5 احتياطات لأمن البيانات يجب أن يتخذها كل فريق عمل محترف

يعرف كل فريق عمل محترف اليوم مدى أهمية البيانات. سواء كانت جداول بيانات مالية، أو ملفات رسومات متجهة، أو مستندات أو عروض تقديمية تعاونية، أو أي شيء آخر تمامًا، فالبيانات هي ما يسمح لفريقك بإنجاز عمله كل يوم. من المنطقي إذن أن حوكمة البيانات يجب أن تكون على رادار فريقك في كل خطوة من خطوات العملية.

لا يجب أن يكون الحفاظ على بيانات فريقك آمنة ومأمونة أمرًا معقدًا. لقد قمنا بتجميع قائمة من 5 أدوات واستراتيجيات يمكن (وينبغي على كل فريق محترف استخدامها للحفاظ على أمان معلوماته.

إليك ما تتضمنه القائمة:

النسخ الاحتياطي مبكرًا، والنسخ الاحتياطي كثيرًا

اختر منصة تخزين سحابية مزودة بإمكانيات المسح عن بُعد

تابع التحكم في الوصول إلى الملفات والمجلدات

لا تزال كلمات المرور جزءًا مهمًا من أمن البيانات

لا تترك أي جهاز دون مراقبة

_تعد عملية النسخ الاحتياطي لبيانات فريقك إلى خوادم آمنة لمزود تخزين سحابي طريقة رائعة للحماية من فقدان البيانات

قم بالنسخ الاحتياطي في وقت مبكر، وقم بالنسخ الاحتياطي بشكل متكرر

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بياناتك آمنة، فإن العالم في الخارج عالم مجنون. يمكن أن يحدث الكثير من الأخطاء. ماذا لو تعطلت أجهزة جهازك وفقدت ملفاتك المحفوظة محليًا؟ ماذا لو تعرضت بياناتك للتلف بسبب فيروس؟ ماذا لو تعرض جهازك للسرقة أو التلف؟ بدون وجود نسخة احتياطية لبيانات فريقك، قد تعني أي من هذه الحالات أن بياناتك قد اختفت للأبد.

أسهل طريقة لمنع فقدان البيانات هي نسخ بياناتك احتياطيًا إلى السحابة . عندما تقوم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك على السحابة، يتم إنشاء نسخة من معلوماتك وتخزينها على خادم آمن لموفر التخزين السحابي.

من الواضح أنه كلما احتفظت بنسخة احتياطية من بياناتك بشكل متكرر، كلما قلت المعلومات التي تفقدها في حالة الطوارئ. يعتمد عدد المرات التي يحتاج فيها فريقك إلى نسخ بياناته احتياطيًا على مجموعة متنوعة من العوامل، مثل طبيعة عمل فريقك.

اختر منصة تخزين سحابية مزودة بإمكانيات المسح عن بُعد

إذا فُقد جهازك أو سُرق، فإن وجود نسخة احتياطية محدثة من بياناتك سيساعد فريقك على مواصلة العمل دون أن يفوتك أي شيء. ومع ذلك، ماذا لو وقع جهازك في الأيدي الخطأ؟ من المحتمل أن تتعرض أي بيانات حساسة ربما كان فريقك يعمل بها - أرقام الحسابات، وأسماء العملاء، سمِّها ما شئت - للخطر.

لحسن الحظ، يقدم بعض موفري التخزين السحابي المسح عن بُعد كإجراء احترازي أمني. هذا يعني أنه في حالة فقدان الجهاز أو سرقته في أي وقت، يمكنك مسح الملفات المرتبطة بتطبيق مزود التخزين السحابي الخاص بك على الرغم من عدم وجود الجهاز بين يديك.

ونظراً لأن بياناتك قد تم نسخها احتياطياً على السحابة بالفعل، فلا يزال بإمكانك الوصول إليها من أجهزة أخرى، ولا داعي للقلق بشأن المخاطر الأمنية المتمثلة في وصول أفراد غير مصرح لهم إلى بياناتك.

