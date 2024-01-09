أفضل 10 منافسين ل ServiceNow &؛ بدائل لإدارة الخدمات في عام 2025

لقد كانت ServiceNow لاعباً رئيسياً في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) لفترة طويلة. إن سمعتها في توفير حلول شاملة لمكتب الخدمة، وأتمتة العمليات التجارية، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وسير العمل الرقمي تستحقها عن جدارة. ومع ذلك، لا تجد جميع الشركات أنها مناسبة تماماً لاحتياجاتها.

أسباب البحث عن برنامج مكتب الخدمة يمكن أن تختلف بدائل برنامج ServiceNow: قد يكون ذلك بسبب السعر أو تعقيد البرنامج أو الحاجة إلى ميزات لا توفرها ServiceNow.

مهما كانت أسبابك، فأنت محظوظ. لقد قمنا بتنسيق قائمة من أفضل البدائل سيرفس ناو المنافسين، ولكل منهم نقاط قوة وضعف فريدة من نوعها كأداة لمكتب الخدمة. سوف نتعمق في ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات العملاء من G2 و Capterra حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

هل أنت جاهز؟ دعنا نبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منافسي ServiceNow؟

غالباً ما يضطلع فريق تكنولوجيا المعلومات لديك بمسؤوليات متعددة، من إدارة التغيير، وتتبع الأخطاء، وتحديثات البرامج إلى الدعم الفني للعملاء وزملائك في الفريق. فيما يلي الميزات التي يجب أن تبحث عنها في بديل ServiceNow:

إدارة المشاريع الشاملة: يجب أن يوفر البديل ميزات قوية لإدارة المشاريع والأصول، مثل تتبع الوقت , تخصيص الموارد وإدارة المهام لضمان سلاسة دعم مكتب الخدمة.

يجب أن يوفر البديل ميزات قوية لإدارة المشاريع والأصول، مثل تتبع الوقت , تخصيص الموارد وإدارة المهام لضمان سلاسة دعم مكتب الخدمة. أدوات التعاون: تُعد ميزات التواصل والتعاون السلس أمرًا بالغ الأهمية لـ فرق إدارة شبكة دعم تكنولوجيا المعلومات . ابحث عن الأدوات التي توفر ميزات مثل مساحات العمل المشتركة والدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات.

تُعد ميزات التواصل والتعاون السلس أمرًا بالغ الأهمية لـ فرق إدارة شبكة دعم تكنولوجيا المعلومات . ابحث عن الأدوات التي توفر ميزات مثل مساحات العمل المشتركة والدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات. إمكانيات التكامل: يجب أن يتكامل بديل مكتب الخدمة الخاص بك بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها الفريق، مثل منصات إدارة المعرفة أو إدارة علاقات العملاء أو أتمتة التسويق أو تطبيقات التواصل.

يجب أن يتكامل بديل مكتب الخدمة الخاص بك بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها الفريق، مثل منصات إدارة المعرفة أو إدارة علاقات العملاء أو أتمتة التسويق أو تطبيقات التواصل. قابلية التخصيص وقابلية التوسع: يجب أن تكون الأداة قابلة للتخصيص لتناسب سير العمل الخاص بك وقابلة للتطوير مع احتياجاتك مع توسع أعمالك.

يجب أن تكون الأداة قابلة للتخصيص لتناسب سير العمل الخاص بك وقابلة للتطوير مع احتياجاتك مع توسع أعمالك. التقارير والتحليلات: من الضروري وجود ميزات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات لتتبع تقدم تذاكر الدعم وتحديد الاختناقات، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات حول جودة الخدمة.

من الضروري وجود ميزات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات لتتبع تقدم تذاكر الدعم وتحديد الاختناقات، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات حول جودة الخدمة. واجهة سهلة الاستخدام: يمكن لأداة مكتب الخدمة التي يسهل التنقل فيها واستخدامها أن تزيد من معدلات التبني داخل فريق كتالوج الخدمة وتحسن الإنتاجية.

