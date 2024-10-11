هل تعلم أن مصطلح تحسين محركات البحث SEO، تحسين محركات البحث، ذُكر لأول مرة في عام 1997 في المواد التسويقية للوكالة؟ نعم، مادة تسويقية نموذجية لتحسين محركات البحث.

ومع ذلك، في غضون عقدين من الزمن، أصبح المحتوى المحسّن لتحسين محركات البحث رافعة استراتيجية للشركات الناشئة والمؤسسات. أصبح محرك البحث Google الآن هو المهيمن على محرك البحث، ويكاد يكون مرجعًا مقدسًا لأي شخص يبحث (أو يحسّن) على الإنترنت.

فكيف تؤثر أدوات الذكاء الاصطناعي على استراتيجية تحسين محركات البحث لديك؟ هل يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى محتوى تحسين محركات البحث لديك؟

يمكن أن يساعدك ChatGPT، الطفل الجديد الرائع في مجال الذكاء الاصطناعي، في تحديد الكلمات المفتاحية، والتركيز على هدف البحث، والمساعدة في تحسين محركات البحث لكميات كبيرة من المحتوى، وحتى إنشاء هذا المحتوى من الصفر. في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على كيفية استخدام ChatGPT لتلبية متطلبات تحسين محركات البحث، وستجد أداة قيمة بديلة لمساعدتك في تحسين محركات البحث. لنبدأ!

## كيفية استخدام ChatGPT لتحسين محركات البحث

عندما ظهرت ChatGPT في البداية، كان الناس قلقين من أن الذكاء الاصطناعي قد يستولي على وظائفهم. (لا بأس؛ لقد مررنا جميعاً بمرحلة "سكاي نت قادم" لفترة وجيزة.) ومع ذلك، لا يمكن أن تكون الحقيقة أبعد من ذلك.

A دراسة حديثة أن فرق التسويق الرقمي تستخدم ChatGPT على نطاق واسع لتحسين أداء تحسين محركات البحث للمحتوى الخاص بهم:

58% يستخدمونه لإنشاء المحتوى وتحسينه

20% لكتابة البيانات الوصفية

15% للبحث عن الكلمات الرئيسية

8% للتحليل المعياري

في حين أن هذه هي من بين أكثر مهام تحسين محركات البحث شيوعًا في الوقت الحالي في ChatGPT، إلا أن التطبيقات المحتملة تمتد إلى أبعد من ذلك. يمكن للمسوقين أيضًا استخدام ChatGPT لإنشاء ترميز مخطط، وكتابة regex، وإنشاء علامات hreflang.

هل يبدو الأمر شاقًا؟ دعنا نبسّط الأمر من خلال البدء أولاً بالبحث عن الكلمات المفتاحية ثم شرح كيف يمكنك استخدام ChatGPT للتفوق في ذلك.

الخطوة 1: نهج أسهل في البحث عن الكلمات المفتاحية

هل تعلم أن الشخص العادي يستخدم جوجل حوالي أربع مرات في اليوم؟ هذا يعني أن 1.7 مليار مستخدم يجرون أكثر من 7 مليارات عملية بحث يوميًا! والنتيجة الأولى نفسها تتمتع بأكثر من 27% من إجمالي النقرات .

من الواضح أن المحتوى الخاص بك لديه فرصة هائلة للوصول إلى جمهورك المطلوب، لكن المنافسة يمكن أن تكون شديدة بنفس القدر.

إذن، ما الذي يميز المحتوى الناجح عن غيره؟ البحث عن الكلمات المفتاحية هو العامل الرئيسي الذي يميز المحتوى أو الموقع الإلكتروني الخاص بك.

تقليديًا، يتم البحث عن الكلمات المفتاحية المستهدفة باستخدام أدوات تحسين محركات البحث التي توفر رؤى مثل حجم البحث الشهري أو اليومي، وتكلفة النقرة للإعلانات، وأحيانًا حتى الاقتراحات المرجعية. إذا كنت تشعر بأن الجوانب التقنية للبحث عن الكلمات المفتاحية مرهقة (وغالبًا ما تكون كذلك)، فإن ChatGPT هو أداة تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي لك

على الرغم من أن الدقة قد تكون في بعض الأحيان غير دقيقة بعض الشيء، إلا أن ChatGPT يوفر بديلاً أسرع بكثير وأكثر سهولة في الاستخدام لأدوات تحسين محركات البحث الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. بعد كل شيء، حتى مُخطِّط الكلمات المفتاحية الخاص بجوجل وجد أنه يفتقر إلى الدقة، مع 91% من أحجام البحث المبلغ عنها بالمبالغة.

ولكن كيف يمكن أن تساعد ChatGPT في البحث عن الكلمات المفتاحية؟ دعنا نستكشف كل الاحتمالات بالتفصيل.

البحث عن كلمات مفتاحية طويلة الذيل

إليك سراً محفوظة جيداً في تحسين محركات البحث: العبارات الأطول تؤدي بشكل أفضل.

