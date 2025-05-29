تقويم محتوى LinkedIn: كيفية تخطيط المنشورات وجدولتها بفعالية

هل سبق لك أن جلست تحدق في مربع "بدء منشور" على LinkedIn وكأنه إهانة شخصية لك؟

لقد مررنا جميعًا بهذه المرحلة — الرغبة في الحفاظ على الاتساق، وتنمية علامتنا التجارية الشخصية والمهنية (أو علامة شركتنا التجارية)، وربما حتى أن نصبح مشهورين (لمرة واحدة فقط!).

ولكن بين العمل مع العملاء والاجتماعات الداخلية ومحاولة تذكر ما إذا كنت قد شربت الماء اليوم، من لديه الوقت أيضًا للتخطيط وكتابة وجدولة منشورات LinkedIn؟

🧐 هل تعلم؟ زاد التفاعل على LinkedIn بنسبة 30٪ على أساس سنوي في عام 2024 — لذا إذا كنت تنتظر تحقيق نتائج متسقة، فقد حان الوقت الآن!

وهنا يأتي دور تقويم محتوى LinkedIn. ✨

تقضي تقويم المحتوى القوي على التخمينات بشأن ما يجب نشره ومتى. فهو يضفي هيكلًا على أفكارك، ويتيح لك التخطيط حول عمليات الإطلاق والأحداث، ويمنح استراتيجية المحتوى الخاصة بك قاعدة أساسية لا غنى عنها. سواء كنت مبدعًا فرديًا، أو مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي تتولى إدارة ستة علامات تجارية، أو مسؤول توظيف تبني قيادة فكرية، سيوجهك هذا الدليل خطوة بخطوة إلى كيفية إنشاء تقويم محتوى LinkedIn يتناسب مع نمط حياتك، ولا يتعارض معه.

سنوضح لك كيفية القيام بذلك في ClickUp — دون الحاجة إلى 15 علامة تبويب أو جدول Google Sheet فوضوي. (كما نوفر لك نموذج تقويم محتوى LinkedIn بسيط ومجاني وسهل الاستخدام!👇🏼 )

⭐ قالب مميز هل تواجه صعوبة في الحفاظ على الاتساق على LinkedIn؟ 🤯 جرب نموذج تقويم محتوى LinkedIn من ClickUp —مركزك الشامل لتخطيط المنشورات عالية التأثير وجدولتها وتتبعها دون فوضى جداول البيانات! 📅 احصل على نموذج مجاني يساعدك هذا النموذج على إنشاء إيقاع محتوى قابل للتكرار، والتعاون مع فريقك، وتتبع تقدم المنشورات عبر طرق العرض مثل التقويم واللوحة والقائمة

ما هو تقويم محتوى LinkedIn؟

تقويم محتوى LinkedIn هو خريطة طريقك الشخصية (أو خريطة طريق فريقك) لنشر المحتوى بشكل متسق ومدروس على LinkedIn.

إنها ليست مجرد قائمة بأفكار المنشورات، بل هي أساس استراتيجية محتوى LinkedIn الخاصة بك، حيث تحدد ما ستنشره ومتى ولماذا هو مهم. اعتبرها بمثابة تذكرة دخولك إلى الكواليس للتخطيط الاستراتيجي للمحتوى: حيث تحصل على رؤية واضحة للمنشورات القادمة، والتوافق مع أهداف العمل، ومساحة للتنفس والاستمتاع بالعملية.

🎉 حقيقة ممتعة: LinkedIn هي المنصة الأولى لتوزيع المحتوى بين الشركات (B2B)، ولكنها تزداد قوة أيضًا في مجال التسويق الشخصي.

🎯 سواء كنت تدير صفحة شركة أو تبني علامتك التجارية الشخصية، فإن تقويم المحتوى يساعدك على:

حافظ على الاتساق دون الحاجة إلى البحث عن أفكار في اللحظة الأخيرة

خطط للمحتوى حول إطلاق المنتجات أو الأحداث أو حملات التوظيف

وازن بين أنواع المنشورات (حتى لا تقتصر على مشاركة أخبار الشركة على مدار الساعة)

تعاون بسلاسة مع فريقك أو عملائك

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد نموذج ClickUp حتى يتمكن أي شخص في شركتك من إرسال أفكار المنشورات على LinkedIn أو طلبات الحملات أو إعلانات الأحداث. تصبح الإرسالات مهام في تقويم المحتوى الخاص بك، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

لا داعي لإعادة اختراع العجلة كل أسبوع، فكل ما تحتاجه هو نظام. وتقويم محتوى جيد؟ هذا هو نظامك.

💡 نصيحة احترافية: لا تنتظر حتى تأتيك الإلهام. اعتمد عادة إنشاء المحتوى حول مواضيع وأهداف محددة، واستخدم تقويمًا للقيام بالمهام الصعبة. (سنوضح لك كيفية القيام بذلك.)

لماذا تحتاج إلى تقويم محتوى LinkedIn

📮 ClickUp Insight: 47% من المشاركين في استطلاعنا لم يجربوا أبدًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23% ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا إنه قلل بشكل كبير من عبء العمل. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تقنية. بينما يحقق المستخدمون الأوائل مكاسب قابلة للقياس، قد يقلل الغالبية من شأن قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول جذري في تقليل العبء المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 يربط ClickUp Brain بين هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. يمكن لذكائنا الاصطناعي القيام بكل شيء بدءًا من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء مهام فرعية. لا داعي للتبديل بين الأدوات أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

يمكنك أن تفعل ذلك بشكل عشوائي. يمكنك فتح LinkedIn كل صباح، ومحاولة ابتكار شيء ذي مغزى على الفور، ونشره بين الاجتماعات.

