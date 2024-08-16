كيفية إجراء تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي (مع النماذج)

اليوم، تنشر الشركات على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي. حتى على منصات مثل Instagram أو TikTok أو YouTube، حيث تكون جهود/تكاليف إنتاج المحتوى مرتفعة، تنشر الشركات عدة مرات في الأسبوع.

هل يستحق كل هذا العناء؟ هل هو أكثر من اللازم؟ هل تحقق النتائج الصحيحة؟ سيساعدك تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي على معرفة ذلك.

ما هو تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي؟

التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي هو مراجعة دورية لأنشطتك على مختلف المنصات لمساعدتك على فهم ما الذي ينجح وما لا ينجح وما الذي لا يحقق النتائج المرجوة وما تحتاج إلى تحسينات.

عبر:

_ / href/ _https://apps.shopify.com/sticky-social-media-icons-bar Shopify /%href/

ماذا يستلزم تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي؟

عادةً ما يراعي تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي.

التواجد : المنصات التي تتواجد عليها وطبيعة تواجدك عليها

: المنصات التي تتواجد عليها وطبيعة تواجدك عليها الوصول : عدد المتابعين، والنمو، ونسبة المتابعين الآليين، ونسبة المتابعين الآليين، والوصول الإجمالي للشبكة وما إلى ذلك.

: عدد المتابعين، والنمو، ونسبة المتابعين الآليين، ونسبة المتابعين الآليين، والوصول الإجمالي للشبكة وما إلى ذلك. الجمهور : نوع الجمهور حسب كل منصة، وبياناته الديموغرافية وسلوكه وتفاعلاته

: نوع الجمهور حسب كل منصة، وبياناته الديموغرافية وسلوكه وتفاعلاته المحتوى : نوع وتكرار المحتوى الذي تنشره على كل منصة. يتضمن هذا غالبًا مقدار المحتوى الذي تعيد استخدامه أيضًا

: نوع وتكرار المحتوى الذي تنشره على كل منصة. يتضمن هذا غالبًا مقدار المحتوى الذي تعيد استخدامه أيضًا الأداء: النتائج على جميع المقاييس التي قمت بتعيينها، مثل المشاركة والمشتريات والدعوة وقيمة عمر العميل وغيرها

في بعض الأحيان، تساعد أساليب تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات)، في تحديد النقاط التي يجب مضاعفة العمل عليها والثغرات التي يجب سدها.

كم مرة يجب على الشركات إجراء عمليات تدقيق لوسائل التواصل الاجتماعي؟

لا توجد قاعدة بشأن تكرار عمليات تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي. اعتمادًا على حجم وتعقيد استراتيجيتك الاجتماعية، قد تحتاج إلى إجراء تدقيق سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي.

تذكر أن التدقيق هو مجرد وسيلة لفهم الحالة الحالية لأداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. إذا كنت تقوم بتتبع جهودك ونتائجك بانتظام وتصحيح المسار حسب الحاجة، فقد لا تحتاج إلى الكثير من عمليات التدقيق في النهاية.

## كيفية إجراء تدقيق لوسائل التواصل الاجتماعي؟

التدقيق الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي هو التدقيق المخصص لاحتياجات مؤسستك واستراتيجيتها وقدراتها. ومع ذلك، هناك بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها للتأكد من تغطية جميع القواعد الخاصة بك.

فيما يلي إطار عمل يمكنك استخدامه في عمليات التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي، وطرق الاستفادة من أفضل أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات وقوالب لتبدأ على الفور.

1. جرد حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أمر شائع. قد يكون أحد المتدربين المتحمسين قد أنشأ حساباً على تيك توك، والذي يظل مهجوراً منذ انتهاء فترة تدريبه. ربما تكون قد بدأت حساب Pinterest ثم تخليت عنه بناءً على قوة الجذب. كل هذه لا تزال قنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل علامتك التجارية.

ابدأ تدقيقك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تجميع قائمة بجميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بعلامتك التجارية. قم بتضمين الملفات الشخصية النشطة وغير النشطة عبر مختلف المنصات.

