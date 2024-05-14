أفضل 14 برنامج لإدارة الحوادث لعام 2025

نظرًا لاعتماد معظم الشركات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات في هذه الأيام، فإن أي حدث يعطل تلك العمليات (ويعرف أيضًا باسم حادث مثل تعطل الخادم أو فيروس) يمكن أن يؤدي إلى توقف عرضها تمامًا.

لحسن الحظ، يمكنك استخدام برنامج إدارة الحوادث للحصول على تنبيهات فورية عند وقوع حادث وتتبع المشاكل والأخطاء. 🕵️‍♀️ 🐞

يشير تتبع المشكلات إلى الإبلاغ عن المشكلات وإدارتها مثل خطأ برمجي أو طلب ميزة جديدة، أو خطر على أمن البيانات.

يتيح لك تحديد مشكلات البرمجة وإدارتها لضمان عدم التعرض لنفس الخطأ مرتين واستئناف عمليات الخدمة العادية دون أن تضيع وقت العميل أو أموال الشركة!

في هذه المقالة، سنناقش في هذه المقالة ما هي برامج إدارة الحوادث ونسلط الضوء على 14 برنامجاً رائعاً لإدارة الحوادث، بما في ذلك ميزاتها الرئيسية وأسعارها وتقييمات العملاء.

لنبدأ

ما هو برنامج إدارة الحوادث؟

تبدأ عملية إدارة الحوادث بإبلاغ المستخدم النهائي عن مشكلة يبدو أنها أفسدت يومه!

وعادةً ما ينتهي الأمر بموظف تكنولوجيا المعلومات ملتصق بمكتبه لساعات أو حتى أيام قبل تتبع وحل المشكلة التي تزعج المستخدم النهائي.

ولكن مع برنامج إدارة الحوادث، يمكنك الإبلاغ عن أي مشكلة كبيرة وإدارتها وحلها بمزيد من الكفاءة (وبوقت أقل إهدارًا وصراخًا وبكاءً وقضمًا للأظافر). 😬

يمكن لأدوات إدارة الحوادث تبسيط سير عمل الخدمة، بدءاً من تسجيل المشكلات وتصنيفها إلى إنشاء التذاكر وإغلاقها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد الشركات على إنشاء صلة واضحة بين المشكلات, الأخطاء البرمجية والطلبات والحوادث، مما يجعل عملهم أسهل بكثير.

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام أدوات برمجيات إدارة الحوادث:

إشعارات في الوقت الفعلي لحل الحوادث بشكل أسرع

تبسيط العمليات لتحسين إدارة الحوادث

تعزيز السلامة في مكان العمل

(المزيد عن هذا في نهاية القائمة!)

ميزات برنامج إدارة الحوادث الرئيسية

هناك العديد من أدوات إدارة الحوادث للاختيار من بينها. لمساعدتك في تحديد الأفضل بالنسبة لك، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار برنامج إدارة الحوادث:

المراقبة في الوقت الحقيقي

الاستجابة الآلية للحوادث

التنبيهات والإشعارات

تتبع الحوادث والإبلاغ عنها

نماذج تحليل الأسباب الجذرية

سجلات الأمان وميزات التحكم في الوصول

عمليات تكامل الطرف الثالث

من خلال استخدام برنامج إدارة الحوادث المناسب، يمكن للمؤسسات الاستفادة من تحسين الرؤية والتعاون والأتمتة والأمان. وهذا يجعل برنامج إدارة الحوادث أداة لا تقدر بثمن للشركات من أي حجم.

بدون مزيد من اللغط، دعنا نستكشف بعضًا من أفضل أدوات وبرامج إدارة الحوادث التي تساعدك على مراقبة طلبات العملاء ومشاكلهم عن كثب. 📋👀

أفضل 14 برنامجاً لإدارة الحوادث لعام 2024

فيما يلي أفضل 14 أداة برمجية لإدارة الحوادث متاحة اليوم:

1. انقر فوق

النقر فوق هو واحد من

الأعلى تصنيفًا

أدوات الإنتاجية وإدارة الحوادث المستخدمة من قبل الفرق في الشركات الصغيرة والكبيرة.

