أفضل 7 أدوات برمجيات امتثال SOC 2 في عام 2025

يعمل الامتثال لأطر العمل الأمنية، مثل ضوابط النظام والتنظيم 2 (SOC 2)، كدرع واقٍ للبيانات الحساسة. تهديدات الأمن السيبراني تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، والتدابير الأمنية المناسبة هي أفضل طريقة للحماية منها.

وهذا ليس التزاماً أخلاقياً تجاه العملاء فحسب، بل هو التزام تجاري بالغ الأهمية. يمكن أن يؤدي اختراق البيانات إلى فقدان المعلومات السرية وفقدان ثقة العملاء. في بعض المجالات، هناك حتى متطلبات قانونية لتأمين البيانات وفقًا لمعايير إطار عمل محدد.

تتعامل حزم التكنولوجيا اليوم مع كميات كبيرة من البيانات من العديد من المصادر المتباينة. يمكن أن يكون تتبع كل شيء، والقيام بذلك بطريقة تجعلك متوافقاً مع المعايير مهمة شاقة. لحسن الحظ، هناك منتجات برمجية في السوق يمكنها أتمتة العديد من هذه المهام وجعل الحفاظ على الامتثال للبيانات هدفاً أكثر قابلية للتحقيق.

في هذه المقالة، سنتحدث عن أفضل المنتجات لتأمين بياناتك وفقًا لمعيار SOC 2. تدعم بعض هذه الأدوات أيضًا أمن البيانات المعايير التي قد تحتاج إلى اتباعها أيضًا!

ما هو الامتثال لمعايير SOC 2؟

SOC 2 هو إطار عمل يحدد معايير إدارة بيانات العملاء وفقًا لخمسة مبادئ خدمة الثقة. هذه المبادئ هي الأمان، والتوافر، وسلامة المعالجة، والسرية، والخصوصية. امتثال SOC 2 ضروري لأي شركة تخزن بيانات العملاء في السحابة. فهو يضمن أمن وسلامة المعلومات. يوضح تحقيق الامتثال ل SOC 2 والحفاظ عليه للعملاء وأصحاب المصلحة أن المؤسسة لديها ضوابط أمنية قوية لحماية بياناتهم.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج الامتثال لمؤسسة SOC 2؟

عندما تبحث عن أدوات امتثال SOC 2 لشركتك، ستكون أولويتك هي تبسيط عملية التدقيق التي تستغرق وقتاً طويلاً بطريقة تتناسب مع سير العمل والثقافة الحالية. ولكن هناك ميزات مهمة أخرى يجب البحث عنها، مثل:

الجمع الآلي للأدلة: من خلال تقليل جمع الأدلة يدويًا، سيوفر لك البرنامج الوقت ويبسط عمليات التدقيق

من خلال تقليل جمع الأدلة يدويًا، سيوفر لك البرنامج الوقت ويبسط عمليات التدقيق أدوات تقييم المخاطر: تُعد التقييمات المنتظمة للمخاطر أحد أهم جوانب الأمن السيبراني، لذا فإن وجود مجموعة شاملة من الأدوات لهذا الغرض مفيد

تُعد التقييمات المنتظمة للمخاطر أحد أهم جوانب الأمن السيبراني، لذا فإن وجود مجموعة شاملة من الأدوات لهذا الغرض مفيد إدارة البائعين: يمكن أن يكون البائعون الخارجيون مصدراً للثغرات الأمنية. يجب أن يساعدك البرنامج الذي تختاره في تقييم أمن البائعين

يمكن أن يكون البائعون الخارجيون مصدراً للثغرات الأمنية. يجب أن يساعدك البرنامج الذي تختاره في تقييم أمن البائعين نماذج التدريب الأمني: التدريب هو الخطوة الأولى لأساس أمني متين، سواء كان ذلك في مرحلة التأهيل الأولي للموظفين أو التدريب الأمني المستمر

