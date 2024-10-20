أفضل 10 برامج لوكالة تحسين محركات البحث لتوسيع نطاق حركة المرور العضوية في عام 2025

هل تحاول إبقاء عين على اكتساب العملاء، وأخرى على إدارة العلاقات مع العملاء الحاليين، وأخرى على إدارة مشاريع تحسين محركات البحث وفرق العمل، وآخر عن الارتقاء بوكالتك إلى المستوى التالي في المستقبل؟

إن إدارة وكالة فعالة لتحسين محركات البحث ليست مهمة بسيطة. هناك المزيد من ميزات SERP، ومحركات البحث، وتوقعات العملاء، وتحديثات الخوارزمية التي يجب استيعابها أكثر من أي وقت مضى.

يمكن أن يكون حجم العمل الهائل مربكًا ويشتت انتباه حتى أكثر محترفي تحسين محركات البحث خبرةً عن الأمور المهمة حقًا. علاوة على ذلك، لا يمكنك القيام بكل ذلك يدويًا، بغض النظر عن حجم فريقك.

لهذا السبب تحتاج إلى أفضل مُحسّنات محرّكات البحث برنامج الوكالة في مجموعتك التقنية. لذا دعنا نستكشف أفضل الأدوات لوكالات تحسين محركات البحث لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة والارتقاء بوكالتك إلى آفاق جديدة. 🚀

ما هي برامج وكالة تحسين محركات البحث؟

برنامج وكالة تحسين محركات البحث هو مصطلح يُستخدم لوصف أدوات تحسين محركات البحث التي يمكن أن تساعدك في إدارة وكالتك كآلة تعمل بشكل جيد، وجمع معلومات عن محركات البحث، وتعزيز التعاون الفعال بين الفرق، وإدارة مشاريع تحسين محركات البحث لعملائك. إنه أمر بالغ الأهمية لتنمية أعمال وكالة فعالة للغاية. 👌

لا تقتصر إدارة وكالة تحسين محركات البحث على مهارات أو خبرات تحسين محركات البحث فقط. مثل إدارة أي شركة أخرى، تحتاج أيضًا إلى تنظيم فريقك, التعاون في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن وتتبع التقدم المحرز.

في الواقع، من المعتاد إلى حد ما أن يرتدي قادة ومديري وكالات تحسين محركات البحث العديد من القبعات يوميًا. 🧢

فهم يدققون ويضعون الاستراتيجيات ويبحثون ويكتبون ويحسنون ويتواصلون بشكل متعدد الوظائف داخل مؤسستهم وكذلك الفرق الخارجية والعملاء.

لذا فإن القدرة على أتمتة العمل بقدر ما يستطيعون مع توفير الوقت لتقديم تجربة إنسانية للعملاء أمر بالغ الأهمية.

هذا هو المكان الذي تملأ فيه برامج وكالات تحسين محركات البحث الفجوة.

تعمل هذه المنصات على تبسيط وأتمتة الجهود الداخلية والخارجية لوكالات تحسين محركات البحث.

وبعبارة أخرى، فإنها تتيح لك

✅ بناء تدفقات عمل فعالة لإدارة حملات تحسين محركات البحث

✅ إدارة تقويمات المحتوى ✅ تتبع الحملات المتعددة

✅ نقل العملاء عبر مسارات المبيعات

✅ التحكم في نطاقات المشاريع

✅ تحسين تعاون الفريق

...والمزيد.

10 أفضل 10 برامج لوكالة تحسين محركات البحث في عام 2024

من البحث عن الكلمات الرئيسية والتحسين إلى إعداد التقارير وإدارة المشاريع، دعنا نراجع البرامج التي يمكن أن تساعدك في إدارة وكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك مثل المحترفين. 🧑‍💻⚡️

1. ClickUp

الأفضل لإدارة مشروعات تحسين محركات البحث (SEO)

عندما تبدأ شركة تحسين محركات البحث الخاصة بك في التوسع، سيتوسع فريقك أيضًا. وأفضل طريقة لإدارة فريق تحسين محركات البحث المتنامي وقاعدة عملائك هي الفعالية إدارة المشروع .

قد يكون لديك بالفعل بعض أدوات تحسين محركات البحث القديمة والمكلفة التي اعتمدتها في بداياتك، ولكن قد لا يكون ذلك هو الأنسب لوكالة تحسين محركات البحث سريعة النمو. أنت بحاجة إلى أداة لإدارة المشاريع لتتبع جميع مبادراتك التسويقية وتبسيط سير عملك والسماح لفرقك بالتعاون معًا، حتى عند العمل عن بُعد.

هذا هو الغرض من ClickUp. انقر فوق هي أداة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون مع ميزات متقدمة ومرنة لتمنحك ما تحتاجه لإدارة وكالة تحسين محركات البحث الناجحة.

فلماذا تعتبر هذه الأداة مفيدة لوكالات تحسين محركات البحث؟ إليك بعض الأسباب:

1️⃣ إدارة المشاريع: يقدم مجموعة من ميزات إدارة المشاريع مثل مستندات ClickUp للويكي إجراءات التشغيل الموحدة وموجزات المحتوى واحتياجات التوثيق الأخرى. استخدم اللوحات البيضاء التعاونية للعصف الذهني وتخطيط الاستراتيجيات مثل بناء الروابط واستراتيجية تحسين محركات البحث، والاختيار من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتصور مشاريعك، بما في ذلك طريقة عرض القائمة لإدارة مهام البحث عن الكلمات المفتاحية والمدونة وتحسين المحتوى والمزيد.

2️⃣ إدارة محتوى SEO: يتيح لفريقك التجمع في مكان واحد لتخطيط وإدارة و تتبع محتوى تحسين محركات البحث ، تصور التقويم التحريري الخاص بك في عرض التقويم الخاص بـ ClickUp والمزيد.