بينما ينطبق هذا على علامات العنوان وطول المحتوى، فإن هذا المبدأ ينطبق أيضًا على الكلمات المفتاحية. هذه العبارات الأطول، والمعروفة باسم الكلمات المفتاحية ذات الذيل الطويل، فعالة بشكل خاص.

💡 حقيقة ممتعة: الكلمات المفتاحية الطويلة تولد 1.76 مرة نقرات أكثر في صفحات نتائج محرك البحث العضوية (SERPs)، خاصةً بالمقارنة مع الكلمات المفتاحية الأقصر.

تستحوذ هذه الكلمات المفتاحية ذات الذيل الطويل على 70% من إجمالي عدد زيارات البحث لأنها عادةً ما تكون محددة ومتخصصة للغاية. هذه الخصوصية تعني أن عمليات البحث هذه غالبًا ما تكون أكثر ارتباطًا بقصد المستخدم، مما يوفر فرصة مثالية للكشف عن هذه العبارات الدقيقة والمستهدفة من خلال ChatGPT.

فيما يلي مثال على كيفية استخدام ChatGPT للعثور على الكلمات المفتاحية طويلة الذيل:

ChatGPT يحدد الكلمات المفتاحية الثانوية ذات الصلة ونية البحث

تحديد الكلمات المفتاحية الثانوية

يمكن لـ ChatGPT أيضاً إنشاء قائمة كاملة من الكلمات المفتاحية الثانوية إذا كانت كلمتك المفتاحية الأساسية جاهزة.

على سبيل المثال، إذا كان عملك يركز على إصلاح الغسالات وكلمتك الرئيسية الأساسية هي "خدمات إصلاح الغسالات في كوينز، مدينة نيويورك"، سيقترح ChatGPT العبارات والكلمات الرئيسية الثانوية التالية

_ChatGPT يقترح الخدمة والموقع والمشكلة والكلمات المفتاحية الثانوية المتعلقة بالجمهور

تحديد الكلمات المفتاحية LSI

هل وجدت نفسك من قبل تسقط في جحر أرنب على الإنترنت؟ تبدأ في موقع إلكتروني واحد، وقبل أن تعرف ذلك، يكون لديك أكثر من عشرين علامة تبويب مفتوحة في متصفحك!

المفتاح لهذه التجربة هو الكلمات المفتاحية ذات الصلة الدلالية الموضوعة بشكل جيد، والمعروفة أيضًا باسم الكلمات المفتاحية للفهرسة الدلالية الكامنة (LSI).

وإليك كيفية عملها: ترتبط هذه الكلمات المفتاحية من الناحية المفاهيمية بكلمتك المفتاحية الأساسية وتساعد محركات البحث على فهم سياق المحتوى الخاص بك. على سبيل المثال: يُرجى اقتراح كلمات رئيسية LSI للكلمة الرئيسية "سترات سوداء للرجال عبر الإنترنت، مقاس XL"

ChatGPT يقدم كلمات رئيسية LSI لتحسين إمكانية البحث في المحتوى الخاص بك

على الرغم من أنها قد لا تستهدف استعلام البحث المحدد بشكل مباشر، إلا أنها تساعد جوجل، على سبيل المثال، على فهم الموضوع الأوسع للمحتوى الخاص بك.

ونتيجة لذلك، يصبح المحتوى الخاص بك أكثر ملاءمة وجاذبية، مما يؤدي إلى تحسين أداء تحسين محركات البحث.

التركيز على هدف البحث

يستخدم Google أكثر من 200 عامل في خوارزميته لترتيب المواقع الإلكترونية، ويتم تحديث هذه العوامل حوالي 500-600 مرة سنويًا.

وبالتالي، من المهم للغاية إنشاء محتوى يلبي احتياجات المستخدم. في حين أن المبيعات والظهور يجب أن يكونا دائمًا الهدف من وراء المحتوى، يجب ألا يتعارض ذلك مع تزويد القراء بالمعلومات التي يبحثون عنها.

يمكن لـ ChatGPT تصنيف الكلمات المفتاحية بسهولة بناءً على هدف البحث. من خلال الطلب من ChatGPT إنشاء جدول يصنّف الكلمات المفتاحية إلى أنواع "تجارية" أو "ملاحية" أو "متعلقة بالمعاملات" أو "معلوماتية"، يمكنك الحصول على رؤى حول الأهداف النهائية للباحثين.

إليك مثالاً على ذلك: يُرجى تصنيف الكلمات المفتاحية التي اقترحتها إلى 4 فئات - التجارية والملاحية والملاحية والمعاملاتية والمعلوماتية.

ChatGPT يصنف الكلمات المفتاحية بناءً على نية المستخدم وراء بحثه

سيؤدي هذا التصنيف إلى مواءمة المحتوى الخاص بك مع القصد من وراء كل كلمة رئيسية، مما يحسّن أداء تحسين محركات البحث بشكل عام.

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أكل لحوم البشر في تحسين محركات البحث

إليك سيناريو شائع يواجهه استراتيجيو تحسين محركات البحث الجدد: يقومون باختيار كلمة رئيسية طويلة الذيل وإنشاء أجزاء محتوى متعددة حولها.

