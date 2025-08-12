نماذج مذكرات تفاهم مجانية لتبسيط الاتفاقيات التجارية والشراكات

ليس من السهل العثور على نموذج مذكرة التفاهم المناسب 🤔 فمعظمها إما غامضة للغاية أو معقدة للغاية أو غير عملية.

إذا كنت عالقًا في تصفح النماذج بدلاً من المضي قدمًا في شراكتك، فأنت بحاجة إلى شيء بسيط وواضح وسهل التخصيص.

يقدم لك هذا المقال أفضل نماذج مذكرات التفاهم المجانية التي تعمل بالفعل. لا توجد أي تفاصيل غير ضرورية، فقط نماذج جاهزة للاستخدام لأنواع مختلفة من العقود لتسهيل خطوتك التجارية التالية.

نظرة عامة على نماذج مذكرة التفاهم المجانية

ما هي قوالب مذكرة التفاهم؟

قوالب مذكرة التفاهم هي مستندات معدة مسبقًا لإنشاء "مذكرة تفاهم" بين طرفين أو أكثر. وهي تحدد الشروط الأساسية للشراكة، مثل الأهداف والمسؤوليات والجداول الزمنية، دون أن تكون ملزمة قانونًا.

توفر هذه النماذج الوقت من خلال توفير هيكل جاهز للتحرير، بحيث يمكنك التركيز على البنود المهمة في الاتفاقية بدلاً من البدء من الصفر. 📝

ما الذي يجعل نموذج مذكرة التفاهم جيدًا؟

تضع نماذج مذكرة التفاهم المصاغة جيدًا الأساس لاتفاقيات واضحة ومهنية، وتزيل الغموض وتوائم جميع الأطراف منذ البداية.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها 👇

قابلة للتخصيص: اختر نموذجًا يمكن تكييفه بسهولة مع شراكتك أو نوع مشروعك أو شروط عملك

سهلة الاستخدام: اختر تصميمًا بسيطًا وبديهيًا يتيح لك ملء التفاصيل بسرعة دون مصطلحات قانونية أو تعقيدات

التركيز على الوضوح: احصل على نموذج يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية والتوقعات من كلا الجانبين

جاهز للتعاون: ابحث عن نموذج يسهل مشاركته وتحديثه مع الأطراف الأخرى للحفاظ على تنسيق الجميع

نبرة مهنية: اختر نموذجًا يحقق التوازن المناسب بين الأسلوب الودي والأسلوب الرسمي

جاهز للتوقيع: حدد نموذجًا يتضمن مساحة لجميع الأطراف للتوقيع وجعل الاتفاقية رسمية

أفضل نماذج مذكرات التفاهم للاختيار من بينها

تضع نماذج مذكرة التفاهم القوية الأساس لتعاون سلس ومساءلة.

إذا كنت تبحث عن تبسيط الأعمال الورقية في شركتك، فإن قوالب اتفاقيات التعاون هذه هي نقطة انطلاق رائعة:

1. نموذج اتفاقية الدفع البسيطة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد تفاصيل الدفع وتواريخ الاستحقاق والمبالغ في مكان واحد باستخدام نموذج اتفاقية الدفع البسيطة من ClickUp

تجعل نموذج اتفاقية الدفع البسيطة من ClickUp الشروط المالية بين الأطراف واضحة وسهلة المتابعة. تساعد هذه النموذج المستقلين والشركات على تحديد مبالغ الدفع وتواريخ الاستحقاق وشروط عدم الدفع دون استخدام مصطلحات قانونية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

لست متأكدًا من كيفية إصدار فاتورة للعميل ؟ يضع هذا النموذج الأساس من خلال مساعدتك في توثيق كل شيء مسبقًا

استخدم عرض الجدول في ClickUp لإنشاء جدول بيانات مخصص بالكامل وتنظيم المدفوعات حسب العميل أو التكرار أو الحالة

احصل على هيكل يحافظ على اتفاقياتك منظمة وقابلة للبحث وجاهزة للاستخدام متى احتجت إليها

✅ مثالي لـ: العاملين المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة أو أي شخص يقرض المال ويبحث عن اتفاقية قرض واضحة وقابلة للتتبع

🏗️ اللبنات الأساسية: على الرغم من أن مذكرات التفاهم ليست قابلة للتنفيذ قانونًا، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا ومهنيًا كبيرًا. يمكن أن تؤثر مذكرة التفاهم الموقعة على المفاوضات وتُظهر الالتزام. يمكن أيضًا أن تتطور مذكرات التفاهم إلى أنواع مختلفة من العقود. بمجرد أن يشعر الطرفان بالراحة ويتم بناء الثقة، يمكن أن تكون مذكرة التفاهم بمثابة الأساس لاتفاقية مفصلة وملزمة قانونًا.

