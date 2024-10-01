أفضل 15 برنامج لإدارة المخاطر 2025 | أفضل 15 برنامج لإدارة المخاطر 2025 | أدوات إدارة المخاطر

دعنا نبدأ بـ نصيحة للمحترفين - برنامج إدارة المخاطر هو أداة لا غنى عنها في بيئة الأعمال اليوم.

استمع إلينا:

ماذا لو كنت تعرف النتيجة طويلة المدى لكل قرار قبل أن تتخذه قبل أن تتخذه؟ أو في كل مرة تطلق فيها منتجاً جديداً، كنت تعرف مسبقاً كيف سيستقبله العملاء؟

إن هذه السيناريوهات تلغي المخاطر الطبيعية التي تنطوي عليها معظم الأعمال التجارية وتطوير المنتجات، وفي الحقيقة هذه السيناريوهات مستحيلة أيضًا. في الواقع, 62% من المؤسسات قد واجهت بالفعل حادثاً خطيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. 😳🤯

هناك جانب إيجابي لكل هذا - فالمخاطر جزء طبيعي تمامًا من أي عمل تجاري. والأكثر من ذلك، هناك طرق للاستعداد للعقبات التي قد تعترض طريقك وإدارتها بمساعدة برامج قوية مصممة للتعامل مع هذه المهمة بالذات!

ادخل: برنامج إدارة المخاطر ✅

لحسن الحظ، هناك العديد من أدوات إدارة المخاطر التي يمكنك الاختيار من بينها، ولكن ليست كل هذه الأدوات مفيدة بنفس القدر.

فقبل أن تثق بمستقبل شركتك مع أي برنامج لإدارة المخاطر، تأكد من أنك قمت بالعمل على الاستثمار في البرنامج المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك. لكن لا داعي للعرق في هذه المهمة، فهذا هو سبب وجودنا هنا 🙂💜💜

اقرأ معنا بينما نغوص في كل ما تحتاج إلى معرفته حول برامج إدارة المخاطر - ما هي هذه البرامج، والميزات التي يجب أن تكون لديك، و15 منصة قوية للوظيفة.

ما هي برامج إدارة المخاطر؟

تراقب برمجيات إدارة المخاطر العديد من المشكلات المحتملة التي قد تضر بالنتائج النهائية لمؤسستك - وتقترح حلولاً لتفادي الأزمة. هذه ليست دائماً مخاطر قد تنهي الوظيفة، فقد تتراوح في خطورتها من انخفاض بسيط في المبيعات إلى انتهاكات البيانات الأمنية، أو عدم الامتثال للوائح.

قد تبدو هذه الأدوات وكأنها مطلوبة وليست حاجة عندما يتعلق الأمر بالنفقات - بل قد تعتقد أنك قد غطيت هذا المجال من خلال ممارسات فريقك العادية وأنظمة التحليلات.

ولكن في الواقع، فإن الاستثمار في برامج إدارة المخاطر هو أحد أكثر الطرق الموصى بها لـ تقليل التكاليف على مستوى الشركة .

فكّر في الأمر - إذا ساعدت في التنبؤ بأقل انخفاض في المبيعات أو منع حدوثه، فإن منصة إدارة المخاطر الخاصة بك قد أدت وظيفتها. مثل التأمين على منزلك أو سيارتك أو حياتك، قد لا تستخدم هذه الأداة كل يوم، لكنك ستكون سعيدًا جدًا بوجودها عندما تحتاج إليها.

إذاً، كيف تقوم برمجيات إدارة المخاطر فعلياً بكل هذا على أي حال؟ لا مزيد من البحث. ⬇️

معايير برامج إدارة المخاطر

ليست كل أدوات إدارة المخاطر متشابهة. أو ما هو أسوأ من ذلك - فبعض الحلول تعد بالذهب ولكنها تقدم الغبار. 😔

كيف يمكنك معرفة البرنامج الذي سيتجاوز توقعاتك؟ أولاً، ضع في اعتبارك هذه العوامل:

الاحتياجات التنظيمية

ستحدد متطلباتك الفريدة في نهاية المطاف الأداة التي ستخدمك.

هل تتطلع إلى منع الانزلاق المالي من الانزلاق من خلال الشقوق؟ في هذه الحالة، لا فائدة من اختيار أداة متخصصة في المخاطر المتعلقة بالامتثال مثل HIPAA. النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) و أهداف الشركة التي تريد التركيز عليها، ثم صقل بحثك عن برنامج إدارة المخاطر من هناك. ✅

العقد والميزانية

خبر رائع: لست مضطرًا لسرقة بنك للحصول على أداة متطورة لإدارة المخاطر!

هناك خيارات كافية للشركات والميزانيات من أي حجم، ولكن لن تخدم كل أداة كل فريق بنفس الطريقة. إذا كنت تتعامل مع شركة كبيرة، فمن الطبيعي أن تختلف ميزانيتك وهدفك فيما يتعلق ببرامج إدارة المخاطر اختلافاً كبيراً عن وكالة صغيرة أو شركة فردية.

التكامل مع التطبيقات الحالية

تأكد من أن الحل الذي تريده يتناسب مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك. قد تشعر أنك قد وجدت برنامج إدارة المخاطر الذي تحلم به - ولكن إذا لم يتوافق مع الأدوات التي استثمرت فيها بالفعل، فقد يكون ذلك مشكلة في النجاح أو الفشل. 😕

من الوحدات النمطية إلى الميزات إلى المكونات الإضافية، تأكد من أن برنامجك الجديد المحتمل يتكامل مع جدران الحماية الخاصة بك، واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، وتحليلات سلوك المستخدم. أنت لا تريد ثغرات أمنية أو إصلاحات مكلفة للأدوات.

## 15 حل برمجيات إدارة المخاطر لفريق إدارة المخاطر لديك

لمساعدتك في اتخاذ الخيار الأذكى في بحثك عن أفضل برامج إدارة المخاطر، اطلع على أفضل 15 خيارًا أدناه:

1.

ClickUp

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مساحة عمل ClickUp

اعتبر ClickUp متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالإنتاجية. مع مئات من البرامج الشفافة بالكامل والقابلة للتخصيص و ميزات وظيفية ، يوفر ClickUp المنصة المثالية للفرق من أي حجم لمراقبة تحديثات المشروع وإدارة المخاطر والعمل معًا - كل ذلك في مكان واحد.

إن تجربة ClickUp الغنية بالميزات تجعل إدارة العمل أمرًا سهلاً وتفيد الفرق في مختلف المجالات. من العصف الذهني على ألواح الكتابة الرقمية من ClickUp لإنشاء ويكي مفصلة في مستندات تعاونية تقدم لك ClickUp Workspace أكثر بكثير من برنامج إدارة المخاطر الذي قد تكون معتاداً عليه. التعليقات المخصصة لـ ClickUp , دردشة داخل التطبيق تساعدك الميزة والأتمتة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي على البقاء منظمًا وعلى دراية تامة من خلال منع الإفراط في الجدولة والتخفيف من عوامل الخطر التي قد تلاحق مؤسستك. إليك الطريقة ⬇️

ميزات ClickUp المفضلة لدينا لإدارة المخاطر

مثل المزيج المثالي للمخاطر المشروع وبرنامج التعاون جميعها في حزمة واحدة ديناميكية، يساعدك ClickUp على البقاء على رأس المخاطر المحتملة ويشعر الفريق بشعور بالمساءلة والملكية على مهامهم.

لوحات المعلومات لوحات المعلومات في ClickUp نظرة عامة عالية المستوى لكل جانب من جوانب حالة مشروعك ومشروعك في مكان واحد قابل للتخصيص وغني بالمعلومات. اعتبرها بمثابة مركز التحكم في مهمتك لأي مشروع. 🛸

القوة بين يديك لبناء لوحة التحكم الخاصة بك من الصفر بشكل أساسي. اختر المعلومات التي تريد رؤيتها وكيفية تصورها في لوحة التحكم من أكثر من 50 أداة مصممة لتناسب عمليات عملك. تتضمن بعض الأدوات المفيدة جداول، وتضمين تطبيقات خارجية, تتبع أعباء عمل أعضاء الفريق , خرائط الطريق ومخططات مخصصة، والمزيد. 🤯

إذا كنت تريد أن تكون على دراية بكل تفاصيل المشروع وكل المخاطر المحتملة - ابدأ بلوحات المعلومات.

تتبع الوقت الأصلي

نعلم جميعًا - ونحب سرًا - ذلك الشعور بالضياع في مهمة ما. عندما تبذل قصارى جهدك في عمل واحد لفترة طويلة لدرجة أنك قبل أن تدرك ذلك، تكون الساعة قد حانت الخامسة بالفعل. 😳

لكن لنكن واقعيين، إنه أيضًا أمرٌ كبير قاتل للإنتاجية .

الحل؟ تتبع الوقت! وهو أمر يتقنه موقع ClickUp. 💪🏼

سواء كان الأمر يتعلق بتحديد تقديرات الوقت، وتتبع الوقت المستغرق في أي من مهمة ClickUp تسجيل الوقت المستغرق في أي متصفح ويب أو البقاء على اطلاع على وقتك المدفوع, ميزات تتبع الوقت في ClickUp تتجاوز بكثير ساعة الإيقاف الأساسية.

حتى يمكنك عرض قائمة مجمعة لجميع الوقت الذي تقضيه في جميع مهامك ومهامك الفرعية للدخول في التفاصيل الدقيقة لكيفية قضاء يومك. وإذا كنت تتساءل عن كيفية ارتباط تتبع الوقت بالمخاطر - تبدأ جميع مؤشرات الأداء الرئيسية تقريبًا من هنا. اعرف كيف تقضي أنت وفريقك الوقت حتى تتمكن من تفويض المهام المهمة للأشخاص المناسبين بشكل صحيح.

أتمتة المهام المتكررة

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لبرامج إدارة المخاطر في معرفة خصوصيات وعموميات فريقك أو منتجك أو أدائك - دون إدارة دقيقة أو تبني طاقة الأم المروحية المخيفة. 🚁

يمكن أن يساعدك هذا النوع من البرامج على تقليل الوقت غير الضروري الذي تقضيه في المهام المتكررة أو الأعمال الأساسية المزدحمة في يومك حتى يتمكن الفريق من التركيز على ما هو أكثر أهمية.

هذا هو المكان الذي الأتمتة في ClickUp تدخل حيز التنفيذ 🙂

هناك أكثر من 100 طريقة لأتمتة سير عملك في ClickUp لإنشاء تغييرات على حالات المهام، والمكلفين، والأولويات، والتواريخ، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أكثر من 50 إجراءً بتشغيل الأتمتة الدقيقة والمخصصة التي تحتاجها.

بشكل أساسي، لا يوجد شيء خارج الحدود عندما يتعلق الأمر بالأتمتة في ClickUp - لذا فكر خارج الصندوق. 📦

مئات القوالب القابلة للتخصيص

هذا صحيح! المئات 😍

لقد أنشأت ClickUp نموذجًا لكل ما تقدمه بشكل أساسي، بما في ذلك قوالب إدارة المخاطر . لذا، على الرغم من أنه مليء بالعديد من الميزات القابلة للتخصيص، فإن ClickUp يوفر العديد من الطرق - حتى خارج نطاق دعم العملاء - لمساعدة فريقك على تحقيق أهدافه وتخفيف المخاطر بأكثر الطرق إنتاجية ممكنة.

من لوحات كانبان إلى اللوحات البيضاء مستندات المساعدة الإرشادية الخرائط الذهنية , مخططات جانت الديناميكية وأكثر من ذلك- مركز القوالب المتنامي باستمرار في ClickUp يقدم قالبًا مجانيًا للمستخدمين على أي مستوى.

هل ما زلت لا ترى القالب الذي تحتاجه؟ أو هل قمت بتخصيص قالب مُعدّ مسبقاً وترغب في استخدامه مرة أخرى؟ لا توجد مشكلة، احفظ أي عملية أو مهمة أو طريقة عرض كقالب في مساحة العمل الخاصة بك في غضون نقرات. ✅

التسعير بنقرة واحدة

حافظ على إنتاجيتك وخالية من المخاطر طوال العام مع خطط تسعير ClickUp:

مجانية للأبد : الكثير من الميزات القوية لإدارة المخاطر والمشاريع، ومهام وأعضاء غير محدودين، ومساحة تخزين 100 ميغابايت، والمزيد

: الكثير من الميزات القوية لإدارة المخاطر والمشاريع، ومهام وأعضاء غير محدودين، ومساحة تخزين 100 ميغابايت، والمزيد غير محدود (7$/عضو/شهر): عدد غير محدود من لوحات المعلومات والتخزين والتكاملات وإعداد التقارير السريعة والمزيد

(7$/عضو/شهر): عدد غير محدود من لوحات المعلومات والتخزين والتكاملات وإعداد التقارير السريعة والمزيد الأعمال (12 دولارًا/عضو/شهر): أتمتة متقدمة ومشاركة عامة، وفرق غير محدودة، وخدمة Google SSO، وتصدير مخصص

(12 دولارًا/عضو/شهر): أتمتة متقدمة ومشاركة عامة، وفرق غير محدودة، وخدمة Google SSO، وتصدير مخصص المؤسسات (اتصل ب ClickUp لمعرفة الأسعار): مدير نجاح مخصص، وإعداد موجه، ووضع العلامات البيضاء، وواجهة برمجة تطبيقات للمؤسسات

مراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,510 تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,970 تقييم)

2. سحابة المخاطر

تقييمات إدارة المخاطر والامتثال في سحابة المخاطر منصة إدارة المخاطر Risk Cloud من LogicGate لإدارة المخاطر من LogicGate تلقي بخيوط رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات من النافذة لإفساح المجال لمنصة مركزية مبسطة, بدون رمز بيئة لجميع أنشطة المخاطر والامتثال الخاصة بك.

تعمل قاعدة البيانات الرسومية على تعزيز خفة الحركة والمرونة مع تطور مشاريعك. يمكنك تهيئتها لحل المشكلات ذات المهام الحرجة مثل تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر الخارجية.

ميزات سحابة المخاطر المفضلة لدينا

أكثر من 30 تطبيقًا لحالات استخدام الحوكمة والمخاطر والحوكمة، الشائعة

عمليات تكامل مخصصة

مزايا سحابة المخاطر السحابية

هيكل شامل لحفظ السجلات والحوكمة

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

سلبيات سحابة المخاطر

محدودية وظائف إعداد التقارير

تسعير سحابة المخاطر

تفاصيل التسعير متاحة عند الطلب

مراجعات سحابة المخاطر

G2: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

3. بائع 360

إدارة مخاطر الطرف الثالث والموردين في Vendor360 Vendor360 من CENTRL عبارة عن منصة لإدارة المخاطر المؤسسية تركز على مساعدتك في إدارة أي بائعين ومخاطر الطرف الثالث. وهي تأتي مع استبيانات معدة مسبقاً لتحليل البائعين والتأكد من امتثال كل واحد منهم للإرشادات التنظيمية. كما أنه يوفر بعض ميزات الأتمتة لـ تبسيط العمليات لتعيين المستندات والموافقة عليها

ميزات Vendor360 المفضلة لدينا

موصلات مدمجة لتبادل التفاصيل بين الشركات

البدء السريع قوالب قائمة البائعين أدوات الأتمتة لتحسين الكفاءة في التعامل مع المستندات



إيجابيات Vendor360 الموردين

هذه أداة مفيدة لإدارة جميع مستندات وتفاصيل الجهات الخارجية

تصنيف الموردين بناءً على مستويات المخاطر الكامنة والأهمية

سلبيات المورد 360

تكامل محدود مع تطبيقات مكان العمل الرئيسية

لا توجد مراجعات على G2 أو Capterra لمعرفة رأي العملاء الحقيقيين في تجربتهم

تسعير Vendor360

اتصل ب Vendor360 للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات مراجعات المورد 360

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

4. ليند فلو

أدوات الائتمان المضمنة في ليند فلو Lendflow هي منصة ائتمان تساعد الشركات على تضمين وإطلاق المنتجات القائمة على الائتمان. تهدف المنصة إلى ربط العملاء برأس المال بشكل أسرع وتتولى بعض الأعمال الشاقة التي ينطوي عليها إطلاق منتجاتك الائتمانية.

في طريقة إدارة المخاطر - وبمساعدة رمزها سهل الاستخدام - يساعدك Lendflow على إدارة الامتثال وسير العمل المستند إلى القواعد وتقييمات المخاطر.

ميزات Lendflow المفضلة لدينا

أدوات التطبيق المصممة مسبقًا

تنبيهات الشروط والعروض في الوقت الفعلي لعملائك

أمان متقدم للبيانات

مكون إعادة المشاركة الذي يمكن أن يساعدك على كسب عمولة إضافية!

إيجابيات Lendflow

واجهة مستخدم قابلة للتخصيص لتناسب صوت علامتك التجارية

أمان على مستوى البنك

عمليات تكامل مختلفة مع جهات خارجية

سلبيات Lendflow

أدلة وموارد محدودة على الإنترنت

تسعير Lendflow

اتصل ب Lendflow للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات Lendflow

G2: غير متاح

Capterra: 5/5 (2 مراجعات)

5. محلل

تحليل المخاطر في محلل يعد التخطيط والإعداد من بين نقاط قوة Resolver.

في حين لا يمكن لأي برنامج لإدارة المخاطر أن يتنبأ بالمستقبل، إلا أن Resolver تؤمن بأن التخطيط الجيد ضروري لكل شركة.

يركز البرنامج على التحديد المبكر للمخاطر والتخطيط قبل بدء المشروع من خلال تقييم الاحتياجات والأهداف التنظيمية لتحديد المشاكل المستقبلية المحتملة.

ميزات برنامج Resolver المفضلة لدينا

مسارات تدقيق رشيقة قائمة على المخاطر

الإبلاغ عن الحوادث لتمكين أعضاء الفريق من التحدث

الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) لإنقاذ القارب في أقرب وقت ممكن

إيجابيات الحل

دعم العملاء سريع الاستجابة

يمكن لعدة أعضاء العمل على ملف في وقت واحد

سهولة إنشاء التقارير

سلبيات المحلل

قد يكون الإعداد الذاتي صعبًا وقد يتطلب مساعدة من فريق الدعم الخاص بهم

يقول بعض المستخدمين أن الترقية يمكن أن تكون معطلة

يحد من نقل الملفات إلى البرنامج

تسعير المحلل

اتصل ب Resolver للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات ريسولفر

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. وان تراست

الإبلاغ عن الحوادث في ون تراست OneTrust هو حل يحدد الفئة التي تسمح للمؤسسات بتدعيم الثقة المتبادلة وتعزيز الامتثال لأفضل الممارسات. يقوم البرنامج بتركيز تدفقات العمل الرشيقة عبر مخاطر الطرف الثالث وحوكمة البيانات والخصوصية والأخلاقيات والامتثال.

ميزات OneTrust المفضلة لدينا

عمليات التكامل لتبسيط عملية جمع البيانات

إعداد التقارير في الوقت الفعلي

إيجابيات ون تراست

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

أدوات قياس المخاطر ومعالجتها

سلبيات OneTrust

التنفيذ المعقد

أسعار ون ترست

اتصل ب OneTrust للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات ون تراست

G2: 4.3/5 (أكثر من 110 تقييمات)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. مدير مخاطر المشروع

عبر مدير مخاطر المشروع على الرغم من أن Project Risk Manager هو ببساطة حل لإدارة مخاطر المشروع سهل التثبيت والإعداد والاستخدام، إلا أن وظيفة واجهة المستخدم لا تزال عميقة. وتستخدم الأداة فئات التأثير المحددة مسبقًا وأوصاف الرتب لتحديد أولويات التهديدات المحتملة بشكل أفضل.

ميزات مدير مخاطر المشروع المفضلة لدينا

نسخ تثبيت متعددة بالإضافة إلى قاعدة بيانات آمنة

تنبيهات المخاطر التلقائية

معلمات قابلة للتخصيص

إيجابيات مدير مخاطر المشروع

تطبيقات قوية لإدارة المخاطر وميزات تحليلية لإدارة المخاطر

تجميع منظم للمخاطر من أجل اتخاذ إجراءات سريعة

سلبيات مدير مخاطر المشروع

تطبيق لسطح المكتب فقط

يمكن أن يكون مكلفاً للشراء والترخيص وتدريب الأعضاء

قد يكون تحديد المعلمات الصحيحة لفريقك أمرًا صعبًا

أسعار مدير مخاطر المشاريع

مجاني (حتى 5 أعضاء): معلمات قابلة للتخصيص، ومشاريع ومخاطر غير محدودة، وتصنيف تلقائي للمخاطر

(حتى 5 أعضاء): معلمات قابلة للتخصيص، ومشاريع ومخاطر غير محدودة، وتصنيف تلقائي للمخاطر محترف (استضافة 19 دولارًا أمريكيًا في الشهر + 1 دولار أمريكي لكل عضو/اليوم): تصدير البيانات، استضافة سحابية أو خادم مخصص

مراجعات مدير مخاطر المشاريع

G2: 5/5 (1 مراجعة)

Capterra: 4.4/5 (5 مراجعات)

8. LogicManager

تحليل الحساب في مدير المنطق تمنحك تقنية LogicManager المتطورة في LogicManager حوالي 100 حزمة متنوعة لتلبية احتياجات فريقك. تفخر هذه المنصة بتعزيز أداء الشركات كأداة لإدارة المخاطر التشغيلية.

ميزات LogicManager المفضلة لدينا

قوائم المهام لمراقبة مهام إدارة المخاطر

مكتبات مخاطر مبنية مسبقاً وقابلة للتكوين لتعزيز اكتشاف التهديدات

تقنية التصنيف لإظهار التبعيات

إيجابيات LogicManager

دعم ممتاز من محللي الحسابات

منصة من مكان واحد للحصول على بيانات دقيقة وقابلة للتنفيذ

يمكن للمؤسسات أن تتطور مع تحديثات المنتج

سلبيات LogicManager

قد لا تستفيد المؤسسات الكبيرة من مجموعة ميزاته بنفس القدر من مجموعة ميزاته

قد تحتاج عمليات سير العمل المتكاملة وإعداد التقارير الجاهزة إلى بعض التحسينات

تسعير LogicManager

اتصل ب LogicManager للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات لوجيك ماجر

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

### 9. nTask

إدارة المخاطر التي تنطوي عليها مشاريعك في nمهمة هل سئمت من برامج إدارة المخاطر المعقدة والثقيلة؟

إن nTask سهل الاستخدام ويأتي بنغمات محايدة مبهجة على لوحة التحكم البديهية الخاصة به. يتيح لك برنامج إدارة المخاطر الأمنية هذا تحديد أولويات المشكلات وتقييم المخاطر المحتملة وتفويضها إلى أعضاء مختلفين من الفريق لمراقبتها.

ميزات nTask المفضلة لدينا

مصفوفة المخاطر المخصصة لتحليل المخاطر المناسبة

البحث والتصفية للعثور على الأصول والمهام

تصنيف مخصص لإدارة أسرع

إيجابيات المهام

تحدد ميزات تقييم المخاطر المشاكل المحتملة

واجهة مستخدم بديهية

تتبع الوقت ولوحات كانبان

ميسورة التكلفة

سلبيات nTask

تكامل محدود مع التطبيقات الشائعة مثل Zoom

منحنى تعليمي حاد للتكيف مع سير العمل والميزات الخاصة به

قد يكون إنشاء التقارير صعبًا

تسعير nTask

يقدم nTask إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا مدفوعة متعددة حسب عدد المستخدمين.

القسط (3 دولارات شهرياً): للفرق أو الأفراد الذين بدأوا للتو

(3 دولارات شهرياً): للفرق أو الأفراد الذين بدأوا للتو الأعمال (8 دولارات شهريًا): للفرق التي تتطلع إلى بناء مشاريع وخطط مثل المحترفين.

(8 دولارات شهريًا): للفرق التي تتطلع إلى بناء مشاريع وخطط مثل المحترفين. المؤسسات (اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار): للفرق التي ترغب في الأمان على مستوى المؤسسات والتخصيصات والميزات المتقدمة

مراجعات nTask

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

Capterra: 3.9/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

10. كورا

الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال CURA بعض التهديدات متوقعة، وبعضها متكررة، وبعضها متسلل. لهذا السبب تحتاج أدوات إدارة المخاطر إلى تتبع المخاطر المستمرة والمتكررة.

وتسعى CURA إلى القيام بذلك بالضبط من خلال حلولها لمراقبة المخاطر. وتحدد تقارير المخاطر الخاصة بالبرنامج احتمالية التأثير في صناعات تتراوح بين البنوك وشركات المرافق والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ميزات CURA المفضلة لدينا

تقارير مخاطر قابلة للتكوين مع لوحات معلومات مرنة

ميزة الأهداف لمراقبة المخاطر وأداء كل عضو من أعضاء الفريق

تقارير تفاعلية مرئية في شكل رسوم بيانية وجداول وقوائم

إيجابيات CURA

تقييم المخاطر في كل خطوة من خطوات مشروعك

يدعم تصدير التقارير بصيغة PDF، وجداول بيانات Excel، ومستند Word، والبريد الإلكتروني

معالجة المخاطر والتدقيق الداخلي القائم على المخاطر

سلبيات CURA

منحنى تعلم واجهة المستخدم حاد بعض الشيء

تسعير CURA

اتصل ب CURA للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات CURA

G2: غير متاح

كابيترا: 5/5 (2 مراجعات)

11. تايم كامب

تتبع الوقت لتبقى متقدماً على المخاطر المحتملة مع تايم كامب هل يفلت الوقت من بين أصابعك؟ TimeCamp هو تطبيق مؤقت عبر الإنترنت مزود بمجموعة كبيرة من الميزات المدمجة لتقييم المخاطر البسيطة أو التي تبدو حميدة.

ميزات TimeCamp المفضلة لدينا

تقارير سهلة وثاقبة لقياس ربحية المشروع وتتبع الميزانية

الموافقات على الجداول الزمنية بنقرة واحدة

مزايا تايم كامب

فرز نفقات التسريبات والتحكم فيها بكل بساطة

تحرير ما يصل إلى 5 مقاعد

سلبيات TimeCamp

يمكن أن يكون بطيئًا بعض الشيء عند تحميل المحتوى

قد يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض التحسينات

أسعار تايم كامب

مجاني : عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع والمهام، تطبيق للجوال بالإضافة إلى تطبيق سطح المكتب

: عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع والمهام، تطبيق للجوال بالإضافة إلى تطبيق سطح المكتب أساسي (6.3 دولار/مستخدم/شهر): تقارير مخصصة، أدوار إدارية، تكاملات غير محدودة، تصدير تقارير XLS

(6.3 دولار/مستخدم/شهر): تقارير مخصصة، أدوار إدارية، تكاملات غير محدودة، تصدير تقارير XLS محترف (9 دولارات/مستخدم/شهر): أدوار المستخدم المخصصة، والفواتير، والمصادقة ثنائية العوامل، ولقطات الشاشة

(9 دولارات/مستخدم/شهر): أدوار المستخدم المخصصة، والفواتير، والمصادقة ثنائية العوامل، ولقطات الشاشة المؤسسة (ناقش الأسعار مع المبيعات): تدريب مخصص، وخادم مستضاف ذاتيًا، وتطبيق سحابي خاص

مراجعات مخيم تايم كامب

G2: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

تحقق من هذه المراجعات

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12. متعقب A1

عبر يوتيوب A1 Tracker هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة المخاطر مع ميزات مثل تقييمات التهديدات والمخاطر، والتنبيهات، وسجل السجلات، وتدقيق المخاطر، وبوابة الويب، وتقييمات المخاطر، وغيرها.

ميزات A1 Tracker المفضلة لدينا

أتمتة سير العمل في مراجعة البيانات والموافقة عليها

إشعارات تلقائية في الوقت الحقيقي

خيارات الاستضافة المستندة إلى الويب والاستضافة السحابية والاستضافة المحلية

إيجابيات A1 Tracker

المرونة والتخصيصات الأفضل في فئتها

تقارير مفصلة

يتيح إمكانية التكيف والترحيل بسلاسة من الحلول الحالية

سلبيات A1 Tracker

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تحديات في إنشاء طرق عرض مخصصة

تسعير تعقب A1 Tracker

اتصل ب A1 Tracker للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات A1 Tracker Tracker

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

13. كواليس

تحليل المخاطر المحتملة في كواليس Qualys هي أداة أخرى لإدارة الأمن والامتثال تُستخدم لتحديد التعرض للمخاطر. يمكن لهذا البرنامج الشامل أن يكشف حتى أصغر احتمالات المخاطر. يعمل نظامه المخصص من خلال تعقب الثغرات في عملياتك حتى تتمكن من حل المشاكل بشكل استباقي.

ميزات كواليس المفضلة لدينا

الاكتشاف المستمر لجرد جميع أصولك على نظام تكنولوجيا المعلومات الهجين العالمي

أداة بحث قوية لتحديد موقع الأصول

وضع علامات مخصصة للأصول لمؤسسة ممتازة

محترفي كواليس

بعض قدرات التخصيص

يمكن الوصول إلى جميع التطبيقات من صفحة واحدة

سهل الاستخدام

سلبيات كواليس

قد تختلف واجهة المستخدم بسبب ترقيتها المستقلة

عملية التثبيت المعقدة

أسعار كواليس

اتصل بـ Qualys للحصول على جميع معلومات التسعير.

مراجعات كواليس

G2: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 3.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

14. سيرفس ناو

خرائط الحرارة والمخططات البيانية لتحديد أولويات المخاطر في سيرفس ناوServiceNow هو برنامج لإدارة المخاطر المؤسسية للإدارة الشاملة للتفاصيل الحيوية

قابلية التوسع

سلبيات خدمة الآن

يمكن أن يكون هناك بعض التأخير

عمليات تكامل محدودة

تسعير ServiceNow

اتصل ب ServiceNow للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات سيرفس ناو

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

15. ريسكونيكت

رؤى المخاطر مع المخططات والخرائط والرسوم البيانية في ريسكونيكت Riskonnect هي أداة على مستوى المؤسسة لمساعدة مؤسستك على فهم المخاطر ومراقبتها والتحكم فيها بشكل شامل لتعزيز قيمة المساهمين. وهي تصنف المخاطر على أنها أي شيء يمكن أن يضر بسمعتك وقدرتك التنافسية ونموك الاستراتيجي.

ميزات Riskonnect المفضلة لدينا

أداة إدارية تدمج الأنظمة والأشخاص والمطالبات

التدقيق الداخلي لإدارة الإجراءات المعقدة

مطالبات بسيطة في وحدة الإبلاغ عن الحوادث

إيجابيات Riskonnect

سهولة الاستخدام

ميزات قابلة للتهيئة بشكل كبير

دمج البيانات من مصادر متعددة

سلبيات Riskonnect

التخصيص المحدود

يفتقر إلى ميزات متعددة في تطبيق الهاتف المحمول الخاص به

تسعير Riskonnect

اتصل ب Riskconnect للحصول على جميع معلومات التسعير

مراجعات ريسك-كونيكت

G2: 4/5 (2 تقييمات)

كابيترا: غير متاح

التخفيف من المخاطر باستخدام ClickUp - أفضل منصة لإدارة المخاطر لفريقك

في حين أن هناك الكثير من الأدوات التي تعد بتقارير في الوقت الحقيقي، أو تتبع الوقت والميزانية، أو التدقيق. في نهاية المطاف، ستستفيد شركتك أكثر من المنصة التي يمكنها القيام بكل ذلك - دون تعطيل مجموعتك التقنية الحالية أو إضافة نافذة أخرى إلى متصفحك المزدحم بالفعل.

ClickUp هو الحل الأفضل في كلا العالمين لإدارة المخاطر. حسِّن عمليات مشروعك ومنتجك بينما تكتشف المخاطر من على بُعد ميل مع مئات الميزات القابلة للتخصيص بما في ذلك لوحات المعلومات والأهداف والطرق المتعددة للدردشة وغير ذلك الكثير.

لا يكلفك أي شيء على الإطلاق لبدء تخفيف المخاطر على خطة ClickUp المجانية للأبد .

أوقف المخاطر في مساراتها واشترك في ClickUp اليوم. 💯