وتنسيق إطلاق الحملات وإعداد تقارير الأداء والتحسين.

فيما يلي بعض الأمثلة البسيطة على سير العمل لتساعدك على البدء:

مثال 1: لإدارة إنتاج المحتوى

تتضمن سير عمل المحتوى العديد من الأطراف المعنية والتحرير والموافقات والمواعيد النهائية، ويعد تتبع كل ذلك مهمة بدوام كامل.

أنشئ مهمة لكل أصل (مدونة، فيديو، منشور على وسائل التواصل الاجتماعي) باستخدام قالب تقويم التسويق في ClickUp

قم بتطبيق حقول مخصصة مثل نوع المحتوى والقناة ومرحلة مسار التحويل وتاريخ الاستحقاق وغيرها للحفاظ على سهولة الوصول إلى التفاصيل

استخدم الأتمتة من أجل: تعيين مهمة للكاتب عندما تكون الحالة = "جاهز للمسودة" إخطار المحرر عندما تكون الحالة = "قيد المراجعة" تحديث تقويم النشر عندما تكون الحالة = "موافق عليه"

قم بتعيين مهمة للكاتب عندما يكون الحالة = "جاهز للمسودة"

أخبر المحرر عندما يكون الحالة = "قيد المراجعة"

قم بتحديث تقويم النشر عندما يكون الحالة = "موافق عليه"

قم بتعيين مهمة للكاتب عندما يكون الحالة = "جاهز للمسودة"

أخبر المحرر عندما يكون الحالة = "قيد المراجعة"

قم بتحديث تقويم النشر عندما يكون الحالة = "موافق عليه"

🧠 مكافأة ClickUp Brain: قم بصياغة مخططات المحتوى، وإنشاء المسودات الأولى، أو تلخيص سلاسل التعليقات داخل المهمة، مما يوفر ساعات من العمل المتكرر. قم بتلخيص التحديثات الرئيسية بسرعة من التعليقات وتغييرات الحالة والمهام الفرعية الجديدة وتحديثات المشاريع الرئيسية باستخدام ClickUp Brain

مثال 2: لإعداد تقارير الأداء والتحسين

غالبًا ما يواجه قادة التسويق وفرقهم صعوبات في التعامل مع بيانات الأداء المجزأة والموزعة على جداول البيانات ومنصات التحليلات وصناديق البريد الإلكتروني للفريق. ويصبح إعداد التقارير شاقًا كل شهر، وتتأخر الرؤى، وتأتي التحسينات متأخرة جدًا بحيث لا يكون لها أي تأثير.