2. نموذج خطاب اتفاقية ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ اتفاقية عمل مباشرة تحدد الأدوار والشروط والتوقعات باستخدام نموذج خطاب الاتفاقية من ClickUp

يساعد نموذج خطاب الاتفاق من ClickUp الفرق على تحديد نطاق وأدوار وتكاليف أي ترتيب تجاري بكل وضوح.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تتضمن ملاحظات مفيدة وأمثلة وإرشادات حتى يعرف الجميع بالضبط ما هو متوقع منهم منذ البداية

يمكنك استخدام ClickUp Docs لصياغة الغرض من النموذج وشروطه في مستند تعاوني في الوقت الفعلي

لجعل الأمور مرئية وسهلة الفهم، تحول طريقة عرض لوحة ClickUp كل بند أو مخرجات إلى بطاقات يمكنك نقلها عبر المراحل، مثل المراجعة أو الموافقة أو المشاركة

✅ مثالي لـ: المؤسسين الذين يرغبون في صياغة خطاب اتفاق لشراكتهم التجارية

3. نموذج اتفاقية قرض ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بصياغة وتتبع تفاصيل القرض مثل المبلغ وسعر الفائدة وشروط السداد باستخدام نموذج اتفاقية القرض من ClickUp

نموذج اتفاقية القرض من ClickUp هو طريقة ذكية ومنظمة لإضفاء الطابع الرسمي على شروط الاقتراض والإقراض بين الأصدقاء أو العاملين المستقلين أو شركاء الأعمال. وهو يحدد العناصر الأساسية مثل إجمالي مبلغ القرض وجدول السداد وسعر الفائدة والشروط القانونية لضمان الشفافية وتجنب النزاعات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ حقول مخصصة في ClickUp لتتبع نقاط بيانات محددة مثل أسعار الفائدة وتواريخ الاستحقاق أو تكرار الدفع

راقب تقدم القروض، وقم بتعيين التذكيرات، وقم بتصفية أو فرز الشروط عبر اتفاقيات متعددة، كل ذلك في عرض واحد

✅ مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة أو أي شخص يقرض المال ويبحث عن اتفاقية قرض واضحة وقابلة للتتبع

4. نموذج اتفاقية الشراء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط شراء السلع أو الممتلكات، بما في ذلك السعر والتسليم، باستخدام نموذج اتفاقية الشراء من ClickUp

يساعد نموذج اتفاقية الشراء من ClickUp الشركات على إنشاء مستندات واضحة واحترافية لتأكيد الصفقات مع الموردين والبائعين والعملاء. ويشمل حقولًا لإضافة تفاصيل المشتري/البائع ووصف المنتج وشروط الدفع والتوقيعات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

استخدم ميزة "تعيين تعليقات" في ClickUp لإضافة ملاحظات أو اقتراح تعديلات أو توضيح المصطلحات، حتى يظل الجميع على اتفاق قبل التوقيع

بمجرد الانتهاء من وضع الشروط، استخدم ClickUp Tasks لتعيين مسؤوليات التوقيع وتتبع الحالة وتعيين التذكيرات

قم بتنفيذ الاتفاقيات دون تفويت أي خطوة أو مطاردة رسائل البريد الإلكتروني

✅ مثالي لـ: فرق المشتريات والموردين الذين يحتاجون إلى نموذج اتفاقية شراء بسيط وقابل للتتبع مع مسؤوليات واضحة

5. نموذج اتفاقية الشراء والبيع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط الشراء والبيع ومواعيد الدفع وشروط الأصول بوضوح باستخدام نموذج اتفاقية الشراء والبيع من ClickUp

تعد اتفاقية الشراء والبيع من ClickUp مفيدة بشكل خاص للشركات التي تتعامل بانتظام مع الموردين والعملاء، وتتعامل مع التبادل الرسمي للسلع أو الخدمات. فهي توفر لك طريقة منظمة لتوثيق التفاصيل الأساسية مثل معلومات المشتري/البائع ومواصفات الممتلكات وشروط الدفع وجداول التسليم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تتبع التبعيات وتجنب التأخير دون الحاجة إلى الإدارة الدقيقة

ClickUp Milestones قم بإدارة جداول التسليم بسهولة باستخدام

أتمتة الإشعارات عبر ClickUp Automations لإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع دائم

✅ مثالي لـ: الشركات الصغيرة أو البائعون الذين يتعاملون مع مبيعات المنتجات المادية أو الرقمية والذين يرغبون في تحديد الشروط والجداول الزمنية

📚 اقرأ أيضًا: قوالب واتفاقيات عقود تجارية بسيطة مجانية

6. نموذج اتفاقية شراكة ClickUp

احصل على نموذج مجاني وضح الملكية والمسؤوليات وتقاسم الأرباح بين الشركاء باستخدام نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp

يساعد نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp الفرق على تحديد الملكية والمسؤوليات والمساهمات في شراكة تجارية. يسهل هذا الإطار تحديد شروط الشراكة وتوثيق المساهمات الرأسمالية. يوفر النموذج أيضًا تفصيلاً مفصلاً للمساهمات النقدية وغير النقدية، مما يوفر رؤية كاملة حول من يقدم ماذا، ماليًا أو غير ذلك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

حدد كيفية التعامل مع الأرباح والخسائر والرواتب

أنشئ بسهولة جدولًا زمنيًا لدورة حياة شراكتك، مثل تواريخ البدء ومراحل التجديد أو نقاط المراجعة، باستخدام عرض التقويم في ClickUp

قلل من احتمالات عدم الوفاء بالالتزامات أو حدوث التباس لاحقًا من خلال تحديد التواريخ بوضوح وبصريًا

✅ مثالي لـ: المؤسسين المشاركين وشركاء الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في توثيق الأدوار والأسهم والتوقعات

🧠 هل تعلم؟ غالبًا ما يُطلق على مذكرة التفاهم (MOU) اسم "اتفاق شرف" في الأوساط القانونية لأنها تحدد النوايا والتفاهم دون أن تكون ملزمة قانونًا.

7. نموذج عقد العمل الحر من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد المخرجات، وخطط الجداول الزمنية، وقم بإدارة التنفيذ، وأغلق المشاريع بسلاسة باستخدام نموذج عقد العمل الحر من ClickUp

نموذج عقد العمل الحر من ClickUp هو مجموعة أدوات شاملة للمستقلين لتحديد التوقعات وحماية حقوقهم وتثبيت شروط العملاء أثناء عملية استقبال عميل جديد. بفضل الحقول المخصصة للجداول الزمنية للمشاريع والأسعار وشروط الفوترة، يمكنك التخلص من الغموض منذ البداية والتعامل بثقة مع مواقف مثل كيفية طلب الدفع بشكل احترافي.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

يمكنك الوصول إلى أقسام مخصصة لتحديد المخرجات ونطاق الخدمة ومدة الدفع والتعامل مع الملكية الفكرية

توفر طريقة عرض جدول المشروع المدمجة للعملاء تفصيلاً واضحًا لكل مرحلة، من البداية حتى الانتهاء، مما يعزز الشفافية والمساءلة

قم بإدارة العلاقات طويلة الأمد مع العاملين المستقلين من خلال معالجة المخاوف مثل السرية وسداد النفقات وإنهاء العقود

✅ مثالي لـ: المستقلون أو الاستشاريون الذين يرغبون في عقود واضحة تمامًا وخالية من النزاعات

💡نصيحة احترافية: استخدم ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX لصياغة مذكرة التفاهم في دقائق. بدلاً من كتابة كل بند، ما عليك سوى نطق الشروط بصوت عالٍ — سيقوم Brain MAX بنسخها وترتيبها مباشرة في مستند ClickUp المفضل لديك. سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX يمكنك أيضًا إنشاء وكلاء تلقائيون مخصصون في ClickUp لتمييز البنود القياسية المفقودة، واقتراح لغة رسمية، أو حتى مواءمة نبرة المستند مع الاتفاقيات السابقة المخزنة في مساحة العمل الخاصة بك.

8. نموذج اتفاقية شراكة 50/50 من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج اتفاقية الشراكة 50-50 من ClickUp لتقسيم ملكية الأعمال بالتساوي وتحديد المهام والأرباح والمسؤوليات

يساعد نموذج اتفاقية الشراكة 50-50 من ClickUp الشركاء على تحديد الملكية والمسؤوليات والتوقعات بشكل واضح. الأقسام المعدة مسبقًا للمساهمات الرأسمالية وتقاسم الأرباح وحل النزاعات وشروط الانسحاب وما إلى ذلك تجعل الإجراءات القانونية أكثر سلاسة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تتبع الجداول الزمنية للقرارات المهمة مثل المراجعات المالية وفترات التجديد باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp

حافظ على التوافق والمساءلة طوال رحلة الشراكة

حدد عمليات صنع القرار والمساهمات المالية في مكان واحد

✅ مثالي لـ: شركاء الأعمال المتساوون الذين يرغبون في إبرام اتفاقيات ملكية شفافة ومتوازنة

9. نموذج اتفاقية عدم إفشاء المعلومات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احمِ المعلومات السرية لشركتك وحدد حدودًا واضحة باستخدام نموذج اتفاقية عدم الإفشاء من ClickUp

يوفر نموذج اتفاقية عدم الإفشاء من ClickUp أقسامًا محددة بوضوح لتحديد الأطراف المكشفة والمستلمة، مما يضمن أن كلا الطرفين على دراية تامة بأدوارهما ومسؤولياتهما. يمكنك تحديد المعلومات التي تعتبر سرية، وتحديد الاستثناءات (مثل البيانات العامة)، ووضع حدود للاستخدام لمنع إساءة الاستخدام أو المشاركة غير المصرح بها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تتبع حالة الاتفاقية، وقم بتعيين تذكيرات، وتعيين المتعاونين للحصول على التحديثات