ولكن لنكن واقعيين، فهذا طريق سريع إلى الإرهاق (وإلى قسم تعليقات خالٍ من أي نشاط).

يوفر لك تقويم محتوى LinkedIn ما يلي:

الاتساق دون فوضى : الاتساق دون فوضى: الظهور بانتظام يبني الثقة والوضوح ويزيد عدد المتابعين بمرور الوقت

توازن أفضل للمحتوى : يساعدك على التبديل بين الأفكار الرائدة والقصص الشخصية والإنجازات والنصائح وأخبار الشركة، حتى لا يبدو محتوى صفحتك مملًا أو ترويجيًا

توافق استراتيجي أوضح : التخطيط المسبق يعني أنه يمكنك مزامنة المحتوى مع إطلاق المنتجات، وحملات التوظيف، والعطلات، والأحداث الصناعية

مساحة أكبر للإبداع: بعد الانتهاء من الأمور اللوجستية، يمكنك التركيز على كتابة تعليقات أفضل وتجربة تنسيقات جديدة مثل العروض الدوارة أو مقاطع الفيديو

🧐 هل تعلم؟ لا يوفر LinkedIn (حتى الآن) أداة مدمجة لتخطيط المحتوى. ولهذا السبب يعتمد المسوقون والمبدعون على أدوات خارجية وقوالب ذكية لإنجاز مهامهم.

ClickUp يجعل هذا أسهل من أي وقت مضى. استخدم قالب تقويم الوسائط الاجتماعية الحديث لتخطيط وجدولة والتعاون عبر LinkedIn ومنصات أخرى من مركز واحد. هل تحتاج إلى تعيين إنشاء المنشورات لفريقك؟ هل تريد تحديد مواعيد نهائية أو طرح أفكار أو تتبع التحليلات؟ سواء كنت تستخدم برنامج تقويم المحتوى أو بدأت للتو، فإن الأداة المناسبة تحدث فرقًا كبيرًا.

كيفية إنشاء تقويم محتوى LinkedIn

إن إنشاء محتوى على LinkedIn لا يقتصر على الظهور فحسب، بل يتعلق بالظهور بشكل استراتيجي لبناء حضور قوي على LinkedIn يجذب الانتباه. يوفر لك تقويم المحتوى الهيكل اللازم للتخطيط المسبق والنشر المستمر ومواءمة جهودك مع أهداف العمل، سواء كنت تعمل بمفردك أو تدير فريقًا تسويقيًا كاملًا.

🧐 هل تعلم؟ وفقًا لـ Sprout Social، أفضل الأوقات للنشر خلال أيام الأسبوع هي صباح الثلاثاء والخميس في الساعة 10 صباحًا — يبدو أننا جميعًا بحاجة إلى يوم الاثنين لاستعادة عافيتنا العاطفية.

دعنا نستعرض كيفية إنشاء تقويم محتوى LinkedIn سهل الصيانة ويحفز التفاعل.

حدد أهداف المنشورات والجمهور المستهدف

قبل كتابة أي منشور، حدد سبب إنشاء المحتوى، ومن هو جمهورك المستهدف، وما الذي يأملون في الحصول عليه من محتوى LinkedIn الخاص بك. يجب أن تكون أهدافك وجمهورك هي الدافع وراء كل قرار، بدءًا من الموضوعات التي تختارها وحتى طريقة تنظيم التعليقات.

أمثلة على الأهداف:

قد ينشر مؤسس شركة ناشئة منشورات لجذب المستخدمين الأوائل وبناء ظهور العلامة التجارية

قد يركز المسؤول عن التوظيف على عرض ثقافة الشركة لجذب أفضل المواهب

يمكن أن تهدف العلامة التجارية الشخصية إلى تعزيز الريادة الفكرية وإثارة النقاشات في المجال

قد يقدم مدير التسويق الدعم لإطلاق منتج أو دورة حملة

من هناك، تعرف على جمهورك بشكل أعمق:

هل هم مؤسسون في مرحلة مبكرة أم مشترون من الشركات؟

هل يريدون نصائح تكتيكية أم رؤى حول الاتجاهات أم قصصًا ملهمة؟

ما مدى إلمامهم بموضوعك؟

💡 ميزة ClickUp: المستندات

مركز استراتيجية محتوى LinkedIn مع ClickUp Docs

استخدم ClickUp Docs لإنشاء مركز لاستراتيجية المحتوى حيث يمكن لفريقك تحديد صوت العلامة التجارية وشخصيات الجمهور وأهداف الرسائل والأمثلة المعتمدة. أضف تعليقات ووسم زملاء الفريق واربط مباشرة بالمهام — حتى لا تضيع الاستراتيجية في مستند Google Docs.

📚 قراءات أساسية لتحقيق نتائج أفضل على LinkedIn: هل تريد بناء علامة تجارية شخصية؟ اطلع على دليل العلامة التجارية الشخصية على LinkedIn. هل تحتاج إلى هيكل لاستراتيجية الحملة؟ ابدأ بقوالب استراتيجية تسويق المحتوى.

