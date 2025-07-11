قوالب مجانية لتقويم محتوى LinkedIn لتخطيط المنشورات

هل تحدق في قائمة انتظار LinkedIn الفارغة مرة أخرى؟

لديك الأفكار والكلمات المناسبة للتعبير عنها، وحتى الصور اللازمة لإكمال المجموعة، ولكن منشوراتك تستمر في التأخير. ينخفض التفاعل، والخوارزمية ليست متسامحة تمامًا.

المشكلة الحقيقية هي أنك تخطط في صوامع. أنت تستخدم مستندات وجداول بيانات ومواضيع Slack غير متصلة ببعضها البعض ولم يتم تصميمها للتعاون في الوقت الفعلي.

الآن تخيل مصدر واحد للحقيقة حيث توجد استراتيجية LinkedIn بالكامل — الأفكار والموافقات والمرئيات وحتى المواعيد النهائية.

يتيح لك قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي تحقيق ذلك، سواء كنت تدير حسابًا لعلامة تجارية أو حساب LinkedIn شخصي لعميل أو مبادراتك الخاصة في مجال القيادة الفكرية. باستخدام القالب المناسب، يمكنك تحويل جهودك المتفرقة في إنشاء المحتوى إلى آلية نشر متسقة وفعالة.

سترشدك هذه المشاركة إلى أفضل قوالب تقويم محتوى LinkedIn المجانية التي يمكنك استخدامها على الفور، بما في ذلك الخيارات المصممة خصيصًا من ClickUp — التطبيق الشامل للعمل.

ما هي قوالب تقويم محتوى LinkedIn؟

قالب تقويم محتوى LinkedIn هو إطار عمل جاهز يساعدك على تخطيط وتنظيم وجدولة المنشورات خصيصًا لـ LinkedIn. بدلاً من التسرع في تحديد ما ستنشره كل يوم، يمكنك الحصول على نظرة شاملة على المحتوى الخاص بك — ما الذي سيتم نشره ومتى وكيف ولماذا.

ويمكن أن يشمل ما يلي:

استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي للظهور على LinkedIn

موضوعات أو مواضيع المحتوى لكل أسبوع

المواعيد النهائية لتقديم المسودات والمراجعات والموافقات

عناصر نائبة مرئية أو روابط أصول

نشر أفكار للنصوص أو التعليقات

تتبع الأداء (الإعجابات والتعليقات ونسبة النقر إلى الظهور، إلخ)

📝 ملاحظة سريعة: بعض القوالب بسيطة (مثل جدول بيانات يحتوي على أعمدة)، بينما البعض الآخر ديناميكي وتعاوني — مثل التقويمات أو لوحات المهام أو لوحات المعلومات التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي.

ما الذي يجعل قالب تقويم محتوى LinkedIn جيدًا؟

يسهل نموذج تقويم المحتوى الجيد على LinkedIn المسار من التخطيط إلى النشر. فهو يزيل العقبات مثل الأفكار الباهتة، والمواعيد النهائية غير الملتزم بها، وعدم وضوح المسؤولية، وما إلى ذلك. كما أنه مرن بما يكفي ليناسب سير عمل المحتوى الخاص بك، مع توفير الرؤية التي تحتاجها للبقاء على المسار الصحيح.

ابحث عن القوالب التي تتضمن:

طرق عرض قابلة للتخصيص: جداول زمنية أسبوعية أو شهرية أو خاصة بالحملة تتوافق مع جدول النشر الخاص بك

تتبع الحالة: للاطلاع على ما هو قيد التفكير أو المراجعة أو المجدول

ميزات التعاون: حتى يتمكن الكتّاب والمصممون وأصحاب المصلحة من العمل في مكان واحد

حقول بيانات تعريف المحتوى: مثل المنصة أو الجمهور أو التنسيق أو علامات التصنيف أو أهداف الحملة للحصول على سياق كامل

الحقول الخاصة بـ LinkedIn: عدد الكلمات، وحدود عدد الأحرف، وضع العلامات، وتتبع الروابط