بمجرد توقيع اتفاقية عدم الإفشاء، استخدم الأتمتة في ClickUp لتخزين المستندات بأمان وإخطار أصحاب المصلحة في المشروع على الفور

ضمان الامتثال وتسهيل عملية الاسترجاع، وهو أمر مثالي للفرق سريعة الحركة التي تتعامل مع البيانات الحساسة

شاهد كيف يمكن لأتمتة ClickUp تبسيط سير عمل اتفاقيات عدم الإفشاء، بدءًا من تخصيص المهام إلى تشغيل التنبيهات تلقائيًا.

✅ مثالي لـ: الفرق القانونية والمستقلون والشركات التي تدير اتفاقيات عدم إفشاء معلومات مع عملاء متعددين مع متطلبات سرية صارمة

10. نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ عقدًا قابلًا للتخصيص يغطي الخدمات والجداول الزمنية والمدفوعات والتوقيعات باستخدام نموذج اتفاقية العقد من ClickUp

يساعدك نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp على تحديد شروط واضحة بين شركتك والمقاولين المستقلين. بفضل الأقسام القابلة للتخصيص الخاصة بنطاق العمل وجداول الدفع والجداول الزمنية للمشروع والسرية والبنود القانونية، يضمن هذا النموذج الوضوح المتبادل والأمان القانوني من اليوم الأول.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتضمين شروط تجديد العقد وطرق حل النزاعات لتجنب الالتباس في المستقبل

الكشف عن المسؤوليات الضريبية من أجل الوضوح

استخدم تطبيق Email ClickApp المدمج، وهو ميزة تكامل البريد الإلكتروني في ClickUp، لإرسال العقد مباشرة إلى المقاول للتوقيع عليه

✅ مثالي لـ: الشركات التي تعمل مع متعاقدين عن بُعد وتحتاج إلى نظام موثوق للموافقة على العقود

11. نموذج اتفاقية استشارات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروطًا واضحة للخدمات الاستشارية والرسوم والجداول الزمنية باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp السهل التعديل

يساعد نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp في تحديد الخدمات والجداول الزمنية وشروط التعويض وبنود السرية، مما يقلل من سوء الفهم في العلاقات بين العملاء والمستشارين.

يمكنك أيضًا استخدام لوحات ClickUp البيضاء لرسم أحكام إضافية أو جداول زمنية للخدمات بشكل مرئي. هذه اللوحات التعاونية مفيدة للتفكير الجماعي في الوقت الفعلي مع العملاء ومواءمة التوقعات. لا تتردد في إضافة ملاحظات لاصقة أو رسم سير العمل أو تحديث التغييرات في النطاق.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

توافق مع توقعات العملاء من أجل شراكة ناجحة

حدد نطاق العمل والنتائج المطلوبة بوضوح لتجنب الإفراط في العمل

أنشئ اتفاقية ملزمة قانونًا لتجنب المشاكل القانونية

تناسب هذه النماذج أيضًا الشركات التي تبحث عن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، حيث تساعدها على تحديد التوقعات والمسؤوليات مع الاستشاريين الخارجيين.

✅ مثالي لـ: المستشارون المستقلون والوكالات الذين يرغبون في إضفاء الطابع الرسمي على تعاملاتهم مع العملاء الجدد بوضوح ومرونة

12. نموذج اتفاقية الاستثمار من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتأمين شروط الاستثمار وتوزيع الأسهم والعوائد باستخدام نموذج اتفاقية الاستثمار من ClickUp

يساعدك نموذج اتفاقية الاستثمار من ClickUp على إدارة عقود التمويل بدقة قانونية. فهو يغطي كل التفاصيل المهمة، من تحديد نسب الأسهم وشروط توزيع الأرباح إلى تحديد حقوق التصويت وشروط السرية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

يمكنك تعيين المهام وتنظيم البنود في مجلدات منفصلة وحتى إضافة جداول زمنية لضمان عدم تفويت المواعيد النهائية

بفضل قوائم مهام المهام وأشرطة التقدم التي يتم تحديثها تلقائيًا، يمكنك البقاء على المسار الصحيح مع تجنب تبادل الرسائل الإلكترونية

لذا، سواء كنت تستقطب مستثمرين ملاك أو تضع إطارًا رسميًا لجولة تمويل، فإن هذا النموذج يضمن لك عملية استثمار مبسطة وشفافة.

