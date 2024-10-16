أفضل 15 برنامج لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) لعام 2025

تتعامل الشركات اليوم مع قدر غير مسبوق من المخاطر وعدم اليقين. يمكن أن تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد، والتهديدات السيبرانية، وتقلبات العملة، والاضطرابات الجغرافية السياسية، والعديد من السيناريوهات الأخرى إلى قلب النمو في أي وقت.
يساعد تنفيذ برنامج إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) على إدارة هذه المخاطر، مما يجعل إدارة المهام سهلة.
ومع ذلك، يمكن أن تستغرق الإدارة اليدوية للمخاطر وقتاً طويلاً بشكل كبير. لذا، لماذا لا تعتمد برنامج إدارة المخاطر المؤسسية؟
بعد ساعات لا تُحصى من البحث والاختبار، وجدنا أنا وفريق العمل في ClickUp 15 حلاً من أفضل حلول إدارة المخاطر. تقدم هذه الأدوات وظائف متفوقة - كل شيء بدءاً من الرؤى في الوقت الفعلي إلى إدارة استمرارية الأعمال - وخطط تسعير رائعة.
دعنا نتحقق منها!
إدارة المخاطر المؤسسية وأهميتها
تعمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) على تبسيط عمليات إدارة المخاطر، مما يساعد شركتك على تحديد التهديدات المحتملة ومعالجتها في جميع أنحاء المؤسسة. فهي تمكنك من تخفيف المخاطر بشكل استباقي قبل أن تتفاقم.
سواءً كانت مخاطر تشغيلية أو مالية أو إلكترونية، تضمن إدارة المخاطر المؤسسية عدم التغاضي عن أي مخاطر. فهي تساعدك على أتمتة تقييمات المخاطر وتحسين الامتثال و تعزيز الكفاءة التشغيلية
مع برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الصحيح، تصبح هذه العملية أكثر قابلية للإدارة. فهي توفر الوقت والموارد و تحسن عملية اتخاذ القرار.
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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة المخاطر المؤسسية؟
عند البحث عن أفضل برامج إدارة المخاطر المؤسسية، هناك بعض الميزات التي يجب أن تنتبه إليها.
فيما يلي الميزات الرئيسية التي أعطيتها الأولوية عند البحث عن برنامج فعال يلبي توقعاتي:
- لوحة تحكم مركزية: اختر برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الذي يدمج جميع بيانات المخاطر وتقييمات المخاطر والعمليات، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي عبر المؤسسة بأكملها
- التقييمات الآلية للمخاطر: اختر حلاً يعمل تلقائيًاتحديد المخاطروالمراقبة وإعداد التقارير، مما يقلل من الجهود اليدوية ويضمن الوعي المستمر بالمخاطر
- إدارة الامتثال: تأكد من أن البرنامج يدعم الامتثال التنظيمي من خلال تتبع مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) والمواءمة مع لوائح خصوصية البيانات ومعايير الصناعة
- وضوح المخاطر: ابحث عن برنامج يزيد من وضوح المخاطر من خلال خرائط الحرارة والتحليلات المتقدمة لمراقبة المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات المستنيرة
- إدارة استمرارية الأعمال: إعطاء الأولوية لـبرنامج إدارة المخاطر التي تدعم خطط استمرارية الأعمال، مما يساعد على التخفيف من المخاطر لحماية أداء الأعمال على المدى الطويل
أفضل 15 برنامجًا لإدارة المخاطر المؤسسية
فيما يلي 15 برنامجًا لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) التي وجدتها الأفضل للشركات المتنوعة لتناسب احتياجاتك:
1. ClickUp (الأفضل لتتبع المخاطر الشاملة والتعاون)
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إدارة المخاطر بفعالية مع مهام ClickUp Tasks
إنشاء المهام وتعيين أعضاء الفريق وتواريخ الاستحقاق ومراقبتها باستخدام ClickUp Tasks
أنا أستخدم ClickUp مع فريقي منذ شهور، وأنا مندهش من أدوات الإدارة البديهية التي يوفرها. مع مهام ClickUp يمكنك استهداف المخاطر المعقدة وتقسيمها إلى مهام فائقة يمكن إدارتها. فهو يتيح لك تعيين المهام لأعضاء الفريق وضمان تحديد أولوياتها ومعالجتها بكفاءة.