ستحصل على نقاط إضافية إذا كان يتكامل مع أداة إدارة المشاريع الخاصة بك، ويتيح لك إرفاق الملخصات الإبداعية والأصول مباشرة، و/أو يتضمن أتمتة مواعيد الاستحقاق والتذكيرات. في النهاية، يجب أن يوفر لك قالب جيد لتخطيط المحتوى وكتابته الوقت، ويقلل من التوتر، ويساعدك على تقديم محتوى يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

15 نموذجًا لتقويم محتوى LinkedIn لإلهام فريق التسويق لديك

لا ينبغي أن يكون التخطيط لاستراتيجية المحتوى ومنشورات LinkedIn أمراً شاقاً كل أسبوع. تساعد هذه القوالب المجربة والمختبرة من ClickUp فرق التسويق مثل فريقك على النشر بهدف محدد دون ذعر.

1. قالب تقويم المحتوى الشهري لـ ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لمنشوراتك على LinkedIn ونظمها وتابعها باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp

تم تصميم قالب تقويم المحتوى الشهري من ClickUp للمفكرين ذوي الرؤية الشاملة. فهو يساعدك على تصور خطط محتوى LinkedIn الخاصة بك على مدار شهر كامل، بحيث لا تقتصر خططك على الغد فحسب، بل تشمل الحملة المقبلة أيضًا. من العصف الذهني إلى النشر، كل خطوة تتم في مركز واحد.

يوفر عرض تقويم بالسحب والإفلات لتسهيل عملية الجدولة

تُظهر الحالات المخصصة المرمزة بالألوان ما هو في مرحلة المسودة أو المراجعة أو الجاهز للنشر

يتضمن حقول مخصصة جاهزة للاستخدام لتصنيف نوع المنشور والقناة والمالك والأولوية

تسهل مهام ClickUp المرتبطة إرفاق العناصر المرئية والنصوص والموجزات الإبداعية

يحافظ التحكم في الإصدارات على توافق فريقك مع أحدث نسخة وتكرار التصميم

📌 مثالي لـ: فرق التسويق التي تتعامل مع حملات متعددة وتحتاج إلى نظرة عامة شهرية واضحة حول ما سيتم نشره وموعد نشره. وهو مفيد بشكل خاص لمزامنة منشورات LinkedIn مع إطلاق المنتجات أو المحتوى الموسمي.

2. قالب تقويم المحتوى الأسبوعي لـ ClickUp

احصل على قالب مجاني امزج المحتوى المخطط لـ LinkedIn مع اتجاهات عفوية باستخدام قالب تقويم المحتوى الأسبوعي من ClickUp

هل سبق لك أن ترددت في النشر لأنك لم تكن متأكدًا مما إذا كان عليك الانضمام إلى محادثة شائعة أو الالتزام بخطة المحتوى الخاصة بك؟ قالب تقويم المحتوى الأسبوعي من ClickUp يقسم استراتيجية LinkedIn الخاصة بك إلى خطط أسبوعية قابلة للتنفيذ. إنه مثالي لتتبع المنشورات اليومية ومراقبة التفاعل وإجراء تعديلات سريعة مع تغير الاتجاهات.

تفاصيل أسبوعية مفصلة لتخطيط المحتوى التفصيلي

مساحة لتسجيل أفكار المنشورات والهاشتاغات والأصول الإبداعية باستخدام لوحات ClickUp المتصلة

تتبع الحالة لمعرفة ما هو مجدول أو قيد التقدم أو منشور

تعاون في الوقت الفعلي حتى يظل الجميع على اتصال

طرق عرض قابلة للتخصيص — يمكنك التبديل بين تنسيقات القائمة أو اللوحة أو التقويم لتخطيط أفضل

📌 مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي ومبدعي المحتوى الذين يحتاجون إلى البقاء مرنين، والاستجابة للاتجاهات، ومراقبة نشاط LinkedIn اليومي عن كثب

💡 نصيحة احترافية: خصص 30 إلى 60 دقيقة كل يوم جمعة مساءً/الاثنين صباحًا باستخدام تقويم AI من ClickUp لتخطيط المحتوى الخاص بك دفعة واحدة ووضع علامات عليه باستخدام أحد قوالب التحرير أو النشر. فهذا يحدد النغمة العامة، ويمنحك رؤية واضحة لأسبوعك، ويقلل من حالة الذعر في اللحظات الأخيرة.