حدد أي حسابات غير رسمية أو مكررة. على الرغم من أنك قد لا تتمكن من إغلاق حسابات المحاكاة الساخرة إلا أنه يمكنك الحد من الحسابات المنتحلة.

2. مراجعة ملفك الشخصي

قم بتقييم مدى اكتمال واتساق كل ملف شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق مما إذا كانت صور الملف الشخصي، والسير الذاتية، وعناوين URL، والتفاصيل الأخرى محدثة.

تأكد من أن كل ملف شخصي يمثل علامتك التجارية بشكل احترافي ومتسق. قم بتحسين الملفات الشخصية باستخدام كلمات رئيسية ذات صلة ومرئيات عالية الجودة لتعزيز التعرف على العلامة التجارية ومصداقيتها.

3. تحليل مقاييس الأداء

منذ آخر تدقيق لك أو في بداية العام، يجب أن تكون قد حددت أهدافًا لمعدلات المشاركة ونمو المتابعين والوصول ومرات الظهور والنقرات والمشتريات وما إلى ذلك.

أضف الأرقام ذات الصلة لكل مقياس. تقدم كل منصة مستوى معين من التحليلات لتضعه في اعتبارك. على سبيل المثال، تتوفر المشاهدات على المنشور، والتعليقات، والرسائل المباشرة، وما إلى ذلك على لوحة تحكم منصة التواصل الاجتماعي.

لمزيد من الفهم المتعمق، جرّب أدوات الاستماع الاجتماعي إلى:

معرفة ما يقوله عملاؤك عنك

معرفة المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورك

قياس فعالية جدول النشر الخاص بك

تحديد الاتجاهات والأنماط التي تشير إلى الاستراتيجيات الناجحة

في هذه المرحلة، تحقق أيضًا من أن الجمهور الذي لديك على ملفاتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يتطابق مع شخصية عميلك المثالي (ICP).

على سبيل المثال، لنفترض أنك خباز منزلي. فبالإضافة إلى الكعك والمعجنات التي تخبزها، فإنك تنشر بانتظام عن قطتك العزيزة "مين كون"، والتي تجلب لك عددًا كبيرًا من المتابعين من محبي القطط. من المحتمل أن تحصل على الكثير من التفاعل على منشوراتك دون أن تتحول إلى مبيعات.

لتجنب ذلك، انظر إلى عمر جمهورك وجنسه وموقعه وسلوكه على الإنترنت للتأكد من تطابقه مع برنامج المقارنات الدولية الخاص بك.

4. قم بتقييم المحتوى الخاص بك

إذا كنت تنشر الكثير من مقاطع الفيديو اللطيفة للقطط، فقد حان الوقت الآن لتقييمها بجدية بالتعاون مع إدارة تسويق المحتوى الفريق. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب النظر إليها.

أنواع المحتوى: تتبع التنسيقات التي تستخدمها، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والقصص. افهم المزيج الذي لديك حاليًا ومدى نجاحه.

الجودة: سيكون هذا هو حداثة الأفكار، والقدرة على التفاعل مع جمهورك، والتوافق مع هوية العلامة التجارية وما إلى ذلك. أنت تقرر ما تعنيه الجودة الجيدة بالنسبة لك. لا يحتاج الجميع إلى نشر مقاطع فيديو تستحق الأوسكار!

التنوع: ما مدى تنوع واختلاف منشوراتك عن بعضها البعض؟ سيخبرك هذا كم مرة يتوفر لجمهورك شيء جديد يشاهده/يتفاعل معه.

الأداء: قيّم المنشورات التي حظيت بأكبر قدر من التفاعل ولماذا. يمكن أن ينجح محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لأنه مضحك، أو طريف، أو مناسب للوقت، أو مبتكر، أو مبتكر، أو رائج، أو حتى مجرد متابع للموضة. استكشف بعمق سبب نجاح أجزاء معينة من المحتوى.

التعليقات: بينما تنظر إلى المحتوى الخاص بك، انظر إلى التعليقات أيضًا. هل يقول الناس أشياء إيجابية؟ هل كان لديك رد فعل عنيف على منشورات معينة؟ تعلم قدر المستطاع من تفاعلات الجمهور.