رؤية المخاطر الخاصة بك في لمحة سريعة على لوحات معلومات ClickUp
عرض بيانات المخاطر وإدارة حالتها باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards ممتازة لتصور بيانات المخاطر وتتبع مؤشرات المخاطر الرئيسية في الوقت الفعلي. يمكنني بسهولة رؤية المشكلات التي تتم معالجتها والتواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة، مما ساعدني على اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.
أتمتة إدارة المخاطر باستخدام أتمتة ClickUp
تنفيذ المهام وتتبع حالتها وتقدمها باستخدام أتمتة ClickUp Automations
هل أنت خائف من إغفال أو تفويت خطر ما؟ لا تقلق; أتمتة ClickUp تتيح لك أتمتة العديد من المهام وتحسين سير عملك. على سبيل المثال، يمكنك إعداد تذكيرات آلية لتقييمات المخاطر والمتابعة والتركيز أكثر على تحليل المخاطر.
قم بإنشاء خطط مخاطر مفصلة باستخدام مستندات ClickUp Docs
تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع الفرق وأصحاب المصلحة في مستندات ClickUp Docs
باستخدام مستندات ClickUp ، إنشاء مستندات شاملة لإدارة المخاطر تتضمن استراتيجيات وإجراءات. هذه الأداة هي الأفضل للتعاون مع الفرق لتحديث خطط إدارة المخاطر حسب الحاجة.
مناقشة المخاطر إلى جانب المهام في ClickUp Chat
تواصل مع فريقك لإجراء المناقشات بسهولة باستخدام ClickUp Chat
استخدم انقر فوق الدردشة لمناقشة المخاطر المحتملة أو القائمة أثناء الرجوع إلى المهام والمستندات. فهو يقلل بشكل كبير من الارتباك ويحافظ على السياق في المحادثات ويحافظ على تركيز المناقشات.
قم بمناقشة المخاطر باستخدام قالب السبورة البيضاء لتقييم المخاطر من ClickUp
ال قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر ClickUp كان مفيدًا بشكل خاص لفريقي. فقد ساعد في تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها بشكل مرئي. كما أنه يتضمن حالات قابلة للتخصيص لتتبع مستويات المخاطر في الوقت الفعلي وميزات تعاونية لضمان تحديث الجميع بشأن تدابير إدارة المخاطر.
تتبع كل المخاطر باستخدام قالب سجل المخاطر الخاص بـ ClickUp Risk Register
استخدم نموذج سجل مخاطر ClickUp ، والذي يأخذ الأمر خطوة إلى الأمام من خلال السماح لك بتتبع حالة كل خطر وتوظيف التدابير الوقائية مسبقًا.
قم بإجراء تحليل شامل للمخاطر باستخدام تحليل مخاطر إدارة المشروع لتخطيط خطة مناسبة لتخفيف المخاطر. سيضمن ذلك تأمين الأنظمة والمساعدة في تجنب المخاطر المستقبلية لإدارة الوقت بشكل أفضل.
باستخدامه، يمكن لفريقي تطوير خطط استباقية للتخفيف من المخاطر و إدارة مخاطر تكلفة المشروع ضمان بقاء المشاريع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية.
💡 نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط عملية إدارة مخاطر مشروعك وضمان بقاء مشاريعك على المسار الصحيح؟ استكشف أفضل 10 نماذج لإدارة المخاطر لإدارة المشاريع في Excel و Word و ClickUp.