3. قالب خطة محتوى ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة إنشاء المحتوى وتوزيعه على LinkedIn في مكان واحد باستخدام نموذج خطة المحتوى من ClickUp

هل أنت مستعد لتحويل استراتيجيتك على LinkedIn من استراتيجية مشتتة إلى استراتيجية منظمة؟ يساعدك نموذج خطة المحتوى من ClickUp على تحديد أركان المحتوى وأهداف الحملة والرسائل، كل ذلك قبل أن تبدأ في جدولة المنشورات. إنه مخطط تفصيلي للمسوقين الذين يرغبون في أن تخدم كل منشور على LinkedIn غرضًا أكبر.

أقسام التخطيط الاستراتيجي للأهداف والجمهور والرسائل

جداول زمنية مرئية لمواءمة المحتوى مع التواريخ التجارية الهامة

أدوات التعاون لتبادل الأفكار والموافقات

هيكل سهل التحديث مع تطور استراتيجيتك

روابط مباشرة إلى قوالب التنفيذ لتسهيل عمليات التسليم

📌 مثالي لـ: مسؤولي التسويق والمخططين الاستراتيجيين الذين يرغبون في بناء حضور متماسك وموجه نحو الأهداف على LinkedIn

📚 اقرأ أيضًا: قوالب تخطيط الوسائط

4. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث من ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لتنظيم المنشورات وتتبع أداء المحتوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة

إذا كنت تدير عدة منصات إلى جانب LinkedIn، فإن قال ب ClickUp Modern Social Media Calendar Template مصمم خصيصًا لك. يوفر هذا القالب المجاني لتقويم المحتوى نهجًا جديدًا وجذابًا بصريًا لتصور المحتوى وجدولته ومراقبته. يتيح لك رؤية جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك في لمحة واحدة، دون الفوضى التي تعيق اتخاذ القرار.

عرض التقويم متعدد القنوات لتنسيق LinkedIn مع منصات أخرى

علامات مرمزة بالألوان للحملات أو أنواع المحتوى أو القنوات

سحب وإفلات المنشورات لإعادة الجدولة بسرعة

تتبع التحليلات لقياس ما هو فعال، مباشرة من التقويم الخاص بك، عبر لوحات معلومات ClickUp

تصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة للتخطيط أثناء التنقل

📌 مثالي لـ: فرق وسائل التواصل الاجتماعي والمستقلون الذين يحتاجون إلى طريقة حديثة ومنظمة بصريًا لنشر المحتوى وتتبع الأداء عبر قنوات متعددة

5. قالب جدول نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني جدولة المنشورات مسبقًا حتى لا تفوتك مواعيد النشر مرة أخرى، باستخدام نموذج جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قالب جدول نشر الوسائط الاجتماعية من ClickUp هو مجموعة أدواتك التكتيكية لتنظيم توقيتات النشر على LinkedIn (وغيرها من المنصات الاجتماعية). صُمم هذا القالب بدقة ليُساعدك على تحديد موعد نشر كل منشور بدقة، حتى لا تفوتك أي لحظة مهمة أو تتداخل الحملات. وهو مفيد عندما تريد الحفاظ على الاتساق في جدول النشر... والاستفادة من أوقات الذروة في التفاعل لتعظيم الوصول.

👀 هل تعلم؟ عادةً ما يحدث أعلى معدل تفاعل على LinkedIn بين الساعة 7 صباحًا و 4 مساءً في أيام الأسبوع، مع ارتفاع طفيف بين الساعة 10 و 11 صباحًا أيام الثلاثاء والخميس. على الرغم من أن هذه الأوقات هي الأفضل، إلا أن التفاعل خلال ساعات العمل بشكل عام يظل ثابتًا إلى حد ما، لذا لا داعي للقلق بشأن النشر في ساعة الذروة بالضبط.