وفي حين أن هذه الاستراتيجية قد تبدو استراتيجيّة متينة، إلا أن هذه الصفحات سرعان ما تبدأ في التنافس فيما بينها، مما يؤدي إلى تفتيت الكلمات المفتاحية. يحدث تفكك الكلمات المفتاحية عندما تستهدف أجزاء المحتوى المتشابهة الكلمة المفتاحية نفسها، مما يؤدي إلى تشبع المنافسة ويضر في النهاية بجهود تحسين محركات البحث لديك

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك عناوين المدونات الثلاثة التالية:

"فوائد خدمات التصميم الجرافيكي المستقل"

"لماذا يجب عليك الحصول على خدمات التصميم الجرافيكي المستقل"

"إليك ما تجلبه خدمات التصميم الجرافيكي المستقل إلى الطاولة"

في جميع الحالات الثلاث، تظل الكلمة الرئيسية "خدمات تصميم الجرافيك المستقل" كما هي، وكذلك مفاهيم المدونة. يمكن أن يؤدي هذا التكرار إلى إضعاف تصنيفات محرك البحث الخاص بك.

الحل؟ أفكار محتوى فريدة من نوعها.

لحسن الحظ، توليد أفكار محتوى جديدة وفريدة من نوعها هي إحدى نقاط قوة ChatGPT. يمكن أن يساعدك على اكتشاف موضوعات ربما لم تفكر فيها بطريقة أخرى - فكر في تصنيف أفكار المحتوى إلى "منشورات مدونة" و"أدلة خطوة بخطوة" وغير ذلك.

إليك مثال على كيف يمكن ل ChatGPT توليد أفكار محتوى جديدة تركز على مصممي الجرافيك.

_ChatGPT يقترح أفكارًا فريدة للمحتوى لتجنب أكل لحوم البشر للكلمات الرئيسية

من هناك، يمكنك تخطيط تواريخ نشر المحتوى، وتنظيم المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإجراء عمليات تدقيق المحتوى. يمكنك حتى أن تطلب من ChatGPT تنظيم عناوين الموضوعات حسب نوع المحتوى أو الصلة الدلالية. نسيم عليل، أليس كذلك؟

الخطوة 2: يرمز حرف C في ChatGPT إلى المحتوى

دعنا نكون صادقين - الجميع يحب المحتوى الرائع، ولكن كل كاتب محتوى يعرف الجهد الشاق الذي يبذله حتى في المسودة الأولى (ويعرف أيضًا باسم الغوص العميق الذي يتحول إلى ثقب أسود من علامات التبويب والمراجع).

هذا هو المكان الذي تُحدث فيه أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT فرقاً. عند استخدامها بشكل مدروس، يمكن ل ChatGPT تحسين عملية المحتوى بالكامل - بدءاً من التفكير إلى التعديلات النهائية - مما يجعل من السهل البقاء على رأس استراتيجية المحتوى الخاص بك دون المتاعب المعتادة.

هذه هي جميع الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الاستفادة من ChatGPT لتلبية متطلبات المحتوى الخاص بك:

الخطوط العريضة والمسودات

ماذا يحدث بعد أن تقوم بالعصف الذهني لأفكار المحتوى الخاص بك؟ تكتب المحتوى الخاص بك، بالطبع.

ومع ذلك، فإن الخطوة الرئيسية في إنشاء محتوى جيد تكمن في تشكيل مخطط تفصيلي منظم أولاً. يمكن أن يساعدك ChatGPT في إنشاء واحد. في الواقع، يمكنه أن يخطو خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تحليل محتوى منافسيك واقتراح مخطط تفصيلي أكثر شمولاً يمكن أن يجعلك تحتل مرتبة أعلى على جوجل.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ChatGPT "إنشاء مخطط تفصيلي لمحتوى منشور مدونة عن الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين" سيقترح ChatGPT، بدوره، عناوين وعناوين فرعية توفر أساساً لهيكل المحتوى الخاص بك وتساعدك في وضع كلماتك الرئيسية.

هل تريد تنقيح المخطط التفصيلي أكثر؟ حدّد معلمات مثل عدد الكلمات، أو عدد العناوين، أو أسلوب الكتابة المطلوب. على سبيل المثال، إذا كنت تريد مقالًا يحتوي على العديد من النقاط أو الجداول، فقم بتوضيح ذلك في مطالبتك.

ChatGPT يقترح مخططًا تفصيليًا للمحتوى يمكن أن يساعد في ترتيب مدونتك على جوجل

يمكنك أن تتقدم خطوة إلى الأمام وتطلب من ChatGPT صياغة موجز محتوى أساسي. سواء كان الأمر يتعلق بتحديد الجمهور المستهدف، أو تحديد نبرة الصوت، أو تحديد هدف المقالة، يمكن لـ ChatGPT تشكيل اتجاه واضح للمحتوى الخاص بك.

⚠️ إخلاء مسؤولية: من المعروف أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تقدم معلومات غير صحيحة في بعض الأحيان. تأكد دائماً من إجراء بحثك قبل نشر أي محتوى.