أفضل ميزات #### ClickUp
- وضع أهداف قابلة للقياس لتخفيف المخاطر وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت باستخدامأهداف ClickUp
- تبادل الأفكار وتصور أفكار تخفيف المخاطر بشكل تعاوني مع فرقك باستخدامClickUp Whiteboards لتخطيط إدارة المخاطر
- قم بدمج ClickUp مع أدواتك المفضلة لتركيز عملك وزيادة الإنتاجية باستخدامتكامل ClickUp
- راقب وقتك الذي تقضيه في مهام إدارة المخاطر بفعالية باستخدامتتبع وقت ClickUp
- تواصل مع فريقك بسلاسة باستخدامClickUp تعيين التعليقات لتخصيص المهام أو استخدام ClickUp Chat لإجراء مناقشات سريعة
- راقب وقتك الذي تقضيه في مهام إدارة المخاطر بفعالية باستخدامتتبع وقت ClickUp
قيود النقر فوق التعليقات
- يفتقر تطبيق ClickUp للهاتف المحمول إلى بعض الوظائف الموجودة في إصدار سطح المكتب
- نظرًا لوجود العديد من الميزات، فإن الأداة لديها منحنى تعليمي (على الرغم من أن مجموعة البرامج التعليمية تجعل الأمر أسهل)
تسعير #### تسعير ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل
تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. آرتشر (الأفضل لتحديد المخاطر الاستباقية)
via
_/مرجع/ _https://www.archerirm.community/t5/use-case-demonstrations/enterprise-risk-management-and-risk-catalog-demonstration/ta-p/706123 Archer /%href/
Archer هي واحدة من أكثر أدوات إدارة المخاطر المؤسسية مرونة. توفر ميزات أتمتة سير العمل الخاصة بها ساعات من العمل اليدوي.
وبفضل إدارة التدقيق وميزات إعداد التقارير القابلة للتخصيص، فإنه يبسّط عملية تتبع الامتثال ويحسّن عملية اتخاذ القرار.
أفضل ميزات آرتشر
- ضمان الالتزام بمعايير الصناعة مع ميزات إدارة الامتثال المتكاملة
- تبسيطتقييم المشروع وتحديد مخاطرها من خلال تقييمات المخاطر الآلية
- مركزية إدارة المخاطر من أجل المساءلة والاتساق
قيود آرتشر
- آرتشر ليست حديثة مقارنةً بمنافسيها
- تتطلب الكثير من دعم البائعين وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المستمرة
تسعير آرتشر
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات آرتشر
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
3. MetricStream (الأفضل للوصول إلى رؤى بيانات المخاطر)
عبر
_/مرجع/ _https://www.metricstream.com/products/enterprise-risk-management.htm MetricStream /%href/
MetricStream عبارة عن برنامج GRC التي ساعدتني في تقييم المخاطر وقدمت رؤى في الوقت الفعلي لبيانات المخاطر.
وبفضل واجهته القابلة للتخصيص، يمكنك تخصيص التقارير وفقًا لأهداف عمل محددة. باستخدام ميزة التحليلات المتقدمة في MetricStream، يمكنك تحليل اتجاهات المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.
أفضل ميزات MetricStream
- أتمتة إنشاء السياسة وتوزيعها وتطبيقها من أجل حوكمة مبسطة
- ضمان المواءمة في الوقت الفعلي مع اللوائح التنظيمية المتطورة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC 2
- تصور المخاطر وتبسيط تحديد المخاطر باستخدام الخرائط الحرارية
قيود MetricStream
- يقدم منحنى تعليمي حاد وتجربة مستخدم غير متقنة
- قد يتباطأ أداء النظام مع مجموعات البيانات الأكبر حجمًا
تسعير MetricStream
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات MetricStream
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
4. SureCloud (الأفضل لإدارة مخاطر الطرف الثالث)
via
تقدم SureCloud برنامج إدارة المخاطر من أجل مركزية وتبسيط إدارة المخاطر عبر مؤسستك. كما ساعدتني وحدة إدارة المخاطر الخاصة بالجهات الخارجية في إدارة المخاطر المرتبطة بالبائعين بسهولة.