جدولة ساعة بساعة للتحكم الدقيق في توقيت النشر

تذكيرات تلقائية للحفاظ على انتظام نشر مشاركاتك

نظرة عامة سريعة على المنشورات القادمة والمجدولة والمنشورة

يدعم فترات نشر متكررة للمحتوى الدائم

سهولة نسخ الجداول الزمنية للحملات المتكررة

📌 مثالي لـ: منسقي وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات التي تدير منشورات LinkedIn عالية التكرار، أو أي شخص يرغب في تحسين التوقيت لتحقيق أقصى قدر من التفاعل

📚 اقرأ أيضًا: أدوات الذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي

6. قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط ونظم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك دون عناء باستخدام نموذج خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

تم تصميم نموذج خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp للمسوقين الذين يرغبون في ربط الصلة بين الاستراتيجية والتنفيذ. يتيح لك تحديد أهداف الحملة، وتخطيط موضوعات المحتوى، وتوزيع المسؤوليات، كل ذلك في مساحة عمل تعاونية واحدة.

أقسام مخصصة لأهداف الحملة والجمهور المستهدف والرسائل

مهام قابلة للتخصيص لكل وظيفة، حتى لا يفوتك أي شيء

سير عمل الموافقة المدمج لتبسيط التعاون

حقول تتبع الأداء لقياس النتائج بعد الإطلاق

يتكامل مع ClickUp Docs لتسهيل الرجوع إلى الإرشادات والموجزات

📌 مثالي لـ: الفرق والمستشارين الذين يحتاجون إلى مواءمة محتوى LinkedIn مع أهداف التسويق الأوسع نطاقًا

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

7. قالب ClickUp المتقدم لوسائل التواصل الاجتماعي

احصل على قالب مجاني امزج بين الاستراتيجية والتوزيع والتحليل لجهودك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب ClickUp المتقدم لوسائل التواصل الاجتماعي

انطلق إلى قالب قوي مصمم لإدارة جهود وسائل التواصل الاجتماعي ذات الحجم الكبير أو متعددة القنوات، بما في ذلك حضورك على LinkedIn. صُمم قالب ClickUp Social Media Advanced Template لدعم كل من الفرق الصغيرة والمؤثرين الجادين، ويجمع بين تخطيط المحتوى والنشر والتحليلات.

إنها بلا شك واحدة من أفضل الأدوات لتحسين كل جانب من جوانب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك .

لوحات تحليلات متقدمة للحصول على رؤى حول الأداء في الوقت الفعلي

أتمتة ClickUp المخصصة لتبسيط المهام المتكررة

أذونات متعددة المستويات لتعاون آمن بين أعضاء الفريق

تتبع مفصل لتنسيقات المنشورات والقنوات وعائد الاستثمار في الحملات

طرق عرض مرنة — التبديل بين تخطيطات جانت والتقويم واللوحة

📌 مثالي لـ: فرق التسويق القائمة على البيانات والوكالات التي ترغب في الحصول على رؤية عميقة لأداء محتوى LinkedIn وتحتاج إلى أدوات قوية لتوسيع نطاق عمليات وسائل التواصل الاجتماعي

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض التضمين في القالب للوصول إلى موجز وسائل التواصل الاجتماعي المباشر والحصول على أفكار تسويقية في الوقت الفعلي دون مغادرة ClickUp.

8. قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ حملة منظمة على LinkedIn (أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى) باستخدام نموذج حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

عندما تكون نشاطاتك على LinkedIn جزءًا من حملة أكبر، يوفر قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp هيكلًا ورؤية شاملة من البداية وحتى النتائج. تحصل على تقسيم واضح للمهام وتعاون ذكي وتتبع للأداء.

