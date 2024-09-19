دليل لبناء علامتك التجارية الشخصية على LinkedIn

LinkedIn هو أكثر من مجرد منصة تواصل اجتماعي للبحث عن وظيفة - إنه أداة قوية لبناء علامتك التجارية الشخصية.

ولكن مع وجود الملايين من المهنيين الذين يتنافسون على جذب الانتباه، كيف يمكنك أن تجعل ملفك الشخصي مميزاً؟ تكمن الإجابة في صياغة علامة تجارية استراتيجية تبرز مهاراتك وتحكي قصتك الفريدة.

سنناقش في هذه المقالة ما هي العلامة التجارية الشخصية ولماذا هي مهمة. ثم سنقدم لك دليلًا تفصيليًا لإنشاء علامة تجارية شخصية على LinkedIn. لنبدأ.

ما هي العلامة التجارية الشخصية؟

العلامة التجارية الشخصية هي عملية تحديد وتعزيز ما تمثله كفرد. علامتك التجارية الشخصية هي خلاصة خبراتك ومهاراتك وقيمك التي تميزك.

مثلما تمتلك مؤسستك علامة تجارية مغرية استراتيجية إدارة العلامة التجارية لبناء هوية فريدة من نوعها في سوق مزدحم، فإن علامتك التجارية الشخصية مهمة لخلق سمعة مهنية قوية في الصناعة.

فكّر في الأمر على أنه حملتك التسويقية الشخصية، حيث تشارك قصتك وما تعلمته

إنشاء علامة تجارية شخصية هوية العلامة التجارية عادةً ما تتضمن مشاركة وجهات نظرك وإظهار خبرتك في مجال أو موضوع معين لتقديم نفسك كقائد فكري.

أنت تشارك رؤى وخبرات فريدة من نوعها مع جمهورك لخلق انطباع دائم، والتأثير على الجمهور وأحيانًا بدء النقاش حول مواضيع لا يتم الحديث عنها كثيرًا.

لنأخذ مثالاً على ذلك.

ميل روبينز هي متحدثة ومدربة تحفيزية شهيرة. انظر بعناية ولاحظ ما تدور حوله علامتها التجارية الشخصية على موقع LinkedIn. للوهلة الأولى، يشير شعارها على موقع LinkedIn إلى أنها تساعد الناس على تحقيق أهدافهم (حققها). ويتوافق ذلك مع ملفها الشخصي كمدربة تحفيزية.

المصدر أثناء التمرير لأسفل، يمكنك رؤية قسم "حول"، حيث تتحدث عن مواضيع مثل كيف تكون أكثر ثقة وكيفية التوقف عن الاختباء في العمل.

المصدر تدور منشورات روبنز على موقع LinkedIn أيضًا حول نفس الموضوع - إنجاز الأمور.

المصدر كما ترى في هذا المثال، هذه العملية لمشاركة خبراتك وبناء سرد يُطلق عليها اسم العلامة التجارية الشخصية، وهي تُترجم إلى تأسيس حضور على الإنترنت وإنشاء صورة فريدة لنفسك والحفاظ عليها.

لماذا يعد بناء علامة تجارية شخصية على LinkedIn أمرًا مهمًا؟

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تركز على تواجدك على لينكد إن:

يمنحك دفعة قوية في حياتك المهنية

تزداد أسواق العمل صعوبة مع مرور كل يوم. ومع وجود عدد كبير من المرشحين المؤهلين، فإن احتمالية جذب مسؤول التوظيف بسيرة ذاتية بسيطة ضئيلة للغاية.

ولكن هذا ما لم يكن لديك شيء يميزك عن كومة السير الذاتية أمام الموارد البشرية. وهذا الشيء هو علامتك التجارية الشخصية على LinkedIn.

يعمل الملف الشخصي المصمم بشكل جيد على موقع LinkedIn كبطاقة عمل رقمية لك، حيث يعرض مهاراتك وخبراتك وإنجازاتك. وعلاوة على ذلك، عندما يراك مدير التوظيف وأنت تنشر رؤى حول مجال عملك، سيعرف أن لديك المعرفة والمهارات اللازمة للوظيفة.

ملفك الشخصي على LinkedIn استراتيجية العلامة التجارية كما يساعدك أيضًا على التواصل مع محترفين آخرين في مجال عملك، بما في ذلك قادة الفكر والزملاء والموجهين المحتملين. يمكن أن تؤدي هذه الاتصالات إلى التعاون والشراكات وحتى عروض العمل.