حدد التكرار وأوقات النشر المثلى

الاتساق هو ما يدفع النمو على LinkedIn، لكن الإرهاق سيؤدي إلى توقف تقدمك بنفس السرعة. بدلاً من محاولة النشر كل يوم، استهدف اتباع إيقاع متكرر.

بعض أطر التكرار:

المبدع الفردي : 2-3 منشورات أسبوعيًا — مزجًا بين النصائح القيّمة والتأملات الشخصية

فريق التسويق : 3-5 منشورات أسبوعيًا — قيادة فكرية، أضواء على المنتجات، أخبار التوظيف

العلامة التجارية للجهة الموظِفة: 1-2 منشور أسبوعيًا — مع التركيز على الثقافة والموظفين والإنجازات الداخلية

والتوقيت مهم. تشير الدراسات إلى أن صباح أيام الثلاثاء والخميس هي الأفضل، ولكن كل جمهور مختلف. تتبع ما يفلح مع مرور الوقت.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم تقويم ClickUp لسحب المنشورات وإفلاتها عند تغيير جدولك الزمني — دون الحاجة إلى إعادة بناء جدولك الأسبوعي بالكامل.

📆 تعاون في حملات متعددة القنوات باستخدام تقويم تحريري

ضمان اتساق العلامة التجارية في جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام نموذج تقويم التحرير للتسويق بالمحتوى من ClickUp

هل تخطط للمحتوى؟ قالب تقويم التحرير للتسويق بالمحتوى في ClickUp مثالي للفرق التي تدير المنشورات على منصات متعددة.

تتبع كل شيء في مكان واحد:

ركائز المحتوى مثل الأحداث والشهادات أو أبرز ميزات المنتج

التنسيقات (العروض الدوارة، البكرات، منشورات المدونة)

نوع الترويج (عضوي مقابل مدفوع)

حالة النشر وملكية الفريق

🎉 هذه هي طريقة العرض المثالية لتنسيق عمليات الإطلاق ومواءمة المنشورات مع الجداول الزمنية للمنتجات وضمان اتساق الرسائل عبر جميع قنوات التسويق الخاصة بك.

🗓️ خطط لمحتوى LinkedIn بوضوح وتحكم

استخدم تحديد الأولويات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعديلات التلقائية للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك باستخدام تقويم ClickUp

باستخدام تقويم ClickUp ، لا تكتفي بتحديد التواريخ فحسب، بل تبني نظامًا للمحتوى. قم بتخطيط جدول منشورات LinkedIn بصريًا، وقم بتعيين المهام لكل منشور، وحدد المواعيد النهائية، وقم بالتعديل بسرعة عند تغيير الأولويات.

✅ سحب المهام وإفلاتها✅ التصفية حسب المكلف أو العلامة أو القناة✅ عرض المهام المستحقة هذا الأسبوع أو هذا الشهر في تخطيط واحد واضح

📌 مكافأة: استخدم فئات مرمزة بالألوان للتعرف السريع على الموضوعات، سواء كنت تتنقل بين منشورات القيادة الفكرية أو التوظيف أو المحتوى من وراء الكواليس.

مثال على حالة الاستخدام: لنفترض أن فريق المنتج لديك على وشك إطلاق منتج جديد. قم بجدولة منشور تشويقي يوم الثلاثاء، ومنشور متعمق يوم الأربعاء، وقصة عميل يوم الجمعة — مع تحديد المهمة والمسؤول عن كل منها. يتم تخطيط كل شيء وتتبعه في مكان واحد.

🧐 هل تعلم؟ حصلت المنشورات متعددة الصور في عام 2024 على أعلى معدل تفاعل بين جميع أنواع محتوى LinkedIn بنسبة 6.60٪ من حيث عدد مرات الظهور.

اختر موضوعات المحتوى (وقم بتناوبها)

بدون موضوعات، قد يبدو تقويم المحتوى الخاص بك كصفحة فارغة كل أسبوع. باستخدام الموضوعات، يمكنك إنشاء مكتبة من أنواع المحتوى التي تعزز رسالتك وتلبي احتياجات الجمهور المختلفة.

تساعد هذه الركائز الأساسية للمحتوى في ترسيخ استراتيجيتك:

💡 نصائح وأطر عمل : قسّم العملية إلى خطوات يمكن لجمهورك تطبيقها اليوم

🎙️ الريادة الفكرية : شارك وجهة نظرك حول الاتجاهات التي تشكل صناعتك

🎉 المعالم والإنجازات : احتفل بإنجازات الفريق أو نجاح العملاء

🧠 خلف الكواليس : ألقِ نظرة على سير عملك أو قراراتك أو عادات شركتك

👀 القصص الشخصية : أضف لمسة إنسانية — ما تتعلمه أو تواجهه أو تفخر به

📣 الترويج للأحداث/المحتوى: ندوات عبر الإنترنت أو بودكاست أو إطلاق مدونات

📖 اقرأ المزيد: تحقق من قوالب الوسائط الاجتماعية هذه لتنظيم أنواع المحتوى الخاص بك.

مثال على حالة الاستخدام: قد يقوم استراتيجي المحتوى بتناوب الموضوعات الأسبوعية مثل "نصائح الاثنين" و"خلف الكواليس يوم الأربعاء" و"أبرز أحداث الجمعة". من خلال تجميع المحتوى حول هذه الفئات، يتم تبسيط التخطيط والحفاظ على التنوع.