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مع هذا

أداة إدارة المشاريع الرشيقة

يمكنك تعيين الأولويات وجعلها شفافة للفريق، ويمكنك حل الأخطاء على دفعات عن طريق إضافة العلامات .

وبهذه الطريقة، يمكنك استعادة عمليات الخدمة العادية بشكل أسرع، والمساعدة في تقليل الانقطاعات والحوادث المستقبلية، و الحفاظ على معنويات فريق الحوادث لديك مرتفعة. 🤜⚡️🤛

الميزات الرئيسية ل ClickUp فيما يلي بعض الطرق إلى جانب الإبلاغ عن الحوادث التي يمكن أن تساعدك ClickUp في عملية إدارة الحوادث:

لوحات المعلومات : احصل على نظرة عامة عالية المستوى لسير عمل إدارة الحوادث لديك للتخلص من الأخطاء قبل أن تتسبب في مشاكل

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لسير عمل إدارة الحوادث لديك للتخلص من الأخطاء قبل أن تتسبب في مشاكل سباقات السرعة : قم بتشغيل العديد من مراحل إدارة الحوادث باستخدام التخطيط السريع الرشيق للسباقات السريعة عرض المجلس : لماذا تشعر بالملل من طرق العرض العادية بينما يمكنك الحصول على عرض اللوحة؟ تجميع المهام الخاصة بك حسب حالة الحادث، والمُعيّن، والأولوية، والمزيد

قم بتشغيل العديد من مراحل إدارة الحوادث باستخدام التخطيط السريع الرشيق للسباقات السريعة خرائط الطريق : قم بتمييز الحوادث ذات الأولوية العالية، وسير العمل المتوقع، وتعيين التبعيات لحل الحوادث

قم بتمييز الحوادث ذات الأولوية العالية، وسير العمل المتوقع، وتعيين التبعيات لحل الحوادث تسليط الضوء على بناء الجملة : تفسير الكثير من اللغات بتنسيق كتل التعليمات البرمجية، ملونة تلقائيًا للوضوح

تفسير الكثير من اللغات بتنسيق كتل التعليمات البرمجية، ملونة تلقائيًا للوضوح مخطط جانت : الحصول على الشفافية بشأن حالة التذكرة والجداول الزمنية المتوقعة لحل الحادث

الحصول على الشفافية بشأن حالة التذكرة والجداول الزمنية المتوقعة لحل الحادث حالات المهام المخصصة : إنشاء بسيط الحالات لفهم موقف فريقك فيما يتعلق بأي حادث أمني: "العمل جارٍ" أو "تم حلها" أو "في استراحة لتناول القهوة

إنشاء بسيط الحالات لفهم موقف فريقك فيما يتعلق بأي حادث أمني: "العمل جارٍ" أو "تم حلها" أو "في استراحة لتناول القهوة عرض النموذج : تجنب المحاكمات الورقية الطويلة من خلال أتمتة عملية إرسال الأخطاء

تجنب المحاكمات الورقية الطويلة من خلال أتمتة عملية إرسال الأخطاء التدقيق : قم بالتدقيق والتعليق وترك علامات إضافية لجميع ملفات التصميم الخاصة بك داخل ClickUp

قم بالتدقيق والتعليق وترك علامات إضافية لجميع ملفات التصميم الخاصة بك داخل ClickUp إرسال بريد إلكتروني ClickApp :: التواصل عبر رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل مهمة ClickUp دون التبديل بين المنصات

تعيين المهام : التأكد من انتقال الحوادث إلى الفني المناسب في غضون دقائق

التأكد من انتقال الحوادث إلى الفني المناسب في غضون دقائق القوالب : التخلص من الممل قوالب تقرير الحادث وجلب المتعة مع الرائعقوالب لقوائم انتظار الأخطاء إيجابيات النقر فوق

