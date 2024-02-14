10 قوالب مجانية لسجل المخاطر لإدارة المشاريع في Excel و ClickUp

يمكن أن تكون إدارة مشروع معقد أمرًا مثيرًا مثل الضغط على دواسة الوقود في سيارة رياضية. ولكن مع وجود مطبات السرعة المحتملة للمخاطر، يمكن أن تتحول الأمور بسرعة من إمكانية التحكم فيها إلى "أين مكابح الطوارئ؟

وهنا يأتي دور مساعدنا الموثوق به، وهو نموذج سجل مخاطر المشروع. إنه أكثر من مجرد قائمة "ماذا لو" - إنه دليل لاكتشاف هذه المخاطر وفهمها ومعالجتها بشكل مباشر.

سجل المخاطر هو بمثابة مراقب حركة المرور الخاص بنا في إدارة المشروع!

فقط تخيل هذا: خطر يهدد الجدول الزمني للمشروع. وبدون عناء، يقوم فريق المشروع الخاص بك بإخراج نموذج سجل المخاطر لتتبع المخاطر، وتعيين ملكية المخاطر، ووضع خطة استجابة سريعة للمخاطر. بوووم! تم تفادي الأزمة.

كما ترى، المشروع بدون مخاطر نادر الحدوث مثل وحيد القرن. لكن مشروع مع سجل مخاطر وعملية إدارة مخاطر قوية؟ الآن هذا شيء يمكنك التعامل معه. لذلك دعونا نتبنى نماذج سجل المخاطر ونحول تلك المشاكل المحتملة للمشروع إلى يوم آخر في المكتب.

من معنا؟

ما هو قالب سجل المخاطر؟

قالب سجل المخاطر هو بمثابة قائمة مرجعية استراتيجية لمشروعك تساعد فريقك على تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها حتى تتمكن من الوفاء بالمواعيد النهائية وتجنب سيناريوهات المخاطر المحتملة. يعد سجل مخاطر المشروع مركزًا مركزيًا حيث توجد جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر، مما يعني أنه مثالي لاتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

في نموذج سجل المخاطر النموذجي، سترى في نموذج سجل المخاطر النموذجي أقساماً لكل وصف للمخاطر، والتأثير المحتمل، وفرص حدوثها. كما يحدد سجل مخاطر المشروع أيضًا الخطوات التي نتخذها لتقليل المخاطر ويصف من هو مالك المخاطر المسؤول عن إدارتها.

إن وجود كل هذه التفاصيل تحت سقف واحد يعني أنك لن تُترك في حيرة من أمرك عند اتخاذ القرارات. يمنحك سجل المخاطر لمحة عامة عن جميع التحديات المحتملة التي قد تظهر خلال مشروعك ويجهزك للتعامل معها.

لذا، فإن قالب سجل المخاطر الخاص بك يساندك كلما ظهرت أي مخاطر. لقد أصبح اتخاذ القرار سهلاً.

ما الذي يجعل قالب سجل المخاطر جيداً؟

حسناً، دعنا نتعمق قليلاً في ما يجعل قالب سجل المخاطر متميزاً حقاً. أولاً، يجب أن يكون قالب سجل المخاطر من الدرجة الأولى شاملاً وسهل الاستخدام ومرناً بما يكفي ليناسب مشروعك مثل القفازات. يجب أن يسهل على فريقك تفصيل كل خطر، وتقييم آثاره المحتملة، وتقدير مدى احتمال حدوثه.

اطلع على نشاط الجميع واعملوا عن كثب كفريق واحد، حتى عند العمل عن بُعد. قم بالعصف الذهني وأضف الملاحظات واجمع أفضل أفكارك معاً على لوحة إبداعية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

لكن الأمر لا يتعلق فقط بتحديد المخاطر - فالقالب الجيد يوفر أيضًا مساحة للعصف الذهني لاستراتيجيات التخفيف من المخاطر وتحديد من سيدير كل خطر. بعبارة أخرى، سجل المخاطر هو أداة تعزز المساءلة داخل فريقك.

أفضل جزء في نماذج سجل المخاطر هذه؟ إنها ديناميكية وليست ثابتة. فمشروعك يتطور باستمرار، وكذلك مخاطره. يتفهم القالب المصمم بشكل جيد هذا الأمر ويسمح بالتحديثات والتعديلات المستمرة مع ظهور مخاطر جديدة أو تغير المخاطر الحالية.

لذا، مع تغير مشروعك ونموه، يتحرك نموذج سجل المخاطر الخاص بك معه. هذه القدرة على التكيّف لا تجعل القالب جيداً فحسب، بل رائعاً.