ابدأ باستخدام نموذج منهجي استخدم استخدم نموذج تقرير التسويق في ClickUp لإنشاء مساحة مخصصة لتلخيص الحملات. تتضمن كل مهمة أو مستند في التقرير أقسامًا منظمة: الأهداف، ومقاييس القنوات، والميزانية مقابل الفعلي، وأهم الإنجازات، والدروس المستفادة، والخطوات التالية استخدم نموذج تقرير التسويق في ClickUp لإنشاء مساحة مخصصة لتلخيص الحملات يتضمن كل تقرير مهمة أو مستند أقسامًا منظمة: الأهداف، ومقاييس القناة، والميزانية مقابل الفعلي، وأهم الإنجازات، والدروس المستفادة، والخطوات التالية تتبع الأداء في الوقت الفعلي أضف حقولًا مخصصة إلى مهام الحملة من أجل: تحويلات الإنفاق معدل النقر/معدل التفاعل معلمات UTM المنصة (Google، Meta، LinkedIn، إلخ) استخدم أضف حقولًا مخصصة إلى مهام الحملة من أجل: تحويلات الإنفاق معدل النقر/معدل التفاعل معلمات UTM المنصة (Google، Meta، LinkedIn، إلخ) استخدم نماذج ClickUp لجمع التعليقات بعد الإطلاق من أصحاب المصلحة (المبيعات، خدمة العملاء، المديرون التنفيذيون) أضف حقولًا مخصصة إلى مهام الحملة من أجل: تحويلات الإنفاق معدل النقر/التفاعل مع الإعلان معلمات UTM المنصة (Google، Meta، LinkedIn، إلخ) أنفق التحويلات معدل النقر/معدل التفاعل معلمات UTM المنصة (Google، Meta، LinkedIn، إلخ) استخدم نماذج ClickUp لجمع التعليقات بعد الإطلاق من أصحاب المصلحة (المبيعات، خدمة العملاء، المديرين التنفيذيين) أتمتة مشغلات إعداد التقارير أنشئ أتمتة ClickUp من أجل: تعيين مهمة إعداد تقارير عندما يتم وضع علامة "تم الإطلاق" على حملة ما نقل حملة إلى "مراجعة" بعد X أيام تذكير المالكين تلقائيًا بملء حقول الأداء قبل 48 ساعة من موعد تقديم التقرير أنشئ أتمتة ClickUp من أجل: تعيين مهمة إعداد تقارير عندما يتم وضع علامة "تم إطلاق" على حملة ما نقل حملة إلى "مراجعة" بعد X أيام تذكير المالكين تلقائيًا بملء حقول الأداء قبل 48 ساعة من موعد تقديم التقرير قم بتعيين مهمة إعداد تقارير عندما يتم وضع علامة "تم إطلاق" على الحملة انقل الحملة إلى "مراجعة" بعد X أيام تذكير المالكين تلقائيًا بملء حقول الأداء قبل 48 ساعة من موعد تقديم التقرير أنشئ لوحات معلومات ديناميكية استخدم لوحات معلومات ClickUp لسحب البيانات الحية من المهام والحملات: مخططات دائرية توضح توزيع الميزانية حسب القناة، ومخططات خطية تتبع اتجاهات التحويل بمرور الوقت، وجداول تلخص عائد الاستثمار في الحملة، وبطاقات مفلترة حسب مالك الحملة أو مرحلة مسار التحويل أو الفريق. توفر لوحات المعلومات هذه رؤية فورية لقيادة التسويق، ويمكن مشاركتها مع المديرين التنفيذيين أو العملاء كنافذة للأداء في الوقت الفعلي استخدم لوحات معلومات ClickUp لسحب البيانات الحية من المهام والحملات: مخططات دائرية توضح توزيع الميزانية حسب القناة مخططات خطية تتبع اتجاهات التحويل بمرور الوقت جداول تلخص عائد الاستثمار في الحملة بطاقات مفلترة حسب مالك الحملة أو مرحلة مسار التحويل أو الفريق مخططات دائرية توضح توزيع الميزانية حسب القناة رسوم بيانية خطية تتبع اتجاهات التحويل بمرور الوقت جداول تلخص عائد الاستثمار في الحملات بطاقات مفلترة حسب مالك الحملة أو مرحلة مسار التحويل أو الفريق توفر لوحات المعلومات هذه رؤية فورية لقيادات التسويق، ويمكن مشاركتها مع المديرين التنفيذيين أو العملاء كنافذة للأداء في الوقت الفعلي

استخدم نموذج تقرير التسويق في ClickUp لإنشاء مساحة مخصصة لتلخيص الحملات

يتضمن كل تقرير مهمة أو مستند أقسامًا منظمة: الأهداف، ومقاييس القناة، والميزانية مقابل الفعلي، وأهم الإنجازات، والدروس المستفادة، والخطوات التالية

أضف حقولًا مخصصة إلى مهام الحملة من أجل: تحويلات الإنفاق معدل النقر/التفاعل مع الإعلان معلمات UTM المنصة (Google، Meta، LinkedIn، إلخ)

أنفق

التحويلات

معدل النقر/معدل التفاعل

معلمات UTM

المنصة (Google، Meta، LinkedIn، إلخ)

استخدم نماذج ClickUp لجمع التعليقات بعد الإطلاق من أصحاب المصلحة (المبيعات، خدمة العملاء، المديرين التنفيذيين)