إنشاء الخرائط الذهنية و خرائط المفاهيم لتصور الخطط

توثيق الأخطاء وتسجيل خطط الاختبار وحالات الاختبار باستخدام المستندات إدارة وتتبع دورة حياة الحادثة باستخدام المحافظ يمكنك إجراء تعديلات مجمعة بسهولة عبر حوادث متعددة وتوفير الكثير من الوقت باستخدام شريط الأدوات متعدد المهام إدارة سير عمل الحوادث بدون استخدام اليدين مع الأتمتة عزز كفاءة خدمة عملاء تكنولوجيا المعلومات من خلال تعيين عدة حوادث دفعة واحدة باستخدام تعيينات متعددة

تعرف على من لديه مشكلات أكثر من مجلة باستخدام عرض عبء العمل إنشاء نهاية إلى نهاية قوائم المراجعة لإنشاء التذاكر، وتصنيف الحوادث، وحلها، حتى لا يفوت فريقك أي خطوة

قم بإرفاق نشاط GitLab تلقائيًا بمهام ClickUp الخاصة بك باستخدام تكامل ClickUp-GitLab إلى ClickUp لتبسيط سير عمل إدارة الحوادث لديك

تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (5 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (5 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا) خطة الأعمال الإضافية (الأفضل للفرق المتعددة (19 دولارًا/عضو شهريًا)

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

2. AlertOps

يقدم لك AlertOps ميزات ذكية لمواجهة جميع أنواع الحوادث وسحقها مثل انقطاع الخدمة واختراق البيانات وهجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها.

يساعدك برنامج إدارة الحوادث هذا على إدارة سفينة محكمة ويمنع فريقك من الغرق في طوفان من شكاوى العملاء.

لسوء الحظ، لن تتمكن من رسم هذه الفكرة مع هذا التطبيق لأن AlertOps لا يأتي مع خرائط ذهنية.

يبدو أن الأمر لن يكون كله سلسًا في النهاية! 😅

الميزات الرئيسية لـ AlertOps

احصل على نظرة عامة على أداء فريق إدارة الحوادث لديك من خلال لوحات المعلومات والتقارير

احصل على تنبيهات عندما تصبح أدوات مراقبة الحوادث لديك غير مستجيبة

إنشاء حالة التذكرة وتحديثها تلقائياً أو بنقرة واحدة

تسعير #### تسعير AlertOps

يحتوي AlertOps على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء AlertOps

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. جيت لاب

GitLab هو برنامج لتتبع الحوادث يتيح لك فرز الحوادث في عرض قائمة ويمنح فريقك جميع المعلومات اللازمة التي يحتاجونها للقضاء على الأخطاء.

يتيح لك نظام إدارة الحوادث إنشاء خطة عمل تصحيحية، والتي تحدد بشكل أساسي الخطوات التي يمكن لفريقك اتباعها لحل المشكلات المماثلة في المستقبل.

بهذه الطريقة، لن يضطر فريقك إلى الخضوع للعملية الصعبة لحل نفس المشكلة مرة أخرى. ولكن، لسوء الحظ، قد يكون من الصعب جداً التعامل مع هذه الأداة نظراً لتعقيدها الشديد في الاستخدام.

الميزات الرئيسية لـ GitLab

إنشاء جداول زمنية عند الطلب لفرق الاستجابة للحوادث

إرسال تنبيهات حول الحوادث عبر سلاك والبريد الإلكتروني

تُعلم صفحة الحالة أصحاب المصلحة بآخر التحديثات حول أي حادث تم الإبلاغ عنه

تسعير #### تسعير GitLab

يحتوي GitLab على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء GitLab GitLab

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 580 تقييم)

4. داتادوج

Datadog يساعد فريقك على تحديد الحوادث وإدارتها وتتبعها من خلال واجهة المستخدم المركزية وأدوات الاستجابة للحوادث.

هذا الحادث برنامج الإبلاغ يتيح لك إنشاء مهام سير عمل تلقائية ويتيح لك كتم صوت جميع التنبيهات بنقرة واحدة أثناء صيانة النظام وتحديثاته (أو عندما تريد الحصول على قيلولة سريعة). 😴

لسوء الحظ، التقارير بسيطة نسبيًا، لذا قد تحتاج إلى أداة مختلفة لتصورات البيانات.