5. استمر في القياس

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك ليس جزيرة منعزلة. فهو موجود في نفس المشهد الذي يوجد فيه منافسوك. لذا، لا تفوّت هذا الجزء في تدقيقك لوسائل التواصل الاجتماعي.

حلل أنشطة منافسيك على وسائل التواصل الاجتماعي. راجع محتواهم ومستويات المشاركة وتكرار النشر وتفاعلات المتابعين لتحديد نقاط القوة والضعف وأفضل الممارسات لديهم.

من الحكم الحكيمة في الحياة ألا تقارن نفسك بالآخرين. لكن هذا لا ينطبق على الشركات!

توفر المقارنة المعيارية مع المنافسين رؤى حول معايير الصناعة وتسلط الضوء على فرص التمايز. هذه الخطوة ضرورية لفهم المشهد التنافسي وصياغة تخطيطك الاستراتيجي وفقًا لذلك.

6. اكتب تقرير المراجعة الخاص بك

لنفترض أن مدير وسائل التواصل الاجتماعي في شركة ما يراقب قنواتها ومحتواها وأدائها كل يوم. وهم على الأرجح على دراية بالاتجاهات والأنشطة والرؤى اليومية.

لكن الغرض الأساسي من المراجعة الدورية لوسائل التواصل الاجتماعي هو التراجع والتصغير والتقييم الشامل لجميع الأنشطة خلال فترة زمنية معينة. ينتج عن القيام بذلك رؤى يمكن أن تساهم في التعلم الجماعي. للوصول إلى هذه الرؤى، تحتاج إلى توثيق جيد.

يمكنك الكتابة بخط اليد باستخدام أداة مثل مستندات ClickUp أو أضف ملاحظاتك في انقر فوق عرض الجدول مما يسهل المقارنة. في كلتا الحالتين، قم ببحثك ودوّن أفكارك.

بالنسبة للجزء الأكبر، هذا هو المكان الذي ينهي فيه المدقق التدقيق. ومع ذلك، يعد دمج الرؤى في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهمًا من التدقيق. وهذا ما ستساعدك فيه الخطوتان التاليتان.

7. تقديم توصيات استراتيجية

بناءً على نتائج تدقيقك، قم بتحسين استراتيجيتك. إذا وجدت أن TikTok تستهلك الكثير من وقتك وميزانيتك دون تحقيق نتائج، فقد ترغب في إيقاف تشغيل هذه القناة.

أو إذا وجدت أن إنستغرام هو المنصة التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل، فقد تفكر في توظيف مديري وسائل التواصل الاجتماعي للرد على التعليقات/المشاركات بشكل أسرع. قد تفكر أيضًا في أتمتة الردود أو تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات .

قبل تنفيذ أي من التغييرات الاستراتيجية الخاصة بك، أعد ضبط أهدافك. حدد أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مثل تحسين المشاركة أو زيادة قاعدة المتابعين أو زيادة المبيعات.

اجعلها مرئية للجميع في الفريق من خلال انقر فوق الأهداف . ضمن ClickUp، يمكنك تعيين الأهداف على النحو التالي:

عدد الأهداف: على سبيل المثال، الحصول على 5 ملايين متابع على إنستغرام

أهداف المهام: على سبيل المثال، نشر 16 منشورًا كل أسبوع

الأهداف النقدية: على سبيل المثال، كسب 100 ألف دولار من خلال مبيعات إنستغرام

أهداف صحيحة/خاطئة: على سبيل المثال، الحصول على نمو بنسبة 50% في قاعدة المتابعين

تتبع أهدافك في الوقت الفعلي وراقب تقدمك بانتظام.

تتبع التقدم الذي يحرزه فريقك باستخدام ClickUp Goals

8. إنشاء خطة عمل

بعد وضع الاستراتيجية والأهداف، حان الوقت لإنشاء خطة عمل أو جدول نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

تخطيط المشاريع: قسّم حملاتك وأنشطتك اليومية إلى مهام. قم بإعداد كل منها على مهام ClickUp Tasks مع الأوصاف والحقول المخصصة للقناة المناسبة. قم بتعيينها إلى الشخص المناسب للعمل.

الجدولة: طبّق ما تعلمته من تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي لتصميم الجدول الزمني المناسب لمنشوراتك. استخدم عرض تقويم ClickUp لإدارة جدولك الزمني. إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، اطلع على قوالب تقويم المحتوى المجانية .