3️⃣ منصة قابلة للتخصيص بالكامل: المنصة بأكملها قابلة للتخصيص، مما يتيح لك تخصيص ClickUp لتناسب احتياجاتك الفريدة وتحافظ على تنظيمك - خاصةً عند إدارة وتتبع حملات ومشاريع وعملاء متعددين في وقت واحد.

هذه المرونة هي بالضبط ما تحتاجه مع نمو أعمالك، مما يجعل ClickUp الخيار الأفضل لوكالات التسويق الرقمي التي تتطلع إلى توسيع نطاق جهودها. 📈

4️⃣ مكتبة القوالب: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البدء أو كنت مهتمًا بتطوير عمليتك، فإن ClickUp يقدم مجموعة متنوعة من قوالب إدارة المشاريع لكل حالة استخدام لإنشاء سير عمل سلس وتعزيز عمليات وكالتك.

على سبيل المثال، فإن قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث SEO من ClickUp يتيح لك تعيين المواعيد النهائية، وتعيين المواعيد النهائية، وتتبع تصنيفات SERP من طريقة عرض واحدة، بينما يتيح لك قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث من ClickUp يمكن أن يساعدك في إدارة مشاريع تحسين محركات البحث من البداية إلى النهاية.

ولضمان عدم إهمال أي مهام حاسمة لتحسين محركات البحث، يمكنك استخدام قالب قائمة مراجعة تحسين محركات البحث من ClickUp لإبقائك على رأس قائمة مهامك، بدءًا من التأكد من إعداد علامات العنوان بشكل صحيح إلى التحقق من الروابط المعطلة والمزيد.

يتطلب تحسين محركات البحث العديد من الأجزاء المتحركة والمساهمين. باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تحديد المواعيد النهائية والحالات والتقديرات الزمنية وتتبع وإدارة تصنيفاتك - كل ذلك في مكان واحد

تنظيم مهام تحسين محركات البحث وإدارتها في عرض القائمة باستخدام قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث من ClickUp

أفضل الميزات

مناظر مخصصة : أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتصور عملك على طريقتك، بما في ذلك طريقة عرض التضمين

: أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتصور عملك على طريقتك، بما في ذلك طريقة عرض التضمين عرض التضمين : احصل على رؤية شاملة وواضحة من خلال جمع مصادر البيانات المختلفة معًا. باستخدام عرض التضمين على سبيل المثال، يمكنك جلب جداول بيانات Google أو لوحات بيانات Miro أو رؤى Google Data Studio مباشرةً إلى ClickUp. يساعد ذلك فريقك على رؤية الصورة الكبيرة واكتشاف فرص جديدة.

: احصل على رؤية شاملة وواضحة من خلال جمع مصادر البيانات المختلفة معًا. باستخدام عرض التضمين على سبيل المثال، يمكنك جلب جداول بيانات Google أو لوحات بيانات Miro أو رؤى Google Data Studio مباشرةً إلى ClickUp. يساعد ذلك فريقك على رؤية الصورة الكبيرة واكتشاف فرص جديدة. أهداف ClickUp : ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي

: ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي أتمتة مخصصة : قم بإنشاء أتمتة مخصصة أو استخدم وصفات مبنية مسبقًا في ClickUp لوضع المهام اليدوية والمتكررة على الطيار الآلي

: قم بإنشاء أتمتة مخصصة أو استخدم وصفات مبنية مسبقًا في ClickUp لوضع المهام اليدوية والمتكررة على الطيار الآلي حقول مخصصة : حقول مخصصة: إضافة حقول مخصصة لإبقاء المعلومات المهمة مرئية في جميع الأوقات

: حقول مخصصة: إضافة حقول مخصصة لإبقاء المعلومات المهمة مرئية في جميع الأوقات المهام المتكررة : وفر الوقت الذي تقضيه في العديد من المهام اليومية الروتينية. باستخدام الميزات المتكررة في ClickUp، على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهمة يومية لمراقبة Feedly بحثًا عن تحديثات تحسين محركات البحث. أو مهمة أسبوعية لمراجعة تصنيفات تحسين محركات البحث لموقع إلكتروني ما

: وفر الوقت الذي تقضيه في العديد من المهام اليومية الروتينية. باستخدام الميزات المتكررة في ClickUp، على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهمة يومية لمراقبة Feedly بحثًا عن تحديثات تحسين محركات البحث. أو مهمة أسبوعية لمراجعة تصنيفات تحسين محركات البحث لموقع إلكتروني ما تبعيات المهمة : باستخدام تبعيات المهمة يمكنك التأكد من تنفيذ مهام معينة بترتيب معين. على سبيل المثال، إذا لم تكن إحدى الصفحات نشطة بعد، يمكنك منع أعضاء الفريق من الارتباط بها من الصفحات الأخرى التي يعملون عليها

: باستخدام تبعيات المهمة يمكنك التأكد من تنفيذ مهام معينة بترتيب معين. على سبيل المثال، إذا لم تكن إحدى الصفحات نشطة بعد، يمكنك منع أعضاء الفريق من الارتباط بها من الصفحات الأخرى التي يعملون عليها لوحات معلومات مخصصة مع تقارير في الوقت الفعلي : قم ببناء لوحة التحكم المثالية للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لمهامك والتقدم المحرز والمزيد

: قم ببناء لوحة التحكم المثالية للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لمهامك والتقدم المحرز والمزيد تطبيق الهاتف المحمول : الوصول إلى ClickUp من أي مكان وفي أي وقت

: الوصول إلى ClickUp من أي مكان وفي أي وقت إمكانيات التكامل : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لجلب جميع أعمالك إلى مكان واحد وتبسيط عملك

: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لجلب جميع أعمالك إلى مكان واحد وتبسيط عملك ClickUp AI: استخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين محركات البحث للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتحسين المحتوى، وغير ذلك الكثير

القيود

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للاعتياد على مجموعة كبيرة من الميزات

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

بعض طرق العرض غير متوفرة على تطبيق الجوال

التسعير

مجاني للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بزنس بلس : 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 5,680 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 5,680 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 3,540 تقييم)

2. أهريفز

الأفضل لتحليل تحسين محركات البحث

زيادة حركة البحث وتحسين مواقع الويب باستخدام Ahrefs

/hrefs/ https://ahrefs.com/ Ahrefs /%href/

هو برنامج شامل لتحسين محرك البحث يوفر مجموعة شاملة من الميزات مثل تدقيق المنافسين، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وبناء الروابط، وتتبع الرتب.