نهج متوازن لكتابة المحتوى الخاص بك

بالتأكيد، يمكن لـ ChatGPT إنتاج مسودة أولية لك في أي لحظة. لكن هذه المسودة ستكون... تقريبية تماماً.

غالبًا ما تفتقر المسودات التي تقدمها ChatGPT إلى الأصالة، ويمكن أن تكون مليئة بالكلمات الرئيسية بشكل مفرط، ولا تلتزم ب E-E-A-T الموصى بها من جوجل (إرشادات الخبرة والخبرة والسلطة والثقة). على الرغم من أن Google لا تضع علامة على محتوى الذكاء الاصطناعي بالضبط، إلا أنها لا تقدّره أيضًا (خاصةً إذا كان يفتقر إلى اللمسة الإنسانية!).

عبر

X_

يتطلب منك هذا تلقائيًا مراجعة أي محتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي والتحقق من الحقائق وتحريره بدقة قبل نشره.

للشعب، من قبل الشعب

يقول خبير تحسين محركات البحث نيل باتيل إن كل موقع إلكتروني يجب أن يتضمن قسمًا للأسئلة الشائعة. فهو لا يوفر فقط معلومات حول شركتك أو خدماتك، ولكنه يغطي أيضًا العديد من الأسئلة من قسم "الأشخاص يسألون أيضًا" على Google. وهذا يمكن أن يعزز فرصك في الترتيب في الصفحة الأولى بشكل كبير.

ولكن قبل المضي قدماً في اقتراحه، نحتاج إلى التأكد من أن الأسئلة الشائعة لا تتحول إلى تفريغ للبيانات. في البداية، يمكنك أن تسأل ChatGPT، "ما هي بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بـ [الموضوع]؟" وسيقوم بإنشاء قائمة بالأسئلة الشائعة ذات الصلة.

ChatGPT يوصي بالأسئلة الشائعة المتعلقة بشركات تكنولوجيا التأمين التي يسألها الناس غالبًا

إذا كنت ترغب في أن تكون أكثر تخصيصاً، فكر في كتابة نموذج وطرحه لتحديد الأسئلة المحتملة التي قد تكون لدى القراء. يمكن دمج هذه الأسئلة في جميع أنحاء المحتوى الخاص بك لتناسب تدفق مقالتك.

_ChatGPT يقترح الأسئلة الشائعة استنادًا إلى نموذج قسم "نبذة عنا

تحسين عناوين التعريف والأوصاف الوصفية

بالعودة إلى الأساسيات - نعلم جميعًا الدور الذي تلعبه العناوين الوصفية والأوصاف الوصفية في تعزيز حركة البحث الخاصة بك. علاوة على ذلك، توفر هذه العناصر سياقًا لمحركات البحث ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على معدلات النقر إلى الظهور.

يمكن لـ ChatGPT إنشاء خيارات متعددة للعناوين الوصفية والأوصاف، مما يمنحك مجموعة من الخيارات لضبطها.

تذكّر، على الرغم من عدم وجود حد صارم لعدد الأحرف، إلا أنه من المستحسن عموماً أن تُبقي علامات العنوان أقل من 60 حرفاً والأوصاف الوصفية أقل من 160 حرفاً. الحفاظ على الإيجاز هو أحد أقوى ميزات ChatGPT.

ملء ثغرات المحتوى

هل تريد أن تكون الأفضل في مجال تخصصك؟ تحتاج إلى تحديد كل استفسار محتمل للعميل أو القارئ ومعالجته في المحتوى الخاص بك. تُعرف هذه العملية باسم سد ثغرات المحتوى

في هذه الحالة، يمكنك إدخال عناوينك الحالية في ChatGPT واطلب منه تحديد أي مواضيع مفقودة. بدلاً من ذلك، اطلب من الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى خريطة صوامع، والتي يمكن أن تساعدك على تغطية جميع المواضيع ذات الصلة.

تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث

إذا كان المحتوى الخاص بك موجوداً في الصفحة 10 من نتائج بحث جوجل، فهل هو موجود أصلاً؟ هنا يأتي دور تحسين المحتوى.

تحسين المحتوى هو أكثر من مجرد إضافة كلمات رئيسية إلى المحتوى الخاص بك. يتعلق الأمر بجعل المحتوى الخاص بك وثيق الصلة بما يبحث عنه الأشخاص. يمكن أن يساعدك ChatGPT في تحقيق ذلك.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ChatGPT مساعدتك في إعادة صياغة المحتوى الخاص بك لتجنب الانتحال أو لتحليل مشاعر كتابتك. يمكنك حتى أن تطلب منه مساعدتك في استهداف المقتطفات المميزة، وهي تلك الملخصات القصيرة التي تظهر في أعلى نتائج البحث.

تحتاج مقاطع الفيديو أيضًا إلى تحسين محركات البحث

هذا صحيح! لا يقتصر ChatGPT على المدونات. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من وصفك على يوتيوب باستخدام ChatGPT.

وإليك طريقة عمله: يجذب وصفك على يوتيوب المشاهدين، ويحسّن من ظهور الفيديو الخاص بك، ويوفر سياقاً للمحتوى الخاص بك.