التدريب هو الخطوة الأولى لأساس أمني متين، سواء كان ذلك في مرحلة التأهيل الأولي للموظفين أو التدريب الأمني المستمر المراقبة الآلية: تقلل الأتمتة من الحاجة إلى العمل اليدوي وتضمن الامتثال المستمر من خلال توفير رؤية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لامتثالك

تقلل الأتمتة من الحاجة إلى العمل اليدوي وتضمن الامتثال المستمر من خلال توفير رؤية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لامتثالك عناصر تحكم مخصصة: ستساعد القدرة على تخصيص عناصر التحكم وفقًا لاحتياجات عملك المحددة على ضمان نمو البرنامج مع عملك

ستساعد القدرة على تخصيص عناصر التحكم وفقًا لاحتياجات عملك المحددة على ضمان نمو البرنامج مع عملك التكامل مع حزمة التكنولوجيا: ضمان عمل برنامج الامتثال الخاص بك مع الأدوات الأخرى في مجموعتك يسمح لك بسحب البيانات من مصادر متعددة

ضمان عمل برنامج الامتثال الخاص بك مع الأدوات الأخرى في مجموعتك يسمح لك بسحب البيانات من مصادر متعددة إمكانيات التدقيق السريع: تتيح لك أدوات الامتثال الجيدة ل SOC 2 إجراء عمليات تدقيق أسرع من خلال التعامل بكفاءة مع طلبات الأدلة وتقليل عمليات التدقيق ذهاباً وإياباً مع المدققين

## أفضل 7 برامج امتثال ل SOC 2 لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج امتثال SOC 2 المناسب إلى منح شركتك السبق في تطوير برنامج امتثال ناجح يتبع المعايير المتطورة. لمساعدتك في العثور على برنامج الأمان والامتثال المناسب لشركتك، قمنا بتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل الخيارات في السوق.

1. دراتا

عبر دراتا تعمل دراتا على أتمتة الامتثال للشركات، مما يسهل عليها تحقيق الامتثال لنظام SOC 2 والحفاظ عليه. تركز هذه المنصة تركيزًا قويًا على قدرتها على جمع الأدلة تلقائيًا من مجموعة تقنيات الشركة.

هذه عملية تستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة للعديد من المؤسسات. وتؤدي أتمتة هذه العملية إلى تسريع عملية الامتثال مع ضمان دقة الأدلة المجمّعة وتحديثها. بالنسبة للشركات سريعة النمو، يعد هذا الأمر ضرورياً بالنسبة للشركات سريعة النمو، لأنه يتيح لها أن تثبت لعملائها مدى جديتها في التعامل مع الأمن والامتثال دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي كبير.

Drata أفضل الميزات

أتمتة جمع الأدلة واختبارها باستخدام أدوات أتمتة الامتثال المصممة بخبرة

يدير SOC 2 وأطر العمل الأخرى، مثل ISO 27001 وHIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وغيرها، من خلال موقع مركزي

يضمن الامتثال المستمر وزيادة أمن البيانات من خلال المراقبة المستمرة

يوفر خيارات تخصيص تتكيف مع احتياجاتك مع توسع شركتك، بما في ذلك تخصيص إطار العمل والتحكم

يوفر لك المساعدة التي تحتاج إليها بسرعة مع فريق خبراء الأمن والامتثال لدى Drata

يتكامل مع البرامج الأخرى لزيادة أتمتة عملية جمع الأدلة والحفاظ على الامتثال

قيود دراتا

يشعر بعض المستخدمين أن السعر مرتفع بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات البسيطة

يبحث بعض العملاء عن أدوات تعاون أفضل

تسعير دراتا

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

دراتا التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 500 تقييم)

كابيترا: 5/5 (1 مراجعة)

_تحقق من هذه

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2. جوبيترون

عبر جوبيتروان يتبع هذا البرنامج أيضاً نهجاً شاملاً لبناء برنامج أمني. من خلال التكامل مع المجموعة التقنية الكاملة للشركة، يوفر JupiterOne إدارة أفضل للمخاطر.

تسمح عمليات التكامل هذه للبرنامج بجمع الأدلة تلقائيًا لعمليات تدقيق الامتثال. وهذا يزيل متاعب إدارة الامتثال ويوفر راحة البال. كما يتميز البرنامج أيضاً بأدوات إدارة البائعين للمساعدة في تخفيف المخاطر المرتبطة بجلب بائعين خارجيين.

أفضل ميزات برنامج JupiterOne

يكتشف جميع الأصول ويتتبعها تلقائيًا عبر مصادر البيانات المختلفة، مما يوفر موقعًا واحدًا لبيانات الامتثال

يوفر بحثًا قويًا من خلال لغة استعلام JupiterOne لتمكين البحث والتحليل الأسرع لمعلومات الامتثال

يجعل العلاقات بين الأصول قابلة للتعرف عليها بسهولة من خلال التصور القائم على الرسم البياني

يسمح بالتجزئة الدقيقة لبيانات الأمان من خلال استخدام علامات شاملة وقابلة للتخصيص

يعزز وضع الامتثال المستمر من خلال تعيين الأصول إلى معيار أمني والسماح بتخصيص المعايير والتعيينات

السماح للمستخدمين بإنشاء لوحات معلومات للإبلاغ عن الوضع الأمني وإعداد تنبيهات لمختلف الأحداث الأمنية

قيود JupiterOne

وجد المستخدمون أن منحنى التعلّم الأولي حاد بعض الشيء

أعرب بعض العملاء عن رغبتهم في المزيد من خيارات التكامل

تسعير JupiterOne

مجاني للأبد لمستخدم واحد

الأساس: من 1,000 دولار شهرياً لمستخدمين غير محدودين

بلس: من 1,250 دولار شهرياً لمستخدمين غير محدودين

المؤسسات: من 1,600 دولار شهرياً لمستخدمين غير محدودين

JupiterOne التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (5 تقييمات)

كابيترا: 5/5 (5 تقييمات)

3. فانتا

عبر فانتا يعمل هذا المنتج على تبسيط عملية الامتثال للشركات من خلال حلول الامتثال الآلية. تساعد Vanta الشركات على الاستعداد لعمليات تدقيق الامتثال لامتثال SOC 2 أو أحد أطر العمل الأمنية الشائعة الأخرى.

ينتج البرنامج تقييمات الجاهزية التي تسمح للشركات بفهم وضعها الحالي والطرق الاستباقية للتحسين. يتيح البقاء على اطلاع على تقييمات المخاطر للشركات الاستعداد بشكل أفضل لأي عمليات تدقيق محتملة.

فانتا أفضل الميزات

يوفر اختبارات كل ساعة لمراقبة حالة وضعك الأمني ويوفر تنبيهات لأي اختلافات

يتضمن عمليات تكامل مُصممة مُسبقاً وواجهة برمجة تطبيقات لإنشاء اتصالات مخصصة تسمح برؤية شاملة لتوافق البيانات

تبسيط عملية التدقيق، وتبسيط اختيار المدقق وتمكين إكمال عمليات التدقيق من داخل المنصة مباشرةً

تعمل على أتمتة ما يصل إلى 90% من العمل اللازم للأطر المتعددة، مما يضمن كفاءة الامتثال وإدارة المخاطر

يسمح بإنشاء أطر عمل مخصصة لضوابط وسياسات محددة

تمكين الشركات من مشاركة التفاصيل حول برنامج الأمان والامتثال بشكل استباقي لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة

قيود فانتا

السعر أعلى قليلاً مما يريده بعض الأشخاص

يستغرق الأمر بعض الوقت للاستفادة من جميع الخيارات

سعر فانتا

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فانتا

G2: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (16 تقييم)

_تحقق من هذه

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4. ثوروباس

عبر ثوروباس يركز هذا البرنامج المتوافق مع SOC2 تركيزًا قويًا على إدارة الوصول. يضمن Thoropass أن الأفراد المصرح لهم فقط بالوصول إلى الأنظمة والبيانات الحساسة. على سبيل المثال، يمكنك مراقبة وإلغاء وصول الموظفين السابقين، مما يضمن بقاء بيانات العمل آمنة بعد مغادرة الموظفين.