يزحف باستمرار على الويب لمراقبة وجمع كمية كبيرة من البيانات عن المواقع الإلكترونية الجديدة والحالية.

أفضل الميزات

مستكشف المواقع : تدمج هذه الأداة ثلاثة تقارير عن تحسين محركات البحث لعرض أداء الموقع الإلكتروني في عرض واحد، بما في ذلك تحليل الروابط الخلفية، وحركة المرور من العروض الترويجية المدفوعة، والزيارات العضوية

: تدمج هذه الأداة ثلاثة تقارير عن تحسين محركات البحث لعرض أداء الموقع الإلكتروني في عرض واحد، بما في ذلك تحليل الروابط الخلفية، وحركة المرور من العروض الترويجية المدفوعة، والزيارات العضوية مستكشف الكلمات الرئيسية : أداة الكلمات المفتاحية هذه ممتازة لتحديد الكلمات المفتاحية حيث تتيح لك استكشاف اقتراحات الكلمات المفتاحية وتقييم صعوبة ترتيبها وتقدير عدد الزيارات التي يمكن أن تجلبها

: أداة الكلمات المفتاحية هذه ممتازة لتحديد الكلمات المفتاحية حيث تتيح لك استكشاف اقتراحات الكلمات المفتاحية وتقييم صعوبة ترتيبها وتقدير عدد الزيارات التي يمكن أن تجلبها تدقيق الموقع : تسمح لك خاصية تدقيق الموقع بفحص تحسين محركات البحث على الصفحة لموقع إلكتروني ما لاكتشاف المشاكل التي قد تمنعه من الحصول على ترتيب أعلى في SERPs

: تسمح لك خاصية تدقيق الموقع بفحص تحسين محركات البحث على الصفحة لموقع إلكتروني ما لاكتشاف المشاكل التي قد تمنعه من الحصول على ترتيب أعلى في SERPs التصوير : تتيح لك هذه الميزة عرض أداء الموقع الإلكتروني في سيرب بتنسيق مرئي. يمكنك عرض مقاييس مثل متوسط الترتيب وعدد الزيارات وتوزيع الترتيب

: تتيح لك هذه الميزة عرض أداء الموقع الإلكتروني في سيرب بتنسيق مرئي. يمكنك عرض مقاييس مثل متوسط الترتيب وعدد الزيارات وتوزيع الترتيب أبحاث المنافسين: قارن تقدم المواقع الإلكترونية لعميلك في تحسين محركات البحث مع منافسيه على مدار فترة من الزمن

القيود

جعلت تغييرات الأسعار الأخيرة برنامج Ahrefs لتحسين محركات البحث أكثر تكلفة من ذي قبل

بعض الأدوات الأساسية، مثل تحسين محركات البحث المحلية، غير موجودة

يمكن أن يكون البحث عن الكلمات المفتاحية والاقتراحات أفضل وأشمل من المنافسين

لا يتم تحديث تصنيفات الكلمات المفتاحية وأحجام البحث على أساس يومي

التسعير

لايت : 83 دولارًا شهريًا

: 83 دولارًا شهريًا عادي : 166 دولارًا شهريًا

: 166 دولارًا شهريًا متقدم : 333 دولاراً شهرياً

: 333 دولاراً شهرياً الوكالة: 833 دولاراً شهرياً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.6 من 5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 480 تقييم)

3. وحدة تحكم بحث جوجل

الأفضل لتحسين محركات البحث التقني

قياس أداء موقع الويب وحركة المرور والحفاظ على وجود موقعك باستخدام Google Search Console (الصورة عبر نصيحة برمجية)

تتمثل إحدى الخطوات الأولى لأي مشروع لتحسين محركات البحث في التأكد من أن محركات البحث يمكنها العثور على موقع عميلك على الويب وفهرسته. يندرج هذا تحت تحسين محركات البحث التقنية الأساسية ويتضمن عوامل مثل الربط الداخلي والعلامات الوصفية و خرائط المواقع .

ومن المحتمل أنك تعرف بالفعل أفضل مكان للبدء: وحدة تحكم بحث جوجل . باستخدام هذا البرنامج المجاني لتحسين محركات البحث من Google، يمكنك فهم ما إذا كان موقع عميلك على الويب يتم الزحف إليه أو يواجه أي مشاكل.

أفضل الميزات

تحليلات الأداء : تقدم هذه الميزة بيانات قيّمة تتعلق بأداء موقعك في عمليات بحث جوجل، بما في ذلك توزيع الزيارات حسب البلدان والاستعلامات والصفحات

: تقدم هذه الميزة بيانات قيّمة تتعلق بأداء موقعك في عمليات بحث جوجل، بما في ذلك توزيع الزيارات حسب البلدان والاستعلامات والصفحات تقديم الموقع الإلكتروني : إرسال خرائط الموقع وعناوين URL. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من تغطية الفهرس للتأكد من أن جوجل لديه أحدث نظرة عامة على موقع عميلك على الويب

: إرسال خرائط الموقع وعناوين URL. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من تغطية الفهرس للتأكد من أن جوجل لديه أحدث نظرة عامة على موقع عميلك على الويب إشعارات البريد الإلكتروني : احصل على تنبيهات عندما تحدد Google مشكلات في موقع عميلك على الويب، حتى تتمكن من إصلاحها على الفور

: احصل على تنبيهات عندما تحدد Google مشكلات في موقع عميلك على الويب، حتى تتمكن من إصلاحها على الفور أداة فحص روابط الويب : احصل على رؤى شاملة متعلقة بالزحف والفهرسة حول صفحات عميلك، بما في ذلك البيانات المهيكلة وAMP والفيديو

