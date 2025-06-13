أفضل 10 روبوتات دردشة قائمة على قاعدة المعرفة لأتمتة دعم العملاء

هل سئمت من الإجابة على نفس أسئلة العملاء مرارًا وتكرارًا؟

أو ربما فريق الدعم لديك غارق في التذاكر والبريد الإلكتروني؟ هنا يمكن أن يساعدك روبوت الدردشة القائم على قاعدة المعرفة.

تخيل أن لديك أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها الإجابة على أسئلة العملاء على الفور، وتقديم ردود مخصصة، وتوجيه المستخدمين إلى موارد الخدمة الذاتية، كل ذلك دون الحاجة إلى تدخل بشري.

هذه ليست روبوتات بسيطة. نحن نتحدث عن روبوتات دردشة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، مصممة لفهم الأسئلة المعقدة وتقديم إجابات ذات صلة والتكيف مع احتياجات المستخدمين المختلفة.

سواء كان العميل يسأل سؤالًا بسيطًا أو يتعمق في مشكلات معقدة، يمكن لروبوت الدردشة الذكي مسح قاعدة المعرفة الحالية وتفسير سياسات شركتك واستخراج المعلومات الأكثر دقة.

دعنا نحلل ما يجب أن تبحث عنه في روبوت الدردشة الذي يقدم قيمة حقيقية لك وللفريق الخاص بك. من دعم قاعدة المعرفة المخصصة إلى تعزيز برنامج خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، لدينا جميع الخيارات!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في روبوت الدردشة القائم على قاعدة المعرفة؟

اختيار روبوت الدردشة المناسب يشبه إلى حد ما تعيين ممثل دعم جديد. إلا أن هذا الروبوت يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا يأخذ استراحات أبدًا، ويستمر في التحسن كلما تعلم أكثر.

إليك ما تحتاج إلى الانتباه إليه حقًا:

1. ذكاء اصطناعي يفهم الأشخاص الحقيقيين

أنت تريد روبوت دردشة لا يقتصر دوره على اتباع النصوص المكتوبة. ابحث عن روبوت يتمتع بذكاء اصطناعي قوي وميزات ذكاء اصطناعي توليدية. فهذا يساعد الروبوت على فهم المشكلات المعقدة بشكل حقيقي وتقديم إجابات ذات صلة ومواصلة المحادثة في شكل محادثة طبيعية. يمكن لروبوت الدردشة الذكي التعامل مع الاستفسارات المعقدة دون الحاجة إلى تدخل بشري.

2. تكامل سلس مع قاعدة المعرفة الخاصة بك

يجب أن يعمل روبوت الدردشة الخاص بك مع قاعدة المعرفة الحالية لديك. سواء كانت صفحة أسئلة وأجوبة أو محتوى دعم أكثر تفصيلاً، يجب أن يكون روبوت الدردشة قادرًا على مسحها بالكامل لتقديم معلومات دقيقة بسرعة.

3. تجربة مخصصة لعملائك

روبوت الدردشة الجيد لا يبدو آليًا. فمع الصوت والشخصية المناسبين، يمكنه أن يعكس نبرة علامتك التجارية بينما يقدم ردودًا مخصصة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. كما يجب أن يتكيف بناءً على المحادثات السابقة ويستخدم بيانات التدريب الخاصة بك للتحسين بمرور الوقت.

🧠 هل تعلم؟ أنشأ المصريون القدماء أحد أوائل الأرشيفات المنظمة للمعرفة في مكتبة الإسكندرية حوالي القرن الثالث قبل الميلاد. لم تكن مجرد مكتبة، بل كانت مركزًا مبكرًا للمعرفة حيث كان العلماء يديرون المخطوطات وينظمون المعلومات وحتى يصنفون البيانات حسب الموضوع. بطريقة ما، كانوا يمارسون إدارة المعرفة قبل آلاف السنين من ظهور هذا المصطلح!

4. خيارات الخدمة الذاتية التي تساعدك فعليًا

الهدف هو توجيه المستخدمين إلى موارد الخدمة الذاتية المناسبة، وليس مجرد إحالتهم من مكان إلى آخر. يجب أن يساعد روبوت الدردشة المصمم جيدًا العملاء على حل المهام المعقدة بأنفسهم وتقليل الحاجة إلى وكلاء الدعم المباشر. وهذا لا يساعد فقط في توفير الوقت، بل يحسن أيضًا رضا العملاء وفريق الدعم لديك.

5. رؤى تساعدك على النمو

لا يقتصر دور روبوت الدردشة الجيد على الإجابة عن الأسئلة فحسب، بل يظهر لك أيضًا نقاط الضعف في معرفتك. ابحث عن ميزات مثل التحليلات أو لوحات المعلومات التي تسلط الضوء على أسئلة العملاء وتتتبع فعالية روبوت الدردشة وتقترح تحديثات لقاعدة المعرفة الخاصة بك مع تطور منتجك. هذا هو المفتاح لبناء استراتيجية أكثر ذكاءً لإدارة المعرفة.

6. المرونة وقابلية التوسع ووضوح التكلفة

لن تكون احتياجاتك اليوم هي نفسها بعد ستة أشهر من الآن. ابحث عن حل يتطور معك، سواء كان ذلك يعني التعامل مع مشكلات أكثر تعقيدًا، أو خدمة أنواع أكثر من المستخدمين، أو التوصيل بمنصات مختلفة للذكاء الاصطناعي. فقط تأكد من أن الأسعار تناسب عملك، وأنه لا توجد رسوم خفية للتوسع.