وبالطبع، يوفر Thoropass مجموعة من الميزات الأخرى أيضاً (ما يكفي لتلبية جميع احتياجات الامتثال الخاصة بك). تضمن المجموعة الواسعة من عمليات التكامل الحصول على صورة كاملة لوضعك الأمني.

أفضل ميزات Thoropass

يقدم حلول امتثال خاصة بالتحديات الفردية، بحيث تحصل الشركات على دعم الامتثال المناسب في كل مكان في رحلة الامتثال

يدعم أطر عمل متعددة، بما في ذلك SOC 2، وISO 27001، وISO 27001، وPCI DSS، وHITRUST، وHIPAA، واللائحة العامة لحماية البيانات، وكل ذلك على منصة واحدة

يقدم تجربة تدقيق خالية من المتاعب من خلال إدارة 100% من التدقيق داخل المنصة وتوفير وقت أسرع بنسبة 67% للتدقيق في المتوسط

تتكامل مع البرامج الأخرى لجمع البيانات والأدلة المهمة لعملية الامتثال

توفر خبراء داخليين مستعدين لتقديم الدعم في الوقت المناسب واستراتيجيات مستقبلية لاحتياجات الامتثال طويلة الأجل

قيود نظام ثوروباس

يريد بعض المستخدمين المزيد من خيارات الأتمتة

يمكن أن تكون الواجهة مرهقة في بعض المناطق

أسعار ثوروباس

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ثوروباس #### تقييمات ومراجعات ثوروباس

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. Secureframe

عبر الإطار الآمن يهدف Secureframe إلى مساعدة الشركات على تحقيق الامتثال لبعض المعايير الأمنية الأكثر صرامة في العالم. وتكمن قوتها في قدرات الامتثال الآلية التي تقلل من مهمة جمع الأدلة التي تستغرق وقتاً طويلاً.

تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية التي تساعد المستخدمين في جميع جوانب الأمان على تعزيز قدرات هذا البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، تُبقي الأدوات الخاصة بالتأهيل وإلغاء التأهيل الموظفين على اطلاع دائم. يضمن تتبع قبول السياسات التزام الجميع بالسياسات الأمنية للمؤسسة.

أفضل ميزات #### Secureframe

يوفر تتبعاً مستمراً للأصول والموظفين في مكان واحد، مما يوفر نظرة ثاقبة حول من لديه إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة

يعزز الأمان باستخدام أدوات لإدارة الضوابط الفاشلة وتقييم المخاطر وتحسين الوضع الأمني

يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام اليدوية، وتبسيط إدارة الأمن والمخاطر والامتثال

يعمل على أتمتة عملية الامتثال بالكامل وتبسيطها، مما يسمح للشركات بالامتثال بسرعة

يدعم مجموعة من معايير الأمان والخصوصية، بما في ذلك SOC 2 وISO 27001 وHIPAA وPCI DSS واللائحة العامة لحماية البيانات والمزيد

قيود الإطار الآمن

يريد بعض المستخدمين المزيد من خيارات التخصيص

هناك بعض عمليات التكامل المفقودة التي يريدها العملاء

تسعير #### تسعير Secureframe

الأساسيات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

النمو: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

الممتازة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Secureframe

Capterra: 5/5 (4 تقييمات)

6. سايتيل

عبر سايتيل Scytale هي منصة أخرى يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في نهج إدارة المخاطر. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة التنبؤ بالمخاطر المحتملة بدقة كبيرة، مما يسمح باتباع نهج أكثر استباقية في التعامل معها.

توفر Scytale أيضًا للمؤسسات سجلًا للمخاطر، مما يسمح لها بجعل تتبع التهديدات المحتملة وإدارتها حجر الزاوية في برنامجها الأمني. هذا النهج مفيد بشكل خاص للشركات سريعة النمو التي قد لا تمتلك الموارد اللازمة لمراقبة حزمة التكنولوجيا الخاصة بها باستمرار.