أنفق

التحويلات

معدل النقر/معدل التفاعل

معلمات UTM

المنصة (Google، Meta، LinkedIn، إلخ)

أنشئ أتمتة ClickUp من أجل: تعيين مهمة إعداد تقارير عندما يتم وضع علامة "تم إطلاق" على حملة ما نقل حملة إلى "مراجعة" بعد X أيام تذكير المالكين تلقائيًا بملء حقول الأداء قبل 48 ساعة من موعد تقديم التقرير

قم بتعيين مهمة إعداد تقارير عندما يتم وضع علامة "تم إطلاق" على الحملة

انقل الحملة إلى "مراجعة" بعد X أيام

تذكير المالكين تلقائيًا بملء حقول الأداء قبل 48 ساعة من موعد تقديم التقرير

قم بتعيين مهمة إعداد تقارير عندما يتم وضع علامة "تم إطلاق" على الحملة

انقل الحملة إلى "مراجعة" بعد X أيام

تذكير المالكين تلقائيًا بملء حقول الأداء قبل 48 ساعة من موعد تقديم التقرير

استخدم لوحات معلومات ClickUp لسحب البيانات الحية من المهام والحملات: مخططات دائرية توضح توزيع الميزانية حسب القناة مخططات خطية تتبع اتجاهات التحويل بمرور الوقت جداول تلخص عائد الاستثمار في الحملة بطاقات مفلترة حسب مالك الحملة أو مرحلة مسار التحويل أو الفريق

مخططات دائرية توضح توزيع الميزانية حسب القناة

رسوم بيانية خطية تتبع اتجاهات التحويل بمرور الوقت

جداول تلخص عائد الاستثمار في الحملات

بطاقات مفلترة حسب مالك الحملة أو مرحلة مسار التحويل أو الفريق

توفر لوحات المعلومات هذه رؤية فورية لقيادات التسويق، ويمكن مشاركتها مع المديرين التنفيذيين أو العملاء كنافذة للأداء في الوقت الفعلي

مخططات دائرية توضح توزيع الميزانية حسب القناة

رسوم بيانية خطية تتبع اتجاهات التحويل بمرور الوقت

جداول تلخص عائد الاستثمار في الحملات

بطاقات مفلترة حسب مالك الحملة أو مرحلة مسار التحويل أو الفريق

احصل على رؤية واضحة وموحدة لتأثير التسويق الخاص بك — من وصول المحتوى إلى تحويلات المبيعات — باستخدام لوحات معلومات التسويق من ClickUp

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتلخيص نتائج الحملات تلقائيًا وتوليد توصيات للتحسين بناءً على الأداء السابق.

من خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمسوقين تحسين استراتيجياتهم الرقمية وتبسيط سير العمل وتقديم تجارب مخصصة لجمهورهم. ClickUp، بفضل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقوالب قابلة للتخصيص، يعمل كمحور مركزي (أو تطبيق شامل) لإدارة فرق التسويق وأتمتة سير العمل.

التحديات والاعتبارات الأخلاقية في التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع تزايد تطور المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، أصبح الفرق بين الأعمال التي يقوم بها البشر وتلك التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي غير واضح. يجب على العلامات التجارية الواعية وضع سياسات واضحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي والكشف عنه لمنع تعرض البيانات الداخلية وبيانات العملاء للخطر. كما أن ذلك يعزز ثقة العملاء ويضمن ممارسات تجارية ع

فيما يلي بعض التحديات والاعتبارات الأخلاقية التي يجب الاستعداد لها:

1. خصوصية البيانات والموافقة

يعتمد التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على جمع وتحليل كميات هائلة من بيانات المستهلكين، بما في ذلك سلوك التصفح وسجل المشتريات والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تثور مخاوف عندما يتم جمع هذه البيانات دون موافقة صريحة أو استخدامها لأغراض أخرى غير المقصودة.