لقد وجدت لوحة معلومات المخاطر في الوقت الفعلي مفيدة للغاية. فهي تتيح لك الحصول على رؤية فورية للمخاطر الناشئة واكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تتصاعد.
أفضل ميزات SureCloud
- تلقي تنبيهات للأنشطة عالية المخاطر
- تصور البيانات على لوحات المعلومات لاكتساب رؤى حول اتجاهات المخاطر
- ضمان امتثال الطرف الثالث للسياسات الداخلية
قيود SureCloud
- تفتقر أدوات إعداد التقارير ولوحات المعلومات إلى العديد من الميزات الحديثة لأدوات ذكاء الأعمال
لا تقدم SureCloudقوالب تقييم المخاطر
تسعير SureCloud
التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات خدمة SurCloud
- G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: غير متاح
5. Diligent (الأفضل لإدارة بيانات المخاطر المركزية)
via
_/مرجع/ _https://www.diligent.com/solutions/enterprise-risk-management-new Diligent /%href/
Diligent موثوق في إدارة تكنولوجيا المعلومات ومخاطر الطرف الثالث والمخاطر التشغيلية. ما أحبه في Diligent هو قدرتها على جعل بيانات المخاطر مركزية وتوفير رؤية للتهديدات المحتملة.
وبفضل ميزات إدارة المخاطر المتكاملة في Diligent، يمكنك تحديد المخاطر وتقييمها عبر مؤسستك دون عناء وتوفير الوقت من خلال عمليات سير العمل الآلية.
أفضل ميزات Diligent
- مواءمة جهود الامتثال مع المعايير العالمية مثل ISO 31000
- تصوّر علاقات المخاطر باستخدام الخرائط الاستراتيجية ولوحات المعلومات
- مركزية بيانات المخاطر للحصول على نظرة عامة كاملة
القيود المجتهدة
- الإعداد الأولي والتكامل مع الأنظمة الأخرى أمر معقد
- إدارة تغييرات دورة حياة السياسة ليست سهلة الاستخدام
التسعير المجتهد
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات جادة
- G2: 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)
6. ون تراست (الأفضل لأتمتة التقارير التنظيمية)
via
٪ / href/ https://www.onetrust.com/solutions/tech-risk-and-compliance/ OneTrust /%href/
تقدم OneTrust برنامجًا فعالاً لإدارة المخاطر للمؤسسات الكبيرة. تعمل تقييمات المخاطر الآلية الخاصة به على تبسيط عمليات التحقق من الامتثال، مما يجعل إعداد التقارير التنظيمية أكثر سهولة في الإدارة.
تُعد لوحة معلومات OneTrust مفيدة بشكل خاص لتتبع مستويات المخاطر المختلفة في الوقت الفعلي.
أفضل ميزات OneTrust
- أتمتة مهام الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية المستهلك
- الوصول إلى لوحات المعلومات لرؤية الامتثال في الوقت الفعلي
- تنظيم السياسات والإجراءات الخاصة بامتثال ISO وSOC
قيود OneTrust
- يصعب دمج OneTrust مع الأنظمة الأخرى
- اعتبره المستخدمون الذين لديهم أعمال صغيرة الحجم مكلفًا
تسعير OneTrust
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات OneTrust
- G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييمًا)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)
7. ريسولفر (الأفضل لتصور المخاطر وتتبع التهديدات)
via
_/مرجع/ _https://www.resolver.com/grc-software/risk-management/ محلل /%href/
يعد Resolver رائعًا لتتبع المخاطر الناشئة ورؤية أي تهديدات جديدة على الفور. لقد ساعدني في تحديد المخاطر المحتملة وتنفيذ جهود التخفيف من المخاطر بكفاءة.
ومن خلال تصوّره للمخاطر، يقوم بتخطيط التهديدات حتى تتمكن من فهم كيفية تأثير مخاطر قسم ما على قسم آخر.