سيشعر العملاء أن روبوت الدردشة المناسب هو امتداد لفريقك، فهو بديهي ومفيد وذكي بما يكفي لفهم أسئلة العملاء الأكثر تعقيدًا. بفضل قاعدة المعرفة القوية وميزات الذكاء الاصطناعي المناسبة، لن تقتصر خدماتك على تقديم الدعم فحسب، بل ستقدم تجربة أفضل في كل مرة.

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أفضل 10 روبوتات دردشة قائمة على قاعدة المعرفة في لمحة سريعة

فيما يلي جدول موجز يلخص أفضل 10 روبوتات دردشة لقاعدة المعرفة من المحتوى الخاص بك، وفقًا للتنسيق الذي طلبته:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp Brain البحث المتصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الإجابات السياقية، ملخصات الاجتماعات الآلية، المطالبات المخصصة، اقتراحات المهام، تكامل إدارة المعرفة، إنشاء المهام بسلاسة، الأذونات، دعم خدمة العملاء، التعلم المستمر خدمة عملاء قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Intercom Fin AI Fin AI Engine™، متعدد اللغات، تدريب مخصص، إجابات ذاتية التحقق، أتمتة سير العمل المعقدة، فهم الصور خدمة عملاء قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، الشركات تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ خطط مدفوعة تبدأ من 0.99 دولارًا لكل حل (بحد أدنى 50 حلًا شهريًا) Tidio الدردشة الحية + روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، أداة إنشاء سير العمل المرئي، صندوق بريد متعدد القنوات، تتبع زوار الموقع، قوالب جاهزة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرق المبيعات والدعم مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا Botpress أداة إنشاء تدفق مرئي، عقد مستقلة، نشر متعدد المنصات، أكثر من 100 لغة، أمان مؤسسي المطورون والشركات وروبوتات الدردشة المخصصة بالذكاء الاصطناعي الدفع حسب الاستخدام؛ خطط مدفوعة تبدأ من 79 دولارًا شهريًا Ada Reasoning Engine™، متعدد القنوات (الويب، الهاتف المحمول، الشبكات الاجتماعية، الصوت)، تخصيص العلامة التجارية، التكامل (Salesforce، Zendesk)، NLP في الوقت الفعلي الشركات الكبيرة، الدعم الآلي والقابل للتطوير أسعار مخصصة Kommunicate أداة إنشاء بدون برمجة، نشر متعدد المنصات، اقتراحات الذكاء الاصطناعي، تكامل الدردشة المباشرة، تحليلات الأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذكاء اصطناعي ميسور التكلفة + دردشة مباشرة خطط مدفوعة تبدأ من 100 دولار شهريًا Zoho Desk مساعد الذكاء الاصطناعي (Zia)، تحليل المشاعر، الأتمتة، القنوات المتعددة، تكامل Zoho، الدعم عن بُعد مكتب مساعدة ميسور التكلفة وغني بالميزات، للشركات الصغيرة والمتوسطة مجاني (3 وكلاء)؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا للوكيل شهريًا SAAS First روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، الدردشة المباشرة، قاعدة المعرفة، CRM، متعدد اللغات، الأسئلة الشائعة الآلية، الامتثال لخصوصية البيانات مكتب مساعدة شامل، تفاعل مع العملاء تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل عضو Guru تكامل سير العمل، التحقق من المحتوى، تكامل Slack/MS Teams/Salesforce، مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، المعرفة المركزية إدارة المعرفة المتكاملة، التحقق من المحتوى مجاني (3 مستخدمين)؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Zendesk ردود مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توجيه آلي، مساعدة الوكلاء، متعدد اللغات، أتمتة سير العمل، قاعدة المعرفة خدمة عملاء شاملة، فرق عمل كبيرة/معقدة خطط مدفوعة تبدأ من 69 دولارًا شهريًا

أفضل 10 روبوتات دردشة قائمة على قاعدة المعرفة

1. ClickUp

جرب ClickUp Brain مجانًا احصل على إجابات فورية وملخصات المهام واقتراحات ذكية مع ClickUp Brain — وكيلك الذكي الذي يعمل على مدار الساعة

ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp، مصمم للقضاء على أكثر المشكلات شيوعًا التي تواجهها الفرق: إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات، وعزلة المعرفة، وعدم اتساق استجابات الدعم، وعقبات بدء العمل.

من خلال دمج ClickUp Brain و Connected Search مع Docs والمهام والمحادثات، يتيح لك ClickUp طرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات فورية وسياقية من قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك — دون الحاجة إلى البحث في مستندات لا حصر لها أو طلب المساعدة من زملائك في الفريق.

يعد ClickUp Brain مفيدًا بشكل خاص لدعم الفرق الداخلية وفرق خدمة العملاء، حيث يتيح لأي شخص عرض السياسات أو معالجة المستندات أو تفاصيل المنتجات في ثوانٍ معدودة. على سبيل المثال، يمكن للموظف الجديد أن يسأل: "ما هي إجراءات التعيين لدينا؟" ويحصل على خطوات محدثة ودقيقة دون الحاجة إلى انتظار المدير.

تسهل ميزة البحث المتصل استرجاع الملفات ذات الصلة والموارد المتصلة من مساحة العمل الخاصة بك، بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية المدمجة

يمكن لموظفي الدعم استخدامها لاسترداد أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو آخر تحديثات المنتجات على الفور، مما يضمن تقديم ردود متسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية للعملاء. بعد الاجتماعات المهمة، يمكن لمزيج AI Notetaker + Brain تلخيص النصوص واستخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات واقتراح المهام، بحيث لا يفوتك أي شيء ولا تفوتك أي متابعة.