يمكن لأداة مكتب الخدمة التي يسهل التنقل فيها واستخدامها أن تزيد من معدلات التبني داخل فريق كتالوج الخدمة وتحسن الإنتاجية. التسعير: النظر في هيكلية تسعير أداة مكتب الخدمة. يجب أن تقدم قيمة جيدة لميزاتها وأن تتناسب مع ميزانيتك.

النظر في هيكلية تسعير أداة مكتب الخدمة. يجب أن تقدم قيمة جيدة لميزاتها وأن تتناسب مع ميزانيتك. دعم العملاء: يمكن أن يكون فريق تقديم خدمة العملاء الموثوق به لا يقدر بثمن عند مواجهة مشكلات أو الحاجة إلى المساعدة في أداة مكتب الخدمة.

أفضل 10 منافسين وبدائل لـ ServiceNow في عام 2024

تذكّر أن الأداة المثالية قد تختلف باختلاف حجم فريقك ومجال عملك واحتياجاتك الخاصة. لذلك، من الأفضل تجربة بعض الخيارات قبل اتخاذ القرار. لهذا السبب يجب أن تفكر في خياراتك مع حلول إدارة الأصول والحوادث الخاصة بك تحقق من أفضل 10 بدائل لـ ServiceNow:

1. انقر فوق

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو مواقع ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

يأتي ClickUp على رأس قائمتنا وبعضها الآخر مثل أفضل برامج G2 للإنتاجية والتعاون في G2 و الشركات الأكثر ابتكارًا في FastCompany القائمة. مع قوة CRM قدرات وميزات إدارة الأصول، وميزات إدارة الأصول، وبرنامج قاعدة المعرفة الحقيقي مع مستندات ClickUp ، فمن السهل معرفة سبب كونه أحد أكثر بدائل ServiceNow شعبية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp منطقًا شرطيًا معقدًا نماذج لجمع محادثات العملاء وملاحظاتهم . يعد هذا الحل المرن والبديهي والقابل للتخصيص خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة أو الفرق الكبيرة ذات الاحتياجات التجارية الكبيرة لتحسين مشاركة العملاء.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات تحكم قابلة للتخصيص تجعل من السهل رؤية كل ما يحدث في مشروعك في مكان واحد

تتبع الوقت الأصلي يحافظ على التزام فريقك بالمهام والميزانية إدارة الأصول مع ميزة المستندات المعقدة لتنظيم مركز المعرفة الخاص بك

أتمتة سير العمل التخلص من الجهد المبذول في تعيين المهام، وتحديث زملائك في الفريق بشأن التقدم المحرز، وتحويل قوائم المهام إلى قوائم مهام يجب إنجازها

إمدادات غير محدودة تقريبًا منقوالب لفرق تكنولوجيا المعلومات يساعدك تقليل المخاطر , الديون التقنية ، إنشاء أطر الأمن السيبراني ، وتعزيز الاستبقاء مع دعم العملاء الذكي يعني أنك لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر لمشروعك التالي

قيود ClickUp

ClickUp هو الأفضل للفرق التي تحتاج إلى أدوات متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص بشكل فائق من أجل تقييم المخاطر أثناء مرحلة ما قبل التنفيذ، وإدارة المشاريع في منتصف العمل، وبناء قاعدة معرفية في ما بعد الوفاة إذا كان كل ما تحتاجه هو نظام تذاكر أساسي وتتبع بسيط للمقاييس، فقد يكون ClickUp أكثر من اللازم لما تحاول القيام به.

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,770 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,770 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,660 تقييم)

2. زندسك

عبر زندسك Zendesk عبارة عن منصة لخدمة العملاء والمشاركة توفر أدوات مكتب الخدمة للتفاعل مع العملاء، بما في ذلك ميزات إصدار التذاكر وقاعدة المعرفة. إنه بديل قوي لخدمة ServiceNow، خاصة للشركات التي تركز على دعم العملاء.