خمسة عروض (البدء، الجدول الزمني، المنشورات، أدوار DACI، الحملات) ترشدك خلال كل مرحلة من مراحل المشروع

تحافظ الحالات المخصصة مثل "يحتاج إلى موافقة" و"قيد التجهيز" و"ملغى" على سير العمل واضحًا

تتبع الحقول المخصصة ولوحات المعلومات التواريخ والأدوار والميزانيات ومقاييس الأداء لحملتك

تضمن ميزة استعراض الحملات المدمجة إغلاق كل مشروع مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

📌 مثالي لـ: الوكالات والفرق ومديري التسويق الذين ينظمون حملات LinkedIn منظمة ومتكاملة مع ندوات عبر الإنترنت أو أحداث أو إطلاق منتجات

📚 اقرأ أيضًا: قوالب استراتيجية تسويق المحتوى

9. قالب تقويم تحرير ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتخطيط وتقديم مجموعة متنوعة من المحتويات، بدءًا من المدونات وحتى إطلاق المنتجات والإعلانات على LinkedIn، باستخدام قالب التقويم التحريري من ClickUp

قالب التقويم التحريري ClickUp هو مركز التحكم التحريري الخاص بك على LinkedIn. وهو مصمم لمساعدتك في تخطيط كل محتوى وجدولته وإدارته، سواء كان منشورًا عن الريادة الفكرية أو تحديثًا عن الشركة أو إعلانًا عن حملة. باستخدام هذا القالب، يمكنك الحفاظ على تنظيم شبكة المحتوى بالكامل وشفافيتها.

يسهل نموذج طلب المحتوى المدمج على أصحاب المصلحة تقديم أفكارهم

تتيح لك الحقول المخصصة تحديد نوع العرض والقناة و CTA والمحرر المعين في لمحة سريعة

ستة حالات مخصصة لتتبع التقدم من البحث إلى النشر، مما يضمن حركة متسقة عبر مسار التحويل

إعادة الجدولة السهلة عن طريق السحب والإفلات تتواءم مع تغير الأولويات

تسهل أدوات التعاون مثل التعليقات المخصصة ClickUp Chat عملية تقديم الملاحظات والموافقات

📌 مثالي لـ: فرق المحتوى والمحررين والوكالات التي تدير عدة مساهمين وتدفقًا مستمرًا من المنشورات على LinkedIn وتحتاج إلى عملية تحرير واضحة ومنظمة

👀 هل تعلم؟ إنشارات الكاروسيل تحقق نجاحًا كبيرًا على LinkedIn. أظهرت دراسة أجرتها Metricool على أكثر من 577,000 منشور أن منشورات الكاروسيل (أي المستندات متعددة الصور) تحقق معدل تفاعل يبلغ 45.85٪، وهو أعلى معدل بين جميع أنواع المنشورات على المنصة!

10. قالب تقويم تحرير محتوى التسويق في ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ استراتيجية تسويق محتوى قوية باستخدام نموذج التقويم التحريري لتسويق المحتوى من ClickUp

يجمع قالب التقويم التحريري للتسويق بالمحتوى من ClickUp بين استراتيجية التسويق والتخطيط التحريري. وهو مثالي لتخطيط حملات LinkedIn وتتبع المواعيد النهائية ومواءمة فريقك حول الأهداف المشتركة، كل ذلك في مكان واحد.

يجمع بين تخطيط الحملات والجدولة التحريرية

جداول زمنية مرئية لمواءمة المنشورات مع عمليات الإطلاق والترويج

مهام قابلة للتخصيص وتذكيرات تلقائية للمساءلة

تتبع الأداء لقياس تأثير الحملة

لتصميم وإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتكامل مع ClickUp Brain

📌 مثالي لـ: مديري التسويق والاستراتيجيين الذين يرغبون في ربط محتوى LinkedIn بمبادرات تسويقية أوسع نطاقًا

💡 نصيحة احترافية: هل نفدت أفكارك لمحتوى LinkedIn المحتمل؟ اسأل ClickUp Brain: "ما هي 5 زوايا جذابة لنشرها على LinkedIn للإعلان عن ميزة جديدة لـ تستهدف وتستهدف ؟" هل أعجبتك إحدى الأفكار؟ أرسلها إلى: "إنشاء إعلان عن أحدث وظيفة في وحدة التي . " قم بتبادل الأفكار حول محتوى LinkedIn وزواياه واستراتيجياته باستخدام ClickUp Brain

11. قالب تقويم ترويجي لـ ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وتتبع إطلاق المنتجات والعروض الترويجية والحملات المدفوعة على LinkedIn باستخدام نموذج التقويم الترويجي من ClickUp

هل سبق لك أن أطلقت حملة ترويجية على LinkedIn لتكتشف أن الصفحة المقصودة لم تكن نشطة أو أن فريق التصميم استخدم تصميم الفصل الماضي؟ دعنا نساعدك على تجنب ذلك نهائياً!