الاعتبارات الرئيسية:

الشفافية: تواصل بوضوح ممارسات جمع البيانات واحصل على موافقة صريحة من المستهلكين

حماية البيانات: قم بتنفيذ إجراءات أمنية قوية لحماية المعلومات الحساسة من الانتهاكات

الامتثال التنظيمي: التزم بلوائح خصوصية البيانات مثل GDPR و CCPA لضمان معالجة البيانات بشكل قانوني

2. التحيز الخوارزمي والشمولية

📌 أظهرت دراسة أن موضوعات الرسائل الخاصة بالشعارات التسويقية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل تختلف بشكل كبير بناءً على العوامل الديموغرافية. "تتلقى النساء والشباب وذوو الدخل المنخفض والمستوى التعليمي المتدني رسائل أكثر تميزًا مقارنةً بكبار السن وذوي الدخل المرتفع والمستوى التعليمي العالي"، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة.

تتعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي من البيانات التاريخية، التي قد تحتوي على تحيزات متأصلة تتعلق بالعرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

كيف يمكنك التخفيف من هذا التحيز لمنع التمييز في التسويق؟

👉🏼 تأكد من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مدربة على مجموعات بيانات متنوعة وممثلة. يجب أيضًا إجراء مراجعات دورية لنتائج الذكاء الاصطناعي لتحديد التحيزات وتصحيحها. وما هي الخطوة الأكثر أهمية؟ الحفاظ على مشاركة الإنسان في عمليات صنع القرار لالتقاط المشكلات المحتملة ومعالجتها.

3. الشفافية والقابلية للتفسير

تجعل طبيعة "الصندوق الأسود" لبعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي من الصعب فهم كيفية اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى عدم الشفافية. يمكن أن تؤدي هذه الغموض إلى تآكل ثقة المستهلكين، خاصةً عندما لا يكون الأفراد على دراية بكيفية تأثير بياناتهم على محتوى التسويق.

بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها:

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI): اعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدم تفسيرات واضحة لقراراتها

تثقيف المستهلكين: إعلام المستخدمين حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على المحتوى الذي يشاهدونه والقرارات التي يتخذونها

أطر المساءلة: وضع بروتوكولات لمعالجة المشكلات الناشئة عن قرارات الذكاء الاصطناعي وتصحيحها

4. المعلومات المضللة والتزييف العميق

مع انتشار الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء محتوى واقعي ولكنه زائف، مما يؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك حدث غلاسكو ويلي وونكا، حيث أضلت الإعلانات التي أنشأتها الذكاء الاصطناعي المستهلكين، مما أدى إلى رد فعل عنيف من الجمهور.

تشمل التدابير الوقائية ما يلي:

التحقق من المحتوى: تنفيذ بروتوكولات التحقق من صحة المعلومات للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطنا

إفصاح: قم بتمييز المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بوضوح لإ

الامتثال التنظيمي: التزم بمعايير ولوائح الإعلانات لمنع الممارسات الخادعة

5. تزوير الذكاء الاصطناعي وتضليله

تُبالغ بعض الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجاتها أو خدماتها، وهي ممارسة تُعرف باسم "غسل الذكاء الاصطناعي". وقد يؤدي ذلك إلى تضليل المستهلكين والمستثمرين، كما يتضح في الحالات التي واجهت فيها الشركات عقوبات بسبب ادعاءات كاذبة حول دمج الذكاء الاصطناعي.

توصياتنا؟

تمثيل دور الذكاء الاصطناعي بدقة في المنتجات والخدمات

ابق على اطلاع على اللوائح المتعلقة بمطالبات الذكاء الاصطناعي لتجنب العواقب القانونية

بناء الثقة من خلال الشفافية والأصالة في الاتصالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

7. التوازن بين التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي

ولعل التحدي الأكثر دقة هو الحفاظ على التوازن الصحيح بين كفاءة الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري.