لا تساعدك مشاركة ما تعلمته على LinkedIn في بناء المصداقية فحسب، بل تجعلك أيضًا مصدرًا مفضلاً للآخرين للإجابة عن الأسئلة أو معرفة أخبار الصناعة.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاركاتك في التحدث، أو فرص استشارية، أو حتى دعوات للمساهمة في منشورات الصناعة.

احصل على عملاء محتملين جدد لعملك

تخيل أن العملاء المحتملين يتواصلون معك بدلاً من العكس - هذه هي القوة الخفية للعلامة التجارية الشخصية القوية على LinkedIn.

عندما تشارك باستمرار رؤى قيّمة وتتفاعل مع شبكتك، فإنك تصبح نقطة جذب للعملاء المحتملين الواردين. ويبدأ الناس في رؤيتك كخبير موثوق به في مجال عملك، وبدلاً من أن تضطر إلى مطاردتهم، فإنهم يأتون إليك مباشرةً.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. عندما تأخذ زمام المبادرة للقيام بالتواصل، تمنحك علامتك التجارية الشخصية الراسخة ميزة كبيرة. فأنت لست مجرد صوت آخر في صندوق بريدهم الوارد، بل أنت شخص يعرفونه ويثقون به بالفعل

وهذا يجعل جهودك في التواصل أكثر فعالية بكثير لأن الناس أكثر انفتاحًا للتفاعل مع شخص لديه خبرة مثبتة.

يجعلك شخصية معروفة في مجالك

أن تصبح شخصية معروفة في مجالك هو أحد أقوى نتائج بناء علامة تجارية شخصية على LinkedIn.

عندما تتحدث عن مجال خبرتك، فإنك تنشئ على الفور ارتباطًا في ذهن القارئ. تصبح الشخص المفضل في شبكتك للحصول على الرؤى والمعرفة في مجالك.

على سبيل المثال، بن مير يتحدث عن بناء الأنظمة التي تقود النمو في حياتك. وهو معروف الآن باسم "رجل الأنظمة" فقط من خلال حديثه عن الأنظمة، قام ببناء مجتمع يضم أكثر من مليوني شخص لديهم اهتمامات مماثلة.

المصدر يتذكرك الناس للقيمة التي تقدمها، ويصبح اسمك مرادفًا للموضوع الذي تناقشه. هذا الارتباط القوي يفتح لك أبوابًا لفرص التعاون.

سواء كان ذلك من خلال الشراكات أو التحدث في المحاضرات أو المشاريع المشتركة، فإن الآخرين في مجال عملك يرغبون في العمل مع شخص معروف ومحترم.

تذكير ودّي: من المهم أن تبني علامة تجارية أصيلة وفي مجال تخصصك. إن مجرد تقليد شخص ما قد يعجبك لن يكون صادقًا مع قصتك، ويمكن لجمهورك أن يدرك ذلك. وكلما كنت أكثر صدقًا وقيمة، كلما كان ظهورك على لينكد إن أسهل بالنسبة لك.

خطوات بناء علامتك التجارية الشخصية

فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها لبناء علامتك التجارية الشخصية على لينكد إن:

الخطوة رقم 1: قم بإعداد ملفك الشخصي

الخطوة الأولى هي إعداد ملفك الشخصي على LinkedIn.

أهم شيئين في هذا الأمر هما صورة ملفك الشخصي والعنوان الرئيسي الواضح. هذان الأمران هما ما سينظر إليه أي زائر لملفك الشخصي أولاً.

المصدر إذا لم يكن لملفك الشخصي على لينكدإن صورة معروضة ولم يكن العنوان الرئيسي للملف الشخصي على لينكدإن يتحدث كثيرًا عن هويتك وما تفعله، فأنت تضيع فرصة إجراء اتصال مفيد. فبدون صورة للملف الشخصي، لا يكاد ملفك الشخصي على LinkedIn يضيف أي قيمة لمستخدمي LinkedIn الآخرين، وقد يتشككون في التواصل أو التفاعل معك.

لذا، تأكد من إنشاء ملف شخصي مناسب مع صورة احترافية وعنوان رئيسي.