💡 ميزة ClickUp: الحقول المخصصة

حقول مخصصة لتتبع التقدم باستخدام لوحات معلومات ClickUp

أضف حقل مخصص في ClickUp باسم "الموضوع" إلى مهام LinkedIn في ClickUp. قم بتعيين فئة لكل منشور، ثم استخدم عرض اللوحة أو عوامل التصفية للتأكد من عدم الإفراط في نوع واحد (على سبيل المثال، ثلاثة تحديثات متتالية للمنتج). يمنحك ذلك مزيجًا صحيًا من المحتوى ويحافظ على تفاعل جمهورك.

💡 نصيحة للمحترفين: قم بتعيين موضوعات المحتوى المتكررة في الحقول المخصصة في ClickUp لتبسيط التخطيط الأسبوعي والحفاظ على مزيج متنوع من الموضوعات.

خطط مسبقًا، ولكن اترك مجالًا للمحتوى المناسب في الوقت المناسب

من المغري ملء التقويم الخاص بك قبل أسابيع، ولكن LinkedIn يزدهر بالمحتوى المناسب في الوقت المناسب. أنت بحاجة إلى نظام يوازن بين التخطيط الاستباقي والنشر التفاعلي.

خطط مسبقًا لما يلي:

الإطلاقات والحملات والتحديثات الخاصة بالمنتجات

المحتوى الموسمي أو أيام التوعية السنوية

سلسلة متكررة (مثل النصائح الأسبوعية أو رؤى المؤسس)

اترك مساحة لـ:

اتجاهات الصناعة أو الأخبار التي تريد التعليق عليها (استخدم طرق اكتشاف الاتجاهات لتظل سريع الاستجابة دون أن تكون فوضويًا)

التنسيقات الشائعة مثل الكاروسيلات أو الميمات

انتصارات الفريق العفوية أو الدروس المستفادة

مثال على حالة الاستخدام: قد يخطط مسؤول التوظيف المنشورات حول الوظائف الشاغرة وأحداث التوظيف، ولكنه يترك مساحة لتسليط الضوء على لحظة "مرحبًا بك في الفريق" العفوية عندما ينشر الموظف الجديد صورة سيلفي له في أول يوم عمل.

💡 ميزة ClickUp: عرض اللوحة

استخدم "عرض اللوحة" لإدارة سير العمل لتقويم محتوى LinkedIn

تعد طريقة عرض اللوحة في ClickUp مثالية لإدارة سير عمل المحتوى المتغير. استخدم أعمدة مثل "مخطط" و"مسودة" و"يحتاج إلى مراجعة" و"منشور" لتتبع حالة كل منشور. إذا ظهر شيء جديد، فما عليك سوى سحبه إلى محتوى هذا الأسبوع وترحيل الآخرين إلى الأمام — دون فوضى أو تخطي أي شيء.

قم بإعداد ClickUp Automations لنقل المنشورات إلى المرحلة التالية، وإخطار أعضاء الفريق عند الحاجة إلى مراجعتها، أو أرشفة الحملات المكتملة تلقائيًا. هذا يقلل من العمل اليدوي ويحافظ على تدفق المحتوى الخاص بك دون الحاجة إلى الإدارة الدقيقة.

💡 نصيحة احترافية: لا تنشر المنشورات ثم تختفي. احظر المنشور لمدة 10 دقائق بعد النشر للرد على التعليقات المبكرة وزيادة مدى وصولك.

استخدم قالب أو أداة تقويم المحتوى

الآن بعد أن حددت أهداف المحتوى واستراتيجيتك، تحتاج إلى نظام لتنفيذها بسلاسة. يمكن أن تعمل جداول البيانات لفترة من الوقت. ولكن إذا كنت تتعاون أو تقوم بالتوسع أو تدير منصات متعددة، فستحتاج إلى شيء مصمم خصيصًا لسير العمل الفعلي.

على سبيل المثال، يُعد نموذج تقويم محتوى LinkedIn من ClickUp مثاليًا للمسوقين والمبدعين وبناة العلامات التجارية الذين يرغبون في الظهور باستمرار على LinkedIn دون الحاجة إلى البحث عن أفكار كل صباح. فهو يساعد في تبسيط عملية التخطيط بحيث تتوافق كل منشور مع أهدافك وجمهورك، دون الحاجة إلى جداول بيانات معقدة.

🗓️ قالب تقويم محتوى LinkedIn من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تقويم محتوى LinkedIn من ClickUp لتبسيط تخطيطك على وسائل التواصل الاجتماعي

يوفر لك هذا النموذج مساحة مرئية منظمة لتخطيط محتوى LinkedIn الخاص بك لأيام أو أسابيع أو أشهر مقدماً. يتضمن حقول مخصصة لتصنيف أنواع المنشورات (مثل القيادة الفكرية أو الكواليس أو إعلانات التوظيف) وحالات لتتبع مكان كل جزء من المحتوى في مسار العمل، بالإضافة إلى جدولة بالسحب والإفلات للحفاظ على مرونة التقويم.

والأفضل من ذلك، أن القالب يتضمن طرق عرض متعددة، مثل التقويم واللوحة والقائمة، حتى تتمكن من إدارة المحتوى الخاص بك بأي تخطيط يبدو أكثر سهولة. سواء كنت تعمل بمفردك أو تتعاون مع فريق، يساعدك هذا القالب على ضمان أن يكون وجودك على LinkedIn متسقًا واستراتيجيًا وجذابًا.