أفضل ميزات Resolver
- إعدادتخفيف المخاطر تدفقات العمل والتذكيرات بدون إدخال يدوي
- احصل على رؤية فورية للمخاطر الناشئة من خلال لوحات معلومات مفصلة
- إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق بنقرات قليلة
قيود الحل
- تتطلب عملية التنفيذ مساعدة خبراء تكنولوجيا المعلومات
- من الصعب إدارة لوحات المعلومات بسبب مدى تفصيلها
تسعير المحلل
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات المحلل
- G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)
8. Camms.Risk (الأفضل لإدارة الحوادث وتتبع المخاطر)
via
يقدم Camms.Risk حلاً شاملاً للحوكمة والحوكمة والمخاطر والامتثال لإدارة الحوادث وضمان الامتثال للوائح المختلفة. كما أن القوالب المصممة مسبقًا ولوحة التحكم سهلة الاستخدام تجعل تحديد المخاطر وتعيينها وتتبعها أمرًا سهلاً.
ويمكنك أيضًا استخدام العديد من الميزات الأخرى في Camms.Risk، مثل سجلات المخاطر القابلة للتخصيص، والمراقبة في الوقت الفعلي، وإدارة سير العمل لتوجيه استراتيجيات المخاطر مع أهداف العمل.
أفضل ميزات Camms.Risk
- أتمتة مهام سير العمل لإدارة الحوادث وتتبع الامتثال
- تصور البيانات باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية وأدوات إعداد التقارير
- تتبع المخاطر من خلال سجلات المخاطر القابلة للتخصيص ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي
قيود المخاطر Camms.Risk
- تجربة المستخدم ليست بديهية للغاية
- يفتقر إلى القدرة على تحديد المخاطر من أجل تقييمات أفضل
تسعير #### تسعير المخاطر
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات كامز.ريسك
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: غير متاح
9. Onspring (الأفضل لإدارة مركزية بيانات المخاطر والامتثال)
via
_/مرجع/ _https://onspring.com/solutions/governance-risk-compliance/risk-management/ Onspring /%href/
يوفر Onspring عمليات إدارة المخاطر ويتيح لك إدارة التهديدات عبر مختلف المجالات، مثل المجال المالي والتشغيلي والسمعة، كل ذلك في مكان واحد.
كما أن ميزة سجل المخاطر مفيدة أيضًا في تنظيم التهديدات في تسلسلات هرمية وتوفير تحديثات تلقائية بناءً على مستويات التحمل.
أفضل ميزات Onspring
- أتمتة مهام سير العمل لتقييمات المخاطر وعمليات التدقيق والضوابط
- توليد رؤى للمخاطر في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أفضل للأعمال
- استخدام التحليلات المتقدمة لاكتشاف الحالات الشاذة
قيود القيود المفروضة على نظام التشغيل
- يشكل منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين غير التقنيين
- لديه خيارات تخصيص محدودة لتقارير المخاطر
تسعير Onspring
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات Onspring
- G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)
10. SAI360 (الأفضل لإدارة الامتثال وأتمتة سير العمل)
عبر
٪ / href/ https://www.sai360.com/solutions/enterprise-operational-risk-management# SAI360 /%href/
أثبت نظام إدارة المخاطر في SAI360، الذي يعمل على أتمتة سير العمل والإشعارات وتتبع التهديدات، فعاليته في جهود إدارة المخاطر التي قمت بها.
حتى أن لوحات المعلومات التي تم تكوينها مسبقًا توفر رؤى في الوقت الفعلي للمخاطر المختلفة، مثل مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الطرف الثالث. يمكن أن يساعدك ذلك على اتخاذ قرارات عمل أسرع وأكثر ذكاءً.