جدولة محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك دون عناء باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp

المراقبة: الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية في تدقيقك على وسائل التواصل الاجتماعي هي إعداد المراقبة وتتبع التقدم المحرز. إن لوحة معلومات ClickUp طريقة رائعة لدمج جميع التقارير التي تحتاجها، سواءً كانت نمو المتابعين أو المشاركة أو المبيعات، استخدم ClickUp لتتبع الرسوم البيانية للاتجاهات والبقاء على اطلاع على الأداء.

تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام لوحة معلومات ClickUp

## أمثلة على تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي

مثال 1: شركة SaaS

لنفترض أننا نجري تدقيقًا لوسائل التواصل الاجتماعي لشركة منتجات SaaS تخيلية. قد يبدو الملخص التنفيذي للتقرير كالتالي.

مخزون وسائل التواصل الاجتماعي: تمتلك العلامة التجارية حسابات اجتماعية على X (تويتر سابقًا) و Pinterest و LinkedIn. Pinterest هي الشبكة الاجتماعية الأسوأ أداءً، وليس لديها محتوى أو مشاركة ذات صلة. (هنا، قد يكون من المفيد إضافة لمحة عن أرقام الأداء)

مراجعة الملف الشخصي: جميع الملفات الشخصية محدثة، وعناوين URL تعمل، والسير الذاتية تتماشى مع وضع العلامة التجارية الجديدة.

المقاييس: شهد موقع LinkedIn زيادة بنسبة 20% في عدد المتابعين وزيادة بنسبة 2% في التفاعل خلال الربع الأخير. يساهم X في 30% من النقرات على المدونة، والتي يكون التحويل إلى عروض توضيحية عالية. يظل موقع LinkedIn القناة الأولى لتوزيع محتوى قادة الفكر.

تقييم المحتوى: يعمل محتوى القيادة الفكرية الطويل بشكل جيد في صيغ مكتوبة ومقاطع فيديو. ويؤدي نشر اقتباسات ومقتطفات من هذه المقالات على تويتر إلى تحسين معدلات النقر إلى الظهور.

المقارنة المعيارية: نحن على قدم المساواة مع المنافسين الذين حددناهم. ومع ذلك، فإن العلامة التجارية (أ) تحقق أداءً أفضل على إنستغرام، حيث تقوم بتحويل مقابلات الفيديو إلى مقاطع فيديو قصيرة ذات مشاركة أعلى.

التوصيات: ضاعف النشر على لينكد إن و X ضع في اعتبارك وضع علامات على الأشخاص المناسبين للوصول إلى نطاق أوسع. إعادة النشر مرتين في اليوم لتغطية جميع المناطق الزمنية التي ننشط فيها.

زيادة النشاط على إنستغرام. بناء استراتيجية قائمة على الفيديو مع دمج بكرات صغيرة الحجم في خطة المحتوى. النظر في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي لإعادة توظيف المحتوى.

مثال 2: شركة ناشئة لمستحضرات التجميل المباشرة للمستهلكين

لست بحاجة إلى اتباع الهيكل الدقيق للعملية المذكورة أعلاه. يمكنك إبراز النقاط البارزة فقط في تقريرك لسهولة القراءة. دعنا نرى كيف.

إنستغرام هو أفضل منصات التواصل الاجتماعي أداءً، حيث حقق مبيعات تزيد عن 2 مليون دولار على المنصة

تأتي منصة تيك توك في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 1.8 مليون دولار

التسويق عبر المؤثرين هو التكتيك الأكثر نجاحاً؛ حيث إن دروس المكياج التعليمية باستخدام منتجاتنا هي الأكثر نجاحاً

يحقق موقع LinkedIn بعض اهتمام المستثمرين، وإن لم يكن متناسباً مع جهودنا هناك

حققت حملة الإحالة "ادفعها للأمام" نجاحاً كبيراً

واجهنا بالفعل خطر قيام أحد المؤثرين بتشويه العلامة التجارية، مما تسبب في بعض ردود الفعل العنيفة؛ نحن بحاجة إلى عقود أكثر صرامة مع شركائنا

إذا كانت فكرة كتابة تقرير التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي بنفسك تبدو شاقة، فلا تقلق. ليس عليك القيام بكل ذلك بمفردك. لقد قمنا بتنسيق بعض من أفضل قوالب وسائل التواصل الاجتماعي لإعطائك السبق.