10 قوالب لسجل المخاطر لاستخدامها في عام 2024

بدون مزيد من التأجيل، دعنا نقدم لك قوالب سجل المخاطر التي ستساعد مشروعك القادم على الإبحار بسلاسة.

1. قالب سجل مخاطر ClickUp

قالب سجل مخاطر ClickUp

نموذج نموذج سجل مخاطر ClickUp هو أداة لإدارة المخاطر تساعدك على تحديد المخاطر المحتملة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشاكل كبيرة.

يمكن لفريقك استخدام نماذج سجل المخاطر مثل هذا النموذج لتوحيد نهجك في تقييم المخاطر وتتبعها. هذا الاتساق يجعل من الأسهل تشخيص الحلول بكفاءة ودقة بمجرد تحديد المخاطر التي تم تحديدها.

وبفضل ميزات التعاون في ClickUp، يمكن لفريقك تحديث السجل في الوقت الفعلي، مما يعزز الشفافية والاستجابة السريعة من قِبل أصحاب المخاطر. تنزيل هذا القالب

2. انقر فوق قالب تحليل مخاطر إدارة المشاريع

قالب تحليل مخاطر إدارة مخاطر مشروع ClickUp

توقع التهديدات المحتملة لنجاح المشروع في وقت مبكر باستخدام نموذج تحليل مخاطر إدارة مخاطر مشروع ClickUp . يعمل هذا القالب بسلاسة مع ميزات ClickUp الأخرى لإدارة المشاريع، مثل إدارة الموارد و تحديد أولويات المشروع . يجعل ClickUp من السهل دمج تحليل المخاطر كجزء متماسك من تخطيط مشروعك.

احصل على نظرة شاملة لمشروعك من خلال طريقة عرض القائمة العامة، أو تتبع تقدم المشروع باستخدام لوحة التحليل. يمكنك أيضًا تجميع مخاطر المشروع المحتملة في طريقة عرض قائمة واحدة بحيث يكون لدى الفريق معلومات محدثة ولا تسقط أي مشكلة في الشقوق.

يعمل هذا النهج المنظم لتحليل المخاطر على إحكام التواصل بين فريقك، وتحسين عملية اتخاذ القرار لدى القيادة، ومساعدة الشركة على الالتزام بتقديرات الميزانية. قم بتنزيل نموذج سجل مخاطر المشروع هذا اليوم! تنزيل هذا القالب

3. قالب السبورة البيضاء لتحليل المخاطر ClickUp

قالب السبورة البيضاء لتحليل المخاطر ClickUp

في بعض الأحيان، يكون النهج المرئي لخطة إدارة المخاطر أسهل لفرق المشروع. إذا كان هذا يصفك، فإن قالب لوحة تحليل المخاطر ClickUp هو المربى الخاص بك!

تعاونوا في وقت واحد أثناء تحديد المخاطر المحتملة، مثل قيود الموارد في مشروعك القادم والحلول الممكنة لتلك المخاطر. اربط بسرعة بالمهام، والمستندات، والصور، والملفات الأخرى من قالب السبورة هذا بحيث يكون لدى كل فرد في الفريق السياق اللازم للانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بسرعة.

يمنح قالب إدارة المخاطر هذا مديري المشاريع كل ما يلزم لفهم فئة المخاطر، وتتبع حالة المخاطر، وتسجيل الوصف الفعلي للمخاطر. تنزيل هذا القالب

4. قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر ClickUp

قالب السبورة البيضاء لتقييم المخاطر ClickUp

تقييم المخاطر أمر حيوي لإدارة أي مشروع - إنه سلاحنا السري لتجنب المفاجآت غير المرغوب فيها. من خلال هذا النموذج، لدينا خارطة طريق عملية تقودنا إلى اكتشاف المخاطر المحتملة وتقييمها وإدارتها.

إن قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر ClickUp يضيف بُعداً مرئياً لعملية تقييم المخاطر. فهو يساعد في تصنيف المخاطر وتقييمها، ويشجع فريقك على التعاون ومشاركة الرؤى بتنسيق مرئي وجذاب.

وبفضل الميزات التي تمكنك من الرسم والكتابة وإضافة ملاحظات لاصقة، فإن قالب السبورة البيضاء لإدارة المخاطر هذا مثالي لجلسات العصف الذهني الديناميكية لتقييم مخاطر المشروع. تنزيل هذا القالب

5. انقر فوق قالب تحليل المخاطر والمنافع

قالب تحليل المنافع والمخاطر ClickUp

نموذج نموذج تحليل المخاطر والمنافع ClickUp يوجه فريقك من خلال تقييم المخاطر والفوائد المحتملة للمشروع. مع وضع إيجابيات وسلبيات أي إجراء معين بدقة، يمكن لفريقك أن يقرر أي المخاطر تستحق المخاطرة.