✅ مثالي لـ: الشركات الناشئة والمؤسسين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء اتفاقية استثمار منظمة وقانونية تحمي الأموال وحقوق الملكية

13. نموذج اتفاقية العمل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد توقعات الفريق وقواعد التعاون وسير العمل باستخدام نموذج اتفاقية العمل من ClickUp

يساعد نموذج اتفاقية العمل من ClickUp الفرق على مواءمة التوقعات وتحسين التعاون وتقليل الاحتكاك الداخلي من خلال القيم المشتركة ومعايير السلوك الواضحة.

يسهل لوح ClickUp الأبيض المدمج إنشاء قواعد الفريق بشكل مرئي، مثل تفضيلات الاتصال أو قواعد اتخاذ القرار. يمكنك أيضًا إضافة أقسام للمقترحات أو استعراضات لتنقيح سير العمل بمرور الوقت.

هذا النموذج مثالي لأي فريق يستخدم ClickUp، ليس فقط كمركز للتعاون، ولكن كبرنامج كامل لإدارة الأعمال لمواءمة الأهداف والسلوكيات والعمليات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

جرب اللوحات التفاعلية مثل خريطة الشخصية لتحديد أنماط العمل الفردية (الانطوائي، المنفذ، المفكر، إلخ)

جرب قسم الطموحات ، حيث يمكن للأعضاء مشاركة آمالهم للفريق

استخدم لوحة حل المشكلات لطرح المشكلات واقتراح الحلول وتوثيق الاتفاقيات

✅ مثالي لـ: الفرق التي تضع معايير عمل واضحة، خاصة في البيئات البعيدة أو متعددة الوظائف

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لمقترحات المشاريع في Word و Excel و ClickUp

14. اتفاقية الفصل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط الملكية والحضانة والشروط المالية بوضوح باستخدام نموذج اتفاقية الفصل من ClickUp

يتيح نموذج اتفاقية الانفصال من ClickUp للأزواج التعامل مع تعقيدات الانفصال بأقل قدر من الوثائق. يتيح لك إنشاء وإدارة جميع المستندات الرئيسية المتعلقة بالترتيبات المالية وتقسيم الأصول وحضانة الأطفال والنفقة. يسهل كل قسم جيد التنظيم التنسيق بين التوقعات المتبادلة والحفاظ على تنظيم السجلات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قلل من سوء الفهم والتضارب طوال العملية

توصل إلى تفاهم بشأن حقوق والتزامات كل طرف

حدد طريقة مقبولة للجميع لحل النزاعات والخلافات المستقبلية

✅ مثالي لـ: الأزواج الذين يمرون بمرحلة انفصال ويرغبون في ضمان الوضوح والاستعداد القانوني وسهولة الوصول إلى المستندات

15. نموذج اتفاقية التوظيف من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الأدوار الوظيفية والرواتب والمزايا وقواعد مكان العمل باستخدام نموذج اتفاقية التوظيف من ClickUp

يوفر نموذج اتفاقية التوظيف من ClickUp تخطيطًا منظمًا لتوضيح شروط التوظيف وتوقعات الوظيفة وسياسات الرواتب والسلوك في مكان العمل، وهو مثالي لفرق الموارد البشرية التي تهدف إلى الحفاظ على الوضوح بين أصحاب العمل والموظفين. تضمن أقسامه المدمجة الخاصة بالحضور وسياسات الإجازات وحماية الملكية الفكرية وما إلى ذلك تجربة انضمام سلسة مع حماية مصالح الطرفين.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

التزم بقوانين العمل من خلال اتفاقية محددة بوضوح

حماية حقوقك القانونية

احصل على إطار عمل منظم لمعالجة النزاعات

للبدء، استخدم برنامج معالجة نصوص مثل ClickUp Docs لتصميم اتفاقيتك عن طريق إدخال تفاصيل الموظفين والأدوار الوظيفية وشروط التوظيف. يضمن ذلك إمكانية تحرير المستند ومشاركته داخل مساحة العمل الخاصة بك. من هناك، تتبع الامتثال والتحديثات داخل ClickUp، حتى لا يتم تجاهل أي سياسة.

✅ مثالي لـ: محترفي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في إضفاء الطابع الرسمي على شروط التوظيف للموظفين الجدد أو أعضاء الفريق عن بُ

16. نموذج اتفاقية الإيجار التجاري من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط استئجار مساحة تجارية، بما في ذلك الإيجار والاستخدام والصيانة، باستخدام نموذج اتفاقية الإيجار التجاري من ClickUp

نموذج اتفاقية الإيجار التجاري من ClickUp مصمم خصيصًا لأصحاب العقارات العاملين في ولاية لون ستار. يوفر هيكلًا جاهزًا للاستخدام لإنشاء عقود إيجار سكنية محددة المدة. يتضمن جميع الحقول الأساسية لتوثيق التفاصيل الرئيسية مثل معلومات المالك والمستأجر ومدة الإيجار ومبلغ الإيجار والمفروشات وشروط الإشغال والمرافق.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