إليك كيف يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي مساعدتك:

تحديد الكلمات المفتاحية ذات الصلة: من خلال اقتراح كلمات مفتاحية ذات صلة بموضوع الفيديو الخاص بك، يمكن ل ChatGPT تحسين تحسين محركات البحث لديك

كتابة ملخصات مقنعة: يمكن ل ChatGPT إنشاء أوصاف غنية بالمعلومات التي تجسد بدقة جوهر الفيديو الخاص بك

تحسين التفاعل: من خلال دمج عناصر مثل العبارات التي تحث على اتخاذ إجراءات أو الوسوم ذات الصلة، يمكن أن تساعدك ChatGPT على تشجيع تفاعل المشاهدين

💡 ملاحظة: على الرغم من أن يوتيوب يسمح بالوصف المطوّل، فمن المهم أن تكون الأوصاف موجزة وجذابة وغنية بالكلمات الرئيسية

نقطة البيع

قد يكون ذلك صادمًا، لكن الأرقام لا تكذب: يمكن أن يزيد الحث على الشراء البسيط من فرصك في أن تكون بنسبة 371% .

هذه بعض الاحتمالات الرائعة. حسنًا، ماذا لو قلنا لك أن بعض التغييرات في نسخة CTA يمكن أن ترفع هذه الأرقام؟

أدخل ChatGPT.

يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي هذه إنشاء عبارات الحث على الحث على الشراء التي تلقى صدى لدى جمهورك وتتوافق مع هدف البحث. حتى عند تنقيح النسخة، يمكن لأداة ChatGPT أن تتوافق مع نبرة علامتك التجارية.

ChatGPT يقترح عبارات الحث على اتخاذ إجراء وفقًا لنغمة علامتك التجارية ورسائلك

الخطوة 3: الإنشاء والربط مع ChatGPT

كما نعلم جميعًا، الروابط الخلفية هي العمود الفقري لأي استراتيجية ناجحة لتحسين محركات البحث (إذا لم تكن تعرف، فأنت الآن تعرف 😉). مع ChatGPT، تفتح لك الأبواب لتحديد واكتساب روابط خلفية عالية الجودة لموقعك الإلكتروني. إليك الطريقة:

استكشاف التواصل

عندما يتلقى نطاقك رابطًا خلفيًا، فإن ذلك يشير إلى محركات البحث أن المحتوى الخاص بك ذو قيمة. على الرغم من أن الروابط الخلفية العضوية مثالية، إلا أن تأمينها بشكل استباقي يمكن أن يرفع من تصنيفات محرك البحث لديك بشكل كبير.

في حين أن ChatGPT قد لا تكون أفضل برنامج بناء الروابط الذي يوفر قائمة بمواقع تواصل محددة، فهو يوفر نقطة انطلاق مفيدة. يمكن ل ChatGPT إنشاء قائمة بأفكار الروابط الخلفية المصممة خصيصًا لمجال عملك حتى تتمكن من بدء التوعية بخطة محكمة.

رسائل البريد الإلكتروني للتوعية الحرفية

الخطوة التالية للتوعية الناجحة هي... \ *الوصول إلى مواقع إلكترونية أخرى. يعد ChatGPT رائعًا لإنشاء مسودات رسائل البريد الإلكتروني، خاصةً إذا كان بإمكانك إعطاؤه تعليمات محددة حول نبرة بريدك الإلكتروني ومحتواه وأسلوب كتابته. لإعطائك فكرة عن اللهجة يجب أن تكون رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالتواصل مقنعة، وتذكر بوضوح كيف يمكن أن يفيد الارتباط بالمحتوى الخاص بك موقع الويب الخاص بالمستلم.

الحصول على روابط خلفية لـ HARO

كما يوحي الاسم، فإن السرعة والدقة أمران حاسمان عند الاستجابة لطلبات HARO - يمكن أن يساعدك HARO - يمكن أن يساعدك HAROGPT من خلال إنشاء ردود موجزة ومؤثرة تزيد من فرصك في الظهور.

توليد قواعد robots.txt

حسناً، هنا حيث تصبح الأمور تقنية قليلاً (ليس بالنسبة لك، على الرغم من أن لديك ChatGPT!). إذا لم تكن معتاداً على الروبوتات.txt، يمكن أن يساعدك ChatGPT في إنشاء قواعد تقلل من الأخطاء وتضمن فهرسة صفحات الويب الخاصة بك بشكل صحيح.

إنشاء قواعد إعادة كتابة .htaccess لعمليات إعادة التوجيه

سواء كنت بحاجة إلى تنفيذ عمليات إعادة توجيه 301 (دائمة) أو 302 (مؤقتة)، يمكن لـ ChatGPT إنشاء قواعد إعادة كتابة htaccess الضرورية. هذا يضمن توجيه المستخدمين ومحركات البحث دائماً إلى عناوين URL الصحيحة.

توليد علامات hreflang

Hreflang هي سمة HTML تحدد لغة صفحة الويب ويمكنها استهداف المناطق الجغرافية. علامات Hreflang أساسية للإشارة إلى الموقع الجغرافي ولغة صفحات الويب الخاصة بك لمحركات البحث. من خلال إنشاء هذه العلامات، يساعد ChatGPT في ضمان وصول المحتوى الخاص بك إلى الجمهور المناسب باللغة الصحيحة.