أفضل مزايا SAI360
- الاستفادة من الأطر التنظيمية المُعدّة مسبقًا لتلبية متطلبات الامتثال
- إنشاء تقارير مفصلة ومخصصة لمختلف أصحاب المصلحة
- تعيين تنبيهات وإشعارات تلقائية للتقييمات وعمليات التدقيق
قيود SAI360
- تم الإبلاغ عن بطء أوقات التحميل وتأخر النظام
- لا يتكامل بشكل جيد مع أدوات البيانات الضخمة
تسعير SAI360
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات SAI360
- G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: غير متاح
11. ServiceNow GRC (الأفضل لحل مشكلات الامتثال)
via
_/مرجع/ _https://www.servicenow.com/products/governance-risk-and-compliance.html ServiceNow GRC //%href/
يوفر ServiceNow GRC رؤى في الوقت الفعلي وأتمتة سير العمل، وهو أمر رائع لتبسيط إدارة المخاطر وتقليل الجهد اليدوي.
يمكنك استخدام ServiceNow GRC لإدارة المخاطر مثل تهديدات الأمن السيبراني وقضايا الامتثال وإدارة البائعين. كما أنها فعالة جدًا في تجميع جميع بيانات المخاطر في مكان واحد، مما يجعل تتبع المخاطر وتخفيفها أمرًا سهلاً.
أفضل ميزات ServiceNow GRC
- تبسيط عمليات الامتثال الروتينية باستخدام الأتمتة
- الوصول إلى الرؤى الفورية وتصور البيانات لاتخاذ قرارات أفضل
- أتمتة إدارة التدقيق لتحديد أولويات المخاطر وتبسيط سير العمل
قيود خدمة GRC ServiceNow GRC
- واجهة المستخدم معقدة وليست بديهية للغاية
- تشكل منحنى تعليمي بعد تطبيق الأداة
تسعير خدمة GRC
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات خدمة GRC خدمة GRC الآن GRC
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: غير متاح
12. LogicManager (الأفضل لإدارة مشهد المخاطر المعقدة)
عبر
_/مرجع/ _https://www.logicmanager.com/solutions/risk-management/enterprise-risk-assessments/ LogicManager /%href/
LogicManager هي أداة معروفة لإدارة المخاطر المؤسسية مصممة لمساعدتك على توقع المخاطر والتخفيف من حدتها. وهي تساعد في تحديد أولويات مخاطر الأعمال من خلال ربطها بالأهداف المؤسسية.
وقد ساعدت تحليلات Logic Manager القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديد احتمالية المخاطر التي ربما فاتتني يدويًا وساعدتني في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للشركة.
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أفضل ميزات LogicManager
- تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها بفعالية عبر الإدارات
- تحويل البيانات إلى تقارير واضحة باستخدام التقارير الآلية
- تتبع جميع حوادث المخاطر في مكان واحد
قيود برنامج LogicManager
- غير قابل للتخصيص بشكل كبير ويفتقر إلى العديد من عمليات التكامل الهامة
- يواجه صعوبة في قياس فعالية أنشطة الحوكمة والحوكمة والمخاطر والالتزامات
تسعير LogicManager
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات LogicManager
- G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 مراجعة)
13. لوجيكجيت (الأفضل لقياس المخاطر وتقييمها)
عبر
_/مرجع/ _https://www.logicgate.com/ LogicGate /%href/
يعمل LogicGate على تبسيط عمليات إدارة المخاطر بفعالية. تتضمن خاصية تقييم المخاطر التي توفرها ميزة تقييم المخاطر التي تم تكوينها مسبقًا، والتي أعتقد أنها وظيفة رائعة لمساعدتك في تقييم المخاطر وتعيين إجراءات التخفيف على الفور.
كما تساعدك لوحات معلومات LogicGate القابلة للتخصيص وعمليات محاكاة مونت كارلو على تحديد المخاطر من الناحية المالية من أجل اتخاذ قرارات أفضل.