تشير مقالة نشرت في مجلة HBR إلى أن البشر الذين يتعاونون مع الذكاء الاصطناعي التوليدي يحققون أداءً وكفاءة أفضل بكثير في مهام مثل الكتابة والعصف الذهني مقارنةً بالبشر الذين يعملون بمفردهم أو الذكاء الاصطناعي بمف ومع ذلك، انخفضت الدوافع الداخلية بنسبة 11٪ وزاد الملل بنسبة 20٪ لدى المشاركين الذين تعاونوا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهمة واحدة ثم قاموا بمهمة مختلفة بمفردهم.

تحدث المعجزة عندما نتوقف عن النظر إلى الذكاء الاصطناعي كبديل ونبدأ في النظر إليه كشريك إبداعي. تقوم الفرق الأكثر نجاحًا بتصميم سير عمل ذكي حيث يتولى الذكاء الاصطناعي المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً بينما يركز البشر على ما يجيدونه: التفكير الاستراتيجي والتوجيه الإبداعي.

8. التأثير السلبي على البيئة

أصبح التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي عاملاً حقيقياً يجب أخذه في الاعتبار من قبل فرق التسويق الملتزمة بالاستدامة. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة موارد حاسوبية كبيرة، مما يساهم

من المفيد أن تكون عمليًا في هذا الشأن — بتطبيق سياسات استخدام تخصص المعالجة المكثفة للذكاء الاصطناعي للتطبيقات عالية القيمة، مع استخدام نماذج أخف للمهام الروتينية. المهم هو التفكير بعناية في استخدام هذه الأدوات القوية بدلاً من تطبيقها بشكل عشوائي.

9. اعتبارات الملكية الفكرية

لا يزال المشهد القانوني حول المحتوى الذي تولده الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية غير مؤكد. تستمر الأسئلة حول ملكية حقوق النشر والاستخدام العادل والنسب في التطور. يجب على فرق التسويق وضع سياسات واضحة حول كيفية تفاعل أدوات الذكاء الاصطناعي مع الأعمال المحمية والنظر في وضع علامات مائية أو نسب للأصول التي تولدها الذكاء الاصطناعي.

يتطلب الطريق إلى الأمام نهجًا مدروسًا يوازن بين الابتكار والمسؤولية. من خلال معالجة هذه التحديات بشكل استباقي، يمكن للمسوقين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع بناء ممارسات مستدامة وأخلاقية تعزز ثقة العلامة التجارية في بيئة تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي

الاتجاهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق

استنادًا إلى المسارات التكنولوجية الحالية وإشارات السوق، إليك الاتجاه الذي تسير فيه الصناعة.

1. تصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي جوهر عمليات التسويق

لقد تحول الذكاء الاصطناعي التوليدي من مجرد حداثة إلى ضرورة في التسويق الحديث.

يستخدم 88% من المسوقين الآن الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية، حيث يستفيد 93% منهم منه لتوليد المحتوى بشكل أسرع و90% لتسريع عملية اتخاذ القرار.

2. تحسين محركات البحث التوليدي (AEO) يحل محل تحسين محركات البحث التقليدي (SEO)

مع ظهور روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT وClaude، يبحث المستخدمون بشكل متزايد عن المعلومات من خلال واجهات محادثة، مما أدى إلى ظهور تحسين محركات البحث التوليدي (GEO).

على عكس تحسين محركات البحث التقليدي (SEO)، الذي يركز على تصنيف الكلمات المفتاحية، يهدف GEO إلى تحسين المحتوى للاستجابات التي تولدها الذكاء الاصطناعي، ومعالجة مجموعات الأسئلة ذات الصلة لزيادة الظهور عبر مختلف منصات

🧠 حقيقة ممتعة: 19% من المسوقين يخططون بالفعل لوضع استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) للذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث.

3. التخصيص الفائق يحدث على نطاق واسع

حدود التخصيص على وشك أن تتجاوز. تجارب التخصيص تحفز بالفعل 80% من العملاء على التحويل، لكن الأساليب الحالية عادةً ما تقسم العملاء إلى مجموعات واسعة.

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتيح التسويق الفعال على نطاق المؤسسات، حيث تقدم العلامات التجارية الرائدة تجارب محتوى فريدة لكل عميل بناءً على أنماط السلوك في الوقت الفعلي.