Datadog الميزات الرئيسية

يستخدم التعلم الآلي لتحديد المشاكل في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك

تصفية وفرز الحوادث حسب علامات المعلومات الرئيسية مثل الفريق والخطورة والحالة وما إلى ذلك.

وضع علامات على أعضاء الفريق وتعيين الأدوار للتعاون في الوقت الفعلي

تسعير #### تسعير Datadog

يحتوي Datadog على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا/مستضيفًا شهريًا.

تقييمات عملاء Datadog

G2: 4.2/5 (أكثر من 210 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 210 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. فريش سيرفيس

يمكن أن يساعد Freshservice أي مدير للحوادث في تحديد الاختناقات في سير عمل إدارة الحوادث.

يقدم التطبيق أيضًا تقارير ثاقبة والعديد من عمليات التكامل مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى مثل MS Teams و Jira و Zapier وغيرها.

ولكن من المؤسف أنه لا يقدم أي خطة مجانية. 😬

دعنا نرى ما إذا كان لا يزال بإمكانه الحفاظ على علاقاتك مع العملاء حديثة.

الميزات الرئيسية لخدمة Freshservice

يقدم للمستخدمين دعمًا متعدد القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وبوابة الخدمة الذاتية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وروبوت الدردشة، وأدوات التعليقات

بناء قاعدة معرفية مع حلول للحوادث التي يمكن استخدامها من قبل كل من الفني والموظف

تقييم أداء الفريق من خلال تقرير مخصص للحوادث

تسعير خدمة Freshservice

تقدم Freshservice خططًا مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Freshservice

G2: 4.6/5 (أكثر من 840 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 840 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 420 تقييم)

6. هالو آي تي إس إم

HaloITSM يتماشى مع عملية ITIL ويساعد الفرق في إدارة المخاطر من خلال تتبع الحوادث والتحقيق في أسبابها الجذرية.

يخزن بشكل منهجي المعلومات المتعلقة بجميع الحوادث التي وقعت على الإطلاق.

وبهذه الطريقة، إذا ظهرت حادثة ذات صلة وقالت: "مرحبًا، إنه أنا، مرة أخرى"، فستكون لديك جميع المعلومات التي تحتاجها لحلها في لحظة.

ويمكن لفريقك أن يقف هناك بهالة ذهبية لكل تلك المساعدة السريعة. 😇

لسوء الحظ، لا يحتوي على الكثير من عمليات التكامل الأصلية، لذا فإن الإضافة إلى سير عملك الحالي قد يكون صعباً.

الميزات الرئيسية لـ #### HaloITSM

تتبّع كل مرحلة من مراحل سير عمل إدارة الحوادث من خلال التقارير التفصيلية

اتفاقية مستوى الخدمة ( اتفاقية مستوى الخدمة ) يضمن لك عدم انتهاك أي اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة مع عميلك

إرفاق حوادث متعددة بطلب مشكلة وتحديثها بنقرة واحدة

تسعير #### HaloITSM

اطلب عرض أسعار مخصص من HaloITSM.

تقييمات عملاء HaloITSM

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. إيسويتراك

إيسويتراك هو تطبيق قوي لإدارة الحوادث يساعدك في تتبع المشكلات وإدارة الشكاوى وإصدار التذاكر.

يقوم التطبيق بتصعيد المشكلات تلقائيًا إذا لم يقم أي عضو في الفريق بمعالجتها. وهذا يمنع فريقك من تفويت أي مشكلات أو أهداف لخدمة العملاء!

بعبارة أخرى، يساعدك التطبيق على إخماد النيران حتى لا ينتهي بك الأمر بحرق الجسور مع عميلك. ولكن، لسوء الحظ، لديك تخصيص محدود عندما يتعلق الأمر بالمكلفين.

الميزات الرئيسية لبرنامج Issuetrak

لوحة تحكم قابلة للتخصيص تمنحك آخر التحديثات حول جميع المشكلات المفتوحة

تنظيم المشكلات من خلال تجميعها ضمن فئات مثل دعم المنتجات، وعلاقات العملاء، وتكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك.

تتيح للمستخدم النهائي ووكيل تكنولوجيا المعلومات ملء معلومات معينة مسبقًا للتعامل السريع مع الحوادث

تسعير Issuetrak

اطلب عرض أسعار مخصص من Issuetrak.