أفضل الميزات #### Scytale

يوفر عناصر تحكم يمكنك تكييفها لتناسب مؤسستك، مما يضمن ملاءمتها لاحتياجات الامتثال بدقة

يوفر أدوات للتدريب على التوعية الأمنية لتحسين الجاهزية وتقليل مشكلات الامتثال المحتملة

يعمل على أتمتة عملية جمع الأدلة، والتحقق منها لمعايير التدقيق الرئيسية، ويوفر مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعناصر التحكم

يوفر قوالب سياسات معتمدة من المدققين لتسهيل ضبط ومواءمة السياسات والبروتوكولات الأمنية

يتيح التعاون مع مدققي الأمن لإدارة العملية بأكملها من داخل البرنامج

يوفر عمليات أتمتة تضمن عدم وجود ثغرات أمنية أثناء عمليات تأهيل الموارد البشرية وإلغاء التأهيل

قيود Scytale

يريد بعض المستخدمين المزيد من خيارات التصدير

التنقل ليس بديهيًا كما يرغب بعض العملاء

تسعير Scytale

بدء التشغيل: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

النمو: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

كابيترا: 5/5 (5 مراجعات)

7. أبتيجا

عبر أبتيجا Apptega هو حل متكامل لبناء برنامج أمني. فهو يوفر مجموعة من أدوات الامتثال التي تسهّل على الشركات الحفاظ على امتثالها لأكثر من 30 إطار عمل متوافق مع معايير الصناعة، بما في ذلك SOC 2.

يتمثل الهدف الكبير للمنتج في تقليل تعقيدات وتكاليف إدارة الأمن السيبراني . ولتحقيق هذه الغاية، تلغي منصة الشركة البديهية الحاجة إلى جداول البيانات أو مستندات Word من خلال تقديم حل متكامل للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC). يتم تتبع الكثير من الامتثال بشكل تلقائي ومستمر، مما يحدد بسرعة الثغرات الأمنية ويوفر مخططًا للمعالجة.

أفضل ميزات Apptega

يدعم أكثر من 30 إطار عمل متوافق مع معايير الصناعة، مثل SOC 2 وCMMC وPCI وISO27001

يوفر أدوات لتحديد الثغرات الأمنية بسرعة، ويقدم خارطة طريق للمعالجة

يوفر أدوات لاستباق تهديدات الأمن السيبراني من خلال ميزات إدارة المخاطر الجاهزة ومخاطر البائعين والتدقيق

يوفر نظامًا أساسيًا بديهيًا متكاملًا للحوكمة والحوكمة والمخاطر والرقابة والحوكمة يُغني عن الحاجة إلى جداول البيانات ومستندات Word

يعزز الكفاءة بنسبة تزيد عن 50% من خلال المشي عبر جميع أطر الامتثال في ثوانٍ

قيود Apptega

يشعر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم ليست بديهية كما ينبغي أن تكون

بعض المراجعين يريدون مجموعة ميزات أكبر

تسعير أبتيجا

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أبتيجا #### تقييمات ومراجعات أبتيجا

G2: 4.7/5 (54+ تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (21 مراجعة)

قم بحماية فريقك من خلال عملية امتثال قوية

في المراجعات المذكورة أعلاه، رأيت العديد من الأدوات الرائعة للتوافق مع SOC 2. لقد رأيت أيضًا مدى تركيز العديد منها على إدارة البائعين. عندما تستخدم مزودي الطرف الثالث، عليك التأكد من أنهم يتبعون معايير الأمان المناسبة.

باستخدام ClickUp، يمكنك عرض جميع مهامك المتعلقة بالبيانات والامتثال الأمني وتنظيمها والبقاء على اطلاع على جميع مهامك المتعلقة بالبيانات والامتثال الأمني

أيًا كان امتثال SOC 2 البرنامج الذي تختاره، حقق أقصى استفادة منه من خلال دمجه في أدوات إدارة المنتجات والمهام في ClickUp.

إن أمان ClickUp تأخذ سياسة الامتثال لأطر الأمان على محمل الجد، لذا يمكنك أن تثق بأن البيانات التي تخزنها على البرنامج تبقى آمنة.

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