حدد رسوم التأخير وودائع الضمان وتفاصيل فحص الانتقال

من البنود المتعلقة بالإنهاء المبكر إلى الأضرار التي تلحق بالممتلكات والحيوانات الأليفة ومواقف السيارات، كل قسم مهيأ مسبقًا وقابل للتخصيص ليتوافق مع قوانين ولاية تكساس

✅ مثالي لـ: أصحاب العقارات أو مديرو العقارات في تكساس الذين يبحثون عن نموذج عقد إيجار موثوق يغطي جميع الأساسيات القانونية ويمكن تخصيصه وفقًا لحالات الإيجار المحددة

🧠 هل تعلم؟ في القانون الأمريكي، غالبًا ما يتم التعامل مع مذكرات التفاهم ومذكرات الاتفاق وخطابات النوايا بشكل مشابه — وفي كثير من الحالات، يتم استخدامها بشكل متبادل كأدوات قانونية أولية.

17. نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ عقدًا واضحًا يغطي نطاق الخدمة والدفع والجداول الزمنية باستخدام نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

يحدد نموذج اتفاقية خدمات ClickUp التوقعات بين مقدمي الخدمات والعملاء من خلال أقسام خاصة بالخدمات والجداول الزمنية وشروط الدفع، مما يسهل التنسيق بين الأطراف بشأن المسؤوليات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

احتفظ بمعلومات الاتصال الخاصة بالعملاء والتفاصيل الأخرى في مكان واحد يسهل الوصول إليه

قم بتوثيق كل مرحلة من مراحل المشروع لإظهار العمل والعمليات وشروط الدفع والسيناريوهات المحتملة للإنجاز المبكر

امنع حدوث الالتباس وتأخر المدفوعات وتغيير النطاق من التأثير على عملك

✅ مثالي لـ: المستقلون والمستشارون والوكالات الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة ومنظمة لكتابة اتفاقيات الخدمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها

18. نموذج اتفاقية المورد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد ما يقدمه المورد وشروط الدفع وتوقعات التسليم باستخدام نموذج اتفاقية المورد من ClickUp

يلخص نموذج اتفاقية الموردين من ClickUp المسؤوليات وتوقعات الخدمة والأسعار وجداول التسليم لمساعدة الشركات على إضفاء الطابع الرسمي على الشروط مع الموردين. كل قسم، من نطاق العمل إلى السرية، يجعل الاتفاقية قابلة للتنفيذ قانونًا وسهلة الفهم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تبسيط عمليات الموافقة وطلبات التغيير

احمِ عملك باستخدام بنود الملكية الفكرية والتعويض

استفد من أداة التعاون مع العملاء التي تبسط وتحمي مصالح عملك عندما تعمل مع مستقلين أو وكالات أو موردين

✅ مثالي لـ: أصحاب الأعمال الذين يتعاملون بانتظام مع موردين خارجيين ويرغبون في إبرام اتفاقية واضحة ومهنية

📚 اقرأ المزيد: نصائح لتحسين عملية الدفع لتبسيط سير عملك

19. نموذج عقد إيجار ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوثيق الإيجار والودائع والشروط والمسؤوليات باستخدام نموذج عقد الإيجار من ClickUp

يساعد نموذج عقد الإيجار من ClickUp الملاك على وضع شروط واضحة وملزمة قانونًا تغطي جميع جوانب الإيجار. في الأقسام المخصصة، يمكنك إضافة تفاصيل مثل مبلغ الإيجار ووديعة التأمين ومدة الإيجار وعنوان العقار.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

ضع قواعد لسلوك المستأجرين واستخدام الممتلكات ودفع فواتير الخدمات العامة تحت سقف واحد

ضع شروط الإنهاء لضمان الشفافية وتجنب النزاعات القانونية في المستقبل

احمِ حقوقك كمالك عقار مع ضمان فهم المستأجرين لالتزاماتهم

✅ مثالي لـ: الملاك المستقلون أو مديرو العقارات الذين يسعون إلى تحديد توقعات واضحة وتجنب النزاعات مع المستأجرين

20. نموذج اتفاقية تشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) من

احصل على نموذج مجاني حدد القواعد وواجبات الأعضاء والملكية لشركتك ذات المسؤولية المحدودة باستخدام نموذج اتفاقية التشغيل من ClickUp

نموذج اتفاقية التشغيل من ClickUp هو المستند القانوني الذي يجب الرجوع إليه عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. فهو يساعد في تحديد كيفية إدارة شركتك، ويغطي تفاصيل الملكية وأدوار الأعضاء وتقاسم الأرباح وعمليات صنع القرار.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

حدد حقوق ومسؤوليات كل عضو بوضوح

تغطية الأمور المالية ومتطلبات حفظ السجلات وإجراءات تصفية الشركة

تجنب النزاعات وضمان الامتثال لقوانين الولاية

✅ مثالي لـ: رواد الأعمال الذين يؤسسون شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) ويرغبون في طريقة مباشرة لتنظيم الملكية والمسؤوليات والقواعد الداخلية