: احصل على رؤى شاملة متعلقة بالزحف والفهرسة حول صفحات عميلك، بما في ذلك البيانات المهيكلة وAMP والفيديو تحليل قابلية الاستخدام على الهاتف المحمول: من خلال هذا التقرير، يمكنك تقييم وتحسين استجابة موقعك الإلكتروني للجوّال باستخدام بيانات تحليلات مخصصة

القيود

يمكن أن تكون الواجهة مربكة للمبتدئين لأنها مليئة بمجموعة كبيرة من الوظائف والمصطلحات الخاصة بتحسين محركات البحث

لا يوفر معلومات في الوقت الفعلي مما يجعل المستخدمين ينتظرون لمدة يوم واحد على الأقل للحصول على تقارير حالة الموقع الإلكتروني

البيانات محدودة بـ 1000 صف ستحتاج إلى إضافات مدفوعة لاستخراج المزيد من المعلومات

التسعير

مجاناً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.8 من 5 (140+ تقييم)

4. الضفدع الصارخ

الأفضل لمراجعات تحسين محركات البحث

تدقيق الروابط الخلفية وكشط البيانات من مواقع الويب باستخدام Screaming Frog، أداة تدقيق مواقع تحسين محركات البحث الضفدع الصارخ هو من بين أفضل برامج وكالات تحسين محركات البحث المتاحة في السوق. يتيح لك فحص صفحات الموقع الإلكتروني ومراجعة تحسين محركات البحث التقنية وعلى الصفحة.

إنه في الأساس برنامج تحسين محركات البحث لاستخراج البيانات الذي يزحف إلى موقع كامل ويقوم بفهرسة الموقع بالكامل، بما في ذلك النص والأوصاف التعريفية والمرئيات والنصوص البديلة وجميع الأشياء الأخرى المهمة لتحسين محركات البحث.

كما أنه ينظم المعلومات في شكل جدول، مما يجعلها قابلة للعرض على العملاء المحتملين والعملاء.

أفضل الميزات

تحديد الروابط المعطلة : يمكن للروابط المعطلةتؤثر على تحسين محركات البحث لديك من خلال التأثير على وقت المكوث في الموقع ومعدلات الارتداد وسلطة المجال. يفحص Screaming Frog موقعك بسرعة ويكتشف أخطاء الخادم والروابط الميتة (404s)

: يمكن للروابط المعطلةتؤثر على تحسين محركات البحث لديك من خلال التأثير على وقت المكوث في الموقع ومعدلات الارتداد وسلطة المجال. يفحص Screaming Frog موقعك بسرعة ويكتشف أخطاء الخادم والروابط الميتة (404s) فحص العناوين والعلامات الوصفية : قم بتقييم العناوين والأوصاف الوصفية أثناء الفحص، واكتشف الحالات التي تكون فيها طويلة أو تفتقر إلى التفاصيل أو غائبة أو مستخدمة بشكل متكرر في موقعك الإلكتروني

: قم بتقييم العناوين والأوصاف الوصفية أثناء الفحص، واكتشف الحالات التي تكون فيها طويلة أو تفتقر إلى التفاصيل أو غائبة أو مستخدمة بشكل متكرر في موقعك الإلكتروني تحقق من عمليات إعادة التوجيه : الكشف عن عمليات إعادة التوجيه الدائمة وقصيرة الأجل، وتحديد حلقات وسلاسل إعادة التوجيه، أو نقل فهرس للروابط للتحقق منها أثناء انتقال موقع الويب

: الكشف عن عمليات إعادة التوجيه الدائمة وقصيرة الأجل، وتحديد حلقات وسلاسل إعادة التوجيه، أو نقل فهرس للروابط للتحقق منها أثناء انتقال موقع الويب إنتاج ملفات sitemap.xml : إنشاء خرائط الموقع وخرائط الموقع المصورة بتنسيق XML. يمكنك تضمين معلمات مثل الأولوية وتكرار التغيير وتاريخ آخر تحديث لكل عنوان URL

: إنشاء خرائط الموقع وخرائط الموقع المصورة بتنسيق XML. يمكنك تضمين معلمات مثل الأولوية وتكرار التغيير وتاريخ آخر تحديث لكل عنوان URL العثور على نص مكرر : ابحث عن الروابط الثابتة الدقيقة ذات المحتوى المكرر أو المكونات المتكررة جزئيًا مثل العناوين أو العلامات الوصفية أو العناوين واكتشف صفحات الويب التي تحتوي على معلومات غير كافية

: ابحث عن الروابط الثابتة الدقيقة ذات المحتوى المكرر أو المكونات المتكررة جزئيًا مثل العناوين أو العلامات الوصفية أو العناوين واكتشف صفحات الويب التي تحتوي على معلومات غير كافية التكاملات: يمكنك التواصل مع Google Search Console و Google Analytics وPageSpeed Insights. يمكن ل Screaming Frog بعد ذلك استخراج رؤى الزوار وحركة المرور لجميع صفحاتك في الفحص لفهم أفضل لأداء الموقع الإلكتروني

القيود

عندما تكون قاعدة البيانات كبيرة في الفحص، فإنها غالبًا ما تستهلك الكثير من الوقت أو تتعطل أو تتجمد

واجهة المستخدم قديمة الطراز وغير ملائمة للمبتدئين. يمكن أن تطغى على المستخدمين الجدد

يتطلب مساحة تخزين كبيرة لتشغيل وفحص وتخزين المعلومات البدائل المستندة إلى السحابة غير متوفرة

التسعير

الإصدار المجاني: جيد لتصفح ما يصل إلى 500 عنوان URL

جيد لتصفح ما يصل إلى 500 عنوان URL النسخة المدفوعة: 259 دولارًا سنويًا/رخصة

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 85 تقييمًا)

: 4.7 من 5 (أكثر من 85 تقييمًا) Capterra: 4.9 من 5 (أكثر من 100 تقييم)

5. كليرسكوب

الأفضل لإعداد ملخصات محتوى تحسين محركات البحث

حسِّن المحتوى الخاص بك لجذب حركة المرور إلى موقعك على الويب باستخدام Clearscope

كما تعلم، يحتاج تحسين محركات البحث الرائعة إلى محتوى رائع. لكن تطوير مثل هذا المحتوى ليس بالأمر السهل، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتحليل أفضل 10 نتائج بحث لمعرفة سبب احتلالها مرتبة عالية جدًا أو تحديد ما يمكنك القيام به بشكل أفضل.