## قوالب تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي

يتيح لك نموذج تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي تنظيم عمليات التدقيق وتنفيذها وتكرارها بفعالية. قبل أن نقدم بعض قوالب التخطيط الإعلامي لتجربتها، إليك ما يجعلها جيدة.

الاكتمال : يجب أن تغطي كل شيء، بما في ذلك الاستراتيجية والجمهور المستهدف والمحتوى ومقاييس الأداء

: يجب أن تغطي كل شيء، بما في ذلك الاستراتيجية والجمهور المستهدف والمحتوى ومقاييس الأداء سهولة الاستخدام : تبسيط وأتمتة استخراج البيانات من مصادر مختلفة؛ دمج وتحليل ما يهمك

: تبسيط وأتمتة استخراج البيانات من مصادر مختلفة؛ دمج وتحليل ما يهمك إمكانية التشغيل الآلي : يتيح لك أتمتة العمليات المتكررة لتخطيط السيناريوهات بشكل أفضل

: يتيح لك أتمتة العمليات المتكررة لتخطيط السيناريوهات بشكل أفضل قابلية التخصيص: يتكيف تمامًا مع احتياجاتك الفريدة

مع وضع ذلك في الاعتبار، يقدم ClickUp عشرات النماذج للمستخدمين المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين. لمساعدتك على التفوق في عمليات التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي، اخترنا لك أفضل ثلاثة نماذج.

1. قالب تحليلات الوسائط الاجتماعية ClickUp

تلعب التحليلات دوراً حاسماً في عمليات تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي. كلما كانت أرقامك أكثر دقة، زادت قدرتك على استخلاص الرؤى وإجراء التعديلات الاستراتيجية.

نموذج تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

استخدم قالب تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تنطبق عليك. تصور أدائك وانظر إليه من أبعاد مختلفة. أضف حقولاً وحالات وطرق عرض مخصصة لتخصيص تقاريرك.

2. نموذج التحليل التنافسي لوسائل التواصل الاجتماعي

الآن بعد أن قمت بتحليل سجلاتك في المسار، قد تحتاج إلى تحليل أداء منافسيك. نموذج التحليل التنافسي من ClickUp يسهل عليك ذلك.

قالب قالب التحليل التنافسي في ClickUp Whiteboards

قالب السبورة الملائم للمبتدئين هذا مثالي لإجراء تحليل تنافسي لجهود وسائل التواصل الاجتماعي. قارن بين نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لوضع الأساس لاستراتيجيتك المحسنة لوسائل التواصل الاجتماعي.

3. قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي

لقد حان الوقت للانتقال من الأفكار إلى العمل باستخدام نموذج سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي . استخدم هذا القالب لإنشاء سير عمل استراتيجي لفرق التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي لديك. اجعل الجميع على نفس الصفحة وتتبع التقدم المحرز في كل نشاط خططت له.

قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

إذا كنت تفضل إعداد أنظمتك بنفسك، فلا داعي للقلق. إليك قائمة مرجعية قد تبقيك على المسار الصحيح.

## قائمة مراجعة تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي

إليك قائمة شاملة لكل ما يجب مراعاته أثناء إجراء تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي. اعتمادًا على احتياجاتك، يمكنك تضمين أو حذف أي من العناصر أدناه. لا تتردد في التخصيص والاستخدام كما تراه مناسبًا.