تقييمات عملاء Issuetrak

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. أوبسجيني

يقوم Opsgenie، المضمّن ضمن إدارة خدمات Jira، بإخطار فريقك بالحوادث الجديدة عبر قنوات متعددة (البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدفع عبر الهاتف المحمول، وغيرها) حتى يتمكنوا من التعامل معها على الفور.

كما أنه يستخدم أيضًا تقارير وتحليلات قوية عن الحوادث لتسليط الضوء على المشكلات الحادة وإعطائك نظرة عامة على أداء فريقك.

ومع ذلك، لا يمكنك إجراء تعديلات مجمعة عبر حالات المهام والمكلفين باستخدام هذه الأداة.

يبدو أن هذا الجني قد لا يملك القدرة على تحقيق كل جميع أمنياتك في إدارة الحوادث...🙊

الميزات الرئيسية لأداة Opsgenie

استخدام قوالب إدارة الحوادث لإعداد تدفقات عمل مختلفة للحوادث، بناءً على مدى إلحاحها

إخطار أصحاب المصلحة تلقائيًا بشأن حل الحوادث

تبسيط عملية تتبع المشكلات من خلال ربط التطبيق مع Jira

تسعير #### تسعير Opsgenie

يتوفر لدى Opsgenie خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Opsgenie

G2: 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

Opsgenie هو جزء من إدارة خدمات Jira. إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة أعمق على Jira، تحقق من التفاصيل مراجعة جيرا .

9. واجب النداء

PagerDuty هو برنامج لإدارة الحوادث يهدف إلى تحسين تجربة العملاء مع التعلم الثاقب للحوادث وأتمتة الاستجابة من البداية إلى النهاية.

فهو يساعد الفرق على تحديد التغييرات أو الأخطاء التي من المرجح أن تكون السبب في وقوع الحوادث. يأتي برنامج إدارة الحوادث هذا على رأس العمل عندما يبدو أي شيء خارج الخدمة.

ومع ذلك، فإن الباقة المجانية محدودة، مما يعني أنه يجب عليك اختيار الخطط المدفوعة الثمن.

الميزات الرئيسية لبرنامج PagerDuty

تتبع التبعيات ومشاركة تحديثات الحالة وعرض بيانات الحوادث

إجراء تحليل الأسباب الجذرية للحوادث السابقة لتحسين حلها ومنعها

إنشاء مهام سير العمل وتخصيصها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات PagerDuty القابلة للتوسيع

تسعير PagerDuty

لدى PagerDuty خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 21 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء PagerDuty

G2: 4.5/5 (أكثر من 570 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 570 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)

10. سيرفيس ديسك بلس

ServiceDesk Plus يمنحك التحكم المطلق عند إدارة مشاكل تكنولوجيا المعلومات لحل مشاكل عميلك ويوفر على فريقك ليالي الأرق.

كيف يقوم تطبيق إدارة الحوادث بذلك؟ من خلال منحك إمكانية الوصول إلى قاعدة معرفية من المقالات حول الحلول التقنية المتقدمة.

يمكنك أيضًا إبقاء عملائك على اطلاع دائم بالمشكلات من خلال الإشعارات التلقائية.

بهذه الطريقة، يمكنك تجنب سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة! 😄

لسوء الحظ، لديه الحد الأدنى من إمكانيات إعداد التقارير.

سيرفيس ديسك بلس الميزات الرئيسية

تعيين حالات مخصصة لإدارة الحوادث وتتبعها

تعيين تذاكر الحوادث تلقائياً استناداً إلى خبرة الفنيين

استخدام قوالب البريد الإلكتروني لتواصل أفضل وأسرع مع المستخدمين النهائيين

تسعير خدمة ServiceDesk Plus

اطلب عرض أسعار مخصص من ServiceDesk Plus.

تقييمات عملاء ServiceDesk Plus

G2: 4.2/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

11. سولارويندز

SolarWinds مكتب الخدمة هو حل لإدارة الحوادث يعمل على تمكين الفرق من خلال عمليات آلية.