كليك أب إدارة المهام تساعدك الميزات في تتبع هذه القرارات وتأثيراتها على مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع . لدينا العشرات من ClickApps التي يمكنك استخدامها لتخصيص سير عمل إدارة المهام. وفّر المزيد من الوقت مع أتمتة المهام.

يمكنك حتى استخدام الأدوات لربط القالب الخاص بك بسير العمل الحالي. وبهذه الطريقة، يتم تحديث التغييرات في حالات المشروع وتعيينات المهام والمواعيد النهائية والمزيد بسلاسة داخل القالب الخاص بك. تنزيل هذا القالب

6. قالب مصفوفة مخاطر قيمة ClickUp

قالب مصفوفة مخاطر القيمة ClickUp

من المحتمل أن يكون لديك مئات الأفكار للميزات والخدمات التي يمكن أن يقدمها عملك. ولكن كل اتجاه تتجه إليه يأتي مع مخاطر متأصلة وقيمة تجارية متفاوتة. إذن، كيف تقرر من أين تبدأ؟

هنا يأتي دور نموذج مصفوفة مخاطر قيمة ClickUp في متناول اليد. يقدم هذا القالب طريقة منظمة لترتيب المخاطر وتحديد أولوياتها التي تكمل برنامج إدارة المخاطر . استخدم النظام الشبكي المرئي البسيط لتصنيف المخاطر بناءً على احتمالية وقوعها وتأثيرها، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل بشأن تخصيص الموارد وتحديد أولويات المشروع. إنها طريقة منهجية لفرز أفكارك لتقييم قيمتها بالتزامن مع المخاطر التي ينطوي عليها تنفيذها.

يمكن لهذا النهج الاستراتيجي أن يسلط الضوء على ما يستحق اهتمامك الفوري. تنزيل هذا القالب

7. انقر فوق قالب قائمة المشكلات المفتوحة

قالب قائمة المشكلات المفتوحة من ClickUp

القالب قالب قائمة المشكلات المفتوحة من ClickUp أداة قوية لتتبع وإدارة المشكلات التي لم يتم حلها والتي قد تؤثر على نجاح مشروعك. استخدم هذا القالب للحصول على طريقة بسيطة وفعالة لسرد جميع المشكلات المفتوحة وحالتها الحالية وعضو الفريق المسؤول عنها. بهذه الطريقة، يكون لديك عرض شامل لجميع المهام المعلقة.

من خلال منظور واضح لجميع المشكلات التي تواجه فريقك، يمكنك إنشاء عملية موحدة لتصنيفها وتعيينها وإزالتها من قائمة الانتظار.

بالاقتران مع خاصية ClickUp أدوات استرجاعية ، يمكن أن يساعدك هذا النموذج في منع حدوث مشكلات مماثلة في المشاريع المستقبلية. تنزيل هذا القالب

8. قالب قائمة تعقب المشكلات في ClickUp

قالب قائمة تعقب المشكلات ClickUp

القالب قالب قائمة تعقب المشكلات في ClickUp مصمم لمساعدة مديري المشاريع على متابعة جميع المشكلات المتعلقة بالمشروع.

يتيح لك تتبع أي مشكلات جديدة صياغة خطط عمل مستهدفة والتقاط المخاطر المحتملة التي قد تظهر في وقت مبكر. ويسمح لك هذا التنظيم والنهج الاستباقي بالوصول إلى معالم المشروع أسرع وبمخاطر أقل.

وبفضل الحقول القابلة للتخصيص لوصف المشكلة، والشخص المعين، والحالة، يضمن هذا القالب عدم وقوع أي مشكلة في أي مشكلة. وهو يتكامل بشكل جيد مع مجموعة ClickUp الخاصة ب أدوات إدارة المشاريع للحصول على تجربة إدارة مشروع سلسة. تنزيل هذا القالب

9. قالب مايكروسوفت إكسل قالب سجل المخاطر البسيط بواسطة Stakeholdermap

إذا كنت بحاجة إلى جدول بيانات بسيط لتوثيق مخاطر المشروع، فلا تبحث عن قالب سجل المخاطر البسيط من مايكروسوفت إكسل من أجل توثيق مخاطر المشروع

قالب Microsoft Excel Simple Risk Register Template من Stakeholdermap هو أداة مباشرة وسهلة الاستخدام لإدارة مخاطر المشروع. تصميمه القائم على برنامج Excel يجعله مألوفاً وسهل الاستخدام، بينما يضمن لك تصميمه المنظم تغطية جميع التفاصيل الضرورية.

يسمح هذا القالب بتتبع مصادر المخاطر، والتأثيرات، والنتائج، واستراتيجيات التخفيف من المخاطر في شكل جدول واضح. تنزيل هذا القالب

10. قالب سجل مخاطر التدقيق الداخلي لمايكروسوفت وورد من Template.Net

اجعل عمليات التدقيق الداخلي سهلة مع قالب سجل مخاطر التدقيق الداخلي لمايكروسوفت وورد من Template.net

قالب مايكروسوفت وورد لسجل مخاطر التدقيق الداخلي من Template.net هو قالب مجاني لسجل المخاطر مصمم للمساعدة في عملية التدقيق الداخلي.

وهو يساعد في توثيق وتتبع المخاطر التي تم تحديدها أثناء عمليات التدقيق الداخلي، مما يساعد في التخطيط للتخفيف من المخاطر وتقييم الرقابة. يتيح تنسيقها المستند إلى Word سهولة التحرير والتخصيص، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لأي مشروع. تنزيل هذا النموذج

كيف تستخدم قالب سجل المخاطر؟

الآن بعد أن أصبح لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من قوالب سجلات المخاطر، دعنا نناقش كيفية كتابة سجل مخاطر فعال لمشروعك والحفاظ عليه. فيما يلي الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها:.

تحديد المخاطر المحتملة: الخطوة الأولى في كتابة سجل المخاطر هي تحديد جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على مشروعك. يمكن أن يشمل ذلك أي شيء بدءًا من قيود الموارد إلى العوامل الخارجية مثل الطقس أو عدم الاستقرار السياسي. قم بعصف ذهني مع فريقك لضمان تسجيل جميع المخاطر المحتملة. تقييم المخاطر وترتيب أولوياتها: بمجرد تحديد المخاطر، قم بتقييم احتمالية وقوعها وتأثيرها على مشروعك. وسيساعدك ذلك على تحديد المخاطر التي تتطلب اهتماماً فورياً وأيها يمكن معالجتها في وقت لاحق. تصنيف المخاطر: لفهم التأثير الأوسع لكل فئة من فئات المخاطر بشكل أفضل، قم بتجميع المخاطر المتشابهة معًا تحت فئات مختلفة، مثل المخاطر المالية أو الفنية أو البيئية. تعيين أصحاب المخاطر والإجراءات: تعيين عضو في الفريق لامتلاك كل خطر وتحديد الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تخفف من المخاطر أو تقضي عليها. قم بتضمين مواعيد نهائية لهذه الإجراءات لضمان معالجتها في الوقت المناسب. المراقبة والمراجعة بانتظام: من المهم مراجعة وتحديث سجل المخاطر بانتظام مع تقدم المشروع. فقد تظهر مخاطر جديدة، أو قد تتغير المخاطر الحالية من حيث التأثير أو الاحتمالية. تتبع هذه التغييرات لضمان استمرار فعالية خطتك لإدارة المخاطر.

من المستفيد من استخدام قوالب سجل المخاطر؟

مدراء المشاريع: هم في الأساس قادة كل مشروع، وبالتالي فإن سجل المخاطر يشكل جزءًا مهمًا من ترسانتهم. فهو يساعد في تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وعلاوة على ذلك، فهو يعمل بمثابة معزز للكفاءة لأنه يساعد على إبقاء المشروع على المسار الصحيح ويقلل من اتخاذ القرارات العشوائية وردود الفعل استجابةً للمخاطر غير المتوقعة.

المنظمات: تساعد سجلات المخاطر المنظمات في أن تكون استباقية بدلاً من رد الفعل عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مخاطر المشروع. ويمكن أن تؤدي إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز عملية صنع القرار، وفهم أفضل لمشهد المخاطر في مختلف جوانب المنظمة.

استخدم قوالب سجل المخاطر لتقليل المخاطر في مشروعك التالي

سواء كنت تسعى لتخفيف المخاطر أو تتبع المشاكل، يمكن لهذه القوالب أن تدعم احتياجات مشروعك. إلى جانب الأدوات العملية مثل برنامج تخطيط موارد المؤسسات والنهج الصحيح لـ التخطيط للطوارئ ، يمكن لهذه النماذج تحسين كفاءة إدارة مشروعك بشكل كبير.

اختر القالب الذي يتماشى بشكل أفضل مع احتياجات مشروعك وامنح فريقك الأدوات اللازمة لتجاوز المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها بنجاح.