لحسن الحظ، هناك أدوات مثل كليرسكوب . إنه برنامج وكالة لتحسين محركات البحث قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح لك تحسين كل جزء من المحتوى الذي تنشئه.

بدءًا من البحث عن الكلمات الرئيسية وعدد الكلمات إلى وضع الخطوط العريضة لمسودتك ووضع اللمسات الأخيرة عليها، فهو يساعدك على عرض كيفية مقارنة المحتوى الخاص بك بأفضل 10 نتائج بحث على جوجل.

كما أنه يقدم توصيات حول الكلمات أو العبارات التي يجب عليك تضمينها في مقالك.

أفضل الميزات

تقرير الكلمات الرئيسية : أدخل كلمة مفتاحية واحصل على تحليل كامل لأفضل 10 نتائج بحث عن الكلمة المفتاحية في جوجل والعشرون التالية لها

: أدخل كلمة مفتاحية واحصل على تحليل كامل لأفضل 10 نتائج بحث عن الكلمة المفتاحية في جوجل والعشرون التالية لها محرر النص : استخدم محرر نصي بديهي يقوم بتصنيف المحتوى الخاص بك فيما يتعلق بتحسين محركات البحث وسهولة القراءة وعدد الكلمات والمزيد

: استخدم محرر نصي بديهي يقوم بتصنيف المحتوى الخاص بك فيما يتعلق بتحسين محركات البحث وسهولة القراءة وعدد الكلمات والمزيد الإيجاز والتلخيص : قم بإنشاء ملخصات ومخططات موجزة تركز على تحسين محركات البحث للبدء في البداية الصحيحة ومشاركة توقعات واضحة مع الكتّاب والأشخاص الآخرين المعنيين

: قم بإنشاء ملخصات ومخططات موجزة تركز على تحسين محركات البحث للبدء في البداية الصحيحة ومشاركة توقعات واضحة مع الكتّاب والأشخاص الآخرين المعنيين الإدماج : يمكنك دمج كليرسكوب بسهولة في سير عملك الحالي مع ميزات مثل إضافة مستندات جوجل، والتقارير المشتركة، ومكوِّن ووردبريس الإضافي

: يمكنك دمج كليرسكوب بسهولة في سير عملك الحالي مع ميزات مثل إضافة مستندات جوجل، والتقارير المشتركة، ومكوِّن ووردبريس الإضافي تحليل نوايا البحث: اكتشف الكلمات المفتاحية الجديدة ونتائج البحث الخاصة بها لفهم القصد من كل كلمة مفتاحية وتعديل خطة المحتوى الخاصة بك وفقًا لذلك

القيود

خطط عالية التكلفة. حتى الخطة الأقل تكلفة ليست في متناول الشركات الصغيرة

يمكن أن تقودك واجهة المستخدم في كثير من الأحيان إلى إنشاء تقرير عن طريق الخطأ عندما تريد فقط التحقق من كلمة رئيسية

التسعير

الأساسيات: 170 دولاراً شهرياً لمستخدم واحد

170 دولاراً شهرياً لمستخدم واحد الشركات: تسعير مخصص لخمسة مستخدمين

تسعير مخصص لخمسة مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.9 من 5 (أكثر من 80 تقييمًا)

: 4.9 من 5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.9 من 5 (أكثر من 55 تقييم)

6. بازسومو

الأفضل لذكاء المحتوى

احصل على وصول فوري إلى القصص الرائجة في جميع أنحاء العالم واكتشف المحتوى الأفضل أداءً مع BuzzSumo

من بين أفضل الطرق للحصول على مرتبة عالية في محركات البحث هو تحديد الموضوعات والزوايا التي من المحتمل أن تكتسب أكبر عدد من الروابط الخلفية والإشارات الاجتماعية. وهنا يأتي دور BuzzSumo يأتي في

تعتبر هذه الأداة ذات قيمة لبناء الروابط لأنها تتيح لك العثور بسهولة على الأفكار التي تولد بالفعل ضجة في مجال العميل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على رؤى حول المحتوى الحالي لعميلك أو منافسيه، مثل العناوين التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل الميزات

اكتشاف المحتوى : من خلال هذه الميزة، يمكن لوكالات تحسين محركات البحث العثور على الموضوعات والاتجاهات التي تلقى صدى أكبر لدى جمهور عملائها

: من خلال هذه الميزة، يمكن لوكالات تحسين محركات البحث العثور على الموضوعات والاتجاهات التي تلقى صدى أكبر لدى جمهور عملائها أبحاث المحتوى : احصل على رؤى قيّمة حول المحتوى الأفضل أداء، مثل مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي وحركة المرور والروابط الخلفية

: احصل على رؤى قيّمة حول المحتوى الأفضل أداء، مثل مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي وحركة المرور والروابط الخلفية العثور على المؤثرين : اكتشف أهم المؤثرين والصحفيين في مجال تخصصك الذين من المرجح أن يرتبطوا بالمحتوى الخاص بك أو يشاركونه على وسائل التواصل الاجتماعي

: اكتشف أهم المؤثرين والصحفيين في مجال تخصصك الذين من المرجح أن يرتبطوا بالمحتوى الخاص بك أو يشاركونه على وسائل التواصل الاجتماعي رصد العلامات التجارية : تتبع متى يتم ذكر عميلك أو أحد منافسيك أو حدث مهم على شبكة الإنترنت. حتى تتمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة لإشراك جمهورهم أو التعامل مع أزمة ما قبل أن تنتشر أكثر