أثناء إضافة صورة الملف الشخصي، ضع في اعتبارك الأمور التالية:

اختر صورة واضحة وعالية الجودة بحيث يكون وجهك مرئيًا ومضاءً جيدًا

ارتدِ ملابس احترافية بطريقة تعكس مجال عملك

استخدم خلفية بسيطة لا تشتت الانتباه عن وجهك

ابتسم أو أظهر تعابير ودودة لتبدو ودودًا وواثقًا من نفسك

إنشاء عنوان URL مخصص على LinkedIn

المصدر وبالمثل، تأكد من أن عنوانك مفصّل. يجب أن يحتوي على معلومات كافية تجعل الشخص يرغب في التمرير لأسفل.

يعد الملف الشخصي لعالم النفس آدم جرانت مثالاً رائعًا على كيفية إعداد ملفك الشخصي على موقع LinkedIn.

المصدر إليك سبب تميز ملفه الشخصي

تتحقق صورة الملف الشخصي من جميع النقاط التي ذكرناها أعلاه

العنوان الرئيسي واضح ولكنه يحتوي على معلومات مقنعة

بصرف النظر عن صورة الملف الشخصي والعنوان الرئيسي، هناك عنصر آخر مهم لإعداد ملفك الشخصي، وهو العنوان - الصورة التي تقع خلف صورة ملفك الشخصي.

لاحظ أن الملف الشخصي لغرانت يحتوي على عنوان قوي يروج لكتبه. إذا كنت صاحب عمل، فيمكنك وضع عنوان يروج لعملك

من ناحية أخرى، إذا كنت تعمل لدى شركة، فيمكن أن تروّج ترويسة ملفك الشخصي لشركتك.

تماماً كما تفعل كاتي بيرج:

المصدر يمكنك جعل عنوان LinkedIn الخاص بك ممتعًا وغريبًا وملونًا. يمكن أن يكون أي شيء سوى مساحة فارغة. احرص على إبقاء الألوان محايدة إلى حد كبير أو متزامنة مع سمة ألوان ملفك الشخصي.

اقرأ المزيد: أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي

الخطوة رقم 2: فهم علامتك التجارية

ستكون علامتك التجارية هي ما تريد التحدث عنه على LinkedIn. على سبيل المثال، يتحدث بن ميرز عن الأنظمة، بينما يتحدث ميل روبينز عن الثقة والنمو الذاتي.

لذا، خذ خطوة للوراء وفكر فيما يجعلك فريداً من نوعك. ما هي نقاط قوتك الأساسية؟ سيساعدك تحديد نقاط القوة هذه على تحديد ما يميزك عن الآخرين في مجال عملك.

بعد ذلك، فكر في شغفك. ما هي المواضيع أو الأنشطة التي تثير شغفك؟ على سبيل المثال، إذا كنت شغوفًا بالاستدامة، فقد يصبح ذلك موضوعًا رئيسيًا لعلامتك التجارية.

نهج آخر يمكنك اتباعه هو التحدث عن مجال عملك. على سبيل المثال، يمكن للكاتب أن يتحدث عن موضوعات مثل نصائح حول كيفية الكتابة بشكل أفضل، أو مشاركة معاناته في الكتابة، أو توفير موارد لتحسين الكتابة.

إذا كنت مطورًا، يمكنك البدء في مشاركة نصائح البرمجة أو الاختراقات البرمجية مع شبكة LinkedIn الخاصة بك. من خلال القيام بذلك، ستصبح تدريجياً الشخص المعروف بمشاركة حيل المطورين الفريدة من نوعها.

قالب العلامة التجارية ClickUp

للبدء في رحلة العلامة التجارية الشخصية الخاصة بك، يمكنك استخدام قالب العلامة التجارية ClickUp . يساعدك على بناء هوية شخصية احترافية وجديرة بالثقة على LinkedIn.

قالب العلامة التجارية clickup

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تحديد نمط علامتك التجارية الشخصية والعناصر المرئية

الحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر قنوات متعددة

إنشاء مكتبة للأصول ذات العلامة التجارية

اقرأ المزيد: خوارق النمو على تيك توك لجعل علامتك التجارية تنتشر على نطاق واسع الخطوة ### الخطوة #3: تحسين ملفك الشخصي على LinkedIn

لدى LinkedIn أكثر من 1 مليار عضو . لذا، فإن إنشاء ملف شخصي وتركه على حاله لن يفي بالغرض. من الضروري تحسين ملفك الشخصي بانتظام. يمكن أن يبدو ذلك مثل تحديث مهاراتك المكتسبة حديثًا وإنجازاتك الأخيرة، مما يساعد على تحسين الظهور في نتائج البحث. يوفر لك LinkedIn أيضًا الكثير من الأقسام للقيام بذلك.