📌 فوز سريع: أضف بندًا لإنهاء الاتفاقية إلى مذكرة التفاهم الخاصة بك، حتى لو لم تكن عقدًا. فهذا يساعد كلا الطرفين على الانسحاب بهدوء إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

21. نموذج اتفاقية عدم المنافسة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني امنع المنافسة وحمِ أسرار العمل باستخدام نموذج اتفاقية عدم المنافسة من ClickUp

يساعد نموذج اتفاقية عدم المنافسة من ClickUp الشركات على حماية معلوماتها السرية والحفاظ على ميزتها التنافسية. فهو يحدد بوضوح القيود المفروضة على الموظفين السابقين، ويحظر عليهم الانضمام إلى شركة منافسة أو بدء نشاط تجاري منافس لفترة محددة بعد مغادرة الشركة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتقييد قدرة الموظف على استقطاب العملاء أو الزملاء من خلال بند عدم الاستدراج

احمِ البيانات التجارية الحساسة، مثل الأسرار التجارية وقوائم العملاء، من خلال قسم السرية

بسّط تتبع العقود القانونية من خلال التعليقات والردود والتحرير التعاوني والأتمتة والذكاء الاصطناعي والمزيد

✅ مثالي لـ: أصحاب العمل الذين يرغبون في منع المنافسة غير العادلة وحماية بيانات الشركة بعد مغادرة الموظف

22. نموذج اتفاقية الأبوة والأمومة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني توافق على مسؤوليات الحضانة والزيارة وتربية الأطفال باستخدام نموذج اتفاقية تربية الأطفال من ClickUp

يتيح نموذج اتفاقية الأبوة والأمومة من ClickUp للوالدين المشتركين توثيق مسؤوليات الأبوة والأمومة والقرارات المتعلقة بها. كما يساعد في تحديد التوقعات وتقسيم المهام الرئيسية وإدارة الأمور مثل الحضانة والزيارة والتأمين الطبي ونفقة الطفل.

علاوة على ذلك، بفضل أكثر من 15 عرضًا مخصصًا في ClickUp، مثل القائمة والتقويم وغيرها، يمكن للآباء والأمهات المشتركين تصور مهام الأبوة والأمومة وجداولها وإدارتها بفعالية، مما يقلل من سوء الفهم والنزاعات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

نظم مستندات الأبوة والأمومة في مساحة واحدة مشتركة وآمنة

احصل على خارطة طريق عملية لحل النزاعات

أنشئ تقويمًا مشتركًا لتوزيع مهام وواجبات الأبوة والأمومة بشكل عادل

✅ مثالي لـ: الآباء والأمهات الذين يبحثون عن طريقة واضحة ومرنة وتعاونية لإدارة واجبات الأبوة والأمومة المشتركة والبقاء على اتفاق بشأن المسؤوليات

23. نموذج اتفاقية إعفاء من المسؤولية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حد من المسؤولية ووثق اتفاقية المخاطر باستخدام نموذج اتفاقية الإعفاء من المسؤولية من ClickUp

يساعد نموذج اتفاقية الإعفاء من المسؤولية من ClickUp الشركات أو مقدمي الخدمات على إنشاء عقد يحدد مسؤوليات الأطراف. ويحدد النموذج إعفاءً واضحًا من المسؤولية، ويضمن موافقة أحد الأطراف على عدم تحميل الطرف الآخر المسؤولية عن المخاطر المحتملة المرتبطة بخدمات أو أنشطة محددة.

يمكنك بسهولة صياغة نطاق الاتفاقية، وتمييز أي استثناءات، وملء شروط التعويض، وتوضيح الطرف المسؤول عن المخاطر أو الحوادث المحددة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتوثيق الأنشطة والخدمات المحمية بموجب الاتفاقية

أدرج بسهولة القوانين التي تحكم الاتفاقية

حدد بوضوح أنواع الحماية، بما في ذلك التعويضات أو التنازلات

✅ مثالي لـ: الشركات التي تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات التي تنطوي على مخاطر محتملة، وضمان أن جميع الأطراف على دراية بمسؤولياتهم ومدى حماية المسؤولية

24. نموذج عقد زواج ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط الزواج فيما يتعلق بالشؤون المالية والممتلكات والمسؤوليات باستخدام نموذج عقد الزواج من ClickUp

نموذج عقد الزواج من ClickUp هو مستند قانوني منظم يساعد الأزواج على تحديد حقوقهم ومسؤولياتهم والشؤون المالية قبل الزواج. ويشمل أقسامًا تتعلق بملكية الممتلكات وتقسيم الديون وإعالة الزوج والأطفال القصر والظروف التي قد تؤدي إلى الطلاق.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