ومع ذلك، لا يمكنك تصور تقدم سير عمل الحادث لأن التطبيق لا يحتوي على مخططات جانت لإدارة المشاريع .

دعنا نرى ما إذا كانت هذه الأداة يمكن أن تساعدك في _تنفيذ عملك في وقت مبكر وبكفاءة..

الميزات الرئيسية لـ #### SolarWinds

تصنيف تذاكر الحوادث وترتيب أولوياتها وتعيينها تلقائيًا إلى عضو الفريق المناسب

يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإغلاق الحوادث وحلها بشكل أسرع

تتكامل مع التطبيقات السحابية الشائعة مثل Google Workspace وZendesk وغيرها

تسعير #### تسعير SolarWinds

اطلب عرض أسعار مخصص من SolarWinds.

تقييمات عملاء SolarWinds

G2: 4.3/5 (أكثر من 240 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 240 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

12. سبيسووركس

Spiceworks هو موقع ويب برنامج مكتب المساعدة الذي يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تتبع كل حادثة وإدارتها وإغلاقها.

إنه يدفع فرق مكتب الخدمة نحو النجاح بدلاً من أن تقودهم الطلبات والمشكلات التي لا تنتهي إلى الجنون.

من المؤسف أنها لا تأتي مع لوحة كانبان مما يعني أنه لا يمكنك تجميع المهام حسب الحالة والمُعيَّن والأولوية وغير ذلك. 🤷

هل ما زلت تعتقد أن هذه الأداة يمكن أن تضيف بعض التوابل إلى سير عمل إدارة الحوادث لديك؟

الميزات الرئيسية لـ Spiceworks

احصل على ميزات المراقبة والتنبيهات وسمات التذاكر المخصصة لإدارة الحوادث

استخدم أداة التحقق من تعطّل الموقع الإلكتروني عندما تعتقد أن التطبيق معطّل

تلقي إشعارات فورية وآخر تحديثات التذاكر مباشرة على هاتفك (iOS و Android) أو جهازك اللوحي

تسعير #### تسعير Spiceworks

Spiceworks هو برنامج مجاني لتتبع الحوادث.

تقييمات عملاء Spiceworks

G2: 4.3/5 (أكثر من 290+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 290+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 490+ تقييم)

13. تقنية سبانك

تقنية سبلانك هي أداة إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على أتمتة الاستجابات للحوادث عن طريق توجيه نوع معين من الحوادث إلى عضو الفريق المناسب. وهذا يقلل بشكل أساسي من وقت تعطل الخدمة (ويمنح عملاءك المزيد من الوقت للإشادة بجهودك)!

ومع ذلك، نظرًا لأنه شامل للغاية، فإنه يحتوي أيضًا على منحنى تعليمي حاد جدًا ومكلف.

الميزات الرئيسية لتقنية Splunk

تبسيط الجداول الزمنية عند الطلب للاستجابة السريعة للحوادث والانقطاعات

مدعومة بتحليلات متقدمة لإصلاح المشكلات بشكل أسرع

تحديد الحوادث العاجلة باستخدام التعلم الآلي التنبؤي

تسعير تقنية سبلانك

اطلب عرض أسعار مخصص من Splunk Technology.

تقييمات عملاء Splunk Technology

G2: 4.2/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

14. زندسك

Zendesk هو برنامج نظام لإدارة الحوادث يتيح لك حل شكاوى العملاء وزيادة رضا العملاء من خلال ربط حوادث متعددة بتذكرة مشكلة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوكيل معالجة تذكرة المشكلة المحددة وحل مشاكل متعددة دفعة واحدة.

لسوء الحظ، من الصعب تصدير بياناتك إلى أدوات أخرى.

هل سيساعد نظام إدارة الحوادث هذا فريقك في أن يصبح أكثر زن؟ 💆

الميزات الرئيسية لـ Zendesk

لسهولة حل المشكلات، يصنف التطبيق التذاكر إلى أربعة أنواع: سؤال، ومشكلة، وحادثة، ومهمة

يأتي مع قاعدة معرفية خاصة به لتمكين فرق الدعم وتحسين إدارة الحوادث

يبدأ سير العمل الناجم عن تغييرات التذاكر أو الظروف المستندة إلى الوقت

تكامل Zendesk

تسعير #### تسعير Zendesk

تقدم Zendesk خططًا مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا للوكيل شهريًا.