باستخدام المطالبات المخصصة، يمكنك حتى أتمتة الاستفسارات المتكررة وتوحيد الإجابات على الأسئلة الشائعة، مما يوفر وقت فريقك للقيام بأعمال أكثر قيمة. يوفر Brain أيضًا اقتراحات ذكية متعلقة بالمهام، مثل عرض المستندات ذات الصلة، أو التوصية بالخطوات التالية، أو ربط مقالات المعرفة مباشرة بالمهام، مما يساعد الفرق على البقاء منظمين واستباقيين.

إذا كنت ترغب في تحسين الخدمة، يمكن لروبوتات Autopilot Agents داخل ClickUp التدخل وتقديم إجابات ذات صلة وثيقة بالسياق استنادًا إلى المعلومات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك حتى تهيئتها لأداء وظائف محددة.

قم بتدريب وكلاء Autopilot المخصصين في ClickUp للتعامل مع سير عمل إدارة المعرفة

كل هذا مدمج بسلاسة مع ميزات إدارة المعرفة والمهام القوية في ClickUp ، بحيث تكون قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك متاحة دائمًا وقابلة للتنفيذ.

البحث المتصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: ابحث على الفور في جميع مستنداتك ومهامك وتعليقاتك ومحادثاتك باستخدام البحث المتصل. اعثر على الإجابات في ثوانٍ معدودة، حتى إذا كنت لا تعرف مكان تخزين المعلومات

إجابات سياقية ومراعية لمساحة العمل: احصل على إجابات مخصصة لمحتوى مؤسستك الفريد، وليس نتائج ويب عامة. يفهم Brain سياق مساحة عملك ويقدم معلومات دقيقة وذات صلة

ملخصات الاجتماعات الآلية: لخص محاضر الاجتماعات، وسلط الضوء على القرارات الرئيسية، واستخرج بنود العمل تلقائيًا، مما يجعل المتابعة والمساءلة أمرًا سهلاً

مطالبات وسير عمل مخصصة: أنشئ مطالبات قابلة لإعادة الاستخدام للأسئلة الشائعة أو التوجيه أو شرح العمليات. قم بتوحيد الدعم والاتصالات الداخلية من خلال إجابات متسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية

اقتراحات متعلقة بالمهام: يقترح Brain الخطوات التالية والروابط ذات الصلة في Docs ويظهر المهام المماثلة أو السياق التاريخي، مما يساعد الفرق على تجنب تكرار العمل والاستفادة من المعرفة الموجودة

تكامل إدارة المعرفة: قم بتنظيم ووضع علامات وإدارة جميع معارف شركتك في مكان واحد باستخدام ClickUp Knowledge Management، مما يسهل تحديث المعلومات وإتاحتها

إنشاء المهام بسلاسة: قم على الفور بتحويل الرؤى أو العناصر القابلة للتنفيذ أو القرارات من المستندات والنصوص إلى مهام قابلة للتنفيذ، وقم بتعيين المالكين وتحديد تواريخ الاستحقاق، كل ذلك من نفس المنصة.

أذونات ومشاركة دقيقة: تحكم في من يمكنه عرض أصول المعرفة أو التعليق عليها أو تحريرها، مما يضمن أمان المعلومات الحساسة مع تمكين التعاون السهل

دعم فرق خدمة العملاء: تمكّن فرق خدمة العملاء من تقديم استجابات أسرع وأكثر دقة من خلال عرض أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والسياسات ومعلومات المنتج على الفور

التعلم المستمر: مع نمو مساحة العمل الخاصة بك، يتكيف Brain ويتحسن، مما يسهل العثور على المعلومات مع توسع قاعدة المعرفة الخاصة بك

تعتمد جودة الإجابات على مدى جودة تنظيم الوثائق الداخلية وصيانتها

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لتعلم كيفية صياغة مطالبات فعالة للحصول على أفضل النتائج

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

يقول ألكسندر هايوود، مدير التكنولوجيا في Liquid Barcodes:

لقد وفرنا بالفعل عشرات الآلاف من اليورو، حيث لا تضيع فرقنا الوقت في شرح ماهية المعلومات ومكانها. كل شيء في منصة واحدة مع ClickUp. ترى الفرق الأهداف والقوائم ولوحات المعلومات. الجميع على علم!

لقد وفرنا بالفعل عشرات الآلاف من اليورو، حيث لا تضيع فرقنا الوقت في شرح ماهية المعلومات ومكانها. كل شيء في منصة واحدة مع ClickUp. ترى الفرق الأهداف والقوائم ولوحات المعلومات. الجميع على علم!

2. Intercom Fin AI (الأفضل لأتمتة خدمة العملاء القابلة للتطوير والمدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Intercom Fin AI

تعرّف على Intercom Fin AI، وهو وكيل ذكي مذهل لخدمة العملاء يغير قواعد اللعبة. تم تصميمه لحل جزء كبير من أسئلة العملاء بشكل فوري ودقيق، مما يخفف العبء عن فريق الدعم البشري لديك حتى يتمكن من التركيز على الأمور الأكثر تعقيدًا. اعتبر Fin خط دفاعك الأول الفائق الكفاءة في دعم العملاء.

ما يميز Intercom Fin هو قدرته على فهم ما يطلبه العملاء بشكل حقيقي. يمكنه استيعاب الأسئلة المعقدة وفهمها ثم تقديم إجابات دقيقة بفضل محرك Fin AI Engine™ الخاص به. سواء كنت تستخدم بالفعل أدوات خدمة العملاء من Intercom أو برنامج مساعدة مختلف مثل Zendesk أو Salesforce، فإن Fin يتكامل معها تمامًا، مما يجعله وسيلة مرنة لتعزيز إعدادات الدعم الحالية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

درب Fin باستخدام جميع محتويات عملك الفريدة — مقالات مركز المساعدة، ووثائق الدعم الداخلية، وملفات PDF، وحتى صفحات الويب

قم بتحسين أسئلة العملاء بشكل فعال لفهمها بشكل أفضل، ويمكنك التحقق من إجاباتك لتجنب اختلاق المعلومات

اكتشف المشكلات وحلها بأكثر من 45 لغة، مما يساعدك على خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.