إنشاء ترميز المخطط

ترميز المخطط هو شكل من أشكال البيانات الجزئية التي تساعد محركات البحث على فهم محتوى صفحات الويب الخاصة بك. وهو يُمكِّنك من إنشاء مقتطفات منسقة تعزز ظهورك في نتائج محرك البحث.

يمكن ل ChatGPT إنشاء كود ترميز المخطط، مما يسهل تنفيذ صفحاتك والتحقق من صحتها. إليك مثال على ذلك:

ChatGPT يعتني بتحسين محركات البحث التقني حتى تتمكن من التركيز على مهامك

نصيحة ودية: لا تنسَ قياس تأثير جهودك في تحسين محركات البحث. يمكنك استخدام Google Analytics أو أداة مشابهة مثل Google Search Console لتتبع كيف يؤدي محتوى تحسين محركات البحث لديك إلى المزيد من عمليات الاشتراك والعروض التوضيحية والتحويلات.

حدود استخدام ChatGPT لتحسين محركات البحث

بينما يوفر ChatGPT لتحسين محركات البحث العديد من المزايا لإنشاء المحتوى، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار:

الإشراف البشري : يمكن أن يضر المحتوى المكرر بصحة موقعك على الويب الخاص بك ويؤدي إلى انخفاض ترتيبك إلى الأبد. لسوء الحظ، يواجه ChatGPT صعوبة في إنشاء محتوى أصلي. ولمعالجة ذلك، اطلب دائمًا من أحد البشر مراجعة المحتوى وتحريره للتأكد من أنه يلبي أعلى معايير الجودة

: يمكن أن يضر المحتوى المكرر بصحة موقعك على الويب الخاص بك ويؤدي إلى انخفاض ترتيبك إلى الأبد. لسوء الحظ، يواجه ChatGPT صعوبة في إنشاء محتوى أصلي. ولمعالجة ذلك، اطلب دائمًا من أحد البشر مراجعة المحتوى وتحريره للتأكد من أنه يلبي أعلى معايير الجودة تحسين الكلمات الرئيسية : البحث عن الكلمات الرئيسية ودمجها في المحتوى الخاص بك هما مهارتان. وهذه الأخيرة هي ما يعاني منه ChatGPT. يمكن أن يقوم أحيانًا بـ "حشو الكلمات المفتاحية"، حيث يملأ المحتوى الخاص بك بكلمات مفتاحية متكررة لا تضيف أي قيمة لقرائك

: البحث عن الكلمات الرئيسية ودمجها في المحتوى الخاص بك هما مهارتان. وهذه الأخيرة هي ما يعاني منه ChatGPT. يمكن أن يقوم أحيانًا بـ "حشو الكلمات المفتاحية"، حيث يملأ المحتوى الخاص بك بكلمات مفتاحية متكررة لا تضيف أي قيمة لقرائك التحقق من الحقائق : تحقق من أي معلومات يتم إنشاؤها بواسطة ChatGPT، خاصةً الإحصائيات أو الادعاءات. قد لا تنتج ChatGPT دائمًا محتوى يتماشى مع العلامة التجارية للشركة أو لهجتها أو رسائلها. استخدم مصادر موثوقة لتجنب نشر المعلومات المضللة

: تحقق من أي معلومات يتم إنشاؤها بواسطة ChatGPT، خاصةً الإحصائيات أو الادعاءات. قد لا تنتج ChatGPT دائمًا محتوى يتماشى مع العلامة التجارية للشركة أو لهجتها أو رسائلها. استخدم مصادر موثوقة لتجنب نشر المعلومات المضللة لا يمكن لـ ChatGPT مواكبة: إن أكبر عيب في ChatGPT هو أن نسخته المجانية يتم تدريبها دائماً على مجموعات قديمة من البيانات. ومع محدودية المعرفة، لا بد أن تحدث أخطاء. هل تريد تجنب ذلك؟ كن مستعدًا لدفع 20 دولارًا شهريًا للوصول إلى النسخة المدفوعة - ChatGPT 4

ChatGPT مواكبة: إن أكبر عيب في ChatGPT هو أن نسخته المجانية يتم تدريبها دائماً على مجموعات قديمة من البيانات. ومع محدودية المعرفة، لا بد أن تحدث أخطاء. هل تريد تجنب ذلك؟ كن مستعدًا لدفع 20 دولارًا شهريًا للوصول إلى النسخة المدفوعة - ChatGPT 4 منحنى التعلم: العمل مع ChatGPT ليس سهلاً كما يُباع. إن طرح أسئلة على الأداة وتوقع إجابات مثالية ببساطة أمر غير ممكن. يستغرق الأمر بضع جلسات لفهم كيفية استجابة ChatGPT بشكل أفضل لاستفسارات محددة

لذا، إن لم يكن ChatGPT، فأي أداة بديل GPT هو أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لاحتياجات تحسين محركات البحث لديك؟

استخدام ClickUp AI لتحسين محركات البحث ClickUp برين ليس أداة ذكاء اصطناعي قديمة مثل العديد من الأدوات الأخرى في السوق. يعمل ClickUp Brain داخل نظام ClickUp المبتكر ويحافظ على كل شيء متصل - المهام والأشخاص والمحادثات والمستندات - في مكان واحد.