مثال على حالة الاستخدام: يمكن لمسؤول وسائل التواصل الاجتماعي في شركة SaaS استخدام ClickUp لتخطيط حملة LinkedIn لمدة أسبوعين حول إطلاق منتج. يقومون بتعيين الكتابة إلى كاتب، ومهام التصميم إلى الفريق الإبداعي، والموافقات إلى مسؤولي التسويق — ويتم تتبع كل ذلك في نموذج واحد مع تنبيهات تلقائية عند حلول المواعيد النهائية.

📁 أرشيف القوالب: قلل وقت التحضير باستخدام هذه الموارد الجاهزة للاستخدام! نموذج خطة وسائل التواصل الاجتماعي على LinkedIn لتوضيح استراتيجية المحتوى طويلة المدى، والشخصيات المستهدفة، والأهداف الرئيسية للحملة في مساحة تعاونية واحدة نموذج وسائل التواصل الاجتماعي المتقدم لإدارة تقويمات المحتوى ذات الحجم الكبير، وتعيين المهام، وتتبع الأداء، وتبسيط سير عمل الموافقة عبر القنوات نموذج تقويم المحتوى لتنظيم المنشورات الأسبوعية والشهرية باستخدام طرق عرض متعددة (التقويم، اللوحة، القائمة) حتى لا تفوتك أي شيء على LinkedIn

🆚 البدائل مثل Buffer و Hootsuite رائعة للتخطيط والنشر. لكنها لا توفر الأفكار والتعاون والرؤية الاستراتيجية. ClickUp يتولى كل ذلك — من العصف الذهني إلى إعداد التقارير — مما يجعله الخيار الأفضل للفرق ذات الحجم الكبير أو التأثير الكبير.

وإذا كنت لا تزال ترغب في استخدام أداة أخرى، فإن ClickUp يتكامل مع أدوات الجدولة أو التحليلات أو إدارة الأصول المفضلة لديك. على سبيل المثال، استخدم Zapier لإنشاء المهام تلقائيًا من عمليات إرسال النماذج أو دفع المنشورات المعتمدة إلى Buffer للنشر.

📖 اقرأ المزيد: تعرف على المزيد حول إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي.

قياس النجاح وتحسين ما ينجح

إن إنشاء المحتوى هو نصف المعادلة فقط، والنصف الآخر هو معرفة ما الذي ينجح ولماذا. بدون متابعة منتظمة، من السهل الاستمرار في النشر دون إدراك أي المنشورات تحظى بصدى وأيها تمر مرور الكرام.

إليك ما يجب قياسه لتحسين أداء محتوى LinkedIn:

📈 معدل التفاعل : كم عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع منشوراتك؟ التعليقات > الإعجابات > مرات الظهور

💬 جودة التعليقات : هل تثير محادثات حقيقية أم تجمع الرموز التعبيرية فقط؟

💾 الحفظ والمشاركة : غالبًا ما تعكس هذه الإشارات الصامتة القيمة الحقيقية، حتى أكثر من الإعجابات

🎯 حركة المرور والتحويلات: هل ينقر المستخدمون على موقعك الإلكتروني أو منتجك أو رابط التسجيل؟

يساعدك تتبع هذه المنشورات بمرور الوقت على مضاعفة ما ينجح وتحسين ما لا ينجح، من خلال تعديل وقت النشر أو تجربة أسلوب جديد أو استبعاد الموضوعات الأقل أداءً من التقويم.

🎉 حقيقة ممتعة: يمكن أن يؤدي إضافة عبارة تحث على اتخاذ إجراء مثل "هل توافق أم لا؟" في منشورك إلى زيادة التعليقات دون أن تبدو وكأنها محاولة لجذب الانتباه.

💡 ميزة ClickUp: لوحات المعلومات والتقارير

استخدم لوحات المعلومات لتتبع الأداء من منشوراتك على LinkedIn

باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك سحب البيانات في الوقت الفعلي من مهام المحتوى والحملات ومقاييس الأداء إلى عرض واحد قابل للتخصيص.

🔍 قم بإجراء تدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي لتقييم نقطة انطلاقك.

أنشئ مخططات لتتبع حجم المنشورات المنشورة أسبوعيًا، واتجاهات التفاعل حسب نوع المحتوى، أو حتى المواعيد النهائية التي فاتت صاحب المنشور. يمكنك أيضًا إضافة أدوات مصغرة لتتبع الأهداف والجداول الزمنية السريعة أو حتى تضمين أدوات تحليل تابعة لجهات خارجية، مما يمنحك مصدرًا واحدًا موثوقًا لأداء المحتوى.

مثال على حالة الاستخدام: يمكن لفريق التسويق إعداد لوحة معلومات لمراقبة أداء منشورات LinkedIn المرتبطة بإطلاق منتج ما، وتتبع عدد مرات الظهور والتفاعل والخطوات التالية في نفس مساحة العمل التي يتم فيها تخطيط المحتوى.

💡 نصيحة احترافية: راجع آخر 10 منشورات لك وقم بتمييز كل منها بموضوع في ClickUp — فهذا يسهل اكتشاف الثغرات أو التنسيقات المستخدمة بشكل مفرط.

نصائح لإنشاء محتوى LinkedIn جذاب

الآن بعد أن أنشأت تقويمك، حان الوقت للتركيز على ما يجذب انتباه الناس. إن وجود خطة منظمة أمر رائع، ولكن المحتوى الجذاب هو ما يحقق الانتشار والتواصل والنتائج الملموسة على LinkedIn.

إليك كيفية إنشاء محتوى يرغب جمهورك في قراءته (والتفاعل معه).

1. استفد من التجارب الواقعية

لا شيء يربط الناس ببعضهم البعض أفضل من القصص. سواء كانت قصة عن فشل حديث أو رؤية مفاجئة من مشروع أو درس تعلمته بصعوبة، فإن الأصالة تفوق الصقل في كل مرة.

هل تريد دليلًا على أن المحتوى الجريء والمرح لا يزال قادرًا على تحقيق النتائج؟عندما قارن أحدهم ClickUp بـ "Duolingo of B2B"، لم يكن يقصد ذلك على سبيل المديح. ولكن بدلاً من التراجع، قررنا المضي قدمًا. تمامًا مثل Duolingo التي حولت تعلم اللغات إلى ظاهرة فيروسية، اعتمد ClickUp أسلوب سرد القصص القائم على الشخصية لبناء علاقات أقوى. ماذا تعلمنا من ذلك؟ عندما تتحدث مثل الجميع، يتم تجاهل كلامك. عندما تكون حقيقيًا، يتذكرك الناس. 🎯 لا تخف من تحويل اللحظات غير المتوقعة — حتى النقد — إلى وضوح حول ما يميزك عن الآخرين.

هل تريد دليلًا على أن المحتوى الجريء والمرح لا يزال قادرًا على تحقيق النتائج؟عندما قارن أحدهم ClickUp بـ "Duolingo of B2B"، لم يكن يقصد ذلك على سبيل المديح. ولكن بدلاً من التراجع، قررنا المضي قدمًا.

منشور ClickUp حول التميز على وسائل التواصل الاجتماعي

تمامًا مثلما حول Duolingo تعلم اللغات إلى ظاهرة فيروسية، تبنى ClickUp أسلوب سرد القصص القائم على الشخصية لبناء علاقات أقوى. ماذا تعلمنا من ذلك؟ عندما تبدو مثل الجميع، يتم تجاهل كلامك. عندما تكون حقيقيًا، يتم تذكرك.

🎯 لا تخف من تحويل اللحظات غير المتوقعة — حتى النقد — إلى وضوح حول ما يميزك عن الآخرين.

إليك كيفية القيام بذلك في منشوراتك.

على سبيل المثال، عندما تعطل Zoom. سادت الفوضى. لكن ClickUp لم يتأثر. 👀

بدلاً من مشاهدة التزاحم، أطلقوا نافذة منبثقة في الوقت الفعلي تروج لميزة ClickUp Chat و SyncUps، حتى تتمكن الفرق من البقاء على اتصال دون تفويت أي شيء.

📉 أزمة؟ ربما. 📈 فرصة؟ بالتأكيد.

هذا ليس مجرد تسويق ذكي، بل هو درس متقن في الاستراتيجية القائمة على اللحظة. بدون تفاهات. فقط عمل سريع وقيمة حقيقية وقليل من الجرأة.

عادةً ما يستفيد فريق ClickUp للوسائط الاجتماعية بشكل سلس من التجارب الواقعية والاتجاهات السائدة

💡 نصيحة احترافية: احفظ هذه النجاحات التي تحققت وراء الكواليس في تقويم محتوى LinkedIn. القصص مثل هذه — حيث يلتقي التفكير السريع مع احتياجات المستخدم — هي نوع الأصالة التي يتذكرها جمهورك (ويتفاعل معها).

مثال على حالة الاستخدام: قد يشارك أحد المسوقين منشورًا عن حملة فاشلة مع تأملات حول ما كان سيفعله بشكل مختلف. هذا يبني الثقة ويفتح المجال لمحادثات مدروسة في التعليقات.

استخدم ClickUp Docs كدفتر محتوى خاص لتدوين الأفكار الأولية أو قصص العمل أو الدروس المستفادة فور حدوثها. يمكنك تنظيم أفكارك حسب الموضوع، وتحويل النقاط إلى مسودات كاملة لاحقًا، والتعاون مع فريقك للحصول على التعليقات قبل الجدولة. أضف علامات مثل "قصة شخصية" أو "رؤية قيادية" للحفاظ على تنوع صوتك وتركيزه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخزين الصور ومقاطع الفيديو والرسومات مباشرة في مهام منشورات LinkedIn. استخدم ClickUp Docs أو قائمة مخصصة كمكتبة موارد مركزية، مما يسهل العثور على العناصر المرئية وإعادة استخدامها أو تحديثها للمنشورات المستقبلية.

المستندات كقاعدة معرفية

أنشئ قاعدة معرفية حية لفريقك — قم بتخزين إرشادات صوت العلامة التجارية وقوالب المنشورات وأدلة "كيفية الاستخدام" في ClickUp Docs، المرتبطة مباشرة بتقويم المحتوى الخاص بك.

أنشئ قاعدة معرفية حية لفريقك — قم بتخزين إرشادات صوت العلامة التجارية وقوالب المنشورات وأدلة "كيفية الاستخدام" في ClickUp Docs، المرتبطة مباشرة بتقويم المحتوى الخاص بك.

💡 نصيحة للمحترفين: احفظ منشورات LinkedIn الأفضل أداءً في ClickUp Docs لإعادة استخدامها أو إعادة نشرها لاحقًا مع لمسة جديدة.