أتمتة المهام الأكثر تعقيدًا مثل إلغاء الطلبات أو استرداد الأموال، وفقًا لقواعد عملك والتكامل مع الأنظمة الأخرى

يمكنها قراءة الصور وفهمها

يعتمد أداء Fin بشكل كبير على مدى جودة واكتمال قاعدة المعرفة الخاصة بك

بالنسبة للشركات الكبيرة جدًا التي تتعامل مع أحجام كبيرة من طلبات الدعم، يمكن أن ترتفع التكلفة بسرعة، خاصة مع الأسعار القائمة على حل المشكلات

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا متاحة

تبدأ الخطط المدفوعة من 0.99 دولار لكل حل (بحد أدنى 50 حلًا شهريًا)

G2: 4. 5/5 (3000+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

تقول مراجعة G2:

نحن قادرون على دعم عدد أكبر بكثير من العملاء بنفس المستوى العالي من الخدمة الذي اعتادوا عليه. Fin يتحسن باستمرار ويتكيف جيدًا مع الأسئلة المعقدة التي يتم طرحها. منتجنا معقد للغاية. معظم المشكلات فريدة من نوعها، حيث يطرح العملاء أسئلة متشابهة ولكن بطرق مختلفة جدًا أو مع حالات استخدام مختلفة جدًا لكل ميزة. Fin قادر على استخدام مواردنا للإجابة بشكل جيد.

نحن قادرون على دعم عدد أكبر بكثير من العملاء بنفس المستوى العالي من الخدمة الذي اعتادوا عليه. Fin يتحسن باستمرار ويتكيف جيدًا مع الأسئلة المعقدة التي يتم طرحها. منتجنا معقد للغاية. معظم المشكلات فريدة من نوعها، حيث يطرح العملاء أسئلة متشابهة ولكن بطرق مختلفة جدًا أو مع حالات استخدام مختلفة جدًا لكل ميزة. Fin قادر على استخدام مواردنا للإجابة بشكل جيد.

➡️ اقرأ المزيد: هل تحتاج إلى إلهام؟ اطلع على أمثلة نظام إدارة المعرفة هذه

3. Tidio (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حل شامل للدردشة الحية وروبوتات الدردشة الآلية)

عبر Tidio

Tidio هو بمثابة مساعد ودود ومتعدد الاستخدامات لموقعك الإلكتروني، حيث يجمع بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الآلية في حزمة واحدة أنيقة. وهو شائع بشكل خاص بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأنه يساعدها على تعزيز دعم العملاء والمبيعات دون تعقيدات أو تكاليف باهظة.

تعمل هذه الأداة كمركز رئيسي حيث يمكنك الدردشة مع زوار الموقع في الوقت الفعلي وترك الذكاء الاصطناعي الذكي يتعامل مع الأسئلة الشائعة، حتى عندما لا تكون موجودًا.

يتميز Tidio حقًا بتقديمه حلًا شاملاً يتضمن الدردشة المباشرة، والذكاء الاصطناعي القوي (وكيل الذكاء الاصطناعي "Lyro")، وتكامل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة. وهو مصمم ليكون سهل الاستخدام، حتى للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا، مما يتيح لهم إعداد الردود التلقائية بسرعة والتفاعل مع العملاء بشكل أكثر فعالية.

تفاعل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي، وقدم الدعم الفوري وحوّل الزوار إلى عملاء محتملين

أنشئ سير عمل آليًا باستخدام أداة إنشاء مرئية تعمل بالسحب والإفلات لتوجيه العملاء عبر مسارات المبيعات أو عمليات الدعم

قم بإدارة جميع محادثات العملاء من الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني وFacebook Messenger وInstagram في مكان واحد

تعرف على من يتصفح موقعك الإلكتروني في الوقت الفعلي، بما في ذلك الصفحات التي يتصفحها، لتقديم دعم استباقي أو مساعدة في المبيعات

اختر من بين عشرات قوالب روبوتات الدردشة الجاهزة للاستخدام في حالات مختلفة مثل توليد العملاء المحتملين ودعم العملاء واستعادة سلة التسوق المهجورة

قد تواجه أحيانًا مشكلات في الأداء أو بطء في التحميل على بعض الأجهزة، وفقًا لما أبلغ عنه بعض المستخدمين

قد يكون التكامل مع بعض أنظمة CRM صعبًا في بعض الأحيان بالنسبة للمستخدمين

لا يدعم إدارة محادثات العملاء عبر WhatsApp مباشرةً داخل منصته الأساسية لجميع الخطط

أساسي: مجاني

المبتدئين: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر شهريًا)

النمو: يبدأ من 59 دولارًا أمريكيًا في الشهر (يتم الدفع شهريًا)

بالإضافة إلى: يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Premium: يبدأ من 2999 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

تقول مراجعة Capterra:

لقد كانت أداة رائعة للتمكن من حل استفسارات العملاء من خلال الدردشة المباشرة بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان دون الحاجة إلى تحويلهم إلى مستشار. يتم الرد على الأسئلة المتكررة التي يسهل الإجابة عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من تدفق المحادثات. تساعد في تحسين إنتاجية المشغلين من خلال تمكينهم من التركيز على الحالات الخاصة التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام.