فيما يلي الأقسام التي يجب عليك تحديثها في ملفك الشخصي على LinkedIn:

نبذة: قدم ملخصًا مهنيًا سريعًا، بما في ذلك عرض القيمة الفريدة والإنجازات التي حققتها

قدم ملخصًا مهنيًا سريعًا، بما في ذلك عرض القيمة الفريدة والإنجازات التي حققتها الخبرة والمهارات: سلط الضوء على أدوارك السابقة والحالية ومهاراتك

سلط الضوء على أدوارك السابقة والحالية ومهاراتك التعليم والشهادات: أضف شهادتك العلمية، واسم المؤسسة التعليمية، وشهاداتك في المجال

أضف شهادتك العلمية، واسم المؤسسة التعليمية، وشهاداتك في المجال التوصيات: اطلب من مرشدينك أو عملائك أو زملائك في العمل أن يقدموا لك توصيات على لينكد إن

اطلب من مرشدينك أو عملائك أو زملائك في العمل أن يقدموا لك توصيات على لينكد إن إنجازات أخرى: قم بتضمين أي جوائز مهنية أو شهادات تقدير أو تكريم حصلت عليها

ستحتاج إلى إضافة معلومات ذات صلة بكل قسم من هذه الأقسام. ومن المفيد أن تسلط كل معلومة من المعلومات الضوء على نقاط قوتك ومهاراتك وتبني سرداً متماسكاً. فهذا يعزز المظهر العام لملفك الشخصي ومصداقيته.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا وضع مطالبات ChatGPT لـ LinkedIn لتحسين ملفك الشخصي على LinkedIn.

استخدام قسم "حول" بحكمة

قسم "حول" في LinkedIn هو مساحتك التي يمكنك أن تبرز فيها.

من خلال 2600 حرف، يمكنك تسليط الضوء على ما تفعله، وكيف تفعله، ولماذا هو مهم، وكيف يمكنك مساعدة الآخرين. ابدأ بافتتاحية قوية وملفتة للانتباه تعكس شغفك أو إنجازك الرئيسي.

ركز على الأثر الذي أحدثته بدلاً من مجرد سرد المهام. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "أنا أقود فريق مبيعات عالي الأداء يتجاوز أهدافه باستمرار من خلال استراتيجيات مبتكرة" بدلاً من "أنا أدير فريق مبيعات"

تحدث مباشرةً إلى جمهورك المستهدف - سواء كنت تبحث عن فرص جديدة أو تقدم خدماتك كرائد أعمال، أوضح لماذا يجب على شخص ما التواصل معك أو التفكير في الحصول على فرصة.

ملاحظة ودية: يمكنك أيضًا أن تجعل قسم "نبذة عني" مميزًا عن طريق إضافة ملاحظة مصعد مبتكرة. يمكنك استخدام أمثلة من طفولتك تعرض الصفات التي تهتم بها اليوم. تذكّر أنه من المهم أن يكون لديك خطاف يمكن أن يغري جمهورك لمعرفة المزيد عنك.

الخطوة رقم 4: إنشاء محتوى موثوق عالي الجودة

يعد إنشاء محتوى عالي الجودة وموثوق به أمرًا ضروريًا لبناء علامتك التجارية الشخصية على LinkedIn.

وبمرور الوقت، يتضاعف هذا الجهد الثابت، وهكذا يتم بناء علامتك التجارية - من خلال الظهور بانتظام برؤى قيمة ترسخ مكانتك كرائد في مجال عملك.

إن نشر محتوى عالي الجودة أمر غير قابل للتفاوض. إذا حاولت الاختصار بمنشورات متواضعة، فستجد صعوبة في إحداث تأثير. يبحث جمهورك عن المحتوى القيّم الذي يُعلِم أو يُلهم أو يحل مشكلة، لذلك من الضروري بذل الجهد لإنشاء منشورات ذات صدى حقيقي.

إليك كيف توصي لارا كوستا، مستشارة العلامة التجارية الشخصية على لينكد إن، بإنشاء منشورات جذابة على لينكد إن:

المصدر يمكنك استخدام مستندات ClickUp لإنشاء محتوى لموقع LinkedIn.