2. ابدأ بقوة — فسطرك الأول هو ما يجذب الانتباه

على LinkedIn، لديك 1-2 سطر قبل أن يتم قطع منشورك. هذه هي اللحظة الحاسمة. سواء كنت تطرح سؤالاً أو تشارك رأيًا جريئًا أو تبدأ بإحصائية، اجعل القارئ يرغب في النقر على "...عرض المزيد"

📌 جرب أدوات مثل أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة التعليقات إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الكتابة.

مثال: بدلاً من: "هذا ما تعلمته خلال إطلاق منتجنا." جرب: "لقد فاتنا موعد إطلاق المنتج بثلاثة أسابيع، وإليكم الأسباب التي تجعلني سأفعل ذلك مرة أخرى."

تجذب هذه المنشورة على ClickUp الانتباه بشيء سمعناه جميعًا—ونخشاه سراً:"هل يمكننا إضافة شيء واحد فقط؟"

بدون تفاهات. فقط تفاعل فوري. هكذا تكسب نقرة "شاهد المزيد". أحيانًا، أفضل طريقة لجذب الانتباه هي أن تعرض المرآة. 🪞

منشور ClickUp على LinkedIn كمثال على استخدام "الخطافات"

مثال على حالة الاستخدام: قد يبدأ المؤسس بقول:"هل تعرفون ذلك الصمت المحرج الذي يسود اجتماعات الفريق؟ نعم... لقد عشنا ذلك، وإليكم ما تعلمناه."

💡 ميزة ClickUp: ClickUp Brain (AI)

حالة استخدام ClickUp Brain لإنشاء منشور على LinkedIn

هل تجد صعوبة في كتابة جملة افتتاحية مثالية أو مؤثرة؟ يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في ذلك. استخدمه لإنشاء جمل افتتاحية قوية أو إعادة صياغة المقدمات أو تحليل نبرة صوتك. ما عليك سوى تمييز مسودتك داخل مستند ClickUp أو مهمة وطلب من Brain تحسينها — وكأنك تمتلك محررًا على أهبة الاستعداد في مساحة عملك.

ميزة إضافية؟ يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين عدة نماذج AI خارجية، بما في ذلك GPT-4o و o3-mini و o1 و Claude 3. 7 Sonnet للكتابة والتفكير والتخطيط والتصميم والمزيد

📖 اقرأ المزيد: جرب قوالب تخطيط الوسائط هذه لتنسيق الحملات على نطاق أوسع

3. لا تكتفِ بالمشاركة — أظهر القيمة

لا يبحث جمهورك عن يوميات، بل يريدون رؤى يمكنهم تطبيقها أو نقلها أو العمل بها. حتى منشوراتك الأكثر شخصية يجب أن تجعلهم يفكرون، "هذا أعطاني شيئًا مفيدًا"

أمثلة على التنسيقات الغنية بالقيمة:

إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة

ملخصات "3 أشياء تعلمتها من..."

دروس مستفادة من فشل أو تجربة سابقة

كاروسيل مع أطر عمل أو قوالب

قصص قصيرة توضح اتجاهًا أكبر

ومع ذلك، لا يجب أن تبدأ كل منشور بقصة، ففي بعض الأحيان، تكون البيانات هي القصة نفسها.

تعد دراسة الحالة هذه لـ ClickUp مع Chick-fil-A مثالًا مثاليًا على المحتوى الذي يقدم قيمة سريعة: مشكلة واضحة. نتائج قابلة للقياس. صلة مباشرة.

هل تريد مساعدة جمهورك على اتخاذ إجراءات؟ قدم لهم شيئًا يمكنهم الإشارة إليه. سواء كانت إحصائية أو خطوات تفصيلية أو قصة نجاح، هذا هو نوع المعلومات التي يلتقطها الناس في صور شاشة.

منشور ClickUp يوضح كيفية تحقيق قيمة من دراسات الحالة

مثال على حالة الاستخدام: يمكن لمسؤول المحتوى تحويل عملية التمهيد إلى منشور بعنوان "كيف ندرب كتاب المحتوى الجدد في أقل من 30 يومًا (دون إرهاقهم)". هذا محتوى يمكن مشاركته.

📖 اقرأ المزيد: استكشف قوالب كتابة المحتوى للحصول على نبرة وبنية متسقة.

💡 ميزة ClickUp: نموذج منشورات وسائل التواصل الاجتماعي استخدم نموذج منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لإنشاء مخطط منظم لكل منشور. يتضمن تلميحات لعبارة جذب الانتباه والرسالة الرئيسية وعبارة الحث على اتخاذ إجراء والأصول وتذكيرات التنسيق مثل استخدام الرموز التعبيرية أو فواصل الأسطر. إنه رمزك السري لكتابة أسرع دون التضحية بالوضوح.

🧐 هل تعلم؟ حققت المستندات الأصلية (المعروفة أيضًا باسم LinkedIn carousels) معدل تفاعل بلغ 6.10٪، مما يجعلها أحد أكثر أنواع المنشورات فعالية.

4. أعد استخدام المحتوى الأفضل أداءً

لا داعي لإعادة اختراع العجلة كل أسبوع. إذا لاقت إحدى المنشورات صدىً جيدًا، أعد استخدام الفكرة في شكل جديد، أو قم بتحديثها بإضافة رؤى جديدة، أو قم بتكييفها لجمهور مختلف قليلاً.