لقد كانت أداة رائعة للتمكن من حل استفسارات العملاء من خلال الدردشة المباشرة بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان دون الحاجة إلى تحويلهم إلى مستشار. يتم الرد على الأسئلة المتكررة التي يسهل الإجابة عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من تدفق المحادثات. تساعد في تحسين إنتاجية المشغلين من خلال تمكينهم من التركيز على الحالات الخاصة التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام.

4. Botpress (الأفضل للمطورين والشركات التي تبني روبوتات دردشة قابلة للتخصيص بدرجة عالية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Botpress

Botpress هي منصة قوية ومفتوحة المصدر تمنحك حرية التحكم الكاملة عندما يتعلق الأمر بإنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الصوتيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. وهي مصممة لتكون متعددة الاستخدامات، وتجذب كلاً من المطورين المتمرسين الذين يحبون التعمق في التخصيص وأولئك الذين يقدرون النهج المرئي القائم على السحب والإفلات.

مع Botpress، أنت لا تقوم فقط بإنشاء روبوت بسيط للأسئلة الشائعة؛ بل تصمم تجارب محادثة متطورة قادرة على الفهم والتعلم والتحسين بمرور الوقت.

تتيح لك هذه الروبوتات إنشاء تدفقات محادثات معقدة بصريًا، بشكل يشبه رسم مخطط انسيابي، مع توفير المرونة اللازمة للتكامل مع أي نظام أو قناة تحتاجها تقريبًا. وهذا يجعلها الخيار المثالي للشركات التي تهدف إلى أتمتة خدمة العملاء أو تبسيط العمليات الداخلية أو تعزيز تفاعل المستخدمين مع وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر منصات متعددة.

صمم تدفقات محادثات معقدة باستخدام واجهة السحب والإفلات، مما يجعل إنشاء الروبوتات أمرًا بديهيًا

تتضمن عقدًا مستقلة ووكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين وبطاقات ذكاء اصطناعي للتفاعلات الذكية، مدعومة بأحدث نماذج اللغة الكبيرة (

يدعم النشر عبر منصات مختلفة مثل WhatsApp و Slack و Instagram و Facebook Messenger والمواقع الإلكترونية

ترجمة تلقائية إلى أكثر من 100 لغة للوصول إلى جمهور عالمي، والتعامل مع تفاعلات المستخدمين المتنوعة

أمان على مستوى المؤسسات وبنية تحتية قابلة للتطوير للمؤسسات الكبيرة

قد يكون التعلم صعبًا بعض الشيء للمبتدئين بسبب خيارات التخصيص المتقدمة

قد يؤثر الاعتماد على مزودي LLM من جهات خارجية على التكاليف التشغيلية وقابلية التوسع في حالات الاستخدام المكثف للغاية

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في إعداد عمليات التكامل مع أنظمة CRM محددة

الدفع حسب الاستخدام

إضافة: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

الفريق: 446 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

تقول مراجعة G2:

Botpress قوي وسهل الاستخدام – لا يوجد الكثير مما لا يمكنك فعله إذا ركزت على ذلك. إنه يتمتع بالقدرة على ذلك. أحب وجود قاعدة مستخدمين كبيرة في Discord والمجتمع الذي يساعد بعضه البعض بشكل علني.

Botpress قوي وسهل الاستخدام – لا يوجد الكثير مما لا يمكنك فعله إذا ركزت عليه. إنه يتمتع بالقدرة على ذلك. أحب وجود قاعدة مستخدمين كبيرة في Discord والمجتمع الذي يساعد بعضه البعض بشكل علني.

📮ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استطاعت فرق مثل QubicaAMF استعادة أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك تحقيقه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

5. Ada (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تسعى إلى أتمتة دعم العملاء وتوسيع نطاقه باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم)

عبر Ada

Ada هي منصة رائدة لأتمتة خدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة للتعامل مع كميات هائلة من استفسارات العملاء على الفور وبدقة.

وهي تحظى بشعبية خاصة لدى الشركات الكبيرة التي تسعى إلى تقليل العبء على فرق الدعم البشري بشكل كبير وتمكين العملاء من خلال خدمة ذاتية ذكية حقًا.

تستخدم Ada في جوهرها "Reasoning Engine™" الخاص بها لفهم نوايا العملاء والتواصل مع مختلف مصادر المعرفة وحتى اتخاذ إجراءات داخل أنظمة الأعمال. وهذا يجعلها حلاً قويًا لأتمتة الحلول عبر العديد من القنوات، بما في ذلك الدردشة عبر الويب والتطبيقات المحمولة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى الصوت، بهدف تقديم دعم عملاء استثنائي على مدار الساعة.

يفهم استفسارات العملاء ويستجيب لها في الوقت الفعلي باستخدام معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP)

توفر إجابات فورية ودقيقة للأسئلة المتكررة والاستفسارات الروتينية

صمم روبوتات الدردشة لتعكس نبرة العلامة التجارية وأسلوبها وهويتها، مع واجهات فريدة من نوعها

نشر عبر الدردشة عبر الويب و SDK للجوال والقنوات الاجتماعية (Facebook Messenger و WhatsApp و Instagram) والرسائل القصيرة والصوت

اتصل بسلاسة مع الأدوات الحالية مثل Salesforce و Zendesk و Shopify لتدفق البيانات

قد يكون التنفيذ معقدًا وصعبًا، خاصة عند التكامل مع حلول الوكلاء المباشرين الحالية

قد يكون التدريب على المنصة غير كافٍ لبعض المستخدمين. قد تكون تجربة المستخدم أقل سهولة في بعض المجالات

أسعار مخصصة

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

تقول مراجعة Capterra:

أحب بشكل خاص حقيقة أن Ada دائمًا ما تكون سريعة للغاية عندما يتعلق الأمر بدمج أحدث الابتكارات في الحل البرمجي. الحل أيضًا بديهي للغاية ويلبي جميع متطلباتي الشخصية لذكاء اصطناعي جيد في المحادثة. الدعم المقدم من الموظفين جيد جدًا أيضًا.