جرد الحسابات

قم بإدراج جميع حساباتك الاجتماعية، النشطة وغير النشطة على حد سواء

حدد أي حسابات غير رسمية أو مكررة

مراجعة الملف الشخصي وتحسينه

التأكد من تحديث صور الملف الشخصي والسير الذاتية وعناوين URL

التحقق من الاتساق في العلامة التجارية والرسائل

تحسين الملفات الشخصية باستخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة

تحليل مقاييس الأداء

تتبع المقاييس المحددة مسبقًا، مثل معدلات المشاركة ومدى الوصول ونمو المتابعين ومرات الظهور

تحديد الاتجاهات والأنماط في الأداء

البحث عن الرؤى الكمية والنوعية

تقييم المحتوى

مراجعة أنواع المحتوى المنشور (النصوص والصور ومقاطع الفيديو والاستطلاعات وغيرها)

تقييم جودة المحتوى ومدى ملاءمته

تحديد المنشورات التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل

المقارنة المعيارية للمنافسين

تحديد المنافسين المهمين على وسائل التواصل الاجتماعي

تحليل استراتيجياتهم ومحتواهم ومشاركتهم

تحديد نقاط القوة والضعف

تسليط الضوء على مجالات الأداء القوي

تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

إجراء تحليل SWOT

تحديد الأهداف وتطوير الاستراتيجية

تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لوسائل التواصل الاجتماعي

وضع استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف

مواءمة الاستراتيجية مع الأهداف التسويقية الشاملة

إنشاء خطة عمل

تحديد المهام والجداول الزمنية المحددة

تعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق

التأكد من تخصيص الموارد بفعالية

إنشاء نظام لتتبع الأداء المنتظم

تابع عمليات تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع ClickUp

وسائل التواصل الاجتماعي هي مسعى عالي الكثافة وإبداعي وفي الوقت الحقيقي. يمكن للحملة الرائعة أن يكون لها تأثير مباشر على خطك الأعلى ومشاركة العملاء. يمكن لخطوة واحدة خاطئة أن تقلب كل شيء رأسًا على عقب.

ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر هو أن تصبح غير ذي صلة، وتنشر محتوى لا نهاية له ولكن لا معنى له في نهاية المطاف في الفراغ.

لتجنب ذلك، تحتاج الشركات إلى الحفاظ على محتوى جديد وجذاب وفي الوقت المناسب. أفضل طريقة للتحقق مما إذا كنت تقوم بذلك هي من خلال عمليات التدقيق المنتظمة لوسائل التواصل الاجتماعي.

سيساعد التدقيق الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي في تحديد نقاط القوة واكتشاف نقاط الضعف والاستفادة من الفرص. إن إدارة مشروع وسائل التواصل الاجتماعي سيجعل البرنامج هذا الأمر في غاية السهولة. ClickUp لفرق التسويق مصمم لهذا الغرض بالضبط. كمنصة شاملة تساعدك على إدارة عملية التدقيق من البداية إلى النهاية، كما أن ClickUp يمكّن الشركات من إنشاء وتنفيذ استراتيجية ديناميكية وفعالة لوسائل التواصل الاجتماعي. جرّب ClickUp اليوم مجانًا .

أسئلة حول تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي

1. ما الذي يجب أن يتضمنه تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي؟

يجب أن يتضمن التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي مراجعة شاملة لجميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والملفات الشخصية، والتركيبة السكانية للجمهور، ومقاييس الأداء، والمحتوى، وتحليل المنافسة.

2. كيف يتم تنظيم تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي؟

يجب أن تكون بنية التدقيق الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي شاملة ومخصصة لاحتياجاتك. يجب أن يتضمن مراجعة شاملة لـ

الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي

المعلومات وعناوين URL عبر الملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

مقاييس الأداء المتعلقة بمدى الوصول والمشاركة والمبيعات/الأرباح

استراتيجية المحتوى وتنفيذه

أداء المنافسين والثغرات

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

نظام مراقبة الأداء

3. كم مرة يجب عليك إجراء تدقيق لوسائل التواصل الاجتماعي؟

يعتمد تواتر عمليات التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل على حجم عملياتك ومدى تعقيدها. أفضل الممارسات هي إجراء تدقيق نصف سنوي.

ومع ذلك، يمكن أن تكون عمليات التدقيق الأكثر تواتراً، مثل مرة كل ثلاثة أشهر، مفيدة للقطاعات سريعة التغير أو إذا كانت استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك تتطور بسرعة. تساعدك عمليات التدقيق المنتظمة على البقاء على اطلاع على الاتجاهات السائدة، ومعالجة المشكلات على الفور، وتحسين تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي.