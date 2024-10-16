أفضل 15 برنامج لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) لعام 2025

تتعامل الشركات اليوم مع قدر غير مسبوق من المخاطر وعدم اليقين. يمكن أن تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد، والتهديدات السيبرانية، وتقلبات العملة، والاضطرابات الجغرافية السياسية، والعديد من السيناريوهات الأخرى إلى قلب النمو في أي وقت.

يساعد تنفيذ برنامج إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) على إدارة هذه المخاطر، مما يجعل إدارة المهام سهلة.

ومع ذلك، يمكن أن تستغرق الإدارة اليدوية للمخاطر وقتاً طويلاً بشكل كبير. لذا، لماذا لا تعتمد برنامج إدارة المخاطر المؤسسية؟

بعد ساعات لا تُحصى من البحث والاختبار، وجدنا أنا وفريق العمل في ClickUp 15 حلاً من أفضل حلول إدارة المخاطر. تقدم هذه الأدوات وظائف متفوقة - كل شيء بدءاً من الرؤى في الوقت الفعلي إلى إدارة استمرارية الأعمال - وخطط تسعير رائعة.

دعنا نتحقق منها!

إدارة المخاطر المؤسسية وأهميتها

تعمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) على تبسيط عمليات إدارة المخاطر، مما يساعد شركتك على تحديد التهديدات المحتملة ومعالجتها في جميع أنحاء المؤسسة. فهي تمكنك من تخفيف المخاطر بشكل استباقي قبل أن تتفاقم.

سواءً كانت مخاطر تشغيلية أو مالية أو إلكترونية، تضمن إدارة المخاطر المؤسسية عدم التغاضي عن أي مخاطر. فهي تساعدك على أتمتة تقييمات المخاطر وتحسين الامتثال و تعزيز الكفاءة التشغيلية

مع برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الصحيح، تصبح هذه العملية أكثر قابلية للإدارة. فهي توفر الوقت والموارد و تحسن عملية اتخاذ القرار.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد التأكد من أن أنظمة شركتك آمنة؟ استخدم إطار عمل فعال لإدارة مخاطر الأمن السيبراني لأنظمة آمنة مع تحديد المخاطر بشكل أفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة المخاطر المؤسسية؟

عند البحث عن أفضل برامج إدارة المخاطر المؤسسية، هناك بعض الميزات التي يجب أن تنتبه إليها.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي أعطيتها الأولوية عند البحث عن برنامج فعال يلبي توقعاتي:

لوحة تحكم مركزية: اختر برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الذي يدمج جميع بيانات المخاطر وتقييمات المخاطر والعمليات، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي عبر المؤسسة بأكملها

اختر برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الذي يدمج جميع بيانات المخاطر وتقييمات المخاطر والعمليات، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي عبر المؤسسة بأكملها التقييمات الآلية للمخاطر: اختر حلاً يعمل تلقائيًاتحديد المخاطروالمراقبة وإعداد التقارير، مما يقلل من الجهود اليدوية ويضمن الوعي المستمر بالمخاطر

اختر حلاً يعمل تلقائيًاتحديد المخاطروالمراقبة وإعداد التقارير، مما يقلل من الجهود اليدوية ويضمن الوعي المستمر بالمخاطر إدارة الامتثال: تأكد من أن البرنامج يدعم الامتثال التنظيمي من خلال تتبع مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) والمواءمة مع لوائح خصوصية البيانات ومعايير الصناعة

تأكد من أن البرنامج يدعم الامتثال التنظيمي من خلال تتبع مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) والمواءمة مع لوائح خصوصية البيانات ومعايير الصناعة وضوح المخاطر: ابحث عن برنامج يزيد من وضوح المخاطر من خلال خرائط الحرارة والتحليلات المتقدمة لمراقبة المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات المستنيرة

ابحث عن برنامج يزيد من وضوح المخاطر من خلال خرائط الحرارة والتحليلات المتقدمة لمراقبة المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات المستنيرة إدارة استمرارية الأعمال: إعطاء الأولوية لـبرنامج إدارة المخاطر التي تدعم خطط استمرارية الأعمال، مما يساعد على التخفيف من المخاطر لحماية أداء الأعمال على المدى الطويل

أفضل 15 برنامجًا لإدارة المخاطر المؤسسية

فيما يلي 15 برنامجًا لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) التي وجدتها الأفضل للشركات المتنوعة لتناسب احتياجاتك:

1. ClickUp (الأفضل لتتبع المخاطر الشاملة والتعاون)

هل وجدت صعوبة في تتبع المخاطر وتخفيفها بكفاءة؟ جرّب انقر فوق -أداة شاملة لإدارة المشاريع تقدم حلًا قويًا لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM)!

إدارة المخاطر بفعالية مع مهام ClickUp Tasks

إنشاء المهام وتعيين أعضاء الفريق وتواريخ الاستحقاق ومراقبتها باستخدام ClickUp Tasks

أنا أستخدم ClickUp مع فريقي منذ شهور، وأنا مندهش من أدوات الإدارة البديهية التي يوفرها. مع مهام ClickUp يمكنك استهداف المخاطر المعقدة وتقسيمها إلى مهام فائقة يمكن إدارتها. فهو يتيح لك تعيين المهام لأعضاء الفريق وضمان تحديد أولوياتها ومعالجتها بكفاءة.

رؤية المخاطر الخاصة بك في لمحة سريعة على لوحات معلومات ClickUp

عرض بيانات المخاطر وإدارة حالتها باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards ممتازة لتصور بيانات المخاطر وتتبع مؤشرات المخاطر الرئيسية في الوقت الفعلي. يمكنني بسهولة رؤية المشكلات التي تتم معالجتها والتواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة، مما ساعدني على اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

أتمتة إدارة المخاطر باستخدام أتمتة ClickUp

تنفيذ المهام وتتبع حالتها وتقدمها باستخدام أتمتة ClickUp Automations

هل أنت خائف من إغفال أو تفويت خطر ما؟ لا تقلق; أتمتة ClickUp تتيح لك أتمتة العديد من المهام وتحسين سير عملك. على سبيل المثال، يمكنك إعداد تذكيرات آلية لتقييمات المخاطر والمتابعة والتركيز أكثر على تحليل المخاطر.

قم بإنشاء خطط مخاطر مفصلة باستخدام مستندات ClickUp Docs

تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع الفرق وأصحاب المصلحة في مستندات ClickUp Docs

باستخدام مستندات ClickUp ، إنشاء مستندات شاملة لإدارة المخاطر تتضمن استراتيجيات وإجراءات. هذه الأداة هي الأفضل للتعاون مع الفرق لتحديث خطط إدارة المخاطر حسب الحاجة.

مناقشة المخاطر إلى جانب المهام في ClickUp Chat

تواصل مع فريقك لإجراء المناقشات بسهولة باستخدام ClickUp Chat

استخدم انقر فوق الدردشة لمناقشة المخاطر المحتملة أو القائمة أثناء الرجوع إلى المهام والمستندات. فهو يقلل بشكل كبير من الارتباك ويحافظ على السياق في المحادثات ويحافظ على تركيز المناقشات.

قم بمناقشة المخاطر باستخدام قالب السبورة البيضاء لتقييم المخاطر من ClickUp

قالب السبورة البيضاء لتقييم المخاطر من ClickUp

ال قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر ClickUp كان مفيدًا بشكل خاص لفريقي. فقد ساعد في تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها بشكل مرئي. كما أنه يتضمن حالات قابلة للتخصيص لتتبع مستويات المخاطر في الوقت الفعلي وميزات تعاونية لضمان تحديث الجميع بشأن تدابير إدارة المخاطر.

تتبع كل المخاطر باستخدام قالب سجل المخاطر الخاص بـ ClickUp Risk Register

نموذج سجل مخاطر إدارة المخاطر ClickUp لإدارة المخاطر

استخدم نموذج سجل مخاطر ClickUp ، والذي يأخذ الأمر خطوة إلى الأمام من خلال السماح لك بتتبع حالة كل خطر وتوظيف التدابير الوقائية مسبقًا.

قم بإجراء تحليل شامل للمخاطر باستخدام تحليل مخاطر إدارة المشروع لتخطيط خطة مناسبة لتخفيف المخاطر. سيضمن ذلك تأمين الأنظمة والمساعدة في تجنب المخاطر المستقبلية لإدارة الوقت بشكل أفضل.

باستخدامه، يمكن لفريقي تطوير خطط استباقية للتخفيف من المخاطر و إدارة مخاطر تكلفة المشروع ضمان بقاء المشاريع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط عملية إدارة مخاطر مشروعك وضمان بقاء مشاريعك على المسار الصحيح؟ استكشف أفضل 10 نماذج لإدارة المخاطر لإدارة المشاريع في Excel و Word و ClickUp.

أفضل ميزات #### ClickUp

وضع أهداف قابلة للقياس لتخفيف المخاطر وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت باستخدام أهداف ClickUp تبادل الأفكار وتصور أفكار تخفيف المخاطر بشكل تعاوني مع فرقك باستخدام ClickUp Whiteboards لتخطيط إدارة المخاطر

قم بدمج ClickUp مع أدواتك المفضلة لتركيز عملك وزيادة الإنتاجية باستخدام تكامل ClickUp راقب وقتك الذي تقضيه في مهام إدارة المخاطر بفعالية باستخدام تتبع وقت ClickUp تواصل مع فريقك بسلاسة باستخدام ClickUp تعيين التعليقات لتخصيص المهام أو استخدام ClickUp Chat لإجراء مناقشات سريعة



قيود النقر فوق التعليقات

يفتقر تطبيق ClickUp للهاتف المحمول إلى بعض الوظائف الموجودة في إصدار سطح المكتب

نظرًا لوجود العديد من الميزات، فإن الأداة لديها منحنى تعليمي (على الرغم من أن مجموعة البرامج التعليمية تجعل الأمر أسهل)

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. آرتشر (الأفضل لتحديد المخاطر الاستباقية)

via

_/مرجع/ _https://www.archerirm.community/t5/use-case-demonstrations/enterprise-risk-management-and-risk-catalog-demonstration/ta-p/706123 Archer /%href/

Archer هي واحدة من أكثر أدوات إدارة المخاطر المؤسسية مرونة. توفر ميزات أتمتة سير العمل الخاصة بها ساعات من العمل اليدوي.

وبفضل إدارة التدقيق وميزات إعداد التقارير القابلة للتخصيص، فإنه يبسّط عملية تتبع الامتثال ويحسّن عملية اتخاذ القرار.

أفضل ميزات آرتشر

ضمان الالتزام بمعايير الصناعة مع ميزات إدارة الامتثال المتكاملة

تبسيطتقييم المشروع وتحديد مخاطرها من خلال تقييمات المخاطر الآلية

مركزية إدارة المخاطر من أجل المساءلة والاتساق

قيود آرتشر

آرتشر ليست حديثة مقارنةً بمنافسيها

تتطلب الكثير من دعم البائعين وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المستمرة

تسعير آرتشر

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات آرتشر

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. MetricStream (الأفضل للوصول إلى رؤى بيانات المخاطر)

عبر

_/مرجع/ _https://www.metricstream.com/products/enterprise-risk-management.htm MetricStream /%href/

MetricStream عبارة عن برنامج GRC التي ساعدتني في تقييم المخاطر وقدمت رؤى في الوقت الفعلي لبيانات المخاطر.

وبفضل واجهته القابلة للتخصيص، يمكنك تخصيص التقارير وفقًا لأهداف عمل محددة. باستخدام ميزة التحليلات المتقدمة في MetricStream، يمكنك تحليل اتجاهات المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

أفضل ميزات MetricStream

أتمتة إنشاء السياسة وتوزيعها وتطبيقها من أجل حوكمة مبسطة

ضمان المواءمة في الوقت الفعلي مع اللوائح التنظيمية المتطورة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC 2

تصور المخاطر وتبسيط تحديد المخاطر باستخدام الخرائط الحرارية

قيود MetricStream

يقدم منحنى تعليمي حاد وتجربة مستخدم غير متقنة

قد يتباطأ أداء النظام مع مجموعات البيانات الأكبر حجمًا

تسعير MetricStream

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات MetricStream

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. SureCloud (الأفضل لإدارة مخاطر الطرف الثالث)

via

SureCloud_

تقدم SureCloud برنامج إدارة المخاطر من أجل مركزية وتبسيط إدارة المخاطر عبر مؤسستك. كما ساعدتني وحدة إدارة المخاطر الخاصة بالجهات الخارجية في إدارة المخاطر المرتبطة بالبائعين بسهولة.

لقد وجدت لوحة معلومات المخاطر في الوقت الفعلي مفيدة للغاية. فهي تتيح لك الحصول على رؤية فورية للمخاطر الناشئة واكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تتصاعد.

أفضل ميزات SureCloud

تلقي تنبيهات للأنشطة عالية المخاطر

تصور البيانات على لوحات المعلومات لاكتساب رؤى حول اتجاهات المخاطر

ضمان امتثال الطرف الثالث للسياسات الداخلية

قيود SureCloud

تفتقر أدوات إعداد التقارير ولوحات المعلومات إلى العديد من الميزات الحديثة لأدوات ذكاء الأعمال

لا تقدم SureCloudقوالب تقييم المخاطر تسعير SureCloud

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات خدمة SurCloud

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: غير متاح

5. Diligent (الأفضل لإدارة بيانات المخاطر المركزية)

via

_/مرجع/ _https://www.diligent.com/solutions/enterprise-risk-management-new Diligent /%href/

Diligent موثوق في إدارة تكنولوجيا المعلومات ومخاطر الطرف الثالث والمخاطر التشغيلية. ما أحبه في Diligent هو قدرتها على جعل بيانات المخاطر مركزية وتوفير رؤية للتهديدات المحتملة.

وبفضل ميزات إدارة المخاطر المتكاملة في Diligent، يمكنك تحديد المخاطر وتقييمها عبر مؤسستك دون عناء وتوفير الوقت من خلال عمليات سير العمل الآلية.

أفضل ميزات Diligent

مواءمة جهود الامتثال مع المعايير العالمية مثل ISO 31000

تصوّر علاقات المخاطر باستخدام الخرائط الاستراتيجية ولوحات المعلومات

مركزية بيانات المخاطر للحصول على نظرة عامة كاملة

القيود المجتهدة

الإعداد الأولي والتكامل مع الأنظمة الأخرى أمر معقد

إدارة تغييرات دورة حياة السياسة ليست سهلة الاستخدام

التسعير المجتهد

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جادة

G2: 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. ون تراست (الأفضل لأتمتة التقارير التنظيمية)

via

٪ / href/ https://www.onetrust.com/solutions/tech-risk-and-compliance/ OneTrust /%href/

تقدم OneTrust برنامجًا فعالاً لإدارة المخاطر للمؤسسات الكبيرة. تعمل تقييمات المخاطر الآلية الخاصة به على تبسيط عمليات التحقق من الامتثال، مما يجعل إعداد التقارير التنظيمية أكثر سهولة في الإدارة.

تُعد لوحة معلومات OneTrust مفيدة بشكل خاص لتتبع مستويات المخاطر المختلفة في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات OneTrust

أتمتة مهام الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية المستهلك

الوصول إلى لوحات المعلومات لرؤية الامتثال في الوقت الفعلي

تنظيم السياسات والإجراءات الخاصة بامتثال ISO وSOC

قيود OneTrust

يصعب دمج OneTrust مع الأنظمة الأخرى

اعتبره المستخدمون الذين لديهم أعمال صغيرة الحجم مكلفًا

تسعير OneTrust

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات OneTrust

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. ريسولفر (الأفضل لتصور المخاطر وتتبع التهديدات)

via

_/مرجع/ _https://www.resolver.com/grc-software/risk-management/ محلل /%href/

يعد Resolver رائعًا لتتبع المخاطر الناشئة ورؤية أي تهديدات جديدة على الفور. لقد ساعدني في تحديد المخاطر المحتملة وتنفيذ جهود التخفيف من المخاطر بكفاءة.

ومن خلال تصوّره للمخاطر، يقوم بتخطيط التهديدات حتى تتمكن من فهم كيفية تأثير مخاطر قسم ما على قسم آخر.

أفضل ميزات Resolver

إعدادتخفيف المخاطر تدفقات العمل والتذكيرات بدون إدخال يدوي

احصل على رؤية فورية للمخاطر الناشئة من خلال لوحات معلومات مفصلة

إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق بنقرات قليلة

قيود الحل

تتطلب عملية التنفيذ مساعدة خبراء تكنولوجيا المعلومات

من الصعب إدارة لوحات المعلومات بسبب مدى تفصيلها

تسعير المحلل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المحلل

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. Camms.Risk (الأفضل لإدارة الحوادث وتتبع المخاطر)

via

Cammsgroup_

يقدم Camms.Risk حلاً شاملاً للحوكمة والحوكمة والمخاطر والامتثال لإدارة الحوادث وضمان الامتثال للوائح المختلفة. كما أن القوالب المصممة مسبقًا ولوحة التحكم سهلة الاستخدام تجعل تحديد المخاطر وتعيينها وتتبعها أمرًا سهلاً.

ويمكنك أيضًا استخدام العديد من الميزات الأخرى في Camms.Risk، مثل سجلات المخاطر القابلة للتخصيص، والمراقبة في الوقت الفعلي، وإدارة سير العمل لتوجيه استراتيجيات المخاطر مع أهداف العمل.

أفضل ميزات Camms.Risk

أتمتة مهام سير العمل لإدارة الحوادث وتتبع الامتثال

تصور البيانات باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية وأدوات إعداد التقارير

تتبع المخاطر من خلال سجلات المخاطر القابلة للتخصيص ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي

قيود المخاطر Camms.Risk

تجربة المستخدم ليست بديهية للغاية

يفتقر إلى القدرة على تحديد المخاطر من أجل تقييمات أفضل

تسعير #### تسعير المخاطر

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات كامز.ريسك

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: غير متاح

9. Onspring (الأفضل لإدارة مركزية بيانات المخاطر والامتثال)

via

_/مرجع/ _https://onspring.com/solutions/governance-risk-compliance/risk-management/ Onspring /%href/

يوفر Onspring عمليات إدارة المخاطر ويتيح لك إدارة التهديدات عبر مختلف المجالات، مثل المجال المالي والتشغيلي والسمعة، كل ذلك في مكان واحد.

كما أن ميزة سجل المخاطر مفيدة أيضًا في تنظيم التهديدات في تسلسلات هرمية وتوفير تحديثات تلقائية بناءً على مستويات التحمل.

أفضل ميزات Onspring

أتمتة مهام سير العمل لتقييمات المخاطر وعمليات التدقيق والضوابط

توليد رؤى للمخاطر في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أفضل للأعمال

استخدام التحليلات المتقدمة لاكتشاف الحالات الشاذة

قيود القيود المفروضة على نظام التشغيل

يشكل منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين غير التقنيين

لديه خيارات تخصيص محدودة لتقارير المخاطر

تسعير Onspring

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Onspring

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. SAI360 (الأفضل لإدارة الامتثال وأتمتة سير العمل)

عبر

٪ / href/ https://www.sai360.com/solutions/enterprise-operational-risk-management# SAI360 /%href/

أثبت نظام إدارة المخاطر في SAI360، الذي يعمل على أتمتة سير العمل والإشعارات وتتبع التهديدات، فعاليته في جهود إدارة المخاطر التي قمت بها.

حتى أن لوحات المعلومات التي تم تكوينها مسبقًا توفر رؤى في الوقت الفعلي للمخاطر المختلفة، مثل مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الطرف الثالث. يمكن أن يساعدك ذلك على اتخاذ قرارات عمل أسرع وأكثر ذكاءً.

أفضل مزايا SAI360

الاستفادة من الأطر التنظيمية المُعدّة مسبقًا لتلبية متطلبات الامتثال

إنشاء تقارير مفصلة ومخصصة لمختلف أصحاب المصلحة

تعيين تنبيهات وإشعارات تلقائية للتقييمات وعمليات التدقيق

قيود SAI360

تم الإبلاغ عن بطء أوقات التحميل وتأخر النظام

لا يتكامل بشكل جيد مع أدوات البيانات الضخمة

تسعير SAI360

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SAI360

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متاح

11. ServiceNow GRC (الأفضل لحل مشكلات الامتثال)

via

_/مرجع/ _https://www.servicenow.com/products/governance-risk-and-compliance.html ServiceNow GRC //%href/

يوفر ServiceNow GRC رؤى في الوقت الفعلي وأتمتة سير العمل، وهو أمر رائع لتبسيط إدارة المخاطر وتقليل الجهد اليدوي.

يمكنك استخدام ServiceNow GRC لإدارة المخاطر مثل تهديدات الأمن السيبراني وقضايا الامتثال وإدارة البائعين. كما أنها فعالة جدًا في تجميع جميع بيانات المخاطر في مكان واحد، مما يجعل تتبع المخاطر وتخفيفها أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات ServiceNow GRC

تبسيط عمليات الامتثال الروتينية باستخدام الأتمتة

الوصول إلى الرؤى الفورية وتصور البيانات لاتخاذ قرارات أفضل

أتمتة إدارة التدقيق لتحديد أولويات المخاطر وتبسيط سير العمل

قيود خدمة GRC ServiceNow GRC

واجهة المستخدم معقدة وليست بديهية للغاية

تشكل منحنى تعليمي بعد تطبيق الأداة

تسعير خدمة GRC

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات خدمة GRC خدمة GRC الآن GRC

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: غير متاح

12. LogicManager (الأفضل لإدارة مشهد المخاطر المعقدة)

عبر

_/مرجع/ _https://www.logicmanager.com/solutions/risk-management/enterprise-risk-assessments/ LogicManager /%href/

LogicManager هي أداة معروفة لإدارة المخاطر المؤسسية مصممة لمساعدتك على توقع المخاطر والتخفيف من حدتها. وهي تساعد في تحديد أولويات مخاطر الأعمال من خلال ربطها بالأهداف المؤسسية.

وقد ساعدت تحليلات Logic Manager القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديد احتمالية المخاطر التي ربما فاتتني يدويًا وساعدتني في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للشركة.

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أفضل ميزات LogicManager

تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها بفعالية عبر الإدارات

تحويل البيانات إلى تقارير واضحة باستخدام التقارير الآلية

تتبع جميع حوادث المخاطر في مكان واحد

قيود برنامج LogicManager

غير قابل للتخصيص بشكل كبير ويفتقر إلى العديد من عمليات التكامل الهامة

يواجه صعوبة في قياس فعالية أنشطة الحوكمة والحوكمة والمخاطر والالتزامات

تسعير LogicManager

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات LogicManager

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 مراجعة)

13. لوجيكجيت (الأفضل لقياس المخاطر وتقييمها)

عبر

_/مرجع/ _https://www.logicgate.com/ LogicGate /%href/

يعمل LogicGate على تبسيط عمليات إدارة المخاطر بفعالية. تتضمن خاصية تقييم المخاطر التي توفرها ميزة تقييم المخاطر التي تم تكوينها مسبقًا، والتي أعتقد أنها وظيفة رائعة لمساعدتك في تقييم المخاطر وتعيين إجراءات التخفيف على الفور.

كما تساعدك لوحات معلومات LogicGate القابلة للتخصيص وعمليات محاكاة مونت كارلو على تحديد المخاطر من الناحية المالية من أجل اتخاذ قرارات أفضل.

أفضل ميزات لوجيكجيت

تخصيص التقارير ولوحات المعلومات لمشاركة أصحاب المصلحة

تبسيط عمليات الامتثال مع عمليات سير العمل المُعدّة مسبقًا

تصور المخاطر باستخدام الخرائط الحرارية والمخططات الشريطية والمزيد

قيود لوجيك غيت

يتطلب الإعداد الأولي معرفة تقنية كافية

بطء سرعة إعداد التقارير في ظل أحمال البيانات الثقيلة

تسعير LogicGate

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات LogicGate

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

14. AuditBoard (الأفضل لأتمتة تقييم المخاطر للحصول على رؤى سريعة)

عبر

_/مرجع/ _https://www.auditboard.com/product/risk-management/ مجلس المراجعة /%href/

AuditBoard هي أداة موثوقة لإدارة المخاطر المؤسسية تعمل على تبسيط تتبع المخاطر وإدارتها عبر المؤسسة. تعمل ميزة RiskOversight الخاصة بها على جعل إدارة المخاطر مركزية - وهذا يعني أنه يمكنني تجنب غربلة البيانات وتبسيط التقييمات وتحديد المخاطر بسرعة.

أفضل ميزات AuditBoard أفضل ميزات

تخزين مستندات التدقيق والوصول إليها بسهولة

الحصول على تنبيهات للمخاطر وإدارة الامتثال بشكل استباقي

أتمتة تقييمات المخاطر وتحديد المخاطر بسرعة

قيود لوحة التدقيق

بطء أوقات استجابة دعم العملاء، مما يتسبب في التأخير في حل المشكلات الحرجة

الواجهة ليست بديهية للمستخدمين الجدد، مما يؤدي إلى إبطاء اعتماد البرنامج

تسعير AuditBoard

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مجلس التدقيق

G2: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

15. فيوجن لإدارة المخاطر (الأفضل لتبسيط عمليات الاسترداد)

عبر

٪ / href/ https://www.fusionrm.com/blogs/introducing-fusion-analytics/ فيوجن /%href/

Fusion هو برنامج قوي آخر لإدارة المخاطر المؤسسية يساعد على تقييم المخاطر المؤسسية وإنشاء برامج فعالة لاستمرارية الأعمال.

وباستخدام ميزاته الرئيسية، مثل تقييمات المخاطر والتأثير، والتعافي من الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتخطيط التبعية، يمكنك جمع البيانات في الوقت الفعلي عبر الأقسام وتحديد أولويات جهود التعافي.

أفضل ميزات فيوجن

تعيين وتحليل أوجه الاعتماد المتبادل عبر وحدات العمل لديك

تبسيط جهود الاستجابة للحوادث والتعافي من خلال العمليات الآلية

الوصول إلى البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة

قيود الاندماج

التكامل مع الأنظمة الأخرى يعيق التدفق السلس للبيانات عبر المنصات

معقد للمبتدئين، ويتطلب منحنى تعليمي حاد

تسعير الاندماج

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الاندماج

G2: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

## تحسين عمليات إدارة المخاطر الخاصة بك مع ClickUp

قد يبدو اختيار البرنامج المناسب لإدارة المخاطر المؤسسية أو برنامج إدارة المخاطر المؤسسية أمرًا مربكًا وصعبًا في ظل وجود العديد من الخيارات المتاحة. من خلال هذه القائمة المنتقاة بعناية، قم بتقييم أفضل 15 أداة بعناية لك، مع الأخذ في الاعتبار ميزاتها ووظائفها، وعيوبها الكبيرة، ومراجعات المستخدمين.

إذا كنت تشك في العملية أو تجد أنها تستغرق وقتاً طويلاً، تحلى بالإيمان واستمع إلى نصيحتنا واختر ClickUp. وباعتباره منصة إنتاجية شاملة، يقدم ClickUp مجموعة شاملة من الميزات التي يمكنها تبسيط عمليات إدارة المخاطر لديك.

هل أنت مستعد لاتخاذ الخطوة التالية؟ اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يحول جهودك في إدارة المخاطر!