أحب بشكل خاص حقيقة أن Ada دائمًا ما تكون سريعة للغاية عندما يتعلق الأمر بدمج أحدث الابتكارات في الحل البرمجي. الحل أيضًا بديهي للغاية ويلبي جميع متطلباتي الشخصية لذكاء اصطناعي جيد في المحادثة. الدعم المقدم من الموظفين جيد جدًا أيضًا.

6. Kommunicate (الأفضل للشركات التي تبحث عن روبوت دردشة ذكي ميسور التكلفة وسهل الاستخدام مع تكامل قوي للدردشة الحية)

عبر Kommunicate

تضع Kommunicate نفسها كمنصة شاملة للمراسلة مع العملاء، وهي مثالية للشركات التي ترغب في دمج روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع دعم الدردشة الحية البشرية السلسة. وهي جذابة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب واجهتها سهلة الاستخدام وأسعارها التنافسية. تخيل أداة لا تجيب على أسئلة العملاء الشائعة على الفور فحسب، بل تعرف أيضًا متى يجب تحويل الاستفسارات الأكثر تعقيدًا إلى فريقك البشري، مما يجعل العمليات الإجمالية أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Kommunicate

أنشئ روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام Kompose، أداة الإنشاء المرئية البديهية التي لا تتطلب كتابة أي أكواد، أو قم بدمجها مع محركات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل Dialogflow و Generative AI من Google

انشر روبوتات الدردشة والدردشة المباشرة عبر مختلف المنصات، بما في ذلك WhatsApp وFacebook Messenger وTelegram وSDK للأجهزة المحمولة (iOS وAndroid)

يوفر اقتراحات وملخصات وترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين البشريين على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة

تتبع أداء روبوتات الدردشة ورضا العملاء ومعدلات حل المشكلات وسجل المحادثات من أجل التحسين المستمر

قم بمواءمة صوت الروبوت الآلي ونبرة صوته مع نبرة العلامة التجارية لشركتك وإرشاداتها

قد لا تكون قدرات الذكاء الاصطناعي كافية للشركات التي تتطلب تكاملًا عميقًا ومتخصصًا للذكاء الاصطنا

قد يكون التخصيص لسير العمل المعقد والفريد أقل مرونة مقارنة بالمنصات التي تركز بشكل كبير على المطورين

أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة تحديات عرضية أو أوقات إعداد أطول لبعض عمليات التكامل

Lite: 100 دولار شهريًا (تُفوتر شهريًا)

متقدم: 200 دولار شهريًا (يتم الدفع شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

G2: 4. 8/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

تقول مراجعة G2:

بصفتي مبتدئًا في البرمجة، كنت سعيدًا للغاية بسهولة إعداد روبوت الدردشة الذكي من Kommunicate. كان بديهيًا ومباشرًا، مما سمح لي بتشغيل روبوت دردشة على موقع الويب دون عناء.

بصفتي مبتدئًا في البرمجة، كنت سعيدًا للغاية بسهولة إعداد روبوت الدردشة الذكي من Kommunicate. كان بديهيًا ومباشرًا، مما سمح لي بتشغيل روبوت دردشة على موقع الويب دون عناء.

➡️ اقرأ المزيد: أهم مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس تجربة العملاء التي يجب تتبعها

7. Zoho Desk (الأفضل للشركات التي تبحث عن مكتب مساعدة ميسور التكلفة وغني بالميزات مع ذكاء اصطناعي مدمج)

عبر Zoho Desk

Zoho Desk هي أداة شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، مصممة لتمكين كل من وكلاء الخدمة والعملاء. تخيل مكتب مساعدة لا يقتصر دوره على تنظيم استفسارات العملاء فحسب، بل يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا للإجابة على الأسئلة وتوجيه وكلاء الخدمة وحتى توقع مزاج العملاء.

ما يميز Zoho Desk هو تركيزه القوي على التكلفة المعقولة إلى جانب مجموعة غنية من الميزات، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي Zia. فهو يركز تفاعلات العملاء من مختلف القنوات، ويوفر أتمتة قوية، ويتكامل بسلاسة مع منتجات Zoho الأخرى، مما يوفر رؤية شاملة لرحلة العميل.

توفر إجابات فورية على أسئلة العملاء باستخدام مقالات قاعدة المعرفة، وتقترح ردودًا على وكلاء الخدمة، وتحلل مشاعر العملاء

تحلل مزاج العملاء ومشاعرهم، مما يساعد وكلاء خدمة العملاء على تخصيص الردود

يتضمن اقتراحات للردود وملخصات التذاكر وقواعد الأتمتة لتعزيز كفاءة وكلاء خدمة العملاء

يتصل بمنتجات Zoho الأخرى (مثل CRM) والتطبيقات الشائعة من جهات خارجية لتركيز البيانات

توفر مشاركة الشاشة عن بُعد والتحكم فيها لإصلاح الأعطال بشكل عملي

يبلغ بعض المستخدمين أحيانًا عن بطء في التحميل أو مشكلات في الأداء أثناء ذروة الاستخدام

على الرغم من قوتها بالنسبة لمستخدمي Zoho المتكاملين، قد يتطلب الأداء المستقل مزيدًا من الإعداد للشركات غير المستخدمة لـ Zoho