إنه مثل زبدة الفول السوداني والهلام - بعض الأشياء أفضل معًا. على عكس أدوات تحسين محركات البحث التقليدية مثل ChatGPT أو مساعدي الذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain جزء لا يتجزأ من مساحة عملك.

هذه هي الطريقة التي يساعدك بها:

اقتراحات الكلمات المفتاحية الموجهة نحو الهدف: يعمل ClickUp Brain على تبسيط عملية البحث عن الكلمات المفتاحية. يتيح الاندماج في مساحة عملك للذكاء الاصطناعي مراقبة مجال عملك وأهدافك عن كثب. ويسمح هذا التكامل المستمر مع عملك بشكل أكبر لـ ClickUp Brain بالتوصية بأفكار كلمات مفتاحية محدّثة وذات صلة أثناء التنقل

إنشاء محتوى خاص بالصناعة والأدوار باستخدام ClickUp Brain

تحسين المحتوى الآلي : أكبر علامة حمراء لـ ChatGPT هي العلامة الخضراء لـ ClickUp Brain. يتبخر تحدي تحسين الكلمات الرئيسية الذي قد تواجهه مع ChatGPT مع ClickUp Brain. يسعى Brain بشكل ديناميكي إلى تحسين سهولة القراءة وأداء تحسين محركات البحث

: أكبر علامة حمراء لـ ChatGPT هي العلامة الخضراء لـ ClickUp Brain. يتبخر تحدي تحسين الكلمات الرئيسية الذي قد تواجهه مع ChatGPT مع ClickUp Brain. يسعى Brain بشكل ديناميكي إلى تحسين سهولة القراءة وأداء تحسين محركات البحث تم فرز سير عمل تحسين محركات البحث: لا يقتصر الأمر على تحسين تحسين مُحسّنات محرّكات البحث فحسب، بل يمكنك إدارتها باستخدام ClickUp Brain أيضًا. تتبع سير العمل المتعلق بتحسين محركات البحث، من إنشاء المحتوى إلى مراقبة الأداء، من خلال أداة واحدة

تحديث الحالة المخصصة لكل سير عمل باستخدام ClickUp

لدى ClickUp Brain شعار واضح، وهو أن يكون "الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يحل محل الجميع" اقرأ أيضًا: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟ ومع ذلك، لكي تصبح الأفضل، يحتاج المرء إلى معالجة الأشياء الصغيرة، و ClickUp يقوم بذلك بشكل جيد للغاية.

إليك مثالاً على ذلك: تخيل أن فريق التسويق قد اجتمع لتطوير استراتيجية محتوى جديدة لتحسين تحسين محركات البحث لحملة قادمة.

إليك كيف سيبدو سير العمل على ClickUp:

1. اجتماع الانطلاق

يجتمع الفريق في غرفة اجتماعات افتراضية. ويبدأون بمناقشة أهداف الحملة والجمهور المستهدف. ينشئ مدير المشروع مهمة جديدة في ClickUp بعنوان "استراتيجية محتوى حملة تحسين محركات البحث" ويكلف الفريق بها.

2. جلسة العصف الذهني

يستخدم الفريق مستندات ClickUp لتبادل الأفكار حول المحتوى. عند اقتراح الأفكار، يقترح ClickUp Brain الكلمات المفتاحية ذات الصلة ومجموعات الكلمات المفتاحية المحتملة بناءً على المناقشة.

على سبيل المثال، إذا ذكر الفريق "الموضة المستدامة"، فقد يقترح ClickUp Brain كلمات مفتاحية مثل "ملابس صديقة للبيئة" و"مواد مستدامة".

التعاون بسلاسة في مراجعات المستندات باستخدام ClickUp Docs

ثم يستخدم أعضاء الفريق ClickUp Whiteboards لتخطيط مجموعات المواضيع. فهي تصور كيف يمكن أن تترابط أجزاء المحتوى المختلفة، مثل منشورات المدونة ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية.

قم بتوصيل خرائطك الذهنية بلوحات ClickUp Whiteboards والوصول إلى قاعدة بيانات المحتوى الخاص بك دون عناء

3. صقل الأفكار

ينشئ الفريق انقر فوق حقل مخصص في مهمتهم لتصنيف أفكار المحتوى بناءً على صلة الكلمات المفتاحية ونوع المحتوى والجمهور المستهدف.

الحقول المخصصة في ClickUp تسمح بتفاصيل تتبع مرنة تتعلق بمهام تحسين محركات البحث الخاصة بك

حيث تقوم بإعداد قوائم تدقيق متكررة لكل جزء من المحتوى، بما في ذلك خطوات مثل البحث عن الكلمات المفتاحية والصياغة والتحرير والنشر.

4. تعيين المهام

بعد ذلك، يقوم مدير المشروع بتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق.