بسّط الموضوعات المعقدة مثل الأرباح والتأمين الصحي والترتيبات المصرفية

اعتمد على تنسيق جاهز للاستخدام يزيل الالتباس من عملية حساسة للغاية

ضع أهدافًا مشتركة على ClickUp لتنسيق التوقعات المتبادلة

✅ مثالي لـ: الأزواج الذين يرغبون في التعامل بشكل استباقي مع الأمور اللوجستية المتعلقة بالزواج ووضع اتفاقية شفافة وسليمة من الناحية القانونية قبل عقد قرانهم

25. نموذج مراجعة العقد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بمراجعة العقود والتعليق عليها والموافقة عليها بشكل تعاوني باستخدام نموذج مراجعة العقود من ClickUp

نموذج مراجعة العقود من ClickUp هو مساحة عمل قوية مصممة لتبسيط وتنظيم عملية إدارة العقود بالكامل. تم تصميم كل عرض بعناية باستخدام الحقول المخصصة والعلامات والحالات من ClickUp، مما يسهل تحديد ما يحتاج إلى مراجعة وما تمت الموافقة عليه والمرحلة التي وصل إليها العقد حاليًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

توفر طريقة عرض قائمة جميع العقود نظرة عامة كاملة على العقود وتصنفها حسب "نوع العمل" لتسهيل تتبعها

في عرض لوحة مراجعة العقود ، يتم عرض كل عقد على شكل بطاقة مهمة، مع تمييز الحقول المخصصة لتسهيل الرجوع إليها

ما عليك سوى النقر على بطاقة المهمة لعرض معلومات العقد التفصيلية وسحب البطاقة وإفلاتها في العمود المناسب لتحديث حالة العقد

✅ مثالي لـ: رواد الأعمال وقادة الشركات الذين يسعون إلى الحفاظ على الإشراف على الاتفاقيات التعاقدية

📮 ClickUp Insight: 46% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون على مزيج من الدردشة والملاحظات وأدوات إدارة المشاريع ووثائق الفريق لمجرد متابعة عملهم. بالنسبة لهم، العمل موزع على منصات غير متصلة، مما يجعل من الصعب الحفاظ على التنظيم. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يوحد ClickUp كل شيء. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Notes و ClickUp Chat و ClickUp Brain، يتم تجميع كل أعمالك في مكان واحد ويمكن البحث فيها وربطها بسلاسة. ودّع الحمل الزائد للأدوات واستقبل الإنتاجية السهلة.

26. ملحق ClickUp لنموذج العقد

احصل على نموذج مجاني قم بإجراء تغييرات رسمية على العقود الحالية دون إعادة كتابة كل شيء باستخدام نموذج ملحق العقد من ClickUp

يجعل ملحق عقد ClickUp من السهل للغاية توثيق تعديلات العقد وإدارتها. سواء كان ذلك إضافة بنود أو تحديث الشروط أو توضيح النقاط الرئيسية، يضمن هذا النموذج توافق جميع الأطراف في جميع الأوقات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تسهل ClickUp Docs صياغة ملحقات العقود وتحريرها وتخزينها مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك

تعاون مع أصحاب المصلحة في الوقت الفعلي، واترك تعليقات، وتأكد من مراجعة كل بند قبل الانتهاء

تساعدك طريقة عرض اللوحة في ClickUp على تنظيم كل خطوة من خطوات عملية الإضافة بصريًا، سواء كانت في مرحلة المسودة أو قيد المراجعة أو موقعة، مما يسهل مراقبة التقدم المحرز في لمحة واحدة

✅ مثالي لـ: المهنيين القانونيين ومديري المشاريع وأصحاب الأعمال الذين يقومون بتعديل الاتفاقيات بشكل متكرر ويحتاجون إلى طريقة سريعة ومنظمة لتوثيق تلك التغييرات

أنشئ اتفاقيات واضحة واحترافية باستخدام ClickUp

هل تريد إبرام صفقة مع عميل أو تحديد توقعات الفريق أو تحديد الخطوط العريضة للشراكة؟ يعمل ClickUp كبرنامج مثالي لإدارة العقود حيث توجد الاتفاقيات والتعليقات والمواعيد النهائية والمتابعات جنبًا إلى جنب.

توفر لك القوالب الجاهزة للاستخدام طريقة بسيطة ومنظمة لإنشاء أي نوع من الاتفاقيات ومشاركتها وتخزينها. ما عليك سوى اختيار القالب الذي تحتاجه وتخصيصه ليناسب شروطك وإرساله.

كما أنك إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في البقاء على اطلاع على كل شيء، فإن ClickUp Brain يوفر لك تلميحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأولويات واكتشاف العوائق والحفاظ على سير العمل بسلاسة.

سجل في ClickUp مجانًا وبسّط عقودك واتفاقياتك وكل ما بينهما.