غالبًا ما تتوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في الخطط الأعلى مستوى، مما قد يزيد التكلفة الإجمالية

مجاني: (حتى 3 وكلاء)

السعر القياسي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا (يتم الدفع شهريًا)

احترافي: 35 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا (يتم الدفع شهريًا)

المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا (يتم الدفع شهريًا)

تجربة مجانية لمدة 15 يومًا متاحة للخطط المدفوعة

G2: 4. 4/5 (أكثر من 6500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

تقول مراجعة Capetrra:

أصبح إدارة فريق العمل للرد على أسئلة العملاء والتنقل في النظام نفسه أمرًا ممتعًا بفضل بساطة النظام وسهولة استخدامه وخيارات التخصيص الشاملة التي توفرها ميزات الأتمتة وسير العمل.

أصبح إدارة فريق العمل للرد على أسئلة العملاء والتنقل في النظام نفسه أمرًا ممتعًا بفضل بساطة النظام وسهولة استخدامه وخيارات التخصيص الشاملة التي توفرها ميزات الأتمتة وسير العمل.

8. SAAS First (الأفضل للشركات التي تبحث عن منصة شاملة لمكتب المساعدة ومشاركة العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي)

عبر SAAS First

تقدم SAAS First نهجًا جديدًا لدعم العملاء، حيث تجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة وقاعدة المعرفة وميزات CRM في نظام واحد متماسك. وهي مصممة للشركات التي تسعى إلى إحداث تحول حقيقي في طريقة تفاعلها مع العملاء، والتحول من الدعم التقليدي إلى التفاعل الذكي والفوري.

تكمن القوة الحقيقية لـ SAAS First في تصميمها الموحد. بدلاً من تجميع أدوات مختلفة، تحصل على منصة واحدة لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي ومحادثات العملاء عبر قنوات مختلفة. لا يتعلق الأمر بالكفاءة فحسب، بل يتعلق بتوفير تجربة سلسة ومتسقة للعلامة التجارية مع الحصول على رؤى قيمة حول سلوك العملاء.

يوفر دعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بقدرات متعددة اللغات، ويقدم إجابات سريعة ودقيقة

قم بتخصيص تفاعلات روبوتات الدردشة لتتناسب مع نبرة علامتك التجارية وأسلوبها واحتياجات العملاء المحددة

يقوم تلقائيًا بإنشاء وتحديث قسم الأسئلة الشائعة الديناميكي بناءً على الرؤى المستمدة من استفسارات العملاء

تخزين بيانات العملاء وإدارتها في مكان واحد باستخدام نظام CRM المدمج، مما يحسن الكفاءة وسهولة الوصول

يضمن الامتثال لقوانين خصوصية البيانات لحماية معلومات العملاء وبناء الثقة.

قد يمثل التكامل مع أنظمة خارجية متخصصة للغاية أو أقل شيوعًا بعض التحديات

تجربة مجانية متاحة

الخطة الأساسية: 9 دولارات أمريكية لكل عضو شهريًا (تُفوتر شهريًا)

إضافة: أسعار مخصصة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء قاعدة معارف لخدمة العملاء؟

9. Guru (الأفضل لإدارة المعرفة المتكاملة مع سير عمل التحقق من المحتوى)

عبر Guru

Guru هي منصة ديناميكية مصممة لضمان حصول فريقك دائمًا على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. تخيل نظامًا تصل فيه الإجابات إلى موظفيك بشكل فعال، مما يغنيك عن البحث المطول في المستندات المتناثرة.

تم تصميم هذه المنصة لتكون المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة في مؤسستك، مما يجعل المعلومات متاحة وموثوقة عبر جميع الأقسام. يركز Guru أيضًا على المعرفة المؤكدة والتكامل السلس لسير العمل.

بدلاً من المستودع الثابت، يستخدم Guru الذكاء الاصطناعي لاقتراح المعلومات ذات الصلة وتمكين الخبراء من صيانة المحتوى والتحقق منه، مما يضمن الدقة. وهو فعال بشكل خاص في تمكين المبيعات ودعم العملاء والاتصالات الداخلية، حيث يمكن أن يؤدي توفر المعلومات المحدثة في متناول يدك إلى إحداث فرق كبير.

يوفر المعرفة والموارد ذات الصلة مباشرة للمستخدمين ضمن سير عملهم، مما يلغي الحاجة إلى عمليات البحث المطولة

تقدم إجابات مخصصة وغنية بالمحتوى داخل تطبيقات مثل Slack وChrome عبر وكلاء معرفة قابلين للتخصيص

يتصل بأدوات شائعة مثل Slack و Microsoft Teams و Salesforce و Zendesk، مما يجعل المعرفة متاحة في الأماكن التي تعمل فيها الفرق بالفعل.

تدمج المعلومات من مصادر مختلفة في منصة واحدة يسهل البحث فيها

يساعد الفرق على إنشاء المحتوى وتحسينه، وإزالة المصطلحات المتخصصة تلقائيًا وتحسين الوضوح باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

خيارات تحرير محدودة لبعض عناصر البطاقة، مما قد يحد من التنسيق المتقدم

يجد بعض المستخدمين أن ميزة المساعدة الذاتية أقل سهولة مما كان متوقعًا

أوقات تحميل بطيئة في بعض الأحيان بالنسبة لقواعد المعرفة الأكبر حجمًا أو بعض عمليات التكامل.