👀 هل تعلم؟ تسهل أدوات مثل Dynamic Yield و Adobe Target إجراء تعديلات في الوقت الفعلي على تجارب العملاء، مما يتيح تقديم محتوى مخصص وتوصيات منتجات ورسائل تلقى صدى على المستوى الفردي.

4. يعزز الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط إنشاء المحتوى

المستقبل ملك لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بسلاسة عبر النصوص والصور والصوت والفيديو. ستتيح هذه الأنظمة للمسوقين إنشاء حملات متكاملة حيث يتكيف المحتوى تلقائيًا عبر القنوات مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية، مثل إنشاء ملخصات فيديو من الأوصاف النصية أو إنشاء صور بناءً على مطالبات نصية

👀 هل تعلم؟ تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2027، ستكون 40% من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ( GenAI) متعددة الوسائط، ارتفاعًا من 1% في عام 2023. ويخطط ربع المسوقين بالفعل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى حملات متعددة الوسائط.

5. وكلاء الذكاء الاصطناعي يغيرون علاقات العملاء

تُحدث وكالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ثورة في تفاعلات العملاء من خلال توفير تفاعل أكثر تخصيصًا واستجابة واستمرارية. يتم دمج هذه الوكالات في منصات المراسلة مثل WhatsApp، وتؤدي مهام في مجالات خدمة العملاء والترميز والخدمات القانونية وجدولة الرعاية الصحية، مستفيدة من كميات هائلة من بيانات المستخدمين لتخصيص التجارب.

ومع ذلك، فإن هذه العلاقة الحميمة تنطوي على مخاطر، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء إلى الإضرار بالثقة.

🧠 حقيقة ممتعة: يخطط واحد من كل خمسة مسوقين لاستكشاف استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة مبادرات التسويق من الاستراتيجية الشاملة إلى التنفيذ.

المسوقون الذين سيحققون النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي هم أولئك الذين يتبنون هذه الاتجاهات مع الحفاظ على التفكير الاستراتيجي والرؤية الإبداعية التي لا يمكن للتكنولوجيا أن تحاكيها.

من غير المرجح أن تحل الذكاء الاصطناعي محل المسوقين في المستقبل القريب، ولكن المسوقين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بفعالية سيحلون محل أولئك الذين لا يستخدمونه

تسويق أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك

من رحلات البريد الإلكتروني فائقة التخصيص إلى النصوص الإعلانية عالية الأداء، بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في تغيير كل خطوة من خطوات مسار التحويل. ولكن ما هي الميزة التنافسية الحقيقية؟ إنها لا تكمن في الأدوات وحدها. بل في كيفية تنسيق هذه الأدوات.

هذا هو المهم: تحتاج الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجية وهيكلية ووضوح لتقديم قيمة حقيقية. وهذا ما يميز ClickUp عن غيرها.

مع ClickUp Brain، يتجاوز المسوقون مرحلة إنشاء المحتوى ويربطونه بسلاسة بالصورة الأكبر. قم بصياغة أصول الحملة مباشرة داخل المهام، وأتمتة سير العمل المتكرر، واستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص وتحليل الاتجاهات، وتتبع التقدم المحرز عبر جميع الأطراف المعنية، كل ذلك في مساحة عمل واحدة مصممة خصيصًا لفرق التسويق الحديثة.

سواء كنت تعمل على توسيع نطاق محرك المحتوى أو تحسين محرك البحث SEO أو اختبار الإبداع عبر خمس مجموعات إعلانية وثلاثة شخصيات، فإن ClickUp تساعدك على القيام بذلك بشكل أسرع وأذكى ودون أن تفقد ميزتك التنافسية.

الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد كتابة قواعد اللعبة. إذا كنت مستعدًا لبناء فريق التسويق المستقبلي، فابدأ بأداة تفكر معك. 👉 جرب ClickUp اليوم وأطلق العنان لاستراتيجية التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.