تم تصميم قالب التقويم الترويجي ClickUp للمسوقين الذين ينظمون حملات ترويجية متكررة على LinkedIn أو إطلاق منتجات أو حملات خاصة. يساعدك هذا القالب على تصور كل حملة ترويجية وتنسيق الأصول والحفاظ على تنسيق فريقك بشكل مثالي فيما يتعلق بالتوقيت والرسائل لضمان نجاح إطلاق الحملة.

أقسام مخصصة لكل حملة أو ترويج على LinkedIn

عرض الجدول الزمني لتجنب تداخل العروض الترويجية وتحقيق أقصى تأثير

إدارة الأصول للملفات الإبداعية والنسخ والروابط

إشعارات تلقائية بمواعيد الإطلاق الرئيسية

سهلة التكرار للحملات المتكررة أو الموسمية

📌 مثالي لـ: فرق التسويق ومديري المنتجات ومنسقي الفعاليات الذين يحتاجون إلى تنسيق حملات LinkedIn الترويجية بدقة ووضوح

12. قالب تقويم النشر في ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط سير عمل الموافقة على المحتوى وجداول النشر باستخدام قالب تقويم النشر من ClickUp

هل تحتاج إلى حل بسيط وسهل لتخطيط وتتبع كل منشور على LinkedIn؟ قالب تقويم النشر ClickUp مثالي للفرق التي تريد طريقة بسيطة ومرئية لمعرفة ما سيتم نشره ومتى. يركز هذا القالب بشكل كامل على وتيرة النشر، ويحافظ على تدفق منشورات LinkedIn بشكل متسق ومتوافق مع العلامة التجارية.

استخدم الحالات المخصصة مثل "الموافقة" و"الكتابة" و"التصميم" و"الاكتمل" وما إلى ذلك، للمساعدة في تنظيم مسار العمل

قسّم جدول النشر حسب التنسيق أو الامتثال للعلامة التجارية أو التوقيت باستخدام عروض ClickUp المتعددة

أبقِ الجميع على اطلاع دائم من خلال إشعارات ClickUp القابلة للتخصيص

📌 مثالي لـ: الفرق الصغيرة أو العاملين المستقلين أو أي شخص يرغب في الحصول على نظرة عامة واضحة ومرئية على جدول نشر منشوراته على LinkedIn

13. قالب تقويم حملة ClickUp

احصل على قالب مجاني ضع جدولًا زمنيًا للحملات وتتبع التقدم المحرز مقارنة بالمراحل الرئيسية باستخدام نموذج تقويم الحملات من ClickUp

تم تصميم قالب تقويم حملة ClickUp خصيصًا لتنسيق حملات LinkedIn من البداية إلى النهاية. يمنحك نظرة عامة على كل نقطة اتصال في الحملة، مما يساعدك على تنسيق الرسائل والأصول والمواعيد النهائية عبر فريقك، دون أن تفوتك أي تفاصيل.

تصميم يركز على الحملة لرسم خريطة لمبادرات LinkedIn متعددة المراحل

عرض الجدول الزمني والتقويم لتصور سير الحملة

تعيين المهام والتبعيات لضمان مسؤولية الجميع وتوافق منشورات LinkedIn مع عناصر الحملة الأخرى مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإطلاق المدونات

تتبع تحليلات مدمج لأداء الحملة

سهولة التكامل مع ميزات ClickUp Docs والأتمتة

التعليقات التعاونية والمرفقات التي تحافظ على ترابط الأصول والتعليقات

📌 مثالي لـ: مسؤولي التسويق وفرق التسويق التي تدير حملات LinkedIn معقدة ومتعددة الخطوات وتحتاج إلى الحفاظ على التوافق التام بين الاستراتيجية والتنفيذ وإعداد التقارير

14. قالب تقويم محتوى LinkedIn من HubSpot

تم تصميم قالب تقويم محتوى LinkedIn من HubSpot لمساعدتك في تخطيط منشورات LinkedIn وجدولتها وتتبعها في جدول بيانات مألوف. ومثل قوالب ClickUp في هذه القائمة، يمكن تنزيله مجانًا ويتضمن نصائح وأفضل الممارسات لتخطيط محتوى LinkedIn.