_إذا فقدت جهازك، فأنت لا تعرف أبدًا من قد يصل إلى بياناتك. يمنحك المسح عن بُعد القدرة على حماية بياناتك مهما كانت الظروف

## ابقَ على رأس التحكم في الوصول إلى الملفات والمجلدات

بالحديث عن ذلك، من المهم أيضًا مراقبة الأشخاص الذين يصلون إلى بياناتك وما يفعلونه بها. معظم التخزين السحابي يجعل موفرو الخدمة العمل بشكل تعاوني - وبالتالي مشاركة الوصول إلى الملفات والمجلدات - أمرًا سهلاً، مما يجعلك في المقدمة. أدوات التعاون الآمن تمنح أيضًا مستويات مختلفة من الأذونات بناءً على أدوار الفريق.

كقاعدة عامة، لا تمنح صلاحية الوصول إلى الملفات والمجلدات إلا للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل مطلق. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يقوم الأشخاص من الفرق الأخرى عن قصد بأي شيء قد يعرض بياناتك للخطر، فإن تقييد الملفات والمجلدات يحد من فرص وقوع الحوادث.

_من المهم بالتأكيد أن يعمل العديد من الأشخاص على مشروع ما، ولكن من المهم أيضًا تتبع من لديه حق الوصول إلى البيانات

لا تزال كلمات المرور جزءًا مهمًا من أمن البيانات

إنه أمن البيانات 101، ومع ذلك لا يزال الكثير من الأشخاص لا يجعلون من أفضل ممارسات كلمات المرور عادة. فمع كل الحسابات الشخصية والمهنية التي ندخل إليها كل يوم، قد يكون من الصعب تذكر كلمة مرور فريدة لكل حساب، وقد يكون من الصعب تذكر كلمة مرور فريدة لكل حساب، وفكرة تغيير كل كلمة من كلمات المرور الفريدة هذه كل 6 أشهر (كما يفعل معظم الأمن السيبراني يوصي الخبراء) هو أمر مخيف للغاية.

مكافأة:

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لكن لا تخف! هناك مجموعة متنوعة من أدوات كلمات المرور الآمنة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على كل شيء.

## لا تترك أي جهاز دون مراقبة

في حالة فقدان الجهاز أو سرقته، نشعر بالقلق على الفور بشأن أمن بياناتنا. ففي النهاية، من يدري من قد يصل إلى بياناتنا من الجهاز عندما يكون بعيدًا عن الأنظار؟

ولكن ماذا عندما تترك هاتفك الخلوي الذي تستخدمه للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ملقى على الطاولة في المقهى عندما تقفز لإحضار المزيد من الكريمة؟ وماذا عندما تبتعد عن حاسوبك المحمول أو الحاسوب المكتبي في العمل دون تسجيل الخروج من حسابك؟

بغض النظر عن مكان وجودك أو مدى سرعة توقعك للعودة إلى جهازك، فإن أفضل ممارسة للحفاظ على أمان البيانات هي إما تسجيل الخروج قبل المغادرة أو أخذ الجهاز معك إن أمكن.

قم أيضًا بتمكين المصادقة الثنائية لتجعل من الصعب على أي شخص الوصول إلى معلوماتك.

_باستخدام هذه الأدوات البسيطة لأمن البيانات وأفضل الممارسات في مجال أمن البيانات، يمكن لفريقك أن يقطع شوطًا طويلاً نحو الحفاظ على أمان بياناتك

إن أمن البيانات مهم للغاية بالنسبة للفرق المحترفة اليوم، ولكن ليس من الضروري أن يكون اعتماد أفضل ممارسات أمن البيانات أمراً صعباً. هذه الأدوات والاستراتيجيات الخمس هي بعض من الطرق المفضلة لدينا للحفاظ على أمان بيانات أي فريق وعلى سير عمل فريقك بسلاسة. ما هي الاحتياطات الأمنية التي يتخذها فريقك؟ نود أن نسمع منك في التعليقات!

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ميليسا بالوتي كاتبة محترفة، ومهووسة بالكمبيوتر، ومشجعة هوكي مقيمة في بيتسبرغ، بنسلفانيا. يمكنك التواصل مع ميليسا على تويتر أو لينكد إن .