المبتدئين: مجاني (حتى 3 مستخدمين)

المنشئ: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع شهريًا)

خبير: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (تُفوتر شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

تقول مراجعة G2:

يجعل Guru الوصول إلى المعلومات الموثوقة أمرًا سهلاً للغاية دون تعطيل سير عملك. يعد امتداد المتصفح أداة مهمة، حيث يعرض الإجابات مباشرة داخل أدوات مثل Gmail و Zendesk. البحث سريع وموثوق، ويساعد نظام التحقق في الحفاظ على دقة المحتوى وتحديثه. لقد وفر ذلك الكثير من الوقت لفريق خدمة العملاء لدينا وحسّن الاتساق على جميع الأصعدة.

يجعل Guru الوصول إلى المعلومات الموثوقة أمرًا سهلاً للغاية دون تعطيل سير عملك. يعد امتداد المتصفح أداة مهمة، حيث يعرض الإجابات مباشرة داخل أدوات مثل Gmail و Zendesk. البحث سريع وموثوق، ويساعد نظام التحقق في الحفاظ على دقة المحتوى وتحديثه. لقد وفر ذلك الكثير من الوقت لفريق خدمة العملاء لدينا وحسّن الاتساق على جميع الأصعدة.

10. Zendesk (الأفضل لحلول خدمة العملاء الشاملة مع الذكاء الاصطناعي المتكامل والأتمتة القوية)

عبر Zendesk

Zendesk هو نظام بيئي واسع مصمم للتعامل مع جميع جوانب خدمة العملاء. بالنسبة للشركات، خاصة تلك التي تتوسع بسرعة أو تدير تفاعلات معقدة مع العملاء، يوفر Zendesk مجموعة قوية من الأدوات التي تدمج بسلاسة قنوات الدعم التقليدية مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. هدفه هو جعل الدعم فعالاً للموظفين وسهلاً للعملاء، كل ذلك من خلال واجهة موحدة.

إن قدرته على تجميع وظائف الدعم المتنوعة، من إصدار التذاكر والدردشة المباشرة إلى قواعد المعرفة ووكلاء الذكاء الاصطناعي المتطورين، في نظام واحد سهل الاستخدام يجعل Zendesk متميزًا عن منافسيه. إنه مصمم لتمكين الخدمة الذاتية وتقليل عبء العمل على الوكلاء وتوفير تجربة عملاء مخصصة، سواء من خلال الردود الآلية أو التفاعلات البشرية المبسطة.

أفضل ميزات Zendesk

تنشئ ردودًا جديدة وديناميكية وتساعد الوكلاء من خلال الملخصات وتغيير نبرة الصوت وإنشاء المحتوى

تصنيف الطلبات الواردة تلقائيًا بناءً على النية واللغة والمشاعر، وتوجيهها إلى الوكيل أو الروبوت المناسب

تقدم المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للموظفين البشريين، وتوفر السياق، وتقترح الردود، وتؤتمت الإجراءات ضمن سير العمل

صمم تدفقات محادثات للأسئلة الشائعة والاستفسارات العامة، مع خيارات لتحويل المكالمات إلى موظفين بشريين

يكتشف ويستجيب بعدة لغات، ويقدم دعمًا عالميًا

قيود Zendesk

قد تفقد عملية التسليم بين الروبوتات والموظفين البشريين السياق في بعض الأحيان، مما يجبر العملاء على تكرار المعلومات

قد يتطلب التكامل مع أنظمة خارجية معينة أو سير عمل مخصص معقد خبرة فنية

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تحديات في إعداد التقارير والتحليلات، حيث يحتاجون إلى رؤى أعمق للعناصر القابلة للتنفيذ

أسعار Zendesk

Suite Team: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا

نمو الباقة: يبدأ من 115 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Suite Professional: يبدأ من 149 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لخطط Suite

تقييمات Zendesk وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (6000+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zendesk؟

تقول مراجعة Capterra:

أصبحت أتمتع بتحكم أفضل في تفاعلات العملاء، كما أصبح سير عمل الفريق أكثر وضوحًا. كما ساعدني ذلك في تقليل التذاكر المفقودة والحفاظ على تنظيم ردودنا.

أصبحت أتمتع بتحكم أفضل في تفاعلات العملاء، كما أصبح سير عمل الفريق أكثر وضوحًا. كما ساعدني ذلك في تقليل التذاكر المفقودة والحفاظ على تنظيم ردودنا.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج إدارة المعرفة

قم بتشغيل معرفتك باستخدام ClickUp

تتجاوز روبوتات الدردشة القائمة على قاعدة المعرفة الأتمتة البسيطة، حيث توفر حلولًا ذكية وقابلة للتطوير توفر إجابات فورية، وتعزز الخدمة الذاتية، وتحرر الموظفين البشريين للتفاعلات الأكثر تعقيدًا وتعاطفًا.

لقد استكشفنا مجموعة من أفضل روبوتات الدردشة القائمة على قاعدة المعرفة، لكل منها مزاياها الفريدة، من التكامل العميق مع CRM والتخصيص الذي يركز على المطورين إلى حلول مكتب المساعدة الشاملة. يعتمد الاختيار المناسب لعملك في النهاية على احتياجاتك الخاصة: مدى تعقيد استفساراتك، وتقنياتك الحالية، وميزانيتك، وطموحاتك في النمو.

في النهاية، لا يقتصر الاستثمار في روبوت دردشة قوي قائم على قاعدة المعرفة على خفض التكاليف فحسب، بل يتعلق أيضًا بتحسين تجربة العملاء بشكل عام. مع تطبيق ClickUp الشامل للعمل، يمكنك إنشاء دعم موثوق على مدار الساعة، مما يعزز رضا العملاء ويبني فريق دعم أكثر كفاءة ومستعدًا للمستقبل.

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