أفضل ميزات Zendesk

دعم العملاء متعدد القنوات و حل مكتب المساعدة (البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي)

استجابات آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل مع العملاء

خيارات الخدمة الذاتية مع قاعدة معرفية مدمجة

واسعة النطاق خيارات التكامل قيود Zendesk

الإصدار التجريبي المجاني القصير يجعل من الصعب اختباره قبل أن تضطر إلى الالتزام الكامل

ميزات متقدمة مفقودة مثل Regex

عدم وجود تخصيص كافٍ للمستخدمين المتقدمين

السعر أغلى من بعض المنافسين الآخرين

تسعير Zendesk

الفريق: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة مخصصة: 215 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (5,590+ تقييم)

4.3/5 (5,590+ تقييم) Capterra: 4.4/4 (3,640+ تقييم)

مكافأة:

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6. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة Help Scout هي منصة لإدارة الخدمات مصممة لإضفاء لمسة إنسانية على تفاعلات العملاء. وتركيزها على البساطة والتخصيص يجعلها بديلاً رائعاً لخدمة ServiceNow للشركات التي تعطي الأولوية للعلاقات مع العملاء.

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

حل مشكلات الدعم بسرعة من خلال الدردشة في الوقت الفعلي والإشعارات في الوقت الفعلي. استخدام وحدات الماكرو والردود النموذجية للتواصل مع العملاء على الفور

لا تسقط الكرة مرة أخرى مع التوجيه التلقائي وتتبع التفاعل

عروض Help Scout إدارة خدمة التسمية البيضاء مع علامة تجارية قابلة للتخصيص لجعل إدارة خدمة الدعم الخاصة بك تبدو كما تريدها تمامًا

قيود كشاف المساعدة

عدم وجود تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يجعل من الصعب تتبع العملاء الذين يتواصلون مع تويتر والرد عليهم من خلال تويتر

لم يتم إعداد تقارير Help Scout لتزويدك بتفاصيل دقيقة حول تذاكر دعم معينة بسهولة

تسعير خدمة Help Scout

المعيار: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (380+ تقييم)

4.4/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (190+ تقييم)

7. فريش ديسك

عبر فريش ديسك Freshdesk عبارة عن منصة دعم عملاء قائمة على السحابة مع ميزات قوية لإصدار التذاكر والتعاون وإدارة المشاكل والأتمتة. إنه منافس قوي ل ServiceNow، خاصةً للشركات التي تبحث عن أداة دعم عملاء بديهية وغنية بالميزات.

أفضل ميزات Freshdesk

يتيح الوصول عن بُعد لفرق الدعم الغوص ومساعدة العملاء في الحال

نظام إدارة التذاكر يقوم تلقائياً بتعيين طلبات الدعم وتحديد أولوياتها

تتيح أدوات التعاون في Freshdesk لأعضاء الفريق العمل معاً على نفس التذكرة لحل المشكلات

قيود Freshdesk

يفتقد البريد الوارد بعض الميزات مثل وظيفة البحث وحفظ المسودة والقدرة على إرسال رسالة إلى عدة مستلمين

لا توجد مساحة كبيرة لتخصيص التقارير

تطبيق الهاتف المحمول ليس بديهيًا مثل منصة سطح المكتب

تسعير #### تسعير Freshdesk

مجاني

النمو: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 79 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshdesk #### تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2: 4.4/5 (2,750+ تقييم)

4.4/5 (2,750+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,030 تقييم)

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8. سحابة خدمة Salesforce السحابية

عبر سحابة خدمة Salesforce السحابية سحابة خدمة Salesforce Service Cloud هي منصة لإدارة الخدمات والدعم من Salesforce. تقدم خدمة عملاء شاملة وأدوات إدارة الأصول، مما يجعلها بديلاً منافساً لمنصة ServiceNow، خاصةً للشركات التي تستخدم بالفعل منتجات Salesforce.