أفضل ميزات لوجيكجيت
- تخصيص التقارير ولوحات المعلومات لمشاركة أصحاب المصلحة
- تبسيط عمليات الامتثال مع عمليات سير العمل المُعدّة مسبقًا
- تصور المخاطر باستخدام الخرائط الحرارية والمخططات الشريطية والمزيد
قيود لوجيك غيت
- يتطلب الإعداد الأولي معرفة تقنية كافية
- بطء سرعة إعداد التقارير في ظل أحمال البيانات الثقيلة
تسعير LogicGate
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات LogicGate
- G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)
14. AuditBoard (الأفضل لأتمتة تقييم المخاطر للحصول على رؤى سريعة)
عبر
_/مرجع/ _https://www.auditboard.com/product/risk-management/ مجلس المراجعة /%href/
AuditBoard هي أداة موثوقة لإدارة المخاطر المؤسسية تعمل على تبسيط تتبع المخاطر وإدارتها عبر المؤسسة. تعمل ميزة RiskOversight الخاصة بها على جعل إدارة المخاطر مركزية - وهذا يعني أنه يمكنني تجنب غربلة البيانات وتبسيط التقييمات وتحديد المخاطر بسرعة.
أفضل ميزات AuditBoard أفضل ميزات
- تخزين مستندات التدقيق والوصول إليها بسهولة
- الحصول على تنبيهات للمخاطر وإدارة الامتثال بشكل استباقي
- أتمتة تقييمات المخاطر وتحديد المخاطر بسرعة
قيود لوحة التدقيق
- بطء أوقات استجابة دعم العملاء، مما يتسبب في التأخير في حل المشكلات الحرجة
- الواجهة ليست بديهية للمستخدمين الجدد، مما يؤدي إلى إبطاء اعتماد البرنامج
تسعير AuditBoard
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات مجلس التدقيق
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)
15. فيوجن لإدارة المخاطر (الأفضل لتبسيط عمليات الاسترداد)
عبر
٪ / href/ https://www.fusionrm.com/blogs/introducing-fusion-analytics/ فيوجن /%href/
Fusion هو برنامج قوي آخر لإدارة المخاطر المؤسسية يساعد على تقييم المخاطر المؤسسية وإنشاء برامج فعالة لاستمرارية الأعمال.
وباستخدام ميزاته الرئيسية، مثل تقييمات المخاطر والتأثير، والتعافي من الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتخطيط التبعية، يمكنك جمع البيانات في الوقت الفعلي عبر الأقسام وتحديد أولويات جهود التعافي.
أفضل ميزات فيوجن
- تعيين وتحليل أوجه الاعتماد المتبادل عبر وحدات العمل لديك
- تبسيط جهود الاستجابة للحوادث والتعافي من خلال العمليات الآلية
- الوصول إلى البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة
قيود الاندماج
- التكامل مع الأنظمة الأخرى يعيق التدفق السلس للبيانات عبر المنصات
- معقد للمبتدئين، ويتطلب منحنى تعليمي حاد
تسعير الاندماج
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات الاندماج
- G2: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)
## تحسين عمليات إدارة المخاطر الخاصة بك مع ClickUp
قد يبدو اختيار البرنامج المناسب لإدارة المخاطر المؤسسية أو برنامج إدارة المخاطر المؤسسية أمرًا مربكًا وصعبًا في ظل وجود العديد من الخيارات المتاحة. من خلال هذه القائمة المنتقاة بعناية، قم بتقييم أفضل 15 أداة بعناية لك، مع الأخذ في الاعتبار ميزاتها ووظائفها، وعيوبها الكبيرة، ومراجعات المستخدمين.
إذا كنت تشك في العملية أو تجد أنها تستغرق وقتاً طويلاً، تحلى بالإيمان واستمع إلى نصيحتنا واختر ClickUp. وباعتباره منصة إنتاجية شاملة، يقدم ClickUp مجموعة شاملة من الميزات التي يمكنها تبسيط عمليات إدارة المخاطر لديك.
هل أنت مستعد لاتخاذ الخطوة التالية؟ اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يحول جهودك في إدارة المخاطر!