إعادة استخدام الأفكار:

حوّل المنشور عالي الأداء إلى عرض متكرر

اختر اقتباسًا وقم بإنشاء منشور نصي قصير حوله

لخص منشورًا طويلًا في سلسلة "3 نقاط مهمة" قصيرة ومؤثرة

قم بتوسيع تعليق شائع إلى منشور كامل

هذه المنشورة مثال مثالي على كيفية تحويل ClickUp مقطع فيديو لفريق عالي الأداء إلى لحظة كاملة للعلامة التجارية. 🎤أعاد أحد الأعضاء المؤسسين استخدامه، ولم يصل فقط إلى الجمهور المناسب، بل حول المتابعين الصامتين إلى عملاء محتملين.

وإليك السر الحقيقي: لم تكن إعلانًا مصقولًا. بل كانت أصيلة ومضحكة وغير متوقعة. دع موظفيك يتحدثون. أعد إحياء المحتوى الخاص بك — بتنسيقات جديدة، وفي سياق جديد، لتحقيق نتائج جديدة.

إعادة استخدام المحتوى باستخدام حسابات LinkedIn مختلفة

مثال على حالة الاستخدام: يمكن لمدير التوظيف الذي نشر منشورًا انتشر بسرعة بعنوان "ما نبحث عنه في المرشحين" أن يعيد مشاركة قصة أكثر شخصية حول كيف ساعدته قائمة المراجعة في العثور على موظف غير متوقع.

💡 ميزة ClickUp: علاقات المهام

علاقات المهام على LinkedIn

في ClickUp، يمكنك ربط المهام ذات الصلة ببعضها البعض باستخدام "علاقات المهام". يساعدك ذلك على تتبع المحتوى المعاد استخدامه، وتجنب تكرار الجهود، ومعرفة مصدر أفكار المحتوى. وهذا مفيد بشكل خاص عند العمل عبر تنسيقات أو حملات مختلفة.

📖 اقرأ المزيد: اكتشف المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي للوسائط الاجتماعية لتوسيع نطاق توليد الأفكار.

5. شجع على المحادثة (ولكن اجعلها طبيعية)

تفضل خوارزمية LinkedIn التفاعل، وتأخذ التعليقات وزنًا أكبر من الإعجابات. ومع ذلك، فإن طرح سؤال "ما رأيك؟" في نهاية كل منشور لن يكون كافيًا.

بدلاً من ذلك، صمم منشورك بحيث يدعو بشكل طبيعي إلى المشاركة:

شارك برأيك، ثم اسأل الآخرين عما إذا كانت لديهم تجربة مماثلة

اعرض معضلة واسأل الآخرين عن كيفية تعاملهم معها

شارك إنجازاتك خلف الكواليس وقم بتمييز المتعاونين ذوي الصلة

خذ قسم التعليقات هذا على سبيل المثال. 👇 دراسة حالة واحدة، وبعض ردود الفعل الصادقة، وفجأة يبدأ الناس في التعليق كما لو كانوا يتحدثون على مائدة الغداء.

التفاعل في قسم التعليقات على LinkedIn

💡 ميزة ClickUp: التعليقات + المواضيع

مثال على حالة استخدام الموافقة باستخدام ميزة التعليقات في ClickUp

بمجرد جدولة منشورك في ClickUp، استخدم ميزة التعليقات داخل مهمتك أو المستند للحصول على تعليقات داخلية. يمكن لأعضاء الفريق تقديم اقتراحات بديلة لعبارات الحث على اتخاذ إجراء أو تقديم تعديلات أو الرد برموز تعبيرية، مما يسرع العملية ويحسن جودة المنشور قبل نشره.

🎉 حقيقة ممتعة: نصف مستخدمي LinkedIn تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، لذا قم بتخصيص أسلوبك وصيغة منشوراتك لتتناسب مع هذا الجمهور المهتم بتطوير حياته المهنية والمتمرس في المحتوى.

خلاصة القول: تقويم LinkedIn الخاص بك، جاهز ✅

لا يجب أن يكون بناء حضور على LinkedIn بمثابة وظيفة ثانية بدوام كامل. مع تقويم محتوى مدروس، يصبح هذا العمل أقل صعوبة وأكثر استراتيجية في سرد القصص — وفقًا لشروطك.

💖 ليس عليك أن تصبح مشهورًا لتترك أثرًا. الأصالة دائمًا ما تنتصر.

سواء كنت تهدف إلى تعزيز الظهور أو جذب العملاء المحتملين أو تنمية علامتك التجارية الشخصية، فإن التقويم المخطط جيدًا يعزز استراتيجية LinkedIn بشكل عام. كما أنه يحافظ على توافق المحتوى مع الأهداف طويلة المدى.

يحافظ على اتساقك (حتى في الأسابيع المزدحمة)

يوفر مساحة للنشرات الأصلية في الوقت المناسب

يساعدك على قياس ما ينجح — والقيام بالمزيد منه

وأفضل ما في الأمر؟ لن تحتاج إلى التنقل بين الأدوات وعلامات التبويب والقوالب لتحقيق ذلك.

✨ ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع كل شيء في مكان واحد — الاستراتيجية، الجدولة، التعاون، وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. من العصف الذهني في Docs إلى التخطيط في Calendar View إلى ضبط المنشورات باستخدام ClickUp Brain، كل ما تحتاجه للبقاء في الصدارة على LinkedIn موجود في مساحة العمل الخاصة بك.

هل أنت مستعد لتبسيط استخدامك لـ LinkedIn؟

🎯 ابدأ مع ClickUp وابدأ في تخطيط المنشورات التي تحقق أداءً جيدًا.