معلومات المنافسين: راقب ما ينجح لدى منافسي عميلك واسرق استراتيجية إنشاء المحتوى أو التوزيع الخاصة بهم أو حسّن ما يقومون به

القيود

بناءً على متطلباتك، يمكن أن يكون مكلفًا

قد تكون الواجهة صعبة الاستخدام ومربكة للمبتدئين

غالباً ما تكون البيانات غير ملائمة كما هو متوقع وتتطلب الكثير من التصفية

التسعير

أساسي : 95 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 95 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد إنشاء المحتوى : 199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

: 199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين العلاقات العامة والاتصالات : 199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

: 199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين جناح : 319 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

: 319 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين المؤسسات: 999 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.5 من 5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 135 تقييم)

7. مايل شيك

الأفضل للتوعية ببناء الروابط

إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع وإدارة التواصل عبر البريد الإلكتروني الحملات باستخدام Mailshake

لا فائدة من إنشاء محتوى ملحمي إذا لم يتمكن أحد من رؤيته. ولكي تعرضه على جمهور واسع، فأنت بحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وأداة بناء الروابط. هذا ما مايلز شيك هو - منصة بريد إلكتروني بارد للترويج لمحتوى تحسين محركات البحث الخاص بك.

باستخدام Mailshake، يمكنك تشغيل حملات دمج بريدية مخصصة مع رسائل بريد إلكتروني للمتابعة التلقائية. إلى جانب ذلك، يمكنك أيضًا إجراء مكالمات هاتفية وإشراك جمهور عملائك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل الميزات

تسليم البريد الإلكتروني المخصص : بصرف النظر عن عناوين البريد الإلكتروني، يمكنك تحميل التفاصيل الشخصية لجهات الاتصال الخاصة بك، مثل الاسم والموقع الإلكتروني وما إلى ذلك، لإضفاء لمسة إنسانية على رسائلك الإلكترونية

: بصرف النظر عن عناوين البريد الإلكتروني، يمكنك تحميل التفاصيل الشخصية لجهات الاتصال الخاصة بك، مثل الاسم والموقع الإلكتروني وما إلى ذلك، لإضفاء لمسة إنسانية على رسائلك الإلكترونية المتابعة التلقائية : قم بإنشاء وجدولة رسائل المتابعة لحملتك مرة واحدة فقط، وسيستمر Mailshake في إرسالها نيابة عنك حتى تحصل على رد

: قم بإنشاء وجدولة رسائل المتابعة لحملتك مرة واحدة فقط، وسيستمر Mailshake في إرسالها نيابة عنك حتى تحصل على رد تحليلات البيانات : يمكنك عرض مقاييس مثل معدلات الفتح والرد لمعرفة ومقارنة أداء جميع حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك

: يمكنك عرض مقاييس مثل معدلات الفتح والرد لمعرفة ومقارنة أداء جميع حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك إدارة مباشرة للحملة : هذا يعني أنه يمكنك تعديل إعدادات حملتك أثناء تشغيلها لإصلاح أي أخطاء أو تطبيق تحسينات على الفور

: هذا يعني أنه يمكنك تعديل إعدادات حملتك أثناء تشغيلها لإصلاح أي أخطاء أو تطبيق تحسينات على الفور قوالب مكتوبة مسبقاً: يحتوي Mailshake على مكتبة واسعة من الرسائل المجربة لمختلف حالات الاستخدام التي يمكنك استخدامها خارج الصندوق

القيود

الإصدار الحالي يدعم فقط صندوق البريد الوارد في G Suite و Gmail

إنه أغلى قليلاً من البرامج المماثلة الأخرى

التسعير

خطة التواصل عبر البريد الإلكتروني : 58 دولارًا شهريًا/المستخدم

: 58 دولارًا شهريًا/المستخدم خطة المشاركة في المبيعات: 83 دولارًا شهريًا/المستخدم

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 99 تقييم)

8. برايت لوكال

الأفضل لتحسين محركات البحث المحلية

حسّن ترتيبك، وزد من سمعتك، وأنشئ استشهادات مع BrightLocal (الصورة عبر نصيحة برمجية)

بالنسبة للشركات التي لديها متاجر حقيقية، يُعد تحسين محركات البحث المحلية طريقة فعالة للغاية للترويج لها على الويب. برايت لوكال هو برنامج الكل في واحد للاستشهاد المحلي وتحسين محركات البحث، يقدم بيانات قيمة لشركة العميل.

باستخدام BrightLocal، يمكنك الحصول على نظرة عامة شاملة على التصنيفات في منطقة معينة، وتحديد مشاكل تحسين محركات البحث، والاستفادة من التقارير المخصصة والقابلة للعلامة التجارية وبوابات وصول العملاء.

أفضل الميزات

مدير السمعة : يمكّنك هذا الحل من تنمية مراجعات المشترين وتتبعها ومعالجتها على مواقع متعددة. كما يتيح لك تحويل التعليقات الإيجابية إلى دليل اجتماعي مقنع

: يمكّنك هذا الحل من تنمية مراجعات المشترين وتتبعها ومعالجتها على مواقع متعددة. كما يتيح لك تحويل التعليقات الإيجابية إلى دليل اجتماعي مقنع مراجعة تحسين محركات البحث المحلية : باستخدام هذه الأداة، يمكنك تحليل التواجد المحلي لعميلك وتحديد مشاكل تحسين محركات البحث التي تتطلب اهتمامًا وتوصيات للتحسين

: باستخدام هذه الأداة، يمكنك تحليل التواجد المحلي لعميلك وتحديد مشاكل تحسين محركات البحث التي تتطلب اهتمامًا وتوصيات للتحسين منشئ الاقتباسات : يقوم هذا البرنامج بإرسال وتتبع قائمة عميلك بسرعة ودقة على منصات الاقتباسات المحلية ومنصات تجميع البيانات