يساعدك ClickUp Docs على تنظيم الأفكار، وصياغة المنشورات، والتعاون مع الآخرين لتحسين المحتوى الخاص بك قبل النشر. إنها طريقة رائعة لإنشاء محتوى مؤثر.

قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام قالب الوسائط الاجتماعية ClickUp . يساعدك هذا القالب على تخطيط وجدولة منشوراتك مما يسهل الحفاظ على اتساق المحتوى عالي الجودة الخاص بك.

قالب وسائل التواصل الاجتماعي clickup

باستخدام هذا القالب، يمكنك

تنظيم أفكار وخطط المحتوى

إنشاء خطة موحدة لجميع قنواتك الاجتماعية

ضمان وجود رسائل متماسكة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك لبناء شخصية فريدة من نوعها

يمكنك البدء بإضافة جميع أفكار المنشورات تحت قسم المهام. كلما تقدمت المهام، يمكنك الاستمرار في نقلها على طول اللوحة. لكل مهمة من المهام، يمكنك تعيين التواريخ وتقديرات الوقت والعلامات والأولويات وحتى تتبع الوقت.

💡 المكافأة: أنشئ منشورات جذابة ومؤثرة على LinkedIn باستخدام منشئ منشورات لينكد إن على لينكد إن

الخطوة رقم 5: التفاعل مع شبكتك

إن التفاعل مع شبكتك المهنية على LinkedIn لا يقل أهمية عن إنشاء محتوى ذي صلة.

لا يكفي أن تنشر ثم تختفي - فأنت بحاجة إلى المشاركة بنشاط في المحادثات، والتعليق على منشورات الآخرين، والرد على التعليقات على المحتوى الخاص بك.

بهذه الطرق الصغيرة إدارة العلامة التجارية تساعد في بناء العلاقات، وتظهر أنك شخص ودود، وتبقيك في صدارة اهتماماتك في مجال عملك.

من خلال المشاركة بانتظام، ستكتسب أيضًا ظهورًا أكبر، حيث تفضل خوارزمية لينكد إن الملفات الشخصية النشطة والتفاعلية. كلما زادت مشاركتك، زادت شبكتك ونمت، وزادت الفرص التي ستأتيك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الانضمام إلى مجموعات لينكد إن ذات الصلة لتكون في مجتمع من الأشخاص المهتمين بالارتباط.

الخطوة ### الخطوة رقم 6: حافظ على الاتساق

الاتساق هو مفتاح بناء علامة تجارية شخصية قوية على LinkedIn. إن نشر محتوى عالي الجودة من حين لآخر لن يكون له نفس تأثير الظهور بانتظام. عندما تحافظ على انتظامك - سواء كان ذلك من خلال النشر أسبوعيًا أو المشاركة يوميًا أو مزيجًا من الاثنين معًا - فإنك تبني زخمًا.

يبدأ جمهورك بتوقع المحتوى الخاص بك، وبمرور الوقت، يساعد وجودك المستمر على ترسيخ سمعتك كمصدر موثوق للمعلومات والرؤى

يشير الاتساق أيضًا إلى أرباب العمل والعملاء والمتعاونين المحتملين بأنك ملتزم وموثوق به، وهي صفات تحظى بتقدير كبير في أي بيئة مهنية.

اقرأ المزيد: أفضل أدوات التسويق عبر تيك توك لتنمية أعمالك التجارية

صمم علامتك التجارية الشخصية باستخدام ClickUp

في رحلتك لصياغة علامتك التجارية الشخصية على لينكد إن أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، فإن الحفاظ على التنظيم والاتساق والاستراتيجية أمر بالغ الأهمية - وهنا يأتي دور ClickUp.

بفضل ميزاته القوية، يساعدك ClickUp على تبسيط كل جانب من جوانب بناء علامتك التجارية الشخصية، من إنشاء المحتوى إلى إدارة المهام.

سواء كنت تقوم بصياغة المنشورات في ClickUp Docs، أو تخطط لتقويم المحتوى الخاص بك، أو تتبع أنشطة التفاعل الخاصة بك، يوفر ClickUp الأدوات التي تحتاجها للبقاء على رأس اللعبة.

وباستخدام ClickUp، يمكنك التأكد من أن كل جزء من المحتوى الذي تنشئه وكل تفاعل تقوم به مقصود ومتوافق مع أهداف علامتك التجارية. لا تنتظر أكثر من ذلك لبناء علامتك التجارية. اشترك في ClickUp اليوم للبدء.