تقييمات عملاء Zendesk Zendesk

G2: 4.2/5 (2,700+ تقييم)

4.2/5 (2,700+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

فوائد استخدام برنامج إدارة الحوادث

يمكن أن تكون برمجيات إدارة الحوادث أداة قوية، حيث توفر لفرق تكنولوجيا المعلومات القدرة على اكتشاف الأعطال وحلها بسرعة. وقد أصبح هذا النوع من البرامج شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة حيث ترغب المؤسسات في الاستجابة بشكل أفضل لحوادث العملاء وإدارة مواردها بكفاءة. فيما يلي بعض الفوائد التي تجعل من برمجيات إدارة الحوادث جزءاً أساسياً من أي شركة:

1. زيادة الرؤية: يمكن أن توفر برمجيات إدارة الحوادث لفرق تكنولوجيا المعلومات رؤية أكبر لأنظمتها وخدماتها، مما يساعدها على اكتشاف الحوادث بسرعة أكبر واتخاذ التدابير المناسبة لحلها. مع وجود نظام إدارة الحوادث، يصبح من الأسهل معرفة حالة الانقطاعات أو المشاكل الأخرى قبل أن تصبح مشاكل كبيرة.

2. تحسين التعاون: يمكن لبرامج إدارة الحوادث أن تسهل التعاون بين الفرق، مما يمكّنها من الاستجابة السريعة لحوادث العملاء ومشاركة الموارد بشكل أكثر كفاءة. وهذا يسهل على المؤسسات معالجة المشكلات في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تحسين خدمة العملاء وتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

3. العمليات المؤتمتة: توفر برامج إدارة الحوادث عمليات مؤتمتة يمكن أن تساعد في تبسيط إدارة الحوادث وضمان اتخاذ جميع الخطوات في الوقت المناسب. وهذا يلغي الحاجة إلى العمليات اليدوية ويوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.

4. الأمان: تقدم برمجيات إدارة الحوادث ميزات مثل سجلات الأمان والإشعارات والتنبيهات في الوقت الحقيقي التي يمكن أن تساعد المؤسسات على تأمين بياناتها وأنظمتها بشكل أفضل ضد الهجمات الضارة

5. تحسين الإبلاغ عن الحوادث: تتيح برمجيات الإبلاغ عن الحوادث تقديم تقارير الحوادث بسرعة وسهولة. وهذا يمكن أن يساعد المؤسسات على الاحتفاظ بسجل للحوادث، مما يسمح لها بمراجعة الاتجاهات وتحديد المجالات المحتملة للتحسين. تساعد برمجيات الإبلاغ عن الحوادث أيضًا في تسهيل التواصل بين الأطراف المتضررة، مثل العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين.

تقليل المشكلات باستخدام برمجيات إدارة الحوادث

مع برنامج إدارة الحوادث، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك أتمتة مهام التذاكر واستخدام قوالب الاستجابة المبنية مسبقاً لتعزيز الإنتاجية بشكل أكبر.

وعلى الرغم من أننا ذكرنا بعض التطبيقات اللائقة، إلا أن ClickUp هو الأداة الأكثر شمولاً التي ستحافظ على استقرار نظام تكنولوجيا المعلومات وقاعدة العملاء لديك.

مع هذا برنامج إدارة المنتجات ، يمكنك إدارة الحوادث، وتصنيفها بناءً على مدى خطورتها، والبقاء على المسار الصحيح مع أهداف ClickUp ، وتتبع أداء فريقك من خلال أدوات الجدول .

باختصار، احصل على الحل المثالي لجميع كوابيس تكنولوجيا المعلومات التي تبقي عملاءك (وأنت) مستيقظين في الليل! انتقل إلى ClickUp مجانًا لتجنب المماطلة والحفاظ على سير مؤسستك بسلاسة مثل آلة مجهزة جيدًا.