: يقوم هذا البرنامج بإرسال وتتبع قائمة عميلك بسرعة ودقة على منصات الاقتباسات المحلية ومنصات تجميع البيانات متتبع الرتب المحلية : يمكنك الحصول على نظرة شاملة على تصنيفات الويب المحلية وتحديد أكثر الطرق فعالية لتحسينها

: يمكنك الحصول على نظرة شاملة على تصنيفات الويب المحلية وتحديد أكثر الطرق فعالية لتحسينها التسمية البيضاء لكل شيء : اترك انطباعًا كمتخصص محلي في تحسين محركات البحث مع مستندات تحسين محركات البحث ذات العلامة التجارية. يمكن تخصيص كل مستند بشكل كامل لعرض أهم مؤشرات الأداء

: اترك انطباعًا كمتخصص محلي في تحسين محركات البحث مع مستندات تحسين محركات البحث ذات العلامة التجارية. يمكن تخصيص كل مستند بشكل كامل لعرض أهم مؤشرات الأداء تكامل وسائل التواصل الاجتماعي: من خلال اتصالات الطرف الثالث بفيسبوك وتويتر، يمكنك تتبع تقدم مواقع العملاء على الويب. على سبيل المثال، يمكنك مراقبة زيادة عدد المشاهدات والمتابعين والإعجابات. وهذا يساعد عملاءك على تعزيز المشاركة وتقوية الإشارات الاجتماعية

القيود

يمكن أن تكون المنصة ونظام التحليلات الخاص بها بطيئًا ومتعثرًا في بعض الأحيان.

مجموعة واسعة من عمليات التكامل تجعل الواجهة شاقة بعض الشيء

لا يمكنك دمج العديد من المناطق وكلماتها الرئيسية في تقرير تصنيف واحد

التسعير

شركة واحدة : 24.17 دولار شهريًا

: 24.17 دولار شهريًا أعمال متعددة : 40.83 دولارًا شهريًا

: 40.83 دولارًا شهريًا SEO Pro: 65.83 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 190 تقييمًا)

: 4.6 من 5 (أكثر من 190 تقييمًا) Capterra: 4.8 من 5 (230+ تقييم)

9. زووم

الأفضل لتواصل الفريق والعملاء

تعاون مع فرق العمل والعملاء من أي مكان باستخدام Zoom

اعتمادًا على المنافسة، يمكن أن تستغرق استراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة شهورًا إلى سنوات حتى تظهر النتائج. وهذا يجعل من الضروري لشركات تحسين محركات البحث الحفاظ على التواصل المستمر مع شركائها. تكبير من بين الخيارات الأكثر شهرة لاختيار منصة مؤتمرات فيديو يمكن الاعتماد عليها لوكالتك.

يقدم Zoom مجموعة متنوعة من ميزات اجتماعات الفيديو المستندة إلى السحابة، مثل ميزات الفيديو والصوت عالية الوضوح وميزات الصوت، وجهاز اتصال هاتفي و Zoom Rooms. كما توفر Zoom أيضاً خدمة VOIP غير محدودة مع مكالمات مجانية في أكثر من 60 دولة.

أفضل الميزات

النصوص الصوتية : إذا كنت تفضّل الاحتفاظ بسجل مكتوب لمناقشات الاجتماع، فإن وظيفة التفريغ الصوتي في Zoom يمكنها إنشاء سجل مكتوب لأصوات المؤتمر وحفظه كملف .VTT

: إذا كنت تفضّل الاحتفاظ بسجل مكتوب لمناقشات الاجتماع، فإن وظيفة التفريغ الصوتي في Zoom يمكنها إنشاء سجل مكتوب لأصوات المؤتمر وحفظه كملف .VTT خلفية افتراضية : اختر من مجموعة من الخلفيات المدمجة، أو استخدم صور الخلفية الخاصة بك لإعطاء انطباع احترافي

: اختر من مجموعة من الخلفيات المدمجة، أو استخدم صور الخلفية الخاصة بك لإعطاء انطباع احترافي مشاركة الشاشة : يمكنك المشاركة في مؤتمرات جماعية لشخصين أو أكبر وبث شاشتك. أيضًا، إذا كنت تقدم عرضًا تقديميًا، فلديك خيار عرض شاشتك بالكامل أو نوافذ محددة

: يمكنك المشاركة في مؤتمرات جماعية لشخصين أو أكبر وبث شاشتك. أيضًا، إذا كنت تقدم عرضًا تقديميًا، فلديك خيار عرض شاشتك بالكامل أو نوافذ محددة التسجيل : يمكنك تسجيل الاجتماعات للرجوع إليها لاحقاً. ويمكنك حفظ التسجيلات محلياً أو على السحابة الإلكترونية

: يمكنك تسجيل الاجتماعات للرجوع إليها لاحقاً. ويمكنك حفظ التسجيلات محلياً أو على السحابة الإلكترونية تسجيل دخول واحد : مع ميزة تسجيل الدخول الأحادي، يصبح تسجيل الدخول إلى المؤتمرات عملية سلسة ومتسقة لجميع موظفي شركتك

: مع ميزة تسجيل الدخول الأحادي، يصبح تسجيل الدخول إلى المؤتمرات عملية سلسة ومتسقة لجميع موظفي شركتك لوحات بيضاء: يوفر Zoom سبورة بيضاء قابلة للمشاركة تسمح للمشرف والحاضرين بتعليق التعليقات التوضيحية مع صلاحية الوصول المخولة. تُعد هذه الميزة مثالية للمناقشات الجماعية والعمل معًا على المشاريع

القيود

تطبيق الهاتف المحمول ليس سهل الاستخدام مثل تطبيق الويب

في بعض الأحيان، هناك تأخيرات وانقطاعات في الصوت والفيديو

واجهة مستخدم قديمة نوعاً ما

التسعير

أساسي : مجاني

: مجاني إحترافي : 149.90 دولارًا أمريكيًا سنويًا/المستخدم

: 149.90 دولارًا أمريكيًا سنويًا/المستخدم شركة : 199.90 دولاراً سنوياً/المستخدم الواحد

: 199.90 دولاراً سنوياً/المستخدم الواحد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 52,500 تقييم)

: 4.5 من 5 (أكثر من 52,500 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 13,400 تقييم)

10. بروبوسيفي

الأفضل لإنشاء مقترحات تحسين محركات البحث

يمكنك الوصول إلى المحتوى المعتمد مسبقاً وإنشاء مقترحات جميلة باستخدام Proposify

يعد تقديم المقترحات ومشاركتها أحد أكثر الأجزاء شاقة في دورة مبيعات وكالة تحسين محركات البحث. تقديم العروض يمكن أن ينقذك. فهو يتيح لمحترفي المبيعات إنتاج العقود والاتفاقيات والمقترحات وتسليمها ومراقبتها وتوقيعها إلكترونيًا.