حقول التاريخ والموضوع والمحتوى الأساسي و CTA لتخطيط منشورات LinkedIn المنظمة

أعمدة مخصصة للبيانات الوصفية الخاصة بـ LinkedIn مثل عدد الأحرف وروابط الصور وأوقات النشر

علامات حالة مرمزة بالألوان للمحتوى المسودة والمجدولة والمنشورة

تنسيق CSV سهل الاستيراد، جاهز لإعداد التقارير أو التحميل إلى برامج جدولة وسائل التواصل الاجتماعي

📌 مثالي لـ: العاملين المستقلين، وأصحاب المشاريع الفردية، والفرق الصغيرة التي تريد مخططًا يركز على LinkedIn دون مغادرة منطقة الراحة الخاصة بهم في جداول البيانات

🧠 حقيقة ممتعة: منذ عام 2020، زاد عدد مستخدمي LinkedIn الذين يطلبون المزيد من الطرق للتعبير عن الفكاهة بنسبة 160٪، مما دفع LinkedIn إلى إضافة رمز تعبيري "يضحك"! 😆

15. قالب تقويم LinkedIn لبرنامج Excel/Google Sheets من Coefficient

هذا القالب الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي من Coefficient مخصص لفرق المحتوى التي تعتمد على البيانات وتحب العمل في Excel أو Google Sheets، ولكنها تريد أداة تخطيط LinkedIn جاهزة للاستخدام مع بعض عمليات التشغيل التلقائي.

إليك لماذا ستحبها

تصميم ورقة بديهي مع أعمدة للتاريخ والنسخ والوسائط والعلامات ومؤشرات الأداء

صيغ مدمجة تتتبع وتيرة النشر وتشير إلى الثغرات في الجدولة

صفوف مرمزة بالألوان لفصل أنواع المحتوى وتدفق الأسبوع إلى الأسبوع بصريًا

سهولة الاستيراد/التصدير بين Sheets و Excel و ClickUp أو أدوات النشر

خفيف الوزن وسريع، مثالي للفرق الصغيرة أو محبي جداول البيانات

📌 مثالي لـ: فرق التسويق الموزعة أو الوكالات أو عشاق جداول البيانات الذين يرغبون في حل تعاوني وآلي لجدولة محتوى LinkedIn

انتقل بسلاسة من التخطيط إلى النشر باستخدام قوالب تقويم محتوى LinkedIn من ClickUp

"ClickUp هو سلاحي السري (الذي لم يعد سريًا) لتبسيط عملية إنشاء جميع المحتويات الخاصة بي"، تقول مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي هارييت إيفانز ، التي أصبحت الآن قادرة على إدارة كل شيء بدءًا من الفكرة وحتى النشر من خلال منصة واحدة.

هذه هي بالضبط الميزة التي تحصل عليها عندما تتخلى عن الأدوات المجزأة — المستندات هنا، وجداول البيانات هناك، ومواضيع Slack في كل مكان — وتستخدم مساحة العمل الموحدة من ClickUp.

بفضل قوالب تخطيط المحتوى المجانية من ClickUp والذكاء الاصطناعي القوي، أصبح تتبع المهام والتعاون الإبداعي والتحليلات والنشر في متناول يدك دائمًا. وفي الوقت نفسه، تعمل أدوات الدردشة والتعليقات والمستندات ومرفقات الأصول وأدوات التدقيق المدمجة على الحفاظ على الأفكار والتنفيذ في مكان واحد.

هل أنت مستعد للتخلي عن تبديل الأدوات وإنشاء حضور استراتيجي ومتسق وقابل للتطوير على LinkedIn؟ اختر أحد هذه القوالب، وأدخل روتينك الأسبوعي، ودع ClickUp يكون القوة الحيوية التي تجعل محرك التسويق الخاص بك يعمل بكفاءة.

جرب Clickup مجانًا اليوم!