أفضل ميزات سحابة خدمة Salesforce Salesforce السحابية

يدمج نظام SalesForce كل جانب من جوانب إدارة الخدمة ودعم العملاء في تجربة موحدة للوكلاء

تجربة مستخدم سلسة على كل من سطح المكتب والجوال

إنشاء حقول وجداول وحتى إضافة التعليمات البرمجية الخاصة بك لتخصيص الأداة بالطريقة التي تريدها بدقة

قيود سحابة خدمة Salesforce السحابية

لا يوجد محرر WYSIWYG، مما قد يجعل التنسيق أمرًا مزعجًا

منحنى التعلم العالي للمستخدمين الجدد

تسعير سحابة خدمة Salesforce السحابية

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 150 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

150 دولاراً شهرياً لكل مستخدم غير محدود: 300 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة خدمة Salesforce السحابية

G2: 4.2/5 (2,270+ تقييم)

4.2/5 (2,270+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

9. زوهو ديسك

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عبر مكتب زوهو Zoho Desk هو حل مكتب مساعدة قائم على الويب مصمم لمساعدة الشركات على تقديم إدارة خدمة من الدرجة الأولى. كمنافس ل ServiceNow، فهو يقدم مجموعة من الميزات لإدارة التذاكر والأتمتة وإعداد التقارير.

أفضل ميزات Zoho Desk هي

تتبّع جميع تفاعلات العملاء من طريقة عرض واحدة، بغض النظر عن القناة التي استخدموها لبدء المحادثة

تخصيص الأداة لتلبية احتياجاتك، سواء كنت بحاجة إلى إعادة تسمية علامات التبويب أو إضافة أقسام أو تخصيص قوالب البريد الإلكتروني

قيود Zoho Desk

لا يتلقى المستخدمون النهائيون تنبيهات توجيه التذاكر، مما يجعل من الصعب تتبع الحالات

فرز التذاكر حسب الحساب ليس واضحًا، لذلك قد يكون من الصعب الاحتفاظ برؤية عالية المستوى للحسابات ذات الأولوية

لا توجد دردشة مباشرة مع فريق دعم Zoho

تسعير Zoho Desk

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4640 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4640 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,030 تقييم)

10. ساندبي

عبر SupportBeeدعم النحلة هو نظام تذاكر مصمم مع مراعاة البساطة ورضا العملاء. كبديل لنظام ServiceNow، فهو يوفر حلاً مباشراً لإدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بدعم العملاء.

SupportBee أفضل الميزات

يعني إصدار التذاكر على غرار صندوق الوارد أن الفرق لا تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى تطبيق منفصل لتعيين طلبات الدعم أو الإجابة عنها

ميزة قاعدة معرفية خارجية شاملة تسهّل على العملاء العثور على إجاباتهم، مما يقلل من حجم الطلبات قاعدة معرفية داخلية منفصلة تساعد الوكلاء في العثور على الإجابات التي يحتاجون إليها دون الحاجة إلى تصعيد التذاكر

قيود SupportBee #### قيود SupportBee

لا يسجل ملاحظات العملاء على الدعم

غير محسّن لمتصفح سفاري أو فايرفوكس

التخصيص المحدود المتاح

عدم وجود خاصية الأرشفة التلقائية يؤدي أحيانًا إلى ازدحام البريد الوارد

لا توجد نماذج متاحة

تسعير SupportBee

بدء التشغيل: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SupportBee

G2: 4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (25+)

العناية بعملائك - طريقة ClickUp

يعد اختيار برنامج إدارة الخدمة المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتقديم تجارب عملاء ممتازة. يقدم كل بديل من بدائل ServiceNow المذكورة أعلاه ميزات وإيجابيات وسلبيات فريدة من نوعها. وسيعتمد اختيارك على احتياجاتك الخاصة وميزانيتك وتفضيلاتك لبوابة الخدمة الذاتية وحلول إدارة التكوين.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل شامل يتفوق في خدمة العملاء ويوفر إمكانات قوية لإدارة المشاريع وإدارة المنتجات وإدارة المهام، ففكر في ClickUp الحل الرشيق المثالي . يعد ClickUp الخيار الأفضل من بين منافسي ServiceNow وبدائلها بفضل وظائفه المتنوعة وواجهته سهلة الاستخدام وأسعاره التنافسية.

تذكر أن أفضل برنامج هو البرنامج الذي يناسب احتياجات فريقك بشكل مثالي. لذا، استكشف خياراتك، وجرّب الخيارات التي تلفت انتباهك، واتخذ قراراً مستنيراً. حظاً موفقاً!