باستخدام برنامج وكالة تحسين محركات البحث هذا، يمكنك الحصول على بيانات قيّمة لتحسين سير عملك، وإجراء تفاعلات سريعة، وإجراء تنبؤات دقيقة، وتوفير تجربة توقيع سلسة لعملائك.

ونتيجةً لذلك، يمكن لموظفيك توفير العديد من الساعات التي كانوا يقضونها في أنشطة مملة والتركيز على قوتهم الأساسية: إتمام الصفقات.

أفضل الميزات

مكتبة المحتوى : توفر هذه المنصة مستودعًا للأمثلة الجاهزة والصور والمحتويات الأخرى. يمكن للمستخدمين ترتيب ملخصات المنتجات، وقصص النجاح، والمقاطع، والمرئيات حسب المجلدات والمرشحات لتمكين الجميع من الوصول إليها دون عناء

: توفر هذه المنصة مستودعًا للأمثلة الجاهزة والصور والمحتويات الأخرى. يمكن للمستخدمين ترتيب ملخصات المنتجات، وقصص النجاح، والمقاطع، والمرئيات حسب المجلدات والمرشحات لتمكين الجميع من الوصول إليها دون عناء محرر التصميم : باستخدام هذه الميزة، يمكنك إضفاء العلامة التجارية المميزة لوكالتك وتصميمها على مقترحاتك. من اختيارات الخط إلى الصور ومقاطع الفيديو، تظل هويتك متناسقة وجاهزة لإحداث تأثير

: باستخدام هذه الميزة، يمكنك إضفاء العلامة التجارية المميزة لوكالتك وتصميمها على مقترحاتك. من اختيارات الخط إلى الصور ومقاطع الفيديو، تظل هويتك متناسقة وجاهزة لإحداث تأثير إدارة الأدوار : امنح الأذونات للمعلومات الضرورية فقط، مما يسمح للوكلاء بإعداد الصفقات بسرعة أكبر ويقلل بشكل كبير من مخاطر الأخطاء المكلفة.

: امنح الأذونات للمعلومات الضرورية فقط، مما يسمح للوكلاء بإعداد الصفقات بسرعة أكبر ويقلل بشكل كبير من مخاطر الأخطاء المكلفة. المقاييس : احصل على بيانات قيّمة حول تفاعل العملاء المحتملين مع عقودك وحدد العقبات المحتملة التي تحول دون نجاح الصفقة. حدد أي شرائح عرضك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام وأيها قد يحتاج إلى مزيد من التحسين

: احصل على بيانات قيّمة حول تفاعل العملاء المحتملين مع عقودك وحدد العقبات المحتملة التي تحول دون نجاح الصفقة. حدد أي شرائح عرضك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام وأيها قد يحتاج إلى مزيد من التحسين إشعارات وتذكيرات : تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما يحصل عرضك على مزيد من التفاعل، مما يسمح لك بتحديد الوقت الأمثل للخطوة التالية. يمكنك الحصول على تحديثات بشأن معالجة الدفع، والتوقيعات، والمشاهدات، وما إلى ذلك تحرير المستندات وحفظها القيود

غالبًا ما تكون هناك مشاكل مع تحرير المستندات وحفظها . قد تبدو الواجهة ثقيلة وصعبة في بعض الأحيان

قد يكون تكرار أجزاء معينة، مثل نسخ الجداول ولصقها، أمرًا صعبًا

التسعير

خطة الفريق : 49 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 49 دولارًا لكل مستخدم/شهر خطة الأعمال: تبدأ من 590 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6 من 5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 260 تقييم)

## استخدم أدوات تحسين محركات البحث لرفع مستوى سير عملك وجهودك التسويقية

يمكن أن يستغرق تحسين محركات البحث (SEO) وقتًا طويلاً للغاية ويصعب إدارته إذا كنت تعمل مع عدة عملاء في وقت واحد.

ولكن الخبر السار هو أنه يمكنك الاختيار من بين الخيارات المذكورة أعلاه واستخدام برنامج وكالة تحسين محركات البحث الأكثر منطقية لفريقك.

باستخدام هذه الأدوات لتبسيط سير عملك، وتتبع تقدمك، والبقاء على اطلاع على أحدث الممارسات في هذا المجال، يمكنك تقديم أفضل نتائج أفضل للعملاء وتنمية وكالتك

وإذا كنت تبحث عن حل لإدارة جميع مشاريع عملائك ومشاريعك الداخلية في مكان واحد, ClickUp يمكن أن يساعدك على القيام بذلك وأكثر من ذلك.

إنها أداة قوية لمساعدة فرقك على إدارة المشاريع بسهولة من البداية إلى النهاية وتحسين الإنتاجية الإجمالية. يمكنكم البدء مجاناً - امنح ClickUp جربها وشاهد الفرق الذي يمكن أن تحدثه لوكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك. 🧑‍💻⚡️

الكاتب الضيف:_

هيتيش ساهني هو استشاري تسويق، ومؤلف إعلانات، ومؤسس شركة سميمارك وهي وكالة حائزة على جوائز في مجال تسويق المحتوى وتحسين محركات البحث ووكالة الدفع بالنقرة للعلامات التجارية في مجال B2B/SaaS.