على سبيل المثال، يتم تكليف كاتب المحتوى بصياغة مقال حول "اتجاهات الموضة المستدامة"، بينما يكون أخصائي تحسين محركات البحث مسؤولاً عن تحسين الموضوع للكلمات الرئيسية ذات الصلة.

5. تتبع التقدم المحرز

تنظيم سير عملك، وتحديد أولويات المهام، وتتبع التقدم المحرز على لوحة معلومات ClickUp

يستخدم الفريق لوحات معلومات ClickUp لمراقبة تقدم كل جزء من المحتوى. فهي تتبع مقاييس مثل تصنيفات الكلمات المفتاحية وحالة إكمال المحتوى وأداء تحسين محركات البحث. اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج لوكالة تحسين محركات البحث لتوسيع نطاق حركة المرور العضوية الخاصة بك

6. مراجعة

أثناء صياغة المحتوى وتحسينه، يترك أعضاء الفريق التعليقات والاقتراحات في مستندات ClickUp Docs. ويقومون بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي بناءً على التعليقات ويتتبعون كيفية تأثير هذه التغييرات على أداء تحسين محركات البحث من خلال لوحات المعلومات الخاصة بهم.

7. التأثير في الوقت الفعلي

بعد نشر المحتوى، يمكن للفريق تتبُّع المقاييس الرئيسية مثل عدد الزيارات العضوية وتصنيفات الكلمات المفتاحية ومشاركة المستخدم، والتي يتم تحديثها تلقائياً.

باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard، يمكنك فهم تأثير الحملة، سواء كان ذلك في تصنيفات محرك البحث أو زيادة في عدد الزيارات العضوية، في عرض مرئي واضح دون الانشغال بالتفاصيل الفنية. وأخيرًا، يمكن لمدير المشروع إنشاء تقارير مخصصة بسرعة لمشاركة هذه الرؤى مع أصحاب المصلحة.

قوالب ClickUp لتحسين محركات البحث

ستكون هذه المقالة غير مكتملة دون ذكر مدى روعة تحسين محركات البحث لديك باستخدام قوالب ClickUp. إليك نموذجين شائعين لتبدأ بهما استراتيجية تحسين محركات البحث (خاصةً إذا كنت مبتدئًا):

موجز محتوى تحسين محركات البحث ClickUp SEO يحدد العناصر المهمة التي من شأنها أن تساعد في ترتيب المحتوى الخاص بك

خارطة طريق تحسين محركات البحث ClickUp SEO يعالج بشكل استراتيجي العوامل التقنية والصفحة وخارج الصفحة

ومع ذلك، إذا كنت تعرف بالفعل تحسين محركات البحث بشكل جيد، فإن هذين النموذجين أفضل بالنسبة لك:

قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث #### ClickUp SEO

قالب قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث ClickUp SEO مثالي للتعامل مع الطبيعة المتعددة الأوجه لتحسين محركات البحث. فهو يدمج البحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل التنافسي وإدارة المهام في مكان واحد.

قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث في ClickUp

نتيجة لهذه المركزية، يمكنك تتبع جهود تحسين محركات البحث وإدارتها بشكل أفضل. علاوة على ذلك، يمكنك الوصول إلى رؤى حول أداء موقع الويب وتتبع تقدم تحسين محركات البحث، مما يوفر لك الوقت والجهد بشكل عام.

قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث #### ClickUp SEO

مثالي لإدارة مشاريع تحسين محركات البحث الجارية، قالب قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث ClickUp SEO يبقي كل شيء على المسار الصحيح. فهو يساعدك على إدارة المهام، والعمل بسلاسة مع فريقك، والبقاء متوافقًا مع أهداف تحسين محركات البحث.

تنظيم وإدارة مهام تحسين محركات البحث في عرض القائمة باستخدام قالب إدارة مشاريع تحسين محركات البحث من ClickUp

ماذا يوجد فيه من أجلك؟

نظرة عامة واضحة عن خارطة طريق التسويق لتحسين محركات البحث سهولة التواصل مع أصحاب المصلحة

التتبع الذكي لميزانيتك ومواردك

عزز لعبة تحسين محركات البحث باستخدام ClickUp

لنكن واقعيين: إن ChatGPT هو أداة ذكاء اصطناعي جيدة بشكل لا يصدق. ولكن هناك بعض الأشياء التي تقوم بها أفضل من غيرها - تحسين محركات البحث ليست واحدة منها.

تفتقر ChatGPT إلى الميزات التعاونية والوصول إلى ميزات إدارة المهام الضرورية لتشغيل إدارة ناجحة لتحسين محركات البحث الحملات

ولكن ماذا لو كان بإمكانك الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي في ChatGPT ومنصة تسمح لك بالتواصل مع فريقك وتفويض المهام لهم على الفور؟ ستحصل على شيء يشبه ClickUp.

هل ذكرنا مدى روعة قوالب ClickUp؟ كلها مصممة مسبقاً، لذا يمكنك أن تفعل ما يهمك - أي أن تحتل مرتبة عالية على سلم تحسين محركات البحث!

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